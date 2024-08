10 najlepszych alternatyw i konkurentów Dropbox Paper 2024

Współpraca nad dokumentami stała się kamieniem węgielnym nowoczesnego miejsca pracy. Umożliwia zespołom współpracę w czasie rzeczywistym, dzielenie się pomysłami, przekazywanie informacji zwrotnych i utrzymywanie postępów w projektach znacznie szybciej, niż moglibyśmy sobie wyobrazić w czasach dokumentów papierowych.

Dropbox Paper jest jednym z ulubionych narzędzi wielu osób, ale nie każdemu może przypaść do gustu. Dlatego też zebraliśmy listę 10 najlepszych alternatyw dla Dropbox Paper dla wszystkich Twoich potrzeb współpracy nad dokumentami potrzeby.

Czego należy szukać w alternatywach dla Dropbox Paper?

Wybierając narzędzie do współpracy nad dokumentami jako alternatywę dla Dropbox Paper, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników.

Potrzebujesz platformy, która działa zarówno na pulpitach, jak i w aplikacjach mobilnych, aby ułatwić korzystanie z niej na wielu urządzeniach. Powinna zapewniać wsparcie w czasie rzeczywistym współpracę w miejscu pracy , kontrola wersji i łatwy dostęp do dokumentów w celu zaoszczędzenia czasu. Dropbox dobrze integruje się z cyfrowym obszarem roboczym , bieżącym cyklem pracy i każdym innym oprogramowanie do zarządzania dokumentami z którego korzystasz i oferuje funkcje, które zwiększają wydajność Twojego zespołu.

Narzędzie wybrane zamiast Dropbox Paper powinno być przyjazne dla użytkownika i zapewniać solidne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych.

Wreszcie, ceny mają znaczenie. Odpowiednie narzędzie oferuje zakres pakietów dostosowanych do wielkości zespołu i budżetu.

10 najlepszych alternatyw dla Dropbox Paper w 2024 roku

Poniżej znajdziesz nasze ulubione z popularnych alternatyw dla Dropbox Paper. Każde narzędzie doskonale nadaje się dla dużych teamów z udostępnianym obszarem roboczym, które chcą ekonomicznego podejścia do współpracy nad dokumentami.

Wspólna edycja, opcje typografii i nie tylko w ClickUp Docs

ClickUp to platforma zapewniająca wydajność typu "wszystko w jednym", która przyjmuje holistyczne podejście do współpracy zespołowej. Jako alternatywa dla Dropbox Paper, oferuje zintegrowaną przestrzeń do zarządzania zadaniami, narzędzie do zarządzania projektami i komunikację zespołową.

W ClickUp dokumenty lub "Docs", jak się je nazywa, są czymś więcej niż tylko prostą aplikacją aplikacja do robienia notatek . Możesz osadzić dokument w zadaniu, połączyć go na czacie lub powiązać z celem, wprowadzając kontekst do wspólnej edycji w czasie rzeczywistym, aby upewnić się, że wielu użytkowników jest na tej samej stronie w tym samym dokumencie. ClickUp Docs są bogate w funkcje, oferując wygodne środowisko do pisania z opcjami formatu, możliwościami zagnieżdżania i możliwością osadzania różnych zawartości, w tym zadań, plików PDF, widoków i innych dokumentów. Dzięki temu dokumenty są dynamiczne, interaktywne i można je dostosować do wielu zastosowań, od dokumentacja projektu lub pisząc post na blogu, aby zbudować wiki firmy .

Zachowaj wszystkie rozmowy w ramach zadania bezpośrednio i przypisz komentarze, aby łatwo przekształcić swoje myśli w elementy działania

Platforma oferuje szereg narzędzi do współpracy, takich jak przypisywanie komentarzy, edycja w czasie rzeczywistym i widoki czatu, aby ułatwić pracę zespołową i lepszą komunikację. Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz burzę mózgów ze swoim zespołem, omawiasz zadanie, podejmujesz decyzję, czy też nie jak ustalić priorytety swojej pracy lub edytowanie dokumentów, ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz.

Od usług przechowywania w chmurze, takich jak Google Drive i Dropbox, po narzędzia programistyczne takich jak GitHub i Bitbucket, możesz połączyć swoje ulubione aplikacje z ClickUp, aby zapewnić sobie płynną pracę.

