20 najlepszych alternatyw i konkurentów Trello do zarządzania projektami 2024

Trello jest jednym z najlepszych darmowych i łatwych w użyciu narzędzi Kanban od czasu jego premiery w 2011 roku. Ponad dekadę później Trello nadal jest świetną opcją dla Oprogramowanie Kanban .

Ale czy to czyni go idealnym oprogramowanie do zarządzania projektami rozwiązanie dla zespołów każdej wielkości?

Nie tak szybko.

Ze względu na ograniczoną funkcjonalność i brak kompleksowego raportowania, Trello nie jest idealnym rozwiązaniem dla kierowników projektów. Mimo że Trello pozostaje podstawą w tej dziedzinie, wiele zespołów poszukuje najlepszych alternatyw dla Trello, aby zwiększyć swoją produktywność.

W tym artykule omówimy najlepsze obecnie dostępne alternatywy Trello i podkreślimy różne funkcje, zalety i wady, ceny i oceny produktów, abyś mógł znaleźć najlepszą opcję dla siebie

Do dzieła!

Dlaczego użytkownicy szukają alternatyw dla Trello?

Dla użytkowników poszukujących narzędzia opartego na kanbanie, Trello od jakiegoś czasu jest faworytem. Jednak ostatnie zmiany w jego darmowym planie, w szczególności dotyczące limitu współpracowników, mogły skłonić niektórych użytkowników do poszukiwania alternatyw.

Począwszy od kwietnia 2024 r. Trello wprowadza limit liczby współpracowników w bezpłatnych przestrzeniach roboczych. Jeśli obszar roboczy zawiera 10 lub więcej współpracowników, użytkownicy nie będą mogli zaprosić więcej osób, chyba że uaktualnią swój plan lub zmniejszą całkowitą liczbę współpracowników.

Począwszy od maja 2024 r., obszary robocze z więcej niż dziesięcioma współpracownikami zostaną przełączone w tryb tylko do wyświetlania, co uniemożliwi edycję tablic, chyba że ograniczysz liczbę współpracowników do 10 lub mniej.

Oto dodatkowe powody, dla których ludzie rozważają alternatywy dla Trello:

Ograniczona elastyczność i opcje dostosowywania : Uproszczona konstrukcja Trello może czasami stanowić ograniczenie dla złożonych projektów.

: Uproszczona konstrukcja Trello może czasami stanowić ograniczenie dla złożonych projektów. Brak wbudowanego raportowania projektów : Użytkownicy muszą polegać na dodatkach Power-Ups, z których wiele wiąże się z dodatkowymi kosztami, aby zwiększyć możliwości raportowania narzędzia.

: Użytkownicy muszą polegać na dodatkach Power-Ups, z których wiele wiąże się z dodatkowymi kosztami, aby zwiększyć możliwości raportowania narzędzia. Nadmierna zależność od integracji innych firm : Chociaż Trello oferuje liczne Power-Upy rozszerzające jego funkcjonalność, może to być również wadą dla niektórych użytkowników, którzy wolą mieć wbudowane podstawowe funkcje.

: Chociaż Trello oferuje liczne Power-Upy rozszerzające jego funkcjonalność, może to być również wadą dla niektórych użytkowników, którzy wolą mieć wbudowane podstawowe funkcje. Niewydajny dla większych zespołów : Po ostatnich zmianach, darmowa wersja Trello może nie być najlepszym wyborem dla większych zespołów ze względu na ograniczenie liczby współpracowników.

: Po ostatnich zmianach, darmowa wersja Trello może nie być najlepszym wyborem dla większych zespołów ze względu na ograniczenie liczby współpracowników. Słabe zaawansowane zarządzanie zadaniami: Brak zaawansowanych funkcji, takich jak śledzenie czasu, ustalanie priorytetów zadań i szczegółowe aktualizacje statusu, których niektórzy użytkownicy mogą potrzebować.

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak śledzenie czasu, ustalanie priorytetów zadań i szczegółowe aktualizacje statusu, których niektórzy użytkownicy mogą potrzebować. Ograniczona przestrzeń dyskowa w darmowej wersji: Darmowa wersja oferuje tylko do 10 MB na załącznik pliku, co może być dość ograniczające dla zespołów zajmujących się większymi plikami.

20 najlepszych alternatyw Trello, które musisz znać

Wybór najlepszego oprogramowania do zarządzania projektami nie jest łatwym zadaniem. O ile nie szukasz tylko darmowych opcji (których jest tu mnóstwo!), jest to inwestycja dla twojego zespołu.

Zapoznaj się z naszą listą 20 najlepszych alternatyw dla Trello, aby upewnić się, że narzędzie ma wszystkie funkcje potrzebne do efektywnego zarządzania projektami i zwiększenia produktywności:

ClickUp oferuje ponad 15 konfigurowalnych widoków, aby spełnić wszystkie potrzeby każdego, z kim pracujesz

Oczywiście, ClickUp znajduje się na szczycie naszej listy, ale nie bez wielu ważnych powodów i historie klientów wyjaśniających, dlaczego dokonali zmiany z Trello. ClickUp to platforma produktywności typu "wszystko w jednym", dzięki której zespoły mogą wspólnie planować, organizować i współpracować nad zadaniami, dokumentami, czatem, celami, tablicami i nie tylko!

ClickUp jest wyjątkowy, ponieważ zapewnia ponad 15 konfigurowalnych widoków, z czego co najmniej 10 jest zawartych w darmowym planie Forever! A jeśli nie możesz oderwać się od prostego, łatwego w użyciu widoku tablicy Trello, masz szczęście.

W widoku Widok tablicy ClickUp w ClickUp Board View możesz przeciągać i upuszczać prawie wszystko, dzięki czemu projekty rozwijają się tak szybko, jak Ty. Pójdź o krok dalej, dostosowując lub grupując zadania według pól, które mają największy sens dla Ciebie i Twojego zespołu.

Grupuj zadania na tablicy Kanban według statusu, pól niestandardowych, priorytetu i nie tylko w widoku tablicy w ClickUp

Chcesz jeszcze więcej? Widok Listy ClickUp jest idealny dla tych, którzy chcą przeglądać swoje projekty i przypisywać zadania do listy rzeczy do zrobienia w stylu GTD.

