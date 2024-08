Jak opracować unikalną tożsamość marki w 2024 roku?

Kiedy myślisz o ulubionej marce, prawdopodobnie możesz przywołać w pamięci jej konkretne atrybuty, takie jak kolor, logo, sposób, w jaki brzmią ich reklamy i rodzaj obrazów, które z nimi kojarzysz. To właśnie jest tożsamość marki.

Pomyśl o tożsamości marki jako o jej twarzy. Jest tym, co odróżnia Twoją markę od wszystkich innych w przestrzeni.

Stworzenie tożsamości marki wymaga czasu, wysiłku i kreatywności.

Skorzystaj z tego przewodnika, aby dowiedzieć się, jak stworzyć niezapomnianą tożsamość marki, która odzwierciedla DNA Twojej marki.

Czym jest tożsamość marki?

Tożsamość marki jest ważnym elementem strategii marki. Pozwala na przedstawienie klientom właściwego wizerunku marki poprzez aktywne kształtowanie marki za pomocą tekstu, elementów wizualnych i nie tylko.

Tożsamość marki musi obejmować różne elementy marki, takie jak:

Wartości marki, przekonania i misja

Sposób, w jaki marka komunikuje się z produktem (głos marki)

Odczucia użytkowników podczas interakcji z marką (osobowość marki)

Niestandardowy sposób postrzegania marki przez klientów (postrzeganie i pozycja marki)

Praca nad projektem tożsamości marki jest dobrym punktem wyjścia do zademonstrowania osobowości marki.

**Dlaczego tożsamość marki jest ważna dla Twojego biznesu?

Dobrze zdefiniowana tożsamość marki:

Połączenie produktu/usługi z marką

Sprawia, że marka jest natychmiast rozpoznawalna

Utrwala niestandardowy wizerunek w umyśle klienta

Buduje solidne podstawy dla lepszej retencji marki

Wyróżnia markę w morzu identyczności

Firmy utrzymują przewodnik po stylu marki z jasno określonymi wytycznymi, aby zapewnić spójność wszystkich elementów marki.

Pomyśl o tym jak o świętym Graalu dla swoich grafików, copywriterów itp.

4 przykłady silnego projektu tożsamości marki

Tożsamość marki ewoluowała z czasem od początków opartych tylko na symbolach.

Nie ogranicza się już do tworzenia logo do umieszczania na koszulkach, kubkach do kawy i innych zasobach marki.

Dziś tworzenie tożsamości marki obejmuje budowanie osobowości marki i korzystanie z strategia zarządzania marką aby wzmocnić historię marki.

Przyjrzyjmy się bliżej czterem przykładom tożsamości marki, które warto naśladować.

Cztery przykłady tożsamości marki, które Cię zainspirują

1. Glossier

Glossier's tożsamość wizualna jest zakorzeniona w uproszczonym podejściu z minimalną paletą kolorów obejmującą biel i delikatny róż

Tożsamość marki Glossier wykrzykuje wszystko, co uczciwe i przejrzyste dzięki minimalistycznemu krojowi pisma.

Estetyka projektu w każdym punkcie styku jest kojąca dla oczu, przemyślana i wolna od bałaganu.

Każdy element marki - od opakowań produktów po potężny blog - zachęca do szczerych rozmów z niestandardowymi klientami.

Klucz do strategii marki:

Wykorzystaj tożsamość marki, aby pomóc swoim celom:

Rozwijaj spójny wizerunek swojej marki poprzez wizualizacje, słowa i tekst

Dobrze się bawić (biorąc pod uwagę, że marka jest w przestrzeni urody) podczas podróży z marką

2. Airbnb

skorzystaj z przykładu tożsamości marki Airbnb, aby dowiedzieć się, jak budować spójne doświadczenie marki przez Design Studio Silna tożsamość marki emanuje jej osobowością przy każdej interakcji - przykładem jest Airbnb.

