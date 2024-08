10 najlepszych programów do edycji dokumentów w 2024 roku

Chociaż na przestrzeni lat pojawiło się wiele nowych form komunikacji, dokumenty pozostają sprawdzoną i prawdziwą metodą udostępniania informacji i informowania członków zespołu na bieżąco. Na rynku dostępnych jest wiele edytorów dokumentów, niemal tak wiele jak celów, którym służą.

Tak długo, jak niestandardowi klienci będą używać Worda, PDFa i zwykłego tekstu do przekazywania informacji, oprogramowanie do edycji pozostanie wysoce nasyconym rynkiem. Sortowanie produktów w celu znalezienia tego, którego potrzebujesz, może być zniechęcające. Ten przewodnik ma na celu ułatwienie wyboru!

Czym jest oprogramowanie do edycji dokumentów?

Redaktorzy dokumentów to klasa oprogramowania, która tworzy, modyfikuje i formatuje dokumenty cyfrowe. Zazwyczaj dostosowują wygląd dokumentu i zapisują go do różnych formatów plików, takich jak Microsoft Word i PDF. Często pozwalają na współpracę i zawierają narzędzia do poprawy jakości pisania, takie jak Pomoce do pisania AI lub narzędzie do sprawdzania pisowni.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do edycji dokumentów?

Oceniając oprogramowanie do edycji dokumentów, potrzebujesz rozwiązania, które będzie rosło wraz z Twoimi wymaganiami. Oto kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę:

Funkcje współpracy: Współpraca w czasie rzeczywistym umożliwia wielu użytkownikom jednoczesną pracę nad dokumentem. Funkcje takie jak komentowanie, śledzenie zmian i historia wersji zapewniają więcej korzyści

Współpraca w czasie rzeczywistym umożliwia wielu użytkownikom jednoczesną pracę nad dokumentem. Funkcje takie jak komentowanie, śledzenie zmian i historia wersji zapewniają więcej korzyści Kompatybilność plików: Oprogramowanie powinno być kompatybilne z wieloma formatami plików. Co najważniejsze, powinno współpracować z formatami używanymi przez twój Business

Oprogramowanie powinno być kompatybilne z wieloma formatami plików. Co najważniejsze, powinno współpracować z formatami używanymi przez twój Business Szablony: Dobry redaktor posiada repozytorium szablonów dla popularnych typów dokumentów. Teoszczędzają czas i maksymalizują spójność

Dobry redaktor posiada repozytorium szablonów dla popularnych typów dokumentów. Teoszczędzają czas i maksymalizują spójność Integracja z chmurą: Możliwość dostępu do dokumentów w dowolnym miejscu i zapewnienie, że wszyscy użytkownicy mają aktualną wersję sprawia, żepracę zdalną znacznie łatwiejszą

Możliwość dostępu do dokumentów w dowolnym miejscu i zapewnienie, że wszyscy użytkownicy mają aktualną wersję sprawia, żepracę zdalną znacznie łatwiejszą Dostęp offline: Możesz nie mieć stale niezawodnego Internetu. Dobre oprogramowanie do edycji umożliwia dostęp offline do plików

Możesz nie mieć stale niezawodnego Internetu. Dobre oprogramowanie do edycji umożliwia dostęp offline do plików Integracja z innymi narzędziami: Nowoczesne Businessy działają najlepiej, gdy wszystkie narzędzia w ich firmie są zintegrowanetech stack komunikują się ze sobą

Nowoczesne Businessy działają najlepiej, gdy wszystkie narzędzia w ich firmie są zintegrowanetech stack komunikują się ze sobą Dostęp mobilny: Aplikacja mobilna lub interfejs reagujący na urządzenia mobilne znacznie ułatwiają dostęp do dokumentów, gdy jesteś w podróży

10 najlepszych programów do edycji dokumentów w 2024 roku

Zebraliśmy tę listę najlepszych programów do edycji dokumentów i narzędzi do współpracy nad dokumentami obecnie na rynku!

Zoptymalizuj swój cykl pracy dzięki oprogramowaniu do edycji dokumentów, które integruje się z systemem zarządzania projektami

ClickUp to kompleksowa platforma wydajności z Docs - potężnym narzędziem do tworzenia i edycji zawartości. Aby stworzyć efektywny pakiet do zarządzania projektami, możesz wykorzystać jego narzędzia do zarządzania dokumentami do śledzenia i korzystania z dokumentów długo po ich opublikowaniu i udostępnianiu.