Możesz łatwo przeglądać wszystkie swoje listy zadań i sprawdzać je po zakończeniu! I pamiętaj, nie ma widoków list w Trello! 😔

Wyświetlanie projektów i zadań w widoku listy ClickUp

Trello po prostu nie oferuje szerokiej gamy przeglądów projektów, co stwarza wyzwania dla kierowników projektów próbujących zarządzać obciążeniem zespołu . Jednak widok Box ClickUp daje kierownikom projektów ogólny przegląd tego, co dzieje się w ich organizacji.

Zadania są sortowane według przypisanych osób, dzięki czemu można szybko śledzić zadania zespołu i zarządzać ich obciążeniem pracą. Pozwala to zespołom myśleć nieszablonowo w zakresie planowanie wydajności .

Ogólny przegląd zadań i obciążenia w widoku Box w ClickUp

Hierarchia i organizacja w ClickUp

Interfejs użytkownika Trello jest przejrzysty i prosty, ale może stać się zagracony. Zastanów się, ile kart Trello możesz mieć na swojej tablicy Kanban, dopóki nie stwierdzisz, że to za dużo!

Niestety, nie ma sposobu na podzielenie projektów i zapewnienie każdemu zadaniu i podzadaniu miejsca, na które zasługuje. Ale ClickUp ma zorganizowany i prosty Hierarchia zarządzania projektami ze strukturą: Workspace > Space > Folder > Listy > zadania > podzadania.

Solidna struktura hierarchii w ClickUp

Trello szybko traci porządek, gdy tylko dodasz nowych członków zespołu do projektu. Jeśli martwisz się, że Twój zespół nie podejmuje działań w związku z Twoimi komentarzami, niewiele możesz zrobić z Trello.

ClickUp przypisane komentarze funkcja umożliwia przypisanie komentarza do członka zespołu jako elementu działania. Po wykonaniu przez niego zadania, komentarz zostanie oznaczony jako rozwiązany, co zaoszczędzi ci kłopotów z kontaktowaniem się z nim.

Przypisywanie komentarzy do zadań w ClickUp

Najważniejsze funkcje ClickUp

Docs : oparte na chmurze narzędzie do współpracy umożliwiające tworzenie i przechowywanie szczegółowych informacji o firmie i dokumentachdokumentów związanych z projektem *Cele : ustaw i śledź swoje wskaźniki biznesowe * Mind Maps Twórz piękne wizualne kontury od zera lub przy użyciu istniejących zadań

: oparte na chmurze narzędzie do współpracy umożliwiające tworzenie i przechowywanie szczegółowych informacji o firmie i dokumentachdokumentów związanych z projektem *Cele : Mind Maps Twórz piękne wizualne kontury od zera lub przy użyciu istniejących zadań widżety wydruku : dodaj wykresy burndown , wykresy wypalenia i skumulowane diagramy przepływu do pulpitów nawigacyjnych

: dodaj wykresy burndown , wykresy wypalenia i skumulowane diagramy przepływu do pulpitów nawigacyjnych Limity pracy w toku: użyj tej aplikacji ClickApp na tablicach Kanban, aby zapobiec wypaleniu się zespołu

użyj tej aplikacji ClickApp na tablicach Kanban, aby zapobiec wypaleniu się zespołu Priorytety: organizuj zadania według pilnych, wysokich, normalnych lub niskich priorytetów, aby członkowie zespołu wiedzieli, od czego zacząć

organizuj zadania według pilnych, wysokich, normalnych lub niskich priorytetów, aby członkowie zespołu wiedzieli, od czego zacząć Niestandardowe prawa dostępu: utwórz niestandardowe uprawnienia, aby umożliwić klientom i freelancerom dostęp do przestrzeni projektuAplikacje mobilne dla systemów iOS i Android kiedy będziesz gotowy.

Oceny klientów ClickUp

G2: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

Nadal nie jesteś przekonany? Rozumiemy - odrób pracę domową i przyjrzyj się bliżej_ dlaczego ClickUp jest najlepszą alternatywą dla Trello .

2. Asana

Widok tablicy w stylu Kanban w Asanie Asana jest popularnym konkurentem Trello. W rzeczywistości porównaliśmy Asanę i Trello w poprzednim przewodniku. Asana to prosty projekt narzędzie do planowania z wieloma integracjami, które pomagają efektywnie zarządzać pracą.

Porównując Trello i Asanę, można zauważyć, że Asana oferuje więcej funkcji z tym samym usprawnionym interfejsem.

Jedną z wad tego narzędzia jest brak wbudowanego widoku mapy myśli. Porównanie Asany z ClickUp _**aby zobaczyć, które narzędzie jest najlepsze dla Twojego zespołu!

Kluczowe cechy Asany

Wyświetlanie zadań na liście, tablicy Kanban lub osi czasu

ponad 50 szablonów projektów ułatwiających rozpoczęcie pracy

Wykresy Gantta z osiami czasu

Tworzenie niestandardowych reguł w kilka sekund, aby zautomatyzować typowe zadania i zmniejszyć liczbę błędów

Profesjonaliści Asana

Integruje się z potężną współpracąnarzędziami, takimi jak Basecamp iMicrosoft Teams* Unikaj wypalenia dzięki systemowi zarządzania obciążeniem pracą

Zarządzaj postępami w realizacji celów za pomocą Asany system śledzenia celów Wady Asany

Brak natywnej funkcji śledzenia czasu

Brak możliwości dodawania wielu zadań

Brak niestandardowych pól lub widoku formularza w bezpłatnej wersji próbnej

Cennik Asana

Asana oferuje cztery plany cenowe:

Plan podstawowy : Bezpłatny

: Bezpłatny Premium plan : 12 USD miesięcznie na członka

: 12 USD miesięcznie na członka Plan biznesowy: 24,99 USD miesięcznie na użytkownika

24,99 USD miesięcznie na użytkownika Plan Enterprise: Skontaktuj się, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny klientów Asana

G2: 4,3/5 (ponad 7 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 7 000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (9,000+ opinii)

Dowiedz się więcej najlepsze alternatywy dla Asany w naszym kompletnym przewodniku!

3. ProofHub

Proofhub's Widok pulpitu głównego

ProofHub to kolejna świetna alternatywa dla Trello. Dzięki wielu przydatnym funkcjom, kierownicy projektów nie będą mieli trudności z efektywnym zarządzaniem swoimi projektami.

W aplikacji brakuje jednak funkcji do kompleksowego zarządzania projektami. Na przykład, Proofhub nie posiada kilku automatyzacji lub długoterminowych funkcji planowanie projektu możliwości.

Więc jeśli jesteś małym zespołem z planami ekspansji, to narzędzie do zarządzania projektami prawdopodobnie nie może się skalować. Czy więc będziesz używać tego narzędzia przez dłuższy czas?

