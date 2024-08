ponad 20 najlepszych darmowych aplikacji Kanban Board w 2024 roku

Jako kierownik projektu wiesz, że może być trudno określić, gdzie znajduje się zadanie, gdy pracują nad nim zespoły wielofunkcyjne. Na szczęście narzędzie do wizualizacji przepływu pracy rozwiązuje to wyzwanie Tablice Kanban .

Wiesz też, że nie wszystkie narzędzia do zarządzania projektami są takie same. To może być drugi lub piąty raz, kiedy testowałeś aplikacje Kanban, ale nic nie wywarło takiego wpływu, na jaki liczyłeś. Stworzyłem więc tę listę specjalnie dla ciebie! Na tym blogu zapoznamy się z 21 najlepszymi aplikacjami Kanban, które pomogą zmienić sposób pracy i komunikacji w zespołach.

Zanurzmy się!

Czym jest tablica Kanban?

A Tablica Kanban to narzędzie do zarządzania projektami podzielone na kolumny aby pomóc zespołom wizualizować ilość pracy w toku. Karta (reprezentująca zadanie) przesuwa się przez każdą kolumnę (reprezentującą status przepływu pracy) od lewej do prawej, aż dotrze do kolumny Gotowe.

Jak aplikacje Kanban usprawniają pracę zespołu

Początkowo używane w przemyśle wytwórczym, tablice Kanban ewoluowały, stając się uniwersalnym narzędziem dla różnych firm. Są one elastyczne w przypadku szczegółowych etapów przepływu pracy i sztywne, aby ograniczyć liczbę zadań podejmowanych przez poszczególne osoby. Oto inne wyniki korzystania z Kanban narzędzie do zarządzania projektami :

Wgląd w każdy etap zadania prowadzący do jego ukończenia

Większa przewidywalność dzięki stabilnemu systemowi

Ciągły przepływ rozwoju

Zespoły nie pracują nad zbyt wieloma zadaniami w tym samym czasie z limitami WIP

Znajdźmy teraz idealne narzędzie Kanban!

Wiele z tych aplikacji ma darmowy plan i różne plany cenowe do wyboru w zależności od wielkości zespołu i potrzeb związanych z oprogramowaniem.

Ponad 20 najlepszych darmowych aplikacji i oprogramowania Kanban w 2024 roku

1. ClickUp - najlepsza aplikacja do zarządzania przepływem pracy

Przeglądaj zadania i projekty jednym rzutem oka i bez wysiłku przeciągaj i upuszczaj zadania, sortuj i filtruj za pomocą w pełni konfigurowalnego widoku tablicy Kanban

ClickUp to darmowe rozwiązanie do zarządzania projektami z oszczędzającym czas widokiem tablicy Kanban, które pozwala każdemu zespołowi zarządzać wieloma przepływami pracy, inteligentniej współpracować i wykonywać wszystkie prace w jednym narzędziu. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz korzystać z aplikacji do zarządzania projektami, czy jesteś zaawansowanym użytkownikiem, Tablica Kanban ClickUp można rozciągać i skalować do dowolnej wielkości zespołu, aby pomóc w zarządzaniu zadaniami w pełni konfigurowalnym systemie Kanban.

✅ Zalety ClickUp

Widok tablicy w wersji mobilnej aplikacja mobilna ClickUp pomoże Ci zarządzać projektami, gdy jesteś w podróży

Konfigurowalny widok Kanban umożliwiający porządkowanie tablic według statusu, osoby przypisanej, priorytetów i nie tylko

Zarządzanie wieloma zadaniami jednocześnie w widoku Wszystko

Niestandardowe statusy pozwalają dodawać nowe statusy lub edytować istniejące bezpośrednio w widoku tablicy

Funkcje przeciągania i upuszczania do przenoszenia zadań w przepływach pracy i dostosowywania priorytetów

Dokonywanie aktualizacji wielu zadań jednocześnie za pomocą paska narzędzi Bulk Action Toolbar

Gotowe do użycia szablony Kanban, takie jakSzablon mapy drogowej ClickUp Kanban

Bądź na bieżąco i kontroluj swoje cele dzięki temu atrakcyjnemu wizualnie szablonowi planu Kanban od ClickUp

❌ ClickUp cons

Nie wszystkie widoki ClickUp są dostępne w aplikacji mobilnej... jeszcze!

