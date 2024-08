8 kroków do skalowania procesu produkcji treści

Stworzenie idealnego systemu produkcji treści często wydaje się być walką podjazdową pośród nowych trendów, strategii i oczywiście odwiecznego wyzwania, jakim jest zapewnienie jakości ponad ilość.

ale jak zrobić jedno i drugie?

Skalowanie produkcji treści bez poświęcania jakości może wydawać się niemożliwe przy obecnych zasobach. Realistycznie rzecz biorąc, nie można zbudować i utrzymać wysoko rozwijającej się maszyny organicznej bez inwestowania w coś

Budżety są trudne. Większość menedżerów treści jest przyzwyczajona do pracy ze skrawkami ogólnego budżetu marketingowego - zwłaszcza w porównaniu z PPC i reklamą cyfrową. Jednak wartość treści organicznych jest nadal wysoka, podczas gdy przestrzeń reklamowa staje się coraz droższa. Skłoniło to niektóre zespoły marketingowe do przesunięcia budżetów PPC na większe inicjatywy związane z treścią.

Trudno nie zrozumieć dlaczego. The Raport o stanie marketingu treści Semrush 2023 wykazał, że ponad jedna czwarta respondentów wydawała mniej niż 1000 USD miesięcznie na content marketing, a zdecydowana większość poniżej 5000 USD. Porównajmy to z faktem, że 39% firm na całym świecie wydaje od 50 000 do 500 000 USD miesięcznie na reklamę w wyszukiwarce i jasne jest, dlaczego niektóre organizacje redystrybuują budżety między płatnymi i organicznymi.

Niezależnie od tego, czy masz mało, czy dużo, menedżerowie treści muszą być oszczędni w swoich budżetach. Dlatego tak ważne jest wdrożenie solidnego, wypróbowanego i prawdziwego przepływu pracy w celu skalowania produkcji treści. Dokładnie to zrobił nasz zespół ds. treści w ClickUp.

Efektem końcowym był niestandardowy przepływ pracy zbudowany w całości w ClickUp, który nasz zespół ds. marketingu treści wykorzystał do drastycznego skalowania naszej miesięcznej produkcji o ponad 500% w mniej niż rok

Nie jesteśmy tu po to, by zdradzać nasze sekrety skalowania. W rzeczywistości niestrudzenie opracowywaliśmy, testowaliśmy i optymalizowaliśmy ten proces skalowania treści do użytecznej formy Szablon ClickUp -więc nie musisz tracić cennego czasu na ręczne tworzenie własnego szablonu.

W tym przewodniku omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o skalowaniu produkcji treści i jak korzystać z naszego niestandardowego szablonu (zaprojektowanego przez pisarzy), aby przyspieszyć ten proces.

Czym jest skalowanie produkcji treści?

Skalowanie produkcji treści to proces szybkiego i skutecznego zwiększania liczby blogów, przewodników i innych zasobów cyfrowych w celu generowania większej liczby potencjalnych klientów w miarę rozwoju firmy. Proces ten opiera się na założeniu, że więcej treści spowoduje większy ruch organiczny i ostatecznie większy biznes.

Chociaż nie jest to nowy pomysł, szybki i nieubłagany wzrost liczby Narzędzia AI sprawiły, że skalowanie produkcji treści znalazło się w czołówce najlepszych praktyk marketingowych. To powiedziawszy, treści generowane przez sztuczną inteligencję mogą zacierać granicę między znaczeniem dużej ilości treści a zaufaną treścią.

Nawet Stanowisko Google jest zawsze "tworzenie oryginalnych, wysokiej jakości treści dla ludzi", niezależnie od tego, czy są one tworzone przy użyciu sztucznej inteligencji, czy nie.

Sztuczna inteligencja nie jest tu po to, by zastąpić produkcję treści. Zamiast tego powinna działać jako asystent pisania> aby szybciej realizować swoje pomysły. Ponadto coraz łatwiej jest wykryć duże ilości treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, które nie zostały poddane ludzkiej redakcji, co oznacza, że znaczenie wysokiej jakości treści jest tak silne, jak zawsze - nawet jeśli masowo publikujesz treści na blogu.

Alex York, Sr. Content Marketing Manager w ClickUp

Obowiązkiem content marketera jest tworzenie wartościowych i godnych zaufania treści - zwłaszcza podczas skalowania. Ale generatywna sztuczna inteligencja nadal może być częścią procesu. W rzeczywistości, 88% marketerów już polega na sztucznej inteligencji jako narzędziu w swoich strategiach dotyczących treści - ale nie jako sile napędowej.

Dlaczego skalowanie treści jest ważne?