Zobaczmy:

Kluczowe cechy ProofHub

Szczegółowe raporty z projektów

Wydajne aplikacje mobilne dla systemów iOS i Android

Wbudowany notatnik

Zarządzanie zależnościami

Zalety ProofHub

Mnóstwo możliwości dostosowywania

Dobre funkcje bezpieczeństwa, takie jak niestandardowe prawa dostępu

Obsługa uwierzytelniania dwuskładnikowego

Wady ProofHub

Brak bezpłatnego planu próbnego

Brak niestandardowych ról lub przepływów pracy w podstawowym planie

Ograniczona integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Evernote, Calendly i Slack

Ceny ProofHub

Proofhub oferuje dwie opcje cenowe:

Essential : ($45/miesiąc):

: ($45/miesiąc): Ultimate control: ($89/miesiąc)

Oceny klientów ProofHub

G2: 4.5/5 (ponad 30 opinii)

4.5/5 (ponad 30 opinii) Capterra: 4.4/5 (ponad 40 opinii)

4. Strefa pracy

Subskrybenci w ramach Strefa pracy projekt

Workzone to alternatywa dla Trello z prostymi funkcjami zarządzania projektami i przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Podobnie jak Zenkit, jest to również jeden z najlepszych współpraca w czasie rzeczywistym narzędzia i sprawią, że Twój zespół będzie pracował wydajnie.

Niestety, jest to strefa bez wyjścia dla startupów i małych firm, ponieważ aplikacja nie oferuje bezpłatnego planu próbnego.

Najważniejsze cechy Workzone

Dodawanie komentarzy do zadań, aby upewnić się, że żadne zmiany nie zostaną pominięte

Raporty obciążenia pracą, które pomagajązarządzać pojemnością i zasobami zespołu* Zaawansowane powiadomienia e-mail

Wizualizacja harmonogramów projektów za pomocą wykresów Gantta

Profesjonaliści Workzone

Listy zadań do wykonania ułatwiające organizację codziennych zadań i zarządzanie projektami

Natywne śledzenie czasu pomaga zarządzać czasem spędzonym na zadaniach

Zapisz dowolny projekt jako szablon i użyj go ponownie, aby przyspieszyć wykonywanie zadań

Wady Workzone

Brak możliwości przypisywania komentarzy

Ograniczone widoki projektu (brak widoku pudełka lub mapy myśli)

Stroma krzywa uczenia się

Cennik Workzone

Workzone oferuje dwa plany cenowe:

Konto zespołowe : $24 miesięcznie za użytkownika

: $24 miesięcznie za użytkownika Konto Profesjonalne: $34 miesięcznie na użytkownika

Oceny klientów Workzone

G2: 4.3/5 (45+ opinii)

4.3/5 (45+ opinii) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 opinii)

5. Podio

Główny pulpit nawigacyjny na Podio Podio to prosta alternatywa dla Trello, która oferuje mnóstwo potężnych dodatków ułatwiających zarządzanie projektami. Dzięki potężnemu API można dodawać do niego własne integracje, jak do każdego innego narzędzia open source.

Niestety, to oprogramowanie do zarządzania projektami oferuje tylko podstawowe funkcje, takie jak raporty, pulpity nawigacyjne i zaawansowane funkcje automatyzacja przepływu pracy w swoim planie premium.

Zasadniczo musisz więc uzyskać plan premium.

Kluczowe funkcje Podio

Dodatki, takie jak udostępnianie plików i aplikacje do przesyłania wiadomości

Wbudowany kalendarz

Zintegrowany komunikator czatu

Zaawansowane planowanie spotkań

Zalety Podio

Oprogramowanie posiada funkcje raportowania w czasie rzeczywistym

Przechowywanie, dostęp i udostępnianie treści za pomocą Dysku Google i Integracje Dropbox * Twórz nowe zadania, załączaj pliki i otrzymuj przypomnienia z telefonu w kilka sekund

Wady Podio

Brak wbudowanych wykresów Gantta (dostępne tylko poprzez rozszerzenie)

W ograniczonym planie darmowym brakuje zautomatyzowanych przepływów pracy, synchronizacji kontaktów i funkcji zarządzania użytkownikami

Brak możliwości przypisywania komentarzy jako zadań

Ceny Podio

Podio oferuje cztery plany cenowe:

Darmowy

Podstawowy plan : $9 miesięcznie na użytkownika

: $9 miesięcznie na użytkownika Plus Plan : $14 miesięcznie na użytkownika

: $14 miesięcznie na użytkownika Premium Plan: 24 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny klientów Podio

G2: 4.1/5 (ponad 300 opinii)

4.1/5 (ponad 300 opinii) Capterra: 4.3/5 (200+ recenzji)

6. Wrike

Przykład Wrike Widok strony głównej Wrike to kolejna dobra opcja, jeśli szukasz alternatywy dla Trello. Podobnie jak Jira, posiada rozbudowane funkcje na poziomie korporacyjnym, które pomagają zarządzać wszystkimi zadaniami.

Jest to również jedna z najlepszych darmowych alternatyw Trello ze względu na swój potężny wariant podstawowy. Niestety, mimo solidnego planu podstawowego, aplikacja jest trudna w nawigacji, szczególnie dla początkujących.

Dowiedz się więcej Wrike do zarządzania projektami .

Kluczowe funkcje Wrike

Możliwość integracji z aplikacjami takimi jak Zapier,Githubi Gmail

Szczegółowe raporty dla aktualizacji w czasie rzeczywistym

Kanał aktualności projektu dla aktualizacji zespołu

Priorytety zadań, dzięki którym zespoły wykonują zadania we właściwej kolejności

Zalety Wrike

Integracja aplikacji z ponad 400 różnymiAplikacje SaaS za pomocą dodatku Wrike Integrate

Śledź czas spędzony na zadaniach i projektach dzięki wbudowanemu narzędziu do śledzenia czasu

Narzędzie do zarządzania może skalować się wraz z zespołem

Wady Wrike

Brak niezależnej funkcji tworzenia notatek

Darmowy plan obejmuje tylko podstawowe integracje, takie jak Dysk Google i MSFT Office 365

Brak odpowiedniej integracji czatu do szybkiej komunikacji

Cennik Wrike

Wrike oferuje trzy plany:

Darmowy

Wariant profesjonalny : 9,80 USD miesięcznie na użytkownika

: 9,80 USD miesięcznie na użytkownika Wariant biznesowy: 24,80 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny klientów Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 1400 opinii)

4,2/5 (ponad 1400 opinii) Capterra: 4,2/5 (ponad 1600 opinii)

Dowiedz się więcej najlepsze alternatywy Wrike w naszym aktualnym raporcie porównawczym.

