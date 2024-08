10 najlepszych narzędzi do zdalnej współpracy dla wirtualnych zespołów w 2024 roku

Wirtualne narzędzia do współpracy zmieniają sposób, w jaki osoby i zespoły współpracują i udostępniają informacje. Od czatu i poczty e-mail po udostępnianie dokumentów i cyfrowych tablic, narzędzia te pozwalają Teams na interakcję i utrzymanie połączenia niezależnie od kodu pocztowego! 🌐

Zespoły zdalne zapewniają swobodę niezależnej pracy, oferując jednocześnie korzyść w postaci połączenia z pracą wszystkich pracowników. Dzięki dystrybucji pracy, Teams mogą dzielić się swoimi pomysłami i rozwiązaniami w czasie rzeczywistym, bez zapychania kalendarzy spotkaniami na Zoomie.

Zanim jednak zagłębimy się w 10 najlepszych wirtualnych narzędzi, przyjrzyjmy się funkcjom, których Teams będą potrzebować do współpracy bez poświęcania wydajności!

Czego należy szukać w narzędziach do zdalnej współpracy?

Przy wyborze narzędzie do zdalnej współpracy w mojej pracy Kierownicy projektów powinni szukać niezawodnej i bezpiecznej platformy, która jest przyjazna dla użytkownika. Teams są bardziej skłonni do przyjęcia i włączenia do swojego cyklu pracy narzędzi, które są intuicyjne w użyciu

Platforma powinna być w stanie zapewnić wszystkie funkcje (i integracje) potrzebne do ułatwienia burzy mózgów i projektów przy minimalnych zakłóceniach. Funkcje te obejmują automatyzację cykli pracy, czaty, śledzenie zadań, udostępnianie plików , wirtualne kalendarze, szablony dokumentów, systemy zarządzania dokumentami i inne. ⚡️

Tworzenie schematów blokowych i diagramów na tablicy ClickUp Tablica

Jednocześnie, osoby zarządzające projektami powinny również wziąć pod uwagę inne czynniki, takie jak koszt, skalowalność, kompatybilność, wymagania dotyczące użytkowania i środki bezpieczeństwa. Aby promować lepszą pracę zespołową i zapewnić, że cele organizacji zostaną spełnione, ważne jest, aby dostosować wszystkie aspekty do konkretnych potrzeb zespołów projektowych.

10 najlepszych narzędzi do zdalnej współpracy

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to platforma wydajności typu "wszystko w jednym", która łączy pracę w różnych aplikacjach w jedną platformę współpracy. Jej moc integracji może zwiększyć wydajność Twojego zespołu, od burzy mózgów po postęp.

Dzięki ponad 15 unikalnym opcjom widoku, zespoły mogą zarządzać postępem projektu z wielu perspektyw.

Wbudowane w ClickUp narzędzia Tablica i mapy myśli zapewniają zdalnym Teams wspólną przestrzeń do współpracy i rozwiązywania problemów w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie, przenosząc wydajność Teams na wyższy poziom. Przechwytuj szczegółowe plany i przydzielaj wykonalne zadania z jednej, łatwej w zarządzaniu lokalizacji!

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Tak wielepotężne narzędzia do współpracy może stanowić krzywą uczenia się dla niektórych użytkowników

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (6,500+ recenzji)

: 4.7/5 (6,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

2. Zoom

przez Zoom Zoom to dedykowane narzędzie do zdalnej współpracy dla osób i Teamsów, umożliwiające połączenia i komunikowania się ze sobą z dowolnego miejsca na świecie. Oferuje wiele funkcji ułatwiających współpracę, takich jak wideokonferencje, udostępnianie plików, przesyłanie wiadomości i narzędzia tablicy.

Narzędzie oferuje kilka zaawansowanych funkcji, takich jak pokoje konferencyjne i udostępnianie ekranu, umożliwiając ludziom lepszą współpracę nad projektami. Dzięki łatwej w użyciu platformie, Zoom jest popularnym narzędziem dla teams każdej wielkości do połączenia twarzą w twarz !