Głównym celem platformy ClickUp jest współpraca. Projekty i ich zadania przebiegają sprawnie tylko wtedy, gdy ludzie mogą efektywnie współpracować. ClickUp Docs utrzymuje ten cel. Korzystając z funkcji edycji dokumentów na platformie, znajdziesz możliwość system współpracy który utrzymuje wszystkich w doskonałej synchronizacji.

AI zmieniło metody tworzenia zawartości niemal z dnia na dzień. ClickUp AI wprowadza tę funkcję do procesu edycji dokumentów. Dzięki niej będziesz w stanie pisać jaśniej i lepiej komunikować się z niestandardowymi klientami i zespołem członkami.

ClickUp najlepsze funkcje

Narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym

Zintegrowanyzarządzanie zadaniami i projektami* Duży wybór szablonów

Śledzenie zmian i historia wersji

Możliwość ograniczenia dostępu do określonych użytkowników

Limity ClickUp

Bogaty zestaw funkcji może utrudniać naukę niektórym użytkownikom

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dostępne we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Dokumenty Google

Via Dokumenty Google Google zrewolucjonizowało edycję dokumentów wraz z wprowadzeniem Dokumentów Google. Była to pierwsza platforma umożliwiająca wielu osobom jednoczesną edycję tego samego dokumentu. Dokumenty Google są częścią większego pakietu opartego na chmurze i dołączają do Arkuszy Google i Prezentacji Google, aby zakończyć typowy zestaw narzędzi oprogramowania biurowego.

Jego internetowy charakter sprawił, że jest to jedna z pierwszych platform ułatwiających udostępnianie dokumentów. Chociaż jest mniej bogaty w funkcje niż najbardziej zaawansowane dedykowane edytory tekstu, znajdziesz wiele dodatków rozszerzających jego funkcjonalność. Na urządzeniach mobilnych dostępny jest tryb offline.

Najlepsze funkcje Dokumentów Google

Płynna współpraca w czasie rzeczywistym

Wbudowane AI

Ścisła integracja z innymi aplikacjami Google

Wsparcie dla dodatków innych firm

Limity Dokumentów Google

Limit zaawansowanych opcji formatu

Wydajność może spadać przy dużych dokumentach

Cennik Dokumentów Google

Free

Business Starter: $6/miesiąc na użytkownika

Business Standard: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Business Plus: 18 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Dokumenty Google - oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 40 tys. recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 27 tys. recenzji)

Bonus: Sprawdź 10 najlepszych alternatyw i konkurentów Dokumentów Google 2024

3. Microsoft Word

Via Microsoft Word Weteran branży, Microsoft Word, jest jednym z najbardziej powodzących edytorów tekstu w historii. Wyznacza standardy w zakresie zaawansowanych funkcji i ustawień formatu dokumentów.

Microsoft włącza Word do swojego zakresu 365 wraz z Microsoft PowerPoint i Excel. Word płynnie integruje się ze wszystkimi innymi produktami pakietu Office. Dostępnych jest wiele szablonów umożliwiających szybkie tworzenie danych dokumentów, a wbudowane narzędzia badawcze ułatwiają proces pisania.

W przeciwieństwie do wielu innych aplikacji do edycji dokumentów, Word umożliwia otwieranie i edytowanie plików PDF.

Najlepsze funkcje programu Microsoft Word

Zaawansowane możliwości formatu

Narzędzia do współautorstwa w czasie rzeczywistym

Płynna integracja z innymi aplikacjami Microsoft

Możliwość edycji dokumentów PDF

Rozszerzenie biblioteki szablonów

Limity Microsoft Word

Może wymagać dużej ilości zasobów na starszych komputerach

Niektóre zaawansowane funkcje są początkowo trudne do opanowania

Mogą wystąpić problemy z kompatybilnością z innymi edytorami

Ceny Microsoft Word

Business Basic: 6 USD/miesiąc na użytkownika

Business Standard: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

Business Premium: 22 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Word

G2: 4,6/5 (ponad 4 900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 13 tys. recenzji)

4. GatherContent

Via GatherContent Kompleksowy program skupiający się na danych powstania i współpracy, GatherContent posiada liczne funkcje pozwalające użytkownikom na pracę nad tymi samymi dokumentami w czasie rzeczywistym. Platforma zapewnia więcej niż większość edytorów dokumentów i zawiera zakończone rozwiązanie do zarządzania zawartością. Można łatwo tworzyć przewodniki po stylach i osadzać je w dokumentach, aby usprawnić edycję i zapewnić spójność zawartości.

