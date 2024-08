20 Przykładów wykresów Gantta do zarządzania projektami

Jako kierownik projektu, zrozumienie ogólnego układu i harmonogramu projektów jest kluczem do sukcesu. W tym miejscu do gry wkraczają wykresy Gantta. Te cenne narzędzia wizualne zapewniają kompleksowy przegląd osi czasu projektu, umożliwiając skuteczne planowanie przepływów pracy, przydzielanie zasobów i śledzenie postępów. Jednak stworzenie idealnego wykresu Gantta może wydawać się przeszkodą, jeśli jesteś nowy w tej grze.

Aby pomóc ci w tym, przygotowaliśmy listę 20 przykładów wykresów Gantta obejmujących różne projekty i branże. Aby było jeszcze ciekawiej, wpletliśmy bezcenne spostrzeżenia, które pomogą Ci wykorzystać moc wykresów Gantta do zarządzania projektami. Zapnij więc pasy, gdy będziemy poruszać się po fascynującym świecie wykresów Gantta i otwórz drzwi do bardziej usprawnionej, przejrzystej i zorganizowanej strategii zarządzania projektami.

Czym jest wykres Gantta?

A tradycyjny wykres Gantta na pierwszy rzut oka może onieśmielać.

czy jest to poziomy wykres słupkowy z liniami? Czy jest to wykres słupkowy skumulowany z czasem?

Zasadniczo wykres Gantta jest prosta oś czasu projektu w formie wykresu słupkowego. Górna część wyświetla ramy czasowe, a lewa strona wykresu zawiera listę zadań i działań projektu.

sprawdź nasze artykuł na temat wykresów Gantta i osi czasu _jeśli chcesz poznać różnice.

Celem wykresu Gantta jest pomoc:

W planowaniu projektu i harmonogramie zadań

Planować pracę w sprintach

Wizualizacja ewolucji wielu projektów i zadań w czasie

Współpraca z zespołem i przydzielaj zadania

Porównanie planowanego i rzeczywistego harmonogramu

Śledzenie zasobów i zarządzanie nimi,kamienie miloweizależności Na tym poziomym wykresie słupkowym można wykreślić każde indywidualne zadanie, zdarzenie, wynik i postęp w projekcie.

**Kto może odnieść największe korzyści z wykresów Gantta?

Wykresy Gantta są skutecznymi narzędziami dla kierowników projektów hR, liderzy zespołów, CEO, CTO, konsultanci, dyrektorzy generalni, zespoły marketingowe i tak dalej.

Szczerze mówiąc, każdy, kto chce mieć natychmiastowy obraz oś czasu projektu może skorzystać z wykresu Gantta.

20 przykładów wykresów Gantta

Oto 20 sposobów wykorzystania wykresów Gantta do zarządzania projektami w różnych przypadkach.

1. Wykres Gantta do zarządzania projektami

Wykresy Gantta są niezbędne dla wszystkich rodzajów projektów zarządzanie projektami . Może to być pomocna wizualizacja, która pozwala rozbić plan projektu i działania dzień po dniu.

Możesz:

Planować kolejność zadań

Planować harmonogramy zarządzania projektami * Ustawianie harmonogramu projektu

Przypisywanie wielu zadań i zarządzanie zasobami

Wykres zależności zadań

A ponieważ wszystko jest wykreślane bezpośrednio na wykresie, ani Twój zespół, ani klienci nie muszą prosić Cię o aktualizacje projektu .

Korzystaj z funkcji przeciągania i upuszczania w szablonie prostego wykresu Gantta ClickUp, aby ponownie przydzielać zadania i zrozumieć, w jaki sposób zadania są powiązane z celami i zależnościami

Prosty szablon wykresu Gantta do zarządzania projektami ClickUp to narzędzie wizualne, które pomaga kierownikom projektów i zespołom śledzić harmonogramy projektów, zadania i zależności.

Szablon ten oferuje łatwy w użyciu interfejs, który pozwala użytkownikom tworzyć zadania, przypisywać je do członków zespołu, ustalać priorytety i dodawać zależności. Użytkownicy mogą również dostosowywać harmonogramy i zasoby w razie potrzeby, zapewniając aktualizacje i alerty w czasie rzeczywistym, aby wszyscy byli na bieżąco. Pobierz ten szablon

2. Wykres Gantta budowy

"Łazienka będzie gotowa za tydzień"

"Budowa rozpocznie się za 3 tygodnie"

Wszyscy słyszeliśmy, jak mówi to kierownik budowy lub inżynier.