A to jeszcze nie wszystko. Zobowiązanie ClickUp do ciągłego doskonalenia oznacza, że nowe funkcje i ulepszenia są zawsze na horyzoncie, dzięki czemu ClickUp pozostaje o krok do przodu w spotkaniu z Twoim zespołem cele związane z pracą zawodową .

Najlepsze funkcje ClickUp

Współpraca z zespołem w czasie rzeczywistym

Tysiące szablonów ułatwia szybkie tworzenie dokumentów bez konieczności zaczynania od zera. Stworzyliśmy nawet szablonprzewodnik po pracy z szablonami używając, zgadłeś, szablonu!

Funkcja asystenta AI, który sprawia, że dane powstania dokumentu są szybsze i łatwiejsze

Korzystaj ze stylizacji tekstu, punktorów, pól wyboru i nie tylko dzięki bogatym funkcjom edycji

Korzystaj z różnych widoków zadań, dokumentów, czatów i innych elementów bezpośrednio w dokumentach, aby zobaczyć informacje z różnych perspektyw

Kontroluj, kto może wyświetlać, edytować lub komentować twoje dokumenty za pomocą uprawnień użytkownika

Limity ClickUp

Niewielka krzywa uczenia się ze względu na ogromną liczbę funkcji

Aplikacja mobilna jest wszechstronna, ale nie zapewnia takich samych wrażeń jak wersja internetowa

Cennik ClickUp

Free Forever Plan

Unlimited : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Nuclino

Via Nuclino Nuclino to scentralizowany obszar roboczy przeznaczony do łączenia zdalnych teamów w celu bardziej efektywnej współpracy. Odchodzi od tradycyjnego liniowego ustawienia dokumentów, stawiając na bardziej dynamiczne podejście z interfejsem współpracy w czasie rzeczywistym w stylu wiki.

Ta unikalna funkcja pozwala zdalnym Teamsom na wypróbowanie różnych rozwiązań strategie komunikacji podczas burzy mózgów, rozwijania i udoskonalania pomysłów jednocześnie, promocja kreatywności i wydajności .

Nuclino umożliwia użytkownikom korzystanie z różnych widoków - dokumentów, tablic, list i wykresów - oferując różne perspektywy pracy i wiedzy zespołu. Ta zdolność adaptacji sprawia, że Nuclino jest alternatywą dla Dropbox Paper, odpowiednią do różnych zastosowań, czy to do planowania projektów, udostępnianie wiedzy zespołowej , notatki ze spotkań lub specyfikacje produktów.

Ponadto Nuclino dobrze integruje się z innymi powszechnie używanymi aplikacjami, takimi jak Google Drive, GitHub i Trello. Oznacza to, że możesz wygodnie połączyć lub osadzić pliki z tych usług bezpośrednio w obszarze roboczym Nuclino, czyniąc go centralnym hubem dla wszystkich informacji Twojego zespołu.

Najlepsze funkcje Nuclino

Uproszczony cykl pracy

Przejrzysty interfejs

Przyjazne dla klawiatury skróty i klawisze skrótów

Wizualna organizacja dokumentów w celu planowania i śledzenia projektów

Szybkie znajdowanie potrzebnych informacji dzięki intuicyjnym funkcjom wyszukiwania zwiększającym wydajność pracy

Limity Nuclino

Uproszczenie ma swoją cenę: nie ma zbyt wielu możliwości niestandardowych

Brak zaawansowanych opcji formatu tekstu w porównaniu do innych narzędzi

Ceny Nuclino

Free

Standard : 5 USD/miesiąc na użytkownika

: 5 USD/miesiąc na użytkownika Premium: $10/miesiąc na użytkownika

Nuclino oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (20+ recenzji)

: 4.7/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (50+ recenzji)

Bonus: sprawdź top 10 Nuclino Alternatywy i konkurenci

3. Standardowe notatki

przez Standardowe notatki Standard Notes to wyjątkowa alternatywa dla Dropbox Paper w krajobrazie dokumentów, kładąca silny nacisk na prywatność i prostotę.

