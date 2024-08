10 najlepszych narzędzi marketingowych w 2024 roku

Teams marketingowe muszą współpracować nie tylko ze sobą, ale także z działami sprzedaży, obsługi klienta i IT. W procesie marketingowym jest wiele ruchomych części i łatwo jest upuścić piłkę bez odpowiednich narzędzi.

Na szczęście, oprogramowanie do zarządzania marketingowym cyklem pracy dostarcza bardzo potrzebną strukturę i odpowiedzialność, aby utrzymać zespół na celu. Jeśli nadszedł najwyższy czas, aby Twój zespół marketingowy poprawił swój cykl pracy, jest jedna rzecz, którą musisz zrobić teraz: zarejestruj się w najlepszym oprogramowaniu do zarządzania marketingiem oprogramowanie do cyklu pracy narzędzia 2024. 📝

W tym przewodniku podzielimy się funkcjami, których należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania cyklem pracy, a także ujawnimy nasze 10 ulubionych narzędzi do marketingowych przepływów pracy.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania cyklem pracy w marketingu?

Bez przesady możemy powiedzieć, że istnieją dziesiątki programów do zarządzania cyklem pracy.

Jak więc wybrać najlepszą platformę do zrobienia swojego marketingowego cyklu pracy? Poszukaj oprogramowania, które zawiera następujące funkcje:

Przyjazne dla użytkownika Pulpity: Nie masz luksusu spędzania godzin na szkoleniu swojego zespołu w zakresie oprogramowania. Wybierz intuicyjną platformę, z której Twój zespół marketingowy będzie mógł korzystać od samego początku

Nie masz luksusu spędzania godzin na szkoleniu swojego zespołu w zakresie oprogramowania. Wybierz intuicyjną platformę, z której Twój zespół marketingowy będzie mógł korzystać od samego początku Automatyzacja marketingu **Automatyzacja cykli pracy znacznie ułatwia życie. Dzięki jednorazowemu ustawieniu można zautomatyzować setki cykli pracy za pomocą odpowiedniego narzędzia. Poszukaj funkcji automatyzacji marketingu, które oferują warunkowe przepływy pracy z prostym interfejsem typu "przeciągnij i upuść

**Automatyzacja cykli pracy znacznie ułatwia życie. Dzięki jednorazowemu ustawieniu można zautomatyzować setki cykli pracy za pomocą odpowiedniego narzędzia. Poszukaj funkcji automatyzacji marketingu, które oferują warunkowe przepływy pracy z prostym interfejsem typu "przeciągnij i upuść Integracje: Marketerzy używają mnóstwa narzędzi do kampanii e-mail marketingowych, mediów społecznościowych, blogowania i innych. Wybierz oprogramowanie marketingowe, które integruje się z innymi rozwiązaniami, aby wszystko ze sobą płynnie współpracowało

Marketerzy używają mnóstwa narzędzi do kampanii e-mail marketingowych, mediów społecznościowych, blogowania i innych. Wybierz oprogramowanie marketingowe, które integruje się z innymi rozwiązaniami, aby wszystko ze sobą płynnie współpracowało Projekt ifunkcja zarządzania zadaniamiNajlepsze oprogramowanie do zarządzania marketingowym cyklem pracy obsługuje nie tylko proste zadania do wykonania. Powinno również kontrolować budżet, terminy i aktywność członków zespołu

10 najlepszych opcji oprogramowania do zarządzania marketingowym cyklem pracy do wykorzystania w 2024 roku

Odpowiednie oprogramowanie do zarządzania marketingowym cyklem pracy jest podstawą procesów marketingowych. Do zrobienia więcej w krótszym czasie, zwiększenia rentowności i usprawnienia procesu zarządzania w celu bezpieczniejszej i lepszej realizacji kampanii marketingowych.

