8 najlepszych alternatyw i konkurentów Microsoft Teams w 2024 r

Szukasz najlepszych alternatyw dla Microsoft Teams _?

Microsoft Teams to potężna platforma do obsługi wiadomości zespołowych, która pomaga zespołom pozostać w połączeniu dzięki wiadomościom błyskawicznym, udostępnianiu dokumentów i wideokonferencjom.

Ale czy to wszystko, czego potrzebuje zespół, aby odnieść powodzenie?

nie do końca

Microsoft Teams po prostu nie ma każdej funkcji, której zespół potrzebuje do skutecznej komunikacji i współpracy.

jest to również prawdopodobnie powód, dla którego szukasz alternatywy dla Microsoft Teams, prawda?

Cóż, daj odpocząć swojemu zespołowi poszukiwawczemu! 🔦

W tym artykule przyjrzymy się ośmiu doskonałym alternatywom dla Microsoft Teams, które mogą zrobić o wiele więcej **niż tylko przesyłanie wiadomości i wideokonferencje.

Zaczynajmy!

Uwaga: W tym artykule najpierw omówiono, czym jest Microsoft Teams i jego wady, aby dać ci lepsze wyobrażenie o tym narzędziu. Jeśli jednak chcesz przejść bezpośrednio do alternatyw, kliknij tutaj .

Czym jest Microsoft Teams?

Microsoft Teams to narzędzie do czatu zespołowego i wideokonferencji, które umożliwia udostępnianie plików, wysyłanie bezpośrednich wiadomości oraz rozpoczynanie grupowych spotkań wideo i połączeń audio.

W aplikacji można również oznaczać członków zespołu za pomocą znaku "@" i tworzyć wiele kanałów Teams.

Ponieważ trudno jest skutecznie komunikować się w dużych grupach, Microsoft Teams oferuje również podpokoje, które są podgrupami zaprojektowanymi w celu ułatwienia wydajnej komunikacji i burzy mózgów.

Dodatkowo, system Microsoft Teams Rooms przekształca sale spotkań w bogate przestrzenie współpracy z obsługą wideo.

Funkcja ta umożliwia łatwe dołączanie do spotkań, udostępnianie zawartości i wykonywanie połączeń, a wszystko to z intuicyjnego urządzenia konsoli z ekranem dotykowym.

Przeczytaj wszystko o używanie Microsoft Teams do zarządzania projektami .

3 powody, dla których potrzebujesz alternatywy dla Microsoft Teams

Chociaż powyższe funkcje brzmią świetnie, aplikacja Microsoft Teams ma kilka wad. Oto trzy powody, dla których prawdopodobnie szukasz alternatywy dla Microsoft Teams:

1. Ograniczona liczba kanałów

To aplikacja do przesyłania wiadomości limituje Teams do 200 kanałów publicznych i 30 kanałów prywatnych. Limity te mogą być problematyczne dla Enterprise z wieloma zespołami i działami.

2. Ustawienia uprawnień nie są elastyczne

Nie ma możliwości zapraszania użytkowników-gości do kanałów, a po dodaniu kogoś do Microsoft Teams, automatycznie ma on pełny dostęp do wszystkiego.

niewygodne, prawda?

3. Ograniczona organizacja

Organizowanie plików udostępnianych w konwersacjach w Microsoft Teams może powodować złość.

Wszystkie pliki przesyłane do konwersacji są wrzucane do sekcji plików kanału.

Jeśli spróbujesz uporządkować pliki, przenosząc je do nazwanych folderów, połączenia plików w konwersacjach zrywają się..

Co sprawia, że chcesz zrobić sobie break od Microsoft Teams! 🙅

8 najlepszych alternatyw dla Microsoft Teams

Oto osiem najlepszych alternatyw dla Microsoft Teams:

1. ClickUp

ClickUp jest wiodącym na świecie narzędziem do zarządzania projektami i komunikacji w zespole.

Od dostawcy zaawansowanych współpraca Teams funkcji zwiększających wydajność każdego użytkownika, ClickUp jest najlepszą darmową alternatywą dla Microsoft Teams.

