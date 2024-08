10 darmowych szablonów i przykładów planów marketingu cyfrowego

Niezależnie od tego, czy jesteś specjalistą ds. marketingu, czy początkującym przedsiębiorcą, przekształcanie pomysłów w konkretne zadania, strategie i cele jest wyzwaniem. To jest właśnie miejsce, w którym marketingowa mapa drogowa wyróżnia się jako doskonały przewodnik do nakreślenia inicjatyw marketingowych.

Mapa drogowa pomoże ci wizualizację i mapę cyfrowe plany marketingowe, ustawienie jasnych celów i utrzymywanie zespołu marketingowego w pętli przez cały czas.

Jednak tworzenie mapy drogowej od podstaw może być trudne i czasochłonne, do tego stopnia, że mija się z celem - usprawnieniem działań marketingowych. W tym miejscu z pomocą przychodzą szablony marketingowych map drogowych!

Zapoznaj się z naszą ofertą 10 najlepszych darmowych szablonów marketingowych w 2024 roku. Dowiedz się wszystkiego o ich unikalnych funkcjach i jak z nich korzystać, aby usprawnić swoją grę marketingową!⚡

Co to jest szablon marketingowej mapy drogowej?

Marketingowa mapa drogowa stanowi strategiczny i kompleksowy plan działania mający na celu osiągnięcie określonych celów marketingowych. Marketingowe mapy drogowe zazwyczaj składają się z kamieni milowych , oś czasu, zasoby i rezultaty w różnych działach, dostarczając "żywy" obraz bieżących zadań.

Szablon marketingowej mapy drogowej jest jak gotowy do użycia zestaw narzędzi do definiowania i integrowania celów z zadaniami. Zawiera przyjazny dla użytkownika układ i plan krok po kroku do osiągnięcia celów marketingowych, takich jak wzmocnienie marki lub przyciągnięcie większej liczby potencjalnych klientów. Potraktuj go jako pomocny przewodnik, dzięki któremu wszyscy są na tej samej stronie podczas przygotowań do uruchomienia kampanii.

Niektóre kluczowe zalety korzystania z tego szablonu obejmują:

Klaratywność: Szablon dostarcza jasno zdefiniowane zadania i cele, aby usprawnić wysiłki marketingowe Efektywność: Gotowy do użycia projekt pomagapracować szybciej z mniejszą ilością zasobów Spójność: Możesz stosować ten sam zorganizowany układ szablonu dla różnych kampanii marketingowych Sprawdzanie postępów: Możesz systematycznie mierzyć i śledzić postępy i powodzenie swojego planu marketingowego

Co składa się na dobry szablon marketingu cyfrowego?

Praktyczny szablon marketingowej mapy drogowej powinien:

Mieć jasny i zwięzły przegląd: Sekcje dotyczące strategii marketingowej, celów i konkretnych kroków muszą mieć jasną strukturę, aby kierownik ds. marketingu mógł je niestandardowo dostosować do swoich potrzeb

Sekcje dotyczące strategii marketingowej, celów i konkretnych kroków muszą mieć jasną strukturę, aby kierownik ds. marketingu mógł je niestandardowo dostosować do swoich potrzeb Zapewniać elastyczność w zakresie dostosowywania: Dobry szablon odpowiada unikalnym potrzebom każdej kampanii marketingowej i pozwala na niestandardowe dostosowanie do marki

Dobry szablon odpowiada unikalnym potrzebom każdej kampanii marketingowej i pozwala na niestandardowe dostosowanie do marki Zawierać kamienie milowe: Musi istnieć jasno określona oś czasu z opcją dodawania kamieni milowych, aby można było śledzić, w jaki sposób kampania jest realizowanaprojekty marketingowe postępują

Musi istnieć jasno określona oś czasu z opcją dodawania kamieni milowych, aby można było śledzić, w jaki sposób kampania jest realizowanaprojekty marketingowe postępują Zachęcanie do współpracy: Szablon powinien pomagać w płynnej komunikacji między członkami Teams i ułatwiaćzarządzanie priorytetami *Bądź atrakcyjny wizualnie: Powinieneś być w stanie uwzględnić elementy wizualne, aby zwiększyć czytelność i zaangażowanie swojej marketingowej mapy drogowej

10 szablonów i przykładów map drogowych marketingu cyfrowego

Poruszanie się po wielu opcjach może być przytłaczające, a ograniczenia budżetowe mogą stanowić dodatkowe wyzwanie. Ale nie martw się! Przedstawiamy 10 fantastycznych szablonów marketingowych map drogowych autorstwa ClickUp idealny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych marketerów. I zgadnij co? Mają bezkonkurencyjną zaletę - są całkowicie Free!

