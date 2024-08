10 najlepszych aplikacji do marketingu cyfrowego dla marketerów cyfrowych w 2024 roku

Marketing cyfrowy ewoluuje w błyskawicznym tempie. Mrugnięcie okiem może sprawić, że przegapisz kolejny duży trend, narzędzie lub technikę, która zmieni krajobraz. Ale na każde wyzwanie rzucone przez tę dynamiczną sferę czeka rozwiązanie.

W 2024 roku rozwiązanie to coraz częściej znajduje się w potężnych cyfrowych aplikacjach marketingowych. Wyobraź sobie usprawnienie kampanii, konsolidację zadań lub pomiar ROI za pomocą zaledwie kilku dotknięć ekranu. To nie jest przyszłość; to jest teraz. Jako marketer cyfrowy potrzebujesz najlepszych narzędzi, aby pozostać na czele, wprowadzać innowacje i doskonalić się. W końcu architekt nie stworzyłby arcydzieła tępym ołówkiem, prawda?

Niezależnie od tego, czy tworzysz wciągającą zawartość, żonglujesz wieloma kampaniami reklamowymi, czy rozszyfrowujesz skomplikowany labirynt wyszukiwarek, odpowiednia aplikacja może zmienić zasady gry. A my cię wspieramy! Zanurz się, gdy odkryjemy najlepsze aplikacje do marketingu cyfrowego, które każdy marketer, początkujący lub profesjonalista, powinien mieć w swoim arsenale w tym roku.

Przygotujmy się, uprośćmy procesy i ulepszmy Twoją strategię marketingu cyfrowego! Witamy w przyszłości marketingu cyfrowego - uproszczonej, zoptymalizowanej i na wyciągnięcie ręki.

Czego należy szukać w aplikacjach do marketingu cyfrowego?

Zanim zagłębimy się w naszą listę 10 najlepszych aplikacji, zróbmy sobie krótki przystanek. Potraktujmy ją jako mini-listę kontrolną, gwiazdę przewodnią przy wyborze odpowiednich aplikacji do marketingu cyfrowego. Ponieważ, bądźmy szczerzy, na tętniącym życiem bazarze wszechświata aplikacji, łatwo jest dać się skusić krzykliwym funkcjom, których możemy nigdy nie użyć.

Użyteczność i interfejs: Aplikacje marketingowe powinny być intuicyjne. Jeśli potrzebujesz doktoratu, aby poruszać się po pulpicie, to prawdopodobnie nie jest to właściwy wybór

Możliwości integracji: Jak dobrze aplikacja współgra z innymi narzędziami? Harmonijny cykl pracy często zależy od płynnej integracji

Skalowalność: Twoja aplikacja powinna rosnąć razem z Tobą. W miarę rozwoju kampanii nie chcesz być zamknięty w pudełku

Wartość za pieniądze: Błyszczące i drogie nie zawsze jest lepsze. Liczy się rzeczywista wartość - czy aplikacja wnosi do tabeli więcej, niż sugeruje jej cena?

Istotne funkcje: Upewnij się, że aplikacja jest zgodna z twoimi celami. Aplikacja pełna dzwonków i gwizdków jest bezcelowa, jeśli nie zaspokaja twoich podstawowych potrzeb

Pamiętaj, że najlepsze aplikacje upraszczają, a nie komplikują. Wybierz mądrze i wzmocnijmy magię marketingu!

10 najlepszych aplikacji do marketingu cyfrowego w 2024 roku

Bęben, proszę! 🥁

To moment, na który wszyscy czekaliśmy. Po przeczesaniu ogromnego cyfrowego terenu, przejrzeniu recenzji użytkowników, a nawet samodzielnym wypróbowaniu tych narzędzi, wybraliśmy najlepsze aplikacje, które zmieniają grę dla marketerów cyfrowych w tym roku.

Od zwiększania wydajności po automatyzację złożonych zadań, aplikacje te nie tylko służą do zrobienia zadania - one robią to genialnie. Tak więc, bez dalszych ceregieli, zanurzmy się w cyfrowych skarbach, które sprawią, że rok 2024 będzie najbardziej wpływowym rokiem marketingowym!

