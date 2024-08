Jak stworzyć wykres Gantta w Excelu? (z szablonami!)

Nie wiemy, czy już zauważyłeś, ale czas nigdy nie jest po twojej stronie, gdy masz mnóstwo terminów i dat. 😠

Wydaje się, jakby ktoś właśnie się obudził i zdecydował, że godzina minie tak szybko, jak minuta.

*Gasp*

Jednak dzięki odpowiedniemu planowaniu i Gantt chart można temu zapobiec.

Chcesz dowiedzieć się, jak zrobić Gantt chart in Excel ?

W tym artykule pokażemy, jak utworzyć wykres Gantta w programie Excel, wyróżnimy kilka szablonów i zbadamy jego wady. Podkreślimy również wydajne, alternatywne narzędzie do tworzenia lepszych wykresów Gantta.

Zaczynajmy.

Co to jest wykres Gantta?

Wykres Gantta jest jak wykres słupkowy, który służy do wizualizacji harmonogramu projektu w czasie. Jest to idealny towarzysz dla

solidnego planowania projektu

i pomaga wygenerować dokładną oś czasu.

wykres Gantta to skumulowany wykres słupkowy przedstawiający harmonogramy projektów_ _i wiele zespołów

co to wyróżnia?

Pomaga

kierownik projektu

wizualizacja:

Kamienie milowe

Zaplanowane zadania

Data rozpoczęcia i zakończenia każdego zadania

Nakładające się zadania

Zależności

Twój projekt mapa drogowa

Postęp projektu

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym wykresie? Spójrz na_ czym jest wykres Gantta i jak go używać i poznaj różne przykłady wykresów Gantta .

Niestety, wiele osób uważa wykresy Gantta za onieśmielające, podczas gdy w rzeczywistości są one bardzo proste w użyciu.

Nie tylko dla kierowników projektów i interesariuszy, ale dla całego zespołu projektowego.

Najłatwiejszym sposobem na pokonanie tego strachu jest samodzielne stworzenie prostego wykresu Gantta.

Uwaga_: wykres Gantta można również utworzyć w programie Microsoft PowerPoint i Word .

Jak utworzyć wykres Gantta w programie Excel?

Jednym z najczęstszych sposobów przyzwyczajenia się do wykresów Gantta jest tworzenie wykresów Gantta w programie Excel.

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć wykres Gantta w Excelu

Microsoft Excel, który może wizualnie reprezentować projekt

plan.

1. Utwórz tabelę dla danych projektu

Otwórz nowy plik Excel i dodaj do niego dane projektu.

Ponieważ wykres Gantta jest rodzajem osi czasu, szczegóły, które dodasz do arkusza kalkulacyjnego Excel, muszą zawierać:

Nazwy zadań (lub opis zadania)

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas trwania zadania (data zakończenia minus data rozpoczęcia)

W przypadku tego przykładu wykresu Gantta nasz projekt ma na celu

zaprojektowanie strony internetowej

.

Tak więc tabela danych projektu będzie wyglądać mniej więcej tak:

2. Dodawanie wykresu słupkowego programu Excel

Aby utworzyć wykres Gantta, dodaj wykres słupkowy. Będzie to podstawa wykresu Gantta.

Pozostań w tym samym arkuszu i kliknij dowolną pustą komórkę.

Następnie przejdź do wstążki Excel i wybierz zakładkę Wstaw.

W sekcji wykresu słupkowego wybierz opcję drop-down i wybierz typ wykresu Stacked Bar.

Pojawi się puste pole.

Więcej szczegółów, przeczytaj nasz przewodnik na temat tworzenia wykresów w programie Excel!

3. Dodawanie danych do wykresu słupkowego

Aby dodać dane do wykresu słupkowego, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar wykresu, a następnie kliknij Wybierz Dane z menu kontekstowego. Okno dialogowe Wybierz źródło danych wygląda następująco.

Najpierw należy dodać daty rozpoczęcia.

Kliknij przycisk Dodaj w obszarze Legend Entries (Series).

Pojawi się wyskakujące okienko Edytuj serię.

Kliknij na Nazwa serii , a następnie wybierz komórkę "Data rozpoczęcia"

, a następnie wybierz komórkę "Data rozpoczęcia" Kliknij Wartości serii , a następnie wybierz pełny zakres dat początkowych

, a następnie wybierz pełny zakres dat początkowych Kliknij OK

Podobnie, dodaj również czas trwania w Legend Entries (Series).

