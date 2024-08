Jak utworzyć wykres Gantta w Dokumentach Google (z szablonami!)?

Build a podstawowy wykres Gantta w Dokumenty Google z tym łatwym do wykonania samouczkiem. Omówimy każdy krok tworzenia wykresu Gantta i dodamy nowe umiejętności do twoich Zarządzanie projektami w Google knowledge.👩‍💻

Do końca tego artykułu nauczysz się:

Jak wstawić wykres Gantta z istniejącego arkusza kalkulacyjnego Google

Jak utworzyć wykres Gantta ze skumulowanym wykresem słupkowym

Lepszy sposób tworzenia wykresu Gantta (podpowiedź: nie ma go w Dokumentach Google!)

Jak utworzyć podstawowy wykres Gantta w Dokumentach Google

Jeśli chcesz utworzyć wykres Gantta od podstaw w Dokumentach Google, przejdź do samouczka w wersji 2.

📄 Metoda 1: Wstawianie z istniejącego wykresu Gantta w Arkuszach Google

Otwórz nowy Dokument z Dysku Google Kliknij Wstaw > Wykres > Z Arkuszy

Utworzono w Dokumentach Google

Wybierz arkusz kalkulacyjny > kliknij Wybierz, aby zastosować Wybierz obraz ponownie i w lewym dolnym rogu kliknij ikonę wielokropka > Wszystkie opcje obrazu z rozwijanego menu

Bonus: Learn jak utworzyć oś czasu projektu w Dokumentach Google !

Utworzony w Dokumentach Google

Użyj tych narzędzi, aby niestandardowo dostosować wykres:

Rozmiar i obrót

Owijanie tekstu

Pozycja

Kolor

Przezroczystość, Jasność i Kontrast w sekcji Dostosuj Sprawdź nasz przewodnik po wykresach Gantta w Excelu!

Utworzony w Dokumentach Google

Bonus:_ Mind Mapping w Google Docs !

🛠 Metoda 2: Korzystanie z wykresu słupkowego w Dokumentach Google

Otwórz nowy Dokument z Dysku Google Wybierz Insert > Chart > Bar z typów wykresów W dolnym rogu wybierz Edytuj w arkuszach z wyskakującego okienka lub Otwórz źródło w prawym górnym rogu obrazu

Utworzony w Dokumentach Google

WArkusze Googlekliknij ikonę wielokropka w prawym górnym rogu wykresu > Edytuj wykres W zakładce Ustawienia zmień Brak na Standardowy w sekcji Kolejkowanie (spowoduje to automatyczną zmianę Typu wykresu na Kolejkowy wykres słupkowy)

Utworzono w Arkuszach Google

W obszarze Wykres słupkowy skumulowany wybierz ten typ wykresu ⬇️

Utworzony w Arkuszach Google

Wprowadź wszystkie dane w kolumnach Arkuszy Google Kolumna A : lista nazw zadań

: lista nazw zadań Kolumny B i C: dodaj datę rozpoczęcia i datę końcową każdego zadania

Utworzono w Arkuszach Google

Usuń Datę rozpoczęcia, podświetlając jasnoniebieskie paski, a w sekcji Seria zmień Przezroczystość wypełnienia z 100% na 0%

Utworzony w Arkuszach Google

W zakładce Niestandardowe:

Wybierz Styl wykresu i dostosuj kolor tła , czcionkę i obramowanie wykresu do ciemniejszego koloru

i dostosuj , i wykresu do ciemniejszego koloru Wybierz tytuł wykresu i osi i edytuj nazwę wykresu

i edytuj nazwę wykresu Wybierz Oś poziomą i zaznacz pole Pokaż linię osi

Utworzony w Arkuszach Google

Po zakończeniu wróć do Dokumentów Google i kliknij UPDATE na obrazie, aby przenieść wszystkie zmiany wprowadzone w Arkuszach Google Wybierz obraz ponownie i w lewym dolnym rogu kliknij ikonę wielokropka > Wszystkie opcje obrazu. Użyj tych narzędzi, aby niestandardowo dostosować wykres:

Rozmiar i obrót

Owijanie tekstu

Pozycja

Kolor

Przezroczystość, Jasność i Kontrast w sekcji Dostosuj

Wskazówka: Jeśli chcesz umieścić tekst nad wykresem słupkowym, umieść kursor po prawej stronie obrazu, naciśnij strzałkę w lewo na klawiaturze, aby przesunąć go na lewo od obrazu i naciśnij trzykrotnie klucz Enter. ⬇️

Utworzono w Dokumentach Google

Dowiedz się także, jak tworzyć schemat blokowy w Dokumentach Google .