1. Szablon planu marketingowego ClickUp

Osiągnij powodzenie marketingowe bez wysiłku dzięki szablonowi planu marketingowego ClickUp

Rozpocznij swoją ambitną podróż z szablonem Szablon planu marketingowej mapy drogowej ClickUp . Jest idealny do tworzenia prostych i złożonych map drogowych dla zespołów, kampanii i grup niestandardowych! 🤩

Ten przyjazny dla użytkownika szablon planu marketingowego pozwala zdefiniować cele w widoku listy celów. Gdy będziesz zadowolony z celów, dodaj zadania niezbędne do ich osiągnięcia i obserwuj, jak są one automatycznie śledzone w pasku postępu szablonu.

Szablon oferuje również widok kluczowych wyników, który zawiera listę zdefiniowanych celów wraz z polami niestandardowymi przedstawiającymi szczegóły, takie jak status, postęp i termin wykonania każdego zadania.

Następnie dostępny jest Widok Tablicy Postępu, który przekształca Kluczowe Wyniki w kartę w stylu Tablica Kanban . Karty są podzielone na kategorie według Niestandardowych Statusów, takich jak W trakcie, Anulowane, Zakończone, Planowane i Wymaga Wprowadzenia. Filtruj je według kluczowych wyników i aktualizuj statusy za pomocą intuicyjnego edytora "przeciągnij i upuść".

Wreszcie, Widok osi czasu ilustruje czas trwania zadania marketing Cele i Kluczowe wyniki. Dokonaj zmian, klikając przycisk rama czasowa i wybierając spośród opcji takich jak Dzień, Tydzień i Miesiąc.

2. Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp

Skorzystaj z szablonu strategicznego planu marketingowego ClickUp, aby zaplanować wykonalne cele dla swojego zespołu

Pożegnaj się ze stresem podczas tworzenia kolejnej strategii marketingowej. Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp polega na śledzeniu powodzenia planu poprzez konkretne OKR (cele i kluczowe wyniki). Pomaga on w zdefiniowaniu cele marketingowe , planowanie kluczowych wyników, zarządzanie budżetem i wiele więcej. 🙌

Zacznij od widoku listyOKR, aby ustawić cele marketingowe, uwzględnić ważne kluczowe wyniki i automatycznie monitorować postęp zadań dodając pole niestandardowe Postęp (Auto).

W widoku Lista planów marketingowych znajdziesz zestawienie zadań połączonych z Twoimi projektami. Tutaj można łatwo śledzić budżet, wydatki, kanały i ich połączenie z odpowiednimi OKR.

Możesz niestandardowo dostosować swój szablon, wybierając Tablica view, który pokazuje Kluczowe wyniki i zadania projektu na tablicy Kanban. Śledzenie postępu projektu za pomocą niestandardowych statusów, takich jak Otwarty, Planowany, W trakcie, Anulowany i Zakończony.

Aby jeszcze bardziej spersonalizować swój plan marketingowy, szablon oferuje różne pola niestandardowe, w tym:

Pola Etykiet : Określ OKR, rozróżnij kluczowe wyniki i cele oraz śledź postępy

: Określ OKR, rozróżnij kluczowe wyniki i cele oraz śledź postępy Pola rozwijane : Dołącz elementarną listę kanałów marketingowych i wskaż, w którym kwartale występuje projekt lub OKR

: Dołącz elementarną listę kanałów marketingowych i wskaż, w którym kwartale występuje projekt lub OKR Pola Pieniędzy : Podkreśl szacowany budżet dla każdego projektu i monitoruj związane z nim wydatki

: Podkreśl szacowany budżet dla każdego projektu i monitoruj związane z nim wydatki Manual Progress Fields: Ręczne śledzenie i dostosowywanie procentowego postępu dla Celu i jego Kluczowych Wyników

3. ClickUp Mapa drogowa marketingu zawartości Szablon

Krok naprzód w planowaniu zawartości dzięki szablonowi planu marketingu treści ClickUp

Założenie biznesu online jest prawie niemożliwe bez inwestowania w content marketing. Z Szablon mapy drogowej marketingu treści ClickUp tworząc i organizując kompleksową mapę drogową strategii marketingu zawartości, która rozwija bazę niestandardowych klientów nigdy nie było prostsze!