Kluczowe funkcje ClickUp

Oto jak ClickUp może pomóc:

A. Widok czatu

chcesz porozmawiać o wszystkim?

Użyj opcji Widok czatu do prowadzenia rozmów związanych z pracą lub swobodnych rozmów równolegle z pracą bez utraty śledzenia komentarzy i wiadomości.

Oto kilka innych potężnych rzeczy, które można umieścić w widoku czatu: Połączone zadania

3. Spotkanie Google

Google Meet (wcześniej nazywane Google Hangouts Meet) to narzędzie do wideokonferencji, które umożliwia dołączanie do spotkań bezpośrednio z wydarzenia w Kalendarzu Google, zaproszenia e-mail lub Gmaila. Meet jest jedną z najpopularniejszych alternatyw dla Microsoft Teams.

Kluczowe funkcje Google Meet

Darmowe wideokonferencje dla maksymalnie 100 uczestników spotkania

Funkcja udostępniania ekranu

Gospodarze spotkań mogą wyciszać i usuwać uczestników

Robienie notatek w czasie rzeczywistym dzięki automatycznym napisom na żywo obsługiwanym przez technologię rozpoznawania mowy Google

Profesjonaliści Google Meet

Możesz sprawdzić swój ekran, aby upewnić się, że kamera i mikrofon działają przed wejściem na spotkanie

Wsparcie dla urządzeń z Androidem i iOS, a także przeglądarek takich jak Chrome, Firefox, Edge i Safari

Integruje się z innymi aplikacjami Google, takimi jak Google Chat, Kalendarz Google i Dokumenty Google w celu efektywnej współpracy zespołowej

Wady Google Meet

Nie pozwala na dwukierunkowe udostępnianie ekranu (tylko jedna osoba może udostępniać swój ekran w danym momencie)

Może wyświetlać do 16 uczestników jednocześnie

Nie można wysyłać wiadomości do jednej osoby. Wiadomości są wysyłane tylko do grup

Cennik Google Meet

To narzędzie do współpracy zespołowej ma dostępny darmowy plan, a płatne plany zaczynają się od $8/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Google Meet

G2: 4.4/5 (ponad 5000 recenzji)

4.4/5 (ponad 5000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 9000 opinii)

4. Rocket.Chat

Rocket.Chat to platforma komunikacji zespołowej o otwartym kodzie źródłowym, nad którą pracuje ponad 28 tys. deweloperów.

Czy praca włożona przez tych programistów może "wystrzelić" Twój zespół w kierunku powodzenia:

Kluczowe funkcje Rocket.Chat

wzmianki @ dla osób i ogłoszenia

Wsparcie dla połączeń wideo i głosowych z udostępnianiem ekranu

Może obsługiwać bezpośrednie wiadomości między wieloma użytkownikami

Dostęp do pulpitu zaangażowania, aby zobaczyć, jak użytkownicy korzystają z aplikacji

Zalety Rocket.Chat

Aplikacja jest bezpieczna i dodaje dodatkowy krok weryfikacji po zakończeniu określonych działań

Tłumaczenie wiadomości za pomocą MS Translate w celu połączenia zarówno zewnętrznych, jak i zewnętrznych użytkownikówwewnętrzne luki komunikacyjne* Sortowanie konwersacji według ostatniej aktywności lub w kolejności alfabetycznej

Dostępne na urządzeniach mobilnych, stronach internetowych i pulpitach

Wady Rocket.Chat

Interfejs nie jest tak przyjazny dla użytkownika w porównaniu z innymi alternatywami MS Teams

Aplikacje mobilne nie są tak funkcjonalne, jak inne alternatywy MS Teams

Powiadomienia o przeczytanych wiadomościach w aplikacji komputerowej nie są odzwierciedlane w aplikacjach mobilnych

Cennik Rocket.Chat

Ta aplikacja do czatu ma plan Free, a płatne plany zaczynają się od $$$a za użytkownika miesięcznie rocznie.

Oceny niestandardowe Rocket.Chat

G2: 3.8/5 (ponad 100 recenzji)

3.8/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 100 recenzji)

5. Cisco Webex Teams

Cisco Webex Teams to kolejna popularna aplikacja do rozmów wideo.

