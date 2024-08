10 najlepszych CRM dla grafików w 2024 roku

W branży misternie utkanej z estetyki, precyzji i współpracy, graficy są nie tylko artystami - są wizjonerami, którzy przekształcają abstrakcyjne koncepcje w namacalne wizualizacje. Żonglując artystycznymi danymi powstania z wymaganiami komunikacji z klientem , potrzebują narzędzi, które mogą płynnie wypełnić lukę między kreatywnością a świadomością biznesową w projektowaniu.

Oto oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), zaprojektowane tak, aby być zaufanym sprzymierzeńcem projektanta. Zarządzanie relacjami z klientem (czasami nazywane zarządzaniem relacjami z klientem) jest ważne dla wspierania silnych więzi z klientem i zapewnienia, że każdy projekt, niezależnie od tego, czy jest duży czy mały, jest zarządzany efektywnie. W połączeniu z nowymi technologiami, takimi jak Generatory sztuki AI oprogramowanie CRM dostępne dla grafików w 2024 roku jest rewolucyjne.

W tym przewodniku omówimy najlepsze CRM dla projektantów do tworzenia spersonalizowanych kampanii marketingowych, organizowania zadań związanych z zarządzaniem projektami i nie tylko!

Czego należy szukać w CRM dla projektantów?

Przede wszystkim na pierwszy plan wysuwa się łatwość obsługi. W zawodzie, w którym liczy się każda sekunda, projektanci nie mogą tracić cennych godzin na rozszyfrowywanie trudnych interfejsów oprogramowania CRM.

Następne w kolejce są narzędzia do współpracy. Solidne oprogramowanie CRM wspiera środowisko, w którym projektanci, niezależnie od lokalizacji geograficznej, mogą płynnie współpracować nad briefy projektowe i zasobów. Zdolność wielu rąk do kształtowania projektu bez czkawki komunikacyjnej jest nieoceniona.

Elastyczność również nie podlega negocjacjom. Każdy projektant ma swój rytm, unikalny cykl pracy, który został dopracowany w niezliczonych projektach. Podejście "jeden rozmiar dla wszystkich" nie sprawdzi się. Zamiast tego oprogramowanie CRM powinno być elastyczne, aby dostosować się do różnych stylów pracy jego użytkowników.

Kompleksowe możliwości śledzenia i znakomity potencjał integracji oznaczają, że projektant może bez wysiłku przeskakiwać między platformami. Niezależnie od tego, czy chodzi o przesyłanie opinii klientów, importowanie zasobów czy eksportowanie ostatecznych projektów, przejście powinno być tak płynne, jak dobrze wyrenderowany gradient.

Wreszcie, jesteśmy u progu ery opartej na AI. Nowoczesne oprogramowanie CRM powinno wykorzystywać moc sztucznej inteligencji, oferując wgląd, który jest nie tylko oparty na danych, ale także predykcyjny. Od zrozumienia preferencji klientów po prognozowanie trendów w projektowaniu, te mądrości oparte na AI mogą zapewnić projektantom przewagę konkurencyjną, pozwalając im pozostać nie tylko o jeden, ale o kilka kroków do przodu w grze.

10 najlepszych narzędzi CRM dla projektantów graficznych w 2024 roku

Oto nasz wybór 10 najlepszych narzędzi CRM, które graficy powinni wziąć pod uwagę, aby zarządzać relacjami z klientami w 2024 roku.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to platforma wydajności typu "wszystko w jednym" zaprojektowana dla Teams dowolnej wielkości, aby pozostać w połączeniu, współpracować i skutecznie komunikować się podczas wykonywania dowolnego zadania lub projektu.

Bogata w funkcje platforma usprawnia zarządzanie projektami , ułatwiając lepszą komunikację między teamami projektowymi.

Integracja z najważniejszymi narzędziami do projektowania, najwyższej klasy automatyzacja i analityka oparta na AI pomagają projektantom pozostać w czołówce w porównaniu do innych rozwiązań Przykłady oprogramowania CRM .

