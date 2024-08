10 narzędzi AI dla marketingu afiliacyjnego w 2024 roku (darmowe i płatne)

Jako marketingowcy afiliacyjni promujesz czyjeś usługi lub produkty w zamian za prowizję. To świetny układ, który pozwala skupić się wyłącznie na strategii marketingowej zamiast na innowacjach produktowych lub obsłudze klienta.

A jeśli dobrze rozegrasz swoje karty, zgarniesz wysokie nagrody za polecenie za połączenie zainteresowanych kupujących z programem partnerskim. 💰

Minusem jest to, że aby dobrze prowadzić marketing afiliacyjny, trzeba tworzyć dużo treści - a to jest czasochłonne. Od kampanii e-mailowych i mediów społecznościowych po strony docelowe - potrzebujesz każdej przewagi, jaką możesz uzyskać, aby zwiększyć zaangażowanie, konwersje i prowizje.

Dlaczego więc nie wypróbować narzędzia AI do marketingu afiliacyjnego? Narzędzia te wykorzystują technologię sztucznej inteligencji do generowania treści, analizowania danych, segmentowania odbiorców i wykonywania innych czasochłonnych zadań za pomocą kliknięcia myszą. 🖱️

Ale nie wszystkie narzędzia oparte na sztucznej inteligencji są warte twojego czasu. W tym przewodniku przeanalizujemy różne kluczowe cechy najlepszych narzędzi AI do marketingu afiliacyjnego, pomożemy Ci znaleźć solidną opcję i pokażemy 10 przykładów, które pomogą Ci rozwinąć Twój marketing afiliacyjny kampanie marketingowe na wyższy poziom.

Co to jest narzędzie AI dla marketingu afiliacyjnego?

An Narzędzie marketingowe AI integruje algorytmy uczenia maszynowego z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP), aby zautomatyzować skomplikowane zadania za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Zamiast korzystać z automatyzacji opartej na wyzwalaczach, narzędzie to uczy się na bieżąco, obsługując bardziej złożone zadania dla zespołu w miarę dostarczania mu danych. 💡

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje kopie, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Zaawansowany automatyzacja przepływu pracy to tylko jeden z wielu sposobów, w jaki sztuczna inteligencja przekształca marketing afiliacyjny. Oprócz usprawnienia działań marketingowych, marketerzy afiliacyjni używają teraz narzędzi AI do:

analizy odesłań : Narzędzia AI analizują dane, aby zobaczyć, które źródła odesłań mają większe szanse na konwersję, dzięki czemu można skupić się tylko na obiecujących potencjalnych klientach

: Narzędzia AI analizują dane, aby zobaczyć, które źródła odesłań mają większe szanse na konwersję, dzięki czemu można skupić się tylko na obiecujących potencjalnych klientach Kampanie reklamowe : Potrzebujesz konwersji Facebook Ads? Narzędzia AI do marketingu afiliacyjnego optymalizują reklamy w czasie rzeczywistym, aby uwzględnić preferencje docelowych odbiorców

Potrzebujesz konwersji Facebook Ads? Narzędzia AI do marketingu afiliacyjnego optymalizują reklamy w czasie rzeczywistym, aby uwzględnić preferencje docelowych odbiorców Strony docelowe : Sztuczna inteligencja analizuje zachowanie użytkowników i sugeruje modyfikacje stron docelowych w celu zwiększenia konwersji

: Sztuczna inteligencja analizuje zachowanie użytkowników i sugeruje modyfikacje stron docelowych w celu zwiększenia konwersji Opisy produktów e-commerce: Sztuczna inteligencja jest idealna do pisania opisów produktów, które są angażujące i wolne od literówek

Twój biznes afiliacyjny nie ma czasu do stracenia. Wykorzystaj narzędzia AI do marketingu afiliacyjnego, aby zoptymalizować przepływy pracy personalizuj (i przyspieszaj) tworzenie treści oraz skaluj kampanie bez wysiłku. 🏋️

Czego należy szukać w narzędziach AI dla marketingu afiliacyjnego?