Użyj widoku Contents List, początkowego konspektu szablonu, aby uzyskać kompleksowy przegląd zawartości w formie zadań. Wpisy są uporządkowane na podstawie miesiąca publikacji i zawierają pola niestandardowe, aby uprościć proces marketingowy monitorowania osób przypisanych, priorytetu, typu zawartości, kanałów, daty publikacji i innych.

W widoku Tablicy statusów zadania są reprezentowane jako karty i zorganizowane według niestandardowych statusów, takich jak Do zrobienia, W trakcie, Do zatwierdzenia, Odrzucone i Zakończone, co ułatwia szybkie sprawdzenie ich zatwierdzenia lub zakończenia. Kliknij kartę zadania, aby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji i zmodyfikować status zawartości za pomocą prostych czynności przeciągania i upuszczania.

Do śledzenia harmonogram produkcji zawartości użyj widoku Kalendarza dat publikacji, w którym wyróżnione są różne daty publikacji terminy publikacji zawartości oznaczone kolorami według typu (wpis na blogu, wideo, artykuł, infografika lub plakat). Widok ten umożliwia śledzenie niezaplanowanych i zaległych zadań po prawej stronie ekranu.

Wreszcie, Widok osi czasu działu pozwala na przeglądanie osi czasu zawartości pogrupowanych według odpowiednich działów (Zasoby ludzkie, Sprzedaż i marketing oraz Administracja).

4. Szablon tablicy z mapą drogową ClickUp

Uporządkuj swoje pomysły i zacznij podbijać rynek dzięki szablonowi ClickUp Roadmap Tablica Template

Z Szablon tablicy z mapą drogową ClickUp projektowanie w pełni konfigurowalnego, atrakcyjnego wizualnie planu gry dla nowego produktu lub projektu to bułka z masłem. 🎂

Bycie Szablon tablicy ogłoszeń służy jako w pełni konfigurowalna kanwa do dodawania elementów multimedialnych, takich jak kształty, tekst lub notatki i przekształcania ich w konkretne zadania. Ponadto można używać łączników - linii i strzałek - do ustalania powiązań między zadaniami lub tworzenia map myśli w celu rozbicia złożonych pomysłów.

Szablon płynnie integruje pomoce wizualne, narzędzia do współpracy i funkcje organizacyjne, aby zapewnić, że wszyscy są na bieżąco z trajektorią projektu. Narzędzie pomaga również w wizualizacji postępów i celów projektu.

Dodaj zadania lub dokumenty, klikając ikonę zadania lub dokumentu i ułóż je zgodnie z własnymi upodobaniami. Następnie możesz zmienić status projektu, dodać osoby przypisane lub połączyć zadania za pomocą Konektorów w celu ustawienia zależności.

Członkowie Teams mogą wzmiankować się nawzajem na Tablicy i przyspieszać pracę. Ponadto dostępna jest nieograniczona przestrzeń, dzięki czemu zespoły marketingowe mogą przechowywać wszystkie swoje mapy myśli i projekty w jednym miejscu, usprawniając swój cykl pracy.

5. Szablon mapy drogowej widoku ClickUp Kanban

Bądź na bieżąco i kontroluj swoje cele dzięki temu atrakcyjnemu wizualnie szablonowi Kanban Roadmap firmy ClickUp

Jeśli chcesz tworzyć plany marketingowe, które ewoluują wraz z upływem czasu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że tradycyjne mapy drogowe mogą nie być zbyt pomocne. Zamiast tego przyspiesz rozwój swojego produktu dzięki Szablon mapy drogowej w widoku ClickUp Kanban ! Ten w pełni konfigurowalny konspekt pozwala na zarządzanie zadaniami i celami w formie kart poprzez przyjazny dla użytkownika interfejs przeciągnij i upuść. 🌻

Główne zalety tego mapa drogowa marketingu produktowego Szablon obejmuje łatwiejszą komunikację między zainteresowanymi stronami i lepszy wgląd w ewoluującą mapę drogową i jej postęp. Dodatkowo, pomaga to zwiększyć odpowiedzialność poprzez przypisywanie zadań do wyznaczonych członków zespołu i modyfikowanie osi czasu w zależności od wkładu klienta i dynamiki rynku.