Wszystko sprowadza się do wyboru odpowiedniego oprogramowania do zarządzania przepływem pracy. Naszym skromnym (ale doświadczonym) zdaniem, te 10 opcji jest najlepszych dla marketerów w 2024 roku. 🤩

Skutecznie koordynuj działania swojego zespołu, uprość planowanie zawartości i śledzenie wydajności e-maili oraz usprawnij przepływy pracy w e-mail marketingu dzięki szablonowi kampanii e-mail marketingowej ClickUp

Bylibyśmy szaleni, gdybyśmy nie umieścili ClickUp na szczycie naszej listy - i nie bez powodu. Teamsy marketingowe coraz częściej sięgają po ClickUp ze względu na bardziej rozbudowane możliwości zarządzania projektami i funkcje takie jak zarządzanie zasobami i marketing oprogramowanie do automatyzacji . Dzięki ClickUp, zespoły marketingowe tworzą dokumenty Tablicy do burzy mózgów, a następnie bez wysiłku przekształcają je w projekty marketingowe z zadaniami, terminami i osobami przypisanymi za pomocą kilku kliknięć. Szablony planów marketingowych ClickUp są również dużym plusem dla teamów, którym brakuje czasu.

Unikaj wąskich gardeł, wizualizując każdy projekt i kamień milowy na wykresach Gantta i tablicach Kanban w ClickUp. Platforma śledzi nawet analiza cyklu pracy połączenie z każdym projektem, zadaniem i członkiem zespołu, aby dokładnie pokazać, na jakim etapie znajdują się Twoje projekty.

Aha, czy wspomnieliśmy już, że ClickUp oferuje darmowe szkolenia i 24-godzinne wsparcie? Prawdopodobnie nie będziesz go potrzebować, ponieważ platforma jest tak intuicyjna, ale miło jest wiedzieć, że pomoc jest zawsze dostępna.

ClickUp najlepsze funkcje

Niestandardowe cykle pracy : Wiemy, że Twój zespół jest wyjątkowy, dlatego ClickUp oferuje w pełni konfigurowalne rozwiązanie do zarządzania zadaniami marketingowymi

Wiemy, że Twój zespół jest wyjątkowy, dlatego ClickUp oferuje w pełni konfigurowalne rozwiązanie do zarządzania zadaniami marketingowymi Wbudowany proofing: Po co opuszczać ClickUp, aby sprawdzać kopię marketingową na innej platformie? Oprogramowanie ClickUp do marketingowego cyklu pracy pozwala zarządzać Tablicami, Dokumentami i procesami proofingu w tym samym miejscu

Po co opuszczać ClickUp, aby sprawdzać kopię marketingową na innej platformie? Oprogramowanie ClickUp do marketingowego cyklu pracy pozwala zarządzać Tablicami, Dokumentami i procesami proofingu w tym samym miejscu ClickUp Docs : Łatwo dokumentuj swój cykl pracy związany z content marketingiem lub proces marketingu i sprzedaży w Docs. Zagnieżdżaj strony, używaj poleceń / slash lub podsumowuj zawartość za pomocąClickUp AI *Szablony przyjazne dla marketingu: Szablony takie jakPlan działań marketingowych ClickUp upraszczają marketingowe cykle pracy dzięki przepływom projektów typu plug-and-play, które są gotowe do działania

: Łatwo dokumentuj swój cykl pracy związany z content marketingiem lub proces marketingu i sprzedaży w Docs. Zagnieżdżaj strony, używaj poleceń / slash lub podsumowuj zawartość za pomocąClickUp AI *Szablony przyjazne dla marketingu: Szablony takie jakPlan działań marketingowych ClickUp upraszczają marketingowe cykle pracy dzięki przepływom projektów typu plug-and-play, które są gotowe do działania 15+ konfigurowalnych widoków: Need to see a socialmedia workflow w widoku Kanban lub na liście? Wybierz jeden z 15 widoków do zarządzania procesami marketingowymi

Limity ClickUp

ClickUp zawiera funkcje dla więcej niż marketingu, więc może być przytłaczający dla niektórych użytkowników

Warstwa Free Forever ma limit przestrzeni dyskowej, pól i integracji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $5/miesiąc na użytkownika

$5/miesiąc na użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (6,900+ recenzji)

4.7/5 (6,900+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,600+ opinii)

2. Insightly

Via Insightly Insightly zajmuje się marketingiem automatyzacja cyklu pracy oprogramowanie do generowania leadów. Jest to solidna opcja, jeśli zależy ci głównie na generowaniu i pielęgnowaniu potencjalnych klientów przed przekazaniem ich do działu sprzedaży.