Jest to szyfrowana aplikacja do robienia notatek, która umożliwia bezpieczne pisanie, zapisywanie i uzyskiwanie dostępu do notatek na różnych urządzeniach. Dzięki Standard Notes możesz notować pomysły, przeprowadzać burze mózgów ze swoim zespołem i współpracować nad dokumentami, wiedząc, że Twoje dane pozostają prywatne i bezpieczne.

Choć aplikacja może wydawać się prosta, Standard Notes jest zaskakująco wszechstronna. Subskrypcja odblokowuje opcje edytora dla Markdown, kodu, arkuszy kalkulacyjnych i nie tylko. Ty lub wielu użytkowników może organizować notatki za pomocą etykiet, przypinać ważne wpisy, a nawet uzyskać dostęp do historii notatek, aby odzyskać wcześniejsze wersje wiadomości.

Narzędzie jest zbudowane na zasadach open-source, co oznacza, że można je niestandardowo dostosować do własnych potrzeb, a nawet samodzielnie hostować, jeśli chcesz mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi.

najlepsze funkcje #### Standard Notes

Zapewnia prywatność danych dzięki kompleksowemu szyfrowaniu

Rozszerzenie edytora zapewnia wsparcie dla różnych trybów edycji.

Przeglądanie i przywracanie starszych wersji notatek dzięki historii wersji.

Standardowe limity notatek

Wersja Free jest dość podstawowa w porównaniu do innych alternatyw dla Dropbox Paper

Zaawansowane funkcje wymagają subskrypcji

Nie mawspółpraca w czasie rzeczywistym funkcji, co czyni go mniej odpowiednim dla zdalnych Teams

Ceny standardowych notatek

Standard: Free

Free Wydajność: $90/rok

$90/rok Profesjonalny: 120 USD/rok

Standard Notatki oceny i recenzje

G2 : 3.9/5 (10+ recenzji)

: 3.9/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (10+ recenzji)

4. Evernote

przez Evernote Evernote to wszechstronna aplikacja do robienia notatek, zaprojektowana, aby pomóc ci uchwycić pomysły, rozwijać je i udostępniać je swojemu zespołowi. Jest to wielopłaszczyznowa alternatywa dla Dropbox Paper, która łączy funkcje pisania, gromadzenia, wyszukiwania i współpracy w jednej wygodnej platformie.

Poza zwykłym pisaniem dokumentów, Evernote pozwala na przypinanie artykułów internetowych i plików PDF, przechwytywanie odręcznych notatek oraz załączanie dokumentów i zdjęć do notatek. Ta możliwość gromadzenia i organizowania różnych form informacji sprawia, że Evernote jest szczególnie przydatny do badań, planowania i burzy mózgów.

Jego potężna funkcja wyszukiwania oznacza, że możesz szybko znaleźć to, czego potrzebujesz, czy to w notatce, załączniku, czy nawet tekście wewnątrz plików graficznych. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak udostępnianie notatek i edycja w czasie rzeczywistym, Evernote staje się potężnym obszarem roboczym dla całego zespołu do współpracy nad dokumentami.

Najlepsze funkcje Evernote

Udostępnianie notatek członkom zespołu w celu wspólnej edycji

Clip i zapisywanie stron internetowych bezpośrednio w Evernote

Połączenie notatek, kalendarza i listy rzeczy do zrobienia w jednym narzędziu

Synchronizacja notatek i list do zrobienia na różnych urządzeniach, dzięki czemu masz dostęp do codziennych dokumentów, gdziekolwiek jesteś

Limity Evernote

Interfejs może wydawać się nieco zagracony licznymi funkcjami

Użytkownicy zgłaszali czasami problemy z powolną synchronizacją

Ceny Evernote

Free

Personal : 10,83 USD/miesiąc za użytkownika

: 10,83 USD/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $14.17/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Evernote

G2 : 4.4/5 (1,000+ recenzji)

: 4.4/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (8,000+ recenzji)

Sprawdź te_ **Alternatywy dla Evernote !

5. Coda

przez Coda Coda to nowy rodzaj dokumentu, który łączy funkcje edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i baz danych w jedną platformę. Przełamuje bariery między oddzielnymi aplikacjami, umożliwiając tworzenie interaktywnych, dynamicznych i wydajnych dokumentów.

