11 najlepszych szablonów dla influencerów do zarządzania zasięgiem w 2024 roku

Influencer marketing stał się kluczowym sposobem dla firm na budowanie świadomości marki i połączenie z docelowymi odbiorcami. Jednak współpraca z influencerami wymaga wiele pracy - od strategii dotarcia do influencerów po wdrożenie strategii influencer marketingu marketing plan .

Nie tylko musisz połączyć się z odpowiednim influencerem dla swojej marki, ale także musisz utrzymywać produktywne i profesjonalne powiązania po drodze.

Skorzystaj z szablonów dla influencerów, aby udoskonalić swoją strategię marketingową i skrócić czas potrzebny na powodzenie współpracy z influencerami kampania marketingowa .

Co to jest szablon influencera?

Szablon influencera to dowolny dokument używany do usprawnienia i standaryzacji interakcji z influencerami. Zamiast zaczynać od zera za każdym razem, możesz po prostu spersonalizować swój konspekt lub szablon dla każdego potencjalnego influencera, z którym się kontaktujesz.

Niektóre z najpopularniejszych szablonów dla influencerów obejmują:

Szablon e-maila do influencerów : Użyj tego szablonu, aby zainicjować kontakt z influencerem po raz pierwszy. Jeśli będziesz kontaktować się z nimi za pośrednictwem bezpośredniej wiadomości, utwórz szablon DM zamiast szablonu e-maila

Szablon e-maila follow-up : Użyj tego szablonu, aby skontaktować się z influencerami, od których nie otrzymałeś odpowiedzi lub którzy wyrazili odsetki w twoim projekcie

Kampania influencerów szablon briefu: brief kampanii wyjaśnia potencjalnym influencerom zakres, cel i oś czasu kampanii

Szablon umowy z influencerem: Twój influencerszablon umowy powinien określać warunki współpracy z influencerami, takie jak liczbapostów w mediach społecznościowych postów w mediach społecznościowych /%href/

Szablon planu zawartości mediów społecznościowych: Ten rodzaj szablonu pomaga utrzymać ciebie i twojego konkretnego influencera na tej samej stronie, gdy twoja kampania posuwa się naprzód

Co składa się na dobry szablon dla influencera?

Dobry szablon influencer marketingu powinien zawierać kluczowe informacje, a jednocześnie być łatwy do dostosowania do każdego influencera, z którym się kontaktujesz. Na przykład, w każdym e-mailu można zawrzeć te same informacje o swoim biznesie, ale spersonalizować temat i nazwę influencera.

Oto cztery rzeczy, które należy uwzględnić w wiadomościach od influencerów:

Temat wiadomości: Im bardziej popularna nazwa influencera, tym więcej e-maili otrzyma. Użyj angażującego tematu, aby przyciągnąć uwagę influencera i zwiększyć wskaźnik otwarć

Im bardziej popularna nazwa influencera, tym więcej e-maili otrzyma. Użyj angażującego tematu, aby przyciągnąć uwagę influencera i zwiększyć wskaźnik otwarć Wartości marki : Influencerzy mediów społecznościowych lubią współpracować z markami, które są zgodne z ich wartościami. Zwiększ swoje szanse na powodzenie, podkreślając, w jaki sposób twój produkt lub biznes pasuje do ich odbiorców

Influencerzy mediów społecznościowych lubią współpracować z markami, które są zgodne z ich wartościami. Zwiększ swoje szanse na powodzenie, podkreślając, w jaki sposób twój produkt lub biznes pasuje do ich odbiorców Darmowa próbka : Jeśli nazwa twojej marki nie jest powszechnie znana, zaoferuj dostawcom darmowe próbki produktów, aby mogli sami przekonać się, czym jest twój produkt 🎁

Jeśli nazwa twojej marki nie jest powszechnie znana, zaoferuj dostawcom darmowe próbki produktów, aby mogli sami przekonać się, czym jest twój produkt 🎁 Zestaw medialny: Jeśli twój influencer jest blogerem lub recenzentem, dostarcz mu zestaw medialny ze wszystkimi materiałami promocyjnymi, aby nie musiał ich szukać

11 szablonów dla influencerów do wykorzystania w 2024 roku

Istnieje prawdopodobieństwo, że będziesz musiał skontaktować się z wieloma influencerami przed nawiązaniem powodzenia współpracy dla swojej marki. Te darmowe szablony pozwolą ci zaoszczędzić czas na każdym kroku, od wstępnego kontaktu po tworzenie mediów społecznościowych kalendarz zawartości .

