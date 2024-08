10 najlepszych narzędzi do pisania dla każdego pisarza w 2024 roku

Większość pisarzy ma dość miłosno-nienawidzące powiązanie ze sztuką pisania.

Z jednej strony, to jest to, co robisz i w czym jesteś dobry. Z drugiej strony - to naprawdę trudne.

Dobra wiadomość jest taka, że choć pisanie nigdy nie będzie łatwe, nie oznacza to, że nie może stać się łatwiejsze. Od wczesnych cudów narzędzi cyfrowych, takich jak Microsoft Word, po nową erę Narzędzi AI do tworzenia zawartości kreatywni pisarze zauważyli, że oprogramowanie do pisania drastycznie się zmieniło - wszystko w wysiłku, aby ułatwić ten proces.

Jednak narzędzi do pisania zaczyna być coraz więcej. Trudno powiedzieć, jakie narzędzie do pisania sprawdzi się w przypadku konkretnych potrzeb. Ale właśnie dlatego tu jesteśmy!

Przedstawiamy listę 10 najlepszych narzędzi do pisania, których możesz użyć w 2023 roku, aby uniknąć utknięcia na pustej stronie i dostarczyć zawartość wolną od łatwych do uniknięcia błędów. Po pierwsze, przyjrzyjmy się, co sprawia, że narzędzie do pisania jest świetne.

Czego należy szukać w narzędziu do pisania?

Doskonałe narzędzia do pisania mają różne kształty i rozmiary. Niektóre pomagają uniknąć błędów gramatycznych i ortograficznych, podczas gdy inne koncentrują się na utrzymaniu genialnych skryptów w pewnym porządku. Dzisiejsi kreatywni pisarze są rozpieszczani wyborem narzędzi do pisania online.

Aby uczynić ten proces tak łatwym, jak to tylko możliwe, powinieneś zebrać prawdziwy stos technologiczny oprogramowania do pisania, który pomoże ci na każdej scenie procesu pisania. Niezależnie od narzędzia do pisania, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów, które łączą najlepsze narzędzia do pisania:

Możliwości integracji : Żadne narzędzie do pisania nie zrobi wszystkiego za ciebie, więc prawdopodobnie będziesz polegać na kilku narzędziach do pisania i oprogramowaniu do edycji współpracujących ze sobą. Warto upewnić się, że każde wybrane narzędzie będzie ze sobą dobrze współgrać, tak aby każde z nich zwiększało możliwości pozostałych.

: Żadne narzędzie do pisania nie zrobi wszystkiego za ciebie, więc prawdopodobnie będziesz polegać na kilku narzędziach do pisania i oprogramowaniu do edycji współpracujących ze sobą. Warto upewnić się, że każde wybrane narzędzie będzie ze sobą dobrze współgrać, tak aby każde z nich zwiększało możliwości pozostałych. Niska cena : Nie jesteś stworzony z pieniędzy! Jeśli zamierzasz wydać pieniądze na kilka narzędzi do pisania, upewnij się, że korzyści przewyższają koszty.

: Nie jesteś stworzony z pieniędzy! Jeśli zamierzasz wydać pieniądze na kilka narzędzi do pisania, upewnij się, że korzyści przewyższają koszty. Specjalizacja: Świetne narzędzia do pisania często specjalizują się w jednym obszarze, ale dostępne są opcje, które mają wszystkie funkcje, o które można prosić - i nie tylko!

Oprogramowanie do pisania powinno iść w parze z narzędziami zwiększającymi wydajność - bo jaką wartość ma nieproduktywny pisarz?

10 najlepszych narzędzi do pisania

Niezależnie od tego, czy piszesz powieść, czy zwykły wpis na blogu, najlepsze narzędzia do pisania pomogą ci osiągnąć cele związane z liczbą słów, użyj solidnego narzędzia do sprawdzania gramatyki i nie rozpraszaj się. Przyjrzyjmy się naszym ulubionym narzędziom do pisania i edycji, które musisz wypróbować.

