10 szablonów przewodników po stylach, które wzmocnią Twoją markę

W świecie brandingu utrzymanie spójności jest kluczem. Bez niej tożsamość wizualna marki może zmieniać się tak kapryśnie, jak suknia księżniczki Aurory w "Śpiącej królewnie", magicznie zmieniając kolor z różowego na niebieski za machnięciem różdżki. Choć w bajkach jest to urocze, nagłe transformacje są poważnym zmartwieniem dla każdego menedżera marki.

Definiując kolory, typografię, obrazy i głos, przewodnik po stylu marki gwarantuje, że wygląd marki pozostanie jednolity, niezależnie od tego, kto dzierży magiczną różdżkę marketingową. 🪄

Jednak opracowanie przewodnika po stylu marki od podstaw wymaga znacznych zasobów. W tym miejscu szablony przewodnika stylu wkraczają do akcji, aby uratować dzień, zapewniając przyjazne dla kosztów rozwiązanie, szczególnie dla małych i średnich Business lub raczkujących startupów.

W tym artykule przedstawimy 10 darmowych szablonów wytycznych dotyczących marki, z których każdy został skrupulatnie opracowany, aby zawartość za każdym razem była atrakcyjna. Zapoznaj się z tymi przełomowymi narzędziami, które wzbogacą Twój zestaw narzędzi brandingowych!

Co to jest szablon przewodnika stylu?

Przewodnik po stylu to podręcznik marki, który określa wytyczne wizualne i tekstowe aby zapewnić spójność na wszystkich platformach. Jest to centralny punkt odniesienia dla całej komunikacji marki, niezbędny do utrzymania spójnego wizerunku tożsamości marki .

Wiele szablonów wytycznych marki służy jako doskonała odskocznia do stworzenia kompleksowego podręcznika brandingu. Jest to zaprojektowana struktura, która zapewnia podstawową strukturę, w tym symbole zastępcze dla ważnych elementów, takich jak logo, typografia, schematy kolorów i wytyczne głosowe. Menedżerowie marki mogą skorzystać z szablonu przewodnika po stylu marki, aby sprawdzić, czy wszystkie istotne elementy zostały uwzględnione, promując jednolitość na różnych platformach i w różnych mediach.

Co składa się na dobry szablon Brand Guideline?

Szablony przewodników po stylu często zawierają najlepsze praktyki branżowe, pozwalając menedżerom marki na zgodność z aktualnymi trendami i standardami w obszarach takich jak projektowanie i dostępność. Oto funkcje udostępniane przez najlepsze szablony przewodników stylu:

Łatwość użycia: Dobry szablon jest przyjazny dla użytkownika, pozwalając osobom o różnym poziomie wiedzy projektowej na jego zrozumienie i efektywne wykorzystanie

Dobry szablon jest przyjazny dla użytkownika, pozwalając osobom o różnym poziomie wiedzy projektowej na jego zrozumienie i efektywne wykorzystanie Niestandardowość: Szablon powinien również oferować elastyczność, zapewniając jednocześnie gotową strukturę. Menedżerowie marki mogą dostosować szablon do konkretnych potrzeb i wyjątkowości swojej marki, pozwalając na kreatywność w określonych ramach

Szablon powinien również oferować elastyczność, zapewniając jednocześnie gotową strukturę. Menedżerowie marki mogą dostosować szablon do konkretnych potrzeb i wyjątkowości swojej marki, pozwalając na kreatywność w określonych ramach Wskazówki wizualne: Włączenie przykładów i wizualizacji sprawia, że przewodnik jest bardziej przystępny. Pomoce wizualne, takie jak wykresy, diagramy i obrazy, mogą pomóc zilustrować, w jaki sposób należy używać poszczególnych elementów

Włączenie przykładów i wizualizacji sprawia, że przewodnik jest bardziej przystępny. Pomoce wizualne, takie jak wykresy, diagramy i obrazy, mogą pomóc zilustrować, w jaki sposób należy używać poszczególnych elementów Integracje: Niektóre szablony mogą być wyposażone w funkcje umożliwiające integrację z innymi szablonaminarzędzia do zarządzania zasobami markizapewniając, że zmiany są płynnie odzwierciedlane na wszystkich platformach

Niektóre szablony mogą być wyposażone w funkcje umożliwiające integrację z innymi szablonaminarzędzia do zarządzania zasobami markizapewniając, że zmiany są płynnie odzwierciedlane na wszystkich platformach Kontrola wersji: Jeśli potrzebne są aktualizacje wytycznych marki, przejrzysty system kontroli wersji zapewnia wszystkim najbardziej aktualny przewodnik po marce

