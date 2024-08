10 najlepszych narzędzi do współpracy nad dokumentami w 2024 roku

szukasz idealnego oprogramowania do współpracy nad dokumentami?

Jako menedżer zawartości, znalezienie najlepszego oprogramowania do współpracy nad dokumentami miało kluczowe znaczenie dla poprawy mojego cyklu pracy. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu, mój zespół był w stanie pracować z wydajnością i współpracować w czasie rzeczywistym, wspierając kreatywność i innowacyjność. Jednak przy tak wielu dostępnych obecnie narzędziach do współpracy nad dokumentami, podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniego dla potrzeb mojego zespołu było nie lada wyzwaniem.

Aby ułatwić życie wszystkim menedżerom zawartości, postanowiliśmy rozpakować wszystko, co musisz wiedzieć o oprogramowaniu do współpracy nad dokumentami. Zwrócimy również uwagę na 10 najlepszych narzędzi do współpracy nad dokumentami, aby ułatwić proces podejmowania decyzji.

Czym jest oprogramowanie do współpracy nad dokumentami?

Oprogramowanie do współpracy nad dokumentami dostarcza Teams odpowiednią platformę do efektywnie współpracować .

Niezależnie od tego, czy jest to Dokument Google, PDF, arkusz kalkulacyjny czy cokolwiek innego, możesz polegać na narzędziach do współpracy nad dokumentami, które pomogą Tobie i Twojemu zespołowi nadać temu wszystkiemu sens.

Stworzenie środowiska pracy opartego na współpracy przynosi wiele korzyści. Współpraca nad dokumentami może pomóc Teams w lepszym podejmowaniu decyzji, zgraniu zespołu i zwiększeniu zaufania interesariuszy.

10 najlepszych programów do współpracy nad dokumentami w 2024 roku

1. ClickUp - najlepszy do współpracy nad dokumentami

ClickUp Docs do dokumentowania i udostępniania ważnych informacji zespołowi

ClickUp to solidne narzędzie do współpracy nad dokumentami, które usprawnia komunikację w zespole, zarządzanie projektami i udostępnianie informacji. Pozwala użytkownikom tworzyć, edytować i udostępniać dokumenty w czasie rzeczywistym, wspierając płynną współpracę.

Funkcje takie jak zadania, komentarze i historia wersji zapewniają przejrzystość i odpowiedzialność. Jego możliwości integracji z innymi aplikacjami i narzędziami zwiększają jego funkcję, czyniąc go kompleksowym rozwiązaniem dla wydajnej pracy współpracy zespołowej .

ClickUp kluczowe funkcje Dokumenty ClickUp to wbudowane rozwiązanie do współpracy nad dokumentami dla Twojego zespołu. Oto bliższe spojrzenie na to, co otrzymujesz dzięki ClickUp Docs:

ClickUp Brain nasz asystent pisania AI, który może być używany w Docs do pisania, podsumowywania, parafrazowania, przeformatowywania notatek i nie tylko!Edycja w czasie rzeczywistym .

3. Dokumenty Google - najlepsze dla użytkowników obszarów roboczych Google

Via Dokumenty GoogleDokumenty Google to darmowe oprogramowanie do współpracy nad dokumentami, które jest bardzo popularne ze względu na funkcję autozapisu. Ta platforma współpracy oferuje również inteligentne opcje edycji i formatu do pomagają łatwo organizować informacje .

Kluczowe funkcje Dokumentów Google

Gotowe szablony zapewniają zespołom szybki format

Dostęp do wielu różnych uprawnień udostępniania w Dokumentach Google

Funkcja rysowania umożliwia dodawanie unikalnych rysunków do dokumentu

Funkcja autozapisu zapewnia, że zespół nie utraci żadnych krytycznych informacji

Funkcja Znajdź i zamień pomaga szybko znaleźć terminy

Zalety Dokumentów Google

Łatwy w użyciu interfejs

Bogate funkcje edycji tekstu

Dobra integracja z innymi aplikacjami Google

Elastyczność importu/eksportu do udostępniania dokumentów

Wady Dokumentów Google

Wymaga połączenia z Internetem, chyba że korzystasz z rozszerzenia Chrome

Brak wsparcia dla adnotacji PDF

Trudny w użyciu jako pliksystem bazy wiedzy #### Cennik Dokumentów Google

Podstawowe funkcje tego rozwiązania narzędzie do współpracy zespołowej są dostępne za darmo. Aby uzyskać dodatkowe funkcje, płatne plany zaczynają się od 6 USD/użytkownika miesięcznie.

