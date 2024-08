Kamienie milowe wykresu Gantta: Kompletny przewodnik (2024)

Zainteresowany poznaniem wykres Gantta milestones?

Wszyscy widzieliśmy kamienie milowe w pewnym momencie.

I chociaż te, które zwykle widzimy na autostradzie, stają się przestarzałe, kamienie milowe z wykresu Gantta zdecydowanie pozostaną.

Podczas tworzenia wykresu Wykres Gantta kamienie milowe oznaczają ważne punkty na osi czasu projektu. Mogą one sygnalizować datę rozpoczęcia lub końcową fazy projektu lub podkreślać inne kluczowe wydarzenia.

Są to kluczowe punkty kontrolne, które pozwalają ci wiedzieć, czy twój projekt jest na właściwym śladzie i nie zbaczasz z kursu!

W tym artykule dowiesz się czym są kamienie milowe wykresu Gantta , ich zalety i jak ich używać z narzędziem do zarządzania projektami.

Zacznijmy.

Czym są kamienie milowe wykresu Gantta?

Kamienie milowe wykresu Gantta to punkty kontrolne używane do określania ważnych punktów w harmonogramie projektu, gdy jest on wizualizowany na wykresie Gantta. Punktami tymi mogą być istotne daty i terminy, punkty rozpoczęcia i zakończenia lub inne kluczowe wydarzenia w projekcie.

czy zadanie jest uważane za kamień milowy na wykresie Gantta?

Nie.

Zadanie i kamień milowy wykresu Gantta to dwa zupełnie różne pojęcia.

A ponieważ kamienie milowe i punkty kontrolne brzmią jak coś z gry wideo, użyjmy jednego z nich, aby zilustrować ten punkt.

Załóżmy na przykład, że grasz w grę o apokalipsie zombie, w której wykres Gantta podkreśla twój postęp w grze.

to dopiero zabawa!

Zadania projektu na tym wykresie Gantta reprezentowałyby takie rzeczy jak niszczenie zombie, zbieranie niesamowitych power-upów, bohaterskie ratowanie ludzi itp.

Z drugiej strony, kamień milowy na tym wykresie Gantta pokazywałby każdy poziom, który został wyczyszczony w grze. Na przykład, powiedzmy, że zebrałeś wystarczająco dużo punktów, aby wyeliminować zombie na dobre. To kamień milowy w grze, ponieważ jest to kluczowe wydarzenie oznaczające znaczący postęp.

Dlaczego warto używać wykresu Gantta?

Jeśli jesteś kierownikiem projektu powodzenie projektu w dużej mierze spoczywa w twoich rękach.

Jesteś odpowiedzialny za:

Decydowanie, kto, co, kiedy i w jaki sposób zrobi

Zapewnienie, że działania w ramach projektu są śledzone na bieżąco

Ile pieniędzy i czasu przeznacza się na zakończone zadanie

Jaką pizzę zamówi zespół podczas świętowania zakończonego projektu?

żadnej presji!

Jednym ze sposobów na wyprzedzenie harmonogramu jest bycie wyrocznią.

Przewidywanie przyszłości i odpowiednie działanie. Łatwe.

ale czy ty jesteś wyrocznią?

tak, nie sądzę

Więc następnym najlepszym wyborem jest wybranie zarządzanie projektami narzędzie takie jak Wykres Gantta .

A Wykres Gantta to rodzaj wykresu słupkowego, który podkreśla postęp projektu w czasie, z każdym zadaniem reprezentowanym przez poziomy pasek, z których każdy ma różną długość w zależności od czasu trwania zadania.

Oto jak to wygląda:

Dlaczego zamiast tego nie użyć wykresu kamieni milowych?

A wykres kamieni milowych pokazuje tylko końcową datę zakończenia zadania lub osiągnięcia określonych celów.

Ponieważ samo to jest niewystarczające do uwzględnienia osób przypisanych do projektu, zależności i innych kluczowych elementów, najlepiej jest utworzyć wykres Gantta z kamieniami milowymi w celu efektywnego zarządzania projektami.

Do zrobienia wykresu Gantta?

Aby stworzyć piękny i prosty wykres Gantta, który jest również przyjemny w użyciu, użyj widoku wykresu Gantta w ClickUp.

ClickUp online Oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta oferuje zakończony widok całego planu projektu.

Dzięki ClickUp możesz:

Błyskawicznie zidentyfikować npzależność zadania (zależność zadania jest pokazana za pomocą strzałek między dwoma zadaniami)

Sprawdź czas trwania zadania, odwołując się do kalendarza wyświetlanego na osi X

Wizualizacjastruktura podziału pracy* Natychmiastowe przenoszenie projektów i łańcuchów zależności zadań na wykresie Gantta dzięki funkcji Reschedule Dependency

Automatycznie zmieniaj datę rozpoczęcia i datę końcową podczas wprowadzania zmian w harmonogramie

Zidentyfikujścieżka krytycznadla dowolnej grupy zadań

Bez względu na to, co na niego rzucisz, wykresy Gantta ClickUp poradzą sobie z tym wszystkim!

bonus: Zobacz*_ kilka innych przykładów wykresów Gantta i dowiedz się więcej o używaniu wykresów Gantta* .