10 profesjonalnych szablonów wytycznych marki do wykorzystania w 2024 roku

Przekonaliśmy się, że szablon przewodnika po stylu może być Twoim skrótem do zrobienia sukcesu w brandingu, ale jak znaleźć ten właściwy? 🤔

Niezależnie od tego, czy rebrandingujesz biznes, wprowadzasz nową markę, czy chcesz ustandaryzować projekty swojego zespołu, starannie przygotowaliśmy tę listę 10 świetnych szablonów przewodników stylu, które pasują do Twoich potrzeb. Zanurz się i znajdź ten, który jest szyty na miarę dla Ciebie!

1. Szablon przewodnika po stylu ClickUp

Udostępnianie wielu przewodników po stylach w ramach jednego dokumentu ClickUp za pomocą podstron

Szablon Szablon przewodnika po stylach ClickUp został zaprojektowany jako jednostanowiskowy sklep do organizowania, śledzenia i zarządzania wszystkimi istotnymi elementami marki, takimi jak głos, logo i kolory. 🎨

Jest to idealne narzędzie dla firm dążących do stworzenia rozpoznawalnego i harmonijnego wyglądu marki. Jego kluczowe funkcje obejmują:

Śledzenie postępu każdego zasobu brandingowego za pomocą Custom Statusów

Łatwa wizualizacja i zarządzanie atrybutami marki za pomocą Pól niestandardowych

Ułatwienie śledzenia zasobów marki za pomocą Narzędzia do zarządzania projektami jak zagnieżdżone podzadania i etykiety priorytetów

jak zagnieżdżone podzadania i etykiety priorytetów Widoki niestandardowe takie jak Lista, Gantt, Obciążenie pracą, Kalendarz i inne

Szablon upraszcza proces tworzenia własnego przewodnika po stylach i kompresuje go do zaledwie kilku prostych kroków. Gdy masz już jasną wizję przekazu swojej marki, zbierz niezbędne elementy, takie jak logo, czcionki i inne zasoby, które reprezentują charakter Twojej marki.

Ostatnim krokiem jest udostępnianie tego przewodnika swojemu zespołowi, aby każdy członek zespołu zrozumiał, jak prawidłowo z niego korzystać.

2. ClickUp Tworzenie szablonu przewodnika po stylach

Śledzenie zadań i żądań związanych z brandingiem na liście ClickUp

Tworzenie tożsamości marki jest złożonym i wieloaspektowym procesem, ale to właśnie w tym obszarze ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem ClickUp Tworzenie szablonu przewodnika po stylach wyróżnia się. Dzięki strukturze wokół strategicznej ścieżki 4 statusów, szablon ten poprowadzi Cię przez każdą istotną fazę tworzenia przewodnika po stylu.

Podróż rozpoczyna się od statusu "Do zrobienia " - nadając priorytet zadaniom i ustawiając podstawy. Możesz dodać osoby przypisane, określić poziomy wysiłku i zdefiniować terminy, aby każdy znał swoją rolę i złożoność każdego zadania.

Po przejściu do statusu "W trakcie ", do gry wchodzą pola niestandardowe szablonu, takie jak Poziom złożoności i Współczynnik ukończenia. Wstaw komentarze, aby wyjaśnić wskazówki, śledzić postępy i upewnić się, że wszystko jest zgodne z charakterem marki. Widok listy zadań jest bardzo pomocny na tej scenie, oferując uporządkowany przegląd trwających zadań.

Gdy status zmienia się na "Zatwierdzenie ", Pola niestandardowe pozwalają na usprawnienie procesu kontroli i równowagi. Widok procesu powstania staje się tutaj niezbędny, prowadząc krok po kroku udoskonalanie każdego elementu brandingu.

Wreszcie, gdy osiągniesz status "Zakończone ", możesz zastanowić się nad podróżą za pomocą widoku Gantt, wizualizując oś czasu i to, jak każdy element został płynnie połączony.

3. Szablon przewodnika po stylu logo ClickUp

Dodaj logo swojej marki, kolory marki, niestandardowe ikony i nie tylko w udostępnianym dokumencie ClickUp

Zaprojektowanie spójnego i rozpoznawalnego logo ma kluczowe znaczenie dla wizualnej integralności marki. Zbudowany w oparciu o elastyczny cykl pracy, ClickUp Szablon przewodnika po stylu logo ClickUp pomaga zbudować kamień węgielny jednolitego i silnego wizerunku marki.

