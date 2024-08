10 przykładów celów marketingowych, które pomogą ci osiągnąć twoje cele

Każdy wie, że cele marketingowe są ważne.

Po pierwsze, konkurencja jest silna, a growth hacking pomaga startupom rockstar osiągnąć imponujące wyżyny. Po drugie, musisz wiedzieć, czego chcesz, w przeciwnym razie będziesz wędrować bez celu, podczas gdy wszyscy inni będą przechodzić obok ciebie.

Aby jednak strategia marketingowa odniosła powodzenie, należy od razu ustawić cele.

W tym artykule zdefiniujemy cele marketingowe, przeanalizujemy dziesięć najlepszych przykładów i odpowiemy na kilka najczęściej zadawanych pytań dotyczących celów marketingowych.

Czym są cele marketingowe?

Cele marketingowe są konkretnymi celami zdefiniowane w planie marketingowym .

Nakreślają one intencje zespołu marketingowego, dostarczają im jasnych wskazówek i oferują kierownictwu informacje do przeglądu i wsparcia.

Cele te mogą być:

Zadania takie jak burza mózgów adigital marketing plan* Ulepszanie wKPI jak współczynniki konwersji

Specyficznekwoty sprzedaży Lub inne benchmarki oparte na wynikach, które można wykorzystać do pomiaru powodzenia działań marketingowych.

Aby uprościć zrozumienie celów, zadaj sobie pytanie, czego chcesz.

Zwiększyć sprzedaż lub przychody?

Zwiększyć rozpoznawalność marki lub pozycję lidera?

Wzmocnić swojąwysiłki w zakresie marketingu przychodzącego?

Zainicjuj marketing cyfrowy lub media społecznościowekampanie marketingowe?

Skupić się na zawartości marketingu?

Każdy z tych celów jest przykładem celu marketingowego.

Dlaczego ustawienie celów jest ważne?

Strategiczne cele marketingowe pozwalają wyobrazić sobie taktyki i strategie marketingowe potrzebne do ich osiągnięcia.

Są jak okulary, które pozwalają zobaczyć wszystkie możliwości. 🥽

Podstawowy lejek marketingowy ma trzy poziomy:

Odkrycie (górna część lejka): Ludzie odkrywają Twoją markę szukając produktu lub usługi

Ludzie odkrywają Twoją markę szukając produktu lub usługi Rozważanie (środek lejka): Konsument zrobił przegląd i jest teraz gotowy do zrobienia zakupu

Konsument zrobił przegląd i jest teraz gotowy do zrobienia zakupu Zakup (dół lejka): Twoja firma zamyka transakcję

Ustawienie celów pozwala płynnie przechodzić z jednego poziomu lejka marketingowego na kolejny.

Bez nich będziesz dryfować bez celu od zadania do zadania, bez jasnego zrozumienia, w jaki sposób twoja praca robi różnicę.

wyznaczaj cele cele ! Bonus: Oprogramowanie do analizy SWOT dla Business i Teams

10 najlepszych przykładów celów marketingowych

Oto kilka próbek celów marketingowych, które będą potrzebne do stworzenia gwiezdnej strategii marketingowej!

1. Zwiększenie świadomości marki

kiedy chcesz coś skserować, prawdopodobnie chcesz to "skserować", prawda?

Rzecz w tym, że Xerox nie jest czasownikiem ani ogólnym rzeczownikiem oznaczającym kserowanie. To marka.

A powodem, dla którego są one synonimem tej czynności, jest świadomość marki.

A Twoja firma musi ją zwiększyć.

Ten cel jest prosty: Musisz dotrzeć ze swoją marką do większej liczby osób .

Twoja marka ma unikalną osobowość, tak jak Ty!

Wzmocnij ją, aby zwiększyć świadomość marki.

Inną strategią związaną z tym celem jest rozważenie miejsc, w których Twoi docelowi nabywcy spędzają najwięcej czasu. Może wypróbuj strategię mediów społecznościowych, aby uzyskać platformę do angażowania odbiorców docelowych.

