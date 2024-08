11 narzędzi marketingowych dla małych firm w 2024 roku

Prowadzenie małego biznesu wymaga szalonej ilości poświęcenia i wysiłku, aby utrzymać powodzenie małej firmy.

Statystyki pokazują, że było 31.7 milionów małych firm w USA w 2020 roku. W tym samym czasie Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy twierdzi, że 82% małych Business przetrwało tylko 1 rok, 50% przetrwało 5 lat, a tylko 35% przetrwało 10 lat lub dłużej.

Miejmy nadzieję, że jako właściciel małego biznesu możesz zwiększyć swoje szanse na powodzenie, zwiększając wysiłki marketingowe za pomocą cyfrowych narzędzi marketingowych.

W tym artykule poznasz korzyści płynące z korzystania z narzędzi marketingowych dla małych firm, kluczowe funkcje, których należy szukać, a także dziesięć programów marketingowych, które pomogą Ci w planowaniu, zarządzaniu i śledzeniu działań marketingowych strategie i kampanie marketingowe .

Jakie są korzyści z używania narzędzi marketingowych?

Wydaje się, że co tydzień pojawia się nowe narzędzie marketingowe. A dane z Statista pokazuje, że branża martech na całym świecie była warta 344,8 miliarda dolarów w 2021 roku. Wiedząc o tym, nie jest zaskoczeniem, że 96% marketerów korzystało z usługi platforma automatyzacji marketingu .

Jako właściciel małego biznesu zawsze powinieneś szukać sposobów na ulepszenie swojego biznesu. Tak samo, jak używać kreatywnych metod aby znaleźć nowego pracownika, musisz myśleć nieszablonowo, aby poprawić swój marketing.

A jeśli większość marketerów korzysta z platform do automatyzacji marketingu, z pewnością jest coś, co można z tego wyciągnąć. Przyjrzyjmy się, dlaczego naprawdę powinieneś używać narzędzi marketingowych w swoim małym Businessie.

1. Narzędzia marketingowe automatyzują cykl pracy ⚡️

Nieustanna praca może czasami sprawić, że Ty i Twoi pracownicy poczujecie się jak na niekończącym się kole chomika, z którego nie można się wydostać. A tak naprawdę? Być może tak jest.

Może być trudno zrobić krok do tyłu i spojrzeć na szerszą perspektywę, gdy jest się bardzo zajętym różnymi projektami. Czy strategie marketingowe, które wdrożyłeś, działają? Czy jest coś, co możesz wprowadzić w życie, co uwolni twój czas?

Twórz niestandardowe lub korzystaj z gotowych receptur automatyzacji w ClickUp, aby zautomatyzować rutynową pracę i uprościć złożony przepływ pracy

Narzędzia marketingu cyfrowego, które będą automatyzacja cyklu pracy **są z pewnością czymś, za co pracownicy marketingu będą wdzięczni

Zamiast ręcznie zakończyć każdy krok procesu, dobre narzędzia marketingu cyfrowego, które zautomatyzują cykl pracy, uwolnią ich czas na większe i lepsze projekty. Dzięki automatyzacji przepływu pracy pracownicy skorzystają na usprawnionej komunikacji, wysokiej jakości pracy, ponieważ procesy będą mniej podatne na błędy ludzkie, a także na zwiększonej odpowiedzialności.

Wszystkie te korzyści przyczynią się do ogólnego rozwoju działu, a tym samym firmy. Dowiedz się więcej o automatyzacji w ClickUp

2. Narzędzia marketingowe pomagają dotrzeć do szerszego grona odbiorców 🙋

Marketing polega na połączeniu ludzi. Jako właściciel małego biznesu możesz szukać sposobów na zwiększenie liczby obserwujących i dotarcie do większej liczby odbiorców.

Statystyki pokazują, że Facebook, Instagram i Twitter r wiodą prym wśród najpopularniejszych platform mediów społecznościowych, więc z pewnością będziesz chciał dotrzeć do tych odbiorców za pośrednictwem swojego zespołu marketingowego.

Dzięki odpowiednim narzędziom marketingowym Twój zespół może szybko wdrożyć plan mający na celu zwiększenie liczby odbiorców Twojej małej firmy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wypróbuj_ narzędzia do śledzenia czasu pracy dla małych firm !

3. Narzędzia marketingowe zbierają informacje zwrotne w celu poprawy doświadczeń klientów 📝

O 68% konsumentów twierdzi, że są skłonni zapłacić więcej za produkty i usługi marki, która oferuje dobrą obsługę klienta. Jednak jedynym sposobem na stworzenie dobrej obsługi klienta jest przyjęcie opinii klientów.

Jako mały biznes, ty i twój zespół marketingowy powinniście szukać narzędzi marketingowych, które pomogą ci zbierać opinie klientów, abyś mógł ulepszać swój mały biznes na każdym kroku.

4. Narzędzia marketingowe pozwalają śledzić cele i postępy 📈

Jako mały biznes musisz mierzyć cele dla swoich narzędzi marketingowych i kampanii, aby wiedzieć, co działa, a co nie. A dzięki odpowiednim narzędziom marketingowym będziesz w stanie śledzić swoje cele, mierzyć postępy i maksymalizować wysiłki marketingowe.

Wdrażając nowe narzędzia marketingowe w swoim małym biznesie, upewnij się, że wybrane narzędzia umożliwiają śledzenie celów. Na przykład, jeśli celem końcowym jest zwiększenie ruchu na stronie internetowej, zdefiniuj, ile ruchu chcesz uzyskać w określonym czasie.

Następnie, dla każdego nowego narzędzia, które wdrażasz, ustawienie celów i oś czasu, aby zmierzyć powodzenie narzędzia w Twoim Businessie.

Bądź na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym ośmiornicom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów Dowiedz się więcej o celach w ClickUp Narzędzia marketingowe, które wybierzesz dla swojego małego biznesu, powinny również umożliwiać mierzenie postępów. Świetnym sposobem do zrobienia tego jest ustalenie kluczowych obszarów wyników marketingu w małym biznesie. Ustawienie marketingowych OKRs i śledzenie wskaźników to kolejny sposób na zmierzenie powodzenia wysiłków i narzędzi marketingowych.

