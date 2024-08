10 najlepszych narzędzi AI Art Generator dla projektantów w 2024 roku

Technologia AI szturmem zdobyła świat kreatywny i marketingowy. Gdziekolwiek nie spojrzeć, pojawia się nowe narzędzie, które pomaga tworzyć chatboty, obrazy generowane przez AI lub posty na blogu na podstawie podpowiedzi tekstowych.

Dziś jednak skupimy się na jednym z najbardziej ekscytujących obszarów w przestrzeni sztucznej inteligencji - generatorach sztuki AI.

Tworzenie własnych dzieł sztuki nigdy nie było łatwiejsze. Niezależnie od tego, czy kochasz fotorealistyczne obrazy, czy chcesz stworzyć anime lub obraz olejny, narzędzia AI mogą pomóc ci stworzyć arcydzieło. Ale skąd wiedzieć, która aplikacja AI art jest najlepsza, skoro jest ich tak wiele?

Przyjrzyj się bliżej, czego powinieneś oczekiwać od narzędzia do generowania sztuki AI i zobacz, które z nich znalazły się na naszej liście "najlepszych z najlepszych" w tym roku.

Czym jest generator grafiki AI?

Generator grafiki AI to program komputerowy, który wykorzystuje sztuczną inteligencję i algorytmy uczenia maszynowego do tworzenia oryginalnych dzieł sztuki lub manipulowania istniejącymi obrazami. Narzędzia te wykorzystują techniki głębokiego uczenia się do analizowania wzorców w danych, takich jak obrazy lub teksty, a następnie generowania nowej zawartości w oparciu o te wzorce.

Czego należy szukać w generatorach sztuki AI?

Wydaje się, że nowe generatory AI art lub AI image pojawiają się niemal codziennie. Każdy z nich obiecuje coś nowego i ekscytującego lub lepsze, szybsze lub bardziej przystępne wyniki. Skąd więc wiedzieć, który generator grafiki jest odpowiedni do zrobienia?

Zastanawiając się nad wyborem generatora projektów AI, należy dokładnie przemyśleć następujące kwestie:

Cenie: Czy potrzebujesz darmowego generatora sztuki AI, takiego, który jest oparty na kredytach, czy opartego na subskrypcji?

Czy potrzebujesz darmowego generatora sztuki AI, takiego, który jest oparty na kredytach, czy opartego na subskrypcji? Dostępność: Czy wolisz samodzielną aplikację internetową czy program na pulpit?

Czy wolisz samodzielną aplikację internetową czy program na pulpit? Szybkość wydruku: Czy potrzebujesz do zrobienia obrazów JAK NAJSZYBCIEJ, czy wolisz poczekać dłużej?

Czy potrzebujesz do zrobienia obrazów JAK NAJSZYBCIEJ, czy wolisz poczekać dłużej? Styl obrazu: Czy program jest w stanie tworzyć wysokiej jakości obrazy AI w wybranym stylu?

Czy program jest w stanie tworzyć wysokiej jakości obrazy AI w wybranym stylu? Algorytm AI: Wolisz DALL-E 2 czy Stable Diffusion? A może jesteś otwarty na dowolny algorytm generowania grafiki AI?

Wolisz DALL-E 2 czy Stable Diffusion? A może jesteś otwarty na dowolny algorytm generowania grafiki AI? Wsparcie: Jak wygląda wsparcie dla generatora sztuki? Czy jest niestandardowe?

Jak wygląda wsparcie dla generatora sztuki? Czy jest niestandardowe? Społeczność: Czy chcesz uczyć się od innych użytkowników i udostępniać wskazówki, czy po prostu chcesz korzystać z aplikacji samodzielnie?

Większość generatorów grafiki AI i Narzędzia AI do tworzenia zawartości pomogą ci osiągnąć imponujące wyniki, więc twój ostateczny wybór będzie prawdopodobnie zależał od jednego z powyższych obszarów. Zastanów się, czego chcesz i potrzebujesz od swojego generatora grafiki i obrazów AI, stwórz krótką listę, a następnie przetestuj kilka z nich, aby znaleźć idealne narzędzie z preferowanymi stylami graficznymi.

10 najlepszych generatorów grafiki AI do wykorzystania w 2024 roku

Chcesz odkryć aplikację, która pomoże Ci zaprojektować idealną okładkę książki lub stworzyć angażujące obrazy do następnego wpisu na blogu? Oto 10 najlepszych dostępnych obecnie generatorów grafiki AI.

1. Midjourney

przez Midjourney Midjourney to generator obrazów AI, który daje każdemu możliwość tworzenia sztuki w szerokim zakresie różnych stylów artystycznych. Ten generator sztuki pobiera podpowiedzi tekstowe i wykorzystuje bota Discord, aby przekształcić je w imponujące grafiki do użytku osobistego i profesjonalnego.