Kliknij na Nazwa serii , a następnie wybierz komórkę "Czas trwania"

, a następnie wybierz komórkę "Czas trwania" Kliknij Wartości serii , a następnie wybierz pełny zakres czasu trwania

, a następnie wybierz pełny zakres czasu trwania Kliknij na OK

Twój skumulowany wykres słupkowy Excel powinien wyglądać mniej więcej tak.

Ostatnią rzeczą do zrobienia jest dodanie zadań do osi pionowej. W tym celu należy edytować oś poziomą.

Otwórz ponownie okno dialogowe Select Data Source i kliknij Edit pod Horizontal (Category) Axis Labels.

Następnie wybierz pełny zakres zadań i kliknij przycisk OK.

4. Formatowanie wykresu

Dane są teraz wyświetlane na wykresie słupkowym w kolorze niebieskim i pomarańczowym.

Świetnie!

Następnym krokiem jest nadanie mu wyglądu prawidłowego wykresu Gantta poprzez jego sformatowanie.

W niebieskiej sekcji paska kliknij prawym przyciskiem myszy. Następnie kliknij na Format Seria danych.

Po prawej stronie ekranu powinny pojawić się opcje formatowania.

Znajdź opcję Wypełnienie i wybierz Bez wypełnienia.

Widzisz, jak zaczyna to przypominać wykres Gantta?! 🙌

Ale nadal nie jest całkiem w porządku.

Musisz odwrócić kolejność zadań w projekcie i przenieść "Identyfikację celu" na górę, a "Uruchomienie strony internetowej" na dół.

jak?

Kliknij prawym przyciskiem myszy na osi pionowej, aby otworzyć panelFormat Axis.

Następnie w sekcji Opcje osi zaznacz opcję ✔️ kategoryzuj w odwrotnej kolejności.

Powinno to zmienić kolejność zadań w projekcie.

Zauważysz, że nawet znaczniki daty zostały przeniesione z dołu na górę, dzięki czemu wykres wygląda jeszcze bardziej jak wykres Gantta!

Wreszcie, możesz zaprojektować wykres Gantta zgodnie z własnymi preferencjami. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na paskach Gantta i wybrać Format Seria danych, aby uzyskać dostęp do wielu opcji.

Wypełnij kolorem, zrób 3D, dodaj cienie... cokolwiek chcesz.

To jest to.

Twój wykres Gantta w Excelu jest gotowy do użycia!

ale zgadnij co?

Możesz pominąć cały proces tworzenia wykresu Gantta w programie Microsoft Excel za pomocą szablonów.

3 szablony wykresów Gantta w programie Excel

An Szablon Excel może pomóc w pominięciu wszystkich tych kroków i rozpoczęciu pracy z śledzenie projektu natychmiast!

Jednak znalezienie szablonu wykresu Gantta w Excelu nie zawsze jest łatwe.

Wystarczy więc wybrać opcję szablonu z tej listy.

1. Szablon śledzenia projektu w programie Excel

Jest to szablon wykresu Gantta w programie Excel do śledzenia różnych zadań na podstawie ich statusu, priorytetu, szacowanego czasu itp.

Pobierz ten szablon

2. Szablon wykresu Gantta planowania wydania

Potrzebujesz pomocy przy planowaniu wydania?

Ten szablon wykresu Gantta w programie Excel powinien spełnić to zadanie.

Pobierz ten szablon

3. Śledzenie siły roboczej Szablon wykresu Gantta

Wykresy Gantta mogą również pomóc w zarządzaniu obciążeniem zespołu, rozłożeniu go bardziej równomiernie i ogólnej poprawie koordynacji zespołu.

Ten szablon wykresu Gantta w Excelu powinien służyć wszystkim tym celom.

Pobierz ten szablon Potrzebujesz pomocy w zarządzaniu projektami w Excelu? Zapoznaj się z naszą ofertą_ Przewodnik po zarządzaniu projektami Excel .

3 Wady wykresu Gantta w Excelu

Arkusz kalkulacyjny nie jest pierwszą miłością nikogo. 💔

A tworzenie na nim wykresów Gantta?