Skalowanie produkcji treści to najlepsza strategia zwiększania ruchu organicznego, widoczności, świadomości, potencjalnych klientów i przychodów. Generuje skarbnicę wiecznie zielonych treści, które można skalować, zmieniać ich przeznaczenie i wykorzystywać do budowania marki jako zaufanego źródła informacji.

W rzeczywistości firmy, które publikują cztery lub więcej blogów tygodniowo zostały znalezione uzyskały trzy i pół razy większy ruch niż te, które publikowały rzadziej. Dlaczego więc skalowanie treści jest tak ważne? ⬇️

Skalowanie produkcji zapewnia więcej możliwości zaprezentowania głębi produktu dzięki zasobom obejmującym szerszy zakres słów kluczowych

Publikacje z dużą ilością treści są często nagradzane przez wyszukiwarki i plasują się na pierwszej stronie wyników wyszukiwania

Zespoły marketingowe i społecznościowe mogą wzmacniać treści w różnych kanałach, aby dotrzeć do większej grupy docelowej

Dotarcie do klientów na każdym etapie cyklu sprzedaży sprawia, że ich podróż w dół lejka jest płynniejsza i bardziej efektywna.

Skuteczna, skalowalna produkcja treści sprowadza się do ułatwienia replikacji przepływów pracy. W rzeczywistości wiele kroków w przepływie pracy pozostaje takich samych, niezależnie od tego, czy piszesz 10 blogów miesięcznie, czy 100. Samo dodanie większej liczby terminów do harmonogramu pisarzy nie wystarczy. ✂️

Niestety, prawie niemożliwe jest zrobienie tego wszystkiego za pomocą Arkusz kalkulacyjny Excel lub prosty Tablice Kanban . Potrzebujesz scentralizowanego i solidnego narzędzie do zarządzania pracą do łączenia zespołów, zapewniania wysokiego poziomu widoku produkcji i obsługi ogromnej liczby zadań i podzadań które wiążą się z tworzeniem masowych ilości treści.

Śledź i organizuj swoje zadania związane z treścią w błyskawicznym i dynamicznym arkuszu kalkulacyjnym, korzystając z widoku tabeli w ClickUp

Znalezienie odpowiedniego narzędzia jest wyzwaniem samym w sobie - dlatego wzięliśmy sprawy w swoje ręce i zaprojektowaliśmy konfigurowalny szablon do zarządzania produkcją treści w miarę skalowania i rozwoju.

Jak ClickUp skaluje produkcję treści za pomocą ClickUp

Po wielu próbach i błędach związanych ze skalowaniem naszych własnych procesów, doszliśmy do perfekcji w tej dziedzinie. Dostosowaliśmy nasze przepływy pracy, pozostaliśmy zwinni i całkowicie zmieniliśmy nasze podejście, aby lepiej obsługiwać dużo więcej treści naraz.

i zrobiliśmy to całkowicie w ramach ClickUp_. 🏆

Wizualizuj swoje zadania za pomocą ponad 15 widoków w ClickUp, w tym listy, tablicy i kalendarza

Po pierwsze - upewnij się, że wziąłeś pod uwagę inne procesy i zespoły, na które ma wpływ Twoja strategia dotycząca treści i przepływy pracy. Skalowanie treści ma bezpośredni wpływ na strategie SEO, tworzenie briefów blogowych, żądania projektowe i kalendarze mediów społecznościowych.

Aby zachować przejrzystość i dostosować swój zespół od samego początku, najlepiej jest:

Odświeżyć przewodniki po stylach iSOP w celu zapewnienia spójności i zaoszczędzenia mnóstwa czasu podczas procesu edycji, gdy liczba wersji roboczych, które przeglądasz, dramatycznie wzrasta

Poszukaj sposobów na zebranie podobnych typów treści i tematów dla każdego z segmentów odbiorców lubperson użytkowników* Przejrzyj wszystkie istniejące treści w swoim katalogu, aby zidentyfikować nisko wiszące owoce i określić, czy można je odświeżyć, zmienić ich przeznaczenie lub zoptymalizować

Zachowaj prostotę! Bez względu na to, ilu autorów lub zasobów zewnętrznych dodasz do miksu, najbardziej skalowalny proces produkcji treści powinien być łatwy do odtworzenia. Pozwól automatyzacji zająć się pracą, aby zespół mógł skupić się na tworzeniu treści, a nie na nauce nowego narzędzia

Osiągnięcie właściwej równowagi między jakością a ilością jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stają zespoły zwiększające swoje wysiłki w zakresie content marketingu. My też to odczuliśmy, ale spakowaliśmy nasze rozwiązanie w niestandardowy zasób dla innych zespołów tworzących treści i wyruszających w tę samą podróż Szablon skalowania produkcji treści ClickUp .