💸 Ceny ClickUp *Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7 za użytkownika miesięcznie

: $7 za użytkownika miesięcznie Biznes : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise : Kontakt ClickUp aby uzyskać niestandardowe ceny

: Kontakt ClickUp aby uzyskać niestandardowe ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

jeśli potrzebujesz pełnego pakietu oprogramowania do obsługi obciążeń i procesów w przedsiębiorstwie, z przyjemnością pomożemy Ci osiągnąć sukces! Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży kiedy będziesz gotowy!

💬 Oceny klientów ClickUp

G2: 4.7/5 (6,600+ recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 600 opinii)

2. Trello - najlepsze do wizualizacji projektów

przez TrelloTrello to rozpoznawalne narzędzie Kanban należące do rodziny oprogramowania Atlassian. Składa się z czterech kluczowych komponentów - tablicy Kanban, kart, list i menu tablicy - zespoły mogą posuwać pracę do przodu za pomocą niestandardowych przycisków kart i tablic Trello. Menu tablicy zawiera niezbędne ustawienia do zarządzania uprawnieniami członków, wyszukiwania kart i tworzenia automatyzacji. Ponadto członkowie mogą dodawać kolorowe tła tablic i okładki kart, aby dodać nieco zabawy i osobowości.

Zespoły, które szukają tylko darmowych rozwiązań Kanban, powinny pamiętać, że bezpłatny plan Trello ogranicza obszary robocze do 10 współpracowników lub mniej.

Compare Trello vs Jira !

✅ Zalety Trello

Funkcja automatyzacji bez kodu, Butler, pomaga zespołomzaoszczędzić czas z zadaniami administracyjnymi

Zaawansowane listy kontrolne (funkcja płatna) do szczegółowego przydzielania zadań

❌ Wady Trello

Bezpłatny plan Trello jest ograniczony do 10 współpracowników, a obszary robocze z więcej niż 10 współpracownikami przełączają się w tryb tylko do przeglądania, co sprawia, że Trello jest drogie dla większych zespołów

Zespoły, które regularnie śledzą wiele projektów, będą musiały wybrać płatny plan Trello, aby uzyskać nieograniczoną liczbę tablic Kanban

Zależności zadań nie są łatwe do utworzenia lub aktualizacji w porównaniu do innych najlepszych aplikacji Kanban na tej liście

💸 Cennik Trello

Darmowa : Ograniczony do 10 użytkowników

: Ograniczony do 10 użytkowników Standard: $5 za użytkownika/miesiąc

$5 za użytkownika/miesiąc Premium: $10 za użytkownika/miesiąc

$10 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

💬 Oceny klientów Trello

G2: 4,4/5 (ponad 12 540 opinii)

Capterra: 4,5/5 (ponad 20 630 opinii)

jeśli szukasz Alternatywy dla Trello wybraliśmy osiem najlepszych programów do kompleksowego zarządzania projektami.

3. Proofhub - najlepszy do sprawdzania i zatwierdzania zadań

przez Proofhub Proofhub jest projektem oprogramowanie do planowania umożliwiając zespołom planowanie każdego kroku i wizualizację postępów pracy. Dzięki narzędziu Kanban można zobaczyć, jak praca przechodzi przez kolejne etapy i pomóc członkom zespołu w ustalaniu priorytetów zadań. Jest to intuicyjna platforma do współpracy nad pomysłami i przechowywania odpowiednich plików razem.

✅ Zalety Proofhub

Prywatne listy zadań tylko dla wyznaczonych osób

Funkcja powtarzających się wydarzeń i zadań

❌ Wady Proofhub

Brak możliwości budżetowania

Nie jest to odpowiednia platforma dlazwinnego zarządzania projektami w porównaniu do innych najlepszych aplikacji Kanban na tej liście

💸 Cennik Proofhub

Proofhub oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 45 USD miesięcznie

💬 Oceny klientów Proofhub

G2: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 60 recenzji)

Check out these Alternatywy dla ProofHub !

