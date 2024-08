10 najlepszych alternatyw i konkurentów dla Dokumentów Google 2024

Google Docs

to świetne narzędzie do tworzenia dokumentów, które pozwala współpracować z członkami zespołu w czasie rzeczywistym. Zespoły mogą używać go do dokumentowania notatek, pomysłów i procesów, aby wszyscy byli na tej samej stronie... dosłownie.

Brakuje mu jednak zaawansowanych opcji współpracy i oferuje ograniczony dostęp i uprawnienia offline.

Zamiast zmuszać cię do kompromisów, jesteśmy tutaj, aby pomóc ci znaleźć najlepsze alternatywy dla Dokumentów Google.

W tym artykule omówimy, dlaczego potrzebujesz alternatywy dla Google Docs i wyróżnij dziesięć najlepszych narzędzi, z których możesz korzystać już dziś.

udokumentujmy kilka alternatyw._ 📝

10 najlepszych alternatyw dla Dokumentów Google w 2024 roku

Ponieważ Dokumenty Google nie są najlepszym narzędziem do współpracy nad dokumentami, oto dziesięć doskonałych alternatyw:

Wspólne wykrywanie i edytowanie, dodawanie komentarzy i osadzanie linków w ClickUp Docs

ClickUp jest światowym najwyżej ocenianyoprogramowanie do zarządzania projektami i oprogramowanie do współpracy nad dokumentami używane przez różne zespoły w małych i dużych firmach.

Od pomocy w osiągnięciu przewagi dzięki unikalnym szablony projektów do śledzenia czasu spędzonego na wykonywaniu zadań, ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem narzędzie do zarządzania projektami .

Ale czekaj... w jaki sposób darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami pomoże Ci zarządzać dokumentami?

Odpowiedź leży w Docs.

Czym są dokumenty w ClickUp? Dokumenty ClickUp pozwalają tworzyć niesamowite dokumenty dla wszystkiego, co możesz sobie wyobrazić! 🤩

Potężne bazy wiedzy, przewodniki użytkownika, protokoły ze spotkań, SOP.... jeśli chodzi o Dokumenty, świat jest twoją ostrygą.

Po prostu pisz do woli, korzystając z nieograniczonej liczby stron.

Aby ułatwić zarządzanie plikami, skorzystaj z Funkcji powiązań ClickUp Docs, aby połączyć powiązane zadania i strony, dzięki czemu nie musisz przeglądać wielu stron wiki, aby je znaleźć. Możesz też oznaczyć dokumenty tagami, aby ułatwić ich wyszukiwanie.

Możesz także tworzyć zagnieżdżone strony (do pięciu poziomów) w swoich dokumentach i przenosić zagnieżdżone strony, przeciągając je i upuszczając.

chcesz udostępnić swój dokument członkom zespołu lub współpracownikom zewnętrznym?

Wystarczy użyć udostępnianie i uprawnienia w ClickUp!

Można udostępniać:

Wybrane strony dokumentu

Jako łącze prywatne

Jako łącze publiczne

W Google w celu indeksacji

Możesz także zwiększyć środki bezpieczeństwa, chroniąc swoje Dokumenty przed niechcianymi zmianami. Wystarczy włączyć opcję Ochroń tę stronę i dodać kontekst dla odbiorców.

co więcej? ClickUp AI w Docs to narzędzie do wspólnego pisania, które zawiera funkcje sztucznej inteligencji. Umożliwia użytkownikom tworzenie, edytowanie i poprawianie treści bezpośrednio w ich obszarze roboczym, zapewniając sugestie w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji tekstu. Narzędzie oferuje wbudowane komentarze i współpracę w czasie rzeczywistym między członkami zespołu, dzięki czemu idealnie nadaje się do projektów zespołowych.

