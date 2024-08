Jak napisać brief projektowy w 8 krokach z szablonami i przykładami

Bez względu na to, ile godzin spędzamy wpatrując się w oczy naszego psa, nikt z nas nie czyta w myślach. 🔮 🐶

Na szczęście istnieją sposoby na walkę z naszym brakiem telepatii w miejscu pracy - zwłaszcza jeśli chodzi o koncepcje projektowe, które tak żywo wyobrażamy sobie w naszych głowach, ale nie mamy pojęcia, jak odtworzyć je w rzeczywistości.

Jakie jest rozwiązanie? Oczywiście pisanie szczegółowych i praktycznych briefów projektowych!

Podobnie jak składanie zamówienia w restauracji, briefy projektowe mówią projektantowi, czego oczekujesz od projektu. W ten sposób rozumieją, czym jest projekt, czego wymaga zadanie i od czego zacząć.

Kluczem do wysoce skutecznego briefu projektowego jest bycie zarówno wyczyszczonym, jak i zwięzłym - co jest wyzwaniem, gdy masz do czynienia ze złożonymi zadaniami lub wieloma niepodlegającymi negocjacjom wymagania projektu . Ale jesteśmy tutaj, aby pomóc z poradami i przykładami, aby przenieść briefy projektowe na wyższy poziom. 💜

Niezależnie od tego, czy Twój zespół projektowy chce ustandaryzować swoje briefy i zapytania, czy też jesteś częścią agencji projektowej zlecającej projekt firmowy, ten artykuł jest dla Ciebie. Zapoznaj się z nowym podejściem do pisania skutecznych briefów projektowych, w tym z podstawowymi elementami, instrukcjami, konfigurowalnym szablonem i nie tylko!

Czym jest brief projektowy?

Brief projektowy to pisemny dokument dotyczący zarządzania projektami, który określa myślenie projektowe dla projektu projektowego z nakreślonymi celami, zakresem projektu i podejściem do wniosku. Podobne do mapa drogowa projektu brief projektowy jest przewodnim światłem projektanta, jeśli chodzi o gdzie, co, kiedy i dlaczego konkretnego żądania.

Dobrze napisany brief projektowy zazwyczaj przechodzi przez wiele rąk, zanim wyląduje na liście rzeczy do zrobienia projektanta. Po zatwierdzeniu przez wszystkich kierowników projektów i interesariuszy brief powinien być dokładny, ale rzeczowy, określać zatwierdzoną oś czasu, produkt końcowy, oraz budżet (jeśli dotyczy).

Twórz pięknie sformatowane wiki, briefy i zasoby dla wszelkiego rodzaju projektów w ClickUp Docs

Na głębszym poziomie, briefy są również sposobem dla projektanta na połączenie i dostosowanie się do osoby składającej wniosek. W tym sensie postaraj się wykorzystać brief projektu jako narzędzie do współpracy, aby wyeliminować ogólne zamieszanie związane z dodatkowymi rozmowami telefonicznymi, wiadomościami i e-mailami.

Ale chociaż ważne jest, aby dołączyć podstawowe szczegóły i kontekst do swoich żądań, brief projektowy powinien nadal być, no cóż, brief. Powinien on być wystarczająco długi, aby opisać projekt i przekazać swoją prośbę bez przytłaczania projektanta wielostronicową broszurą, która ciągnie się od marginesu do marginesu. 🥵

Jak te pomysły mają się do zrobienia briefu projektowego? Pokażemy ci!

Brief projektowy a brief kreatywny

Główna różnica między briefem projektowym a brief kreatywny to grupa docelowa. Brief projektowy jest skierowany do projektantów, podczas gdy brief kreatywny koncentruje się na teamach marketingowych lub innych osobach zaangażowanych w proces twórczy.

Brief projektowy zawiera więcej szczegółów technicznych, takich jak oś czasu, ograniczenia budżetowe i konkretne wymagania dotyczące projektu. Z drugiej strony, brief kreatywny może koncentrować się bardziej na przekazie marki, tonie głosu i docelowych odbiorcach projektu.

Oba rodzaje briefów służą celom w procesie projektowania i powinny ze sobą współpracować, aby zapewnić zakończone zrozumienie celów i założeń projektu.