ClickUp Docs umożliwia bogaty format i polecenia / ukośnik aby pracować wydajniej

ClickUp to nie tylko narzędzie do pisania z nadmiarem funkcji zarządzania projektami, to jeden z najlepszych narzędzi zwiększających wydajność na rynku. I chociaż wiemy, że umieszczamy ClickUp na szczycie tej listy - nie jesteśmy sami! ClickUp znalazł się na liście Nr 1 w rankingu G2 liście najlepszych narzędzi do współpracy i zwiększania wydajności w 2023 roku!

Pisarze mogą używać ClickUp jako centralnego repozytorium dla całej swojej zawartości - w przestrzeni wolnej od zakłóceń lub jako narzędzia do współpracy z innymi pisarzami. Dzięki etykiecie użytkowników lub zadań, bogatej edycji tekstu i potężnym funkcjom wyszukiwania, ClickUp działa jako centralne narzędzie do pisania dla wszystkich rodzajów danych powstania.

U podstaw każdej funkcji ClickUp leży wydajność. A dzięki nowe narzędzia asystenta pisania AI teraz w Dokumenty ClickUp można wykorzystać moc narzędzi AI do pisania ( jak Writesonic ) bezpośrednio na naszej platformie!

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studium przypadku

Ta integracja z AI sprawia, że ClickUp jest doskonałym narzędziem do pisania dla wielu różnych teamów, z funkcjami łatwego generowania tekstów i kopii na dowolny temat, skracania lub wydłużania zawartości oraz błyskawicznego sprawdzania gramatyki. To poręczne narzędzie może pomóc zespołom ds. zawartości w dostarczaniu pomysłów na posty na blogu lub zespołom ds. produktów w tworzeniu dokumenty dotyczące wymagań produktowych i projektuj badania użytkowników w kilka sekund!

ClickUp Funkcje:

Gotowe szablony i narzędzia organizacyjnetworzenie studiów przypadku, tworzenie bazy danych zawartości i jeszcze więcej super prostych rzeczy

Tablice do współpracy umożliwiają pracę w czasie rzeczywistymideację o wiele łatwiejsze

Narzędzia do zarządzania projektami ułatwiają śledzenie i optymalizacjękreatywne cykle pracy ClickUp Pros:

Wysoka adaptowalność dla pojedynczej osoby lub całej organizacji do przydzielania zadań lub komentarzy

Rozpocznij za Free z dostępem dotysięcy szablonów* Umożliwiaustawienie celów pisania aby pomóc ci śledzić swoje postępy

ZintegrowanyNarzędzia AI do tworzenia dokumentów specyficznych dla zespołu i sprawdzania gramatyki

ClickUp Cons:

Nie wszystkie funkcje trafiły do aplikacji mobilnej

Funkcje AI są obecnie na liście oczekujących (na razie!)

Koszt ClickUp:

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc na użytkownika

: $7/miesiąc na użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (6,000+ recenzji)

4.7/5 (6,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Grammarly

przez Grammarly Grammarly to zestaw narzędzi do edycji gramatyki i sprawdzania plagiatu, które pomagają pisarzom dopracować swoje szkice do profesjonalnego połysku. Pisarze skorzystają z Grammarly, ponieważ pomaga im tworzyć bardziej przejrzyste i efektywne teksty. Dzięki temu narzędziu do pisania możesz mieć pewność, że twoja zawartość jest wolna od błędów gramatycznych, niezręcznych zwrotów i plagiatu.

Kluczowe funkcje Grammarly obejmują automatyzację sprawdzania pisowni i gramatyki, sugestie dotyczące stylu pisania, wykrywanie plagiatu i spersonalizowane opinie. Posiada również wbudowany tezaurus, dzięki czemu użytkownicy mogą zastąpić nadużywane słowa. Niezależnie od tego, czy piszesz wiersz dla klasy 12 języka angielskiego, czy też OKR dla najnowszego projektu grammarly to narzędzie, które każdy pisarz powinien dodać do swojego zestawu narzędzi. **Porównanie Grammarly do Wordtune !