Zoom - najlepsze funkcje

Narzędzia do współpracy online z Tablicą do wirtualnych spotkań

Teams Chat do współpracy poza wideokonferencjami

Przetłumaczone napisy i rezerwacja obszarów roboczych

Opcjonalne aplikacje zwiększające wydajność Teams

Funkcje poczty i kalendarza

Limity Zoom

Nie nadaje się jako urządzenie długoterminowenarzędzie do zarządzania projektami lub samodzielne oprogramowanie do współpracy* Liczba uczestników spotkania jest limitowana, nawet w płatnych planach

Cennik Zoom

Zoom oferuje płatne plany Personal i Business zależnie od branży lub potrzebnego produktu Zoom

Oceny i recenzje Zoom

G2 : 4.5/5 (52,500+ recenzji)

: 4.5/5 (52,500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (13,400+ recenzji)

3. Slack

przez Slack Slack dostarcza bezpieczny i niezawodny sposób na utrzymywanie kontaktu ze zdalnym zespołem, zewnętrznymi partnerami i niestandardowymi klientami. Jego system bezpośrednich wiadomości jest idealny, gdy trzeba być na bieżąco z projektem lub zająć się pilnym zadaniem. Dzięki Slack możesz tworzyć różne kanały dla różnych tematów lub zadań, co ułatwia lokalizację odpowiednich rozmów.

Jednak gdy dzieje się zbyt wiele, wiele wątków może stać się mylące i odwrócić uwagę od istotnej pracy. Aby w pełni wykorzystać Slack, należy połączyć go z innymi narzędziami do współpracy lub zarządzanie zadaniami oprogramowanie. Pomoże to upewnić się, że wszyscy są na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami Teams!

Najlepsze funkcje Slack

Role systemowe pozwalające zaklasyfikować członka zespołu jako administratora do zarządzania kontami Slack lub osobę niebędącą administratorem

Kanały do tworzenia centralnych, udostępnianych przestrzeni do wiadomości błyskawicznych

Kreator cykli pracy do automatyzacji rutynowych działań w pracy zdalnej

Huddles i Clip z połączeniami audio i wideo

Limity Slack

Wsparcie dla zapobiegania utracie danych jest funkcją planu Enterprise

Ograniczone opcje niestandardowe w ustawieniach indywidualnych

Cennik Slack

Free plan

Plan Pro: 7,25 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczany rocznie

7,25 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczany rocznie Business+ plan : 12,50 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

: 12,50 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise Grid plan: Skontaktuj się z firmą Slack, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Slack

G2 : 4.5/5 (30 900+ recenzji)

: 4.5/5 (30 900+ recenzji) Capterra: 4.7/ 5 (22,000+ recenzji)

4. Obszar roboczy Google

przez Obszary robocze Google Obszar roboczy Google to narzędzie do zdalnej współpracy z biblioteką aplikacji opartych na chmurze, w tym Dokumentów Google, Arkuszy Google i Prezentacji Google, umożliwiających zespołom współpracę w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

Podczas pracy nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi lub pokazami slajdów, udostępnianie wiedzy jest płynne bez utraty ważnych informacji lub kontekstu. Oprócz możliwości integracji, obszar roboczy Google oferuje przydatne funkcje, takie jak inteligentne kanwy i korekty gramatyczne, aby pomóc zespołom w tworzeniu wysokiej jakości pracy!

Obszar roboczy Google - najlepsze funkcje

Łatwa w zarządzaniu kontrola udostępniania z różnymi uprawnieniami (edycja, widok lub dodawanie komentarzy)

Komentowanie i edytowanie w czasie rzeczywistym z członkami Teams lub partnerami zewnętrznymi

Nieograniczona historia zmian umożliwiająca cofnięcie wszelkich zmian

formaty .docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt lub .html

Obszary robocze Google

Czasy ładowania zależą w dużej mierze od połączenia internetowego, zwłaszcza w przypadku dużych plików

Predefiniowane szablony i układy ograniczają niestandardowe możliwości (sprawdź teAlternatywy dla obszarów roboczych Google)