E-mail marketing stał się łatwy dzięki ClickUp AI Wspólna edycja pozwala wszystkim w Twojej przestrzeni roboczej komentować, edytować i pracować nad dokumentem jednocześnie, bez nakładania się. Będziesz także wiedzieć, kto nad czym pracuje, dzięki funkcji pracy w czasie rzeczywistym Wykrywanie współpracy w ClickUp .

Możesz także dostosować Dokumenty do swoich potrzeb dzięki szerokiej gamie funkcji, takich jak:

Autor ustawienia: pokazują twórcę dokumentu i współtwórców

pokazują twórcę dokumentu i współtwórców Niestandardowy obraz okładki: wybór z galerii, pulpitu, linku lub biblioteki Unsplash

wybór z galerii, pulpitu, linku lub biblioteki Unsplash Rozmiar czcionki: wybierz mały, normalny lub duży, aby ułatwić przeglądanie

wybierz mały, normalny lub duży, aby ułatwić przeglądanie Edycja tekstu sformatowanego kreatywność z nagłówkami, tabelami, podkreśleniami i nie tylko

Licznik słów: zobacz ile słów wpisałeś w swoim dokumencie

zobacz ile słów wpisałeś w swoim dokumencie Spis treści: zarysuj zawartość swojego dokumentu i pozwól czytelnikom z łatwością przeskakiwać do różnych sekcji

zarysuj zawartość swojego dokumentu i pozwól czytelnikom z łatwością przeskakiwać do różnych sekcji Emoji: dodaj tony zabawnych i pomocnych emoji do swojego dokumentu 📝

dodaj tony zabawnych i pomocnych emoji do swojego dokumentu 📝 Banery: wyróżnij ważne informacje za pomocą kolorowych banerów

wyróżnij ważne informacje za pomocą kolorowych banerów Dzielniki: pomagają czytelnikom rozróżnić różne sekcje dokumentu

pomagają czytelnikom rozróżnić różne sekcje dokumentu Przyciski: spraw, aby Twoje publiczne dokumenty stały się oficjalne dzięki kolorowym przyciskom pasującym do Twojej marki

spraw, aby Twoje publiczne dokumenty stały się oficjalne dzięki kolorowym przyciskom pasującym do Twojej marki Osadzanie czegokolwiek : umieść w dokumencie wszystko, co chcesz, nie tracąc ani sekundy

: umieść w dokumencie wszystko, co chcesz, nie tracąc ani sekundy Załączniki: dodawaj zrzuty ekranu, pliki PDF i inne pliki do swojego dokumentu, aby mieć do nich szybki dostęp

dodawaj zrzuty ekranu, pliki PDF i inne pliki do swojego dokumentu, aby mieć do nich szybki dostęp Funkcje tworzenia map

_Ale to nie wszystko

Inne kluczowe funkcje ClickUp:

Taguj członków zespołu : przyciągnij uwagę członków zespołu, wspominając o nich w dok

: przyciągnij uwagę członków zespołu, wspominając o nich w dok Wzmianki o dokumentach użyj @@@, aby wspomnieć o dokumentach w opisie zadania lub polu komentarza

Powiązania dokumentów: dostęp do dokumentów w większej liczbie miejsc poprzez łączenie dokumentów między sobą lub z zadaniami

dostęp do dokumentów w większej liczbie miejsc poprzez łączenie dokumentów między sobą lub z zadaniami Przypisywanie komentarzy zaznacz dowolny tekst w dokumencie, aby dodać komentarz i utworzyć zadanie dla członka zespołu

Wbudowane widżety: dodawanie widżetów widoków Lista i Tablica oraz edytowanie przepływów pracy z poziomu dokumentu

Wbudowane widżety: dodawanie widżetów widoków Lista i Tablica oraz edytowanie przepływów pracy z poziomu dokumentu Pulpity nawigacyjne ClickUp dodaj dokumenty do pulpitów nawigacyjnych, aby uzyskać do nich szybki dostęp