Insightly pozwala planować kampanie e-mail marketingowe , tworzyć strony docelowe i korzystać z kreatorów logiki typu "przeciągnij i upuść", aby wizualizować niestandardową podróż klienta .

Chociaż Insightly jest popularną opcją automatyzacji, nie radzi sobie z zarządzaniem projektami i zadaniami marketingowymi tak sprawnie, jak inne opcje na tej liście. Mimo to jest to dobre rozwiązanie, jeśli chcesz dodać więcej struktury do swoich wysiłków związanych z generowaniem leadów i marketingiem.

Najlepsze funkcje Insightly

Dynamiczna segmentacja listy e-mail

Insightly automatycznie śledzi współczynniki otwarć, kliknięć i inne istotne wskaźniki w marketingowych cyklach pracy

Tointegruje się z popularnym oprogramowaniem, takim jak Slack i QuickBooks

Limity Insightly

Insightly nie oferuje solidnych narzędzi do zarządzania projektami ani cyklu pracy w mediach społecznościowych

Niektórzy użytkownicy zgłaszają opóźnienia w funkcjach automatyzacji

Ceny Insightly

Plus: 99 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

99 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Professional: $499/miesiąc, rozliczane rocznie

$499/miesiąc, rozliczane rocznie Enterprise: $999/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Insightly

G2: 4.2/5 (860+ recenzji)

4.2/5 (860+ recenzji) Capterra: 4/5 (ponad 620 recenzji)

3. Marketo

Via Adobe Marketo Adobe Marketo to kolejne narzędzie do automatyzacji cyklu pracy marketingowej, ale nadaje się zarówno dla zespołów B2B, jak i B2C. Jeśli zajmujesz się marketingiem opartym na kontach, Marketo zawiera specyficzną dla ABM automatyzację do zrobienia odpowiednich celów.

Marketo zawiera również funkcje dla zarządzanie potencjalnymi klientami , e-mail marketingu i atrybucji wielodotykowej, dzięki czemu idealnie nadaje się do wielokanałowych kampanii marketingowych.

Minusem jest to, że będziesz musiał uaktualnić swoją subskrypcję, aby zawierała Adobe Workfront, jeśli chcesz korzystać z rozwiązań do zarządzania zadaniami. Jest to również inna platforma, więc brak integracji między pracą a zadaniami może być przeszkodą w utrzymaniu członków zespołu na tej samej stronie.

Najlepsze funkcje Marketo

Generatywna AI do wysyłania niestandardowych wiadomości do klientów

Automatyczna synchronizacja między działaniami sprzedażowymi i marketingowymi

Procesy marketingowe i sprzedażowe można łatwo niestandardowo dostosowywać i dodawać szczegóły

Limity Marketo

Adobe jest nieśmiałe w kwestii swoich cen, więc musisz poprosić o wycenę, aby uzyskać jakiekolwiek informacje o cenach

Niektórzy użytkownicy zgłaszają brak elastyczności w raportowaniu Marketo

Marketo jest ogromne i może onieśmielać nowych użytkowników

Ceny Marketo

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Marketo

G2: 4,1/5 (ponad 2300 recenzji)

4,1/5 (ponad 2300 recenzji) Capterra: 4.2/5 (650+ opinii)

4. ActiveCampaign

Via ActiveCampaign ActiveCampaign jest popularnym narzędziem marketingu B2C. Jest to przede wszystkim dostawca usług poczty elektronicznej (ESP), ale łączy e-mail, SMS i posty w mediach społecznościowych w jedną platformę. To oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy działa również jako platforma do zarządzania powiązaniami z klientami (CRM), gromadząc dane na temat odsetków odbiorców i personalizując wiadomości na każdym scena podróży klienta.

Tworzenie e-mail marketingu i stron docelowych na jednej platformie, a także przepływy automatyzacji marketingu i tworzenie spersonalizowanych struktur przepływu pracy w zakresie content marketingu w ActiveCampaign. Jeśli jednak chcesz śledzić projekty i zadania, będziesz musiał użyć innego narzędzia narzędzie do zarządzania cyklem pracy .