Do realizacji skutecznej strategii marketingu afiliacyjnego możesz potrzebować wielu różnych narzędzi AI, ale mimo to zalecamy szukanie narzędzi AI z następującymi funkcjami:

Optymalizacja wyszukiwarek (SEO): Wyszukiwarki to chleb powszedni afilianta. Poszukaj narzędzi, które obsługują wyszukiwanie słów kluczowych, tworzenie treści i optymalizację pod kątem inteligentnej strategii linkowania wewnętrznego

Wyszukiwarki to chleb powszedni afilianta. Poszukaj narzędzi, które obsługują wyszukiwanie słów kluczowych, tworzenie treści i optymalizację pod kątem inteligentnej strategii linkowania wewnętrznego Przyjazna dla użytkownika platforma: Im łatwiejsza w użyciu, tym szybciej dostrzeżesz wartość z narzędzia marketingu afiliacyjnego AI

Im łatwiejsza w użyciu, tym szybciej dostrzeżesz wartość z narzędzia marketingu afiliacyjnego AI Szablony : Oczywiście, sztuczna inteligencja wykonuje wiele pracy za ciebie, ale szablony pozwolą ci zaoszczędzić jeszcze więcej czasu. Poszukaj narzędzi, które są wyposażone w szablony, aby tworzenie treści było tak proste, jak kliknięcie

: Oczywiście, sztuczna inteligencja wykonuje wiele pracy za ciebie, ale szablony pozwolą ci zaoszczędzić jeszcze więcej czasu. Poszukaj narzędzi, które są wyposażone w szablony, aby tworzenie treści było tak proste, jak kliknięcie Narzędzie do pisania AI: Treść jest najważniejsza w marketingu afiliacyjnym. Poszukaj narzędzia z funkcjami generowania treści dla postów w mediach społecznościowych, skryptów wideo, e-mail marketingu i innych. Przydatna jest również funkcja sprawdzania plagiatu

10 najlepszych narzędzi AI dla marketingu afiliacyjnego

Mieszanka płatnych i bezpłatnych narzędzi AI dla marketingu afiliacyjnego zwiększy Twoje wysiłki w zakresie marketingu afiliacyjnego. Jeśli nadszedł czas, aby zwiększyć konwersje i sprzedaż w e-commerce, oto 10 najlepszych narzędzi AI do tego zadania.

Użyj ClickUp, aby dostosować swój widok do wizualizacji i planowania materiałów marketingowych, takich jak treści i media w całej organizacji

Czy Twój stos technologii marketingowych wygląda na całkiem spory? Proszenie zespołu o przełączanie się między mnóstwem różnych platform jest receptą na marnowanie czasu i słabe wyniki - szczególnie w przypadku szybko rozwijającego się marketingu afiliacyjnego.

Z pomocą przychodzi ClickUp, ulubiona platforma wszystkich narzędzie do zarządzania projektami które łączy tablice, dokumenty, zadania, kalendarze, cele i narzędzia AI pod jednym dachem. Zespoły marketingowe polegają na ClickUp aby współpracować na Whiteboards, sprawdzać treści w Docs i wizualizować swoje postępy w niestandardowych dashboardach. ClickUp ma nawet własne narzędzie AI do marketingu afiliacyjnego.

Funkcje AI ClickUp ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studium przypadku

Zastosowanie ClickUp AI w dowolnym miejscu platformy do generowania:

Pomysły na kampanie

Briefy treści

Blogi

Studia przypadków

E-maile

ClickUp AI pozwala zespołom sprzedażowym na większą pewność siebie w komunikacji poprzez sprawdzanie, skracanie lub redagowanie kopii wiadomości e-mail

Możesz nawet poprosić sztuczną inteligencję o podsumowanie treści lub sprawdzenie kampanii e-mailowych pod kątem literówek. Ta sztuczna inteligencja jest precyzyjnie dostosowana do potrzeb marketerów, dzięki czemu otrzymujesz hiper-specyficzną pomoc, aby usprawnić obciążenie pracą.