Jedną z wad tej aplikacji do czatów zespołowych jest to, że jest ona znacznie droższa niż większość innych platform komunikacyjnych.

Kluczowe funkcje Cisco Webex Teams

Wsparcie dla połączeń wideo dla 1000 uczestników

Może obsługiwaćudostępnianie ekranu i plików* Jest tablica dla członków zespołu do wspólnej burzy mózgów

Możesz nagrywać spotkania i natychmiast otrzymywać transkrypcje

Zalety Cisco Webex Teams

Spotkania można organizować i dołączać do nich w przeglądarce internetowej, aplikacji komputerowej lub na urządzeniu mobilnym

Integracja z kalendarzami Google i Microsoft

Możliwość wysyłania wiadomości w czatach publicznych i osobistych

Wady Cisco Webex Teams

Ograniczone możliwości integracji w porównaniu z innymi alternatywami MS Teams

Dostęp do obsługi klienta za pośrednictwem czatu i połączeń telefonicznych wymaga przejścia na płatny plan

Brak opcji nagrywania wideo w planie Free

Cennik Cisco Webex Teams

To narzędzie do współpracy ma dostępny darmowy plan, a płatne plany zaczynają się od $14,95/host miesięcznie.

Oceny klientów Cisco Webex Teams

G2: 4,3/5 (ponad 500 recenzji)

4,3/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 4000 recenzji)

6. Brosix

Brosix to oprogramowanie do obsługi wiadomości błyskawicznych dla firm, dostawca szyfrowanej komunikacji w czasie rzeczywistym, w wielu aplikacjach, w celu usprawnienia sposobu, w jaki codzienne sprawy są zrobione.

Jedną z najlepszych rzeczy w Brosix jest jego bezpieczeństwo. Wszystko odbywa się w pełni zaszyfrowanej sieci zespołowej, która daje pełną kontrolę nad aplikacją. To sprawia, że jest to świetne rozwiązanie do komunikacji zespołowej dla tych, którzy chcą mieć chronioną komunikację w swojej organizacji.

Kluczowe funkcje Brosix:

Bezpieczna wewnętrzna sieć komunikacyjna z połączeniami audio/wideo, szyfrowanym udostępnianiem plików, udostępnianiem ekranu i nie tylko

Miesięczne archiwa dzienników aktywności użytkowników gotowe do pobrania z Panelu sterowania

Wielu administratorów w sieci

ponad 3000 integracji i aplikacji komputerowych, mobilnych i internetowych

Profesjonaliści Brosix

Szybka i bezpieczna technologia przesyłania plików peer-to-peer o nieograniczonym rozmiarze

Kontrola nad tym, kto z kim czatuje i kto ma dostęp do jakich funkcji

Unikalna marka prywatnej sieci Teams

Określ, jak długo ma być zapisywana historia aktywności użytkownika

Brosix wady

Klasyczny styl "retro" sprawia, że wygląda jak nieco stare narzędzie

Mnogość funkcji i ustawień może czasem utrudniać orientację

Niezbyt duży wybór emoji

Ceny Brosix

Brosix ma na zawsze darmową sieć dla małych teamów rozpoczynających działalność (do 3 użytkowników) i płatne plany zaczynające się od 4 USD za użytkownika miesięcznie.

Niestandardowe oceny klientów Brosix

G2 : 4.5/5 (30+ opinii)

: 4.5/5 (30+ opinii) Capterra: 4.6/5 (60+ recenzji)

7. Pumble

Pumble to darmowe narzędzie do współpracy, które umożliwia zespołom komunikację w czasie rzeczywistym i ograniczyć korzystanie z poczty e-mail w codziennej komunikacji.

Pumble jest aplikacją, do której możesz się udać, jeśli potrzebujesz niedrogiego i niezawodnego sposobu na pozostanie w kontakcie ze swoim zespołem.