Jak napisać brief projektowy w 8 krokach

Ekscytującym wydarzeniem jest to, że nie ma ustalonego formatu, którego należy się trzymać podczas pisania skutecznego briefu projektowego. 🤩

Teams znajdzie typ briefu, który będzie służył twoim zarządzanie projektami styl najlepszy pod względem długości, szczegółowości i stylu pracy. Małe zlecenia lub projekty na mniejszą skalę mogą nie wymagać tak obszernego briefu, ale nadal istnieją kluczowe elementy, które są wspólne dla wszystkich briefów.

Dodaj opcje formatu i stylizacji, aby brief był tak szczegółowy lub wizualny, jak wymaga tego Twój projekt w ClickUp Docs

Poleganie na szablonie, ankiecie lub ustandaryzowanej strukturze dokumentu to świetne sposoby na zebranie niezbędnych informacji do stworzenia briefu projektowego. Kluczem jest zachowanie spójności! Oto nasz przewodnik krok po kroku dotyczący pisania skutecznych briefów projektowych z przykładami z życia wziętymi. ✏️

Postępuj zgodnie z tymi ośmioma krokami od góry do dołu - lub przejdź do następnej sekcji, aby uzyskać darmowy szablon, który sprawi, że proces projektowania będzie jeszcze łatwiejszy! 🤓

Krok 1: Wybierz oprogramowanie do zarządzania projektami Projekty są z natury oparte na współpracy, a idealny

oprogramowanie do zarządzania projektami będzie miało funkcje, które to wesprą! Potężny narzędzia projektowe złagodzą część stresu i usprawnią codzienne procesy związane z projektowaniem cykl pracy projektowej z możliwością organizowania, edytowania, udostępniania i zarządzania projektami dowolnej wielkości.

A ponieważ briefy projektowe są zwykle formatowane w dokumencie, wybrany przez Ciebie narzędzie do zarządzania projektami będzie prawdopodobnie zawierać wbudowany redaktor dokumentów lub integracje aby połączyć wszystkie właściwe informacje w różnych aplikacjach.

Przykład:

Pomyśl o swoim briefie projektowym jako o wiarygodnym źródle prawdy - dokumencie, do którego możesz się odwołać w dowolnym momencie, aby uzyskać najdokładniejsze informacje i aktualizacje postępów. Najlepszy przykład? Dokumenty ClickUp . 📃

ClickUp Docs umożliwia bogaty format i polecenia / ukośnik aby pracować wydajniej

Dokumenty ClickUp są miejscem docelowym dla wszystkich rzeczy opartych na tekście w obszarze roboczym. W prawdziwym stylu ClickUp, Docs oferują mnóstwo funkcji, takich jak AI, zagnieżdżone strony, Polecenia / ukośnik , opcje stylizacji, osadzanie i zaawansowane ustawienia w celu niestandardowego wyglądu i funkcji dokumentu. ClickUp AI to potężne narzędzie do tworzenia briefów projektowych. AI pozwala szybko generować pomysły, umożliwiając burzę mózgów i dopracowywanie koncepcji przy niewielkim wysiłku. Za pomocą kilku prostych kliknięć, ClickUp AI może wygenerować setki pomysłów w mgnieniu oka. Stamtąd możesz odfiltrować nieistotną zawartość, znaleźć najlepiej pasującą do briefu projektowego lub zawęzić wybór, aby stworzyć spójny brief.

Spodoba ci się również to, jak daleko możesz posunąć swoje briefy projektowe dzięki edycji w czasie rzeczywistym, @ wzmianki w komentarzach oraz bezpieczne udostępnianie i uprawnienia za pomocą prostego łącza. Ponadto Docs można połączyć z cyklami pracy, dzięki czemu wszelkie aktualizacje, które mają miejsce w dokumencie, są automatycznie odzwierciedlane w powiązanych zadaniach i innych obszarach roboczych.

Krok 2: Krótki opis projektu

Kontekst jest wszystkim, a ta sekcja briefu projektowego powinna właśnie to zapewnić!