Z bazami danych klientów, rozwój projektu i narzędzia do zarządzania projektami oraz intuicyjne zarządzanie zadaniami, ClickUp naprawdę rozumie perspektywę projektanta w zakresie zarządzanie kontaktami !

ClickUp najlepsze funkcje

Niestandardowe widoki przeznaczone dla projektantów, zespołów sprzedaży, operacji i nie tylko w celu usprawnienia wielu cykli pracy

Konfigurowalne szablony graficzne do udostępniania profesjonalnych dokumentów, w tymSzablony CRM i szablony ofert

Wydajne narzędzia do współpracy zespołowej inspirowaneoprogramowanie do współpracy projektowej* Bogata automatyzacja, oszczędzająca godziny na powtarzalnych zadaniach

Dogłębna analityka zapewniająca wnikliwy nadzór nad projektem

Integracja z najważniejszymi narzędziami projektowymi

Śledzenie czasu zapewniające dotrzymywanie terminów

Spostrzeżenia oparte na AI dla lepszej prognozy projektu

Limity ClickUp

Niewielka krzywa uczenia się, aby w pełni wykorzystać ten system zarządzania powiązaniami z klientami

Aplikacja mobilna wymaga sporadycznych ulepszeń

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Enterprise:Kontakt w sprawie cen *ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.7/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

Sprawdź najlepsze_ Oprogramowanie CRM dla komputerów Mac !

2. Pipedrive

przez Pipedrive Potęga zaprojektowana specjalnie z myślą o leadach sprzedażowych, Pipedrive oferuje bezproblemowe doświadczenie dla grafików, którzy chcą usprawnić zarządzanie kontaktami i sprzedażą.

Jego intuicyjny interfejs z żywym, wizualnym designem zapewnia, że projektanci mogą jednym rzutem oka uzyskać kompleksowy obraz całego procesu sprzedaży.

To narzędzie CRM do sprzedaży pozwala na nienaganne ustalanie priorytetów, zapewniając, że żaden projekt ani klient nie zostanie pominięty.

Pipedrive wyróżnia się głębokimi możliwościami integracji, połączonymi płynnie z innymi narzędziami do zarządzania sprzedażą, z których mogą korzystać projektanci. Zaawansowane funkcje automatyzacji ograniczają liczbę ręcznie wprowadzanych danych i zadań, a analityka oparta na spostrzeżeniach zapewnia projektantom możliwość podejmowania decyzji opartych na danych w celu zwiększenia sprzedaży.

Elastyczność i intuicyjność platformy sprawiają, że jest ona doskonałym wyborem dla projektantów, którzy chcą usprawnić swój cykl pracy.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Wizualny pipeline sprzedaży do łatwego śledzenia

Asystent sprzedaży AI zapewniający podpowiedzi i rekomendacje

Aplikacja mobilna do zarządzania projektami w podróży

Solidne API do wszechstronnych integracji

Zaawansowana analiza danych do szczegółowej analizy projektów

Automatyzacja powtarzalnych zadań

Spersonalizowane doświadczenie użytkownika

Limity Pipedrive

Ograniczone możliwości wersji Free

Nie tak konfigurowalny jak niektóre alternatywy

Ceny Pipedrive

Essential : $14.90/miesiąc za użytkownika

: $14.90/miesiąc za użytkownika Zaawansowany : $27.90/miesiąc na użytkownika

: $27.90/miesiąc na użytkownika Professional : $49.90/miesiąc na użytkownika

: $49.90/miesiąc na użytkownika Power : $64.90/miesiąc na użytkownika

: $64.90/miesiąc na użytkownika Enterprise: $99.00/miesiąc na użytkownika

Pipedrive oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (1,500+ recenzji)

: 4.2/5 (1,500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,500+ recenzji)

3. Freshbooks

przez Freshbooks Zaspokajając głównie potrzeby małych Businessów i freelancerów, Freshbooks oferuje coś więcej niż tylko fakturowanie - to ujednolicony hub do kompleksowego zarządzania kontaktami.

Stworzony z myślą o specyficznych potrzebach freelancerów i butikowych studiów projektowych, prezentuje kompleksowy system CRM do płynnej identyfikacji potencjalnych klientów, śledzenia kamieni milowych projektów, zarządzania procesami sprzedaży i nadzorowania finansów.