Skutecznie skaluj proces produkcji treści za pomocą tego niestandardowego szablonu w ClickUp

Szablon ten został zaprojektowany specjalnie z myślą o pisarzach i redaktorach zajmujących się skalowaniem treści. W tym bezpłatnym zasobie odzwierciedliliśmy nasz wewnętrzny proces w najdrobniejszych szczegółach, aby pomóc Ci odtworzyć strategię skalowania, którą stworzyliśmy (i której używamy do dziś).

Uzyskaj dostęp do dokładnych widoki , Pola niestandardowe , szczegóły zadania i wstępnie zbudowane Automatyzacje które zrobiły różnicę dla nas, a następnie zmodyfikować dowolny aspekt tego Poziom folderu aby stworzyć całkowicie spersonalizowany proces dostosowany do Twojej unikalnej sytuacji.

Nie chodzi tylko o co robisz, ale także jak to robisz. Jesteśmy tutaj, aby omówić tajniki korzystania z tego dokładnego szablonu do skalowania treści. Chociaż produkcja blogów jest głównym przykładem treści, ten elastyczny i szablonowy framework można dostosować do dowolnego typu treści.

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skalować produkcję treści w ośmiu prostych krokach. ⚡️

WSKAZÓWKA PRO Potraktuj ten blog jako swój osobisty przewodnik onboardingowy. Aby uzyskać najlepsze wyniki, pobierz szablon, dodaj go do swojego obszaru roboczego i przejdź z nami przez każdy krok w innym oknie.

Krok 1: Stwórz listę zaległych treści

Skalowanie dowolnego rodzaju treści polega na wyprzedzaniu podaży i popytu. Upewnij się, że Twój zespół jest gotowy do pracy z solidnym backlogiem dobrze zbadanych słów kluczowych i tematów przed zaplanowaniem potoku.

Backlog treści to baza domowa dla każdego elementu nowej i istniejącej treści. To miejsce, w którym gotowe tematy blogów czekają na wykorzystanie przez autorów.

Przeglądaj wszystkie gotowe i będące w trakcie realizacji zadania blogowe z rejestru treści, aby wizualizować, co jest na pokładzie i delegować do zespołu w kilka sekund

Rejestr treści a baza danych treści

Stan zaległości ma wpływ na każdy etap procesu tworzenia treści. Jest to wszystkich miejsce do planowania przyszłych przepływów pracy. Jest to również początek bazy danych bloga - z główną różnicą polegającą na tym, że zaległości dotyczą tego, co jest na pokładzie.

Może się to wydawać niepotrzebnym pierwszym krokiem, ale posiadanie oddzielnego miejsca do wizualizacji przyszłego potoku tworzenia treści od obecnego jest niezbędne dla płynnego procesu skalowania.

Pomyśl o tym - jeśli Twoim celem jest publikowanie 50 blogów miesięcznie, zaplanuj przygotowanie tylu briefów blogowych w swoim backlogu przed kolejnym miesiącem (tj. przygotuj briefy blogowe na październik we wrześniu).

Każdy wpis na blogu w zaległościach ostatecznie trafi do bazy danych, gdy zostanie przypisany do autora, otrzyma termin i dołączy do bazy danych przepływ treści . Jednak możliwość zarządzania przeszłymi, obecnymi i przyszłymi treściami na osobnych listach oznacza, że możesz w pełni wizualizować różne etapy swojego potoku - bez poczucia przytłoczenia.

Kolejna dobra wiadomość - ponieważ zaległości są bardziej skoncentrowane na docelowych słowach kluczowych, tematach blogów i briefach blogowych, nie będziesz musiał jeszcze poświęcać zbyt wiele czasu na inne szczegóły.

OK, przejdźmy teraz do sedna sprawy - budowania backlogu. 🪵

Czas rozstać się z arkuszami kalkulacyjnymi

Słuchaj - backlogi można budować w arkuszach kalkulacyjnych i większość menedżerów treści nadal korzysta z tej metody. Jednak celowe i dobrze zorganizowane zaległości w scentralizowanej platformie znacznie zmniejszają marnowanie czasu na przeskakiwanie między platformami lub wyszukiwanie komunikacji w wiadomościach e-mail.

Od udostępniania i uprawnień po łączenie blogów z zadaniami na innych platformach, zarządzanie treścią w arkuszach kalkulacyjnych jest wyzwaniem. W ten sposób rozpocząłem swoją przygodę z content marketingiem, ale szybko zdałem sobie sprawę z potęgi konfigurowalnej platformy współpracy do tworzenia przepływów pracy z treściami, z których każdy może korzystać.

Alex York, Sr. Content Marketing Manager w ClickUp

Zaufaj nam, nie jest łatwo zbudować bazę danych która bezpośrednio łączy się z przepływem treści i harmonogramem publikacji z jednego arkusza kalkulacyjnego. Ale po co poświęcać dodatkowy czas i wysiłek na tworzenie zaległości od zera?