Mapy myśli ClickUp : mapuj genialne pomysły na nadchodzący dokument 💡

Zalety ClickUp

Potężna darmowa wersja, która obsługuje nieograniczoną liczbę użytkowników

Łatwy w użyciu interfejs użytkownika z trybem online i offline

Zarządzanie plikami w popularnych systemach przechowywania danych w chmurze, takich jakDysk Google,Dropbox iBox* Przyspiesz procesy zatwierdzania i przekazywania informacji zwrotnych dzięki korekcie i adnotacjom

Prowadź swobodne rozmowy podczas pracy dziękiwidok czatu Rób nieograniczone notatki, zapisuj pomysły lub twórz listy kontrolne za pomocąNotatnik ClickUp Wysyłaj i odbieraj wiadomości e-mail bezpośrednio w zadaniu dziękiEmail ClickApp* Użyjskróty klawiszowe i skróty aby z łatwością tworzyć piękne dokumenty

Integruje się z kilkoma programami innych firm, takimi jakEvernote,YouTube,Calendlyorazwięcej* Dodawaj zadania i zarządzaj nimi za pomocą naszych aplikacji iOS i Androidaplikacje mobilne Ograniczenia ClickUp

Brak widoku tabeli w aplikacji mobilnej (jeszcze)

Odkryj wszystkie ekscytujące możliwości funkcje jakie oferuje ta darmowa alternatywa dla Dokumentów Google!

Cennik ClickUp

ClickUp oferuje trzy płatne plany cenowe:

Free Forever Plan (najlepszy do użytku osobistego)

(najlepszy do użytku osobistego) Unlimited Plan (najlepszy dla małych zespołów ($7/członka miesięcznie))

(najlepszy dla małych zespołów ($7/członka miesięcznie)) Business Plan (najlepszy dla średniej wielkości zespołów ($12/członka miesięcznie)

(najlepszy dla średniej wielkości zespołów ($12/członka miesięcznie) ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny klientów ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2000 opinii)

2. Microsoft Office Online

Via Microsoft OfficeMicrosoft Office Online to świetne narzędzie do współpracy online narzędzie do pisania . To oprogramowanie biurowe zapewnia bezpłatny dostęp do Microsoft Word kalendarz, formularze i nie tylko.

Nie można jednak uzyskać dostępu do dokumentów chronionych hasłem ani uruchamiać makr wewnątrz dokumentu podczas korzystania z MS Word online.

Najważniejsze funkcje Microsoft Office Online

Współtworzenie i współedytowanie dokumentów MS Word

W zestawie z aplikacją OneNoteaplikacja do robienia notatek* Funkcja "powiedz mi" pomaga w poruszaniu się po platformie

Każdy dokument Word jest automatycznie zapisywany w usłudze Microsoft OneDrive

Zalety pakietu Microsoft Office Online

Obsługa narzędzi formatowania dla stylów APA, MLA i Chicago

Bezpłatne szablony życiorysów, kalendarzy, biuletynów i nie tylko

Możliwość porządkowania danych za pomocą arkuszy kalkulacyjnych i skoroszytów

Ograniczenia Microsoft Office Online

Brak funkcji przeglądania w trybie offline

Microsoft Word Online nie ma zaawansowanych funkcji korekty

W programie Microsoft Word online nie można tworzyć podpisów, cytatów, bibliografii ani spisu treści

Ceny pakietu Microsoft Office Online

Microsoft Office Online to bezpłatne rozwiązanie do edycji dokumentów.

Oceny klientów Microsoft Office Online

G2 : 4.5/5 (100+ recenzji)

: 4.5/5 (100+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 11 000 recenzji)

3. Zoho Docs

Via Zoho Docs Zoho Docs to narzędzie do edycji dokumentów online z kilkoma podstawowymi funkcjami zarządzania projektami, takimi jak przypomnienia, raporty użytkowników i czat w aplikacji.