Jak zapisać podstawowy wykres Gantta jako szablon w Dokumentach

Wszystko to zostało zrobione do zrobienia wykresu Gantta w Dokumentach Google. Zapisz go jako szablon, aby skrócić czas przygotowania do następnego projektu o połowę! Oto jak zapisać szablon wykresu Gantta w Dokumentach:

1. Dodaj słowo Template do tytułu dokumentu

Utworzony w Dokumentach Google

2. Kliknij ikonę folderu obok tytułu dokumentu > ikona nowego folderu

Utworzono w Dokumentach Google

3. Nazwij folder i kliknij znacznik wyboru, aby zapisać

Utworzony w Dokumentach Google

4. Wybierz Przenieś tutaj, aby zapisać szablon w utworzonym folderze

Utworzony w Dokumentach Google

Bonus: Dowiedz się, jak zrobić Wykres Gantta w programie Microsoft Word! Teraz możesz uzyskać dostęp i dodawać niestandardowe szablony z Dysku Google! 🎉

Jest lepszy (i szybszy) sposób na stworzenie darmowego wykresu Gantta

Chociaż warto wiedzieć, jak tworzyć wykresy Gantta w popularnym narzędziu, takim jak Dokumenty Google lub dowolne oprogramowanie do zarządzania projektami to było mnóstwo pracy dla wykresu, który będzie bezużyteczny następnego dnia... może nawet w ciągu następnej godziny lub dwóch.

Jak wszyscy wiemy (i doświadczamy), projekty zmieniają się codziennie. Tak więc, gdy jesteś zajęty ręcznym tworzeniem wykresu Gantta w Dokumentach Google, dane, ludzie i okoliczności mogą się zmienić i będziesz musiał zacząć od nowa.

Ta nieunikniona sytuacja jest powodem, dla którego niezbędne jest korzystanie z intuicyjnego narzędzia programowego, takiego jak ClickUp, aby wyeliminować ręczną pracę i aktualizację w czasie rzeczywistym. ClickUp to platforma zapewniająca najwyższą wydajność, umożliwiająca zespołom zarządzanie projektami, inteligentniejszą współpracę i skupienie całej pracy w jednym narzędziu. Niezależnie od tego, czy jesteś nowym użytkownikiem aplikacji zwiększających wydajność, czy doświadczonym kierownikiem projektu, ClickUp umożliwia niestandardowe dostosowanie do każdego rozmiaru zespołu, zapewniając spójną współpracę.

Wizualizuj swoje plany projektów z wykresami Gantta ClickUp

Widok wykresu Gantta w ClickUp nie może być łatwiejszy do tworzenia i monitorowania.

Kliknij + Widok w wybranym Przestrzeń, folder lub lista2. Wybierz Gantt Wprowadź nazwę dla tego widoku Kliknij `Dodaj widok

Dodaj widok ClickUp Gantt i zaznacz pola Personal view i Pin view, aby uzyskać dodatkowe ustawienia

To, czego Dokumenty Google nie mogą zrobić, a funkcja wykresu Gantta ClickUp'a przewyższa, to ustawienie i zarządzanie zależnymi zadaniami na osi czasu projektu:

Dowiedz się więcej o Zależności ClickUp'a !

Szybkie określenie czasu potrzebnego na zakończenie zadania poprzez najechanie kursorem na paski postępu Widok ścieżka krytyczna (łańcuch zadań kluczowych dla zakończenia projektu) Zarządzanie projektami w pojedynczych zadaniach lub grupach

Toggl Ścieżka krytyczna i funkcje wolnego czasu Slack włączone lub wyłączone w celu uzyskania bardziej niestandardowych ustawień

Dzięki edytorowi typu "przeciągnij i upuść" można w kilka sekund wprowadzić zmiany w wykresie Gantta bez konieczności rozpoczynania pracy od zera:

Dostosuj daty rozpoczęcia i terminy bez tworzenia drugiej tabeli

Dodawać zadania w dowolnym momencie, aby dostosować je do zakresu planu projektu

Otwórz zadanie, aby uzyskać opis, osoby przypisane, dane projektu i nie tylko

Dostosuj kolumny do żądanego rozmiaru, przeciągając szerokość na pasku bocznym widoku Gantt

Co dalej?

Gdy podstawowe wykresy Gantta w Dokumentach po prostu nie wystarczają, stwórz swój profesjonalny wykres Gantta w ClickUp i udostępniaj go każdemu za darmo już dziś! 🤩