Uwolnij pełny potencjał szablonu, korzystając z:

Widoki niestandardowe : Użyj widoku Oś czasu, aby śledzić zaległe i niezaplanowane zadania lub widoku Obciążenie pracą zespołu, aby zobaczyć ilość pracy przydzielonej każdemu członkowi w określonym okresie

: Użyj widoku Oś czasu, aby śledzić zaległe i niezaplanowane zadania lub widoku Obciążenie pracą zespołu, aby zobaczyć ilość pracy przydzielonej każdemu członkowi w określonym okresie Niestandardowe statusy: Etykieta zadań ze statusami takimi jak Pilne, Wysokie, Niskie, Normalne lub Brak priorytetu w widoku Tablicy priorytetów, aby zapewnić bezproblemową realizację zadańśledzenie postępów *Pola niestandardowe: Otwórz widok listy mapy drogowej i dodaj pola niestandardowe, takie jak osoba przypisana, zespół, priorytet i termin realizacji, aby płynnie wizualizować postęp

6. Szablon mapy drogowej produktu ClickUp

Dziel zadania, przydzielaj zasoby i efektywnie śledź postępy dzięki szablonowi mapy drogowej produktu ClickUp

The Szablon mapy drogowej produktu ClickUp pozwala zobrazować każdy krok procesu rozwoju produktu, od generowania pomysłów do wprowadzenia na rynek produktu końcowego.

Warto zauważyć, że każdy niestandardowy widok w tym szablonie marketingowej mapy drogowej produktu na poziomie folderu jest unikalny i pomoże ci w różnych częściach podróży rozwoju produktu. Możesz na przykład użyć widoku Witanie, aby pomóc nowym użytkownikom dowiedzieć się wszystkiego o produkcie lub skorzystać z widoku Kwartalna mapa drogowa, aby sporządzić mapę cyklu rozwoju produktu.

W widoku Kwartalnej mapy drogowej można użyć Pól niestandardowych, takich jak Inicjatywa, Oddział i Status wydania, aby skategoryzować cykl pracy. Dodatkowo możesz dodać niestandardowe opcje statusu, takie jak W trakcie śledzenia, Zakończone i Wymaga uwagi, aby zarządzać wydaniem produktu.

Otwórz widok Product Request Form, aby utworzyć niestandardowy formularz wniosku, przeciągając i upuszczając pola niestandardowe, takie jak Priorytet, Data rozpoczęcia, Termin rozpoczęcia, Załącznik itp. Możesz także wstawić w pełni konfigurowalne pola, aby dopasować je do konkretnego produktu, dodać osobę przypisaną i osobę składającą wniosek, a także zmienić kolor motywu, aby ułatwić działania następcze.

7. Szablon do zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp

Zarządzaj swoimi kampaniami marketingowymi jak profesjonalista i spełniaj swoje marketingowe marzenia dzięki szablonowi do zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp

The Szablon do zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp jest wypełniony niezbędnymi elementami, które pozwolą Ci szybko rozpocząć kampanię i zapewnić marka cyfrowa wyróżnia się! Użyj go, aby opracować idealną strategię marketingową, koordynować swoje wysiłki i śledzić postępy.

Widok Product Launch Campaign szablonu zapewnia kompleksowy wgląd w kroki i działania wymagane podczas całej kampanii. Zadania są uporządkowane według faz kampanii, co ułatwia nawigację. Każde zadanie jest zdefiniowane za pomocą pól niestandardowych, takich jak przypisany zespół, kanał marketingowy, budżet i typ realizacji.

Widok Social Media Tracker to lista zaprojektowana specjalnie dla zadań w fazie wydajności. Oferuje on przejrzysty przegląd zadań zespołu Social Media wymagających rezultatów. Z każdym rezultatem powiązane są pola niestandardowe, w tym media społecznościowe platformy, Typ zawartości, Wersje robocze, Zawartość końcowa i Zatwierdzenie.

Widok Marketing Phase oferuje wizualną migawkę postępów w każdej scenie kampanii. Zadania są reprezentowane przez karty na Tablicy i mogą być wzbogacone o Pola niestandardowe w celu uzyskania bardziej dogłębnego wglądu.

Rozpocznij swój marketingowy biznes z

**najlepsze narzędzia marketingowe dla nowych firm

!

8. Szablon dokumentu wizualnej mapy drogowej ClickUp

Ustaw swoje aspiracje za pomocą osi czasu, kamieni milowych i zadań dzięki szablonowi Visual Roadmap Document Template firmy ClickUp

The Szablon dokumentu wizualnej mapy drogowej ClickUp to idealne rozwiązanie do centralizacji i dokumentowania konkretnych celów kampanii i projektów, tworzenia osi czasu zadań i ustawiania kamieni milowych z wyprzedzeniem. 🏆

Zacznij od dodania informacji o swojej firmie i projekcie do wyznaczonych pól tego szablonu Szablon dokumentu . Przewijając w dół, dojdziesz do sekcji Team Profile, w której możesz wstawić imiona i nazwiska członków zespołu wraz z ich rolami, działami i obowiązkami.