Ocena użytkowników Dokumentów Google

G2: 4.7/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 22000 recenzji)

Sprawdź nasze_ **Porównanie dokumentów Google i Confluence !

4. Microsoft OneDrive - najlepsze dla użytkowników Microsoft

Via Microsoft OneDrive OneDrive to aplikacja do przechowywania danych w chmurze firmy Microsoft, która umożliwia zespołom współpracę poprzez przechowywanie i udostępnianie plików w chmurze.

Ale czy to narzędzie rzeczywiście prowadzi Twój zespół do powodzenia? Przyjrzyjmy się temu:

Kluczowe funkcje Microsoft OneDrive

Przestrzeń w chmurze do udostępniania plików

Kontrola wersji pomaga zespołowi zarządzać wersjami roboczymi i poprawkami

Powiadomienia o komentarzach w czasie rzeczywistym

Funkcje zarządzania uprawnieniami

Funkcje przeglądania dokumentów i zbierania opinii

Profesjonaliści z Microsoft OneDrive

Łatwe wdrażanie

Oferuje 5 GB przestrzeni dyskowej na pliki za darmo, a zespoły mogą uzyskać więcej miejsca dzięki zachętom dla polecających

Zgodność z urządzeniami iOS, Chromium, Android i Mac

Integruje się z innymi aplikacjami Microsoft Office, takimi jak Microsoft Teams

Wady usługi Microsoft OneDrive

Trudności z korektą, edycją i udostępnianiem dokumentów poza Microsoft 365

Brak wbudowanej funkcji notatnika

Obawy związane z prywatnością, ponieważ skanuje przechowywane pliki w poszukiwaniu "nieodpowiedniej zawartości"

Cennik usługi Microsoft OneDrive

Plany Teams dla tego narzędzia do współpracy nad dokumentami zaczynają się od 5 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny użytkowników Microsoft OneDrive

G2: 4.2/5 (7000+ opinii)

Capterra: 4,4/5 (ponad 8000 recenzji)

5. Dropbox Paper - najlepszy do zrobienia wspólnej listy rzeczy do zrobienia

Via Dropbox Dropbox Paper to narzędzie do współpracy online, które wspiera współpracę zespołową poprzez udostępnianie plików.

Ale czy istnieje powód, dla którego zrzuciliśmy to oprogramowanie do współpracy na sam dół naszej listy?

Zobaczmy.

Kluczowe funkcje Dropbox Paper

Listy do zrobienia z terminami, aby pomóc zespołowi w planowaniu

Osie czasu zkamienie milowe projektu do mapowania każdego kroku projektu

Bogata integracja multimediów umożliwia tworzenie dynamicznych dokumentów

Funkcja robienia notatek daje zespołowi osobistą przestrzeń do planowania

Teams @ wzmianki zwiększają widoczność komentarzy do współpracy

Zalety Dropbox Paper

Oś czasu można powiększać i pomniejszać, aby zobaczyć plany tygodniowe i roczne

Narzędzie osi czasu można dostosowywać, co pomaga poprawić organizację pracy zespołu

Odpowiednie narzędzie dla pisarzy, którzy potrzebują współpracy nad zawartością * Oferuje szablony ułatwiające szybkie rozpoczęcie pracy

Wady Dropbox Paper

Brak dostępnego trybu offline

Tworzy nowy plik za każdym razem, gdy wielu użytkowników ma widok na plik i ktoś zapisuje zmiany

Ograniczone opcje formatu

Cennik Dropbox Paper

To narzędzie do współpracy nad dokumentami ma Free Plan z płatnymi planami zaczynającymi się od $15/użytkownika miesięcznie.

Oceny użytkowników Dropbox Paper

G2: 4.1/5 (4400+ recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Sprawdź te **Alternatywy dla papieru w pudełku !

6. ONLYOFFICE - Najlepszy dokument do współpracy typu open source

Via ONLYOFFICEONLYOFFICE to biuro do współpracy o otwartym kodzie źródłowym, które jest dostępne we wszystkich kształtach i rozmiarach: lokalnie i w chmurze, jako obszar roboczy z pełnym stosem lub jako oddzielne redaktory ONLYOFFICE Docs, desktopowe i mobilne, dla firm o dowolnej skali i do użytku osobistego.