Jego przyjazny dla użytkownika interfejs zapewnia, że rozliczenia, aktualizacje statusu projektu i komunikacja z klientem nigdy nie są oddalone o więcej niż kilka kliknięć.

W miarę jak projektanci powiększają grono swoich klientów, skalowalność Freshbooks sprawia, że rośnie ono wraz z nimi.

Zautomatyzowane przypomnienia, konfigurowalne faktury i szczegółowe funkcje raportowania świadczą o jego wszechstronności, czyniąc go nieocenionym narzędziem w arsenale projektanta.

Najlepsze funkcje Freshbooks

Proste narzędzie do fakturowania zintegrowane z zarządzaniem klientami

Śledzenie wydatków w celu zarządzania budżetem projektu

Narzędzie do śledzenia czasu dostosowane do potrzeb projektantów

Automatyzacja przypomnień o opóźnieniach w płatnościach

Usprawniony przegląd zarządzania projektami

Portale dla poszczególnych klientów ułatwiające współpracę

Szczegółowe raportowanie finansowe zapewniające całościowy widok procesu sprzedaży

Limity Freshbooks

Nie jest idealny dla dużych firm projektowych

Limit integracji z innymi firmami

Ceny Freshbooks

Lite : 15 USD/miesiąc, 5 rozliczanych klientów

: 15 USD/miesiąc, 5 rozliczanych klientów Plus : 25 USD/miesiąc, 50 rozliczanych klientów

: 25 USD/miesiąc, 50 rozliczanych klientów Premium : $50/miesiąc, nieograniczona liczba klientów

: $50/miesiąc, nieograniczona liczba klientów Wybierz: Kontakt w sprawie cen

Freshbooks oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (645 opinii)

: 4.5/5 (645 opinii) Capterra: 4.5/5 (3,666 reviews)

4. Proposify

przez Propozycja Jako wyjątkowo zorientowany na projektowanie system CRM, Proposify wnosi odmładzający akcent, kładąc nacisk na nienaganne tworzenie propozycji i zarządzanie nimi. Dostrzega wyzwania stojące przed projektantami graficznymi, zwłaszcza freelancerami i małymi agencjami, w ich procesach biznesowych i oferuje narzędzia do poruszania się po nich bez wysiłku.

Rozbudowana biblioteka konfigurowalnych szablonów zapewnia, że każda propozycja jest wyjątkowa i dostosowana do potrzeb.

System CRM oferuje również funkcje współpracy w czasie rzeczywistym, pozwalając Teamsom pracować w tandemie nad propozycjami, zapewniając spójność i terminowość. Zintegrowane podpisy elektroniczne przyspieszają proces zatwierdzania, a wnikliwe analizy pozwalają sprawdzić, co działa, a co wymaga dopracowania.

Proposify eliminuje domysły z propozycji, pozwalając projektantom zabłysnąć.

Najlepsze funkcje Proposify

Kreator propozycji typu "przeciągnij i upuść

Konfigurowalne szablony dostosowane do prezentacji projektów

Zintegrowane podpisy elektroniczne do szybkiego zatwierdzania

Interaktywna wycena dla elastycznych zakresów projektów

Powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy klienci zobaczą lub skomentują ofertę

Kompleksowa analiza umożliwiająca udoskonalenie strategii ofertowej

Narzędzia do współpracy, aby udoskonalić ofertę jako zespół

Limity Proposify

Koncentruje się głównie na propozycjach

Limit integracji z innym oprogramowaniem w porównaniu do innych CRM dla projektantów

Ceny Proposify

Plan Teams: $49 za użytkownika/miesiąc

$49 za użytkownika/miesiąc Business Plan: Zaczyna się od 590 USD miesięcznie za 10 użytkowników

Proposify oceny i recenzje

G2 : 4.6 na 5 (900+ recenzji)

: 4.6 na 5 (900+ recenzji) Capterra: 4.5 na 5 (260+ recenzji)

5. OnePage CRM

przez OnePage CRM OnePage wyróżnia się minimalistycznym, pozbawionym bałaganu podejściem do CRM, ucieleśniając filozofię, że prostota często prowadzi do wydajności.