Użyj ClickUp do niestandardowego widoku, aby wizualizować i planować materiały marketingowe, takie jak zawartość i media w całej organizacji

Gotowy zrewolucjonizować swoje wysiłki marketingowe? Przedstawiamy ClickUp Marketing ostateczny zarządzanie projektami marketingowymi platforma dostosowana do potrzeb marketingowców takich jak Ty.

Wyobraź sobie obszar roboczy, który płynnie łączy burzę mózgów, planowanie i realizację, dając Twojemu zespołowi narzędzia potrzebne do uruchamiania wielokanałowych kampanii, globalnych wydarzeń i wszystkiego pomiędzy. Dzięki ClickUp zyskujesz nie tylko przyjazny dla użytkownika interfejs - wkraczasz w świat skalowalnych obszarów roboczych, które priorytetowo traktują zarządzanie zasobami i projektami.

Ponadto, dzięki przystępnej cenie, każdy zespół marketingowy, zarówno duży, jak i mały, może z tego skorzystać. A jeśli myślisz o przyspieszeniu swoich kampanii, ClickUp AI ma Cię w swojej ofercie. Dzięki stworzonemu przez ekspertów Narzędzia marketingowe AI generowanie pomysłów na kampanie, briefów zawartości, blogów, a nawet studiów przypadku staje się dziecinnie proste.

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Początkowa krzywa uczenia się dla użytkowników, aby zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi funkcjami

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Hootsuite

przez Hootsuite Imagine a oprogramowanie kalendarza marketingowego z którego można nadzorować wszystkie platformy mediów społecznościowych - to właśnie Hootsuite. Zaprojektowana z myślą o nowoczesnym marketingu cyfrowym, ta aplikacja do marketingu cyfrowego oferuje kompleksowy zestaw narzędzi usprawniających działania w mediach społecznościowych.

Ze skonsolidowanego pulpitu można planować posty na wielu kanałach, angażować odbiorców w czasie rzeczywistym i korzystać ze szczegółowych analiz, które mierzą powodzenie kampanii.

Płynnie współpracuj ze swoim zespołem, przydzielaj zadania i nigdy nie przegap wzmianki dzięki możliwościom social listening. Hootsuite jest niezastąpionym sprzymierzeńcem dla firm, których celem jest utrzymanie spójnego cyfrowego głosu i responsywnej obecności.

Najlepsze funkcje Hootsuite

Zintegrowany kalendarz mediów społecznościowych zapewnia zespołom synchronizację i dostęp do informacji

Umożliwia użytkownikom widok i zarządzanie kilkoma kanałami mediów społecznościowych jednocześnie

Upraszcza proces dostosowywania zawartości i zmiany harmonogramu terminów w celu dostosowania do zasobów

Uwzględnia generatywnośćmedia społecznościowe AI która pomaga w danych powstania zawartości postów

Limity Hootsuite

Dla tych, którzy preferują zindywidualizowane widoki, wszechstronny pulpit może wydawać się zagracony

Według użytkowników funkcja automatycznego publikowania czasami nie jest niezawodna

Niektórzy użytkownicy uważają, że doświadczenie użytkownika nie jest tak usprawnione, jak w przypadku innych narzędzi do zarządzania mediami społecznościowymi

Cennik Hootsuite

Profesjonalista: $99/miesiąc

$99/miesiąc Teams : 249 USD/miesiąc

: 249 USD/miesiąc Business: 739 USD/miesiąc

739 USD/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Hootsuite

G2: 4,1/5 (ponad 4000 recenzji)

4,1/5 (ponad 4000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 3 400 recenzji)

3. Google Data Studio

przez Google Data Studio U podstaw Google Data Studio leży narzędzie do wizualizacji danych. A w złożonym świecie marketingu cyfrowego dane napędzają decyzje.