Możesz osiągnąć swoje cele w mediach społecznościowych poprzez:

Publikowanie postów na temat kultury firmy

Udostępnianie odsetków artykułów związanych z branżą

Lub przeprowadzanie ankiet w celu połączenia się z odbiorcami

Chodzi o to, aby zaangażować odbiorców w mediach społecznościowych i sprawić, by Twoja marka wydawała się przystępna.

Bądź przyjazny dla swoich odbiorców, aby zmienić ich w wielbicieli i patronów Twojej marki. 🤝

A następnie obserwuj, jak udostępniają Twoją zawartość i pozytywne skojarzenia z marką w swoim kręgu.

Wkrótce nazwa Twojej marki stanie się również synonimem Twojego produktu. 😎

2. Zwiększ zaangażowanie marki

Kiedy ludzie lądują na Twojej stronę internetową lub strony mediów społecznościowych , chcesz utrzymać ich zaangażowanie.

Ale oni mają szybkie połączenia internetowe i nie mają czasu do stracenia.

Zaangażuj swoich odbiorców poprzez:

Regularne publikowanie postów

Odpowiadanie na komentarze w mediach społecznościowych (w tymKomentarze do reklam na Facebooku!)

Aktualizacja wszystkich stron internetowych o najnowsze informacje

Jeśli ich nie zaangażujesz, Twoi odbiorcy nie zastanowią się dwa razy przed naciśnięciem przycisku Wstecz.

Opuszczą Twoją stronę szybciej niż LeBron James może strzelić 🏀.

A gdy tylko Google zauważy wysoki współczynnik odrzuceń..

gulp*_

I to prowadzi nas do..

3. Wyższa pozycja w wynikach wyszukiwania

Znalezienie się na drugiej stronie wyników wyszukiwania Google to najgorszy koszmar każdej marki.

Jeśli nie chcesz, aby to się spełniło, staraj się być na szczycie, aby zwiększyć ruch w sieci! 🚀

Ponieważ wyższa pozycja w rankingu wyszukiwania oznacza:

Zwiększoną świadomość marki

Wyższe generowanie leadów

Mniejsze wydatki na reklamę

Osiąganie celów w zakresie leadów i przychodów

ale do zrobienia?

Strategia marketingu cyfrowego skupiająca się na Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO) zwiększy Twoją widoczność w rankingach wyszukiwarek.

Twoje codzienne zadania mogą obejmować:

Optymalizacja zawartości dla wyszukiwarek

Celowanie w słowa kluczowe związane z biznesem

Identyfikacja problemów z indeksowaniem

Ibudowanie połączonych linków Te zadania zapewnią, że Twoja strona będzie wystarczająco silna, aby dotrzeć do niestandardowych klientów. 💪 Poprawa widoczności strony internetowej może również pomóc w marketingu cele komunikacyjne jak zwiększenie zaangażowania w mediach społecznościowych.

nakarmisz dwie pieczenie na jednym ogniu. 😎

4. Zwiększenie ruchu w witrynie

Zapytaj Teams marketingowych, czego chcieliby najbardziej na świecie.

Prawdopodobnie odpowiedzą "nowych klientów"

Aby tak się stało, musisz mieć prosty cel: sprawić, by więcej osób pojawiało się na Twojej stronie internetowej, abyś mógł nawiązać z nimi kontakt na swoich warunkach.

Zrozumieliśmy już, że wyższa pozycja w wynikach wyszukiwania pozwala znaleźć Cię większej liczbie osób.

Łatwość znalezienia = większy ruch w sieci

Nie możesz jednak dopuścić do sytuacji, w której użytkownicy trafiają na Twoją stronę i zaraz po tym ją opuszczają.

Upewnij się, że odwiedzający otrzymują odpowiedzi na swoje pytania.

Pomóż im dowiedzieć się więcej o Twoim biznesie, produktach i usługach

Dołącz wewnętrzne linki do witryny

Dodaj wezwania do działania (CTA)

A co najważniejsze, poproś o ich dane kontaktowe w celu generowania leadów.

Nie tylko przyniesie to korzyści Twojej firmie, ale także pomoże poprowadzić odwiedzających Twoją witrynę i zachęci ich do następnego kroku w ich podróży z Tobą.