Funkcje Grammarly:

Uzyskaj drugą opinię na temat swojego stylu i tonu dzięki inteligentnemu redaktorowi

Skorzystaj z funkcji sprawdzania plagiatu, aby upewnić się, że nikogo nie skopiowałeś

Ogranicz literówki i błędy gramatyczne dzięki narzędziu do sprawdzania pisowni

Zalety Grammarly:

Łatwy w użyciu, nawet jeśli nie jesteś ich redaktorem

Sugestie obejmują szeroki zakres typowych błędów, pomyłek i przeoczeń

Fantastyczna wersja Free dla każdego

Wady Grammarly:

Niektóre sugestie powtarzają się i wydają się nieprzydatne

Formatowanie może się pomieszać podczas przenoszenia tekstu między edytorem Grammarly a preferowaną aplikacją do pisania

Koszt Grammarly:

Free

Premium : $30/miesiąc

: $30/miesiąc Business: $14.50/miesiąc za użytkownika (dla Teams z więcej niż 10 osobami)

Oceny i recenzje Grammarly:

G2: 4.6/5 (1000+ recenzji)

4.6/5 (1000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 6000 recenzji)

3. Redaktor Hemingway

Via Hemingway Hemingway Redaktor to aplikacja wspomagająca pisanie, której celem jest zwiększenie czytelności tekstu. Osiąga ten cel, dając pisarzom dostęp do darmowej aplikacji do pisania, która analizuje strukturę zdań i daje łatwe do naśladowania informacje zwrotne.

Dla przykładu, aplikacja Hemingway podświetli na czerwono wszystkie zdania, które jej zdaniem są zbyt złożone. Wszystko, co musisz zrobić, to podłączyć swoją pracę i edytować wszystkie czerwone zdania, aż Twój utwór będzie bardziej wyczyszczony i łatwiejszy do odczytania. Co więcej, aplikacja przypisuje twojemu tekstowi ocenę czytelności, dzięki czemu możesz upewnić się, że twój tekst pasuje do zamierzonej grupy odbiorców.

Hemingway Editor jest tak imponującym narzędziem do pisania, ponieważ może być trudno edytować własną pracę pod kątem problemów stylistycznych, takich jak nadmierne poleganie na przysłówkach lub biernym użyciu głosu. Dzięki Hemingway Editor można szybko naprawić te problemy, poprawić i tak już świetny pierwszy szkic i stać się lepszym pisarzem.

Hemingway Funkcje:

Oznaczone kolorami sugestie edycji ułatwiają przeglądanie artykułów

Program wykrywa trudne do odczytania zdania, dzięki czemu tekst staje się bardziej przejrzysty

Łatwy importer pozwala na szybką edycję niezależnie od tego, gdzie piszesz

Hemingway Plusy:

Nie wymaga logowania ani rejestracji

Prosty interfejs oznacza, że każdy może z niego korzystać

Pomaga ograniczyć trudne do wykrycia problemy, takie jak złożoność zdań i nadużywanie przysłówków

Wady Hemingwaya:

Brak wielu funkcji, które można znaleźć w innych programach do edycji, takich jak Grammarly

Brak możliwości integracji z narzędziem do pisania, takim jak Microsoft Word

Nie jest idealny do pisania pomysłów

Hemingway Cost:

Free

Wersja płatna: 19,99 USD (płatność jednorazowa)

Hemingway Oceny i recenzje:

G2: 4.4/5 (46 recenzji)

4.4/5 (46 recenzji) Capterra: 4.4/5 (10 recenzji)

4. Power Thesaurus

Via Tezaurus mocy Power Thesaurus to strona internetowa, która pomaga ludziom znaleźć różne słowa do wykorzystania w ich piśmie. To narzędzie do pisania jest świetne dla tych, którzy szukają wygodniejszego, cyfrowego tezaurusa. Dzięki funkcji wyszukiwania można znaleźć synonimy, które pomogą powiedzieć to, co chcesz powiedzieć w nowy i odsetki sposób.