Następnie należy skupić się na konkretnych częściach planu działania:

Podsumowanie projektu: Dlaczego chcesz, aby ten projekt odniósł sukces? Czego dotyczy projekt? Co doprowadziło cię do tego projektu? Cele i kamienie milowe: Co chcesz osiągnąć w tym projekcie?

Po ustawieniu celów i kamieni milowych, użyj sekcji Quarterly Roadmap, aby nadzorować wyniki zespołu. Rejestruj osiągnięcia kwartalnie i modyfikuj kolory komórek, gdy zespół zakończy określony cel. Możesz także przypisać unikalne kolory do każdego działu, aby ułatwić śledzenie postępów.

9. Szablon dokumentu ClickUp Simple Roadmap

Niestandardowa droga do powodzenia w marketingu cyfrowym dzięki szablonowi ClickUp Simple Roadmap Doc Template

Przedstawiamy Szablon dokumentu prostej mapy drogowej ClickUp to przyjazne dla początkujących narzędzie, które pozwala uporządkować zadania w proste sekcje, stworzyć prosty harmonogram i monitoruj postępy od początku do końca projektu.

Rozpocznij swoją podróż z Simple Roadmap Doc i wykorzystaj inne niestandardowe opcje widoku w trakcie postępu projektu.

Śledź postępy swojego zespołu, zadania i rezultaty w widoku Gantt, który wyświetla zadania rozciągnięte na osi czasu.

Użyj widoku Kalendarza, aby z łatwością śledzić zaległe i niezaplanowane zadania, filtrując je według osób przypisanych, statusu, priorytetu, etykiety i innych. Możesz też uprościć śledzenie postępów dzięki widokowi Tablicy, który pozwala na etykietowanie zadań w pełni konfigurowalnymi statusami, takimi jak Do zrobienia, W trakcie, Wymaga wprowadzenia i Testowanie.

Wzbogać swój dokument o połączenia, obrazy, wideo i inne typy multimediów. Kontrolujesz, kto może edytować, udostępniać i wyświetlać dokument, aby zachować spójność mapy drogowej. Szablon upraszcza komunikację w zespole za pomocą etykiet i komentarzy.

10. Szablon mapy drogowej projektu marketingowego ClickUp

Śledź swoją długoterminową wizję projektu dzięki szablonowi mapy drogowej projektu ClickUp

Wyrusz w podróż z rozwój projektu powodzenie z Szablon mapy drogowej projektu marketingowego ClickUp ! Bez względu na to, jak złożony jest Twój projekt, ten pełen funkcji szablon szablon mapy drogowej projektu wyposaża Cię we wszystkie narzędzia potrzebne do komendy na rynku. 🧰

Oferuje pięć unikalnych i konfigurowalnych widoków. Na przykład, wypróbuj Widok listy, aby zorganizować wszystkie aspekty wydania produktu w dostosowywanym formacie listy. Widok Obciążenie pracą pozwala ocenić dostępność i możliwości zespołu w celu bardziej efektywnego przydzielania zasobów.

Użyj widoku Kalendarza, aby być na bieżąco z datami i terminami wydania. Aby uzyskać szeroką perspektywę na kamienie milowe projektu i Zależności, przejdź do widoku Gantt. Wreszcie, widok Tablica dostarcza wizualną tablicę Kanban do śledzenia cykli pracy za pomocą funkcji przeciągnij i upuść.

Każdy widok posiada wbudowane Pola niestandardowe i Statusy niestandardowe do wprowadzania istotnych informacji i śledzenia postępu zadania. Szablon zawiera również gotowe Kwartalne listy do efektywnego organizowania mapy drogowej produktu i najważniejszych elementów projektu.

Wypróbuj szablony Digital Marketing Roadmap w ClickUp

Wyobraź sobie przyszłość, w której planowanie to pestka, współpraca przebiega bezproblemowo, a powodzenie jest czymś naturalnym. Dzięki darmowym szablonom marketingowych map drogowych ClickUp wszystko to jest możliwe, a nawet więcej!

Wprowadź Biblioteka szablonów ClickUp aby wykorzystać cenne zasoby, które przeniosą Twoją grę marketingową na wyższy poziom. Znajdziesz tu szablony, które zwiększą wydajność i utorują drogę do niezwykłego wzrostu! 🌱