Jest stworzony dla projektantów, którzy pragną skupienia, usuwając niepotrzebne elementy rozpraszające uwagę i kładąc nacisk na zadania, które można wykonać. Unikalna metodologia sprzedaży OnePage "Next Action" jest dobrodziejstwem, szczególnie dla projektantów żonglujących zarządzaniem pipeline.

Usprawnia ona zadania, nadaje priorytety działaniom następczym i zapewnia spójny proces budowania relacji z klientem. Zintegrowane aplikacje mobilne oznaczają, że projektanci mogą pozostać w połączeniu nawet w podróży, zapewniając, że żadna komunikacja z klientem nie umknie.

Dzięki intuicyjnym przypomnieniom i płynnej integracji z pocztą e-mail, OnePage staje się mniej narzędziem, a bardziej partnerem w projektowaniu.

Najlepsze funkcje OnePage CRM

Usprawnione, praktyczne podejście do sprzedaży

Zintegrowane aplikacje mobilne do pracy w podróży

Skuteczne narzędzia marketingowe do pozyskiwania leadów

Płynna integracja e-maili umożliwiająca terminowe działania następcze

Konfigurowalne pipeline'y dostosowane do projektowych cyklów pracy

Efektywne zarządzanie zadaniami z intuicyjnymi przypomnieniami

Zgodność z RODO dla klientów europejskich

Limity OnePage CRM

Mniej funkcji niż u niektórych konkurentów

Może wymagać aplikacji innych firm dla zaawansowanych potrzeb

Ceny OnePage CRM

Professional: $9.95/miesiąc za użytkownika

$9.95/miesiąc za użytkownika Business: $19.95/miesiąc za użytkownika

OnePage CRM oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (50+ recenzji)

: 4.7/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (60+ recenzji)

6. HoneyBook

przez HoneyBook HoneyBook staje się ulubieńcem wśród twórców, bez wysiłku łącząc funkcje CRM z funkcjami zarządzania projektami.

Zaprojektowany z myślą o kreatywnych umysłach, uwzględnia niezliczone wyzwania stojące przed projektantami w ich własnym biznesie, od pozyskiwanie klientów do realizacji projektu. Zorientowany na użytkownika portal klienta pomaga wszystkim uzyskać tę samą stronę, podczas gdy narzędzia do automatyzacji zmniejszają monotonię powtarzalnych zadań.

Funkcje śledzenia finansów w połączeniu z umowami online i narzędziami do fakturowania sprawiają, że budżetowanie i fakturowanie są bezproblemowe.

A dzięki funkcjom współpracy, zarówno wewnętrzne Teams, jak i klienci mogą pozostać w synchronizacji, zapewniając, że projekty pozostaną na właściwym torze i w zakresie.

HoneyBook staje się rozszerzeniem studia projektowego, wspierając organizację i wydajność.

Najlepsze funkcje HoneyBook

Przyjazny dla użytkownika portal klienta

Narzędzia automatyzacji oszczędzające czas

Umowy online i fakturowanie na ujednoliconej platformie

Śledzenie finansowe dla budżetowania projektów

Usprawnione narzędzia komunikacyjne

Tablice zadań dla kamieni milowych projektu

Integracja z popularnymi narzędziami zwiększającymi wydajność

Limity HoneyBook

Bardziej odpowiedni dla freelancerów i małych studiów

Ograniczone możliwości niestandardowe

Ceny HoneyBook

Starter : $12.80/miesiąc

: $12.80/miesiąc Essentials : $25.50/miesiąc

: $25.50/miesiąc Premium: $52.80/miesiąc

HoneyBook oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (500+ recenzji)

: 4.5/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (100+ recenzji)

7. Clientjoy

przez Clientjoy Clientjoy, pozycjonowany jako kompleksowa platforma, łączy różne aspekty zarządzania klientami, od pozyskiwania potencjalnych klientów po fakturowanie, pod jednym spójnym dachem.