4. Paymo - najlepsze rozwiązanie do śledzenia czasu pracy i fakturowania

przez Paymo Paymo to oprogramowanie do zarządzania projektami używane przez freelancerów i małe firmy. Widok Kanban jest jednym z najpopularniejszych widoków wśród funkcji List, Table, Calendar i Gantt. Zarządzaj wieloma przepływami pracy, śledź czas i wystawiaj rachunki klientom z poziomu tej samej platformy.

✅ Zalety Paymo

Personalizacja przepływu pracy i szczegółowe karty

Widok Meta Kanban dla wszystkich zadań we wszystkich projektach

❌ Wady Paymo

Zależności zadań nie są widoczne w widoku Kanban

Brak Kanban swimlanes, chociaż karty można grupować i filtrować

💸 Ceny Paymo

Paymo oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 4,95 USD/użytkownika miesięcznie

💬 Oceny klientów Paymo

G2: 4,6/5 (570+ recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 420 recenzji)

Check out these **Alternatywy dla Paymo !

5. Toggl Plan - najlepszy do zarządzania czasem

przez Plan Toggl Toggl Plan to narzędzie do zarządzania pracą, umożliwiające planowanie, śledzenie i dostarczanie projektów na czas. Dzięki funkcji tablicy Kanban w Toggl, członkowie otrzymują wyraźne wizualne wskazówki dotyczące statusu ich projektu. Jeśli więc prosta funkcja przeciągania i upuszczania, niestandardowe statusy i komentarze w zadaniach znajdują się na liście niezbędnych elementów oprogramowania do zarządzania projektami Kanban, Toggl Plan ma dla ciebie rozwiązanie.

✅ Zalety Toggl Plan

Do zadania można przypisać wielu członków

Oprogramowanie Toggl Track integruje się zToggl Plan do śledzenia czasu pracy ❌ Toggl Plan cons

Brak zależności od zadań (jeśli ta funkcja nie podlega negocjacjom, sprawdź kilka z nich)Alternatywy dla Toggl)

Członkowie są ograniczeni do dwóch opcji widoku: Oś czasu zespołu lub Tablica planu

💸 Cennik Toggl Plan

Toggl Plan oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 8 USD/użytkownika miesięcznie

💬 Oceny klientów Toggl Plan

G2: 4.3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

6. Monday.com - Najlepszy do współpracy zespołowej

przez Monday.com Kolejną aplikacją Kanban z widokiem tablicy Kanban jest Monday.com, czyli zarządzanie zadaniami narzędzie pomagające zespołom wielofunkcyjnym mogą skupić się na swojej najważniejszej pracy. Na przykład kierownicy projektów poszukujący raportów w czasie rzeczywistym mogą z łatwością tworzyć pulpity nawigacyjne projektów aby zwiększyć przepływ komunikacji.

Sprawdź te_ Monday alternatives !

✅ Profesjonaliści Monday.com

Nieograniczone tablice i dokumenty w bezpłatnym planie

Konfigurowalne przepływy pracy do łatwego śledzenia projektów

❌ Wady Monday.com

Funkcje nie są dogłębne w porównaniu z innymi najlepszymi aplikacjami do tablic Kanban na tej liście (porównajFunkcje Monday.com i ClickUp)

Pulpity nawigacyjne są płatną funkcją premium

💸 Cennik Monday.com

Monday.com oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 8 USD/użytkownika miesięcznie

💬 Oceny klientów Monday.com

G2: 4,7/5 (ponad 5 250 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2 630 opinii)

👉 **Porównanie Monday.com i Asana!

7. Asana - najlepsza dla organizacji na poziomie zadań

przez Asana Narzędzia tablicy Kanban w Asanie ułatwiają zespołom wizualizację postępów projektu w czasie rzeczywistym. Na przykład, jeśli członek zespołu szuka konkretnego zadania, może użyć narzędzia wyszukiwania zaawansowanego, aby szukać w określonych kolumnach. Dodatkowo, członkowie otrzymują powiadomienia, gdy zadania przechodzą przez kolejne sekcje, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco.

👉 Porównanie Asana vs ClickUp !