A jako kierownik projektu budowlanego, jeśli te odpowiedzi wywołują u Ciebie drwinę, to wiesz, że projekty budowlane często nie dotrzymują terminów.

Na szczęście prosty wykres Gantta jest idealny dla utrzymywania projektów budowlanych zgodnie z harmonogramem i zapewnienie, że członkowie załogi, klienci i podwykonawcy są na bieżąco.

Wystarczy zapytać Jennifer Vollbrecht, certyfikowanego kierownika projektu PMP i głównego konsultanta w firmie JVC. "Używamy wykresów Gantta, aby wyróżnić krytyczne zadania i wykorzystujemy trzytygodniowe wyprzedzenie, aby informować o nadchodzących kamieniach milowych w naszej firmie projektach budowlanych . Wykresy Gantta to świetny sposób na wizualizację wielu ruchomych części i elementów podczas budowy.

Wysyłam wykres Gantta do wszystkich pracowników interesariuszy projektu na kilka dni przed spotkaniem statusowym, aby można było je przejrzeć, a wszyscy przychodzą na spotkanie przygotowani do omówienia nadchodzących działań"

Upewnij się, że wszyscy są na tej samej stronie, korzystając z tego prostego wykresu Gantta budowy, aby śledzić kamienie milowe i dostarczać projekty na czas

Sprawdź Szablon wykresu Gantta dla branży budowlanej ClickUp dla następnego projektu budowlanego. Pobierz ten szablon

3. Wykres Gantta zasobów ludzkich

Przeglądanie stosów CV, obsługa wdrażania, aktualizowanie zasad, usprawnianie procesów rozmów kwalifikacyjnych ... bycie w HR nie jest łatwym zadaniem.

Jednak mając do dyspozycji wykresy Gantta, będziesz w stanie poradzić sobie z większością zadań zasoby ludzkie zadania z łatwością.

Użyj go do:

Śledzenie postępów kandydatów w procesie rekrutacji

ŚledzenieWskaźniki KPI HR* Planowanie rozmów kwalifikacyjnych

Śledzenie bieżących aktualizacji i problemów pracowników

Zarządzanie procesami onboardingu

Ignoruj żarty HR (bo wiemy, że myślisz o nich więcej, gdy czytasz ten artykuł)

Stwórz swój własny wykres Gantta do zarządzania zasobami ludzkimi na ClickUp! Zacznij od naszego szablony dla zasobów ludzkich .

Bonus: **Szablony wyrównywania zasobów !

4. Biznesplan Wykres Gantta

Efektywny zarządzanie biznesem wymaga bardzo, BARDZO rozbudowanego planu.

Jest opis firmy, analiza rynku, analiza konkurencji prognozy finansowe i wiele więcej.

Wiąże się to oczywiście z mnóstwem informacji, które mogą szybko stać się przytłaczające dla Ciebie i Twoich potencjalnych inwestorów.

nie panikujmy. Wizualizujmy

Dzięki wykresowi Gantta możesz strategicznie:

Planować projekty i zadania

Zarządzać zasobami

Ustawiać kamienie milowe w celu zdefiniowania kluczowych rezultatów

W ten sposób można stworzyć odpowiednią biznesową mapę drogową. Taki, który sprawi, że poczujesz się pewnie co do rozwoju swojego projektu i pomoże inwestorom zwizualizować każdy szczegół.

Nadzoruj wszystkie obecne i przyszłe zasoby potrzebne do rozwoju nowej działalności, korzystając z szablonu planowania pojemności konta ClickUp

Użyj szablonu Szablon wykresu Gantta do planowania kont biznesowych ClickUp do śledzenia projektów i ustawiania zadań z terminami. Szablon ten pozwala zidentyfikować wąskie gardła i upewnić się, że projekt jest na dobrej drodze. Pobierz ten szablon

5. Marketingowy wykres Gantta

czy jesteś marketerem, który kończy zadania tylko po to, aby znaleźć więcej rzeczy na swojej liście rzeczy do zrobienia?

Potrzebujesz wykresów Gantta.

Użyj go do planowania kampanie marketingowe wizualizuj swoją strategię, ustaw cele marketingowe i kamienie milowe itp. oraz obserwować, ile czasu można zaoszczędzić na planowaniu.

Zaoszczędzisz również czas na komunikacji, udostępniając wykres Gantta swojemu zespołowi i interesariuszom, aby mogli śledzić postępy w realizacji celu.

najlepsza część?