Cennik obszaru roboczego Google

Dokumenty, Arkusze i Prezentacje są bezpłatne z kontem Google

Obszary robocze Google - oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (ponad 40 000 recenzji)

: 4.6/5 (ponad 40 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (14,000+ recenzji)

5. Trello

przez TrelloTrello to oprogramowanie do zarządzania projektami z kilkoma narzędziami do zdalnej współpracy, które pomagają zespołom w organizowaniu zadań i projektów. Jego interfejs oparty jest na Kanban. Teams mogą tworzyć karty dla każdego zadania lub elementu na tablicy i przesuwać je między kolumnami, aby zademonstrować różne sceny zaawansowania lub organizacji.

Pierwszym krokiem byłoby stworzenie oddzielnych tablic dla każdego zadania lub elementu sesji burzy mózgów lub projekt. Następnie, w obrębie każdej tablicy, utwórz kolumny do kategoryzacji kart. Kolumnami tymi mogą być imiona zdalnych członków zespołu, cele organizacji lub statusy. Następnie dodaj karty pod kolumnami, aby rozpocząć proces współpracy!

Najlepsze funkcje Trello

Tablice Kanban, kalendarze, osie czasu i pulpity dla projektów

Automatyzacja jest wbudowana w każdą tablicę Trellobez kodu* Powtarzalneszablony cyklu pracy dla wielu projektów

Power-Ups (wtyczki) połączone z innymi aplikacjami i narzędziami

Funkcja śledzenia czasu bezpośrednio na tablicach Trello

Limity Trello

Większość funkcji jest niedostępna w wersji Free (sprawdźAlternatywy dla Trello)

Brak potężnych narzędzi do zdalnej współpracy w porównaniu do innych programów do współpracy

Ceny Trello

Wersja Free

Standard : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Premium : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Enterprise: Od 17,50 USD/miesiąc za użytkownika

Trello oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (13,000+ recenzji)

: 4.4/5 (13,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (22 300+ recenzji)

6. Zapier

przez Zapier Zapier to oprogramowanie pomagające zespołom i pracownikom zdalnym w szybszym zrobieniu rzeczy dzięki automatyzacji cyklu pracy. Narzędzie umożliwia szybkie połączenie różnych usług internetowych i automatyzację zadań, takich jak wysyłanie zautomatyzowanych e-maili, tworzenie biletów obsługi klienta, a nawet tworzenie nowych rekordów w CRM.

Dzięki Zapier można łatwo przenosić dane między różnymi aplikacjami i platformami. Zapier dostarcza również szczegółowe raportowanie, dzięki czemu zespoły mogą śledzić postępy i podejmować działania w razie potrzeby. Łatwy w użyciu interfejs i rozbudowane funkcje automatyzacji sprawiają, że jest to dobre rozwiązanie dla teamów każdej wielkości.

Najlepsze funkcje Zapier

Formatter do przekształcania dat, waluty, tekstu i innych danych do preferowanego formatu

Webhooki do odbierania danych z dowolnej usługi lub wysyłania żądań do adresów URL

Wieloetapowe Zaps do automatyzacji wielu zadań jednocześnie

Reguły błędów do natychmiastowego korygowania cykli pracy

Logika if/then dla Zaps do wykonywania różnych działań

Limity Zapier

Stroma krzywa uczenia się, aby ustawić i utrzymać codzienne cykle pracy

Limit do 100 zadań miesięcznie w planie Free

Cennik Zapier

Wersja Free

Starter : Od 19,99 USD/miesiąc za 750 zadań/miesiąc

: Od 19,99 USD/miesiąc za 750 zadań/miesiąc Profesjonalna : Od 49,99 USD/miesiąc za 2 tys. zadań/miesiąc

: Od 49,99 USD/miesiąc za 2 tys. zadań/miesiąc Teams : Od 399,99 USD/miesiąc za 50 tys. zadań/miesiąc

: Od 399,99 USD/miesiąc za 50 tys. zadań/miesiąc Firma: Od 799,99 USD/miesiąc za 100 tys. zadań/miesiąc

Oceny i recenzje Zapier

G2 : 4.5/5 (1,000+ recenzji)

: 4.5/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

7. Confluence

przez Atlassian Confluence to narzędzie do zdalnej współpracy, które pomaga dystrybucjom usprawnić zarządzanie dokumentami i zadaniami. Dostarcza również platformę do dzielenia się wiedzą i pomysłami, ułatwiając utrzymanie połączenia. Oprócz funkcji współpracy, Confluence oferuje raportowanie, analitykę i automatyzację zarządzania projektami.