Zaprojektowana z myślą o agencjach i freelancerach, eliminuje potrzebę korzystania z wielu niespójnych narzędzi. Jego intuicyjne propozycje i system zarządzania umowami zapewnia, że pitching i onboarding przebiegają sprawnie.

Platforma oferuje również konfigurowalny widok cyklu życia klienta, dając projektantom przejrzysty plan interakcji z klientem. Zintegrowane fakturowanie i dedykowany dział onboarding klienta zestaw narzędzi jeszcze bardziej usprawnia operacje.

Kompleksowy narzędzia do raportowania oferują przydatne informacje, zapewniając ciągłe doskonalenie interakcji z klientem.

Najlepsze funkcje Clientjoy

Zintegrowane zarządzanie ofertami i umowami

Wydajny system śledzenia potencjalnych klientów

Konfigurowalne widoki cyklu życia klienta

Ujednolicone fakturowanie i płatności

Współpraca Teams z dostępem opartym na rolach

Zestaw narzędzi do wdrażania klientów

Przydatne narzędzia do raportowania

Limity usługi Clientjoy

Krzywa uczenia się dla początkujących

Nie jest idealne dla dużych korporacji

Cennik usługi Clientjoy

Początkujący: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Agencja: 25 USD/miesiąc za użytkownika

25 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: $49/miesiąc za użytkownika

Clientjoy oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

4,6/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 60 recenzji)

8. Nimble

przez Nimble Zgodnie ze swoją nazwą, Nimble oferuje płynne, adaptacyjne rozwiązanie CRM, które łączy tradycyjne funkcje z nowoczesnymi integracjami.

Połączenie z popularnymi sieciami społecznościowymi oferuje projektantom panoramiczny widok ich klientów, wykorzystując spostrzeżenia wykraczające poza zwykłe interakcje e-mail.

To społecznościowe podejście do CRM zapewnia bogatsze, bardziej szczegółowe profile klientów, torując drogę do spersonalizowanych interakcji. Ujednolicony pulpit kontaktów i intuicyjna integracja kalendarza zapewniają, że projektanci są na bieżąco ze swoimi commitami.

Śledzenie e-maili i przypomnienia o zadaniach zapewniają również, że żaden kontakt z klientem lub kamień milowy projektu nie zostanie pominięty. Nimble staje się centralnym hubem dla wszystkich działań związanych z klientem dla projektanta.

Najlepsze funkcje Nimble

Wgląd w media społecznościowe dla bogatszych profili klientów

Ujednolicony pulpit kontaktów

Wydajna integracja z kalendarzem

Śledzenie e-maili dla efektywnej komunikacji z klientem

Przypomnienia o zadaniach dla śledzenia projektów

Płynna integracja z innymi narzędziami programowymi

Intuicyjna aplikacja mobilna do pracy zdalnej

Ograniczenia Nimble

Ograniczone funkcje automatyzacji

Może być przytłaczająca dla początkujących

Ceny Nimble

Business: 24,90 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Nimble

G2 : 4.5/5 (900+ recenzji)

: 4.5/5 (900+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (1800+ recenzji)

9. ActiveCampaign

przez ActiveCampaign Rozpoczynając swoją podróż jako narzędzie do e-mail marketingu, ActiveCampaign przekształciła się w oferowanie możliwości CRM. Dynamiczne dostosowywanie zawartości zapewnia, że każda interakcja z klientem jest osobista i istotna.

Zaawansowane narzędzia segmentacji umożliwiają projektantom grupowanie klientów na podstawie różnych wskaźników, zapewniając celową komunikację.

Platforma oferuje również automatyzację powtarzalnych zadań, dzięki czemu projektanci mogą skupić się na swoim rzemiośle. Automatyzacja sprzedaży funkcje w połączeniu ze szczegółową analityką sprawiają, że jest to narzędzie do komunikacji, wglądu w działania i rozwoju.