Wystarczy pobrać potrzebne szablony i niestandardowo dostosować je do każdej nowej strategii marketingowej.

1. Szablon umowy z influencerem ClickUp

Stwórz swój kolejny dokument z szablonem Influencer Contract Doc Template by ClickUp

Użyj tego Szablon umowy z influencerem ClickUp aby udokumentować formalną umowę z influencerem lub twórcą zawartości. Zacznij od wpisania imienia i nazwiska influencera, danych kontaktowych i adresu głównego. Następnie wypełnij tabelę z uchwytami dla każdego z nich zarządzanie projektami w mediach społecznościowych platformy (Facebook, Instagram, Tiktok itd.), wraz z liczbą ich obserwujących.

Po utworzeniu umowy możesz przesłać ją e-mailem do weryfikacji, a obie strony mogą podpisać dokument cyfrowo. Wyeksportuj swoją strategię dotarcia do influencerów jako PDF, aby ułatwić prowadzenie dokumentacji.

Nie tylko służy to jako wiążąca umowa, ale także ułatwia śledzenie wszystkich influencerów, z którymi współpracujesz, dzięki zdjęciu profilowemu i uchwytom mediów społecznościowych wyświetlanym bezpośrednio na pierwszej stronie.

2. Szablon planu zawartości mediów społecznościowych ClickUp

Śledzenie postów w mediach społecznościowych za pomocą tego szablonu z możliwością dostosowania zawartości

To Szablon planu zawartości mediów społecznościowych ClickUp pomaga śledzić wszystkie kampanie w mediach społecznościowych w jednym miejscu, nawet jeśli współpracujesz z wieloma influencerami.

Każde zadanie otrzymuje termin realizacji i osobę przypisaną, dzięki czemu możesz przypisać relację na Instagramie do swojego influencera na Instagramie, a post na TikTok do kogoś innego. Możesz także użyć kolumny Priorytet, aby wyróżnić zadania wrażliwe na czas czerwoną lub pomarańczową flagą.

Czy masz inne osoby zaangażowane w kampanię influencer marketingu, takie jak redaktor, projektant lub copywriter? Dodaj je do jednego z pięciu pól niestandardowych, aby usprawnić współpracę.

Niezależnie od tego, czy planujesz prezentację nowego produktu, czy też zapowiedź nadchodzącej premiery, ten szablon planu zawartości mediów społecznościowych zapewni ci organizację i wydajność.

3. ClickUp Agency Client Health Tracker by Zenpilot

Bądź na bieżąco z potrzebami klientów i zwiększaj ich zadowolenie dzięki temu niestandardowemu szablonowi od ZenPilot i ClickUp

Współpraca z influencerami staje się coraz bardziej popularna wśród firm, ale zarządzanie tymi relacjami może być wyzwaniem. To właśnie tutaj ClickUp Agency Client Health Tracker z szablonu Zenpilot jest dostępny. Ten konfigurowalny szablon umożliwia agencjom śledzenie kondycji relacji z klientami w jednej wygodnej lokalizacji, ułatwiając zarządzanie informacjami o influencerach i maksymalizację wpływu.

Dzięki ClickUp Agency Client Health Tracker agencje mogą śledzić ważne punkty danych, takie jak poziom satysfakcji influencerów, punkty styku i opinie. Rejestrując te informacje, Business może lepiej zrozumieć swoje relacje z influencerami i odpowiednio zoptymalizować swoją strategię. Dzięki temu mogą utrzymać silne partnerstwo i osiągnąć większe powodzenie w biznesie.

Włączając ClickUp Agency Client Health Tracker do procesu zarządzania influencerami, będziesz w stanie usprawnić cykl pracy i być na bieżąco z wszelkimi pojawiającymi się problemami.

4. Szablon reklamy ClickUp

Ten szablon reklamy ClickUp pomaga śledzić status materiałów marketingowych

To Szablon reklamy ClickUp może pomóc w opracowaniu nowej reklamy dla cyfrowej kampanii marketingowej od początku do końca. Zacznij od określenia celu marketingowego, materiałów marketingowych i statusu marketingowego (np. "W opracowaniu").