Google Data Studio sprawia, że często uciążliwe zadanie analizy danych staje się przyjemnym doświadczeniem. Dzięki połączeniu z różnymi źródłami danych, takimi jak aplikacja Google Analytics, Google Ads, a nawet platformy zewnętrzne, możesz tworzyć raporty na zamówienie, które opowiadają wizualną historię.

Niestandardowy wygląd raportów, współpraca z zespołem i udostępnianie spostrzeżeń, które w przeciwnym razie zaginęłyby w morzu surowych danych. Krótko mówiąc, jest to narzędzie, które przekształca liczby w narracje, kierując strategiami marketingowymi.

Najlepsze funkcje Google Data Studio

Dostarcza gotowe szablony raportów kanałów YouTube, przeglądów Google Ads i innych

Przekształca wymiary i metryki danych w potężne bloki do wizualizacji

Ułatwia udostępnianie i współpracę nad wszystkimi raportami i pulpitami Data Studio

Umożliwia niestandardowe dostosowanie pulpitu za pomocą logo, ikon, zmian tła i nie tylko

Limity Google Data Studio

Niektórzy użytkownicy doświadczają powolnego ładowania raportów i uważają, że narzędziu brakuje elastyczności w przypadku złożonych zapytań

Śledzenie czasu w dużej mierze opiera się na integracji

Nie najlepiej nadaje się do skomplikowanego zarządzania zadaniami

Cennik Google Data Studio

Twórcy i przeglądający raporty: Free

Free Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Google Data Studio

G2: 4.4/5 (370+ recenzji)

4.4/5 (370+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (193+ opinii)

4. Menedżer stron na Facebooku

przez Menedżer stron na Facebooku Poruszanie się po tętniących życiem ulicach biznesowego krajobrazu Facebooka i Instagrama może być zniechęcające. Z pomocą przychodzi Facebook Pages Manager, aplikacja, która pozwala łatwo przejąć kontrolę nad wieloma stronami na Facebooku i Instagramie.

Niezależnie od tego, czy jesteś małym Businessem z jedną stroną marki, czy konglomeratem zarządzającym kilkoma, to narzędzie upraszcza zadanie. Umożliwia ono przygotowywanie i planowanie postów, angażowanie obserwujących poprzez komentarze i wiadomości oraz korzystanie z analiz stron w celu oceny wydajności.

To tak, jakbyś miał agencję social media w kieszeni, upewniając się, że jesteś zawsze połączony, responsywny i poinformowany.

Najlepsze funkcje Facebook Pages Manager

Idealna aplikacja do zarządzania reklamami na Instagramie i Facebooku

Centralizuje nadzór nad wszystkimi stronami, kontami i zasobami Business

Skuteczne śledzenie wyników kampanii marketingowych

Ograniczenia Facebook Pages Manager

Użytkownicy zgłaszają, że przełączanie się między profilami może być żmudne i frustrujące

Według recenzentów obsługa klienta pozostawia wiele do życzenia

Ceny Facebook Pages Manager

Free

Facebook Pages Manager oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (1,580+ recenzji)

4.2/5 (1,580+ recenzji) Capterra: N/A

5. BuzzSumo

przez BuzzSumo Zrozumienie tego, co rezonuje z odbiorcami, jest najważniejsze w rozległym cyfrowym krajobrazie, a BuzzSumo wyróżnia się jako kompas.

Narzędzie to oferuje okno na świat trendów w zakresie zawartości. Chcesz wiedzieć, które tematy w Twojej niszy są najczęściej udostępniane? BuzzSumo może ci to powiedzieć. Chcesz zidentyfikować kluczowych influencerów, którzy mogą wzmocnić przekaz Twojej marki? BuzzSumo ma odpowiedzi. BuzzSumo pozwala nawet obserwować konkurencję i zrozumieć, która z jej zawartości trafia w sedno.

BuzzSumo umożliwia marketerom tworzenie strategii zgodnych z preferencjami odbiorców i trendami branżowymi, zapewniając jasny obraz ekosystemu zawartości.