Ponadto Power Thesaurus oferuje antonimy, dzięki czemu autorzy mogą urozmaicić i skontrastować swoje historie. Power Thesaurus może nie być najbardziej ekscytującym narzędziem do pisania, jakie kiedykolwiek widziałeś. Jednak wersja Free powinna być idealna dla większości ludzi i może być nieoceniona, gdy utkniesz w poszukiwaniu dokładnego słowa, które obecnie ci umyka.

Power Thesaurus Funkcje:

Prosty pasek wyszukiwania pozwala wprowadzić słowo i uzyskać listę synonimów, antonimów i nie tylko

Zawiera rozszerzenie chrome i aplikację mobilną

Nieskończone możliwości wyszukiwania synonimów i antonimów

Power Thesaurus Plusy:

Prosty interfejs użytkownika, z którego może korzystać każdy

Nie wymaga logowania ani rejestracji

Prowadzony przez społeczność

Wady Power Thesaurus:

Nie ma zbyt wielu funkcji

Wersja Free zawiera reklamy

Power Thesaurus Cost:

Free

Pro: 2,49 USD/miesiąc (przy zakupie rocznym)

Power Thesaurus Oceny i recenzje:

G2: Brak aktualnych recenzji

Brak aktualnych recenzji Capterra: Brak aktualnych recenzji

5. Dokumenty Google

Via GoogleDokumenty Google to cyfrowy edytor tekstu, który umożliwia tworzenie dokumentów, przechowywanie ich online i udostępnianie innym. Świetnie nadaje się do pisania listów, opowiadań, notatek i nie tylko!

Pakiet Google Suite jest ważny dla pisarzy ze względu na wygodę i elastyczność. Po pierwsze, jego internetowy charakter oznacza, że możesz uzyskać dostęp do swoich dokumentów w dowolnym miejscu z połączeniem internetowym. Ułatwia to pracę nad tekstem, gdy jesteś z dala od domu lub musisz szybko coś komuś udostępnić.

Kolejną świetną funkcją są narzędzia do współpracy. Oznacza to, że możesz pracować nad dokumentem z wieloma osobami jednocześnie, dzięki czemu nie musisz martwić się o wysyłanie i śledzenie wielu wersji tego samego pliku.

Ogólnie rzecz biorąc, jest to doskonałe narzędzie dla każdego pisarza, który potrzebuje łatwego w użyciu edytora tekstu, który oferuje mnóstwo funkcji, nawet w warstwie subskrypcji Free.

Funkcje Google:

Pełnoprawny edytor tekstu

Integruje się z innymi produktami Google, takimi jak Dysk Google czy Arkusze Google

W pełni online dla łatwiejszego dostępu i współpracy z Teams

Zalety Dokumentów Google:

Łatwy w użyciu i standard branżowy, z którym większość ludzi jest zaznajomiona

Często aktualizowany przez Google

Wersja Free jest w pełni funkcjonalna i świetna dla małych firm

Wady Dokumentów Google:

Utrzymanie porządku w dokumentach to nie lada zadanie

Ograniczona liczba szablonów

Brak natywnej wersji na pulpit

Koszt Dokumentów Google:

Podane ceny dotyczą subskrypcji obszaru roboczego Google i innych programów Google, takich jak Gmail i Dysk

Free

Business Starter : 5,40 USD miesięcznie za użytkownika

: 5,40 USD miesięcznie za użytkownika Business Standard : $10.80/miesiąc na użytkownika

: $10.80/miesiąc na użytkownika Business Plus : 18 USD/miesiąc na użytkownika

: 18 USD/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Dokumentów Google:

G2: 4.7/5 (6000+ recenzji)

4.7/5 (6000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 6000 recenzji)

6. Notion

przez NotionNotion to niezwykle wydajne narzędzie dla pisarzy, oferujące zakres funkcji, które ułatwiają organizowanie i pisanie swojej pracy. Dzięki Notion pisarze mogą łatwo tworzyć dokumenty, przechowywać je w chmurze i udostępniać innym osobom. Jest to również świetne narzędzie do śledzenia postępów w pracy nad opowiadaniami lub projektami pisarskimi.