Po uzyskaniu ich danych kontaktowych, poprowadź ich przez podróż klienta która odpowiada ich wymaganiom, aby zapewnić im najlepsze doświadczenia z Twoją marką!

Skorzystaj z tego pomocnego wideo, aby w pełni wykorzystać szablon zarządzania zawartością

Szablon do zarządzania treścią ClickUp to najlepsze narzędzie do content marketingu - niezależnie od tego, czy śledzisz ruch w witrynie, czy posty społecznościowe we wszystkich kanałach. Pożegnaj się z kłopotami i przywitaj się z łatwym, wszechstronnym szablonem do zarządzania treścią marketingowy cykl pracy który obejmuje wszystko, od przyjmowania zgłoszeń po obsługę kalendarza redakcyjnego i dostarczanie zawartości.

5. Generowanie kwalifikowanych leadów

Chcesz przenieść odwiedzających Twoją witrynę z etapu świadomości na scenę rozważań.

Tak więc kolejnym celem marketingowym jest kwalifikacja generowanie leadów .

Kwalifikowany lead to ktoś, kto może stać się potencjalnym klientem w oparciu o kryteria i dane identyfikacyjne, które dostarczył.

Zasadniczo jest to ktoś, kto nie przyznał się, że jest tobą zainteresowany, ale wiesz, co ma na myśli. 😏

Więc musisz wykonać ruch.

Ale najpierw trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy dotyczące takiego tropu:

Kryteria są unikalne dla Twojego Businessu

Kwalifikowanymi leadami mogą być tylko ci, którzy dobrowolnie dostarczyli informacje

Jak wygenerować kwalifikowanych leadów?

Celuj w słowa kluczowe, które będą wyszukiwane przez niestandardowych klientów

Wypróbuj podejście oparte na marketingu zawartości, takie jak blogowanie gościnne

Zorganizuj webinar iwspółpracować z influencerami lub marką

Kwalifikowani leady to Twoja krótka lista potencjalnych klientów. Skup się więc na nich, aby -

6. Zwiększyć przychody

Jest to jeden z najczęstszych inteligentnych celów marketingowych, za którym wszyscy gonią. I to właśnie do niego powinny zmierzać wszystkie Twoje wysiłki marketingowe.

czas ruszyć pełną parą!

Ustaw cele związane z przychodami i zidentyfikuj każdy kanał marketingowy, który najlepiej nadaje się dla Twojej firmy marketing business .

A potem z całą miłością i uwagą spryskaj swoich potencjalnych klientów.

Aby pomóc im połączyć się z Twoją marką na poziomie osobistym, możesz:

Połączyć się z potencjalnymi klientami poprzez rozmowy telefoniczne, e-mail, czat, media społecznościowe itp.

Oferować im promocje, reklamy i rabaty

Prezentować odpowiednią zawartość w zależności od sceny podróży kupującego

W końcu przekonwertujesz potencjalnego klienta na sprzedaż!

7. Zwiększenie wartości niestandardowej dla klienta

A więc znalazłeś nowych klientów! Ale kiedy już zrobione świętowanie, nadszedł czas, aby myśleć długoterminowo.

Jako marketer, twoja strategia nie może skupiać się tylko na pozyskiwaniu nowych klientów.

Jeszcze ważniejsze jest dbanie o obecnych klientów.

dlaczego?

Zdobądź ich lojalność, a staną się ambasadorami Twojej marki, przyciągając więcej podobnych do nich klientów.

A to jeszcze nie wszystko.

Zadowolony klient kupi od ciebie ponownie, zwiększając tym samym swoją wartość. Co więcej, utrzymanie klientów kosztuje znacznie mniej niż pozyskanie nowych.

Jak utrzymać istniejących klientów zadowolonych izwiększyć wartość klienta?