Midjourney najlepsze funkcje:

Łatwy i przyjemny w użyciu

Ciągła poprawa jakości grafiki generowanej przez AI dlaprojektowanie stron internetowych* Silne poczucie wspólnoty dzięki istnieniu w ramach Discorda

Limity midjourney:

Podpowiedź narzędzia do przeskalowania obrazów może nieznacznie zmienić wygląd wyjścia

Może być mylące na początku, szczególnie dla nowych użytkowników Discorda

Ceny Midjourney:

Dostępna wersja próbna Free

Podstawowy plan: $10/miesiąc

$10/miesiąc Plan standardowy: $30/miesiąc

$30/miesiąc Plan Pro: $60/miesiąc

Midjourney oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (5 recenzji)

4.5/5 (5 recenzji) Capterra: N/A

2. Canva AI

przez CanvaCanva wprowadziła niedawno nową funkcję do swojego zestawu narzędzi: generator obrazów Text to Image AI. Ta natywna aplikacja graficzna AI pozwala napisać podpowiedź tekstową, a narzędzie sztucznej inteligencji Canva wygeneruje cztery obrazy, które ściśle odpowiadają temu, czego szukasz. Dla projektantów jest to mile widziany dodatek do biblioteki szablonów i funkcji graficznych.

Najlepsze funkcje Canva AI:

Część Canva, świetna dla istniejących użytkowników

Tworzenie grafiki dopasowanej do określonych proporcji

Wybór stylu pomocny dla nowych użytkowników generatorów grafiki AI

Canva AI limits:

Generator grafiki AI dostępny tylko w ekosystemie Canva

Może wydawać się zbyt "podstawowy" dla niektórych narzędzi do generowania grafiki AI ze względu na jego przyjazny dla użytkownika charakter

Ceny Canva AI:

Dostęp do aplikacji Canva Text to Image można uzyskać w ramach dowolnego planu.

**Free

Pro: $12.99/miesiąc

Oceny i recenzje Canva AI:

Chociaż nie ma samodzielnych ocen dla produktu AI Canva, istnieją oceny dla Canva.

G2: 4,7/5 (ponad 4 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 4 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

3. DALL-E 2

przez DALL-E 2 DALL-E 2 jest generatorem i modelem grafiki AI od popularnego twórcy narzędzi, OpenAI. To narzędzie do generowania grafiki pomaga użytkownikom tworzyć realistyczne obrazy na podstawie podpowiedzi tekstowych.

Ekscytującą funkcją DALL-E 2 jest możliwość rozszerzenia obrazu poza jego oryginalne płótno, znane jako Outpainting. Jest to zabawny sposób na tworzenie oszałamiających krajobrazów lub szerszych obrazów do zdjęć w mediach społecznościowych lub postów na blogu. Wybieraj spośród wielu obrazów realistycznych dzieł sztuki, obrazów olejnych lub ilustracji.

DALL-E 2 najlepsze funkcje:

Świetny do tworzenia surrealistycznej i nieziemskiej sztuki generowanej przez AI

Przyjazny dla użytkownika interfejs i łatwość generowania obrazów

Możliwość łączenia różnych modeli artystycznych, stylów i koncepcji w celu tworzenia spójnych i wysokiej jakości obrazów

Limity DALL-E 2:

Niektóre wyniki generują obrazy, które są rozmyte lub rozpikselowane

Długi czas przetwarzania złożonej grafiki AI

Ceny DALL-E 2:

DALL-E 2 działa w oparciu o model wyceny kredytów. Kredyty można kupować w blokach po 115 i wykorzystywać je do generowania obrazów. Każda podpowiedź tekstowa będzie kosztować jeden kredyt, ale wygeneruje cztery unikalne obrazy na podstawie zapytania.

**Free

115 kredytów: $15

DALL-E 2 oceny i recenzje:

G2: 4.2/5 (15 recenzji)

4.2/5 (15 recenzji) Capterra: N/A

4. Jasper Art

przez Jasper Jasper Art jest generatorem sztuki AI od zespołu stojącego za popularną aplikacją Narzędzie do pisania AI jasper. Narzędzie to umożliwia korzystanie z podpowiedzi generowania sztuki AI w celu tworzenia obrazów z różnych stylów i nastrojów artystycznych do wykorzystania wraz z zawartością marketingową .