W Coda dokument jest czymś więcej niż tylko cyfrową kartką papieru. Można przekształcić go w narzędzie do zarządzania danymi, śledzenia zadań, przenoszenia plików, a nawet uruchamiania procesów. Platforma oferuje wiele bloków konstrukcyjnych, zwanych "Teams", które można wykorzystać do niestandardowego dostosowania dokumentów do przepływu pracy zespołu.

Rozbudowane funkcje współpracy Coda, takie jak edycja i komentowanie w czasie rzeczywistym, sprawiają, że jest to świetna przestrzeń do współpracy zespołowej. Niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie oferty, planowanie projektu czy tworzenie firmowej wiki, Coda jest alternatywą dla Dropbox Paper, która oferuje elastyczność i funkcje, których potrzebujesz.

Najlepsze funkcje Coda:

Łatwe tworzenie dokumentów z bogatym tekstem i osadzanymi elementami

Szablony Coda dla wiki, planów projektów i nie tylko

Integracja z innymi usługami, takimi jak Gmail, Kalendarz Google i Slack

Twórz niestandardowe układy, cykle pracy i miniaplikacje za pomocą prostych "bloków konstrukcyjnych"

Limity Coda:

Wszechstronność Coda może wymagać czasu, aby ją opanować

Użytkownicy zgłaszali niską wydajność podczas pracy z dużymi dokumentami

Ceny Coda:

Free

Pro : 12 USD/miesiąc za użytkownika

: 12 USD/miesiąc za użytkownika Teams : $36/miesiąc na użytkownika

: $36/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Coda oceny i recenzje:

G2 : 4.7/5 (300+ recenzji)

: 4.7/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (80+ recenzji)

Check out these **Alternatywy dla kodowania !

6. Microsoft Word

przez Microsoft Word Microsoft Word (lub MS Word) to sprawdzona alternatywa dla Dropbox Paper. Jego spuścizna sięga dziesięcioleci, na długo przed pojawieniem się narzędzi online opartych na chmurze, co czyni go niezawodnym narzędziem znanym z wszechstronnego pakietu i szerokiej gamy funkcji edycji, które zręcznie obsługują różne formaty plików.

Word przenosi współautorstwo na inny poziom, umożliwiając udostępnianie dokumentów zespołowi i jednoczesną pracę nad dokumentem, co może znacznie usprawnić zarządzanie projektami w zespole.

Co więcej, Word jest częścią większego pakietu Office 365, który obejmuje narzędzia takie jak Excel, PowerPoint i OneDrive. Oznacza to, że Word nie działa w izolacji, ale dobrze integruje się z tym ekosystemem. Łatwe narzędzia do udostępniania plików pozwalają bez wysiłku pobierać dane z programu Excel, dołączać slajdy z programu PowerPoint lub przechowywać i pobierać pliki z usługi OneDrive, a wszystko to z poziomu dokumentów programu Word.

Jako narzędzie oparte na chmurze, możesz łatwo uzyskać dostęp do wszystkich swoich dokumentów z dowolnego urządzenia, zarówno przy biurku, jak i w podróży. Word to elastyczne narzędzie, które dostosowuje się do stylu pracy użytkownika, a nie odwrotnie.

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz brief notatka w edytorze tekstu, sporządzenie szczegółowego raportu lub napisanie obszernej pracy naukowej, Microsoft Word ma narzędzia, które pozwolą zakończyć pracę.

Najlepsze funkcje programu Microsoft Word:

Jednoczesna praca z zespołem nad dokumentami

Szeroka gama narzędzi do formatowania i edycji

Bezproblemowa współpraca z innymi aplikacjami Microsoft

Czytnik PDF i narzędzie do konwersji PDF ułatwiają pracę i edycję dokumentów PDF i stron PDF

Limity Microsoft Word:

Wymaga subskrypcji Office 365, aby uzyskać pełny dostęp do wszystkich przydatnych funkcji

Może wymagać dużej ilości zasobów, co prowadzi do sporadycznych opóźnień

Ceny Microsoft Word:

Podstawowy: 5 USD/miesiąc na użytkownika

5 USD/miesiąc na użytkownika Osobisty: $5.83/miesiąc za użytkownika

$5.83/miesiąc za użytkownika Rodzinny: 8,33 USD/miesiąc dla maksymalnie sześciu użytkowników

8,33 USD/miesiąc dla maksymalnie sześciu użytkowników Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów: 149,99 USD za jednorazową płatność

Oceny i recenzje Microsoft Word:

G2 : 4.7/5 (1,000+ reviews)

: 4.7/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,000+ reviews)

Sprawdź te_ **Alternatywy dla Microsoft Word !