✅ Zalety Asany

Członkowie mogą wykonywać zbiorcze działania na zadaniach, aby zaoszczędzić czas

Widok tablicy Kanban jest dostępny w planie darmowym

❌ Wady Asany

Tylko jedna osoba przypisana do zadania (dowiedz się więcej o pojedynczych i wielokrotnych cesjonariuszach)

Podzadania mogą stanowić wyzwanie, więc członkowie będą musieli rozważyć znalezienie obejść dla złożonych projektów

💸 Cennik Asana

Asana oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 10,99 USD/użytkownika miesięcznie

💬 Oceny klientów Asana

G2: 4,3/5 (ponad 8 180 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 10 520 opinii)

używasz Asany do zadań, ale potrzebujesz bardziej zaawansowanego oprogramowania do zarządzania projektami? Integracja Asany i ClickUp już dziś! Sprawdź te alternatywy dla Asany !

8. Wrike - najlepsze rozwiązanie dla zespołów korporacyjnych

przez WrikeOprogramowanie do zarządzania projektami Wrike jest idealne dla małych agencji potrzebujących konfigurowalnego obszaru roboczego do organizowania współdzielonych kalendarzy , łatwo planować projekty i współpracować. Ponadto osoby zatwierdzające mogą przyspieszyć przekazywanie informacji zwrotnych za pomocą wizualnego narzędzia Wrike.

dowiedz się, jak elastyczna platforma ClickUp pozwala na więcej niż Wrike!

✅ Zalety Wrike

Widok tablicy Kanban zapewnia pełną widoczność zadań

Funkcja śledzenia czasu do porównywania szacowanego i rzeczywistego czasu pracy

❌ Wady Wrike

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników (sprawdźAlternatywy dla Wrike)

Wykresy Gantta nie są dostępne w wersji darmowej

💸 Cennik Wrike

Wrike oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 9,80 USD/użytkownika miesięcznie

💬 Oceny klientów Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 2 440 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 1 710 recenzji)

9. MeisterTask - najlepsze rozwiązanie dla zwinnych zespołów

via MeisterTask MeisterTask jest wizualne narzędzie do zarządzania projektami skoncentrowane wokół systemu Kanban. Członkowie mogą z łatwością zarządzać codzienną działalnością swojego zespołu na eleganckich i konfigurowalnych tablicach Kanban. Dzięki funkcjom zarządzania projektami, takim jak nieograniczona liczba sekcji, automatyzacja i wiele list kontrolnych, zespoły mogą komunikować się i współpracować w całym przepływie pracy.

✅ Zalety MeisterTask

Funkcja powiązań między zadaniami (powiązane, zduplikowane lub blokujące) w celu informowania członków projektu

Wbudowany moduł śledzenia czasu, który przydaje się do obliczeń i prognoz zespołu

❌ Wady MeisterTask

Limity WIP, nieograniczona liczba projektów i raportowanie to funkcje płatne

Jeden odbiorca na zadanie

💸 Ceny MeisterTask

MeisterTask oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 8,25 USD/użytkownika miesięcznie

💬 Oceny klientów MeisterTask

G2: 4,6/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 980 recenzji)

Check out these MeisterTask alternatywy !

10. Businessmap - najlepsze rozwiązanie do zarządzania procesami biznesowymi

przez Mapa biznesowa Businessmap śledzi, aktualizuje i automatycznie raportuje status wszystkich projektów w organizacji. Dane te umożliwiają zespołom skupienie się na zakończeniu pracy i usprawnieniu procesów. Dzięki Businessmap członkowie zespołu i interesariusze mogą współpracować szybciej i osiągać lepsze wyniki.

✅ Zalety Businessmap

Narzędzia analityczne, takie jak Cumulative Flow Diagram, Czas cyklu Wykres rozrzutu i wykres starzenia się WIP

Połączone tablice Kanban na poziomie zespołu i kierownictwa

❌ Wady mapy biznesowej

Nie jest idealna dla firm spoza branży oprogramowania i inżynierii

Konfiguracja może być czasochłonna

💸 Ceny Businessmap

Businessmap oferuje płatne plany zaczynające się od 149 USD za 15 użytkowników miesięcznie

💬 Oceny klientów Businessmap

G2: 3.8/5 (ponad 10 recenzji)

Capterra: 4.8/5 (ponad 100 recenzji)

11. Planview Leankit - najlepsze rozwiązanie dla Lean Workflows

przez Planview LeanKit Planview Leankit umożliwia lean i agile zespoły mogą współdzielić skonsolidowany widok priorytetów i statusu pracy dzięki elastycznym tablicom Kanban. Członkowie mają wszystko, czego potrzebują, aby efektywnie planować i wykonywać zadania projektowe dzięki limitom WIP, statusowi pracy w czasie rzeczywistym i funkcjom historii elementów pracy.