Dlaczego warto używać kamieni milowych wykresu Gantta?

Omówiliśmy już, czym są kamień milowy projektu jest wtedy, gdy używasz prostego wykresu Gantta.

kamienie milowe są fajne, ale jakie są prawdziwe korzyści z ich używania na wykresie Gantta?

Oto 5 kluczowych korzyści z używania kamieni milowych na wykresie Gantta:

1. Daje widok z lotu ptaka na oś czasu projektu

Jako osoba zarządzająca projektami masz tysiące spraw na głowie.

Od alokacja zasobów do terminów, jest wiele do zrobienia.

Ale kiedy interesariusz chce szybkiej aktualizacji statusu projektu, nie możesz poprosić go, aby poczekał, aż twój Teams IT stara się nadać wszystkiemu sens. To jeden z najprostszych sposobów, aby ich zirytować. A jeśli jest jedna rzecz, co do której wszyscy możemy się zgodzić, to to, że nie chcesz wściekłych klientów!

Zamiast tego, korzystając z kamieni milowych wykresu Gantta, można uzyskać wysoki poziom zrozumienia tego, jak postępuje projekt i jakie kluczowe wydarzenie zostało właśnie zakończone.

Pamiętaj, że możesz łatwo dodać kamień milowy bezpośrednio do wykresu Gantta w ClickUp, aby podzielić poszczególne sekcje osi czasu projektu. W ten sposób błyskawicznie poznasz status projektu, co pomoże Ci zarządzać interesariuszami oczekiwania lepiej.

dowiedz się więcej o różnice między osiami czasu a wykresami Gantta ._

2. Łatwo identyfikuje wąskie gardła projektu

Ponieważ kamienie milowe wykresu Gantta zwracają uwagę na kluczowe terminy, analiza listy zadań w ramach każdego kamienia milowego może pomóc w radzeniu sobie z wąskimi gardłami, zanim pojawią się śnieżki.

Na przykład, jeśli pracujesz nad projektem oprogramowania, funkcja, która jest skomplikowana do opracowania, może uniemożliwić ci wyprodukowanie kluczowego produktu na czas.

Dzięki kamieniom milowym na wykresie Gantta możesz szybko zidentyfikować te zadania, które cię obciążają.

Po zidentyfikowaniu zadania stanowiącego wąskie gardło, należy powiadomić członków zespołu o tym indywidualnym zadaniu i podjąć działania naprawcze, aby przywrócić projekt na właściwe tory.

Aha, w wykresie Gantta ClickUp wystarczy przeciągnąć opóźnione zadanie z wąskim gardłem do nowego harmonogramu, a wszystkie inne zależne zadania zostaną automatycznie przesunięte w czasie

Dodatkowo, funkcja ścieżki krytycznej pomaga zweryfikować, czy zadanie będące wąskim gardłem jest niezbędne do zakończenia projektu na czas. Jeśli nie jest to zadanie krytyczne, można je na razie pominąć i skupić się na spotkaniu z terminami.

3. Podział projektu na łatwe do zarządzania fazy

Twój projekt może składać się z dużych kawałków pracy, co sprawia, że plan projektu wydają się dość onieśmielające.

Rozbicie swojego oś czasu projektu podzielenie listy zadań na wyraźne i osiągalne kamienie milowe na wykresie Gantta sprawia, że praca nad nimi jest prostsza. Posiadanie całej listy zadań na wykresie Gantta podzielonej na łatwe do zidentyfikowania części lub kamienie milowe sprawia, że praca wydaje się mniej zniechęcająca.

nie boimy się wielu zadań na wykresie Gantta!

4. Utrzymuje motywację zespołu

Twój zespół ma napięte terminy, oczekiwania są zawsze wysokie, a praca jest bardziej skomplikowana niż kiedykolwiek.

Dlatego celebracja postępów projektu ma znaczenie.

I choć skreślenie zakończonego zadania jest radością, to osiągnięcie kamienia milowego na wykresie Gantta, takiego jak np wprowadzenie produktu na rynek , jest znaczącym krokiem w kierunku zakończenia projektu. A to zasługuje na toast!

Użyj kamieni milowych wykresu ClickUp Gantt, aby docenić swój zespół za wszystkie zakończone zadania projektowe, te długie noce, które zarywali i szalone wymagania, z którymi sobie poradzili.

Poczucie spełnienia z każdym zakończonym kamieniem milowym projektu zmotywuje Twój zespół do zajęcia się kolejnym kamieniem milowym wykresu Gantta.