Jednakże, niezbędne zarządzanie dokumentami funkcje takie jak pliki chronione hasłem i udostępnianie plików z osobami niebędącymi użytkownikami są opatrzone tagiem price.

Najważniejsze funkcje Zoho Docs

Tworzenie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych lub prezentacji

Dołączanie dokumentów do czatu i wspólne ich przeglądanie

Kategoryzowanie plików według projektu, typu pliku lub autora

Integruje się z Zoho Office Suite

Zalety Zoho Docs

Darmowa wersja obsługuje uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Dostępna na urządzenia iPhone i Android

Możliwość pracy na plikach bez połączenia z Internetem. Zmiany zostaną zsynchronizowane po powrocie do trybu online

Ograniczenia Zoho Docs

Żaden plan cenowy nie oferuje nieograniczonego rozmiaru przesyłanych plików

Importowanie plików w aplikacjach mobilnych może być trudne

Nie można przypisywać zadań do wielu użytkowników w celu zaawansowanej współpracy

Cennik Zoho Docs

Zoho Docs ma trzy plany cenowe:

Plan darmowy

Plan standardowy : $4/miesiąc na użytkownika

: $4/miesiąc na użytkownika Premium plan: $6/miesiąc na użytkownika

Oceny klientów Zoho Docs

G2: 4.4/5 (ponad 100 opinii)

4.4/5 (ponad 100 opinii) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4. Dropbox Paper

Via Dropbox PaperDropbox Paper z fajną funkcją osobistego asystenta. Daje ci znać, gdy zbliża się termin lub gdy ktoś udostępnia ci dokument.

Jeśli jednak chcesz korzystać z aplikacji do użytku osobistego, możesz poszukać jej gdzie indziej.

Osobiste plany cenowe nie obejmują blokowania plików.

Najważniejsze funkcje Dropbox Paper

Przypisywanie zadań do wykonania członkom zespołu i dodawanie terminów ich wykonania

Usprawnianie procesów przekazywania informacji zwrotnych dzięki adnotacjom

Funkcja robienia notatek zapewnia zespołowi osobistą przestrzeń do planowania

Oznaczanie członków zespołu w komentarzach bez opuszczania dokumentu

Zalety Dropbox Paper

Notowanie pomysłów lub przekazywanie opinii w podróży na urządzeniu z systemem iOS lub Android

Możliwość przekształcania dokumentów w prezentacje jednym kliknięciem przycisku

Obsługuje szablony dlanotatki ze spotkania,burza mózgów, briefy kreatywne i nie tylko

Ograniczenia Dropbox Paper

Sortowanie i organizowanie plików może być trudne

Może być droższa niż inne narzędzia do edycji dokumentów

Brak zaawansowanych funkcjiprzetwarzanie tekstu ponieważ jest oparty na markdown

Cennik Dropbox Paper

Dropbox Paper jest narzędziem bezpłatnym.

Oceny użytkowników Dropbox Paper

G2: 4.1/5 (ponad 4000 recenzji)

4.1/5 (ponad 4000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

5. Apache OpenOffice

Via Apache OpenOffice Apache OpenOffice to narzędzie open-source do współpracy, które umożliwia tworzenie dokumentów, ilustracji 3D, równań matematycznych i nie tylko.

Aplikacja biurowa ma fajną funkcję edycji, która automatycznie koryguje, automatycznie uzupełnia i sprawdza pisownię, aby wyłapać błędy w locie.

Interfejs użytkownika jest jednak dość przestarzały w porównaniu z innymi narzędziami do edycji dokumentów.