Masz wystarczająco dużo pracy - zaoszczędź czas i pozwól, by nasz gotowy szablon wykonał całą pracę za Ciebie. 🏋🏻‍♀️

Po zastosowaniu tego szablonu w obszarze roboczym zobaczysz różne widoki przypięte u góry ekranu i wymienione poniżej folderu skalowania produkcji treści na pasku bocznym.

Aby rozpocząć tworzenie bazy danych przy użyciu Backlog Widok listy , przejdź do listy Posty na blogu (w toku), a następnie wybierz Backlog.

Wizualizuj wszystkie posty w toku według statusu, autora i nie tylko, korzystając z gotowego widoku listy zaległości w ClickUp

Stamtąd możesz edytować istniejące nazwy zadań, aby dopasować je do tematów swojego bloga lub utworzyć zupełnie nowe zadania dla każdego słowa kluczowego. Tak czy inaczej, jesteś już o krok do przodu. 🎉

Nasz wstępnie zbudowany backlog został zaprojektowany z myślą o maksymalnej szybkości i wygodzie. Bez odchodzenia od bieżącego widoku lub otwierania zadania na blogu, można uzyskać dostęp do briefów blogowych dodanych przez zespół SEO, a nawet adresów URL na żywo dla nadchodzących odświeżeń postów na blogu.

Pola te - i wiele innych - są wyświetlane automatycznie podczas przeglądania zaległości i pozostaną z wyznaczonym zadaniem blogowym na każdym etapie przepływu pracy. Gdy pisarz jest gotowy do podjęcia zadania blogowego z zaległości, przechodzi do następnego kroku w procesie skalowania. ➡️

Krok 2: Praca z bazy danych według statusu zadania

Gdy temat jest gotowy do podjęcia, połącz go z zadaniem, które można wykonać. W tym momencie zadania na blogu są dodawane do bazy danych treści, scentralizowanej lokalizacji dla wszystkich treści, które są obecnie w produkcji. Dodawanie zadań blogowych do bazy danych to sposób na ustalanie priorytetów i śledzenie ich postępów w całym przepływie pracy.

Korzystając z naszego niestandardowego szablonu, zmiana statusu zadania blogowego z Do zrobienia lub Krótko gotowe spowoduje automatyczne przeniesienie zadania do naszej wstępnie utworzonej listy baz danych zatytułowanej Wszystkie posty w toku. Ta automatyzacja usprawnia proces konfiguracji, zwłaszcza gdy zadania blogowe gromadzą inne kluczowe szczegóły.

Im więcej szczegółów dodasz na tym etapie, tym lepiej.

Zebranie tych informacji w jednym widoku pozwala na zarządzanie bazą danych i jest niezbędne do szybszego dostarczania aktualizacji. Zauważysz, że Twoja baza danych jest znacznie bardziej wydajna po przypisaniu zadań blogowych do poszczególnych osób, zaktualizowaniu statusu i ustaleniu harmonogramu.

Łatwe wypełnianie zadań na blogu bezpośrednio z widoków bazy danych w ClickUp

Elementy te są automatycznie wyświetlane na liście bazy danych wraz z dodatkowymi kolumnami do ustawiania Źródła autora, Typu treści i podglądu Najnowszego komentarza w zadaniu blogowym - ale więcej na ten temat powiemy w dalszej części.

Nadawanie nazw zadaniom pozwala zachować porządek

Na tym etapie sugerujemy dodanie typu treści lub kategorii jako przedrostka do nazwy zadań na blogu. Jeśli więc piszesz wpis na blogu na temat 50 najbardziej produktywnych rzeczy do zrobienia w pracy nazwa zadania brzmiałaby "Blog SEO: Produktywne rzeczy do zrobienia w pracy"

Lub jeśli zazwyczaj tworzysz kampanie wokół jednej kategorii treści, możesz zmienić nazwę zadania, aby pasowała do rodzaju tworzonej treści - np: Produktywne rzeczy do zrobienia w pracy"

Zaktualizuj nazwy swoich zadań blogowych za pomocą prefiksu, aby dopasować je do odpowiedniego pola niestandardowego typu treści w celu łatwiejszej organizacji w ClickUp

Może się to wydawać przesadą, ale ten poziom organizacji i przejrzystości ma kluczowe znaczenie dla każdego, kto chce filtrować i grupować swoją pracę. Ponadto, jeśli skalujesz wiele rodzajów treści dla grupy docelowej lub tworzysz tematy filarowe, dostosowanie prefiksu zadania i Typu treści pola niestandardowego czyni cuda w utrzymaniu struktury baz danych.

Krok 3: Dostosuj szczegóły zadania dla maksymalnej wydajności

Piękno tego skalowalnego frameworka tkwi w jego elastyczności - i aby zwiększyć wydajność 10-krotnie, musisz być. Każdy aspekt tego, co omówiliśmy, można zmodyfikować, zwłaszcza jeśli postępujesz zgodnie z naszym szablonem.