Następnie podziel proces rozwoju na sceny, takie jak "Pierwszy projekt zakończony", "Końcowy projekt zakończony" i "Zatwierdzony przez dział prawny" Gdy reklama zostanie zatwierdzona przez zespół wykonawczy, zespół prawny i zespół marketingowy, możesz wysłać ją do influencerów w mediach społecznościowych i innych podmiotów stowarzyszonych, aby rozpocząć wysiłki marketingowe.

Ten szablon reklamy może być wykorzystywany w większości kampanii influencer marketingowych, a także w programach partnerskich i programach ambasadorów marki.

5. Szablon skrótu kampanii ClickUp

Skorzystaj z szablonu briefu kampanii, aby określić budżet, grupę docelową i kamienie milowe związane z kampanią influencerską

Przed nawiązaniem współpracy z influencer marketingiem skorzystaj z szablonu Szablon streszczenia kampanii ClickUp aby wszyscy byli na tej samej stronie i skoordynowali swoje wysiłki.

Wypełnij tabelę z kierowcą, współpracownikami i osobami zatwierdzającymi projekt (używając ich uchwytów w mediach społecznościowych, abyś mógł łatwo znaleźć ich online). Dołącz nazwę produktu, slogan i opis produktu, który chcesz reklamować.

Szablon zawiera również sekcję Wiadomości, w której można opisać wezwanie do działania (CTA). Czy Twój produkt jest idealny dla rodzin z dziećmi lub właścicieli zwierząt domowych? Dodaj zdjęcie swojego idealnego klienta w sekcji Docelowi odbiorcy.

Sekcja Budżet pomaga podzielić budżet kampanii na komponenty, takie jak copywriting, produkcja wideo i analiza, podczas gdy sekcja Kamień milowy pomaga śledzić terminy dla każdego kroku w kampanii.

Na koniec podsumuj swój influencer marketing sekcją Klucz Rezultaty i dodatkowe zasoby do wglądu dla zespołu.

6. Szablon do śledzenia kampanii ClickUp

Śledź postęp wielu kampanii marketingowych od początku do końca dzięki temu szczegółowemu szablonowi śledzenia kampanii

To Szablon do śledzenia kampanii ClickUp pomaga śledzić wyniki kampanii influencer marketingu. Od e-mail marketingu po marketing afiliacyjny, użyj tego szablonu do widoku wszystkich trwających kampanii w jednym miejscu.

Ustaw status uruchomienia kampanii na "Zaplanowane" lub "Uruchomione" i dodaj osobę przypisaną i menedżera kampanii do każdego zadania, aby wiedzieć, kto jest za nie odpowiedzialny. Użyj przydatnych etykiet, takich jak Podcast, Strona internetowa, Reklamy i Media społecznościowe, aby wiedzieć, na której platformie pojawia się każda kampania marketingowa.

Po uruchomieniu kampanii możesz śledzić budżet, wydatki, wrażenia, kliknięcia i wskaźniki konwersji. Przełączaj się między widokiem listy, widokiem tablicy, widokiem kalendarza i innymi, w zależności od tego, jak chcesz wizualizować swoje dane.

7. Szablon do marketingu treści ClickUp

Ten szablon content marketingowy umożliwia grupowanie zadań według miesięcy, oznaczanie ich priorytetów, etykiety różnych typów zawartości i nie tylko

Content marketing wymaga koordynacji między zespołem marketingowym, influencerami i innymi interesariuszami. Użyj szablonu Szablon marketingu treści ClickUp aby usprawnić dane powstania zawartości, niezależnie od tego, czy są to wideo, artykuły, posty na blogu czy infografiki. 📹

Użyj pól takich jak Wysiłek i Jakość wyjściowa, aby określić, które rodzaje zawartości będą najbardziej opłacalne, i oznacz zadania jako Zakończone, Odrzucone lub Do zrobienia.

Jest to świetna okazja, aby poprosić potencjalnych influencerów o udział w recenzji produktu, rozdaniu lub innego rodzaju kampanii marketingowej.

Pamiętaj, aby wspomnieć o tym w szablonach e-maili skierowanych do influencerów, aby wiedzieli, czego mogą się spodziewać po współpracy.

Zobacz jak Narzędzia marketingowe AI mogą usprawnić przepływ pracy w influencer marketingu!