Najważniejsze funkcje Apache OpenOffice

Edytor tekstu, którego można używać do sporządzania notatek lub pisania książek

Arkusze kalkulacyjne ułatwiające obliczanie, analizowanie i prezentowanie danych w raportach liczbowych

Tworzenie własnych szablonów i korzystanie z szablonów z repozytorium szablonów

Bezpłatne udostępnianie kopii wszystkim zainteresowanym

Zalety Apache OpenOffice

Edytor dokumentów może obsługiwać wiele języków

Możliwość zainstalowania aplikacji na dowolnej liczbie komputerów

Funkcja notatek wyświetla notatki i komentarze z boku dokumentu

Ograniczenia Apache OpenOffice

Brak aplikacji na urządzenia mobilne z systemem iOS do tworzenia dokumentów w podróży

Formaty plików takie jak XLSX i PPTX nie są jeszcze obsługiwane

Brak opcji zapisywania w chmurze

Ceny Apache OpenOffice

To narzędzie do edycji dokumentów można pobrać bezpłatnie.

Oceny klientów Apache OpenOffice

G2: 4.4/5 (ponad 10 recenzji)

4.4/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 30 recenzji)

6. Obsydian

Via ObsydianObsydian jest potężnym narzędziem do tworzenia notatek i aplikacja do zarządzania wiedzą najbardziej znana z możliwości łączenia i dostosowywania notatek, co czyni ją silnym pretendentem do miana najlepszej alternatywy dla Dokumentów Google.

W przeciwieństwie do innych aplikacji do robienia notatek, Obsidian działa jak "drugi mózg" - dając mózgowi przerwę od ciągłej pracy nad zapamiętywaniem treści notatek, miejsca ich przechowywania i powiązanych notatek. Obsidian może pomóc w łatwym tworzeniu połączeń między notatkami za pomocą linków zwrotnych, organizowaniu ich według wzorców, tematów, trafności względem siebie lub w dowolny inny sposób, który preferujesz dla lepszej organizacji informacji.

Bez wątpienia ta szczegółowość i wewnętrzne powiązania kontekstowe podniosą poziom umiejętności sporządzania notatek i radykalnie zmienią sposób zarządzania dokumentami na zawsze.

Kluczowe cechy

Widok linków zwrotnych i wykresów ułatwia użytkownikom nawigację po notatkach

Możliwość wyszukiwania pełnotekstowego

Codzienne notatki

Szablony

Zalety

Obsługuje CommonMark i GitHub Flavored Markdown (GFM) dla przenośności

Konfigurowalna platforma; możliwość dodawania wtyczek w celu stworzenia spersonalizowanego zestawu narzędzi do sporządzania notatek

Dostępne na Mac, Windows, Linux, Web, iOS, Android

Ograniczenia

wersja na iOS działa tylko z iCloud (nie działa z innymi folderami w chmurze)

Brak możliwości eksportu notatek do MS Word (tylko jako plik PDF)

Brak możliwości edycji tabel (dostępne jako wtyczka)

Cena

Obsidian oferuje trzy plany:

Personal: Darmowy

Darmowy Catalyst: $25+ jednorazowa płatność

$25+ jednorazowa płatność Komercyjny: 50 dolarów za użytkownika rocznie

Oceny użytkowników

Product Hunt: 5/5 (195+ opinii)

Bonus:_ Obsidian vs. Notion

7. Evernote

Via Evernote Evernote jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów do tworzenia notatek i zarządzanie zadaniami aplikacja ta wyróżnia się organizacją notatek i dostępnością. Została zaprojektowana w celu usprawnienia robienia notatek, planowania projektów i współpracy zespołowej, umożliwiając łatwe przechwytywanie, organizowanie i uzyskiwanie dostępu do cyfrowych notatek na wszystkich urządzeniach, a nawet dostęp do nich w trybie offline na urządzeniach mobilnych.

Funkcja Home pozwala wyświetlać najważniejsze notatki na jednym pulpicie nawigacyjnym, porządkować je przy użyciu notatników, stosów notatników, tytułów i tagów, a także tworzyć listy rzeczy do zrobienia z notatkami, aby przekształcić pomysły w konkretne działania. Biorąc pod uwagę, że Dokumenty Google nie mają tej funkcjonalności, jest to świetna alternatywa dla aplikacji do robienia notatek.