Nie chcesz oddzielać zaległości od bazy danych? Usuń filtr w górnej części widoku, aby zobaczyć status każdego zadania w folderze. Lub jeśli inna nazwa Listy lepiej pasuje do słownictwa Twojej firmy - zmień ją!

Na tym właśnie polega magia tego szablonu - został on stworzony, by wspierać Twoje procesy. Domyślne ustawienia są tym, co sprawdziło się w naszym zespole ds. marketingu treści na blogu. 🫱🏼‍🫲🏾

Podstawowe zadania związane z blogiem

Pola widoczne w kolumnach bazy danych treści i zaległości można również znaleźć w każdym zadaniu na blogu. Otwórz widok zadania, aby zobaczyć jego nazwę, status, osobę przypisaną i termin wykonania.

Przewijając, dotrzesz do pól niestandardowych automatycznie dołączonych do naszego szablonu skalowania treści. Oto krótkie podsumowanie tego, czym one są i jak ich używamy:

Typ treści : Ponieważ szablon ten został stworzony przez nasz zespół blogowy, każdy typ treści przypomina nasze ogólne obszary zainteresowania. Każdy typ treści można edytować, aby dopasować go do swojego stylu - niezależnie od tego, czy opisuje tematy bloga, typ mediów czy dział

: Ponieważ szablon ten został stworzony przez nasz zespół blogowy, każdy typ treści przypomina nasze ogólne obszary zainteresowania. Każdy typ treści można edytować, aby dopasować go do swojego stylu - niezależnie od tego, czy opisuje tematy bloga, typ mediów czy dział Celowa data publikacji : Docelowa data publikacji jest oddzielona od terminu i faktycznej daty publikacji, ponieważ rzeczy się zdarzają. Dążenie do docelowej daty publikacji pomaga zespołowi lepiej zaplanować harmonogram treści i w razie potrzeby zmienić go

: Docelowa data publikacji jest oddzielona od terminu i faktycznej daty publikacji, ponieważ rzeczy się zdarzają. Dążenie do docelowej daty publikacji pomaga zespołowi lepiej zaplanować harmonogram treści i w razie potrzeby zmienić go Źródło autorów : Aby śledzić różnych autorów - wewnętrznych, zewnętrznych lub obu - użyj źródła autorów, aby wiedzieć i szybko sortować według tego, kto jest przypisany do jakiej treści. Oddzielenie źródła autora od odbiorcy zadania jest szczególnie pomocne, jeśli korzystasz z agencji z własnym zespołem wielu autorów

: Aby śledzić różnych autorów - wewnętrznych, zewnętrznych lub obu - użyj źródła autorów, aby wiedzieć i szybko sortować według tego, kto jest przypisany do jakiej treści. Oddzielenie źródła autora od odbiorcy zadania jest szczególnie pomocne, jeśli korzystasz z agencji z własnym zespołem wielu autorów Blog Brief URL : Dodaj link do briefu na blogu, aby uzyskać łatwy dostęp i szybką edycję

: Dodaj link do briefu na blogu, aby uzyskać łatwy dostęp i szybką edycję Projekt URL : Unikaj przewijania komentarzy do zadań lub skrzynki odbiorczej e-mail. Dostęp do wersji roboczych bezpośrednio z zadania na blogu

: Unikaj przewijania komentarzy do zadań lub skrzynki odbiorczej e-mail. Dostęp do wersji roboczych bezpośrednio z zadania na blogu Live Blog URL : Dodaj link na żywo do zadania na blogu dla wygody, lepszej organizacji i szybkości podczas eksportowania wszystkich adresów URL bloga

: Dodaj link na żywo do zadania na blogu dla wygody, lepszej organizacji i szybkości podczas eksportowania wszystkich adresów URL bloga Data publikacji: Data publikacji jest niezbędna do rejestrowania i śledzenia, kiedy treść została opublikowana. Analiza opublikowanych treści pomaga określić, czy osiągasz pierwotne daty docelowe i odpowiednio dostosować się do przyszłych celów

Dostęp do pól niestandardowych widocznych w widokach bezpośrednio w dowolnym zadaniu na blogu

W miarę wypełniania szczegółów zadania na blogu, każde z nich jest automatycznie aktualizowane na każdej liście i w każdym widoku, aby zapewnić jak najdokładniejszy status. Podobnie jak w przypadku czystego zbioru danych, dodawanie tych szczegółów na bieżąco ułatwi automatyzację pracy, sortowanie, filtrowanie i prezentację na każdym etapie.