Ponadto Notion oferuje wiele szablonów, które ułatwiają natychmiastowe rozpoczęcie pracy z narzędziem. Dostępne są szablony dla różnych projektów pisarskich, a nawet dzienniki do śledzenia myśli i pomysłów. Notion jest również niezwykle przydatny do współpracy; pisarze mogą łatwo udostępniać dokumenty i notatki, a także wspiera wielu użytkowników edytujących ten sam dokument jednocześnie.

Ogólnie rzecz biorąc, Notion to wszechstronne narzędzie dla pisarzy, którzy chcą pozostać zorganizowani i jak najlepiej wykorzystać swój proces pisania. Od notowania po współpracę i nie tylko, Notion ma coś dla każdego.

Funkcje Notion:

System Notatek i Dokumentów pozwala łatwo pisać i przechowywać wszystko, czego potrzebujesz

Notion AI daje dostęp doAsystent pisania AI który może pomóc w uporządkowaniu notatek lubprzepisać trudne zdanie* System Wiki ułatwia organizowanie i udostępnianie tekstu współpracownikom

Notion Pros:

System "wszystko w jednym" upraszcza pisanie, organizowanie i udostępnianie dokumentów

Funkcje wyszukiwania pomagają znaleźć dokładnie to, czego szukasz

Wiele funkcji i integracji, które pomogą ci we wszystkim, czego potrzebujesz

Notion Cons:

Interfejs użytkownika może szybko stać się nieczytelny w porównaniu z bardziej podstawowym narzędziem Microsoft Word

Nie jest to najbardziej funkcjonalne oprogramowanie do pisania książek, ponieważ trudno z niego korzystać przy zawodnych połączeniach internetowych

Koszt Notion:

Free

Plus : 8 USD/miesiąc za użytkownika

: 8 USD/miesiąc za użytkownika Business : $15/miesiąc na użytkownika

: $15/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Notion oceny i recenzje:

G2: 4.6/5 (1000+ recenzji)

4.6/5 (1000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 1000 recenzji)

7. LINER

Via LINER LINER to asystent wyszukiwania, o którym nie wiedziałeś, że go potrzebujesz. Jako pisarz spędzasz prawie tyle samo czasu na pisaniu, co na zrobieniu researchu. Z tego powodu potrzebujesz dedykowanego narzędzia, które sprawi, że wyszukiwanie będzie o wiele łatwiejsze i bardziej wydajne.

LINER może do zrobienia dokładnie to.

LINER integruje się z przeglądarką i sprawia, że wyszukiwanie w Google jest bardziej pomocne. Na przykład, gdy zadasz Google pytanie, LINER użyje AI, aby udzielić ci szybkiej odpowiedzi. Lub jeśli znajdziesz przydatny artykuł, możesz użyć LINER, aby wyróżnić ważne części i zapisać go na później we własnej bazie wiedzy. Wszystko to pomaga poświęcić mniej czasu na badania, a więcej do zrobienia.