Najlepsze funkcje ActiveCampaign

ponad 900 integracji aplikacji z oprogramowaniem do zarządzania cyklem pracy

ponad 800 gotowych automatyzacji dla marketingowych cykli pracy

Wbudowany kreator e-maili

Doskonały zarówno dla menedżerów marketingu, jak i menedżerów mediów społecznościowych

Limity ActiveCampaign

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że przepływ e-maili jest zbyt prosty

ActiveCampaign nie posiada zaawansowanych funkcji niestandardowych

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że platforma jest trudna w użyciu

Cennik ActiveCampaign

**Plus:$49/miesiąc dla trzech użytkowników, płatne rocznie

Professional: $149/miesiąc dla pięciu użytkowników, płatne rocznie

$149/miesiąc dla pięciu użytkowników, płatne rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

ActiveCampaign oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 10 100 recenzji)

4,5/5 (ponad 10 100 recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,200+ opinii)

5. Optimizely

Via Optymalnie Platforma marketingu treści (CMP) firmy Optimizely umożliwia współpracę w zakresie zasobów, udostępnianie obszarów roboczych i automatyzację kampanii w jednym miejscu.

To solidne oprogramowanie do marketingowego cyklu pracy zawiera funkcje do planowania kampanii, zlecania pracy, zarządzania zadaniami, zarządzania zasobami cyfrowymi (DAM), edycji zawartości i analizy wydajności.

To duża siła ognia w tym narzędziu do marketingowego przepływu pracy, ale niektórzy ludzie zgłaszają brak obsługi klienta i wydajności w Optimizely.

Najlepsze funkcje Optimizely

Integracja z kalendarzem ułatwiająca planowanie spotkań

Zarządzanie marką i zasobami

Wydajność i dystrybucja zawartości

Oprogramowanie do oznaczania funkcji

Limity Optimizely

Niestandardowa obsługa klienta i dokumentacja

Trudno odczytać niektóre raporty

Ceny Optimizely

Start: Free

Free Zarządzanie: 79 USD/miesiąc za użytkownika

79 USD/miesiąc za użytkownika Utwórz: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Orkiestracja: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Optimizely

G2: 4.2/5 (ponad 30 recenzji)

4.2/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: N/A

6. CoSchedule

Via CoScheduleCoSchedule jest najbardziej znany jako narzędzie do planowania działań marketingowych, ale oferuje również subskrypcję pakietu marketingowego typu "wszystko w jednym". Dzięki CoSchedule Marketing Suite otrzymujesz kalendarz marketingowy zarządzanie zasobami cyfrowymi i projektami na jednej platformie. Przypisywanie zadań związanych z marketingiem zawartości w CoSchedule, komponuj w aplikacji i przepychaj zawartość przez zautomatyzowane cykle pracy.

Użytkownikom podoba się również system zarządzania zasobami cyfrowymi, który jest wbudowany w CoSchedule. Ułatwia to przeglądanie istniejących zasobów i pozwala uniknąć przeróbek.

Najlepsze funkcje CoSchedule

Wizualizacja marketingowych cykli pracy w Organizatorze Kalendarza

Zarządzanie całą zawartością marketingową i kreacjami za pomocą Asset Organizer

Limity CoSchedule

29$ za użytkownika to wysoka cena, szczególnie dla dużych zespołów

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że platforma nie jest intuicyjna

Brak ustrukturyzowanego onboardingu

Cennik CoSchedule

Free Forever

Pro: $29/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$29/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Pakiet marketingowy: Kontakt w sprawie cen

CoSchedule oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (210+ recenzji)

4.4/5 (210+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 100 opinii)

Bonus: **Oprogramowanie kalendarza marketingowego !

7. HubSpot

Via HubSpot Większość marketerów zna HubSpot jako CRM, ale oferuje on również Marketing Hub, który pełni funkcję narzędzia do cyklu pracy marketingowej. Użytkownicy uwielbiają jego automatyzację metodą "przeciągnij i upuść" oraz narzędzia do ustalania priorytetów kampanii. Marketing Hub łączy e-mail, strony docelowe i formularze, dzięki czemu można łatwo zautomatyzować wszystko w jednym miejscu. Jeśli korzystasz już z HubSpot jako swojego CRM, połączenie Marketing Hub z danymi niestandardowymi jest oczywiste. Jeśli jednak korzystasz z innego CRM, możesz nie uzyskać tak dużej wartości z narzędzi HubSpot.