✅ Zalety Planview LeanKit

Etykiety kategoryzacji reprezentujące różne rodzaje pracy na tablicy Kanban

Pełna ścieżka audytu wszystkich zmian dokonanych na karcie

❌ Wady Planview LeanKit

Brak możliwości dostosowywania kart i pól niestandardowych w porównaniu z innymi najlepszymi aplikacjami do tworzenia tablic Kanban na tej liście

Stroma krzywa uczenia się

💸 Ceny Planview LeanKit

Zapytaj Planview LeanKit o cenę

💬 Oceny klientów Planview LeanKit

G2: 4,1/5 (ponad 320 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 30 recenzji)

12. Nifty - najlepszy do planowania kamieni milowych projektu

via NiftyNifty pozwala pracować nad projektami na dużą skalę z wieloma członkami zespołu. Podobnie jak większość narzędzi do zarządzania projektami, jest to przestrzeń robocza do współpracy, która pomaga Tobie i Twojemu zespołowi organizować zadania, śledzić czas i zarządzać dokumentami. W połączeniu z metodologią Kanban, członkowie zespołu mogą organizować, ustalać priorytety i zarządzać codzienną pracą z wysokim poziomem szczegółowości.

✅ Zalety Nifty

Funkcja zarządzania portfelem do przeglądania członków i statusów na pierwszy rzut oka

Oferuje różne role użytkowników i uprawnienia do kontrolowania poziomów dostępu

❌ Wady Nifty

Darmowy plan jest ograniczony do dwóch aktywnych projektów

Drogie płatne plany korzystania z podstawowych funkcji

💸 Cennik Nifty

Nifty oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 39 USD/użytkownika miesięcznie

💬 Oceny klientów Nifty

G2: 4,7/5 (ponad 330 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 120 recenzji)

13. Narzędzie Kanban - najlepsze do prostego zarządzania kanbanami

przez Narzędzie Kanban Kanban Tool to oprogramowanie do wizualnego zarządzania zespołami, które pozwala identyfikować i eliminować wąskie gardła, współpracować w czasie rzeczywistym i ograniczać prace w toku. W rezultacie członkowie zespołu mogą kontrolować swoje projekty i analizować przepływy pracy w celu poprawy wydajności .

✅ Zalety narzędzia Kanban

Składane kolumny i swimlany jednym kliknięciem, pozwalające skupić się tylko na określonych obszarach

Załączniki plików z podglądem obrazu

❌ Wady Kanban Tool

Możliwości dostosowywania są ograniczone w porównaniu z innymi najlepszymi aplikacjami do tablic Kanban na tej liście

Nie nadaje się dla firm z ponad 2 członkami zespołu

💸 Ceny Kanban Tool

Kanban Tool oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 5 USD/użytkownika miesięcznie

💬 Oceny klientów Kanban Tool

G2: 4.7/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 90 recenzji)

14. Blossom - najlepszy dla programistów i zespołów technicznych

przez Blossom Blossom to narzędzie do zarządzania projektami Kanban pozwalające na zespołom programistycznym mapowanie całego przepływu pracy aby wyświetlić zadania każdego członka zespołu. Na pierwszy rzut oka członkowie mogą zobaczyć, które zadania są gotowe do następnego etapu lub zablokowane za pomocą kolorowych "znaczków" w rogu kart Kanban.