Od stosowania spójnej palety kolorów po typografię, branding Airbnb jest na najwyższym poziomie. W rzeczywistości wszystko w marce wzmacnia koncepcję "przynależności", od unikalnego logo "Belo" i rzeczywistych obrazów po prosty interfejs użytkownika i przejrzyste komunikaty.

Kluczowe wnioski dla strategii marki:

Dowiedz się, jakie jest "dlaczego" Twojej marki

Używaj jednej wizji (w tym przypadku przynależności) w każdym punkcie styku tożsamości marki

Wizja powinna również przekładać się na doświadczenie użytkownika na różnych platformach, kanałach i kreacjach

Wsłuchuj się w opinie klientów i uwzględniaj je w stosownych przypadkach, aby Twoi docelowi odbiorcy czuli się wysłuchani, a Twoja marka była bardziej rozpoznawalna

3. Oatly

bądź odważny, bądź zabawny jak Oatly's _tożsamość marki

Oatly to marka zbudowana wokół zaangażowania w zrównoważony rozwój i przejrzystość.

Tożsamość marki kampanie marketingowe oatly często wykorzystuje humor i kreatywność, aby zaangażować klientów swoim wyrazistym głosem marki. Opakowania i ogólny branding Oatly pełnią funkcję minimalistycznej estetyki, z czystymi liniami, prostą typografią i podstawową paletą kolorów.

Takie podejście do projektowania odzwierciedla koncentrację marki na naturalnych składnikach i prostocie.

Kluczowe wnioski dla strategii marki:

Oatly nie stroni od dyskusji na temat wyzwań związanych ze zrównoważoną produkcją żywności, co pozwala jej budować zaufanie wśród docelowych odbiorców

Podejście marki do brandingu jest oparte na innowacjach; jest skłonna do podejmowania ryzyka za pomocą czcionek in-your-face i rzucania wyzwania konwencjom za pomocą unikalnych opakowań

Jeśli nie wiesz, jak być odważnym, zastanów się nad tym: Gdyby twoja marka była osobą, jaką miałaby osobowość?

4. Headspace

tożsamość marki Headspace jest silnie związana z jej czystym i intuicyjnym designem via Anna Charity Osobowość marki Headspace charakteryzuje poczucie uważności i szczęścia u użytkowników medytacji z przewodnikiem.

Wykorzystuje czystą i nowoczesną typografię, która jest łatwa do odczytania i odzwierciedla nacisk marki na prostotę i przejrzystość. Ponadto styl wizualny Headspace definiują czyste linie, proste ilustracje i minimalistyczna estetyka.

Jednak najbardziej interesującym elementem tożsamości marki Headspace jest jej paleta kolorów - która wykorzystuje dużo białej przestrzeni przeplatanej wybuchami kolorów (aka energii).

Kluczowe wnioski dla strategii marki:

Każdy element wizualny marki musi coś oznaczać - na przykład pomarańczowa kropka w logo Headspace symbolizuje poczucie skupienia i spokoju i jest reprezentatywna dla skroni czoła

Marka wykorzystuje kolor, aby zademonstrować poczucie zabawy, nie drażniąc przy tym; ilustracje i typografia mają miękkie krawędzie, co oznacza łagodny ton i głos

Jak stworzyć unikalną i zapadającą w pamięć tożsamość marki

Chcesz zbudować tożsamość marki, która będzie rezonować z twoimi celami?

Postępuj zgodnie z tymi pięcioma krokami:

Krok 1. Badania i refleksja

Pierwszym krokiem do stworzenia zapadającej w pamięć tożsamości marki jest jej zrozumienie:

Kim są Twoi najbardziej zaangażowani odbiorcy, czego chcą, jak wyglądają ich punkty bólu i co lubią na głębszym poziomie

Wyzwania stojące przed najbardziej skutecznymi odbiorcami

Własnej wartości i misji

Cechy charakterystyczne i nieodłączna osobowość marki

Skorzystaj z usług doświadczonego specjalisty ds. tożsamości marki, aby przeprowadzić kompleksową analizę odbiorców i porozmawiać z działem obsługi klienta oraz przedstawicielami handlowymi, aby uzyskać dane w czasie rzeczywistym na temat tego, co sprawia, że Twoi klienci pozostają z Tobą.