Informuj ich o swoich produktach, usługach i wartościowych możliwościach, które możesz im zapewnić

Prowadzić kampanie retargetingowe, aby sprzedawać więcej produktów lub usług

Wymyślaj kampanie marketingowe, w których klienci promują ciebie, a w zamian zyskują pewne korzyści lub przywileje

Zapewnij niestandardową jakość obsługi klienta

Uprzywilejowany dostęp do nowych produktów lub usług

8. Ustanowienie autora marki

Świadomość marki jest świetna.

ale co z autorytetem marki w branży?

Odnosi się ona do zaufania, jakie Twoja marka zdobyła wśród niestandardowych klientów i stopnia, w jakim widzą oni Twoją markę jako eksperta w branży.

Powiedzmy, że sprzedajesz zabójcze niestandardowe trampki. 👟

Nie chcemy, aby na tym kończyła się podróż klienta.

Jeśli ktoś chce wiedzieć, jaki rodzaj barwnika działa na buty lub jak czyścić trampki bez ich uszkodzenia, powinien trafić na Twoją stronę internetową.

To jest autorytet marki.

_Jak to zrobić?

Twórz wysokiej jakości edukacyjną zawartość, która odpowiada na pytania użytkowników. Twoja reputacja wzrośnie, a ludzie uznają cię za godne zaufania źródło. To również może znaleźć się na szczycie listy celów marketingu zawartości

Pracodawcadowód społeczny i wyświetlaj swoje pozytywne referencje, aby świat mógł je zobaczyć. To dowód na to, że Twój Business tworzy zadowolonych klientów

Porzuć sprzedaż i słowa marketingowe. Zamiast tego pokaż swoje autentyczne ja, aby ludzie wiedzieli, kim jest Twoja marka. Niech Twoja osobowość błyszczy! ✨

Skoncentruj się na optymalizacji SEO całej zawartości online, aby pozostać numero uno w Google.

Wreszcie, oferuj niestandardową obsługę klienta.

9. Poprawa utrzymania niestandardowych klientów

Jesteśmy uwikłani w pogoń za nowymi klientami i zapewnianie, że mamy ogromne współczynniki konwersji.

Ale równie ważne jest śledzenie poziomu zadowolenia istniejących klientów, szczególnie w przypadku biznesów opartych na subskrypcji.

Oceń, jak bardzo są zadowoleni z Twojej marki, produktów lub usług.

Szybka ankieta lub regularne informacje zwrotne mogą pomóc lepiej zrozumieć ich potrzeby!

Oto do zrobienia:

Śledzenie, jak często klienci powtarzają zakupy

Rozważ skontaktowanie się z klientem tydzień po zakupie, aby poprosić go o opinię

Monitorowanie niezadowolonych opinii i natychmiastowe rozwiązywanie problemów

Jeśli klient wie, że stale pracujesz nad poprawą jego doświadczeń, będzie bardziej skłonny do pozostania z twoim biznesem.

10. Zwiększenie obecności w mediach społecznościowych

W dzisiejszej erze cyfrowej utrzymanie silnej obecności w mediach społecznościowych ma kluczowe znaczenie dla powodzenia marki. Służy ona jako platforma do bezpośredniej komunikacji z odbiorcami, promuje widoczność marki i zapewnia możliwości zaangażowania klientów. Celem jest konsekwentne zwiększanie liczby obserwujących, polubień i udostępnień marki na różnych platformach społecznościowych. Osiągnij to poprzez:

Regularne publikowanie angażującej i istotnej zawartości

Interakcję z obserwującymi poprzez komentarze, wiadomości i udostępnianie

Współpracę z influencerami w celu zwiększenia zasięgu

Prowadzenie konkursów lub prezentów, aby zachęcić odbiorców do udziału

Korzystanie z narzędzi do planowania postów i śledzenia wskaźników

Silna obecność w mediach społecznościowych może znacząco zwiększyć ruch na stronie internetowej, poprawić reputację marki i ostatecznie przyczynić się do zwiększenia sprzedaży.

Jak śledzić cele marketingowe

oprócz utalentowanego zespołu marketingowego i zdefiniowanych celów, czego jeszcze potrzebujesz?