Ty i Twój zespół możecie planować w sposób ciągły, ponieważ narzędzia do zarządzania projektami marketingowymi takie jak ClickUp oferują interaktywne wykresy Gantta, które są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Oto przykład:

Via Zespół slajdów

6. Wykres Gantta zarządzania produktem

Mapy drogowe produktów i wykresy Gantta są jak niedziele i brunch. Idealne dopasowanie, bez mimozy. (To na imprezę inauguracyjną!)

A dzięki wykresowi Gantta nie ma lepszego miejsca do planowania rozwój produktu, premiery i produkcję .

Możesz śledzić:

Badania

Budżety projektów

Zwinne opracowywanie produktów postęp

Rejestry produktów

Daty wydania

Wykres Gantta jest prawdziwym błogosławieństwem dla złożonego projektu, który opiera się na wielu zespołach i działach.

Oto przykład mapy drogowej wprowadzenia produktu na rynek:

Przez ClickUp

Szablon Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu na rynek stworzony przez ClickUp utrzymuje wszystkie działania i kamienie milowe na dobrej drodze do skutecznego planu wprowadzenia produktu na rynek. Użyj tego wykresu Gantta, aby monitorować każdy etap procesu rozwoju produktu. Pobierz ten szablon

7. Wykres Gantta dla mediów

światła, kamera, wykres Gantta!

Tak, nawet zespoły medialne mogą korzystać z wykresów Gantta.

Możesz łatwo:

Zaplanować sesje burzy mózgów dotyczące treści wideo

Przydzielać zadania przedprodukcyjne, produkcyjne i postprodukcyjne

Planować i ustalać daty publikacji

Utworzyć oś czasu dla wszystkich treści, które należy opublikować w ciągu tygodnia lub miesiąca

Śledź postępy poczynione przez działy takie jak muzyka, casting, pisanie,montaż wideoitp.

Niezależnie od tego, czy jest to film na YouTube, czy film kinowy, prosty wykres Gantta może pomóc w dostarczaniu hitowych treści.

Oto prosty przykład wykresu Gantta dla produkcji wideo:

Via Studiobinder

8. Wykres Gantta mediów społecznościowych

media społecznościowe to... współczesny tlen?

Wielu z nas żyje i oddycha nimi.

Niektórzy z nas nawet zbudowali wokół nich swoją karierę. Obejmuje to śledzenie postów w mediach społecznościowych, treści, zaangażowanie i wiele więcej.

ale jak to wszystko osiągnąć bez popadania w szał przewijania?

Utwórz planer mediów społecznościowych na wykresie Gantta, aby planować kampanie, współpracować z zespołem mediów społecznościowych i upewnić się, że publikujesz zgodnie z harmonogramem.

Możesz nawet współpracować ze swoim zespołem, aby stworzyć całą oś czasu mediów społecznościowych ze szczegółami:

Co publikować

Kiedy publikować

Gdzie publikować

Kto jest odpowiedzialny za post itp.

trzeba mieć się na baczności, jeśli chce się zepsuć internet, prawda?

Oto przykład:

Via Zespół slajdów

9. Wykres Gantta planowania wydarzeń

Planiści wydarzeń muszą żonglować mnóstwem szczegółów, aby zapewnić płynny przebieg wydarzeń.

a kiedy sprzedaż biletów wzrośnie?

Potrzebujesz wszelkiej możliwej pomocy.

W tym miejscu z pomocą przychodzą wykresy Gantta. Użyj go, aby rozbić plan wydarzenia we wszystkie szczegółowe informacje. Możesz nawet grupować zadania według fazy planowania lub dostawcy.

Fun fact: Możesz nawet promować swoje wydarzenie za pomocą wykresu Gantta.

Stwórz strategię promocyjną i zaplanuj zadania na osi czasu, aby stworzyć cały szum potrzebny do uruchomienia wydarzenia.

Spraw, by ludzie pojawili się w miejscu, o które walczyłeś!

Via LeoIsaac

10. Wykres Gantta dla konsultantów

Weźmy przykład: Twój klient wyznaczył Cię, abyś pomógł mu osiągnąć jego cele.

Są to jednak nowi klienci i potrzebują nieco więcej zapewnienia od ciebie (konsultanta) w odniesieniu do postępów.

Bez obaw.

Możesz pokazać klientowi, że masz praktyczną mapę drogową do sukcesu za pomocą wykresu Gantta.