✅ Blossom pros

Komentarze są automatycznie zapisywane, jeśli przejdziesz do karty i wrócisz do niej później

Czas cyklu kart Kanban jest wyświetlany na każdej ukończonej karcie Kanban

❌ Wady Blossom

Brak możliwości dostosowania tablic Kanban, kart, statusów zadań i komunikacji w zespole

@Przesłania do członków zespołu nie są natywną funkcją platformy

💸 Ceny Blossom

Zapytaj Blossom o cenę

💬 Oceny klientów Blossom

G2: 5/5 (2 opinie)

Capterra: Nie dotyczy

15. Flow-e - najlepsze rozwiązanie do zarządzania pocztą e-mail

przez Flow-e Flow-e to narzędzie do zarządzania zadaniami z przepływem pracy podobnym do Kanban poprzez przekształcenie skrzynek pocztowych Outlooka w wizualną tablicę zadań. Członkowie mogą przeciągać i upuszczać karty ze skrzynki odbiorczej Flow-e do kolumn Kanban i śledzić postępy. Dodatkowe funkcje obejmują oś czasu w dolnej części aplikacji, aby zobaczyć spotkania i przypomnienia na osi czasu.

✅ Zalety Flow-e

Tablica zadań z nieograniczoną liczbą kolumn w planie darmowym

Samodzielne karty zadań w przepływie pracy

❌ Wady Flow-e

Bezpłatny plan pozwala na maksymalnie dwa konta e-mail

Nie nadaje się dla zwinnych zespołów, które potrzebują elastycznych funkcji dostosowywania do budowania swoich przepływów pracy

💸 Ceny Flow-e

Zapytaj Flow-e o cenę

💬 Oceny klientów Flow-e

G2: 4,7/5 (5 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (6 opinii)

16. Microsoft Planner - najlepszy dla użytkowników Microsoft 365

przez Microsoft PlannerMicrosoft Planner zawiera tablice Kanban ze szczegółowymi kartami zadań dla zespołów, które mogą skupić się i lepiej zorganizować pracę w jednym miejscu. W ramach platformy Microsoft 365 użytkownicy aplikacji Planner mogą również łączyć się z usługą Microsoft To Do, SharePoint , Power Automate i inne aplikacje do efektywnego zarządzania zadaniami.

✅ Profesjonaliści z Microsoft Planner

Aplikacje mobilne Android i iOS do aktualizacji zadań w podróży

Podgląd załącznika i link do wyświetlenia w aplikacji Planner

❌ Wady aplikacji Microsoft Planner

Microsoft Planner jako samodzielna aplikacja nie jest rozwiązaniem dla kompleksowego narzędzia do zarządzania zadaniami

Mniejsza elastyczność w zakresie dostosowywania i integracji

💸 Ceny Microsoft Planner

Zapytaj Microsoft Planner o plany subskrypcji

💬 Oceny klientów programu Microsoft Planner

G2: 4,2/5 (ponad 120 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 7 830 recenzji)

mamy samouczek krok po kroku na temat jak utworzyć tablicę Kanban w programie Excel specjalnie dla Ciebie!

17. Smartsheet - najlepszy do zarządzania projektami w stylu arkusza kalkulacyjnego

przez SmartsheetSmartsheet to narzędzie do zarządzania projektami które pozwala zarządzać, śledzić i planować wiele projektów. Widok kart to jeden z czterech widoków, który ułatwia organizację zadań za pomocą przeciągania i upuszczania kart. Po włączeniu, arkusz zmienia się w strukturę tablicy Kanban w oparciu o wartości z listy rozwijanej, listy kontaktów lub kolumn symboli. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź nasze Przewodnik po zarządzaniu projektami w Smartsheet !

✅ Zalety Smartsheet

Niestandardowy branding może być zastosowany do całego konta

Karty można reorganizować w celu lepszej priorytetyzacji w ramach tej samej kolumny tablicy Kanban

❌ Wady Smartsheet

Darmowy plan jest ograniczony do 2 arkuszy i 2 edytorów

Nie nadaje się dla małych agencji

💸 Cennik Smartsheet

Smartsheet oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 7 USD/użytkownika miesięcznie

💬 Oceny klientów Smartsheet

G2: 4,4/5 (ponad 7 220 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2 250 opinii)

18. Zenhub - najlepszy dla użytkowników GitHub

przez Zenhub Kolejnym najlepszym oprogramowaniem Kanban jest Zenhub zenhub to narzędzie dla zwinnych zespołów do śledzenia, planowania i realizacji projektów programistycznych. Dzięki Zenhub Boards i zagadnieniom GitHub projektu zespoły mogą przenosić zagadnienia między potokami i ustalać priorytety pracy, która jest najważniejsza.