Najlepsze funkcje GatherContent

Możliwość organizowania, planowania i tworzenia zawartości na jednej platformie

Narzędzia do zarządzania projektami w celu koordynowania danych powstania zawartości

Dostępność konfigurowalnych szablonów

Możliwość osadzania przewodników po stylach bezpośrednio w środowisku edycji.

Współpraca w chmurze w czasie rzeczywistym na potrzeby danych powstania zawartości

Limity GatherContent

Trudności dla nowych użytkowników systemów zarządzania zawartością

Potencjalne limity w integracji z innymi platformami

Ceny GatherContent

Start: $99/miesiąc

Skala: 299 USD/miesiąc

Transform: $799/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać wycenę

GatherContent oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (80 recenzji)

Capterra: 4.2/5 (17 opinii)

5. Notion

Via Notion Notion to wszechstronne i w miarę kompleksowe narzędzie dla użytkowników indywidualnych i zespołów zajmujących się tworzeniem zawartości. Pozwala tworzyć i edytować dokumenty z funkcjami plików multimedialnych, tekstu i tabel. Podobnie jak wiele innych platform, Notion niedawno wdrożyło możliwości AI, dzięki czemu można skutecznie przekazać zamierzony komunikat.

Najlepsze funkcje Notion

Konsolidacja całej pracy i wiedzy w jednym miejscu

Zintegrowane narzędzia AI

Wszechstronne możliwości zarządzania projektami

Duża społeczność dostarczająca wiedzę

Limity Notion

Potencjalnie przytłaczający interfejs

Ograniczone możliwości offline

Notion ceny

Free

Plus: $8/miesiąc na użytkownika

Business: $15/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Notion oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 4 500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1 850 recenzji)

6. Bit.ai

Via Bit.ai Twórcy Bit.ai zaprojektowali swoją platformę jako kompleksowe narzędzie do zarządzania wiedzą i współpracy nad dokumentami.

Jego funkcje koncentrują się na umożliwieniu członkom zespołu współpracy z innymi użytkownikami w celu tworzenia i edytowania zawartości. Chociaż brakuje mu niektórych zaawansowanych funkcji innych edytorów dokumentów, dobrze radzi sobie z podstawami. Dokumenty można niestandardowo uzupełniać cyfrową zawartością z różnych źródeł i formatów plików. Intuicyjny interfejs jest przyjazny dla użytkownika i elastyczny, dostosowując się do wielu cykli pracy.

Najlepsze funkcje Bit.ai

Narzędzia do wzbogacania dokumentów o obrazy, wideo, zawartość społecznościową, pliki w chmurze i inne

Możliwość śledzenia, kto i kiedy edytował dokument

Elastyczne obszary robocze do współpracy

Rozszerzenie integracji z innymi produktami

Limity Bit.ai

Limit narzędzi do tworzenia formatów

Zależność od połączenia internetowego w celu uzyskania dostępu do dokumentów

Brak dedykowanej aplikacji mobilnej

Cennik Bit.ai

Free

Pro: $8/miesiąc na użytkownika

Business: $15/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Bit.ai

G2: 4/5 (21 opinii)

Capterra: 5/5 (8 opinii)

7. Evernote

Via Evernote Evernote to przede wszystkim aplikacja do robienia notatek, która umożliwia tworzenie dokumentów synchronizowanych na wielu urządzeniach we wszystkich głównych systemach operacyjnych. Dokumenty mogą być tekstem, obrazami, plikami audio lub PDF.

Evernote łączy w sobie notatki, zadania i harmonogramy, aby stworzyć podstawowy, ale skuteczny system zarządzania dokumentami zarządzanie zadaniami rozwiązanie. Unikalną funkcją jest możliwość przypinania i dodawania adnotacji do informacji ze stron internetowych, dzięki czemu Evernote staje się niezbędnym narzędziem do szybkiego organizowania informacji. Może również przechwytywać i edytować odręczne notatki.

Najlepsze funkcje Evernote

Automatyczna synchronizacja między urządzeniami

Wzbogaca notatki o tekst, obrazy i inne media

Zawiera zintegrowaną funkcję zarządzania zadaniami

Posiada solidne możliwości wyszukiwania

Zapisuje i dodaje adnotacje do stron internetowych

Limity Evernote

Ograniczone możliwości formatu w porównaniu do niektórych innych aplikacji

Wersja Free jest bardziej restrykcyjna niż niektóre konkurencyjne aplikacje

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs nie jest intuicyjny

Cennik Evernote

Free

Personal: $14.99/miesiąc

Profesjonalny: 17,99 USD/miesiąc

Teams: $24.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4,4/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 8 000 recenzji)

8. Dropbox Paper

Via Dropbox Paper Ten produkt jest darmowym narzędziem do edycji dokumentów dla każdego użytkownika posiadającego konto Dropbox. Nowe dokumenty można tworzyć bezpośrednio z aplikacji Dropbox. Firma oferuje nawet bibliotekę zawartości, która pomoże ci zacząć.