Szczerze mówiąc, nie warto nawet próbować.

Oto kilka wad, które wyjaśniają, dlaczego tworzenie wykresu Gantta w Excelu nie jest idealną opcją.

1. Brak możliwości przepływu pracy

Wykres Gantta powinien umożliwiać zarządzanie projektem bez wysiłku i twój przepływ pracy jasne. Excel nie może pomóc w obu przypadkach.

Niestety, większość danych w Excelu nie ma żadnej funkcjonalności poza listowaniem fragmentów danych.

Na wykresie Gantta w Excelu:

Zarządzanie zależnościami między zadaniami nie jest prawie niemożliwe

Nie ma sposobu na śledzenie procentowego postępu bez użycia szalonych formuł Excela

Zarządzanie zasobami polega po prostu na wymienieniu przydziałów w arkuszu Excela

widzisz trend, prawda?

2. Interfejs nie jest przyjazny dla użytkownika

Spójrzmy prawdzie w oczy. Excel wygląda B-O-R-I-N-G.

Wszystko, co widzisz, to mikroskopijne komórki. A kiedy tworzysz na nim wykres Gantta, otrzymujesz nudno wyglądający wykres Gantta. 🤷

Zasadniczo Excel potrzebuje odświeżenia.

I nie nastąpi to w najbliższym czasie.

3. Nie jest intuicyjny

Na wykresie Gantta w programie Excel trzeba ręcznie wprowadzać dane, aby wprowadzić zmiany na wykresie.

Jest to irytujące, ponieważ inne aplikacje pozwalają po prostu zmienić kolejność zadań oś czasu projektu i zależności zadań za pomocą prostego przeciągania i upuszczania.

Ale oto dobra wiadomość, nie musisz używać Excela do tworzenia wykresów Gantta.

Możesz sprawdzić te Alternatywy programu Excel lub użyj ClickUp , the najwyżej oceniane narzędzie produktywności na świecie!

Bonus: Dowiedz się, jak stworzyć Wykres Gantta w Dokumentach Google !

Tworzenie wykresów Gantta bez wysiłku na ClickUp

ClickUp jest Oprogramowanie do wykresów Gantta swoich marzeń.

Wystarczy wypróbować Widok wykresu Gantta . Jest to prosty i elastyczny widok, którego można używać do:

Zarządzać zadaniamiZależności HarmonogramZadania Zarządzanie terminy * Wykrywanie wąskich gardeł

I...i Szablon wykresu Gantta ClickUp wygląda całkiem ładnie.

Przekonaj się sam!

Szybkie planowanie wielu projektów za pomocą widoku Gantta w ClickUp Pobierz ten szablon jak dodać widok wykresu Gantta ClickUp?

Kliknij + w dowolnymLista,PrzestrzeńlubFolder* Wybierz Gantt, a następnie nadaj mu nazwę

Gotowe, wykres Gantta jest gotowy do użycia.

Ale czekaj, nasz wykres Gantta to nie wszystko.

Użyj go do obliczenia ścieżka krytyczna i dynamiczny procent postępu za pomocą prostej akcji najechania kursorem.

Zidentyfikuj sekwencję działań niezbędnych do ukończenia projektu w widoku Gantta w ClickUp

Czym się różnią? Rzuć okiem na nasz_ Wykres Gantta a artykuł na osi czasu .

Excel nie potrafi tworzyć wykresów!

Microsoft Excel jest imponujący, jeśli chodzi o wprowadzanie danych formatowanie warunkowe, księgowość itp.

Ale jako wykres Gantta?

Nie jest tak skuteczny.

zamiast tego, dlaczego nie wybrać dedykowanego oprogramowania do tworzenia wykresów Gantta, takiego jak ClickUp?

To THE ultimate zarządzanie projektami oprogramowanie, którego można użyć do tworzenia wykresów Gantta, które nie wymaga od użytkownika bycia ekspertem w tej dziedzinie.

Możesz nawet tworzyć zadania, śledzić postępy , zarządzanie zasobami , tworzenie dokumentów i arkusze kalkulacyjne itp. właśnie tutaj, na ClickUp. Pobierz ClickUp za darmo już dziś i obserwuj, jak postęp projektu osiąga 100% szybciej niż kiedykolwiek.