The automatyczne aktualizacje wizualizacja i wzajemne powiązania na każdej liście i w każdym widoku w ClickUp odegrały ogromną rolę w naszej zdolności do skalowania i utrzymywania naszych procesów tworzenia treści. Jeśli jednak nadal wolisz pracować w innym oprogramowaniu do zarządzania pracą, poszukaj sposobów na replikację podobnych pól niestandardowych.

Krok 4: Przypisywanie treści

Wszystko, co pozostało do zrobienia, to przypisanie treści do autorów, opublikowanie ich na blogu i voila - gotowe! Prawie. 🫣

Przypisywanie artykułów jest znacznie trudniejsze, gdy masz do czynienia z dużo większą ilością treści. W przypadku zespołów, które chcą produkować 10 lub nawet 20 razy więcej wysokiej jakości treści niż dotychczas, znalezienie odpowiedniego tempa będzie wymagało trochę eksperymentów.

Aktualizuj swoje procedury SOP i miej je zawsze pod ręką

Zanim zaczniesz delegować zadania związane z blogiem, wesprzyj swoich autorów wszystkimi zasobami, których potrzebują, aby postępować zgodnie z Twoim dokładnym procesem. Zwłaszcza jeśli współpracujesz z freelancerami lub agencjami po raz pierwszy, nie chcesz pozostawiać miejsca na błędy, jeśli chodzi o głos marki, wymagania dotyczące formatowania lub wiedzę o produkcie.

Pomocne może być aktualizowanie i umieszczanie linków do ważnych dokumentów procesowych w opisie każdego zadania, tak aby Twoje SOP i przewodniki po stylach są na pierwszym planie. Na szczęście można to zautomatyzować i uniknąć ręcznego dodawania linków do każdego zadania. W przypadku bardziej szczegółowych procesów warto rozważyć udostępnianie nagranego wideo który przedstawia każdy krok na ekranie.

Udostępniaj nagrania ekranu, aby precyzyjnie przekazać wiadomość bez konieczności wysyłania łańcucha wiadomości e-mail lub osobistego spotkania z Clip by ClickUp

Dokumentowanie każdego etapu procesu tworzenia treści to niezawodny sposób na odzyskanie większej ilości czasu w procesie skalowania. A wpływ tych zasobów zostanie odzwierciedlony w jakości każdego przeglądanego szkicu.

Odpowiednie tempo

Jeśli chodzi o częstotliwość dystrybucji treści, najlepiej jest rozłożyć zadania w czasie.

Miesięczna zawartość cel tydzień po tygodniu . Przypisuj treści partiami, aby autorzy mogli lepiej ustalać priorytety własnej pracy, nie czując się przytłoczeni liczbą stojących przed nimi zadań. Pomaga to również w utrzymaniu spójnego harmonogramu publikowania i zapobiega zaleganiu stosu treści pod koniec miesiąca.

Kolejna ważna kwestia do zapamiętania - twoi autorzy zaczną przygotowywać treści na następny miesiąc na kilka tygodni przed jego rozpoczęciem.

Użyj języka naturalnego, takiego jak "za sześć tygodni" lub "w przyszłym miesiącu", aby przypisać terminy zadań i pola niestandardowe daty w ClickUp

Niektórzy autorzy pracują najlepiej, gdy treść jest planowana z około sześciotygodniowym wyprzedzeniem. Ustawienie docelowych dat publikacji z dużym wyprzedzeniem w kalendarzu treści pomaga pisarzom konsekwentnie dotrzymywać terminów z mniejszą liczbą czkawek i bez wpływu na jakość treści.

Krok 5: Stwórz swój miesięczny widok

Podczas gdy zaległości na blogu i baza danych są niezbędne do skalowania treści, miesięczne widoki są najczęściej używane przez naszych autorów.

Jeśli jesteś na bieżąco z naszym szablonem skalowania treści, znajdziesz te widoki natychmiast po otwarciu folderu, zatytułowane Ten miesiąc, Ostatni miesiąc i Następny miesiąc. Są to Widoki tabeli są sposobem redaktora na łatwe zarządzanie obciążeniem zespołu.

Wizualizuj obciążenie zespołu za pomocą automatycznie aktualizowanych widoków tabeli pogrupowanych według pola niestandardowego Writer Source w szablonie skalowania treści ClickUp

Ten widok jest pogrupowany według pola niestandardowego Writer Source, aby szybko zobaczyć, ile blogów ma na swoim koncie każdy pisarz lub zespół w danym miesiącu. Mimo to widok ten można dostosować, aby przekazywał inne ważne aspekty przepływu pracy.

Jeśli dla Twojego zespołu bardziej sensowne jest wizualizowanie miesięcznych treści według kategorii, tematu filaru lub osoby przypisanej - masz możliwość wprowadzenia tych zmian w ciągu kilku sekund. Najlepszą częścią osiągnięcia tego kroku jest to, że praca wymagana do zbudowania miesięcznego widoku jest już wykonana!