Zacznij od zebrania wszystkich zasobów logo, upewniając się, że masz pod ręką wszystkie wersje wektorowe i alternatywne. Możesz kategoryzować i zarządzać wszystkimi aspektami swojego logo, od wartości kolorów po rozmiary i przestrzenie.

Następnie ustal wytyczne dotyczące tego, jak i kiedy używać każdej wersji logo, definiując zasady, takie jak kolor, maksymalny rozmiar i inne określone ograniczenia. Możesz utworzyć zadania w szablonie, aby wyartykułować te zasady, dzięki czemu będą one łatwo dostępne dla wszystkich interesariuszy.

Dołączenie przykładów użycia logo w różnych kontekstach pomoże zachować jednolitość marki. Użyj widoku Kalendarza, aby wizualizować makiety i planować zastosowanie logo na różnych platformach. 📅

Szczegółowy opis i dokumentacja logo są następne. Tutaj możesz użyć pól niestandardowych, aby uchwycić każdy niuans swojego logo, od kroju pisma po paletę kolorów.

Ale to nie wszystko! Możesz (i powinieneś) stale monitorować i analizować przewodnik, organizować regularne spotkania w celu omówienia postępów i ustawić powiadomienia, aby być na bieżąco - wszystko w ClickUp!

4. Szablon przewodnika po stylu projektu ClickUp

Zbierz wszystkich członków zespołu i partnerów zewnętrznych na tej samej stronie z dokumentem projektu

Szablon Szablon przewodnika po stylu projektu ClickUp pomaga zebrać wszystkie definiujące elementy marki dla projektu poprzez Dokumenty ClickUp funkcja. W ten sposób możesz stworzyć scentralizowany punkt odniesienia, który będzie łatwo dostępny dla Twojego zespołu.

Zbiór elementów służy jako punkt wyjścia dla interaktywnego procesu. Korzystając z widoku Tablica, można zebrać instancje dotyczące stosowania kodów kolorów, rozmiarów czcionek, typów i specyfikacji logo. Następnie można przekształcić abstrakcyjne koncepcje w namacalne, wykonalne wytyczne.

Dzięki funkcjom zarządzania projektami ClickUp możesz przydzielać konkretne zadania i opracowywać wytyczne, aby zapewnić spójne wykorzystanie elementów brandingowych projektu. Wzmacnia to jego tożsamość na wszystkich platformach.

Udostępnianie przewodnika po stylu jest równie łatwe, jak jego data powstania. Intuicyjne opcje udostępniania ClickUp sprawiają, że wszyscy członkowie zespołu są na bieżąco z wizualną esencją projektu.

Szablon ClickUp Project Style Guide wykracza poza zwykłą organizację elementów brandingu - ożywia spójny i konsekwentny wizerunek. Niezależnie od tego, czy budujesz strony internetowe, projektowanie logo , aktualizowanie kont w mediach społecznościowych lub tworzenie materiałów marketingowych, ten szablon jest podstawą jednolitej i profesjonalnej tożsamości marki.

5. Szablon księgi znaku ClickUp

Nakreśl wartości, cele, głos marki i nie tylko swojej organizacji za pomocą szablonu Brand Book w ClickUp

Wyobraź sobie swoją markę jako osobę. Pomyśl o niej jak o kimś, kogo rozpoznajesz w tłumie, kimś z własnym stylem i sposobem mówienia. Ma unikalną osobowość, wyraźny głos, rozpoznawalną twarz i historię, która sprawia, że ludzie kiwają głowami ze zrozumieniem. Ale jak można zagwarantować, że wszyscy w zespole mówią językiem marki poprawnie i konsekwentnie?

Wprowadź Szablon księgi znaku ClickUp twój cyfrowy współautor, który pomoże Ci opowiedzieć historię Twojej marki i poprowadzi Twój zespół w jej spójnym reprezentowaniu. 📖

Najpierw naszkicuj charakter swojej marki, definiując jej wygląd i ustawiając scenę dla rozwijającej się narracji. Dzięki dokumentom ClickUp możesz zbierać logo, czcionki, kolory i inne zasoby wizualne.

Teraz, gdy masz już bloki konstrukcyjne, nadszedł czas na ustawienie zasad. Stwórz jasne dyrektywy, na przykład jak logo powinno być używane na różnych zasobach.