7. MeisterTask

MeisterTask Widok tablicy

Jedną z darmowych alternatyw Trello z potężnymi tablicami Kanban jest MeisterTask. Każda tablica posiada konfigurowalny interfejs "przeciągnij i upuść", który sprawia, że jest to świetna alternatywa dla TreisterTask zwinne zarządzanie projektami narzędzie.

Zadanie można przypisać tylko jednemu użytkownikowi, ponieważ platforma uważa, że posiadanie wielu przypisanych osób może skomplikować sprawę, a zespoły nie wykonają zadania. ale co, jeśli zadanie wymaga zaangażowania wszystkich rąk na pokładzie?

Nie ma takiego szczęścia. 🤷‍♂️

Najważniejsze cechy MeisterTask

Każda tablica ma strumień aktywności do współpracy zespołowej

Konfigurowalne tablice projektów z aktualizacjami w czasie rzeczywistym

Wbudowany notatnik do zapisywania pomysłów i ważnych notatek

Oznaczanie członków zespołu w komentarzach, aby informować wszystkich na bieżąco

Zalety MeisterTask

Łatwy w użyciu i prosty interfejs użytkownika typu "przeciągnij i upuść"

Korzystanie z szablonów zadań cyklicznych w celu automatyzacji powtarzających się zadań

Mnóstwo integracji z aplikacjami takimi jak Slack microsoft Teams, Outlook i nie tylko

MeisterTask cons

Aplikacja mobilna nie jest tak wydajna jak aplikacja desktopowa (opóźnione powiadomienia)

Darmowy plan jest ograniczony i nie obejmuje wszystkich integracji ani zadań cyklicznych

Brak dedykowanej funkcji priorytetów zadań, więc musisz ustawić priorytety za pomocą tagów

Cennik MeisterTask

MeisterTask oferuje trzy opcje cenowe:

Plan darmowy

Plan Pro : 4,19 USD miesięcznie za użytkownika

: 4,19 USD miesięcznie za użytkownika Business plan: 10,39 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny klientów MeisterTask

G2 : 4.6/5 (100+ recenzji)

: 4.6/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (900+ recenzji)

8. Airtable

Przykład tablicy Airtable Widok tablicy Kanban Airtable jest bazą danych i oprogramowanie do arkuszy kalkulacyjnych . Aplikacja ma być bardziej przyjazną dla użytkownika wersją Arkuszy Google i MS Excel. Niestety, jeśli chcesz korzystać z podstawowych funkcji zarządzania zadaniami, takich jak śledzenie czasu i wykresy Gantta, musisz przejść na plan Pro (20 USD/miesiąc).

Sprawdź nasze pełne porównanie na_ Monday vs Airtable .

Czy to narzędzie do zarządzania zadaniami nadal będzie na table, gdy już sprawdzimy, co potrafi?

Przekonajmy się:

Kluczowe cechy Airtable

Wiele widoków projektu, takich jak widok kalendarza, widok siatki, widok formularza, widok galerii i inne

Współpraca nad udostępnionymi danymi z innymi zespołami Airtable

Tworzenie własnych raportów z postępów projektu za pomocą interfejsu bez kodu

Tworzenie własnych automatyzacji w celu przyspieszenia procesów projektowych

Profesjonaliści Airtable

Harmonogram i planowanie zadań przy użyciu widoku wykresu Gantta

Śledzenie postępów za pomocą prostej tablicy kanban typu "przeciągnij i upuść

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak GSuite, Slack, Facebook i Twitter

Wady Airtable

Stroma krzywa uczenia się ze względu na wiele funkcji i trudny proces wdrażania

Nie tak intuicyjny jak MS Excel lub Arkusze Google

Aplikacje mobilne nie działają tak dobrze lub nie mają takich samych funkcji jak pełna wersja

Ceny Airtable

Airtable oferuje cztery plany cenowe:

Darmowy

Plus: 10 USD miesięcznie za miejsce

10 USD miesięcznie za miejsce Pro : 20 USD miesięcznie za miejsce

: 20 USD miesięcznie za miejsce Enterprise: Kontakt w sprawie szczegółów

Oceny klientów Airtable

G2: 4,6/5 (ponad 900 recenzji)

4,6/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 1000 opinii)

Sprawdź nasze_ Airtable alternatives guide!

9. Basecamp

Różne widoki dostępne w BasecampBasecamp to alternatywa dla Trello do tworzenia projektów w sieci. Jest to kompleksowy zestaw narzędzi do współpracy i pracy zdalnej który pomaga zespołom w organizacji projektów.

Basecamp posiada funkcje zarządzania projektami, które usprawniają współpracę i utrzymują zespoły w pętli bez konieczności uczestniczenia w spotkaniach.

Basecamp key features

Tablice wiadomości do prowadzenia rozmów zespołowych na jednej stronie

Listy rzeczy do zrobienia wszystkich zadań, które zespół musi wykonać

Planowanie projektów oraz przypisywanie dat i godzin dla każdego projektu

Udostępnianie dokumentów i przechowywanie plików, w tym obrazów i arkuszy kalkulacyjnych

Czat grupowy w czasie rzeczywistym do zadawania pytań i uzyskiwania szybkich odpowiedzi

Automatyczne odprawy zamiast polegania na spotkaniach statusowych

Funkcja wykresów Hill pokazuje postęp projektu

Pingi pozwalają na bezpośrednią rozmowę ze współpracownikami

Przekazywanie wiadomości e-mail w Basecamp

Zaawansowane wyszukiwanie obrazów, plików i historii Ping

Basecamp pros

Praca zorganizowana zgodnie z oczekiwaniami

Podział pracy na oddzielne projekty, aby umożliwić łatwe zarządzanie

Każdy projekt zawiera odpowiednie narzędzia potrzebne zespołom

Zwiększona wydajność, ponieważ aplikacja umożliwia łatwe przydzielanie zadań

Łatwe wdrażanie zespołów, eliminujące problemy z wdrożeniem

Scentralizowane powiadomienia minimalizują zakłócenia

Więcej wolnego czasu na skupienie się na innych zadaniach, zwiększenie produktywności i wydajności

Basecamp cons

Brak możliwości dodawania zadań z atrybutami podczas tworzenia podgrup

Brak szczegółowego pulpitu nawigacyjnego do zarządzania wieloma projektami

Brak śledzenia zależności i wolne ładowanie

Basecamp pricing

Do wyboru są tylko dwa plany:

Personal: Darmowy

Darmowy Biznesowy: $99 miesięcznie (nieograniczona liczba użytkowników)

Basecamp coceny klientów

G2: 4.7/5 (5,019 opinii)

4.7/5 (5,019 opinii) Capterra: 4.3/5 (13 584 opinii)

10. Jira

Jira's Widok tablicy

Inną alternatywą dla Trello jest Jira , która jest również własnością firmy macierzystej Atlassian. Jira to doświadczone i cenne narzędzie dla zwinnych zespołów programistycznych i twórców produktów, które pozwala zarządzać zadaniami znacznie dalej niż Trello.