Jeśli dokładnie zbudowałeś swoje zaległości, zaktualizowałeś bazę danych treści i wypełniłeś kluczowe informacje o zadaniach, Twoje miesięczne widoki zostaną automatycznie wypełnione. Wszystko, czego potrzeba, to zmiana nazwy każdego widoku, aby pasowała do bieżącej daty, dla przejrzystości i łatwości użytkowania.

W nadchodzących miesiącach wystarczy zduplikować inny widok, aby zachować pracę wykonaną w przeszłości i kontynuować śledzenie nowych treści w przyszłości. W rzeczywistości nasz zespół blogowy spotyka się co tydzień, aby omówić nasz miesięczny widok tabeli, aby wszyscy mieli najbardziej aktualne informacje w jednym miejscu.

Być może masz już zaplanowane podobne spotkanie, aby przeanalizować wąskie gardła ze swoim zespołem i określić realistyczne ramy czasowe - ten zasób po prostu to ułatwia. Mądrze jest pozostać elastycznym, aby skalować się dramatycznie.

A odkąd wprowadziliśmy miesięczny widok tabeli do naszych cotygodniowych spotkań, nasz zespół zdołał się obrócić w mgnieniu oka.

Krok 6: Niech autorzy przypisują komentarze, gdy pierwsza wersja robocza jest gotowa

Skalowanie procesu produkcji treści nie jest zadaniem dla jednej osoby - wymaga sprawnej komunikacji i częstych aktualizacji, aby zapewnić, że kluczowi gracze są na bieżąco z ogólnymi postępami zespołów.

W tym miejscu polegamy na niektórych Najlepsze funkcje ClickUp . 🥇

Aby utrzymać nasze przepływy pracy w ruchu, używamy przypisane komentarze aby szybko wspomnieć i delegować elementy akcji bezpośrednio do recenzenta. Ponieważ zarówno baza danych blogów, jak i widok miesięczny wyświetlają najnowsze komentarze dla każdego zadania na blogu, ważne jest, aby zachować widoczność za pomocą komentarzy w ClickUp. Ale przy tak wielu współpracowników komunikujących się tam i z powrotem komentarze mogą się piętrzyć i być trudne do przesiania.

Natychmiastowe podsumowanie długich wątków komentarzy za pomocą kliknięcia przycisku przy użyciu ClickUp AI

Otwiera to drzwi dla naszego zespołu do korzystania z ClickUp AI i funkcja podsumowania wątków komentarzy. Ta funkcja sztucznej inteligencji natychmiast generuje wypunktowane zestawienie długich wątków komentarzy, notatek i aktualizacji z dowolnego zadania, dzięki czemu można od razu przejść do sedna tego, co jest potrzebne i od kogo.

Wprowadzanie innych oprogramowanie do współpracy w miksie dla tych kluczowych aktualizacji po prostu sprawia, że projekty łatwiej wpadają w szczeliny - a nie chcesz zboczyć z kursu z powodu jakiejś marnej nieporozumienia.

Podczas gdy redaktorzy zarządzający spędzają znaczną ilość czasu pracując z różnymi listami i widokami, autorzy treści są, no cóż, pisaniem. ✍🏻

Podczas tworzenia treści nasze blogi przechodzą przez wiele rund edycji i recenzji. Aby postępować zgodnie z naszym dokładnym procesem w szablonie skalowania produkcji treści, poproś autora o dodanie linku do wersji roboczej w polu niestandardowym Draft URL. Następnie autor opublikuje komentarz w zadaniu na blogu i oznaczy recenzenta.

Łatwo udostępniaj szkice blogów, współpracuj przy edycji i szybciej twórz treści za pomocą ClickUp Docs

Zachęcamy do ponownego dodania linku do wersji roboczej w komentarzu dla wygody recenzenta. 💜

Aby zachować pełną aktualność widoków i list, natychmiast zaktualizuj status zadania do Weryfikacji. Gdy recenzent przeczyta wersję roboczą i przedstawi swoje sugestie, przekaże komentarz autorowi i zaktualizuje status zadania do Wymagana aktualizacja.

Od tego momentu autor wprowadza wszystkie niezbędne zmiany, dodaje brakujące elementy i przygotowuje swoją wersję roboczą do ostatecznej recenzji.

**PORADA PRO Zapisz ten proces i dodaj go do opisu zadania, aby wszyscy pozostali na pokładzie z uzgodnioną strategią i kanałami komunikacji.

Krok 7: Formatowanie treści w systemie CMS

Szkic może być gotowy, ale zadanie blogowe nie jest ukończone, dopóki treść nie pojawi się w witrynie. Etap końcowy może być nieco uciążliwy ze względu na formatowanie i edycję stron internetowych, ale jesteś już prawie na miejscu.