6. Szablon Tablicy z wytycznymi dotyczącymi stylu marki ClickUp

Udostępnianie elementów projektu i rzeczywistych przykładów wykorzystania zasobów marki na tablicy ClickUp

Z szablonem Szablon tablicy z wytycznymi dotyczącymi marki ClickUp kreatywność spotyka się z organizacją, a pomysły przekładają się na konkretne wytyczne dotyczące marki.

Zacznij od wypełnienia Tablica ze szczegółami i misją firmy. Uwzględnij logo, czcionki, kolory i inne elementy graficzne dedykowane dla każdego zasobu marki. Następnie ukształtuj zasady świata swojej marki w listę do zrobienia i zakazów. Możliwości śledzenia czasu, etykiety i ostrzeżenia o zależnościach pomogą ci monitorować wytyczne dotyczące marki. ⏱️

Możesz używać zadań do przeglądania i udoskonalania każdego zasobu. Korekty mogą obejmować dostosowanie kolorów w celu wywołania określonych emocji, modyfikację czcionek w celu zwiększenia czytelności lub przeformułowanie wytycznych w celu wyjaśnienia intencji.

To, co sprawia, że ten atrakcyjny wizualnie szablon jest naprawdę magiczny, to jego integracyjność. Nowi pracownicy szybko odnajdują się w tym kreatywnym krajobrazie, łatwo rozumiejąc wygląd i wartości marki. Przewodnik po stylu staje się galerią, w której interesariusze mogą przeglądać, przeprowadzać burze mózgów, dyskutować i lepiej dostosowywać zasoby do marki.

7. Szablon tożsamości marki ClickUp

Skorzystaj z szablonu wytycznych dotyczących marki ClickUp, aby udostępniać zestaw i zasady dotyczące marki

Współpraca jest kluczem do stworzenia tożsamości marki, która rezonuje z rynkiem. Oprócz Twojego zespołu, współpraca ta obejmuje również kluczowy wkład ze strony niestandardowych klientów, zapewniając, że Twoja marka jest zgodna z ich postrzeganiem i oczekiwaniami. 👥

The Szablon tożsamości marki ClickUp to potężna platforma dla tego wspólnego przedsięwzięcia. To więcej niż tylko ramy projektowe, to zakończony szablon projektu, który pomaga kształtować markę poprzez:

Definiowanie wizualizacji Tworzenie skutecznych komunikatów Ustawienie jasnych celów i zadań

Twój zespół może korzystać z funkcji Dokumentów, aby burzy mózgów o osobowości marki, definiując unikalnego ducha, który chcesz przekazać. W widoku Tablica można określić podstawowe wartości marki, przydzielając zadania członkom zespołu, aby zapewnić odzwierciedlenie tych wartości w projekcie.

Plan jest tak samo ważny jak kreatywność i współpraca. Wykres Gantta w ClickUp pozwala na planować proces projektowania skrupulatnie, ustaw kamienie milowe i określ, kiedy każda część tożsamości Twojej marki zostanie zakończona.

8. Szablon brandingowy ClickUp

Skorzystaj z tego szablonu, aby zorganizować inicjatywy brandingowe i stworzyć prosty proces dla zasobów wewnętrznych lub zewnętrznych, aby być na bieżąco

Branding to unikalny głos, historia i wizualny odcisk palca, który firma komunikuje światu. Musisz zachować spójność, aby dotrzeć do ludzi i wyróżnić się z tłumu.

The Szablon brandingowy ClickUp upraszcza ten skomplikowany proces, umożliwiając sprawne i kreatywne zarządzanie projektami brandingowymi. Dzięki niemu firmy mogą zdefiniować styl, opracować jednolity przekaz i zbudować bibliotekę zasobów, aby zachować spójność marki. 🏷️

Jak przystąpić do zrobienia użytku z tego wszechstronnego szablonu? Po pierwsze, powinieneś zdecydować się na tożsamość i głos swojej marki. Następnie możesz utworzyć zadania dla zasobów wizualnych, takich jak projekt logo i wybór kolorów. Korzystaj z powtarzających się zadań, aby upewnić się, że Twój branding ewoluuje wraz z Twoim biznesem i trendami.

Niestandardowe funkcje szablonu sprawiają, że jest on tak skuteczny. Niestandardowe statusy pomagają monitorować postęp każdego elementu brandingu, niestandardowe pola umożliwiają zapisywanie istotnych informacji związanych z projektami brandingowymi, a niestandardowe widoki oferują wiele konfiguracji wyświetlania, aby utrzymać informacje w uporządkowany sposób.