Dzięki tym narzędziom pracownicy zdalni mogą szybko identyfikować wąskie gardła i nieefektywności oraz wizualizować dane. Pomaga to zespołom podejmować lepsze decyzje i pracować bardziej zespołowo . Confluence integruje się również z innymi popularnymi aplikacjami, takimi jak Slack, umożliwiając użytkownikom utrzymanie połączenia niezależnie od tego, skąd pracują.

Najlepsze funkcje Confluence

Spersonalizowany kanał wyświetlający przestrzenie, które dana osoba ostatnio odwiedziła, wersje robocze stron w toku i aktywność na stronach

Hierarchiczna struktura przestrzeni i stron ułatwiająca znajdowanie zawartości

Integracja mapy drogowej Jira z Confluence w celu dodania Problemy Jira * Powiadomienia do oznaczania zadań członków zespołu lub całych zespołów

Edycja w czasie rzeczywistym z zespołem zdalnym lub pracownikami zdalnymi

Etykiety stron przyspieszające wyszukiwanie zawartości

Limity Confluence

Teamsom niezwiązanym z tworzeniem oprogramowania trudno będzie nauczyć się tego narzędzia

Wyniki wyszukiwania dokumentów oparte na tekście mogłyby być dokładniejsze (sprawdź teAlternatywy dla Confluence)

Ceny Confluence

Free

Standard : $5.75 za użytkownika (szacunkowo)

: $5.75 za użytkownika (szacunkowo) Premium : $11 za użytkownika (szacunkowo)

: $11 za użytkownika (szacunkowo) Enterprise: Skontaktuj się z Confluence, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Confluence

G2 : 4.1/5 (3,000+ recenzji)

: 4.1/5 (3,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (2,000+ recenzji)

8. Todoist

przez Todoist Todoist to platforma do zarządzania zadaniami dla zdalnych Teams do współpracy i zarządzania zadaniami z dowolnego miejsca na świecie. Dostarcza potężnych narzędzi, które pomagają użytkownikom organizować projekty i zadania. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi Todoist, użytkownicy mogą łatwo tworzyć i przydzielać zadania, przypisywać im terminy i etykiety, a także ustawić przypomnienia dla siebie lub członków zespołu.

Todoist oferuje również widoki pulpitu do wizualizacji postępów w wielu projektach jednocześnie. Jego integracja ze Slackiem i innymi popularnymi aplikacjami pozwala użytkownikom utrzymać zorganizowany i usprawniony cykl pracy.

Najlepsze funkcje Todoist

Wieloplatformowe wsparcie umożliwiające dostęp do danych z przeglądarek internetowych, systemów macOS, Windows, iOS i Android

Konfigurowalne etykiety i filtry do organizowania różnych projektów lub kategorii zadań

Wizualne listy zadań do tworzenia i organizowania zadań dla płynnego doświadczenia użytkownika

Terminy i przypomnienia, aby pozostać na bieżąco z celami

Narzędzia do współpracy zespołowej do udostępniania postępów w realizacji projektów

Limity Todoist

Niektóre z podstawowych funkcji są oferowane tylko w ramach planu subskrypcji premium

Brak niektórychnarzędzi do zarządzania czasem takich jak funkcje śledzenia czasu i planowania (sprawdź teAlternatywy dla Todoist)

Cennik Todoist

Wersja Free

Pro : $4/miesiąc za użytkownika

: $4/miesiąc za użytkownika Business: $6/miesiąc na użytkownika

Todoist oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (700+ recenzji)

: 4.4/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,000+ recenzji)

9. Monday.com

za pośrednictwem Monday Monday.com to platforma do zarządzania projektami i zespołami zaprojektowana, aby pomóc zdalnym zespołom współpracować bardziej efektywnie. Jest to elastyczne narzędzie z intuicyjnym interfejsem do wizualizacji projektów, śledzenia postępów, przydzielania zadań, zarządzania zasobami, analizowania danych dotyczących wydajności, udostępniania plików i komunikacji w czasie rzeczywistym.