Najlepsze funkcje ClickUp

Rejestrowanie wszystkich poleconych, potencjalnych klientów i klientów w plikumarketing ClickUp CRM Wybieraj spośród ponad 100 wyzwalaczyClickUp Automations Monitoruj postępy swojego zespołu i cele całej organizacji w aplikacjiClickUp Goals* DostępSzablony ClickUp do szybkiego generowania planów treści AI, kalendarzy redakcyjnych, wytycznych dotyczących marki imarketingowe mapy drogowe Ograniczenia ClickUp

ClickUp AI nie jest darmowym narzędziem AI do marketingu afiliacyjnego - aby uzyskać dostęp do tej funkcji, należy posiadać płatne konto

ClickUp ma wiele funkcji, więc początkujący mogą na początku czuć się przytłoczeni

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 8 900 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 900 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ opinii)

2. Anyword

Via Anyword AI narzędzia do pisania takie jak ChatGPT wyplują dla ciebie tekst, ale prawdopodobnie nie będzie on dostosowany do twojego partnera cele marketingowe lub wytyczne dotyczące marki. Anyword rozwiązuje ten problem. Po prostu wpisz swoje wytyczne, kanały i cele, a platforma wykorzysta analizę predykcyjną, aby sprawdzić, czy Twój tekst trafia w sedno. 🎯

Anyword posiada model Custom Scoring AI, który dostosowuje swoje wyniki w oparciu o sposób, w jaki go trenujesz. Pokazuje również najlepsze teksty, dzięki czemu można po prostu wybrać swoich faworytów spośród zwycięzców.

Najlepsze cechy Anyword

Tomarketingowe narzędzie przepływu pracy Performance Boost Extension pozwala mu działać na ChatGPT, Notion AI, Canva i innych

Przepisywanie nieefektywnych tekstów reklam

Automatyczne testowanie reklam A/B po przeszkoleniu sztucznej inteligencji w zakresie tonu marki

Pomysły na treści zoptymalizowane pod kątem SEO, tytuły blogów i nie tylko

Ograniczenia Anyword

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby platforma miała połączenie z WordPress

Inni użytkownicy twierdzą, że sztuczna inteligencja nie jest idealna i czasami nie trafia w brief

Ceny Anyword

Starter: $39/miesiąc za jedno stanowisko, rozliczane rocznie

$39/miesiąc za jedno stanowisko, rozliczane rocznie Data-Driven: 79 USD/miesiąc za trzy stanowiska, rozliczane rocznie

79 USD/miesiąc za trzy stanowiska, rozliczane rocznie Business: 249 USD/miesiąc za trzy stanowiska, rozliczane rocznie

249 USD/miesiąc za trzy stanowiska, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Anyword

G2: 4,8/5 (ponad 1100 recenzji)

4,8/5 (ponad 1100 recenzji) Capterra: 4.8/5 (380+ recenzji)

3. Frase

Via Frase Frase reklamuje się jako narzędzie AI do marketingu afiliacyjnego skoncentrowanego na SEO. Jego funkcja AI Writer generuje treści i przeszukuje Google w celu sprawdzenia faktów. Narzędzie Frase SEO Research jest również pomocne w analizowaniu konkurencji i tworzeniu blogów, które wyprzedzają konkurencję.