Informacje te pomogą ci zaprojektować wytyczne dotyczące marki - zasób, który powinien być łatwo dostępny dla projektantów, autorów zawartości, programistów i nie tylko.

To właśnie tutaj ClickUp błyszczy. Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć tożsamość marki dla swojego biznesu, czy dla klienta, korzystając z oprogramowania takiego jak Narzędzie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp przyspiesza pracę i utrzymuje wszystkich w pętli.

Narzędzie do zarządzania projektami ClickUp pomaga zarządzać wszystkimi scenami tworzenia tożsamości marki.

użyj filtrów w widoku listy ClickUp, aby sortować zadania według statusu, priorytetu i kilku innych pól niestandardowych, aby uzyskać dostosowany widok swojej pracy

Tworzenie tożsamości marki obejmuje wiele kroków i komponentów, co utrudnia śledzenie procesu brandingu. Aby zbudować silną tożsamość marki, musisz mieć zakładki na każdym elemencie marki, takim jak wizualizacje, teksty i animacje, a także śledzić różne zadania zarządzane przez różnych członków zespołu.

ClickUp łączy wszystkie zadania, zasoby i zasoby, dzięki czemu Teams mogą monitorować każdy krok podczas tworzenia wytycznych marki.

Ponadto Funkcja zarządzania zadaniami ClickUp pozwala osiągnąć nadrzędną misję - zorganizować proces tworzenia danych dotyczących tożsamości marki według różnych typów zadań.

Uprość swoje zadania za pomocą widoku zadań ClickUp

Użyj go, aby niestandardowo dostosować swoje zadania i podzadania zgodnie z potrzebami projektu i odbiorców docelowych za pomocą kilku kliknięć.

Krok 2. Pracuj nad kluczowymi elementami marki, do których odniosą się Twoi odbiorcy

Zrobiłeś badania do zrobienia, aby zidentyfikować, co oznacza Twoja marka i czego oczekują Twoi odbiorcy.

Następnym krokiem jest stworzenie "moodboardu" dla wszystkich elementów marki, takich jak:

Stworzenie logo, które dokładnie reprezentuje wartości, misję i osobowość marki

Sfinalizowanie palety kolorów w oparciu o emocje, które wybrana paleta kolorów wywołuje u odbiorców

Wybór różnych palet kolorów, które demonstrują osobowość marki, takich jak:

paleta podstawowa paleta drugorzędna kolor tła kolor tekstu

Eksperymentowanie z czcionkami, aby zobaczyć, który krój najlepiej odzwierciedla klimat marki, a następnie wybranie zestawu czcionek do konsekwentnego stosowania we wszystkich punktach kontaktu z klientem

Dopracowanie głosu i tonu poprzez skupienie się na zaleceniach i zakazach dotyczących języka, stylu i formatu zawartości oraz używanie konkretnych słów, które najlepiej podkreślają charakter marki

Projektowanie opakowań i innych elementów związanych z wizerunkiem, aby nadać ton swojej marce

Upewnienie się, że wszystkie te elementy są przestrzegane we wszystkich zadaniach związanych z marką, wymaga wysiłku. W tym miejscu Dokumenty ClickUp pomaga uporządkować tożsamość marki.

Oto jak:

ClickUp Docs pomaga zebrać wszystkie pomysły, w tym obrazy, pliki, połączone itp. w jednym miejscu i udostępnianie ich zespołowi. Możesz używać zagnieżdżonych stron, osadzać zakładki, dodawać tabele i opcje stylizacji, aby niestandardowo dostosować Docs do swoich potrzeb.

upewnij się, że Twoje komentarze są widoczne, przypisując je użytkownikom bezpośrednio w zadaniach ClickUp i uzyskaj szybki widok przypisanych komentarzy na liście kontrolnej_

Dodatkowo, możesz użyć tego samego dokumentu, aby zapisać wytyczne dotyczące marki, edytować je w czasie rzeczywistym, oznaczać osoby w komentarzach, formatować według potrzeb i udostępniać zespołowi za pomocą jednego kliknięcia. Dokumenty umożliwiają również przypisywanie elementów działań, bezpośredni czat z członkami zespołu i szybkie rozwiązywanie wszelkich wątpliwości.