Najlepsze funkcje HubSpot

Zintegrowane formularze, strony docelowe, e-mail, czat na żywo i reklamy w mediach społecznościowych

Marketing Hub świetnie współpracuje z HubSpot CRM i Salesforce

Integracje HubSpot

HubSpot limity

Teams, które nie korzystają z HubSpot lub Salesforce, nie uzyskają tak dużej wartości z platformy

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że wielopoziomowe limity zmuszają ich do płacenia więcej

Inni użytkownicy zgłaszają negatywne interakcje z obsługą klienta

Cennik HubSpot

Professional: 800 USD/miesiąc za 2 000 kontaktów, rozliczane rocznie

800 USD/miesiąc za 2 000 kontaktów, rozliczane rocznie Enterprise: Od 3600 USD/miesiąc za 10 000 kontaktów, rozliczane rocznie

HubSpot oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 10 300 recenzji)

4,4/5 (ponad 10 300 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 5 500 opinii)

8. Kissflow

Via Kissflow Kissflow nie jest przeznaczony tylko dla marketerów. Ten zły chłopiec zawiera również funkcje dla IT, menedżerów i programistów. Zdalni marketerzy w szczególności polubią zarządzanie marketingowym cyklem pracy Kissflow i funkcje cyfrowego miejsca pracy.

Możesz zostawiać komentarze na temat swojej pracy, czatować bezpośrednio ze współpracownikami i tworzyć przestrzenie dla każdej grupy roboczej w Kissflow. Platforma łączy wideokonferencje, zarządzanie pracą, raportowanie i kreator automatyzacji procesów w jednym miejscu.

Jedynym minusem jest to, że Kissflow nie jest stworzony dla teamów marketingowych . Na przykład możesz zapłacić za funkcje, których nie potrzebujesz i nadal możesz potrzebować specjalistycznego oprogramowania do cyklu pracy w zakresie content marketingu.

Najlepsze funkcje Kissflow

Bezkodowy, zautomatyzowany kreator procesów biznesowych

Kompatybilny z wieloma działami i przypadkami użycia

Limity Kissflow

Kissflow nie posiada funkcji specyficznych dla marketingu, takich jak harmonogram mediów społecznościowych

Niektórzy użytkownicy zgłaszają słabe doświadczenia z obsługą klienta

Ceny Kissflow

Small Business : $15/miesiąc za użytkownika dla minimum 50 użytkowników, rozliczane rocznie

$15/miesiąc za użytkownika dla minimum 50 użytkowników, rozliczane rocznie Korporacja: 20 USD/miesiąc za użytkownika dla minimum 100 użytkowników, rozliczane rocznie

20 USD/miesiąc za użytkownika dla minimum 100 użytkowników, rozliczane rocznie Enterprise: Dla ponad 500 pracowników, skontaktuj się w celu wyceny

Kissflow oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (520+ recenzji)

4.3/5 (520+ recenzji) Capterra: 3.9/5 (ponad 30 opinii)

9. Hootsuite

Via Hootsuite Czy Twoja firma jest mocno zaangażowana w media społecznościowe? Jeśli tak, to Hootsuite jest solidnym narzędziem do zarządzania marketingowym cyklem pracy.

Większość marketerów zna Hootsuite jako narzędzie do planowania działań w mediach społecznościowych narzędzie do tworzenia kalendarza zawartości , ale także zarządza kopiami reklam, integruje się z innymi rozwiązaniami, zawiera funkcje wspierania pracowników, a nawet oferuje własnego pisarza AI. Minusem jest to, że w Hootsuite brakuje solidnego współpraca Teams i narzędzia do zarządzania projektami . W porządku jeśli jesteś małym Businessem , ale jeśli pracujesz z wieloma teamami, będziesz musiał zakupić dodatkowe oprogramowanie do zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje Hootsuite

OwlyWriter AI automatycznie generuje kopie i podpisy

Zbiorcze planowanie mediów społecznościowych dlamarketing produktów* Nasłuch społecznościowy dla wielu platform