To oparte na chmurze i subskrypcji narzędzie pomaga zespołom skutecznie koordynować pracę i dążyć do wspólnego celu. Porównanie Jira i Trello !

Jira key features

Tablice Scrum upraszczające złożone zadania

Rozszerzenia przepływu pracy

Zarządzanie testami

Świetne integracje produktów

Powiadomienia w czasie rzeczywistym

Szablony zagadnień

Śledzenie czasu z kolorowym oznaczeniem

Komunikacja i planowanie zespołu

Raporty i spostrzeżenia

Szablony śledzenia projektów

Jira pros

Wysoce skalowalne i łatwe do dostosowania w miarę rozwoju firmy

Elastyczność projektów

Konfigurowalne przepływy pracy zwiększają wydajność

Doskonały do zarządzania zgłoszeniami

Jira cons

Oprogramowanie może być drogie

Ograniczone funkcje współpracy

Nie jest najbardziej przyjazne dla użytkownika i może być trudne w konfiguracji

Może być powolne z długimi czasami ładowania zapytań

Jira pricing

To narzędzie ma trzy plany cenowe:

Plan Darmowy

Plan standardowy : 7 USD miesięcznie na użytkownika

: 7 USD miesięcznie na użytkownika Premium Plan: $14 miesięcznie na użytkownika

Jira coceny klientów

G2: 4.2/5 (4,743 opinii)

4.2/5 (4,743 opinii) Capterra: 4,4/5 (12 096 opinii)

Sprawdź te_ **Alternatywy dla Jira !

11. Monday.com

Przykład Poniedziałek Widok Kanban Poniedziałek jest jedną z najlepszych alternatyw Trello, umożliwiającą użytkownikom tworzenie narzędzi do zarządzania zadaniami w czasie rzeczywistym. Oferuje zespołom uproszczony sposób zarządzania projektami i tworzenia bardziej przejrzystego i efektywnego środowiska pracy współpracy kultura.

Kiedy zespoły są przejrzyste, często stają się zmotywowane, co zwiększa zaufanie pracowników zaangażowanie i długoterminowy sukces. To właśnie sprawia, że Monday jest cennym narzędziem do zarządzania projektami.

Kluczowe cechy Monday

Śledzenie czasu projektu

Alokacja pracy zespołowej

Pulpity nawigacyjne z cennymi informacjami

Integracja zewnętrznych narzędzi w celu usprawnienia przepływu pracy

Planowanie i śledzenie zadań

Zarządzanie zasobami w celu ich maksymalizacji

Obsługiwane funkcje planowania zadań

Możliwości współpracy zespołowej

Obsługiwane zarządzanie dokumentami

Śledzenie i zarządzanie budżetem i wydatkami

Poniedziałek pros

Wysoka konfigurowalność i możliwość kontroli

Intuicyjna i łatwa obsługa, zwłaszcza dla początkujących użytkowników

Zespoły komunikują się płynnie

Poniedziałek cons

Brak przycisku pobierania lub eksportu

Integracja z inwentarzem sklepu może być myląca

Wyświetlanie niektórych plików lubianych z Dysku Google może nie być łatwe

Poniedziałkowa wycena

Monday oferuje cztery plany cenowe:

Plan Darmowy

Plan podstawowy : 8 USD miesięcznie za użytkownika

: 8 USD miesięcznie za użytkownika Standard : $10 miesięcznie na użytkownika

: $10 miesięcznie na użytkownika Pro Plan: $16 miesięcznie na użytkownika

poniedziałek coceny klientów

G2: 4.7/5 (5,443 opinii)

4.7/5 (5,443 opinii) Capterra: 4.6/5 (2,539 opinii)

Check out these Monday.com alternatywy !

12. Microsoft Project

Microsoft Project Widok osi czasu

Jeśli szukasz narzędzia, które pozwala zespołom być na bieżąco podczas zarządzania projektami, Microsoft Project może być dla Ciebie. Jest to doskonałe narzędzie z wbudowanymi elastycznymi funkcjami dla każdego typu projektu.

Microsoft Project jest niezawodny dzięki intuicyjnemu interfejsowi, który umożliwia zespołom przełączanie się między tablicami i siatkami oraz pozwala użytkownikom śledzić postępy projektu.

Microsoft Project key features

Planowanie i prognozowanie projektu

Funkcje raportowania

Efektywna prezentacja danych

Współpraca i praca zespołowa

Widok osi czasu

Zarządzanie budżetem i analiza

Zarządzanie portfelem

Zarządzanie popytem

Microsoft Project pros

Narzędzie ułatwia zarządzanie projektami

Pomaga zespołom realizować projekty zgodnie z harmonogramem

Zmniejsza obciążenia projektowe, umożliwiając zespołowi skupienie się na innych zadaniach

Narzędzie płynnie współpracuje z Microsoft Teams, Power BI i Skype

Wysokiej jakości i terminowa obsługa klienta

Wysoka skalowalność w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników

Oferuje elastyczność projektu w zakresie zarządzania finansami i mapowania drogowego

Microsoft Project cons

Wymaga szkolenia i może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Może być kosztowny, zwłaszcza dla małych firm

Microsoft Project pricing

Microsoft oferuje cztery różne płatne plany Microsoft 365:

Personal : 6,99 USD miesięcznie za użytkownika

: 6,99 USD miesięcznie za użytkownika Rodzinny : $9,99 miesięcznie za użytkownika

: $9,99 miesięcznie za użytkownika Business Basic : 6 USD miesięcznie za użytkownika

: 6 USD miesięcznie za użytkownika Business Standard: 12,50 USD miesięcznie na użytkownika

Microsoft Project coceny klientów

G2: 4.0/5 (1 581 opinii)

4.0/5 (1 581 opinii) Capterra: 4.4/5 (1,364 opinii)

Check out these **Alternatywy dla Microsoft Project !