Monday.com oferuje również dostawcom potężne narzędzia do automatyzacji codziennych procesów, takich jak śledzenie zadań, przypomnienia, powiadomienia i inne. Funkcja ta zwiększa wydajność Teams i pozwala im skupić się na swoich podstawowych zadaniach bez martwienia się o przyziemne zadania administracyjne.

Monday najlepsze funkcje

Śledzenie zależności w zarządzaniu projektami

Konfigurowalne pulpity i automatyzacja

Narzędzia do współpracy online

Zarządzanie obciążeniami pracą

Bezpieczne przechowywanie plików

Monday limits

Stroma krzywa uczenia się w celu zapoznania się z funkcjami i interfejsem (sprawdźAlternatywy dla Monday)

Funkcja kolumny śledzenia czasu jest dostępna tylko w planach Pro i Enterprise

Monday pricing

Indywidualny : Free na zawsze

: Free na zawsze Podstawowy : $8/miesiąc na użytkownika

: $8/miesiąc na użytkownika Standard : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Pro : $16/miesiąc na użytkownika

: $16/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Monday, aby uzyskać szczegółowe informacje

Monday oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (7,550+ recenzji)

: 4.7/5 (7,550+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,700+ recenzji)

10. Chanty

przez Chanty Chanty to narzędzie do zdalnej współpracy z funkcjami takimi jak czat, połączenia wideo, udostępnianie plików i zarządzanie zadaniami, aby pomóc Teams pozostać w kontakcie i wydajności. Możesz udostępniać pomysły, przydzielać zadania i szybko uzyskiwać opinie od innych członków zespołu. Ponadto cała komunikacja jest bezpiecznie przechowywana w jednym miejscu, dzięki czemu można uzyskać do niej łatwy dostęp w dowolnym momencie.

Chanty sprawia również, że bycie na bieżąco z ostatnimi zmianami jest proste. System powiadomień informuje użytkowników o pojawieniu się nowych wiadomości lub aktualizuje zupę o najbardziej aktualnym statusie projektu!

Najlepsze funkcje Chanty

wideo i dźwięk 4k ze wsparciem dla maksymalnie 1000 uczestników wideo

Akcje konwersacji umożliwiające zmianę nazwy lub opuszczenie konwersacji

Wiadomości głosowe do odpowiedzi w podróży

@wzmianki do powiadamiania członków zespołu

Ciemny motyw o wysokim kontraście

Limity Chanty

Widoki zadań są ograniczone do Kanban, listy i kalendarza

Role i kontrola uprawnień są funkcjami płatnymi

Ceny Chanty

Plan Free

Business plan: $3/miesiąc za użytkownika

Chanty oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (30+ recenzji)

: 4.5/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (30+ recenzji)

Więcej zrobione dzięki narzędziom do zdalnej współpracy

Narzędzia do współpracy ClickUp zapewniają najlepsze rozwiązanie do wydajnej i efektywnej pracy zespołowej, bez względu na to, gdzie jesteś. Wszystkie szczegóły projektu w jednym miejscu zapewniają całkowitą przejrzystość, dzięki czemu nigdy nie musisz się martwić o brak synchronizacji lub niedokładność.

A dzięki potężnym narzędzia do zarządzania projektami takie jak dynamiczne dokumenty, kalendarze typu "przeciągnij i upuść" i gotowe szablony, zdalne zespoły będą zawsze na bieżąco z najważniejszymi zadaniami. ✍️

Wykorzystując te potężne narzędzia, zdalne Teams mogą współpracować bardziej efektywnie, zwiększyć wydajność i osiągnąć powodzenie projektu. Utwórz darmowe konto w ClickUp już dziś !