Kluczowe funkcje ONLYOFFICE

Współpracujący redaktorzy dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji

Możliwość tworzenia formularzy PDF online

Śledzenie zmian, wzmianki, historia wersji, porównywanie dokumentów

Wbudowany czat z dokumentami, wtyczki Telegram i Jitsi

Zaawansowane uprawnienia udostępniania (komentowanie, recenzowanie, wypełnianie formularzy, niestandardowe filtrowanie) i dostęp do połączonych linków zewnętrznych

Prywatne pokoje do kompleksowej, szyfrowanej współpracy nad dokumentami

Zarządzanie dokumentami wraz z projektami, e-mailem, CRM, kalendarzem

Profesjonaliści ONLYOFFICE

Maksymalna kompatybilność z MS Office zarówno w wersji hostowanej w chmurze, jak i samodzielnie

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i integracja z usługami innych firm

Free Plan osobisty oraz aplikacje komputerowe i mobilne

Otwarte źródło

Wady ONLYOFFICE

Jeśli wolisz pracować z formatami ODF, pliki te są konwertowane do OOXML

Ceny ONLYOFFICE

Wersja ONLYOFFICE Workspace w chmurze jest darmowa dla małych zespołów do 5 użytkowników. Plan Business zaczyna się od $$$a za użytkownika/miesiąc.

Oceny użytkowników ONLYOFFICE

G2: 4.3/5 (30+ opinii)

Capterra: 4.5/5 (ponad 300 opinii)

7. Document360 - najlepszy do zarządzania wiedzą

Via Document360 Document360 to narzędzie do zarządzania wiedzą, które umożliwia Teams tworzenie, modyfikowanie i publikowanie samoobsługowych baz wiedzy. Platforma ta jest idealna dla firm, które muszą dokumentować procesy i produkty do niestandardowego lub wewnętrznego użytku.

Kluczowe funkcje Document360

Płynna współpraca w czasie rzeczywistym: Wielu członków zespołu może jednocześnie współtworzyć, edytować i przeglądać dokumenty.

Zaawansowana analityka: Pozwala zrozumieć, które artykuły są najczęściej oglądane, pomagając zidentyfikować luki w dokumentacji.

Wersjonowanie i wycofywanie: Teams mogą śledzić zmiany, porównywać wersje i w razie potrzeby przywracać poprzedni stan.

Integracje: Z popularnymi narzędziami, takimi jak Google Analytics, Intercom i Disqus.

Zalety Document360

API zapewniające rozszerzenia

Funkcje kontroli dostępu umożliwiają organizacjom zarządzanie uprawnieniami, zapewniając, że właściwe osoby mają odpowiedni poziom dostępu

Wady Document360

Wymaga pewnych ustawień, aby w pełni wykorzystać jego funkcje.

Brak trybu offline doedycja dokumentów co może być wadą dla Teams z odległymi członkami mającymi niestabilne połączenia internetowe.

Ceny Document360

Startup: 119 USD/miesiąc (jeśli rozliczane miesięcznie)

119 USD/miesiąc (jeśli rozliczane miesięcznie) Business: 299 USD/miesiąc (jeśli rozliczane miesięcznie)

299 USD/miesiąc (jeśli rozliczane miesięcznie) Enterprise: $599/miesiąc (jeśli rozliczane miesięcznie)

Oceny użytkowników Document360

G2: 4.7/5 (ponad 200 opinii)

Capterra: 4,7/5 (ponad 11 recenzji)

8. Notion - Najlepszy dla wiki

Via Notion Notion łączy różne funkcje, takie jak notatki, zadania, wiki i bazy danych w jednym wszechstronnym narzędziu. Ten wszechstronny obszar roboczy pozwala pisać, planować i organizować razem z zespołem.

Notion AI można dodać do każdego planu Notion. To AI narzędzie do pisania które integruje różne narzędzia AI, aby pomóc Ci zwiększyć wydajność i czas realizacji projektu.

kluczowe funkcje #### Notion

Konfigurowalne szablony: Dla wszystkich rodzajów zawartości, takich jak mapy drogowe, specyfikacje projektowe i inne.

Obszary robocze do współpracy: Umożliwia zespołom pracę na tej samej stronie w tym samym czasie, komentowanie i dodawanie danych wejściowych.

Elastyczność: Notion może być czymkolwiek zechcesz - od tablicy do zarządzania projektami po kompleksową bazę danych.

Integracja: Z ponad 50 narzędziami, w tym Slack, Google Drive i podobnymi.

Zalety Notion

Uzyskiwanie wglądu i podsumowań generowanych dzięki funkcji autouzupełniania, która skanuje wiele dokumentów

Dostęp do pulpitu z dowolnego miejsca, ponieważ narzędzie jest dostępne online na dowolnym urządzeniu

Wady Notion

Szeroki zakres możliwości może być przytłaczający dla nowych użytkowników.

Brak integracji z tradycyjnym kalendarzem i pocztą e-mail.