Aby w pełni wykorzystać możliwości tej aplikacji i zapewnić bardziej płynny przepływ pracy, warto zintegrować Evernote z najczęściej używanymi i ulubionymi narzędziami pracy, takimi jak Kalendarz Google , Slack, (i ClickUp ). 😉

Kluczowe cechy

Główny pulpit nawigacyjny z widżetami

Wyszukiwanie geograficzne

Mobilne notatki offline

Adnotacje PDF

Wyszukiwanie w plikach PDF i dokumentach pakietu Office

Historia notatek

Zadania

Pros

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Dostępność

Możliwości wyszukiwania notatek

Funkcje zarządzania zadaniami

Dostępny na wszystkich głównych platformach

Ograniczenia

Ograniczony darmowy plan ograniczający użytkowników tylko do jednego notatnika i 50 notatek

Drogi plan premium

Ceny

Darmowy

Personal: $8.99/miesiąc

$8.99/miesiąc Profesjonalny: $10.99/miesiąc

$10.99/miesiąc Zespoły: $14.99/użytkownika/miesiąc

Oceny użytkowników

G2 : 4.5/5 (1,965+ opinii)

: 4.5/5 (1,965+ opinii) Trust Radius: 8.3/10 (1,649+ opinii)

Sprawdź te_ **Alternatywy dla Evernote !

8. Coda

Via CodaCoda to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania dokumentami, które łączy wszystkie słowa, dane i pracę zespołową w jednym potężnym dokumencie.

Zespoły mogą łączyć bloki konstrukcyjne w celu utworzenia dokumentu, tworzyć, edytować i przeglądać dokumenty i arkusze kalkulacyjne jednocześnie, tworzyć ankiety i sondaże, konfigurować niestandardowe przepływy pracy, automatyzować powiadomienia i wiele więcej.

Kluczowe cechy

Automatyzacja

Integracja i wtyczki

Szablony dokumentów Coda

Przeciąganie i upuszczanie szablonów

Zaawansowane blokowanie dokumentów

Pros

Zawiera funkcje przeciągania i upuszczania

Oferuje konfigurowalne szablony

Współpraca w czasie rzeczywistym

Aplikacja przyjazna dla urządzeń mobilnych

Ograniczenia

Onboarding może być onieśmielający; stroma krzywa uczenia się

Problemy z integracją z innymi narzędziami

Niska prędkość i wydajność

Ceny

Darmowy

Pro : 10 USD/miesiąc za Doc Maker

: 10 USD/miesiąc za Doc Maker Team : 30 USD/miesiąc za Doc Maker

: 30 USD/miesiąc za Doc Maker Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny użytkowników

G2: 4.5/5 (296+ recenzji)

4.5/5 (296+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (73+ opinii)

Sprawdź te_ **Alternatywy dla kodowania !

9. Quip

Via Quip Kolejną niesamowitą aplikacją, która może być używana jako alternatywa dla Dokumentów Google jest Quip - aplikacja do zarządzania dokumentami i oprogramowanie do współpracy zespołowej stworzone przez Salesforce, aby pomóc scentralizować i zorganizować pracę zespołu oraz komunikować się w ramach tej samej aplikacji.

Dzięki temu narzędziu użytkownicy mogą tworzyć i udostępniać dokumenty, arkusze kalkulacyjne, slajdy prezentacji i listy zadań oraz korzystać z wbudowanej funkcji czatu, aby utrzymać dyskusje zespołu zorganizowane w jednym miejscu. Unikalne połączenie funkcji komunikacji i pisania umożliwia zespołowi bardziej efektywną współpracę bez konieczności wysyłania wiadomości e-mail - mogą bezpośrednio przeprowadzać burze mózgów i omawiać pracę bezpośrednio w aplikacji i wokół dokumentu.