Najlepsze funkcje BuzzSumo

Upraszcza proces identyfikacji popularnych tematów branżowych

Wsparcie dla porównywania tematów i monitorowania trendów w czasie

Umożliwia śledzenie wzmianek o marce, w tym o konkurentach i produktach

Ułatwia śledzenie organicznych słów kluczowych i zawartości z określonych źródeł online

Analizuje zawartość konkurencji na podstawie zaangażowania na różnych platformach społecznościowych

Limity BuzzSumo

Brak integracji z platformami takimi jak LinkedIn, Snapchat i TikTok

Najlepiej nadaje się do szerokich tematów, ale zmaga się z niszowymi obszarami

Ceny, zwłaszcza w przypadku planów premium, mogą być zaporowe dla mniejszych Business

Dane często wymagają rozszerzenia filtrowania w celu znalezienia odpowiednich spostrzeżeń

Cennik BuzzSumo

Podstawowy: $95/miesiąc dla jednego użytkownika

$95/miesiąc dla jednego użytkownika Tworzenie zawartości: $199/miesiąc dla pięciu użytkowników

$199/miesiąc dla pięciu użytkowników PR & Comms: $199/miesiąc dla pięciu użytkowników

$199/miesiąc dla pięciu użytkowników Suite: $319/miesiąc dla dziesięciu użytkowników

$319/miesiąc dla dziesięciu użytkowników Enterprise: $999/miesiąc dla 30 użytkowników

Oceny i recenzje BuzzSumo

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 140 recenzji)

6. Bufor

przez Bufor Jeśli media społecznościowe są sceną, to Buffer jest ekipą za kulisami, która dba o to, by przedstawienie przebiegało bez zakłóceń. W swej istocie, Buffer jest narzędziem do zarządzania mediami społecznościowymi, które demistyfikuje proces planowania, publikowania i analizowania zawartości mediów społecznościowych.

Jego przejrzysty, intuicyjny interfejs pozwala ustawić posty dla różnych platform, zapewniając solidną obecność w mediach społecznościowych. Oprócz samego publikowania, analityka Buffer oferuje dogłębną analizę skuteczności zawartości, umożliwiając ciągłe dostosowywanie.

W przypadku Teams funkcje współpracy zapewniają, że wszyscy pozostają w pętli, dzięki czemu Buffer jest punktem kompleksowej obsługi wszystkich mediów społecznościowych.

Najlepsze funkcje Buffera

Usprawnia planowanie zawartości dzięki systemowi kolejkowania treści

Dostawca kompleksowychnarzędzia do raportowania do komunikacji z interesariuszami

Integracja wbudowanych systemów przeglądu zawartości w celu usprawnienia współpracy zespołu

Limity bufora

Koncentruje się wyłącznie na zawartości mediów społecznościowych; innekampanie marketingowe potrzebują dodatkowych narzędzi

Użytkownicy uważają, że integracja zawartości z innych platform lub narzędzi stanowi wyzwanie

Buffer pricing

Free

Essentials: $6/miesiąc dla jednego użytkownika i jednego kanału

$6/miesiąc dla jednego użytkownika i jednego kanału Teams: $12/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników i jeden kanał

$12/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników i jeden kanał Agencja: 120$/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników i dziesięć kanałów

120$/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników i dziesięć kanałów Dodatkowe kanały: $6-12/miesiąc

Buffer oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (980+ recenzji)

4.3/5 (980+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 1 420 opinii)

7. Canva

przez Canva Canva jest jak cyfrowy pędzel dla tych, którzy nie są wyszkolonymi artystami, ale mają wizję, którą chcą wcielić w życie. Ten oparty na chmurze zarządzanie projektami zrewolucjonizowało sposób, w jaki marketerzy podchodzą do zawartości wizualnej.

Dzięki ogromnej bibliotece szablonów w zakresie od infografik do szablony mediów społecznościowych platforma oferuje szablony na każdą potrzebę. Interfejs typu "przeciągnij i upuść" w połączeniu z bogatą paletą czcionek, obrazów i ilustracji sprawia, że tworzenie atrakcyjnych wizualizacji nie jest już wyłączną domeną profesjonalnych projektantów.