Funkcje LINER:

Asystent wyszukiwania rekomenduje zawartość, gdy czegoś szukasz

AI podsumowuje zapytania wyszukiwania i sugeruje nowe wyszukiwania w celu lepszych badań

Podświetlanie dowolnych treści w Internecie i zapisywanie ich na później

LINER Plusy:

Oszczędza czas podczas badania tematu, dostarczając proste, wygenerowane przez AI odpowiedzi na podstawowe pytania

Świetny sposób na przechowywanie artykułów do przeczytania później

Umożliwia wyróżnianie artykułów, wideo z YouTube i nie tylko

LINER Wady:

Odpowiedzi AI mogą czasami podawać nieprawidłowe lub niekompletne informacje

Funkcje mogą nie być pomocne dla każdego

LINER Koszt:

Free

Essential : 8,83 USD/miesiąc

: 8,83 USD/miesiąc Profesjonalny : 10,49 USD/miesiąc

: 10,49 USD/miesiąc Obszar roboczy: Kontakt w sprawie cen

LINER Oceny i recenzje:

G2: Brak aktualnych recenzji

Brak aktualnych recenzji Capterra: Brak aktualnych recenzji

8. Redaktor książki Reedsy

Via Reedsy Reedsy Book Editor to mniej narzędzie, a bardziej społeczność. Wielu świetnych pisarzy ma mnóstwo fantastycznych pomysłów na książki, ale nie wiedzą, jak je opublikować. Reedsy został uruchomiony, aby pomóc aspirującym autorom opublikować ich prace. Robi to poprzez oferowanie pisarzom dostępu do sieci profesjonalnych redaktorów, projektantów i marketerów.

Dostarcza również zasoby, takie jak posty na blogu, webinaria i samouczki, które pomagają pisarzom stworzyć najlepszą książkę, jaką mogą. Samo narzędzie jest prostym edytorem online, który ułatwia formatowanie książek dla Amazon Kindle lub usług druku na żądanie.

Dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi można szybko przesłać swój manuskrypt, a następnie wprowadzić wszelkie niezbędne zmiany, aby przygotować go do publikacji. Ogólnie rzecz biorąc, Reedsy Book Editor to nieocenione źródło informacji dla autorów, którzy chcą przenieść swoje teksty na wyższy poziom.

Funkcje Reedsy:

Zawiera darmowy 10-dniowy kurs na temat publikowania książek

Reedsy Marketplace umożliwia połączenie z wszelkiego rodzaju profesjonalistami z branży wydawniczej

Działka igenerator zawartości pomaga ominąć blok pisarski

Łatwy redaktor książek upraszcza proces faktycznego tworzenia opublikowanego dzieła

Reedsy Pros:

Jedno miejsce, w którym można znaleźć redaktorów, projektantów i inne osoby, które pomogą w stworzeniu książki

Jedna z niewielu darmowych opcji oprogramowania do pisania książek

Mnóstwo zawartości i narzędzi pomocnych w pisaniu

Wady Reedsy:

Koncentruje się głównie na pomocy w tworzeniu nowej książki lub opowiadania

Koszt Reedsy:

Free

Oceny i recenzje Reedsy:

G2: 4.5/5 (1 recenzja)

4.5/5 (1 recenzja) Capterra: Brak aktualnych recenzji

9. Niedźwiedź

przez Niedźwiedź Bear to narzędzie Apple do notowania, które pomaga zapisywać i śledzić pomysły na historie i listy do zrobienia. Bear naprawdę wyróżnia się na tle najlepszych narzędzi do pisania na tej liście dzięki pięknemu interfejsowi użytkownika. Jest on zorganizowany w sposób, który jest łatwy do zrozumienia, a jego minimalistyczny design naprawdę dobrze pasuje do procesu pisania.

Ponadto Bear ma wiele narzędzi do tworzenia etykiet, które sprawiają, że porządkowanie notatek i pomysłów jest proste i wydajne. Dzięki temu możesz łatwo śledzić wszystko, co napisałeś lub planujesz napisać, bez poczucia przytłoczenia. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, profesjonalnym pisarzem, czy po prostu kimś, kto kocha pisanie i burza mózgów pomysłów bear to nieocenione oprogramowanie do pisania, które warto mieć w swoim arsenale.