Współpracuj z członkami zespołu w ClickUp Docs, aby niestandardowe czcionki, dodawać relacje zadań lub połączone zadania bezpośrednio w dokumencie

Dzięki ClickUp Docs możesz bezpośrednio konwertować teksty na zadania, które można śledzić. Co więcej, możesz połączyć je z zadaniami, aby nie musieć ponownie wprowadzać tych samych zmian.

Krok 3: Zbierz elementy swojej marki

Cała praca została już zrobiona.

Teraz nadszedł czas, aby umieścić wszystkie elementy marki w jednym miejscu - w postaci wytycznych marki, szablonów i zestawu do projektowania marki.

Załóżmy, że chcesz, aby tożsamość marki była spójna w mediach społecznościowych i innych materiałach marketingowych. W takim przypadku musisz pomóc wszystkim swoim Teams - od obsługi klienta i sprzedaży po marketing i produkt - uzyskać dostęp do wytycznych marki i zestawu marki za jednym kliknięciem.

Załóżmy, że chcesz stworzyć makiety marki dla swojego klienta. Zaangażowanie tylko zespołów marketingowych i brandingowych nie wystarczy.

Potrzebujesz zespołu projektowego, programistów i autorów zawartości, aby móc zobaczyć, co dzieje się w czasie rzeczywistym.

W takim ustawieniu warto pomyśleć o wykorzystaniu Tablica ClickUp -Współpracujący sposób na tworzenie makiet produktów, które są wystarczająco dobre, aby odnieść powodzenie współpracy marketingowej:

Rysowanie połączeń między kształtami za pomocą tablic ClickUp

Pamiętaj, że projekt tożsamości marki i głos marki są ze sobą powiązane.

Jeśli produkt końcowy nie będzie zgodny z osobowością marki, inwestycje pójdą na marne. Aby upewnić się, że wszystkie Teams są na tej samej stronie, sugerujemy stworzenie księgi marki, którą każdy będzie mógł śledzić i używać oprogramowania do tworzenia map myśli do wspólnej burzy mózgów.

Zachęć Teams do współpracy i stwórz wytyczne marki od podstaw - z każdym elementem marki w książce - używając Tablica wytycznych marki ClickUp :

Rozpocznij spotkania projektowe razem z tablicami ClickUp Whiteboards

Krok 4: Zdefiniuj i zrealizuj strategię marki

Prawie dotarłeś do ostatniego etapu procesu budowania marki - czwartym krokiem jest zapewnienie spójnego wizerunku marki we wszystkich punktach styku - na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, e-mailach itp.

Oto kilka wskazówek, których należy przestrzegać podczas wdrażania strategii marki:

Pomyśl o tym, jak Twoja marka będzie ewoluować - wizualnie

Dostosuj strategię marki do danego kanału (takiego jak reklama, media społecznościowe, e-mail marketing, komunikacja wewnętrzna itp.)

Skonceptualizuj, w jaki sposób zawartość będzie mapowana do tożsamości wizualnej marki pod względem tonalności, a także wyglądu i stylu

Zbuduj przewodnik po stylu marki, pamiętając o następujących kwestiach:

niestandardowy sposób postrzegania marki przez klientów mocne i słabe strony organizacji, szanse i zagrożenia jak wygląda wizerunek marki jakie są kluczowe cele biznesowe marki jaki jest unikalny głos marki rodzaj oferowanego produktu/usługi



Możesz również skorzystać z narzędzia ClickUp szablony wytycznych marki aby zbudować silną markę.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Branding-Template.png Skorzystaj z szablonu brandingowego ClickUp, aby zarządzać kolejną inicjatywą brandingową https://app.clickup.com/signup?template=t-200573053&\_gl=1\*133ubc0\*\_gcl\_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Pobierz ten szablon /%cta/

Znakiem silnej marki jest marka wizualna, biorąc pod uwagę, że ludzie przetwarzają wizualizacje 60,000x szybciej niż tekst. Jednak w zgiełku codziennych zadań historia Twojej marki może czasem przybrać niewłaściwy obrót - w postaci źle zredagowanego obrazu, niedokładnej ilustracji, niedelikatnego tekstu itp.