Najlepsze funkcje Frase

Wizualizacja wskaźników SERP w zakładce Research w celu uzyskania wysokiego poziomu widoku celów związanych z wydajnością

Generowanie konspektów na podstawie wyników wyszukiwania

Tworzenie angażujących opcji nagłówków za pomocą sztucznej inteligencji

Optymalizacja istniejącej zawartości za pomocą intuicyjnego modelu tematycznego Frase

Ograniczenia Frase

Platforma nie jest zbyt intuicyjna, więc dobrym pomysłem jest obejrzenie wielu samouczków przed jej użyciem

Użytkownicy przestrzegają przed poleganiem na funkcji automatycznego zapisywania, ponieważ nie zawsze działa

Ceny Frase

Solo: $12.66/miesiąc dla jednego użytkownika, rozliczane rocznie

$12.66/miesiąc dla jednego użytkownika, rozliczane rocznie Basic: $38.25/miesiąc dla jednego użytkownika, rozliczane rocznie

$38.25/miesiąc dla jednego użytkownika, rozliczane rocznie Team: $97.75/miesiąc dla trzech użytkowników, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Frase

G2: 4.9/5 (290+ recenzji)

4.9/5 (290+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 330 recenzji)

4. Sprout Social

Via Sprout Social Media społecznościowe to jedno z najlepszych darmowych narzędzi AI dla marketingu afiliacyjnego. To bilet w jedną stronę do prowizji - o ile tworzysz angażujące treści.

Sprout Social to inteligentna platforma do zarządzania mediami społecznościowymi, która zapewnia analitykę marketingową , handel społecznościowy, śledzenie linków i wiele innych. Sztuczna inteligencja Sprout wykorzystuje 10 lat danych historycznych do tworzenia i optymalizacji kopii.

Najlepsze funkcje Sprout Social

Integruje się ze wszystkimi głównymi sieciami mediów społecznościowych

Przeprowadzanie analizy sentymentu i analizy tekstowej dzięki integracji z OpenAI

Szybkie działanie na podstawie danych o zaangażowaniu w mediach społecznościowych z okresu do 10 lat

Tworzenie powiadomień Spike Alert, aby być na bieżąco z pojawiającymi się rozmowami

Ograniczenia Sprout Social

Jest drogi

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że trudno jest uzyskać wsparcie klienta

Cennik Sprout Social

**Standardowy:249 USD/miesiąc

Profesjonalny: 399 USD/miesiąc

399 USD/miesiąc Zaawansowany: $499/miesiąc

$499/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Sprout Social

G2: 4,4/5 (ponad 2600 recenzji)

4,4/5 (ponad 2600 recenzji) Capterra: 4.4/5 (560+ opinii)

5. LiveChat

Via LiveChat Marketing afiliacyjny nie jest łatwym zajęciem, zwłaszcza jeśli promujesz produkty o wysokiej wartości. LiveChat daje ci chatbota do nawiązywania relacji z klientami, budowania zaufania i (miejmy nadzieję) zwiększania konwersji. 🏆

Jest to platforma obsługi klienta, która łączy wiadomości e-mail, SMS, stronę internetową i wiadomości w mediach społecznościowych w jednym miejscu. Jeśli Twoi docelowi odbiorcy często mają pytania dotyczące promowanych przez Ciebie produktów, skorzystaj ze sztucznej inteligencji LiveChat, aby zaktualizować swój ton i uniknąć literówek we wszystkich czatach z klientami.

Najlepsze funkcje LiveChat

Generowanie podsumowań czatu jednym kliknięciem

LiveChat łączy ludzkich przedstawicieli obsługi klienta z zasobami, aby przyspieszyć czaty z klientami

Używanie AI Assist do rozszerzania i przeformułowywania czatów

LiveChat AI automatycznie poprawia błędy ortograficzne i gramatyczne

Ograniczenia LiveChat

Kilku użytkowników twierdzi, że system jest wadliwy

Inni twierdzą, że trudno jest uzyskać wsparcie klienta

Ceny LiveChat

Starter: $20/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$20/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Zespół: 41 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

41 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Biznes: $59/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$59/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje LiveChat

G2: 4.5/5 (740+ recenzji)

4.5/5 (740+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 1600 opinii)