Podaj krótką, ale opisową sekcję przeglądu projektu dotyczącą tego, czym jest twój projekt i do czego będzie używany. Nie musi to być zbyt głębokie, ale zdanie lub dwa, które jasno określają twoją prośbę i do czego będziesz jej używać, jest świetnym punktem wyjścia dla projektanta.

Ta sekcja może również zawierać trochę informacji o firmie lub kliencie zlecającym projekt. Czym zajmuje się firma, jej główne usługi, wartości i tożsamość marki to typowe szczegóły, które można znaleźć w tej sekcji.

Przykład:

Nasz media społecznościowe agencja marketingowa przeprojektowuje naszą stronę internetową, aby wprowadzić nową stronę główną, sekcję bloga i portfolio. Jesteśmy małym, ośmioosobowym zespołem, który współpracuje z 50 firmami w naszej okolicy, a wszystkie nasze prace są obecnie zgrupowane na naszej przestarzałej stronie internetowej. Od czasu stworzenia naszej pierwszej strony internetowej dojrzeliśmy jako marka i rozwinęliśmy się jako firma, i chcemy, aby nasza nowa strona to odzwierciedlała.

Krok 3: Cel briefu projektowego i cele SMART

Opisz problem, który ma rozwiązać ten projekt i ogólną ideę, którą chcesz dzięki niemu osiągnąć. Bądź bezpośredni z celem, któremu ma służyć projekt i użyj tej sekcji, aby dostosować zespół projektowy do ogólnej wizji i celu klienta poprzez Cele SMART .

P.S. SMART to skrót od Specific, Measurable, Attainable, Relevant i Time-bound.

Twórz cele SMART w ClickUp z wieloma sposobami śledzenia postępów i osiągania celów

Chcesz dowiedzieć się więcej o celach SMART i dlaczego są one tak ważne? Sprawdź nasze zasoby dotyczące celów do pisania i wdrażania celów we wszystkich działach!

Przykład:

Chcemy, aby nasza przeprojektowana strona internetowa lepiej odzwierciedlała tożsamość naszej marki, kierowała większy ruch do naszych usług i zwiększyć liczbę zapisów do newslettera e-mail o 25% do końca następnego kwartału fiskalnego.

Krok 4: Grupa docelowa briefu projektowego

Następna sekcja briefu obejmuje kogo tego wszystkiego. Nie tyle związane z tym, kim jesteś jako firma zamawiająca projekt, ale do kogo jest on skierowany.

W tym miejscu klient zlecający projekt opisze swojego idealnego klienta, odbiorców, persony użytkowników oraz przypadki użycia . Ten projekt jest jak twoje pierwsze wrażenie - sposób na pokazanie niestandardowym klientom, że masz rozwiązanie konkretnego problemu, z którym się spotykają i że twój projekt spełnia ich potrzeby.

Kluczowe dla projektanta jest zrozumienie grupy docelowej klienta poprzez to zapytanie, aby w znaczący sposób połączyć się z potrzebami tych klientów.

Przykład:

Naszymi odbiorcami na rynku docelowym są kobiety-przedsiębiorcy z obszaru San Diego w zakresach wiekowych 25-34 i 35-44. Klienci ci chcą rozwijać swój biznes poprzez inwestowanie w płatne reklamy na platformach mediów społecznościowych i potrzebują zasobów, aby poprawić i zwiększyć swoją obecność w Internecie.

Krok 5: Budżet i oś czasu

Teraz zaczynamy przechodzić do szczegółów i sekcji logistycznych briefu projektowego. ⏰💸

Upewnij się, że dostarczona oś czasu jest realistyczna i wykonalna dla tego, czego wymaga brief. Jeśli istnieją jakiekolwiek ograniczenia budżetowe lub dotyczące zasobów, jest to czas, aby je określić.

Projektanci muszą wiedzieć, kiedy projekt ma zostać poddany pierwszej rundzie edycji, kiedy mogą spodziewać się informacji zwrotnej od klienta i wszelkich kluczowe kamienie milowe , zależności od zadań lub terminy związane z żądaniem. Pomoże to ustanowić wyczyszczoną komunikację między projektantem a klientem, aby wszystkie ich oczekiwania zostały spełnione i uniknąć potencjalnych wąskich gardeł w trakcie postępu projektu.