Notion ceny

Free

Plus: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Business: $18/miesiąc za użytkownika

$18/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Dodaj Notion AI do dowolnego płatnego planu za 8 USD na członka/miesiąc, rozliczane rocznie. 10 USD za członka/miesiąc w przypadku rozliczeń miesięcznych i planów Free.

Oceny użytkowników Notion

G2: 4.7/5 (5000+ recenzji)

4.7/5 (5000+ recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

9. Microsoft Word - najlepszy do śledzenia zmian w dokumentach

przez Microsoft Jako część pakietu Microsoft Office, Microsoft Word jest szeroko stosowany do tworzenia materiałów pisemnych. Oferuje doskonałe funkcje współpracy nad dokumentami, ułatwiając udostępnianie, współpracę i śledzenie zmian w dokumentach Word.

Kluczowe funkcje programu Microsoft Word

Współpraca w czasie rzeczywistym: Ludzie mogą efektywnie współpracować, pracując jednocześnie nad tym samym dokumentem.

Komentowanie i recenzowanie: Funkcje umożliwiają członkom zespołu dodawanie notatek, wprowadzanie poprawek i wyróżnianie tekstu.

Integracja: Z innymi aplikacjami Microsoft Office, takimi jak Excel, PowerPoint i OneDrive.

Dostępność: Dostęp do dokumentów w dowolnym miejscu i czasie z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym.

Zalety Microsoft Word

Funkcje ułatwiające współpracę, takie jak śledzenie zmian, komentarze i współtworzenie w czasie rzeczywistym

Zabezpieczanie dokumentów hasłem, dzięki czemu nie musisz martwić się o nieautoryzowany dostęp

Wady Microsoft Word

Trudność w zarządzaniu, jeśli wiele osób edytuje dokument w tym samym czasie.

Limit możliwości współpracy dla złożonych potrzeb edycji.

Ceny Microsoft Word

Wersja Free na ograniczony okres czasu

Niestandardowe licencje dla osób fizycznych i firm

Oceny użytkowników Microsoft Word

G2: 4.7/5 (1700+ opinii)

4.7/5 (1700+ opinii) Capterra: 4.7/5 (ponad 2000 recenzji)

10. Zoho WorkDrive - najlepsze rozwiązanie do zarządzania dokumentami

Via Zoho WorkDrive Zoho WorkDrive to obszar roboczy online przeznaczony do zarządzania dokumentami i współpracy. Dostarcza bezpieczną przestrzeń dla Teams do przechowywania, udostępniania i zarządzania plikami bez wysiłku.

Kluczowe funkcje Zoho WorkDrive

Teams Folders: Tworzenie folderów dla określonych zespołów w celu organizowania ich pracy i współpracy.

Wbudowany pakiet biurowy Zoho: Umożliwia tworzenie i edytowanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji.

Dostęp oparty na rolach: Zapewnia właściwym osobom odpowiedni dostęp do dokumentów.

Integracja: Z innymi aplikacjami Zoho i aplikacjami innych firm.

Zalety Zoho WorkDrive

Aplikacje na Androida i iOS ułatwiają pracę z dowolnego miejsca

Szczegółowe uprawnienia do kontrolowania dostępu użytkowników do zawartości

Wady Zoho WorkDrive

Interfejs nie jest tak przyjazny dla użytkownika w porównaniu do innych narzędzi do współpracy nad dokumentami.

Wsparcie dla podglądu plików w ograniczonych formatach.

Ceny Zoho WorkDrive

Wersja Free

Standard : $4/miesiąc za użytkownika

: $4/miesiąc za użytkownika Premium: 6,40 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny użytkowników Zoho WorkDrive

G2 : 4.4/5 (200+ recenzji)

: 4.4/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (170+ recenzji)

Czego szukać w oprogramowaniu do współpracy nad dokumentami?

Oprócz funkcji edycji w czasie rzeczywistym, oto siedem podstawowych funkcji, które powinno posiadać oprogramowanie do współpracy nad dokumentami:

1. Autozapis

Większość aplikacji do zarządzania projektami posiada funkcję autozapisu, która zapewnia, że Teams nie utracą ważnych informacji. Dodatkowo, nie będziesz musiał ręcznie zapisywać dokumentu za każdym razem, gdy dokonasz edycji. W końcu wszyscy wiemy, jak zapominalscy potrafimy być!

2. Kontrola wersji

Kontrola wersji to funkcja współpracy nad dokumentami, która umożliwia członkom zespołu powrót do poprzednich wersji dokumentu. Zapewnia to, że zespół nie utraci ważnych informacji, zwłaszcza podczas współpracy online.