7. Dokumenty Google

przez Dokumenty Google Dokumenty Google wyróżniają się łatwością obsługi i doskonałymi funkcjami współpracy w czasie rzeczywistym.

Oprócz samodzielnych funkcji, Dokumenty Google są częścią większego ekosystemu obszaru roboczego Google. Oferuje solidną integrację z innymi aplikacjami obszaru roboczego Google, takimi jak Arkusze Google, Prezentacje Google i Dysk Google. Potrzebujesz pobrać dane z arkusza kalkulacyjnego do swoich dokumentów?

Żaden problem.

Chcesz połączyć się z prezentacją lub przechowywać duże pliki dostępne dla wszystkich pracujących nad klastrem dokumentów? Dokumenty Google mają wszystko pod kontrolą.

Ta płynna interakcja aplikacji sprawia, że Dokumenty Google to coś więcej niż tylko alternatywa dla Dropbox Paper - to kompleksowe rozwiązanie do współpracy zespołowej i zarządzania dokumentami. Potraktuj je jako cyfrowy notatnik ze wszystkimi ustawieniami funkcji Google, których możesz potrzebować do współpracy nad projektami lub zadaniami.

Najlepsze funkcje Dokumentów Google:

Śledzenie zmian i innych działań z historią wersji (jest to świetne rozwiązanie dlaaktualizacji SOP!)

Łatwe przekazywanie opinii i sugestii dzięki funkcjom komentarzy, notatek i czatu

Bezproblemowa współpraca z innymi aplikacjami Google

Ograniczenia Dokumentów Google:

Mniej funkcji w porównaniu z innymi edytorami tekstu

Edycja offline wymaga ustawienia, nie jest automatyczna

Ceny Dokumentów Google:

Free

Oceny i recenzje Dokumentów Google:

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (27,000+ recenzji)

Check out these **Alternatywy dla dokumentów Google !

8. Strona próbna

przez Strona próbna Samepage to kompleksowe narzędzie do współpracy, które łączy zarządzanie projektami i współpracę nad dokumentami w ramach jednej, ujednoliconej platformy. Umożliwia pracę nad dokumentami z zespołem i pomaga zarządzać zadaniami, harmonogramami i konwersacjami.

W przeciwieństwie do innych narzędzi, które oferują udostępnianie przestrzeni do pisania, Samepage idzie o krok dalej, integrując funkcje zarządzania projektami bezpośrednio z dokumentami. Z poziomu dokumentów można przydzielać zadania, planować wydarzenia, udostępniać pliki, a nawet organizować spotkania.

Samepage oferuje różne widoki dokumentów, w tym arkusz, stronę, mapę myśli i kanwę, dzięki czemu można wizualizować zawartość w sposób najlepiej pasujący do projektu. Integracja z popularnymi aplikacjami, takimi jak Dropbox, Google Drive i Slack, oznacza, że możesz zebrać całą pracę swojego zespołu w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Samepage:

Wspólna praca nad dokumentami dzięki transmisji ekranu i rozmowom wideo

Przydzielanie zadań, ustawianie terminów i śledzenie postępów dzięki rozbudowanym funkcjom zarządzania projektami

Połączenie z popularnymi aplikacjami w celu usprawnienia cyklu pracy

Limity Samepage:

Interfejs może wydawać się zagracony ze względu na mnogość funkcji

Użytkownicy raportowali, że aplikacja mobilna nie posiada niektórych funkcji wersji komputerowej

Cennik Samepage:

Free

Standard : $7.50/miesiąc na użytkownika

: $7.50/miesiąc na użytkownika Pro: $9/miesiąc na użytkownika

Samepage oceny i recenzje:

G2 : 4.5/5 (200+ recenzji)

: 4.5/5 (200+ recenzji) Capterra: N/A

9. Document360

Via Document360 Document360 to baza wiedzy platforma zaprojektowana specjalnie dla dokumentacji produktów oprogramowania. Oferuje czystą, profesjonalną przestrzeń do tworzenia, organizowania i publikowania artykułów i zawartości stron internetowych. Dzięki temu Document360 jest szczególnie przydatny do tworzenia centrów pomocy, FAQ, przewodników użytkownika i innych form pomocy dla użytkowników.