Potężnego narzędzia do zarządzania projektami i celami marketingowymi . ClickUp odnosi powodzenie dzięki tym trzem aspektom. Jest to jedno z najwyżej ocenianych narzędzi do zwiększania wydajności na świecie, używane przez teams na całym świecie . Nasz zespół marketingowy doprowadził nas do miejsca, w którym jesteśmy, koncentrując się na wszystkich celach i osiągając je dzięki naszym światowej klasy oprogramowaniem .

A dla firmy, która szczyci się swoimi metodami marketingowymi, musieliśmy opracować narzędzie, które może być doskonałym pomocnikiem marketera .

Możesz użyć ClickUp do planować, ustawić i śledzić cele marketingowe skutecznie.

1. Ustawienie celów marketingowych

Dobra wiadomość. Cele ClickUp to cele wysokiego poziomu, które można podzielić na mniejsze Cele.

W tym miejscu możesz ustawić cel marketingu cyfrowego, aby śledzić posty w mediach społecznościowych, posty na blogu lub generowanie przychodów.

Użyj ich do śledzenia:

OKR (Cele i kluczowe wyniki)

Sprinty

Cotygodniowe karty wyników

I więcej

Cel to mierzalny cel lub wynik. Cele można załączyć do zakończonych zadań, wartości numerycznych, pieniędzy lub prostych pól prawda/fałsz. Po zakończeniu każdego Celu, zostanie on automatycznie dodany do postępu w trakcie jego realizacji.

Dodatkowo możesz użyć funkcji Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp jako plan rocznych wysiłków marketingowych Twojej firmy. Szablon ten pomaga nakreślić kroki, które należy podjąć, aby osiągnąć swoje cele marketingowe.

Może to być wszystko, od zwiększenia sprzedaży po ekspansję na nowe rynki.

Uzyskaj dostęp do kluczowych celów i wyników (OKR), tworząc szczegółowy plan, w jaki sposób Twój zespół marketingowy osiągnie cele, budżety i nie tylko

Twój plan marketingowy powinien zawierać konkretne cele, a także szczegółowy plan działania w celu osiągnięcia tych celów oraz metodę monitorowania postępów i utrzymania się w ramach budżetu. Dzięki temu szablonowi możesz wykorzystać go jako mapę drogową do kierowania swoimi wysiłkami marketingowymi w ciągu roku. Wypróbuj szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp

2. Mierz ROI za pomocą Pulpity nawigacyjne Pulpity to miejsce, w którym można zobaczyć wszystkie spostrzeżenia dotyczące projektów, zadań, osób... po prostu wszystkiego.

Niestandardowe pulpity to Niestandardowe widżety i nadzorowanie wyników kampanii marketingowych w skrócie.

Niestandardowe widżety pozwalają wprowadzić wszystkie dane, które chcesz w formie wykresów słupkowych, kołowych, obliczeń, portfolio itp.

Widżet Portfolio ClickUp daje szybki wgląd w status projektów na wysokim poziomie

Utwórz specjalny pulpit dla każdej kampanii. W ten sposób możesz łatwo odwoływać się do poprzednich kampanii, aby zoptymalizować je pod kątem zwiększonego zwrotu z inwestycji.

Porada dla profesjonalistów: ClickUp oferuje szablony do ustawienia celów również. Nie zapomnij spróbować.

3. Zdefiniuj oś czasu dla swoich celów za pomocą widoku wykresu Gantta

Upewnij się, że twoje cele mają datę rozpoczęcia i zakończenia.

jak?

Ustaw swoje cele marketingowe jako zadanie ClickUp i zaplanuj je na Widok wykresu Gantta w ClickUp .

Użyj oprogramowanie do planowania marketingowego aby zwizualizować, jak niesamowity jest Twój plan marketingowy.

gdzieś zapodziałeś oś czasu?

Wystarczy przeciągnąć i upuścić, aby zmienić układ celów.

Widok Gantt w ClickUp pozwala planować czas, zarządzać zasobami, wizualizować zależności i wiele więcej

opóźnienia w harmonogramie?

Bez obaw.

Wykres Gantta pozwala obliczyć ścieżka krytyczna automatycznie, abyś mógł jak najszybciej osiągnąć cele marketingowe.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące celów marketingowych

masz więcej pytań? Odpowiedzmy na niektóre z nich.