Niezależnie od tego, czy jesteś startupem, który chce stworzyć materiały brandingowe, czy też uznaną marką, która chce zachować spójną tożsamość wizualną, Canva oferuje narzędzia, które sprawią, że stanie się to bezproblemowe.

Najlepsze funkcje Canva

Oferuje szablony dla różnych materiałów marketingowych, od reklam po posty w mediach społecznościowych

Wsparcie dla współpracy w czasie rzeczywistym dzięki folderom, harmonogramom i narzędziom do komentowania

Wyposażony w edytor wideo i animacje do tworzenia angażującej zawartości

Limity Canva

Niektórzy użytkownicy doświadczają usterek w interfejsie, takich jak niewspółosiowość lub sporadyczne funkcje przeciągania i upuszczania

Jakość darmowych szablonów może wydawać się limitująca, co skłania użytkowników do korzystania z płatnych planów

Cennik Canva

**Free

Pro: 119,99 USD/rok dla jednej osoby

119,99 USD/rok dla jednej osoby Teams: $149.90/rok dla pierwszych pięciu osób

Canva oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 4 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 4 200 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 11 300 recenzji)

8. Planoly

przez Planoly Dzięki wizualnemu podejściu, Instagram wymaga unikalnej strategii, a Planoly został zaprojektowany, aby pomóc markom zabłysnąć na tej platformie. Dostosowany do entuzjastów Instagrama, Planoly jest czymś więcej niż tylko narzędziem do planowania; to wizualny planer.

Platforma pozwala tworzyć, selekcjonować i wizualizować siatkę Instagrama z wyprzedzeniem, zapewniając, że każdy post jest zgodny z estetyką marki. Funkcja automatycznego publikowania oznacza, że zawartość jest dostępna nawet wtedy, gdy jesteś offline.

Zanurz się w analityce, aby zebrać informacje na temat zaangażowania odbiorców i zoptymalizować strategię publikowania. W świecie, w którym Instagram jest kluczowym kanałem marketingowym, Planoly staje się kluczowym atutem w powodzeniu.

Najlepsze funkcje Planoly

Wsparcie dla przydatnej funkcji "Link in Bio" dla Instagrama

Integruje solidny planer wideo TikTok w aplikacji

Ułatwia wzajemne publikowanie między platformami, na przykład z TikTok do filmów krótkometrażowych YouTube

Limity Planoly

Limitowany, darmowy okres próbny trwający zaledwie siedem dni

Plan Starter ogranicza liczbę miesięcznych uploadów, co może być ograniczeniem dla małych agencji i firm

Ceny Planoly

Starter: $13/miesiąc

$13/miesiąc Wzrost: $23/miesiąc

$23/miesiąc Profesjonalista: $43/miesiąc

Planoly oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 60 recenzji)

4.3/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 40 opinii)

9. Sprout Social

przez Sprout Social Jeśli media społecznościowe to tętniący życiem rynek, Sprout Social jest Twoim wykwalifikowanym przewodnikiem, który pomoże Ci nawigować, angażować się i rozwijać. Ta wszechstronna platforma integruje trzy narzędzia do publikowania, analizy i zaangażowania pod jednym dachem.

Łamie silosy często spotykane w zarządzaniu mediami społecznościowymi, oferując ujednolicony widok cyfrowej obecności Twojej marki. Funkcje współpracy sprawiają, że wysiłki zespołu są płynne, zapewniając synchronizację każdej odpowiedzi, postu i strategii.

Analityka platformy sięga głęboko, oferując szczegółowy wgląd w wydajność kampanii i zachowania odbiorców. Sprout Social to nie tylko zarządzanie marketingiem w mediach społecznościowych, ale także jego opanowanie.