Limity Hootsuite

Hootsuite nie posiada natywnych narzędzi do zarządzania projektami i współpracy

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że jest powolny i wadliwy

Inni użytkownicy zgłaszają, że ich integracje często się rozłączają

Ceny Hootsuite

Professional: $99/miesiąc dla jednego użytkownika, rozliczane rocznie

$99/miesiąc dla jednego użytkownika, rozliczane rocznie Teams: 249 USD/miesiąc dla trzech użytkowników, rozliczane rocznie

249 USD/miesiąc dla trzech użytkowników, rozliczane rocznie Business: 739 USD/miesiąc za pięciu użytkowników, rozliczane rocznie

739 USD/miesiąc za pięciu użytkowników, rozliczane rocznie Enterprise: Począwszy od pięciu użytkowników, skontaktuj się w celu wyceny

Oceny i recenzje Hootsuite

G2: 4,1/5 (ponad 3 900 recenzji)

4,1/5 (ponad 3 900 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 3 400 recenzji)

10. Praca zespołowa

Via Praca zespołowa Potrzebujesz oprogramowania do zarządzania marketingowym cyklem pracy, które jest bardziej zorientowane na projekty? Nie szukaj dalej niż Teamwork. To rozwiązanie nie jest przeznaczone wyłącznie dla marketerów, choć bez wątpienia skorzystaliby oni z tego oprogramowania do zarządzania projektami.

Dzięki Teams możesz zarządzać obciążeniem pracą każdego członka zespołu, aby upewnić się, że nikt w twoim zespole nie czuje się przytłoczony. Jeśli pracujesz w roli klienta w agencji marketingowej, Teamwork umożliwia zapraszanie klientów do obszaru roboczego z dokładną kontrolą dostępu - tak, aby niczego nie zepsuli.

Teamwork zarządza ludźmi, zasobami i czasem, ale nie jest specyficzny dla marketingu. Jeśli szukasz więcej automatyzacji marketingowych, musisz połączyć Teamwork z HubSpot, Slack lub MailChimp.

Najlepsze funkcje Teamwork

Wyczyszczone cele i kamienie milowe

Dostęp dla wykonawców i klientów

System zarządzania cyklem pracy jest idealny dla zespołów świadczących usługi profesjonalne

Limity pracy zespołowej

Teamwork nie posiada natywnych narzędzi marketingowych

Wprowadzenie zmian na platformie może zająć kilka minut, więc niekoniecznie jest to narzędzie działające w czasie rzeczywistym

Ceny Teamwork

Free Forever

Starter: $5.99/miesiąc za użytkownika dla minimum trzech użytkowników, rozliczane rocznie

$5.99/miesiąc za użytkownika dla minimum trzech użytkowników, rozliczane rocznie Dostarczanie: $9.99/miesiąc za użytkownika dla minimum trzech użytkowników, rozliczane rocznie

$9.99/miesiąc za użytkownika dla minimum trzech użytkowników, rozliczane rocznie Grow: $19.99/miesiąc za użytkownika dla minimum pięciu użytkowników, rozliczane rocznie

$19.99/miesiąc za użytkownika dla minimum pięciu użytkowników, rozliczane rocznie Skala: Kontakt w sprawie cen

Teamwork oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 1000 recenzji)

4,4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 800 recenzji)

Wypróbuj te Alternatywy pracy zespołowej !

Wybierz najlepsze oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy dla danego zadania

Masz solidny strategię marketingu zawartości . Teraz wystarczy tylko ją zrealizować. W czasach, w których marketerzy muszą robić więcej za mniej, odpowiednie oprogramowanie do zrobienia marketingu poprawia jakość dostarczanych produktów, zmniejsza liczbę powtarzalnych zadań i zwiększa zwrot z inwestycji w wysiłki marketingowe.

Możesz wybrać narzędzie do zarządzania cyklem pracy marketingowej, które najbardziej Ci odpowiada, ale najbardziej efektywną i oszczędzającą czas opcją na tej liście jest ClickUp. Ta potężna platforma łączy pracę, zarządzanie projektami i komunikację w jednym miejscu. A czy wspomnieliśmy o szablonach oszczędzających czas? 🏆

Ale nie wierz nam na słowo: Stwórz swój pierwszy obszar roboczy ClickUp teraz za darmo -nie jest wymagana karta kredytowa.