Jasper Art najlepsze funkcje:

Wybieraj spośród różnych stylów i mediów generowanych przez AI opcji artystycznych

Różne tryby dostosowane do możliwości użytkownika, od podstawowego do swobodnego

Użyj funkcji głosowych marki Jasper, aby zaprojektować sztukę AI, która pasuje do Twojegostrategia zarządzania marką Jasper Art limit:

Brak wersji próbnej Free lub wersji bezpłatnej - użytkownicy muszą mieć aktywną subskrypcję Jasper

Aplikacja generatora grafiki AI działa dobrze w przypadku kreatywnych obrazów, ale ma mniej opcji dla bardziej profesjonalnych lub formalnych grafik

Cennik Jasper Art:

Aby korzystać z Jasper Art, potrzebna jest aktywna subskrypcja Jasper. Jasper Art jest dostępny bez dodatkowych opłat.

Twórca: 49 USD/miesiąc

49 USD/miesiąc Teams: $125/miesiąc

$125/miesiąc Business: Skontaktuj się z Jasper, aby uzyskać wycenę

Oceny i recenzje Jasper Art:

Podobnie jak Canva, nie ma żadnych dedykowanych recenzji dla generatora grafiki AI Jasper. Zamiast tego, oto jak wyglądają ogólne oceny Jasper:

G2: 4,7/5 (ponad 1000 recenzji)

4,7/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 1 500 recenzji)

5. Dream by WOMBO

przez Marzenie Dream by WOMBO to mobilna aplikacja do generowania sztuki AI, która pozwala zamieniać słowa i zdjęcia w sztukę generowaną przez AI. Ta aplikacja jest przeznaczona dla twórców i artystów, którzy chcą ekscytujących obrazów i sztuki AI. Ponadto, dzięki wbudowanej społeczności, możesz dowiedzieć się, jak tworzyć sztukę generowaną przez AI, która odpowiada Twoim potrzebom lub uzyskać ogólne wskazówki dotyczące generatora sztuki.

Dzięki temu narzędziu sztuka generowana przez AI skłania się ku kolorowym i fantazyjnym stylom.

Dream by WOMBO najlepsze funkcje:

Sztuka AI jest łatwa do wygenerowania na urządzeniach mobilnych

Wybór stylu sztuki AI

Wbudowana społeczność miłośników sztuki AI

Dream by WOMBO limit:

Dostępna tylko jako aplikacja mobilna na urządzenia z systemem iOS i Android oraz na Discord

Lepsze dla kreatywnych, futurystycznych i artystycznych obrazów niż profesjonalna grafika

Ceny Dream by WOMBO:

Free to download: Opcjonalne zakupy w aplikacji, takie jak plany premium i możliwość wydrukowania grafiki AI.

Dream by WOMBO oceny i recenzje:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. NightCafe

przez NightCafe NightCafe to generator sztuki AI zaprojektowany z myślą o twórcach. Narzędzie koncentruje się na społeczności, z dużą grupą stałych użytkowników i częstymi wyzwaniami artystycznymi. Odsetkową funkcją NightCafe jest dostęp do wielu różnych algorytmów AI, dzięki czemu można z łatwością eksperymentować z DALL-E 2, Stable Diffusion i innymi w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje NightCafe:

Kreator sztuki AI pozwala wybrać własny styl artystyczny (malarstwo olejne, pixel art, ilustracja itp.)

Wybór z zakresu najpopularniejszych algorytmów uczenia maszynowego AI

Codzienne wyzwania związane ze sztuką AI zwiększają poczucie wspólnoty

Limity NightCafe:

Nie zawsze łatwy dostęp do wsparcia lub obsługi klienta w porównaniu do innych narzędzi generujących sztukę AI

Niektórzy użytkownicy raportują, że filtry mogą być zbyt czułe, by generować sztukę AI

Ceny NightCafe:

Free: 5 kredytów/dzień plus bonusy za udział w wydarzeniach społeczności

5 kredytów/dzień plus bonusy za udział w wydarzeniach społeczności AI Początkujący : $5.99 za 100 kredytów/miesiąc

$5.99 za 100 kredytów/miesiąc AI Hobbyist: $9.99 za 200 kredytów/miesiąc

$9.99 za 200 kredytów/miesiąc AI Entuzjasta: $19.99 za 500 kredytów/miesiąc

$19.99 za 500 kredytów/miesiąc Artysta AI: $49.99 za 1400 kredytów/miesiąc

Użytkownicy mogą również kupować pakiety kredytów poza subskrypcjami, zaczynając od 7,99 USD/100 kredytów.

NightCafe oceny i recenzje:

G2: N/A

N/A Capterra: 4.2/5 (5 recenzji)

7. AutoDraw

przez AutoDraw AutoDraw to jeden z bardziej kreatywnych eksperymentów Google z AI. To szybkie i łatwe w użyciu narzędzie pozwala przekształcić bazgroły w bardziej imponujące obrazy. W trakcie rysowania, internetowe narzędzie Narzędzie AI zasugeruje potencjalne kształty i obrazy. W ten sposób można jednym kliknięciem przekształcić podstawowy doodle w jeden z nich.