13. Microsoft Planner

Microsoft Planner Widok tablicy

Inną alternatywą dla Trello jest Microsoft Planner, który wchodzi w skład pakietu Office 365. Narzędzie to pomaga zespołom gromadzić elementy projektu i tworzyć plany projektu, które prowadzą je od początku do końca projektu.

Jego interfejs wykorzystuje karty zadań w widoku tablicy Kanban, podobnie jak Trello. Oprogramowanie pomaga zespołom zachować organizację i współpracę podczas obsługi zadań.

Microsoft Planner - najważniejsze funkcje

Wspólne zarządzanie zadaniami umożliwia członkom zespołu komentowanie i załączanie plików

Zaplanuj przegląd, aby umożliwić użytkownikom przeglądanie zadań projektu w kalendarzu

Przypisywanie zadań do większej liczby członków zespołu jednocześnie

Łatwy import programu Microsoft Planner do programu Outlookzarządzanie czasem i planowanie

Filtrowanie grup i zadań według terminu, aby zobaczyć postęp projektu

Powiadomienia e-mail informujące użytkowników o zadaniach i terminach projektów

Microsoft Planner pros

Łatwy interfejs użytkownika do rozpoczęcia pracy

Łatwe wdrażanie zespołu

Zespoły mają dostęp do wszystkich niezbędnych informacji o projekcie

Zobacz wszystkie zadania zespołu i zarządzaj projektami oraz bądź na bieżąco z postępami

Płynne generowanie raportów z projektów

Microsoft Planner cons

Zespoły nie mogą ustawiać powtarzających się zadań

Nie można ustawić kamieni milowych

Brak funkcji zarządzania ryzykiem

Brak powiadomień w aplikacji

Microsoft Planner pricing

Ceny są takie same jak w przypadku funkcji Project (wymienionej powyżej).

Microsoft Planner coceny klientów

G2: 4,2/5 (134 opinie)

4,2/5 (134 opinie) Capterra: 3.9/5 (85 opinii)

Check out these **Alternatywy dla Microsoft Planner !

14. KanbanFlow

KanbanFlow Widok tablicy

KanbanFlow to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania projektami, które zapewnia użytkownikom doskonały przegląd ich zadań. Kierownik projektu może zobaczyć, co robi każdy członek zespołu, w tym ukończone zadania i nadchodzące prace.

Poprawia to komunikację między zespołami, pomagając zwiększyć produktywność.

KanbanFlow key features

Załączanie plików i dokumentów

Filtrowanie i wyszukiwanie

Obsługa urządzeń mobilnych

Śledzenie i dodawanie podzadań

Współpraca

Tablice do kopiowania

Import i eksport danych

Płynna integracja

Śledzenie czasu

Swimlanes

KanbanFlow pros

Łatwe filtrowanie i wyszukiwanie informacji

Płynne dodawanie zadań z wiadomości e-mail i tablic do kopiowania

Szybki, łatwy w użyciu i intuicyjny interfejs

Kopiowanie tablicy z zadaniami lub bez nich

Wykorzystanie filtrów i grup do dostosowywania raportów

KanbanFlow cons

Przechowywane lub działające tylko w chmurze

Zespoły nie mogą używać innych kolorów do dostosowywania zadań

Ograniczona możliwość integracji z innym oprogramowaniem w przypadku korzystania z wersji darmowej

KanbanFlow pricing

KanbanFlow oferuje dwa plany cenowe:

Darmowy

Premium: 5 USD miesięcznie za użytkownika

KanbanFlow coceny klientów

G2 : 4.1/5 (24 opinie)

: 4.1/5 (24 opinie) Capterra: 4.5/5 (58 opinii)

15. Sortd

Sortd współdzielona skrzynka odbiorcza Widok w stylu Kanban

W przypadku narzędzia, które zapewnia wyjątkowe wrażenia dla klientów, warto rozważyć Sortd. Jest to wszechstronne narzędzie odpowiednie dla działu pomocy technicznej, zespołów Gmaila i Menedżera zadań.

Użytkownicy mogą przeciągać i upuszczać wiadomości e-mail do potoku sprzedaży i przekształcać je w zorganizowaną listę, co prowadzi do zwiększenia produktywności i wydajności.

Sortd key features

Płynna integracja z Gmailem

Zespoły zarządzają wiadomościami e-mail, zadaniami i transakcjami centralnie

Synchronizacja transakcji sprzedaży z pocztą e-mail użytkownika

Współpraca i rozszerzone możliwości komunikacji

Przypomnienia o działaniach następczych i notatki e-mail

Sortd pros

Pomaga zespołom płynnie przekształcać wiadomości e-mail w zarządzanie zadaniami

Skuteczna funkcjonalność skrzynki odbiorczej Gmail

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Sortd cons

Bardzo powolna obsługa klienta z powolną reakcją na problemy

Wykonanie sprawia, że oprogramowanie jest zbyt zajęte, przepełnione i powolne

Sortd pricing

Masz do wyboru trzy plany cenowe:

Starter: Darmowy

Darmowy Essentials: $8 miesięcznie za użytkownika

$8 miesięcznie za użytkownika Biznes: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Sortd coceny klientów

G2: 4.4 /5 (19 opinii)

4.4 /5 (19 opinii) Capterra: 4.7 /5 (17 opinii)

16. Pipefy

Pipefy Widok tablicy

Kolejnym narzędziem do rozważenia na tej liście jest Pipefy. Optymalizuje procesy biznesowe i pomaga zespołom skupić się na zadaniach, które mają znaczenie. Inteligentna automatyzacja zapobiega powtarzającym się zadaniom, umożliwiając zespołowi wyprzedzanie i wykonywanie zadań na czas.

Narzędzie to pomaga również zespołom kontrolować swoją pracę w centralnym miejscu. Usprawnia to procesy, zwiększa zwinność i poprawia wydajność. Każdy członek zespołu może zautomatyzować przepływy pracy i zarządzać procesami bez umiejętności kodowania.

Sprawdź te Narzędzia do kodowania AI !