5. Rozwija poczucie odpowiedzialności

Kamienie milowe wyznaczają jasne oczekiwania dla zespołu i stanowią podstawę odpowiedzialności.

Każdy członek zespołu akceptuje fakt, że projekt spoczywa na jego barkach i bierze na siebie odpowiedzialność za jego realizację własność każdego paska zadań pod kamieniami milowymi. Jeśli kamień milowy projektu nie zostanie odpowiednio spełniony, projekt zostanie opóźniony, a odpowiedzialność za to ponosi lider zespołu.

Tip: W ClickUp możesz przypisać zadania do jednej osoby , wielu członków , lub cały zespół projektowy _, pomagając zachować zakładki przydziału pracy wszystkich osób

Do zrobienia wykresu Gantta w Excelu z kamieniami milowymi?

Oczywiście, można utworzyć wykres Gantta w programie Microsoft Excel i dodać do niego kamienie milowe.

MS PowerPoint i Word również pozwalają na zrobienie tego.

Pamiętaj jednak, że aplikacje takie jak PowerPoint czy Excel nie zawierają wbudowanego Szablon wykresu Gantta na początek. Należy je pobrać oddzielnie.

A po wstawieniu szablonu będziesz musiał ręcznie utworzyć listę zadań, dodać dane z tabeli do wykresu Gantta i następnie sformatować go zgodnie z harmonogramem.

Następnie będziesz musiał ręcznie określić, które zadanie kwalifikuje się jako zadanie zależne i dodać kamienie milowe do szablonu.

jakby zarządzanie projektami nie było wystarczająco skomplikowane! Cały ten wysiłek włożony w stworzenie wykresu Gantta _?

równie dobrze można wyrywać sobie włosy z głowy z frustracji!

Dowiedz się, dlaczego wybór Microsoft Excel do zarządzania projektami jest znacznie gorszym pomysłem niż "nowa cola " sprawdź ten artykuł .

Jaki jest najlepszy sposób na tworzenie wykresów Gantta i dodawanie kamieni milowych?

To proste.

Wystarczy utworzyć wykres Gantta za pomocą ClickUp, programu narzędzie do zarządzania projektami które również podwaja się jako pełnoprawny Oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta. Oto jak łatwo jest stworzyć wykres Gantta w ClickUp:

Zidentyfikuj kluczowe zadania ClickUp w swoim planie projektu

Określ relacje między zadaniami, takie jak zależności między zadaniami

Wprowadź listę zadań do oprogramowania ClickUp do tworzenia wykresów Gantta

I voila, masz interaktywny wykres Gantta!

Przejdźmy teraz do korzystania z widoku wykresu Gantta, aby oznaczyć kamienie milowe dla twojego projektu.

Aby utworzyć kamień milowy w ClickUp:

Włącz ClickApp Kamienie Milowe w ustawieniach obszaru roboczego Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne zadanie Wybierz opcję Oznacz jako Kamień milowy, aby przekształcić pasek zadania w kamień milowy

4. Kamień milowy jest wyświetlany jako żółty diament z nazwą zadania zapisaną pogrubioną czcionką

5. Kamienie milowe są zwykle wyświetlane w dacie końcowej zadania. Jeśli data końcowa nie jest dostępna, kamienie milowe będą wyświetlane w dacie rozpoczęcia zadania.

6. Aby przekształcić zadanie kamienia milowego z powrotem w normalne zadanie, wystarczy kliknąć menu z trzema kropkami (...) w zadaniu i zresetować je

Oto jak łatwo jest ustawić i modyfikować kamienie milowe na interaktywnym wykresie Gantta w ClickUp!

Wykresy Gantta to tylko wierzchołek góry lodowej Funkcje ClickUp .

ClickUp pozwala tworzyć znacznie więcej niż interaktywny wykres Gantta.

Dla maksymalnej elastyczności, to narzędzie do zarządzania projektami oferuje szeroką gamę niesamowitych funkcji, takich jak:

zobacz, dlaczego nazywamy ClickUp **jedynym narzędziem _potrzebnym do efektywnego zarządzania projektami _?

Wnioski

Kamień milowy na wykresie Gantta oznacza kluczowe wydarzenie w trakcie realizacji projektu. Zapewnia on wysoki poziom zrozumienia osi czasu projektu i umożliwia zespołom skuteczne trzymanie się harmonogramu projektu.

Dodawanie kamieni milowych może przyprawić o ból głowy, jeśli korzystasz z narzędzi takich jak Microsoft Excel.

Jednak z oprogramowanie do zarządzania projektami jak ClickUp, to bułka z masłem.

Od tworzenia niesamowitych wykresów Gantta do oznaczania kamieni milowych na wykresie Gantta, a system operacyjny do pracy zdalnej takie jak ClickUp pomogą Ci na każdym kroku. Zarejestruj się na ClickUp już dziś (za Free!) i z łatwością powiększaj kamienie milowe na wykresie Gantta!