Podziel wszystkie zadania między swój zespół i zespół klienta. Możesz również odnieść się do wykresu podczas cotygodniowych spotkań z klientem, aby upewnić się, że oboje śpiewacie tę samą piosenkę.

Bonus:_ **Oprogramowanie do śledzenia czasu dla konsultantów

11. Wykres Gantta dla projektów

zaskoczony, widząc to na liście przykładów wykresów Gantta?

Cóż, projektanci i zespoły również mogą korzystać z wykresów Gantta.

Od projekt od planowania i rysowania po zatwierdzanie ostatecznych projektów i pokazywanie ich światu, wykresy Gantta mogą być pomocne w całym procesie projektowania. Można również łatwo zaplanować uruchomienie projektu i śledzić rezerwacje.

A kto wie, może dzięki wykresowi Gantta wylądujesz na wybiegu w Mediolanie.

Oto ogólny przykład wykresu Gantta dla projektu:

Via Smartdraw Sprawdź te_ **Alternatywy dla SmartDraw !

12. Wykres Gantta rozwoju aplikacji mobilnej

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się tworzeniem aplikacji mobilnych, czy jesteś firmą, która opracowuje aplikacje dla innych, wykres Gantta może być Twoim rozwiązaniem.

Użyj go do rozplanowania i wizualizacji etapów procesu rozwoju. Może on obejmować wszystko, od projektowania wyglądu aplikacji po jej funkcje, takie jak:

Ponieważ będziesz musiał pracować z różnymi osobami, działami i nie tylko, wykresy Gantta mogą zwiększyć Twoje szanse na wykonanie zadania poprawnie i szybciej.

pomyślne uruchomienie, nadchodzimy! Marcos Isaias , certyfikowany kierownik projektu PMP w Claro ma to do powiedzenia na temat korzystania z wykresów Gantta w tworzeniu aplikacji mobilnych:

"Współpracując z zespołem nad wykresem Gantta, często odkrywamy niezauważone zadania i walidacje, których brakuje, aby mieć udaną i wysokiej jakości aplikację.

Pomogło nam to zidentyfikować ukryte zadania, które spowodowałyby opóźnienia, gdyby nie zostały poprawnie zmapowane. Na przykład, często planujemy QA dla oprogramowania, ale być może zapominamy zrobić to samo dla serwerów, które będą je przechowywać. "

Źródło: Marcos Isaias, PMP

‍13. Wykres Gantta marketingu e-mailowego

dlaczego kampania e-mail marketingowa Ducha zakończyła się niepowodzeniem?

Widać to było jak na dłoni.

Nie ukrywaj swoich kampanii e-mailowych. Planuj i realizuj je za pomocą wykresów Gantta.

Śledź takie rzeczy jak daty, godziny, kontakty, tematy itp.

Możesz zarządzać wszystkim, co jest związane z wiadomościami e-mail, kontaktami i potencjalnymi klientami na jednym wykresie, dzięki czemu nie przegapisz okazji sprzedażowych ani nie stracisz czasu.

14. Wykres Gantta rozwoju oprogramowania

Jeśli chodzi o rozwój oprogramowania wykres Gantta jest jak krajalnica do ciast. Może pomóc w wizualizacji projektu, dzieląc go na mniejsze etapy robocze, którymi można łatwo zarządzać.

Możesz śledzić:

Działania związane z zarządzaniem projektem

Rozpoczęcie lub planowanie

Burza mózgów dotycząca projektu

Rozwój

Analiza jakości

Eksploatacja i konserwacja

A to jeszcze nie wszystko. Wykresy Gantta są również idealne do śledzenia błędów w oprogramowaniu . 🐛

Wykres Gantta pozwala zespołowi przesyłać raporty o błędach i śledzić problemy, podczas gdy programiści szybko docierają do sedna problemów. Możesz nawet ustawić priorytety, aby wszyscy wiedzieli, które błędy należy wyeliminować w pierwszej kolejności.

Oto przykładowy wykres Gantta rozwoju oprogramowania:

Via Oś czasu biura

15. Wykres Gantta wdrożenia pracownika

W przypadku nowo zatrudnionych pracowników śledzenie tego, co muszą wiedzieć i jakie szkolenia już ukończyli, może być trudne.

Na szczęście pomocny może być wykres Gantta.

Utwórz sekcje i zadania dla każdego nowego pracownika i upewnij się, że wykonujesz z nim każde zadanie. W ten sposób możesz upewnić się, że każdy nowy pracownik łatwo dopasuje się do zespołu.