AutoDraw najlepsze funkcje:

Szybkie przekształcanie bazgrołów w bardziej zdefiniowane obrazy rysowane linią

Niezwykle szybka aplikacja internetowa

Dodawanie tekstu i kolorów do obrazów rysowanych linią

Limity AutoDraw:

Brak funkcji potrzebnych w profesjonalnym narzędziu do pracy

Nie jest prawdziwym generatorem grafiki AI i tworzy tylko podstawowe kształty i rysunki

Ceny AutoDraw:

Free

AutoDraw oceny i recenzje:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Designs.ai

przez Designs.ai Designs.ai to platforma zaprojektowana, aby pomóc marketerom i agencjom tworzyć świetną grafikę na dużą skalę. Platforma artystyczna generowana przez AI pełni funkcję różnych narzędzi ułatwiających życie marketera - w tym narzędzia do dopasowywania kolorów AI, kreatora logo i kreatora wideo.

Designs.ai najlepsze funkcje:

Wiele narzędzi graficznych opartych na sztucznej inteligencji w jednej platformie generatora sztuki AI

Funkcje zamiany tekstu na mowę i wideo, których brakuje innym generatorom grafiki AI

WbudowanyMedia społecznościowe AI narzędzie kalendarza świąt

Designs.ai limit:

Brak dostępnej aplikacji mobilnej

Przy tak wielu funkcjach generator grafiki może być przytłaczający dla niektórych użytkowników

Ceny Designs.ai:

Dostępna wersja próbna Free

Podstawowy: $29/miesiąc

$29/miesiąc Pro: $69/miesiąc

$69/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z Designs.ai w celu ustalenia ceny

Designs.ai oceny i recenzje:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. PN Spark Art

przez PN Spark PN Spark Art jest częścią zestawu narzędzi Creative Fabrica wspierających AI. Ten generator grafiki AI pomaga projektować kreatywne obrazy w różnych stylach i proporcjach na podstawie podpowiedzi tekstowych. Będąc częścią ekosystemu Creative Fabrica, jest to świetne narzędzie do generowania grafiki dla twórców, artystów i projektantów, którzy już korzystają z platformy.

PN Spark Art najlepsze funkcje:

Przystępny dla początkujących, którzy chcą tworzyć sztukę generowaną przez AI

Generator grafiki jest wbudowany w ekosystem Creative Fabrica

Kreator podpowiedzi oferuje przyjazny dla użytkownika sposób tworzenia szczegółowych podpowiedzi

Limity PN Spark Art:

Dostępne są darmowe kredyty, ale szybkość tworzenia jest niska w przypadku generatora grafiki

Obrazy i podpowiedzi są automatycznie udostępniane i można je ukryć tylko po uaktualnieniu

Cennik PN Spark Art:

Free

Spark: $9/miesiąc

PN Spark Art oceny i recenzje:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. DreamStudio

Via DreamStudio DreamStudio to przełomowa technologia sztucznej inteligencji dostarczająca unikalne i innowacyjne narzędzie do generowania obrazów. Zasilane zaawansowanymi modelami uczenia maszynowego, umożliwia użytkownikom tworzenie oryginalnych, oszałamiających obrazów przy użyciu opisów w języku naturalnym lub dostosowywanie parametrów istniejących szablonów. Niezależnie od tego, czy jesteś artystą szukającym inspiracji, czy twórcą zawartości poszukującym unikalnej grafiki, DreamStudio jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Najlepsze funkcje DreamStudio:

Wykorzystuje najnowocześniejsze sieci GAN (Generative Adversarial Networks) do tworzenia wysokiej jakości obrazów z opisów tekstów

Dostawca szerokiej gamy stylów obrazów, od realistycznych po abstrakcyjne, zaspokajających różne potrzeby twórcze

Przyjazny dla użytkownika interfejs sprawia, że jest on prosty i intuicyjny dla użytkowników bez zaplecza technicznego

Limity DreamStudio:

Obrazy generowane przez AI, choć wyjątkowe, mogą nie zawsze spełniać oczekiwania użytkownika lub określone wymagania

Jakość obrazów może się różnić, czasami wymagając wielu prób wygenerowania pożądanego obrazu

Ceny DreamStudio:

10 USD za 1000 kredytów (5000 obrazów)

DreamStudio oceny i recenzje:

Product Hunt : 4.7/5 (20+ recenzji)

: 4.7/5 (20+ recenzji) G2: 4.3/5 (2 recenzje)