Najlepsze funkcje ActiveCampaign

Kompleksowy pakiet do e-mail marketingu

Automatyzacja powtarzalnych zadań

Szczegółowa segmentacja w celu personalizacji komunikacji z klientem

Automatyzacja sprzedaży dla lepszego zarządzania leadami

Dynamiczne dostosowywanie zawartości

Zaawansowane narzędzia do split-testingu

Analityka w czasie rzeczywistym zapewniająca przydatne informacje

Limity ActiveCampaign

Głównie narzędzie do e-maili, a nie dedykowany CRM

Wymaga integracji w celu rozszerzenia możliwości CRM

Ceny ActiveCampaign

Plus : $19/miesiąc za użytkownika

: $19/miesiąc za użytkownika Professional : $49/miesiąc za użytkownika

: $49/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

ActiveCampaign oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (1,000+ recenzji)

: 4.4/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,000+ recenzji)

10. ConvertKit

przez ConvertKit Podczas gdy ConvertKit mocno pozycjonuje się jako rozwiązanie do e-mail marketingu, nie można pominąć jego funkcji CRM. Jest to narzędzie, które jest zgodne z ich celami, szczególnie dla projektantów, którzy mocno inwestują w content marketing i zasięg.

Oprócz wysyłania e-maili, ConvertKit pozwala na intuicyjne zarządzanie subskrybentami, zapewniając projektantom możliwość segmentacji i skutecznego celowania w odbiorców. Atrakcyjny wizualnie kreator e-maili zapewnia, że każda wysyłka odzwierciedla kreatywność projektanta.

Organizacja oparta na etykietach, kompleksowe narzędzia do raportowania i wsparcie premium sprawiają, że jest to coś więcej niż narzędzie do obsługi poczty e-mail. Staje się platformą, która wspiera wysiłki projektantów, zapewniając, że ich praca zasługuje na uwagę.

Najlepsze funkcje ConvertKit

Intuicyjny kreator e-maili z wizualnymi automatyzacjami

Konfigurowalne formularze rejestracji

Wydajne zarządzanie subskrybentami

Kompleksowe narzędzia do raportowania

Płynna integracja z popularnymi platformami

Organizacja subskrybentów w oparciu o etykiety

Wsparcie premium dla wszystkich poziomów użytkowników

Limity ConvertKit

Bardziej narzędzie do e-mail marketingu niż CRM

Ograniczone zaawansowane funkcje CRM

Ceny ConvertKit

Free

Creator : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Creator Pro: $29/miesiąc na użytkownika

ConvertKit oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (100+ recenzji)

: 4.4/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

Odblokowanie potencjału projektowego dzięki CRM ClickUp

W dziedzinie projektowania graficznego najważniejsze jest połączenie kreatywności z wydajnością. Podczas gdy narzędzia, które zbadaliśmy, oferują wyspecjalizowane funkcje, ClickUp wyróżnia się jako kompleksowe rozwiązanie. ClickUp nie służy jedynie jako CRM; ClickUp w mistrzowski sposób łączy zarządzanie projektami, zarządzanie zadaniami i szyk funkcji zwiększających wydajność. To holistyczne podejście zapewnia, że nie tylko zarządzasz klientami - ale także konsekwentnie dostarczasz urzekające projekty.

Rozbudowana biblioteka szablonów ClickUp to skarb dla każdego biznesu projektowego. Niezależnie od tego, czy rozpoczynasz nowy projekt brandingowy, czy poruszasz się po złożoności wieloaspektowej kampanii, szablony te działają jak platforma startowa, skracając czas przygotowania i pozwalając zabłysnąć kreatywności.

Zasadniczo ClickUp to nie tylko narzędzie - to partner w podróży biznesowej związanej z projektowaniem. Takim, który rozumie niuanse projektowania graficznego i jest dostawcą ustrukturyzowanego, ale elastycznego środowiska, które pozwala urzeczywistnić Twoją wizję. A ponieważ rentowność jest kluczowym aspektem każdego przedsięwzięcia, ClickUp zapewnia usprawnienie operacji, pozwalając skupić się na tym, co naprawdę ważne: Dostarczaniu klientom doskonałej pracy.

Poznaj ClickUp i dowiedz się, jak może zrewolucjonizować Twój proces projektowania. Dowiedz się więcej o Funkcje CRM w ClickUp i jego commit w pomoc grafikom!