Zamiast pozostawiać formatowanie i przygotowywanie przychodzących treści redaktorowi zarządzającemu, oddaj tę moc w ręce autorów. 🤗

Gdy treść zostanie sprawdzona i zaktualizowana w celu uwzględnienia wszelkich zaległych komentarzy, dodaj ją do swojego systemu zarządzania treścią_ na tym etapie ważne jest, aby utrzymać tempo produkcji, aby można było sformatować i idealnie opublikować fragment treści tego samego dnia.

Autor doda wyróżniony obraz, wszelkie ważne linki, odpowiednie formatowanie i ostateczne poprawki przed udostępnieniem linku do wersji roboczej CMS redaktorowi w celu ostatecznego sprawdzenia. Zanim autor ukończy pracę formatowanie wersji roboczej w CMS powinien być praktycznie gotowy.

Aby zapewnić spójność i wydajność, postępuj zgodnie z tym samym procesem komentowania, co w przypadku pierwszej rundy edycji (krok szósty), a następnie zaktualizuj status zadania z Wymagana aktualizacja na Przegląd końcowy.

Zwiększ produktywność dzięki zarządzaniu zadaniami opartemu na współpracy poprzez przypisywanie zadań, oznaczanie komentarzy i udostępnianie nagrań ekranu na jednej platformie

Jeśli korzystasz z ClickUp, przechowuj wszystkie dyskusje związane z recenzjami w wątku komentarzy bezpośrednio w zadaniu. Nie zapomnij tylko przypisać lub @wzmiankować właściwego edytora. 🤓

Krok 8: Przejrzyj, opublikuj i oznacz jako wykonane

Dotarłeś do ostatniej fazy tworzenia skalowalnego procesu tworzenia treści - wszystko, co pozostało, to jeden ostatni przegląd.

Redaktorzy powinni wprowadzić ostatnie poprawki do bloga bezpośrednio w CMS, a gdy będzie on gotowy do uruchomienia, zaktualizować status zadania do Gotowy i odpowiedzieć w wątku komentarzy, informując autora, że jest w dobrej formie do uruchomienia.

Po zmianie statusu zadania na blogu z Gotowe na Opublikowane, zostanie ono automatycznie usunięte z bazy danych treści i przeniesione na listę Opublikowane. W ten sposób możesz nadzorować aktywne obciążenie zespołu, jednocześnie monitorując postępy w realizacji ogólnego celu.

Na liście Opublikowane znajduje się osobna zakładka Widok kalendarza wszystkich opublikowanych postów. Z tego kalendarz treści , łatwo jest zwizualizować, ile blogów jest publikowanych każdego dnia, tygodnia lub miesiąca, aby upewnić się, że utrzymujesz stały harmonogram publikowania.

Gdy status zadania na blogu zostanie ustawiony na Opublikowany, zostanie ono automatycznie zaktualizowane w widoku Kalendarz opublikowanych treści na blogu

Jeśli zauważysz, że zdecydowana większość treści pojawia się jednocześnie lub w ostatnich tygodniach miesiąca, możesz proaktywnie wprowadzić zmiany w swoim przepływie pracy, aby uzyskać bardziej spójny harmonogram publikowania.

Zaufaj nam, Twój zespół będzie Ci za to wdzięczny. Nikt nie chce pracować do późna w ostatni piątek. 🍸

Utrzymywanie treści na dużą skalę w ClickUp

Nawet po opublikowaniu bloga, tak naprawdę nigdy nie przestaje on istnieć. Aby wysokiej jakości treści na blogu były aktualne, użyteczne i istotne, ważne jest, aby regularnie je odświeżać lub zmieniać ich przeznaczenie.

Trzymanie ręki na pulsie każdego bloga mijającego biurko jest dużym wyzwaniem po skalowaniu strategii marketingu treści. Jeśli jednak korzystasz z narzędzia takiego jak nasz niestandardowy szablon do skalowania produkcji treści wraz z potężnym systemem zarządzania pracą, takim jak ClickUp, znacznie łatwiej jest utrzymać wysokiej jakości treści na dużą skalę, nawet przez dłuższy czas.

Mówiąc z doświadczenia - te osiem kroków działa_.

Połączenie tej strategii content marketingowej z naszym sprawdzonym szablonem skalowania treści całkowicie zmieniło grę naszego zespołu podczas skalowania treści i wiemy, że może zrobić to samo dla twojego.

Uzyskaj dostęp do bezpłatnego zasobu wyróżnionego na tym blogu, ogromnego Biblioteka szablonów tony elastycznych szablonów funkcji zarządzania pracą ponad 1,000 integracji i więcej, jeśli zarejestrujesz się w ClickUp już dziś. 🏆 Zarejestruj się w ClickUp