1. Do zrobienia ustawienia celów marketingowych SMART?

Na potrzeby planu marketingowego każdy cel powinien być SMART cel marketingowy .

Gdy znasz już swoje cele marketingowe, czas przejść do szczegółów.

Rodzaje celów marketingowych, które działają najlepiej, są SMART, więc użyj tego systemu, aby upewnić się, że każde ustawienie celu jest warte wysiłku 😎

S specyficzne: Zdefiniuj pożądany rezultat w jasny i konkretny sposób, aby każdy zrozumiał cel. Ustaw realne liczby i terminy, aby pociągnąć się do odpowiedzialności

specyficzne: Zdefiniuj pożądany rezultat w jasny i konkretny sposób, aby każdy zrozumiał cel. Ustaw realne liczby i terminy, aby pociągnąć się do odpowiedzialności **Mierzalne: Cele powinny być mierzalne, z kluczowymi wskaźnikami wydajności (KPI) i konkretnymi kamieniami milowymi, które pozwolą ci zmierzyć powodzenie

**Osiągalne: Upewnij się, że są to realistyczne cele marketingowe w ramach obciążeń twojej firmy i zespołu

**Istotne: Cele powinny być adekwatne do misji marki i przyczyniać się do realizacji szerszego planu

Time-bound: Twoje cele muszą mieć oś czasu, która pokazuje datę rozpoczęcia i końcową

Na przykład, cel SMART dotyczący ruchu na stronie dla bloga może wyglądać następująco:

Do końca tego miesiąca (time-bound), powinien nastąpić 5% wzrost ruchu (measurable) poprzez zwiększenie naszych cotygodniowych postów (specific) z 5/week do 8/week (achievable).

Wzrost ruchu zwiększy świadomość marki i wygeneruje więcej potencjalnych klientów (istotne).

2. Jakie są przykłady celów reklamowych?

Niektóre z najczęstszych celów reklamowych cele lub założenia obejmują:

Wprowadzenie nowych wydajności lub usług

Zademonstrowanie ich skuteczności

Wejście na nowy rynek docelowy

Budowanie wizerunku firmy lub marki

Zdobycie obserwujących w mediach społecznościowych i zwiększenie zaangażowania

Generowanie popytu i potencjalnych klientów

Zwiększenie liczby kliknięć w płatne reklamy

3. Jak połączyć cele marketingowe z celami biznesowymi?

Twój Business może różnić się od celów działu marketingu.

Upewnij się, że rozumiesz, jakie one są. Tylko wtedy możesz być pewien, co Twoja firma chce osiągnąć.

Cele biznesowe nadają celom marketingowym pewien kierunek, nadając im zarys.

Powinno to dać ci jasny obraz tego, czy jesteś inwestujesz swoje zasoby marketingowe we właściwych miejscach lub nie.

Na przykład, Twoim celem biznesowym jest zwiększenie przychodów, a celem marketingowym Twojej firmy jest przyciągnięcie większej liczby klientów. To jest połączenie, którego szukasz.

Więcej niestandardowych klientów = zwiększone generowanie przychodów

Zacznij śledzić cele marketingowe z ClickUp

Twoje cele będą dalekie od ideału. Nawet najbardziej ambitne i inspirujące strategie marketingowe nie są idealne.

Ale są one SMART i możesz odnieść sukces tylko wtedy, gdy Twoje cele też takie są.

Tworząc nadchodzącą strategię marketingową, skorzystaj z tej listy celów, wytycznych dotyczących celów SMART i potężnego narzędzie do zarządzania projektami jak ClickUp, aby ustawić cele.

Dzięki ClickUp możesz planować swoje cele marketingowe, ustawić oś czasu, planować strategie wejścia na rynek śledzenie wskaźników KPI, zarządzanie kampaniami, mierzenie ROI..

Wystarczy pokazać tę listę swojemu zespołowi marketingowemu, a będą pod wrażeniem. Dołącz do ClickUp za darmo aby pokonać strategie marketingowe startupów i gigantów..