8. Szablon propozycji marketingowej ClickUp

Zaprezentuj swoje usługi marketingowe klientom za pomocą świetnej propozycji marketingowej

To Szablon propozycji marketingowej ClickUp może być używany przez marketerów indywidualnych lub zespoły influencer marketingu, aby zaprezentować swoje usługi potencjalnym klientom. Front zawiera nazwę firmy i krótki opis, a następnie sekcję przedstawiającą członków zespołu i ich role.

Po stronie "O nas" znajduje się sama propozycja wraz z opisem procesu, który opisuje, jak wyglądałaby współpraca z Tobą.

Możesz użyć tej propozycji marketingowej, aby przedstawić pomysł na odpowiednich influencerów i ich zawartość, hashtag do kampanii w mediach społecznościowych lub inny pomysł na content marketing.

Jest ona podobna do e-maila skierowanego do influencerów i szablonu współpracy, ponieważ jej celem jest przedstawienie zespołu, zestawu umiejętności i wizji w jasny i angażujący sposób.

9. Szablon ClickUp Założenie agencji marketingu w mediach społecznościowych

Uruchom własną agencję marketingu w mediach społecznościowych dzięki temu kompleksowemu szablonowi

Szablon ClickUp Szablon do założenia agencji marketingu w mediach społecznościowych jest potężnym narzędziem, które pomoże ci rozwinąć twoją agencja mediów społecznościowych od podstaw. Ten szablon pośredni jest kompatybilny z Przestrzenie ClickUp dla jeszcze bardziej zaawansowanych funkcji współpracy.

Możesz zbudować kompleksowy pulpit z wieloma typami widoków, w tym Tablica, Lista, Moje zadania i Zadania do wykonania w tym tygodniu. Wykorzystaj 30 oznaczonych kolorami statusów, takich jak W przeglądzie, Aktywne, Wstrzymane, Opublikowane, Wymaga korekty i inne.

Będziesz mieć również dostęp do 12 różnych aplikacji ClickApp, które obejmują wszystko, od śledzenia czasu i sprintów po priorytety, limity WIP i ostrzeżenia o zależnościach.

Dzięki tak wielu funkcjom łatwo jest przenieść zadania ze sceny pomysłu lub sugestii aż do publikacji. Śledzenie wielu klientów i influencerów za pomocą tego samego szablonu jest możliwe dzięki etykiecie każdego zadania według klienta, kanału i typu zawartości.

10. Zaawansowany szablon dla mediów społecznościowych ClickUp

Skorzystaj z szablonu Social Media Advanced Template by ClickUp, aby usprawnić wysiłek związany z zarządzaniem zawartością i lepiej się zorganizować

The Zaawansowany szablon dla mediów społecznościowych ClickUp to zaawansowany szablon, który pomoże ci podnieść poziom kampanii w mediach społecznościowych. Zawiera on 16 różnych typów statusów, takich jak Design, Posted/Live, Update Required i Post Withdrawn, dzięki czemu można jednocześnie śledzić ostatnie i nadchodzące posty.

Zacznij od utworzenia listy nadchodzącej zawartości, takiej jak post na blogu lub historia na Instagramie. Dodaj termin i osobę przypisaną do każdego zadania i użyj kolorowych etykiet, aby zidentyfikować kanał mediów społecznościowych i kategorię zawartości (np. Wiadomości, Porady lub Samouczek).

Gdy post zostanie opublikowany, prześlij pliki z zawartością i dodaj połączony adres URL, abyś mógł go przejrzeć lub zaktualizować w dowolnym momencie. Możesz użyć tego samego szablonu do śledzenia postów tworzonych przez mikroinfluencerów lub nawet ambasadorów marki na ich własnych profilach w mediach społecznościowych.

Nie jesteś fanem tablic Kanban? Nie martw się: możesz łatwo przełączyć się do widoku harmonogramu, aby zobaczyć nadchodzące posty na stronie kalendarz marketingowy .

Try out **Oprogramowanie kalendarza marketingowego !