✅ Zalety Zenhub

Różne zespoły mogą korzystać z tych samych repozytoriów GitHub na wielu tablicach

Funkcje automatyzacji przepływu pracy automatycznie synchronizują projekt, gdy zgłoszenia GitHub są aktualizowane i uzupełniane

❌ Wady Zenhub

Platforma jest dostosowana do zespołów programistycznych

Działa najlepiej, jeśli jest połączona z GitHub

💸 Cennik Zenhub

Zenhub oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 7,95 USD/użytkownika miesięcznie

💬 Oceny klientów Zenhub

G2: 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 20 recenzji)

19. Zoho Projects - najlepsze rozwiązanie do zintegrowanego zarządzania projektami

przez Projekty ZohoZoho Projects to oprogramowanie do zarządzania projektami oferujące narzędzia tablicy Kanban do wizualizacji plany projektów łatwo. Kolumny Kanban są oparte na kryteriach zadań, takich jak procent ukończenia lub priorytet. Dzięki funkcji "przeciągnij i upuść" członkowie mogą zmieniać status i priorytet zadania w miarę postępu prac.

✅ Zalety Zoho Projects

Zoho Sprints oferuje cztery różne typy zadań w toku do dalszego dostosowania

Reguły przepływu zadań do konfigurowania pożądanych działań

❌ Wady Zoho Projects

Ograniczony darmowy plan, który nie obejmuje funkcji takich jak śledzenie czasu, podzadania czy przypomnienia

Nie nadaje się jako kompleksowe rozwiązanie dla zespołów marketingowych lub sprzedażowych

💸 Cennik Zoho Projects

Zoho Projects oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 5 USD/użytkownika miesięcznie

💬 Oceny klientów Zoho Projects

G2: 4,2/5 (ponad 260 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 240 opinii)

20. Pipefy - najlepsze rozwiązanie do automatyzacji procesów

przez Pipefy Pipefy to rozwiązanie przepływu pracy z platformą no/low-code. Członkowie mogą automatyzować zadania, integrować narzędzia i łatwo informować interesariuszy o swoich prośbach o terminową dostawę. Inteligentne przepływy pracy są niezbędne dla firm, które chcą się skalować, a Pipefy ma zestaw funkcji zarządzania projektami, aby zespoły mogły zacząć działać.

✅ Zalety Pipefy

Portale usługowe centralizują dokumenty, zasady i formularze wniosków

Natywne integracje z Slack, GitHub, BitBucket i Google Hangouts

❌ Wady Pipefy

Średniej wielkości zespoły będą musiały zapłacić wysoką cenę, aby zbudować prostą tablicę Kanban

Opcje dostosowywania są funkcjami płatnymi

💸 Ceny Pipefy

Pipefy oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 24 USD/użytkownika miesięcznie

💬 Oceny klientów Pipefy

G2: 4,6/5 (ponad 180 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 260 recenzji)

Check out these **Alternatywy dla Pipefy !

21. Jira - najlepsze rozwiązanie dla zespołów programistycznych

przez Jira Jira jest oprogramowanie do śledzenia błędów i projektów nastawione na zwinnych i zaawansowanych technicznie użytkowników. Na przykład, zespół programistów może mieć długo działającą pierwszą kolumnę zaległości. Jira dodała więc backlog w projektach deweloperskich Kanban umieszczonych w innej zakładce projektu. Gdy menedżerowie produktu przenoszą pracę z zaległości na tablicę, zespoły wiedzą, co będzie następne.