16. Wykres Gantta marketingu cyfrowego

Jeśli chcesz, aby ludzie - zwłaszcza ci właściwi - Cię znaleźli, marketing cyfrowy musi być Twoim najwyższym priorytetem. Może to być reklama w mediach społecznościowych, SEO, marketing e-mailowy itp.

Za pomocą wykresu Gantta można wykreślić datę rozpoczęcia, datę zakończenia, budżety, zadania i podzadania dla wszystkich strategii marketingu cyfrowego.

Oto przykładowy wykres Gantta:

Via Creately Bonus: Sprawdź to przewodnik po zarządzaniu projektami marketingowymi !

17. Wykres Gantta dla edukacji

pamiętasz, kiedy edukacja polegała na klasach, bibliotekach, tablicach i przygotowywaniu się do egzaminów w ostatniej chwili?

Cóż, większość z tego pozostała, z wyjątkiem cyfryzacji, która przejęła kontrolę.

Tablice są cyfrowe, biblioteki można znaleźć w Google, a planowanie semestru odbywa się na wykresach Gantta.

Nauczyciele i studenci mogą na nich śledzić swoje semestry, programy i daty egzaminów.

Wskazówka dla nauczycieli historii: Wykresy Gantta są idealne do wizualnej reprezentacji osi czasu wydarzeń historycznych.

Zapoznaj się z wykresami Gantta i przygotuj się na tworzenie historii w tym roku akademickim!

Stwórz swój własny edukacyjny wykres Gantta na ClickUp i sprawdź nasze szablony dla studentów !

18. Wykres Gantta sprzedaży

Jeśli jesteś na zespół sprzedaży musisz wiedzieć:

Co się sprzedaje

Co się nie sprzedaje

Kto osiąga świetne wyniki sprzedaży

Kto nie osiąga celów sprzedażowych

I wiele więcej.

Jeśli nie śledzisz tych aspektów, ryzykujesz utratę znacznych zysków.

nie martw się; wykres Gantta gwarantuje, że nie przegapisz takich okazji do zarobienia pieniędzy. Możesz śledzić całą sprzedaż, kontakty, potencjalnych klientów, wdrażanie klientów, postępy w realizacji transakcji itp.

Via Zespół slajdów Nic nie umknie uwadze, ponieważ wykres zawiera wszystko, co musisz wiedzieć.

Teraz jedyne, o co musisz się martwić, to czekanie, aż potencjalny klient do Ciebie oddzwoni.

(Niestety, nawet wykresy Gantta nie mogą ci w tym pomóc)_

Bonus:_ RACI Chart Examples !

19. Wykres Gantta dla finansów

Jasne, pieniądze mogą sprawić, że świat się kręci. Ale nie powinny kręcić w głowie.

Właśnie dlatego wiele instytucji finansowych i banków korzysta z wykresów Gantta.

Menedżer banku jest dobrym przykładem osoby, która może śledzić swoje zadania, plany, obsługę klienta, wydajność zespołu itp. na wykresie Gantta.

Może to również pomóc w przygotowaniu nowych produktów bankowych, takich jak pożyczki, depozyty i karty kredytowe. Jest to również świetne narzędzie do zarządzania kampaniami marketingowymi w bankach.

Oto przykład:

Via Investopedia

20. Wykres Gantta zarządzania treścią

Jeśli jesteś w zespole, który publikuje stały strumień treści, terminy są zawsze na ciebie. Jak szczeniak, gdy usłyszy, że otwierasz paczkę chipsów. Ale mniej urocze. 😞

Dzięki wykresom Gantta zawsze jesteś przygotowany na terminy. Użyj go jako kalendarza redakcyjnego, aby zobaczyć, co będzie następne w harmonogramie.

Możesz organizować określone grupy zadań według miesiąca i artykułu oraz ustawiać kamienie milowe, aby śledzić ostateczne zatwierdzenia i daty "uruchomienia".

3 Kluczowe korzyści z zarządzania projektami za pomocą wykresu Gantta

1. Pełny przegląd projektu

Znasz to dokuczliwe uczucie, gdy siadasz do pracy, ale myślisz, że o czymś zapomniałeś?

Dzięki wykresowi Gantta możesz uniknąć takiego uczucia. Pokazuje on wszystko w planie projektu jednym rzutem oka, więc nigdy nie poczujesz, że coś przeoczyłeś.