Kluczowe funkcje Pumble

Nieograniczona liczba użytkowników i nieograniczona historia czatów w ramach planu Pumble Free Forever

Serwer Pumble zapewniający maksymalne bezpieczeństwo danych i prywatność dla firm każdej wielkości

Funkcja dostępu dla gości, która pozwala komunikować się z klientami, dostawcami i innymi stronami trzecimi, dając im limitowany dostęp do obszarów roboczych

Dostępne dla systemów Mac, Windows, Linux, iOS, Android i sieci Web

Profesjonaliści Pumble

Tworzenie i korzystanie z publicznych i prywatnych kanałów do codziennej komunikacji i współpracy

Funkcja wątków zapobiega zaśmiecaniu kanałów i pomaga uniknąć przeładowania informacjami

Bogaty plan przestrzeni dyskowej: 10 GB przestrzeni dyskowej na obszar roboczy w planie Free i 10 GB/nieograniczona przestrzeń dyskowa na użytkownika w planach płatnych

Opcja uprawnień do kanałów pozwala kontrolować, kto publikuje posty w kanałach istniejących w obszarze roboczym

Wady Pumble

Aplikacja nie zapewnia wsparcia dla integracji z aplikacjami innych firm

Jeśli chcesz korzystać z funkcji dostępu gościa w Pumble, musisz uaktualnić swój plan Free

Niestandardowy dźwięk powiadomień

Cennik Pumble

Pumble ma darmowy plan na zawsze, który zaspokaja potrzeby małych i średnich firm oraz płatny plan zaczynający się od 1,99 USD za użytkownika miesięcznie, który zapewnia dostęp do większości funkcji Pumble.

Oceny klientów Pumble

G2: 4.4/5 (5 opinii)

4.4/5 (5 opinii) Capterra: 4.6/5 (75+ recenzji)

8. Chanty

Chanty to narzędzie do współpracy zespołowej i alternatywa dla MS Teams, które ma na celu zwiększenie wydajności zarówno dużych, jak i małych zespołów. Dzięki płynnemu i łatwemu w użyciu interfejsowi może być używany przez profesjonalistów z dowolnej branży.

kluczowe funkcje #### Chanty

Wiadomości audio z funkcjami udostępniania i prywatności

Przeszukiwalny czat i nieograniczona historia wiadomości

Zarządzanie zadaniami za pomocą tablicy Kanban

Niestandardowe powiadomienia

Zalety Chanty

Duży nacisk na zarządzanie zadaniami

Niedroga cena za wersję z subskrypcją

Funkcje czatu koncentrują się na przydzielaniu i zakończeniu zadań

Wydajne funkcje wyszukiwania w celu znalezienia odpowiednich informacji

Wady Chanty

Niektóre funkcje są ograniczone w planie Free

Ceny Chanty

Chanty ma darmowy plan dla maksymalnie 10 członków i płatny plan z $3/użytkownika/miesiąc z nieograniczonymi funkcjami.

Niestandardowe oceny klientów Chanty

G2: 4.5/5 (35 opinii)

4.5/5 (35 opinii) Capterra: 4.9/5 (30 recenzji)

Microsoft Teams opuścił czat 👋

Jasne, Microsoft Teams pozwala prowadzić rozmowy wideo w podróży, ale czy to oznacza, że jest to dobre rozwiązanie do komunikacji zespołowej i narzędzia do współpracy?

Niestety, Microsoft Teams nie dostarcza zespołom wszystkich kluczowych funkcji, których potrzebują.

Na szczęście istnieje kilka narzędzi do współpracy zespołowej, które z łatwością mogą zająć miejsce Microsoft Teams.

I chociaż wspomnieliśmy o kilku przyzwoitych darmowych alternatywach dla Microsoft Teams, żadna z nich nie jest tak zaawansowana jak ClickUp.

ClickUp nie tylko posiada wszystkie kluczowe funkcje, które mają inne aplikacje, ale także ma mnóstwo innych funkcji do zrobienia w ramach współpracy zespołowej zarządzanie zadaniami funkcje takie jak Priorytety zadań , Powtarzające się zadania, i potężne Wykresy Gantta. Pobierz ClickUp za darmo już dziś, aby doświadczyć prawdziwego narzędzia komunikacji zespołowej. 😎