Paper w pełni wykorzystuje kontrolę wersji Dropbox, umożliwiając powrót do poprzednich wersji dokumentów. Ta integracja pozwala również na łatwą synchronizację produktu z dowolnym pulpitem lub urządzeniem mobilnym. Możesz nawet korzystać z funkcji bezpieczeństwa Dropbox, aby chronić dokumenty przed nieautoryzowanym dostępem.

Najlepsze funkcje Dropbox Paper

Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym

Funkcje zarządzania zadaniami w edytorze dokumentów

Wsparcie dla osadzania multimediów

Wsparcie dla urządzeń mobilnych

Automatyczne tworzenie prezentacji z dokumentów

Limity Dropbox Paper

Ma ograniczone opcje formatu w porównaniu do dedykowanych edytorów tekstu

Nie jest tak bogaty w funkcje jak dedykowane systemy zarządzania dokumentami

Cennik Dropbox Paper

Free

Plus: 9,99 USD/miesiąc

Professional: 16,58 USD/miesiąc

Teams Standard: 15 USD/miesiąc na użytkownika

Teams Advanced: $24/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Dropbox Paper

G2: 4,1/5 (ponad 4 400 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

9. WPS Writer

Via WPS Writer Ten redaktor dokumentów jest częścią pakietu WPS Office. Może otwierać dokumenty Microsoft Word i inne formaty, ale pliki PDF zasługują na wyróżnienie. WPS Office ma całą aplikację skupiającą się na edycji PDF, więc może to być jedno z najlepszych narzędzi do edycji plików PDF na rynku.

Jako pełnoprawny pakiet biurowy, WPS Writer posiada wiele zaawansowanych funkcji dokumentowania i edycji, których brakuje niektórym platformom. To sprawia, że jest to zdolny Alternatywa dla Microsoft Word .

WPS Writer najlepsze funkcje

Część zakończonego pakietu biurowego

Dostępność na wielu platformach

Wybór profesjonalnych szablonów Free

Narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym

Zintegrowane narzędzia do edytora PDF

Limity WPS Writer

Wersja Free jest restrykcyjna

Pojawiły się problemy z kompatybilnością z zaawansowanymi funkcjami pakietu Microsoft Office

Interfejs użytkownika jest mniej intuicyjny niż w innych aplikacjach biurowych

Ceny WPS Writer

Free

WPS Pro: 35 USD/rok

WPS Business: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

WPS Writer oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1300 recenzji)

10. Atlassian Confluence

Via Atlassian Confluence Confluence to internetowa wiki firmy Atlassian. Jego funkcje edycji dokumentów umożliwiają firmom stworzenie jednego źródła prawdy w ich organizacji.

System kontroli wersji Confluence umożliwia powrót do różnych wersji dokumentów. Oprogramowanie może również integrować się z innymi produktami Atlassian oraz narzędziami do zarządzania projektami aby zwiększyć skuteczność dokumentów.

Najlepsze funkcje Atlassian Confluence

Nacisk na współpracę zdalną

Zaawansowanenarzędzia organizacyjne do śledzenia zawartości

Integracja z popularnymi narzędziami do zarządzania projektami

Zapewnienie ujednoliconego źródła informacji

Limity Atlassian Confluence

Jego obsługa wymaga czasu

Interfejs może być mylący

Wymaga połączenia z Internetem w celu uzyskania dostępu do dokumentów

Cennik Atlassian Confluence

Free

Standard: 5,75 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: $11/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Atlassian Confluence

G2: 4,1/5 (ponad 3 500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3 000 recenzji)

Najlepszy redaktor dokumentów

Widzieliśmy długą listę edytorów dokumentów. Wybór najlepszego z nich zależy od potrzeb związanych z edycją dokumentów. Chociaż kilka z nich ma funkcję edycji PDF, niektóre są bardzo zaawansowane edytory tekstu , podczas gdy inne nastawione są na podstawowe notatki. Jeśli szukasz wszechstronnego i wydajnego rozwiązania do zarządzania projektami i zadaniami, wypróbuj ClickUp. Posiada on wszystkie narzędzia potrzebne do edycji dokumentów i wiele więcej.