Bear Funkcje:

Używaj hashtagów i połączonych linków, aby utrzymać porządek w swoich notatkach

Szyfrowanie zapewnia prywatność notatek

Redaktor znaczników pomaga programistom pracować w ponad 150 językach programowania

Bear Plusy:

Wygląda wspaniale

Idealny do robienia notatek w podróży lub pisania najnowszego eseju

Synchronizuje się między urządzeniami, dzięki czemu można pracować na iPhonie, iPadzie lub Macu

wady #### Bear:

Wsparcie tylko dla ekosystemu Apple

Brak zaawansowanych funkcji pisania lub organizacyjnych

Koszt Bear:

Free

Pro: $14.99/miesiąc

Niedźwiedź Oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (42 recenzje)

4.5/5 (42 recenzje) Capterra: 4.5/5 (6 recenzji)

10. Evernote

przez Evernote Evernote to kolejne pomocne narzędzie do notatek dla pisarzy, ponieważ pozwala im zapisywać pomysły, dokumenty i notatki w jednym miejscu. Evernote ułatwia również współpracę przy pisaniu projektów, ponieważ można łatwo udostępniać dokumenty innym.

Dodatkowo, Evernote posiada wiele funkcji, które sprawiają, że organizowanie pisania jest proste i wydajne. Na przykład, można użyć systemu etykiet, aby szybko znaleźć odpowiednie dokumenty i notatki. Ponadto funkcja wyszukiwania Evernote ułatwia znajdowanie określonych słów kluczowych w dokumentach. Wreszcie, Evernote działa również jako archiwum dla dokumentów, których nie potrzebujesz regularnie, dzięki czemu zawsze masz do nich dostęp. Evernote może nie być najładniejszy lub najnowszym narzędziem na tej liście, ale z pewnością jest jednym z najbardziej przydatnych. Jeśli szukasz narzędzia do pisania, które pomoże ci utrzymać porządek i dostęp do twoich tekstów, Evernote jest zdecydowanie warte rozważenia.

Funkcje Evernote:

Narzędzie do robienia zadań pozwala być na bieżąco z rzeczami, które muszą być zrobione dzisiaj

Funkcja offline oznacza, że możesz uzyskać dostęp do Evernote w dowolnym miejscu

Integruje się z kalendarzem

Zalety Evernote:

Pliki można przeszukiwać niezależnie od tego, czy znajdują się w notatce, czy w pliku PDF

Łatwe dodawanie i edytowanie obrazów

Wiele funkcji upraszczających proces tworzenia notatek

Wady Evernote:

W wersji Free brakuje kluczowych funkcji, takich jak dodawanie terminów lub połączenie z Kalendarzem Google

Drogie w porównaniu do konkurencji

Nie jest to idealne oprogramowanie do pisania książek

Koszt Evernote:

Free

Personal : $8.99/miesiąc

: $8.99/miesiąc Profesjonalny : $10.99/miesiąc

: $10.99/miesiąc Teams: $14.99/miesiąc

Oceny i recenzje Evernote:

G2: 4.4/5 (1000+ recenzji)

4.4/5 (1000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 7000 recenzji)

Znajdź swoje ulubione narzędzia do pisania już dziś

Pisanie jest istotną częścią życia i dostępnych jest wiele opcji oprogramowania do pisania, które ułatwiają ten proces. Niezależnie od tego, czy szukasz AI, asystenta wyszukiwania, edytora książek czy notatnika, na tej liście znajdziesz coś, co pomoże ci się nie rozpraszać.

Jednym ze sposobów na rozpoczęcie poprawy wydajności pisania już dziś jest ClickUp. ClickUp może pomóc każdemu pisarzowi, zapewniając jedno miejsce do tworzenia, przechowywania i organizowania kreatywnych prac i dokumentów. Jest to jedno z najlepszych narzędzi do pisania, zwłaszcza jeśli pracujesz z zespołem, otrzymujesz opinie i współpracujesz ze współpracownikami.

ClickUp można wypróbować za darmo, więc zacznij już dziś i zobacz, jak możesz lepiej wykorzystać swoje godziny pisania.