Wyświetlanie relacji między zadaniami i kamieniami milowymi w widoku Gantt w ClickUp

Wskazówka: Zwróć również uwagę, czy istnieje jakakolwiek elastyczność w odniesieniu do oczekiwanego budżetu i osi czasu.

Przykład:

Nasza idealna oś czasu od początku do końca to sześć miesięcy. Zapowiadamy naszą nową stronę internetową na wydarzeniu w marcu, ale chcemy po cichu uruchomić ją miesiąc wcześniej. Ten dodatkowy miesiąc da nam trochę swobody, jeśli wystąpią jakieś komplikacje. Chcielibyśmy zatwierdzić makiety i szkielety oraz przejść przez dwie rundy edycji przed uruchomieniem.

Krok 6: Oczekiwane rezultaty projektu

Ta sekcja dotyczy szczegółów pliku i formatu, w jakim chcesz otrzymać projekt. Jeśli to konieczne lub ma zastosowanie, określ rozmiar, typ pliku, proces nazewnictwa i oczekiwane rezultaty projektu. AKA, jaki jest preferowany typ wideo, obrazu lub oprogramowania do pracy i jak należy je udostępniać?

Przykład:

Zatwierdzimy wstępne pomysły i projekty z naszych oprogramowanie do tablic cyfrowych i przejrzeć wszystkie szkielety w programie Figma.

Krok 7: Wszystko inne, co uznasz za ważne!

Aby upewnić się, że wszystkie kropki nad i zostały postawione, dodaj na koniec wszelkie inne istotne informacje. Może to obejmować kluczowe kontakty, z którymi można się skontaktować, jeśli projektant ma pilne pytania, szczegóły procesu zatwierdzania projektu, kluczowe daty, makiety klienta i wiele więcej!

To świetny moment, aby określić wszystko, czego nie chcesz widzieć w tym projekcie, a także inspirujące obrazy, aby dać projektantowi jasny obraz tego, na czym ma pracować.

Przykład:

Sprawdź nasze wirtualna tablica dla ostatnich prac, które zrobiliśmy z naszymi klientami, wstępne szkice tego, co wyobrażamy sobie dla naszej nowej strony internetowej, niektóre badania, media i wiele więcej!

Nasza sugestia? Tablica ClickUp ! 🎨

Łatwe szkicowanie makiet i pomysłów na szkielet w ClickUp Whiteboards

Tablice ClickUp są wysoce wizualne, zapewniają współpracę i wydajność! Co więcej, są to również jedyne oprogramowanie do tablic na rynku, które może przekształcić dowolny obiekt na tablicy w konfigurowalne zadanie i połączyć je z cyklami pracy.

Dzięki narzędziom do rysowania, przesyłania multimediów, osadzania, stylizacji i edycji w czasie rzeczywistym, ClickUp Whiteboards są zbudowane tak, aby uchwycić Twoje pomysły w momencie, gdy się pojawiają, dzięki czemu możesz natychmiast działać na ich podstawie. Tablica to marzenie każdego projektanta. ✨

Dodatkowo, Twoja Tablica pozostaje zawsze aktualna, eliminując potrzebę korzystania z wielu zakładek, ciągłego odświeżania i zamieszania spowodowanego długimi opisami opartymi na tekście.

Krok 8: Udostępnianie zespołowi

RE: Krok 1 - briefy projektowe to współpraca!

Potrzebujesz możliwości szybkiego udostępniania, edytowania i aktualizowania briefów projektowych poprzez niestandardowe uprawnienia i wygodne opcje udostępniania, takie jak prosty link. Dzięki temu cały zespół szybko znajdzie się na tej samej stronie (dosłownie) i pozostanie na celowniku. 🎯

Udostępnianie briefu projektowego publicznie lub prywatnie za pomocą prostego linku w ClickUp Docs

Przykłady briefów projektowych

Przykład briefu projektowego 1: Rebranding lokalnej kawiarni

Tło:

Lokalna kawiarnia stara się zmienić swój wizerunek, aby przyciągnąć szerszą bazę klientów, jednocześnie zachowując swoją lojalną klientelę. Kawiarnia chce podkreślić swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, zaangażowanie społeczności i wysokiej jakości produkty pozyskiwane lokalnie.