The Szablon brandingowy ClickUp pomoże Ci opracować łatwy do naśladowania proces, który utrzyma Twoją pracę i zespół w ryzach. Skorzystaj z tego szablonu, aby przekazać historię, wartości i misję swojej marki bez marnowania czasu i komplikowania rzeczy.

Innym świetnym szablonem jest Szablon wytycznych dotyczących marki autorstwa ClickUp . Użyj go, aby wyszczególnić wszystkie elementy, takie jak logo, kolory, głos marki, czcionki itp. i zapewnić spójność wartości, tożsamości i przekazu marki w całym procesie.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Brand-Book-Template.png Skorzystaj z szablonu Brand Book, aby uporządkować wszystkie swoje pomysły w jednym miejscu https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6056928&\_gl=1\*px8mtg\*\_gcl\_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Pobierz ten szablon /%cta/

Jeśli szukasz czegoś bardziej kompleksowego, aby ustanowić jednolitą tożsamość we wszystkich kanałach, użyj Szablon Brand Book firmy ClickUp . Ten szablon pomaga organizować pomysły, wizualizować zasoby i śledzić postępy.

Krok 5: Monitoruj, analizuj i powtarzaj

Ostatni krok w tworzeniu solidnej tożsamości marki wymaga ciągłego monitorowania i śledzenia wpływu marki na użytkowników.

Aby upewnić się, że odbiorcy mają pozytywny widok na tożsamość marki, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Śledzenie rozmów i wzmianek w mediach społecznościowych

Przeprowadzaj niestandardowe ankiety wśród klientów

Korzystaj z analiz, aby zobaczyć, jak użytkownicy wchodzą w interakcje z Twoją marką

Jeśli śledzenie celów marki staje się coraz trudniejszym zadaniem, skorzystaj z ClickUp Goals.

Tworzenie marki, która zapadnie w pamięć celom, zaczyna się od śledzenia celów związanych z tożsamością marki - obszaru, w którym Cele ClickUp pomaga na tony:

Nie pozwól zespołowi odejść od tożsamości Twojej marki dzięki ClickUp Goals

Skorzystaj z tej funkcji ClickUp, aby stworzyć możliwe do śledzenia cele dla swojego zespołu, pomagając mu utrzymać kurs i szybciej osiągać wyniki bez uszczerbku dla jakości.

Rola siedmiu elementów w tożsamości marki

Tożsamość marki to jej wizerunek - co oznacza, że istnieje wizualny aspekt pozycji marki, którego nie wolno ignorować.

Zazwyczaj siedem kluczowych elementów składa się na tożsamość wizualną marki, a mianowicie:

1. Logo

The Pixar logo jest tak ikoniczne, jak tylko logo może być

Tożsamość marki zaczyna się od prostego projektu logo.

Jeśli chcesz zrozumieć siłę wizualnego logo marki, rozważ to:

Jeśli ktoś wzmiankuje swoosh, myślisz o marce Nike. A kto nie rozpoznaje kultowych złotych łuków McDonald's?

Oto siła integracji osobowości marki z jej tożsamością.

Strategicznie zaprojektowane logo pozostaje z klientem na zawsze. Oto jak zrobić to dobrze:

Musi wywoływać emocje

Powinno być proste i minimalistyczne

Musi być strategicznie ukierunkowane

Musi mieć czas na stworzenie i powinna obejmować ciągłe rundy iteracji

2. Paleta kolorów marki

Kolory marki również mają znaczący wpływ na tożsamość marki. Niestandardowe połączenia z różnymi kolorami mają podłoże psychologiczne.