Jedną z wyróżniających się funkcji Document360 jest system wersjonowania. Pozwala on na utrzymywanie wielu wersji bazy wiedzy, ułatwiając zarządzanie dokumentacją dla różnych wersji produktu. Możesz także tworzyć wersje robocze artykułów, a następnie sprawdzać je i zatwierdzać przed publikacją.

Potężne narzędzia analityczne oprogramowania zapewniają wgląd w wydajność bazy wiedzy. Można śledzić popularne artykuły, wyszukiwane hasła i zadowolenie użytkowników, co pomaga stale ulepszać dokumentację w oparciu o potrzeby użytkowników.

Najlepsze funkcje Document360:

Tworzenie, współpraca i publikowanie samoobsługowych baz wiedzy

Łatwe śledzenie zmian i utrzymywanie wersji dokumentów

Zrozumienie zachowań użytkowników i odpowiednie ulepszanie zawartości dzięki zaawansowanej analityce

Limity Document360:

Koncentracja na bazach wiedzy sprawia, że jest on mniej wszechstronny w przypadku innych rodzajów współpracy nad dokumentami

Jest droższy w porównaniu do podstawowych narzędzi do współpracy nad dokumentami

Ceny Document360:

Free

Standard: $149/miesiąc

Profesjonalny: $299/miesiąc

$299/miesiąc Business : $399/miesiąc

: $399/miesiąc Enterprise: $599/miesiąc

Oceny i recenzje Document360:

G2 : 4.7/5 (300+ recenzji)

: 4.7/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

10. Notion

przez Notion Notion to wszechstronny obszar roboczy, który łączy notatki, zadania, wiki i bazy danych w jedno ujednolicone narzędzie do współpracy. Jest wysoce konfigurowalny, co pozwala dostosować obszar roboczy do potrzeb i cyklu pracy zespołu.

W Notion każda zawartość jest blokiem, który można przeciągać i upuszczać, zagnieżdżać i łączyć na różne sposoby. Oznacza to, że możesz przekształcić swój dokument w interaktywne narzędzie z tabelami, tablicami kanban, kalendarzami i nie tylko.

Elastyczność Notion rozciąga się również na funkcje współpracy. Możesz udostępniać strony swojemu zespołowi, przypisywać akcje i komentować dowolne bloki, wspierając pracę zespołową i współpracę. Ponadto, dzięki płynnej integracji z narzędziami takimi jak Google Drive, Figma i GitHub, możesz scentralizować pracę swojego zespołu w jednym wygodnym obszarze roboczym.

Najlepsze funkcje Notion:

Niestandardowe dostosowanie obszaru roboczego do potrzeb zespołu

Tworzenie dokumentów z różnymi typami zawartości przy użyciu bloków

Używanie tablic Kanban i list do zrobienia do wizualizacji projektów

Notion limits:

Zrozumienie i pełne wykorzystanie funkcji Notion wymaga nauki

Współpraca w czasie rzeczywistym może być opóźniona w porównaniu do innych narzędzi

Ceny Notion:

Free

Plus : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Business : $15/miesiąc na użytkownika

: $15/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Notion oceny i recenzje:

G2 : 4.7/5 (4,000+ recenzji)

: 4.7/5 (4,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,000+ reviews)

Sprawdź te_ Notion alternatives !

Koniec z papierowymi dokumentami dzięki ClickUp Docs

Przygotowaliśmy listę kilku najlepszych narzędzi do współpracy nad dokumentami na rynku. Wymagania i styl pracy Twojego zespołu pomogą Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Pamiętaj, że celem jest poprawa wydajności i usprawnienie współpracy. Jeśli jednak szukasz platformy, która spełni wszystkie Twoje oczekiwania, wypróbuj ClickUp Dzięki różnorodnym funkcjom i konfigurowalnym opcjom, platforma została stworzona, aby dostosować się do Twojego cyklu pracy, niezależnie od tego, czy pracujesz dla siebie, czy dla dużych Enterprise.

Dlaczego więc czekać? Dowiedz się, jak Dokumenty ClickUp może przenieść współpracę nad dokumentami na wyższy poziom.