Cel i cele SMART:

Naszym celem jest odświeżenie tożsamości marki kawiarni, aby odzwierciedlić jej wartości związane ze zrównoważonym rozwojem i zaangażowaniem społeczności. Naszym celem jest zwiększenie ruchu pieszego o 30% i zwiększenie zaangażowania w mediach społecznościowych o 50% w ciągu sześciu miesięcy od wprowadzenia rebrandingu.

Grupa docelowa:

Naszymi głównymi odbiorcami są świadome ekologicznie osoby w wieku 20-35 lat mieszkające w obszarze miejskim w pobliżu kawiarni. Klienci ci cenią sobie zrównoważony rozwój, społeczność i jakość w kawie i kawiarni.

Budżet i oś czasu:

Na projekt rebrandingu przeznaczyliśmy 10 000 USD, mając nadzieję, że zostanie on zakończony w ciągu najbliższych czterech miesięcy. Oś czasu obejmuje opracowanie wstępnej koncepcji, iteracje projektu i ostateczne wdrożenie na wszystkich platformach.

Oczekiwane rezultaty:

Nowe logo odzwierciedlające zaangażowanie kawiarni w zrównoważony rozwój i społeczność

Zaktualizowane projekty opakowań dla naszych produktów na wynos, skupiające się na ekologicznych materiałach

Zmieniony projekt menu podkreślający nasze lokalnie pozyskiwane składniki

Grafika cyfrowa do kampanii w mediach społecznościowych promujących rebranding

Kluczowe kontakty i ograniczenia:

Prosimy o zapoznanie się z naszą Wirtualną Tablicą w celu uzyskania inspiracji, zasobów marki i danych kontaktowych kierownika projektu. Nie chcemy, aby rebranding odbiegał zbyt daleko od naszego oryginalnego schematu kolorów, aby zapewnić rozpoznawalność marki wśród naszych obecnych klientów.

Design Brief Przykład 2: Projekt aplikacji mobilnej do zarządzania zadaniami

Tło:

Startup skupiający się na narzędziach zwiększających wydajność poszukuje innowacyjnego i przyjaznego dla użytkownika projektu aplikacji mobilnej. Aplikacja ma na celu pomóc profesjonalistom w efektywnym zarządzaniu zadaniami i projektami, z unikalnymi funkcjami umożliwiającymi współpracę i ustalanie priorytetów.

Cel i cele SMART:

Celem jest zaprojektowanie aplikacji mobilnej, która wyróżni się na zatłoczonym rynku wydajności, koncentrując się na łatwości użytkowania, współpracy i niestandardowych funkcjach. Naszym celem jest pozyskanie 10 000 aktywnych użytkowników w ciągu pierwszych trzech miesięcy od premiery.

Grupa docelowa:

Naszymi docelowymi użytkownikami są profesjonaliści w wieku 25-45 lat, którzy żonglują wieloma zadaniami i projektami. Szukają kompleksowego, ale prostego rozwiązania, które poprawi ich codzienną wydajność i współpracę w pracy.

Budżet i oś czasu:

Nasz budżet na projekt aplikacji wynosi $15,000, a oś czasu od koncepcji do ostatecznego przekazania projektu to pięć miesięcy. Obejmuje to fazy projektowania interfejsu użytkownika i doświadczenia, z cyklami informacji zwrotnych po każdym kamieniu milowym.

Oczekiwane rezultaty:

Zakończone projekty UI/UX dla aplikacji mobilnej, w tym wszystkie ekrany i elementy interaktywne

Przewodnik po stylu określający typografię, schematy kolorów i elementy interfejsu użytkownika

Prototyp demonstrujący kluczowe funkcje i przepływ użytkownika

Pakiet zasobów gotowy do rozwoju

Kluczowe kontakty i ograniczenia:

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji i funkcjonalności aplikacji, odwiedź naszą sekcję Tablica cyfrowa. Jesteśmy otwarci na innowacyjne pomysły, ale musimy zapewnić, że aplikacja pozostanie intuicyjna dla nowych użytkowników.