✅ Zalety Jira

Limity WIP mogą wykluczać podzadania z liczby kolumn tablicy Kanban, aby zapewnić, że wszystkieelementy działań dla konkretnego zadania nie zostaną wykluczone

Integracje z ponad 3 000 aplikacji

❌ Wady Jira

Skomplikowany interfejs użytkownika i migracja sprawiają, że zarządzanie zadaniami jest uciążliwe (przeczytaj recenzję Jira od ClickUp)* Zespoły rozważające Jira będą musiały użyć innego oprogramowania do prostego zarządzania projektami (dowiedz się dlaczegoClickUp jest alternatywą nr 1 dla Jira)

💸 Ceny Jira

Jira oferuje darmowe i płatne plany zaczynające się od 7,50 USD/użytkownika miesięcznie

💬 Oceny klientów Jira

G2: 4,2/5 (ponad 4 560 opinii)

Capterra: 4,5/5 (ponad 11 430 opinii)

5 praktycznych zastosowań tablicy Kanban (z darmowymi szablonami)

1. Szablon do planowania wakacji

Pożegnaj się z przepełnionymi rodzinnymi czatami grupowymi dzięki szablonowi do planowania wakacji! Zorganizuj swoją tablicę Kanban (lub tablice!) z całą niezbędną komunikacją i informacjami. Dołącz zdjęcia do karty zadań, dołącz pole niestandardowe cennika i połącz strony internetowe - wszystko w nazwie vacation. 🏝 Pobierz szablon planowania wakacji ClickUp

2. Szablon CRM

Scentralizuj informacje za pomocą przejrzystego i wydajnego CRM Szablon tablicy Kanban ! Następnie zautomatyzuj zajętą pracę, aby skoncentrować się na działaniach, które poruszają igłę. Zaledwie kilka kliknięć dzieli Cię od najlepszego narzędzia przepływu pracy, które pomoże Ci skalować działalność. 📈 Pobierz szablon CRM ClickUp

3. Szablon zatrudniania kandydatów

Skorzystaj z naszego szablonu Hiring Candidates, aby zorganizować wszystkie zadania i informacje w celu rekrutacji najlepszych talentów! Podłącz ClickUp Form, Google Form, Typeform lub dowolne narzędzie aplikacyjne za pomocą Zapier, aby zautomatyzować nowe zadanie dla każdego kandydata. 🤖 Pobierz szablon zatrudniania kandydatów ClickUp

4. Szablon Zapytania do zespołu

Stwórz dobrze naoliwiony system ustalania priorytetów zleceń pracy dzięki szablonowi Team Requests! Śledź wszystkie prace w toku i dostarczaj aktualizacje bezpośrednio z widoku tablicy. Wymieniaj prośby za pośrednictwem poczty e-mail szybciej niż świeżo upieczone babeczki znikające z pokoju socjalnego pracowników. ⚡️ Pobierz szablon zgłoszeń zespołu ClickUp

5. Szablon zarządzania blogiem

Skorzystaj z szablonu Blog Management i już nigdy nie oglądaj się za siebie! Przełączaj się między widokiem tablicy i widokiem kalendarza, aby zobaczyć codzienne obciążenie pracą, a jednocześnie uzyskać szerszy obraz. Burza mózgów, optymalizacja treści, śledzenie terminów, statusów i wiele więcej! ✍️ Pobierz szablon do zarządzania blogiem ClickUp

👉 Istnieje cały biblioteka szablonów ClickUp dla wszystkich Twoich potrzeb związanych z Kanban, do której masz dostęp za darmo! Lub sprawdź nasze Przykłady tablic Kanban po więcej inspiracji. 💡

Zacznij śledzić zadania z oprogramowaniem Kanban

Pamiętaj, że ostatecznym celem wdrożenia systemu Kanban jest zwiększenie widoczności zadań, usprawnienie procesów i umożliwienie zespołowi skupienia się na pracy, która wnosi wartość dodaną. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę takie czynniki, jak łatwość obsługi, możliwości dostosowywania i integracja z innymi narzędziami, z których zespół już korzysta.

Wypróbuj ClickUp, aby uzyskać kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia wydajność i współpracę na wyciągnięcie ręki. Dołącz do grona zadowolonych użytkowników, którzy wybrali ClickUp jako narzędzie Kanban. Poznaj nasze bibliotekę szablonów ClickUp dla wszystkich Twoich potrzeb projektowych i rozpocznij pracę za darmo już dziś. Przekształć zarządzanie projektami za pomocą ClickUp i zobacz, jak wzrasta produktywność Twojego zespołu!