Pipefy key features

Kontrola administratora

Wiadomości e-mail

Aplikacja mobilna

Śledzenie podzadań

Odzyskiwanie danych

uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Śledzenie terminów i umów SLA

Migracja danych

Alerty

Widok kalendarza

Pipefy pros

Pomoc przy wdrażaniu

Łatwe wdrażanie

Wysoka konfigurowalność

Wiele gotowych szablonów przepływu pracy dla łatwej personalizacji

Szablony dla organizacji projektu

Śledzenie wszystkich procesów na każdym etapie

Pipefy cons

Wyświetlanie i przeglądanie komentarzy do kart może nie być łatwe

Brak darmowej wersji demo przed zakupem

Brak filmów demonstracyjnych lub zdjęć dla początkujących

Pipefy pricing

Użytkownicy mogą wybierać spośród czterech opcji cenowych:

Starter : Darmowy

: Darmowy Business : 24 USD miesięcznie za użytkownika

: 24 USD miesięcznie za użytkownika Przedsiębiorstwo : Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji

: Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji Bez ograniczeń: Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji

Pipefy coceny klientów

G2: 4.6/5 (186 opinii)

4.6/5 (186 opinii) Capterra: 4.7/5 (275 opinii)

17. Taiga

Przykład Tajga Widok planszy

Taiga to narzędzie do zarządzania projektami odpowiednie dla kierowników projektów, programistów i zwinnych projektantów. Posiada bogate funkcje, które upraszczają pracę i sprawiają, że jest ona przyjemna dla zespołu.

Wersja samoobsługowa Taiga upublicznia projekty, podczas gdy płatny plan sprawia, że projekty są prywatne. Jest to rozwiązanie lokalne i narzędzie internetowe które wspiera zespoły w ramach Scrum i Kanban.

Taiga key features

Integracja i migracja

Wysoka konfigurowalność

Pulpity nawigacyjne i możliwości raportowania

Śledzenie błędów

Śledzenie czasu

Zarządzanie zadaniami

Tablice Kanban

Współpraca nad projektami

Zarządzanie społecznościowe

Interfejs programu aplikacji

Scrum

Taiga pros

Łatwy interfejs użytkownika

Pomaga organizować zadania

Umożliwia zespołom skuteczną komunikację

Definiowanie, dostosowywanie i priorytetyzacja rezultatów

Pozostawanie na bieżąco z projektami

Wysoka skalowalność

Taiga cons

Interfejs nie jest podatny na błędy

Trochę powolny z błędami strony

Niektórzy uważają, że koszt jest trochę wysoki w stosunku do tego, co otrzymujesz

Taiga pricing

Taiga oferuje trzy plany cenowe:

Podstawowy : Darmowy

: Darmowy Premium : 5 USD miesięcznie za użytkownika

: 5 USD miesięcznie za użytkownika On-Premise: Skontaktuj się, aby uzyskać szczegółowe informacje (Taiga zarządza oprogramowaniem za Ciebie)

Taiga coceny klientów

G2: 4.4/5 (72 opinie)

4.4/5 (72 opinie) Capterra: 4.4/5 (82 opinie)

18. Praca zespołowa

Praca zespołowa Widok tablicy dla zespołu marketingu treści Praca zespołowa to najlepsze narzędzie do obsługi klienta i platforma do zarządzania projektami agencji. Pozwala zespołom zobaczyć każde zadanie w jednym miejscu i pomaga liderom zespołów lepiej zarządzać obciążeniem pracą, projektami i klientami.

Teamwork obsługuje złożone projekty za pomocą widoku pulpitu nawigacyjnego i tablicy, upraszczając śledzenie. Funkcje rozliczania i fakturowania Teamwork sprawiają, że jest to niezbędny element dla zespołów, które chcą zarządzać widokami tablic, jednocześnie śledząc wydatki klientów.

Teamwork key features

Integracja z istniejącymi narzędziami

Śledzenie aktywności

Metodologie Agile

Zarządzanie budżetem

Kontrola dostępu i uprawnienia

Zarządzanie wydajnością

Pulpit nawigacyjny aktywności

Raportowanie ad hoc

Alerty i powiadomienia

API

Pulpit nawigacyjny aktywności

Rozliczenia i fakturowanie

Teamwork pros

Zwiększona rentowność i rozwój biznesu

Współpraca zwiększa współpracę między zespołami i klientami

Oszczędza czas i pieniądze na dłuższą metę

Pomaga zespołom efektywnie planować i zachować produktywność

Praca zespołowa cons

Interfejs może być trudny dla początkujących użytkowników

Platforma może wymagać czasu na aktualizację pól projektu podczas przypisywania zadań

Nie zapamiętuje przyszłych wydarzeń, które zostały utworzone

Teamwork pricing

Teamwork oferuje cztery plany cenowe, które najlepiej pasują do Twojego budżetu:

Free Forever

Dostawa : $10

: $10 Grow : $18

: $18 Skala: Skontaktuj się z Teamwork w celu uzyskania szczegółów

Teamwork coceny klientów

G2: 4.4/5 (996 opinii)

4.4/5 (996 opinii) Capterra: 4.5/5 (720 opinii)

Check out these **Alternatywy dla pracy zespołowej !

19. Plan produktu

ProductPlan Przykład widoku mapy drogowej

Oprogramowanie Product Plan pomaga kierownikowi projektu tworzyć i udostępniać mapy drogowe oraz przełączać się między listami, układami tabel i osiami czasu za pomocą jednego kliknięcia. Kierownicy projektów mogą używać tego narzędzia do dzielenia się strategiami w ramach organizacji i przesyłania nieograniczonych map drogowych do użytkowników.

Dostępne są dwa plany, a oba mają funkcje umożliwiające integrację z Jira, aby utrzymać synchronizację zespołu.

Product Plan key features

Nieograniczona liczba przeglądających

Łatwa współpraca

Konfigurowalne układy

Podstawowe integracje

Szybkie tworzenie i edytowanie wizualnych map drogowych

Nieograniczona liczba bezpłatnych kont przeglądarek

Prywatne linki

Komentarze i wzmianki

Dostęp do API Rest

Wiele możliwości eksportu

Integracja z MS Teams

Metryka aktywności

Plan produktu pros

Zespoły uzyskują wysoki wgląd w mapę drogową

Zespoły mogą płynnie śledzić i rejestrować przyszłe możliwości

Technologie dostępu użytkowników do zarządzania dyskusjami strategicznymi i ustalania priorytetów zadań

Product Plan cons

Funkcje edycji mogą stanowić wyzwanie dla początkujących użytkowników

Nie można przenosić pasków między ścieżkami projektu bez przeciągania i upuszczania

Product Plan pricing

ProductPlan oferuje trzy plany cenowe:

Plan podstawowy : 39 USD miesięcznie za redaktora

: 39 USD miesięcznie za redaktora Professional Plan : $69 miesięcznie na redaktora

: $69 miesięcznie na redaktora Enterprise: Kontakt w sprawie szczegółów

Product Plan coceny klientów

G2: 4.4/5 (141 opinii)

4.4/5 (141 opinii) Capterra: 4.4/5 (53 opinie)

20. Hive

Hive Widok stanu dla tablicy marketingu treści

Kolejny hostowany w chmurze narzędziem do zarządzania projektami jest Hive który jest idealny dla każdej wielkości zespołu. Kierownicy projektów mogą tworzyć i organizować zadania dla zespołu za pomocą etykiet, załączników i terminów zadań. Zespoły mogą zautomatyzować procesy przepływu pracy w dynamicznym środowisku pracy, dając im więcej czasu na skupienie się na innych produktywnych zadaniach.