Szablon briefu projektowego

Jak w złej grze w telefon, niespójny projekt briefy projektów w ten sposób można pominąć kluczowe pomysły i ostatecznie całkowicie stracić główny punkt projektu. Jednak szablony z możliwością dostosowania to pewny sposób na zagwarantowanie, że każdy szczegół zostanie jasno określony.

Pomyśl o gotowych szablonach jako trampolinie do standaryzacji sposobu pisania briefów projektowych. Zostały one stworzone w celu uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia briefów projektowych, aby wszyscy zaangażowani mogli skupić się na tym, co najważniejsze - samym projekcie.

Szablony Szablon Design Brief by ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do pisania dokładnych i wartościowych kreatywne briefy . Ten szablon stosuje się do wyznaczonego Lista do obszaru roboczego z oddzielnymi widokami do zarządzania zadaniami, oś czasu i ogólny kierunek.

Szablon Design Brief firmy ClickUp to rozwiązanie do pisania dokładnych briefów projektowych

W briefie projektowym Widok listy znajdziesz gotowe, niestandardowe zadania dla wszystkiego, od sesji klienta po zbieranie zasobów, a także siedem niestandardowych statusów dla całkowitej przejrzystości. Ale najfajniejszą funkcją tego szablonu jest zdecydowanie brief kreatywny Tablica z kolorowymi sekcjami, karteczkami samoprzylepnymi i diagramami do utrwalenia wizji projektu, marki, zasobów, notatek i nie tylko.

Niestandardowy szablon Design Brief by ClickUp pozwala dostosować wstępnie zbudowaną tablicę Tablica

Szablon ten zawiera również szczegółowy dokument ClickUp, który przeprowadzi Cię przez wszystkie funkcje, aby upewnić się, że korzystasz z niego w pełnym zakresie.

Pobierz szablon Design Brief

Pro tip: Dokument pomocy w szablonie Design Brief pokazuje mnóstwo funkcji stylizacji i formatowania, które można wykorzystać jako inspirację podczas tworzenia dokumentów briefu projektowego w ClickUp. Ustaw banery u góry dokumentu i na całej stronie, aby uzyskać wyraźny zarys informacji, osadzaj wideo, dodaj tabelę zawartości i nie tylko. Możesz też nałożyć kolejną warstwę Gotowe szablony ClickUp na dokumencie, aby proces przebiegał sprawnie.

Zarządzaj nadchodzącym projektem graficznym

I gotowe! Nie tylko jesteś ustawiony na powodzenie z ośmioma podstawowymi krokami do pisania briefów projektowych, ale masz też elastyczny, Free i konfigurowalny szablon, aby zmniejszyć obciążenie.

Najważniejsze jest jednak nie tylko to, jak napisać funkcjonalny brief, ale jak najlepiej go wykorzystać. I właśnie w tym ClickUp może pomóc Ci przenieść Twoje procesy na nowy poziom. ✅

Monitoruj aktualizacje projektu, twórz briefy projektowe i współpracuj z zespołem, a wszystko to z obszaru roboczego ClickUp ClickUp to najlepsza platforma wydajności dla Teams, która łączy całą ich pracę w jedną przestrzeń współpracy, niezależnie od przypadku użycia lub stylu pracy. Jego lista funkcji jest wyposażony w setki narzędzi oszczędzających czas, dzięki którym zarządzanie projektami jest łatwiejsze i wygodniejsze niż kiedykolwiek - z 15 sposobami wizualizacji projektów, ponad 1000 integracji czat w aplikacji i wiele więcej!

Uzyskaj dostęp do wszystkiego, czego potrzebujesz do pisania skutecznych briefów projektowych, w tym ClickUp Docs, Tablic, 100 MB przestrzeni dyskowej, nieograniczonej liczby zadań i nie tylko, całkowicie za darmo, gdy tylko zapisz się do Free Forever Plan ClickUp .

A kiedy będziesz gotowy, aby jeszcze bardziej zwiększyć swoją wydajność, odblokuj jeszcze więcej zaawansowanych funkcji za jedyne $$$a .