6. AdCreative

Via AdCreative Reklama jest droga, ale to najlepszy sposób na szybkie generowanie leadów afiliacyjnych. AdCreative nie tylko tworzy kopie dla kampanii reklamowych, ale nawet tworzy wizualizacje reklam dzięki mocy sztucznej inteligencji. Jeśli twój grafik nie ma czasu na dostosowywanie grafiki, to narzędzie marketingowe AI jest doskonałym dodatkiem do twojego stosu MarTech. ✨

Najlepsze cechy AdCreative

Zobacz najskuteczniejsze reklamy konkurencji dzięki Competitor Insights AI

AdCreative tworzy obrazy, tekst i nie tylko na potrzeby kampanii marketingowych

Generowanie treści społecznościowych dla Facebooka, Instagrama, Pinteresta i X

AdCreative analizuje istniejące reklamy, aby zasugerować ulepszenia

Ograniczenia AdCreative

O ile nie jesteś bardzo konkretny w swoich podpowiedziach, narzędzie będzie generować powtarzalne obrazy

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że platforma nie jest prawdziwą sztuczną inteligencją, ponieważ opiera się w dużej mierze na szablonach

Ceny AdCreative

Starter: $21/miesiąc

$21/miesiąc Premium: $44/miesiąc

$44/miesiąc Ultimate: $74/miesiąc

$74/miesiąc Scale-Up: $111/miesiąc

Oceny i recenzje AdCreative

G2: 4.3/5 (510+ recenzji)

4.3/5 (510+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 120 recenzji)

7. GetResponse

Via GetResponse Chcesz otrzymywać więcej odpowiedzi na maile? GetResponse pomoże Ci osiągnąć cele projektu marketingowego a nawet więcej. Zaczęło się jako platforma e-mail marketingu, ale dziś buduje strony internetowe, strony docelowe, kampanie SMS, płatne reklamy, a nawet lejki konwersji.

Skorzystaj z AI Email Generator, aby tworzyć zoptymalizowane wiadomości i tematy w kilku kliknięciach. Platforma zawiera nawet rekomendacje produktów oparte na sztucznej inteligencji, co świetnie sprawdza się w handlu elektronicznym.

Najlepsze funkcje GetResponse

Wizualizacja ścieżki konwersji od początku do końca

Tworzenie niestandardowychautomatyzacje marketingowe z kreatorem "przeciągnij i upuść

GetResponse ułatwia tworzenie czatów na żywo z klientami

Tworzenie stron docelowych o wysokiej konwersji za pomocą kreatora stron internetowych bez kodu

Ograniczenia GetResponse

Niektórzy użytkownicy żałują, że GetResponse nie ma lepszych integracji

Inni mieli problemy z dokładnością danych

Cennik GetResponse

Email Marketing : $15.60/miesiąc, rozliczane rocznie

$15.60/miesiąc, rozliczane rocznie Marketing Automatyzacja : $48.40/miesiąc, rozliczane rocznie

$48.40/miesiąc, rozliczane rocznie Ecommerce Marketing: $97.6/miesiąc, rozliczane rocznie

$97.6/miesiąc, rozliczane rocznie GetResponse MAX: $999/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje GetResponse

G2: 4.2/5 (620+ recenzji)

4.2/5 (620+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (470+ recenzji)

8. Jasper

Via Jasper Jasper AI jest popularnym narzędziem AI dla marketingu afiliacyjnego, ponieważ pasuje do tak wielu przypadków użycia. Używaj go do tworzenia cyfrowych tekstów marketingowych, skryptów prezentacji i nie tylko - z głosem, który najlepiej pasuje do tożsamości Twojej marki.