Co więcej, rozszerzone możliwości zarządzania projektami, takie jak śledzenie czasu, ostrzeżenia o zależnościach i e-maile sprawiają, że szablon ten jest kompleksowym rozwiązaniem do tworzenia marki.

9. Szablon planu wprowadzenia marki na rynek ClickUp

Upewnij się, że każde zadanie zostanie zakończone na czas dzięki szablonowi ClickUp Brand Launch Plan Template

Szablon Szablon planu wprowadzenia marki na rynek ClickUp to Twój drugi pilot w ekscytującej przygodzie, jaką jest wprowadzenie na rynek nowej marki. Pomaga uporządkować wszystkie najdrobniejsze szczegóły związane z planem, ustawieniem rzeczy i faktycznym uruchomieniem marki. ✈️

Ten szablon oferuje wszystko, co niezbędne do powodzenia wielkiej premiery, w tym:

Stworzenie precyzyjnej osi czasu Organizowanie i śledzenie istotnych zadań Dostosowanie wszystkich interesariuszy do wymaganych zasobów i terminów

Aby skorzystać z szablonu, zacznij od zdefiniowania celów, zbadania rynku i utworzenia szczegółowej osi czasu w widoku wykresu Gantta. Szablon jest wyposażony w funkcje usprawniające planowanie i monitorowanie. Niestandardowe statusy i pola umożliwiają precyzyjne śledzenie każdego kroku procesu, a niestandardowe widoki pozwalają podejść do projektu z różnych perspektyw w celu lepszego monitorowania.

Użyj widoku Tablica, aby zorganizować swoje pomysły na zawartość i przydzielać zadania członkom zespołu. Automatyzacja ClickUp umożliwia tworzenie zautomatyzowanych kampanii e-mail i posty w mediach społecznościowych zapewniając płynną i skuteczną promocję.

Ponadto pulpity ułatwiają śledzenie postępów i zapewniają przegląd wyników w celu triumfalnego uruchomienia.

10. Szablon planu rebrandingu ClickUp

Czas na metamorfozę? Zmień wszystko dzięki szablonowi planu rebrandingu ClickUp

Rebranding to złożone i wymagające przedsięwzięcie, które wymaga szczegółowego planu i koordynacji. Na szczęście Szablon projektu rebrandingu ClickUp został zaprojektowany w celu uproszczenia tego procesu. ♻️

Od ustawienia początkowych celów i analizy obecnej marki do opracowania nowej tożsamości, uruchomienia i monitorowania wyników, ten szablon pomaga zarządzać wszystkimi aspektami transformacji. Jego precyzyjna konstrukcja pozwala skupić się na projekcie, dostosowując każdą jego scenę do wyznaczonych celów.

Szablon zawiera kluczowe elementy, które sprawiają, że podróż jest płynna. Niestandardowe statusy, takie jak W trakcie i Przegląd wewnętrzny, umożliwiają szczegółowe śledzenie każdego etapu, podczas gdy pola niestandardowe oferują skuteczny sposób zarządzania zadaniami i wizualizacji projektu. Ponadto funkcje zarządzania projektami, takie jak ostrzeżenia o zależnościach, śledzenie czasu i komentarze, zwiększają ogólne możliwości śledzenia.

Można również utworzyć wykres Gantta w celu śledzenia postępów, użyć Kamieni Milowych, aby mieć oko na kampanię marketingową i monitorować wyniki za pomocą pulpitów.

Dzięki bezproblemowej współpracy, ciągłym aktualizacjom, regularnym spotkaniom i analizie maksymalnej wydajności, szablon ten prowadzi do powodzenia rebrandingu, utrzymując wszystkich interesariuszy w synchronizacji, a proces jest usprawniony i skuteczny.

Rozpocznij swoją przygodę z brandingiem z szablonami przewodnika po stylach ClickUp

Poruszanie się po zawiłościach zarządzanie marką nigdy nie było łatwiejsze, dzięki tym 10 innowacyjnym Szablony ClickUp . Począwszy od logo, a skończywszy na pełnowymiarowych księgach marki - tutaj znajdziesz właściwą mapę drogową dla swojej podróży brandingowej, dostosowaną do Twoich unikalnych potrzeb.

Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą w dziedzinie brandingu, czy dopiero zaczynasz, wybierz szablon przewodnika stylu z naszej listy i poprowadź swój biznes dobrze zorganizowaną drogą do powodzenia! 🛣️