To trochę jak lista rzeczy do zrobienia dla wielu projektów, która sama się aktualizuje.

2. Śledzenie postępów projektu w czasie rzeczywistym

Dziś możesz śledzić swoje przejazdy taksówką i dostawy fast foodów w czasie rzeczywistym.

Dlaczego więc nie zrobić tego samego z harmonogramem projektu?

Wykres Gantta jest jak urządzenie do śledzenia geograficznego projektu.

Wystarczy dostarczyć mu informacji na temat działań projektowych, zaktualizować go kilka razy, a sam zacznie działać.

W rzeczywistości wykres Gantta idzie o krok dalej, informując o krytycznej ścieżce harmonogramu projektu. Jest to minimalny zestaw zadań, które należy wykonać, aby dotrzymać terminu realizacji projektu.

3. Utrzymanie przejrzystości projektu

Wykres Gantta był pierwotnie narzędziem do zarządzania projektami używane przez menedżerów do podejmowania decyzji na wysokim szczeblu.

Jednak nowoczesne wykresy Gantta są niezbędnym narzędziem dla wszystkich członków zespołu projektowego.

Kierownicy projektów mogą rutynowo aktualizować i udostępniać wykres Gantta zespołowi projektowemu. Pozwala to każdemu członkowi zobaczyć, jak pracują razem, aby osiągnąć te same wyniki.

Innymi słowy, jest to najbardziej niezawodny sposób na pokazanie wszystkim szerszego obrazu i pomoc wszystkim poczuć się na pokładzie.

Podsumowując, posiadanie wykresu Gantta do zarządzania projektem jest tak samo ważny, jak noszenie mapy podczas podróży.

**Jak utworzyć wykres Gantta?

Wykresy Gantta można tworzyć w Microsoft Word , Excel , PowerPoint, Arkusze Google i nie tylko.

Ale jeśli nie chcesz być sfrustrowany "wifi down-level", powinieneś robić to, co robią mądrzy ludzie. Tworzenie wykresów Gantta za pomocą narzędzia do zarządzania projektami !

Zazwyczaj w takich narzędziach wystarczy utworzyć listę zadań, dodać datę rozpoczęcia i datę zakończenia. Narzędzie następnie działa magicznie, wyświetlając zadania projektu w czasie w postaci intuicyjnych wykresów Gantta.

Ale którego narzędzia powinieneś użyć? Poznaj_ 13 najlepszych programów do tworzenia wykresów Gantta online aby znaleźć ten właściwy.

Aby zaoszczędzić czas, udzielimy odpowiedzi tutaj.

Jedynym narzędziem online do tworzenia wykresów Gantta jest ClickUp. Jest to jedno z najwyżej ocenianych na świecie narzędzi zwiększających produktywność, używane przez zespoły w wielu firmach na całym świecie.

Możesz stworzyć prosty (i ładny!) wykres Gantta za pomocą Widok wykresu Gantta w ClickUp w trzech prostych krokach:

Kliknij znak + na dowolnej liście, folderze lub przestrzeni

na dowolnej liście, folderze lub przestrzeni Wybierz Gantt

Nadaj nazwę

Modyfikuj to, co widzisz na wykresach Gantta, korzystając z rozwijanego i zwijanego menu bocznego.

Wykresu można używać do:

Planowania czasu i harmonogramu zadań

Zarządzać zasobami

Wizualizacja zależności każdego zadania

Obliczścieżka krytyczna i czas luzu

Sprawdź te_ **Opcje szablonu wykresu Gantta !

Przykłady zarządzania projektem wykresu Gantta w ClickUp

czy teraz jesteś przekonany, że wykres Gantta przypomina internet?

Może przenieść każdy projekt, branżę lub zespół na wyższy poziom.

Można go utworzyć w programie PowerPoint, użyć wykresu Gantta w programie Excel lub nawet pobrać szablon wykresu.

Nic jednak nie przebije trzyetapowego kreatora wykresów Gantta od ClickUp.

Dzięki ClickUp możesz dostosować go do swoich potrzeb, z łatwością zarządzać zasobami, zależnościami i nie tylko. Dodatkowo Oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta może zrobić więcej niż tylko wykresy Gantta może być narzędziem do śledzenia czasu pracy, menedżerem zadań, narzędziem do tworzenia schematów blokowych, narzędziem do proofingu... wystarczy je wymienić. Dołącz do ClickUp za darmo aby tworzyć niesamowite wykresy Gantta dla dowolnego projektu, w dowolnej branży.