3. Śledzenie edycji

To dość oczywiste 😉

Narzędzie do współpracy powinno dosłownie umożliwiać tobie i twojemu zespołowi śledzenie wszelkich zmian lub edycji, które zostały wprowadzone do dokumentu, wraz z informacją, kto ich dokonał.

4. Wiele formatów

Oprogramowanie do współpracy nad dokumentami powinno wspierać różne formaty plików, aby zapewnić, że nie jesteś ograniczony tylko do jednego rodzaju dokumentów. Wyobraź sobie, że jesteś zmuszony zawsze współpracować nad arkuszami kalkulacyjnymi, horror!

5. Komentarze

Komentowanie to funkcja narzędzia do współpracy, która pozwala Tobie i członkom Twojego zespołu zadawać pytania i przekazywać opinie bez zmiany dokumentu. Za pomocą komentarzy można również łatwo przydzielać sobie nawzajem zadania.

6. Przyjazny dla urządzeń mobilnych

Dostępność mobilna jest integralną funkcją każdej aplikacji do współpracy. Zapewnia ona członkom Teams dostęp do narzędzia do współpracy online dla praca zdalna .

Wyobraź sobie, że nie możesz skontaktować się ze współpracownikami podczas nagłej sytuacji w pracy! 😧

7. Duża przestrzeń do przechowywania

Współpraca nad dokumentami obejmuje kilka osób i dokumentów, więc oczywiście wybrane narzędzie do współpracy musi mieć dużo przestrzeni dyskowej.

gdzieś trzeba przechowywać te wszystkie świetne pomysły, prawda?

Korzyści z używania narzędzi do współpracy nad dokumentami

Doskonałe narzędzie do współpracy nad dokumentami pomaga zespołom komunikować się i pracować razem w scentralizowanym obszarze roboczym. Zachęca również Teams do dzielenia się większą ilością pomysłów, co z kolei tworzy lepsze środowisko pracy.

Oto, co najlepsze narzędzia do współpracy nad dokumentami wnoszą do tabeli:

1. Oszczędność czasu

Oprogramowanie do współpracy nad dokumentami pomaga utrzymać przewagę nad konkurencją, eliminując czasochłonne zadania administratora. Możesz łatwo wyszukiwać odpowiednie dokumenty, nie tonąc w papierkowej robocie! #finally

2. Poprawia komunikację

czy kiedykolwiek otrzymałeś e-mail z prośbą o opinię z długą listą CC?

i pomyślałeś: "Ech, ktoś inny dostarczy informację zwrotną."_

W rzeczywistości wszyscy prawdopodobnie pomyśleli to samo i nikt nie odpowiedział na e-mail.

ale czym jest zespół bez komunikacji zespołowej?

Dzięki oprogramowaniu do współpracy nad dokumentami, wszyscy w zespole mogą zobaczyć komentarze w czasie rzeczywistym, a gdy jedna osoba doda komentarz, inni członkowie zespołu prawdopodobnie pójdą w jej ślady.

Szukasz innych sposobów na zmotywowanie swojego teamu? Przeczytaj naszą listę inspirujących cytatów !

3. Zdalny dostęp

Narzędzia do współpracy umożliwiają wirtualny zespół członkowie mają dostęp do plików, multimediów i dokumentów za pośrednictwem urządzeń mobilnych w dowolnym miejscu i czasie. Coś w rodzaju wirtualny dział do zdalnej współpracy.

Nie możesz pracować z domu? Nie martw się,_ oto kilka bezsensownych wskazówek dotyczących WFH .

Rozpocznij współpracę w dokumentach

Oprogramowanie do współpracy nad dokumentami zapewnia zespołowi platformę do większego zaangażowania i komunikacji.

Oczywiście, można pozostać przy długich łańcuchach e-maili, wysokich kosztach administratora i niezaangażowanych członkach zespołu, ale oboje wiemy, że to naprawdę nie jest idealne rozwiązanie 🙅

Dzięki funkcjom z zakresu współpraca w czasie rzeczywistym od komunikatorów internetowych, oprogramowanie do współpracy nad dokumentami zapewnia zespołom i kierownikom projektów wszystko, czego potrzebują do współpracy zespołowej.

Podczas gdy Dokumenty Google i Dropbox Paper są świetnymi darmowymi narzędziami do współpracy nad dokumentami, ClickUp oferuje zaawansowaną współpracę nad dokumentami zespołu i innowacyjne zarządzanie zadaniami funkcje, które kompletnie zmieniają zasady gry.