Narzędzia marketingowe AI Jasper są tam, gdzie to oprogramowanie naprawdę błyszczy. Ma ono moc generowania różnych zasobów dla kampanii marketingu afiliacyjnego, zwłaszcza w procesie tworzenia treści. Wszystko, co musisz zrobić, to przesłać brief, a oprogramowanie zajmie się tym od tego momentu. ✍️

Najlepsze funkcje Jasper

Jasper analizuje ton głosu i zasady formatowania

Integracja z Zapier, Webflow i Arkuszami Google

Współpraca z zespołem w czasie rzeczywistym i oznaczanie elementów gotowych do sprawdzenia

Tworzenie własnych dynamicznych szablonów

Ograniczenia Jasper

Czasami Jasper powtarza zawartość

Użytkownicy twierdzą, że funkcja tonu głosu nie jest jeszcze dostępna

Ceny Jasper

Twórca: 39 USD/miesiąc za jedno miejsce, rozliczane rocznie

39 USD/miesiąc za jedno miejsce, rozliczane rocznie Zespoły: 99 USD/miesiąc za trzy stanowiska, rozliczane rocznie

99 USD/miesiąc za trzy stanowiska, rozliczane rocznie Biznes: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

4,7/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,800+ opinii)

9. Lumen5

Via Lumen5 Lumen5 jest unikalnym narzędziem AI dla marketingu afiliacyjnego, ponieważ specjalizuje się w treściach wideo. Podczas gdy tworzenie wideo zwykle zajmuje dużo czasu i zasobów, Lumen5 umożliwia generowanie profesjonalnej jakości filmów dzięki mocy sztucznej inteligencji. Nie musisz też wiedzieć, jak edytować: po prostu przeciągnij i upuść swoją drogę do marketingowej chwały. 🤩

Najlepsze cechy Lumen5

Przekształcanie najpopularniejszych blogów w filmy AI

Generowanie filmów w stylu gadającej głowy

Użyj szablonów Lumen5, obrazów i materiałów wideo, aby uzyskać profesjonalny wygląd w krótszym czasie

Algorytm automatycznie określa długość każdego klipu, pozycjonowanie tekstu i kompozycję sceny

Ograniczenia Lumen5

Lumen5 specjalizuje się w zmianie przeznaczenia treści, więc niekoniecznie może powiedzieć coś nowego

Brakuje funkcji strategii, planowania treści i analityki, więc nadal będziesz potrzebować oddzielnego stosu technologii marketingowych

Ceny Lumen5

Podstawowy: 19 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

19 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Starter: $59/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$59/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Profesjonalny: 149 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

149 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Lumen5

G2: 4.5/5 (ponad 60 recenzji)

4.5/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 130 opinii)

10. Brandwatch

Via Brandwatch Podobnie jak Sprout Social, Brandwatch jest narzędziem AI do marketingu afiliacyjnego dostosowanym do mediów społecznościowych. Platforma ta może być wykorzystywana do badania popytu konsumenckiego, monitorowania kont marki, tworzenia treści i angażowania docelowych odbiorców. Oferuje również wgląd w konwersacje oparte na GPT, asystenta copywritingu i wgląd w content marketing.

Najlepsze funkcje Brandwatch

Pozyskiwanie i zarządzanie influencerami na jednej platformie

Współpraca z zespołem w ramach współdzielonego kalendarza marketingowego

Przechowywanie wszystkich zasobów cyfrowych we wspólnej bibliotece Brandwatch

Twórz karty profilu odbiorców, aby zawsze wiedzieć, z kim rozmawiasz

Ograniczenia Brandwatch

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że analityka i filtrowanie danych są dość proste

Inni chcieliby, aby platforma miała więcej natywnych integracji

Cennik Brandwatch

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Brandwatch

G2: 4.4/5 (560+ opinii)

4.4/5 (560+ opinii) Capterra: 4.2/5 (ponad 220 opinii)

Uzyskaj asystenta pisania AI, który zrobi wszystko

Marketing afiliacyjny nie musi wymagać wielu godzin ręcznej pracy. Dzięki narzędziu AI, takiemu jak ClickUp, nigdy nie było łatwiej zebrać zespół marketingowy na tej samej stronie, zaoszczędzić czas i zwiększyć współczynniki konwersji w kampaniach reklamowych. 🙌