Najlepsze funkcje Sprout Social

Funkcja inteligentnej skrzynki odbiorczej dla wydajnej obsługi zgłoszeń

Dostawca biblioteki zasobów z podwójnym widokiem dla usprawnionego zarządzania zasobami

Bogata analityka, social listening i funkcje monitorowania

Upraszcza współpracę zewnętrzną

Limity Sprout Social

Struktura cenowa może być stroma dla małych agencji

Brak funkcji grupowania postów w kalendarzu

Brak funkcji przeciągnij i upuść w kalendarzu

Cennik Sprout Social

Standard: 249 USD/miesiąc

249 USD/miesiąc Profesjonalny: 399 USD/miesiąc

399 USD/miesiąc Zaawansowany: $499/miesiąc

$499/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Sprout Social oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (2,360+ recenzji)

4.4/5 (2,360+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 550 recenzji)

10. MailChimp

przez MailChimp E-mail pozostaje niezłomnym kanałem komunikacji w dobie ulotnych postów w mediach społecznościowych i przemijających interakcji cyfrowych, a MailChimp jest jego mistrzem.

Będąc synonimem e-mail marketingu, MailChimp oferuje intuicyjną platformę do projektowania, wysyłania i rozszyfrowywania kampanii e-mail. Od eleganckich szablonów biuletynów po cykle automatyzacji pracy, jest przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych marketerów e-mail.

Rozbudowana analityka platformy rzuca światło na wskaźniki otwarć, kliknięć i zachowania subskrybentów, pomagając udoskonalić i udoskonalić strategię e-mail. Dzięki stale rozwijającemu się zestawowi narzędzi, w tym stronom docelowym i reklamom, MailChimp zapewnia marketerom cyfrowym zasoby do konsekwentnego pielęgnowania i powiększania grona odbiorców.

Najlepsze funkcje MailChimp

Ułatwia tworzenie stron docelowych i optymalizuje generowanie leadów

Usprawnia tworzenie list e-mail i realizację kampanii

Zawiera narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi

Może pełnić funkcję oprogramowania do zarządzania powiązaniami z klientami (CRM)

Centralizuje informacje o klientach, od danych kontaktowych po historię zakupów, i wspiera grupowanie klientów w oparciu o odsetki

Limity MailChimp

Użytkownicy muszą tworzyć własne szablony

Interfejs może wydawać się niezgrabny i nieintuicyjny dla niektórych użytkowników

Może nie być odpowiedni do proaktywnego zarządzania sprzedażą, wsparciem lub innymi interakcjami z klientami

Cennik MailChimp

**Free

Essentials: $13/miesiąc

$13/miesiąc Standardowy: $20/miesiąc

$20/miesiąc Premium: $350/miesiąc

MailChimp oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 12 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 12 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 16 000 recenzji)

ClickUp, najlepsze rozwiązanie do marketingu cyfrowego

W ewoluującym cyfrowym krajobrazie odpowiednie narzędzia robią różnicę. Podczas gdy wiele platform oferuje niszowe funkcje, ClickUp wyłania się jako holistyczne rozwiązanie dostosowane do dynamicznych potrzeb specjalistów ds. marketingu. Od skrupulatnego planowania i realizacji programów marketingowych po płynną integrację AI do tworzenia zawartości, ClickUp oferuje niezrównane funkcje, które go wyróżniają.

Ponadto, w erze, w której współpraca determinuje tempo postępu, intuicyjne funkcje ClickUp, takie jak Dokumenty i Tablice, zapewniają, że każdy członek zespołu pozostaje zsynchronizowany od momentu powstania pomysłu do jego uruchomienia. Przejrzystość, którą zapewnia, przekłada się na wydajność, redukując zbędne cykle pracy i zwiększając wydajność.

Podczas gdy inne narzędzia mogą wyróżniać się w odizolowanych domenach, ClickUp oferuje zintegrowany ekosystem, który rozumie wieloaspektowe wymagania marketingu cyfrowego. Nie chodzi tylko o zrobienie więcej, ale o osiągnięcie więcej za mniej - i w tej dziedzinie ClickUp bez wątpienia króluje.