Na przykład żółty przekłada się na uczucie szczęścia, czerwony na pasję, zielony na naturę i tak dalej.

Tak więc wybrana paleta kolorów powinna pozwolić klientowi na natychmiastowe połączenie z wizerunkiem marki. Na przykład, paleta kolorów żółtego i czerwonego automatycznie kojarzy się z McDonald's.

Najbardziej atrakcyjne wizualnie marki stosują się do tych wskazówek dotyczących kolorów marki w materiałach marketingowych i kampaniach:

Zapewnij spójność kolorystyczną obrazów, projektów graficznych i czcionek marki

Użyj palety kolorów, aby ustawić nastrój marki w całości - specyficzne kolory (takie jak ciepłe, jasne kolory) pozytywnie wpływają na emocje widza, stymulując szczęście i energię

Wykorzystaj uzupełniającą paletę kolorów, aby uczynić ją bardziej rozpoznawalną

Wybierz co najwyżej cztery kolory uzupełniające, które dokładnie odzwierciedlają osobowość Twojej marki

3. Czcionki marki

Jeśli kolory marki są wizualną tożsamością marki, to czcionki są jej głosem.

Tekst kształtuje ton i styl marki. Jeśli chodzi o typografię, istnieją dwa rodzaje czcionek - czcionki logo i czcionki marki, które należy wybrać.

Klasycznym przykładem czcionki logo jest na przykład czcionka logo Coca-Coli. Unikalny kursywny skrypt Coca-Coli jest natychmiast rozpoznawalny i jest używany wyłącznie w logo firmy.

czcionka logo Coca Coli jest dobrze rozpoznawalna_ przez ThoughtCo Czcionka marki Google, "Product Sans", jest dobrym przykładem czcionki marki. Podczas gdy Google ma również charakterystyczne logo, czcionka "Product Sans" jest używana w różnych aspektach tożsamości wizualnej marki, w tym w nagłówkach stron internetowych, materiałach marketingowych i produktach.

Aby w pełni wykorzystać typografię swojej marki:

Upewnij się, że twój zespół trzyma się określonych wytycznych marki dotyczących czcionek, których należy używać

Używaj czcionki, która może mieć połączenie z umysłem i nastrojem klienta

Wybierz czcionkę, która jest zgodna z osobowością Twojej marki; na przykład współczesne czcionki bezszeryfowe najlepiej pasują do marek o nowoczesnym charakterze, a czcionki odręczne są świetne dla marek o zabawnej, młodej osobowości

4. Obraz marki

Silna tożsamość marki opiera się na emocjach, które wywołuje w odbiorcy. Silne obrazy są tego ważną częścią.

Aby projekt tożsamości marki odniósł powodzenie, skorzystaj z poniższych wskazówek:

Każdy obraz, ilustracja i zdjęcie, których używasz, muszą być celowe i spójne pod względem przekazu, jaki niosą

Dopasuj wizerunek marki do tonu zawartości i osobowości marki

Używaj czystych, wysokiej jakości i profesjonalnych obrazów, aby zwiększyć możliwość powiązania i poprawić połączenie z marką

5. Typografia marki

Typografia marki, składająca się z krojów pisma i czcionek, przekazuje osobowość marki za pomocą tekstu. Podobnie jak logo i paleta kolorów, wybór typografii powinien być zgodny z tożsamością marki.

Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami dotyczącymi typografii, aby uzyskać najlepszy wynik:

Zrozum, dlaczego chcesz używać konkretnej typografii; na przykład czcionki skryptowe mają bardziej osobisty charakter

Staraj się nie mieć zbyt wielu typów i rozmiarów czcionek

Decydując o długości linii i przestrzeniach, weź pod uwagę czytelność

Upewnij się, że typografia jest czytelna i łatwa do zrozumienia, aby zapewnić użytkownikom pozytywne wrażenia. Można to zrobić poprzez przetestowanie jej na ekranach o różnych rozmiarach

6. Kształty i wzory marki

Kształty i symbole marki są istotnymi elementami wizualnymi, które nadają marce przewagę. Skorzystaj z tych wskazówek, aby wybrać kształty i wzory, które mają estetyczny sens dla Twojej marki:

Wybierz kształty i wzory, które są:

Odpowiadają na zmieniające się potrzeby odbiorców Odpowiadają ich aktualnym wymaganiom Zgodne z przesłaniem i wizją marki

Wybierz uniwersalne kształty i wzory, które łatwiej dostosują się do różnych ekranów i platform

Wybierając kształty i wzory, nie zapomnij o palecie kolorów swojej marki

Upewnij się, że kształty są skalowalne

Testuj i eksperymentuj z wzorami, aż osiągniesz właściwy efekt

7. Hasła i slogany

Slogany i slogany reklamowe również w dużym stopniu zwiększają powiązanie marki. Tagline ma zazwyczaj mniej niż siedem słów, podczas gdy slogan składa się z dziewięciu lub więcej słów.

Oba te elementy tekstowe muszą zawierać Twoją markę w słowach. Powinny być proste i krótkie.

Podczas gdy slogany mogą się zmieniać, zależnie od produktu/usługi, którą wprowadzasz na rynek, tagline jest bardziej trwały. Tak długo, jak oba są chwytliwe i chwytliwe w ich wykonaniu i do punktu w opisie marki, jesteś dobry, aby przejść.

Komunikuj cel swojej marki - i popraw doświadczenie marki - dzięki ClickUp

Dobra marka tworzy wizerunek marki; świetna skupia się na poprawie tożsamości biznesu. Świetna tożsamość marki nie jest przypadkowa - jest budowana celowo, zawsze pamiętając o atrybutach marki.

Poddaj swój branding wizualny metamorfozie- użyj ClickUp i spraw, aby Twoja marka była widoczna i zapamiętana.

1. Jakie są kluczowe elementy tożsamości marki?

Podstawowe elementy tożsamości marki obejmują logo firmy, paletę kolorów (w tym kolory podstawowe i drugorzędne), czcionki marki, głos marki, ton i inne.

2. Jak stworzyć powodzenie tożsamości marki?

Tworzenie powodzenia tożsamości marki to proces składający się z 5 kroków:

Przeprowadzenie badań rynku docelowego, aby dowiedzieć się więcej o klientach docelowych, a także o propozycji wartości i cechach marki.

Opracowanie różnych elementów marki - od logo i kolorów po czcionkę i ton - zgodnie z osobowością marki.

Umieść wszystkie elementy marki w jednym miejscu w postaci wytycznych dotyczących marki, szablonów i zestawu do projektowania marki.

Zdefiniuj i realizuj strategię marki, aby zapewnić spójne prezentowanie marki we wszystkich punktach kontaktu, takich jak strona internetowa, media społecznościowe, e-maile itp.

Monitorowanie i śledzenie wpływu marki w rozmowach i wzmiankach w mediach społecznościowych za pomocą ankiet niestandardowych, analiz itp. w celu oceny interakcji użytkowników z marką.

3. W jaki sposób ClickUp pomaga do zrobienia silnej tożsamości marki?

The Oprogramowanie do zarządzania marką ClickUp ułatwia tworzenie tożsamości marki. Oferuje funkcje do:

Przechowywania przewodnika po stylu marki za pośrednictwem ClickUp Docs

Zarządzanie zasobami marki i innymi elementami wizualnymi za pomocą zadań ClickUp

Tworzenie materiałów marketingowych od podstaw w rekordowym czasie przy użyciu gotowych szablonówSzablony brandingowe ClickUp* Współpracuj nad mapą misji marki z projektem marki za pomocą ClickUp Whiteboards

Śledzenie celów tożsamości marki za pomocą ClickUp Goals

Z całą tożsamością marki rezultaty usprawnione, stworzenie silnego wizerunku marki będzie o wiele łatwiejsze.