11. Cykl pracy nad strategią mediów społecznościowych ClickUp

Skorzystaj z konfigurowalnego szablonu cyklu pracy strategii mediów społecznościowych firmy ClickUp, aby planować i realizować ważne zadania związane z mediami społecznościowymi

Szablon Cykl pracy nad strategią mediów społecznościowych ClickUp to szablon pośredni, który upraszcza proces planowania dla marketerów mediów społecznościowych. Podziel wszystko na zadania i podzadania i oznacz je kolorowymi etykietami ze statusami takimi jak zakończone, zablokowane, wymagające przeglądu, wymagające zatwierdzenia lub w trakcie realizacji.

W kolumnie Rola określ członków zespołu, którzy są zaangażowani w każde zadanie, takich jak Social Media Manager, Marketing Manager i Content Strategist.

Po ustawieniu cyklu pracy można przełączać się między Sceną powstania, Tablica nastrojów , Wytyczne dotyczące brandingu oraz Kroki strategii mediów społecznościowych.

Ten szablon ClickUp eliminuje zgadywanie ze strategii mediów społecznościowych, dzięki czemu możesz przejść przez swoją listę zadań do zrobienia po jednym na raz. Nie zapomnij uwzględnić zasięgu influencerów, aby przyciągnąć więcej oczu do swojej kampanii marketingowej! 👀

Jak zwiększyć wskaźnik odpowiedzi influencerów

Jednym z największych wyzwań w influencer marketingu jest uzyskanie odpowiedzi od potencjalnych influencerów. Przy tak wielu markach walczących o ich uwagę, może być trudno się wyróżnić i zostać zauważonym.

Ale nie martw się! Mamy kilka wskazówek, które pomogą ci zwiększyć wskaźnik odpowiedzi na influencer outreach:

Personalizuj swoje wiadomości: Nie wysyłaj ogólnego e-maila do każdego influencera z listy. Poświęć czas na zbadanie każdego influencera i spersonalizuj swoją wiadomość. Wspomnij o ich ostatnich pracach lub o czymś, co podziwiasz w ich marce. Zaoferuj wartość: Influencerzy są bardziej skłonni do odpowiedzi, jeśli widzą, że współpraca z tobą przyniesie im jakieś korzyści. Niezależnie od tego, czy chodzi o oferowanie darmowych produktów, płatną współpracę czy ekspozycję na nowych odbiorców, pamiętaj, aby przekazać im wartość, jaką otrzymają dzięki współpracy z Twoją marką. Mów krótko i na temat: Influencerzy to zapracowani ludzie, którzy codziennie otrzymują mnóstwo e-maili. Początkowa wiadomość powinna być krótka i rzeczowa. Zachowaj szczegóły na późniejszy etap rozmowy. Kontynuuj: Jeśli influencer nie odezwie się do ciebie po wysłaniu pierwszej wiadomości, nie bój się przypomnieć mu o tym. Czasami ich skrzynka odbiorcza może być zaśmiecona i mogli przeoczyć pierwszą wiadomość. Budowanie relacji: Nie kontaktuj się z influencerami tylko wtedy, gdy czegoś od nich potrzebujesz. Poświęć czas na budowanie prawdziwych relacji, angażując się w ich zawartość i wspierając ich markę. To sprawi, że będą bardziej skłonni odpowiedzieć, gdy dojdzie do nawiązania współpracy.

Buduj świadomość marki dzięki szablonom dla influencerów ClickUp

Odpowiedni influencer to osoba z wbudowaną publicznością, której wizerunek jest zgodny z wartościami Twojej marki. Jednak najlepsi influencerzy są poszukiwani, więc może minąć trochę czasu, zanim się odezwą.

Twórz krótkie i zwięzłe wiadomości e-mail, aby poprawić wskaźnik odpowiedzi, i korzystaj z szablonów wiadomości e-mail, aby zaoszczędzić czas w procesie redagowania.

Dzięki szablonom ClickUp dla e-maili kontaktowych, e-maili uzupełniających, umów z influencerami i briefów kampanii, zawsze będziesz mieć gotowe dokumenty, których potrzebujesz. Dodatkowo nasze narzędzia do współpracy ułatwiają udostępnianie informacji innym członkom zespołu marketingowego, dzięki czemu wiadomo, kto jest odpowiedzialny za jakie zadania.

Od influencerów po strategię w mediach społecznościowych - ClickUp ma wszystko pod kontrolą.

Odwiedź stronę Biblioteka szablonów ClickUp aby uzyskać jeszcze więcej narzędzia marketingowe aby rozwinąć swój Business.