Hive key features

Elastyczne widoki projektów

Funkcja wiadomości błyskawicznych

Szablony działań

Zapraszanie użytkowników zewnętrznych

Śledzenie czasu

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail za pośrednictwem Gmaila lub Outlooka

Hive pros

Łatwe planowanie dzięki tablicom Kanban, kalendarzom, tabelom i wykresom Gantta

Skuteczne monitorowanie zespołu nad konkretnymi projektami

Zautomatyzowane przepływy pracy zwiększają produktywność

Oszczędność czasu

Hive cons

Brak możliwości śledzenia celów

Może być kosztowne

Ograniczone widoki projektów

Brak możliwości edycji tekstu sformatowanego

Hive pricing

Klienci mogą wybierać spośród trzech planów cenowych:

Solo : Darmowy

: Darmowy Teams : 12 USD miesięcznie za użytkownika

: 12 USD miesięcznie za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie szczegółów

Oceny klientów Hive

G2: 4.6/5 (371 opinii)

4.6/5 (371 opinii) Capterra: 4.5/5 (160 opinii)

Dlaczego warto szukać alternatywy dla Trello?

Jeśli szukasz alternatywy dla Trello, prawdopodobnie już wiesz, dlaczego jej potrzebujesz. W końcu każdy od czasu do czasu potrzebuje nowej talii kart.

Trello pozostaje w tyle inne narzędzia do zarządzania projektami jak z jego zbyt prostym interfejsem, ograniczonym bezpłatnym planem i ograniczonym możliwości zarządzania zespołem . Jak właśnie się dowiedziałeś, dostępnych jest wiele opcji spełniających Twoje specyficzne potrzeby!

Omówmy niektóre z największych obaw związanych z Trello i czego szukać gdzie indziej:

Zbyt prosty interfejs

Trello's interfejs i tablica Kanban

Podstawowy interfejs Kanban w Trello jest jedną z jego największych wizytówek, zwłaszcza że Tablice Kanban są idealne dla zwinnych zespołów potrzebujących elastyczności. Chociaż aplikacja ma więcej niż tylko widok Kanban, nadal w dużym stopniu opiera się na stylu zarządzania projektami Kanban.

A jeśli korzystasz z darmowego planu, to mamy pomysł, dlaczego tu jesteś. Trello oferuje sześć widoków: Kalendarz, Oś czasu, Pulpit nawigacyjny, Mapa, Tabela i Widok tablicy. Pewne ograniczenia pozwalają jednak zagłębić się w konkretne projekty wymagania projektu lub strategie optymalizacji przepływu pracy. Niestety oznacza to, że dane są również ograniczone.

Wiemy, że zespoły rozróżniają członków zespołu, a niektórzy ludzie wolą pracować z różnymi układami. Brak widoku listy ogranicza elastyczność narzędzia do zarządzania projektami.

Ograniczony plan darmowy

Trello oferuje darmowy plan, ale jest on bardzo ograniczony. Co dokładnie mamy na myśli mówiąc o ograniczonym planie?

Po pierwsze, w darmowym planie nie otrzymujesz widoku kalendarza, osi czasu, mapy, tabeli ani pulpitu nawigacyjnego. Niestety, w planie darmowym dostępna jest tylko tablica Kanban do zarządzania projektami.

Widok kalendarza Trello nie jest objęty planem Free

Problem polega na tym, że różne działy w firmie będą preferować różne układy. Na przykład, zespół marketingowy może preferować Tablica Kanban dla zarządzanie zadaniami, ale twój zespół programistów może nie być tym zachwycony i potrzebować Widok wykresu Gantta .

Czego powinieneś szukać w alternatywie dla Trello? Wybierz narzędzie Kanban oferujące potężny darmowy plan z wieloma widokami.

Ograniczone możliwości zarządzania zespołem

Inną kwestią związaną z metodologią Kanban w Trello jest to, że sprawia ona, że zarządzanie zespołem trudne.

Po pierwsze, nie można dodać wielu osób do zadania. To poważnie ogranicza kierowników projektów do pracy w różnych zespołach lub w ramach większych działów.

Rany.

Po drugie, kierownicy i liderzy zespołów nie mogą uzyskać wglądu w obciążenie pracą. Na przykład, czy ktoś w zespole jest niedostatecznie wykorzystywany, podczas gdy inny walczy o dotrzymanie terminów?

W Trello trudno to stwierdzić. Na szczęście można dodać linki do innej tablicy, ale użytkownicy Trello nie mogą przeglądać wielu tablic jednocześnie. Zamiast tego muszą przeglądać każdą z nich osobno.

Oprogramowanie do zarządzania projektami powinno błyskawicznie sprawdzać, nad czym wszyscy pracują i umożliwiać zmianę przydziału lub przydziału pracy w mgnieniu oka. Funkcje takie jak przeglądy projektów i wielokrotne przydzielanie zadań pozwala kierownikom projektów na efektywną dystrybucję i monitorowanie pracy nad projektem.

Znajdź lepszą alternatywę Trello dla swojego zespołu

Słuchaj - jeśli utknąłeś w tablicach Trello przez cały dzień i nie widzisz poprawy swojej produktywności, być może nadszedł czas na zmianę! Nasza ogromna lista 20 najlepszych alternatyw Trello powinna pomóc ci znaleźć idealne rozwiązanie dla twojego zespołu.

Jeśli jednak wciąż zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego narzędzia, pozwól nam jeszcze raz wyjaśnić, dlaczego ClickUp jest tak popularną opcją oprogramowania do zarządzania projektami. Skontaktuj się z naszym zespołem lub zarejestruj się ZA DARMO (poważnie, zero, zero, nada) i usiądź za kierownicą, aby zobaczyć, dlaczego ClickUp daje o wiele więcej.