Kluczowe funkcje

Zarządzanie dokumentami i przepływem pracy

Dyskusje i fora

Czat zespołowy lub 1-1/czat i edycja w czasie rzeczywistym

Tryb offline

Wyszukiwanie

Udostępnianie plików

Możliwości integracji

Śledzenie statusu

Dostęp mobilny

Pros

Świetne rozwiązanie do współpracy zespołowej online

Organizacja, widoczność i edycja na żywo w jednej aplikacji

Funkcje tworzenia notatek i zarządzania projektami

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Ograniczenia

Podstawowe narzędzia do formatowania

Ceny

Starter: $10/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

$10/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie) Plus: $25/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

$25/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie) Zaawansowane: 100 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny użytkowników

G2 : 4/5 (1,602+ recenzji)

: 4/5 (1,602+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (182+ recenzji) **Porównanie Dokumentów Google z Confluence !

10. Microsoft Word

Via Microsoft Word Jedną z najlepszych alternatyw dla Dokumentów Google i najczęściej używanych edytorów tekstu jest Microsoft Word. Jego przyjazne dla użytkownika i zaawansowane funkcje pozwalają użytkownikom tworzyć, zapisywać i eksportować dokumenty profesjonalnej jakości.

Jest wyposażony w potężne możliwości przetwarzania dokumentów, takie jak solidne narzędzia do formatowania tekstu i obrazów, które umożliwiają edycję dokumentów zgodnie z preferencjami lub potrzebami projektu. Osoby i zespoły mogą również uzyskać dostęp do wielu gotowych do użycia szablonów, aby zachować spójność procesów, przyspieszyć proces dokumentowania lub po prostu jako przewodnik formatowania.

Kluczowe cechy

Funkcja automatycznego zapisywania

Formatowanie czcionek i tekstu

Obsługa HTML i obrazów

Gotowe do użycia szablony

Sprawdzanie gramatyki i pisowni

Pros

Potężne możliwości przetwarzania dokumentów

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Możliwość przygotowywania dokumentów offline

Integracja z innymi narzędziami

Ograniczenia

Aby uzyskać dostęp do funkcji premium, należy zakupić pakiet Microsoft

Cena

Microsoft 365 Personal (1 osoba): 6,99 USD/miesiąc lub 69,99 USD/rok

Microsoft 365 Family (do 6 osób): 9,99 USD/miesiąc lub 99,99 USD/rok

Microsoft Corporation: 159,99 USD

Oceny użytkowników

G2 : 4.5/5 (1,586+ recenzji)

: 4.5/5 (1,586+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,007+ recenzji)

Sprawdź te_ Microsoft Word Alternatives !

Dlaczego potrzebujesz alternatywy dla Dokumentów Google

Google Docs to oparte na chmurze narzędzie do edycji dokumentów i narzędzie do współpracy które pozwala zespołom tworzyć, udostępniać i edytować dokumenty w scentralizowanym miejscu.

Pozwala na wirtualne zespoły łatwa współpraca nad dokumentami dzięki takim funkcjom jak

Komentarze

Wzmianki użytkowników

Historia zmian dokumentu

Automatyczne zapisywanie

Udostępnianie dokumentów

W ten sposób nie będziesz musiał współpracować, wysyłając sobie nawzajem dokumenty pocztą elektroniczną. W końcu długie wątki e-mail oznaczają tylko utracone dokumenty i stresujące doświadczenia z zespołem . 😫

Dokumenty Google umożliwiają również dodawanie obrazów do dokumentu Google za pomocą wbudowanej wyszukiwarki Google, a nawet korzystanie z innych aplikacji Google, takich jak Prezentacje Google.

I choć wszystko to brzmi fajnie, aplikacja Dokumenty Google ma kilka rażących ograniczeń:

1. Brak zaawansowanych funkcji współpracy

Dokumenty Google mają kilka podstawowych funkcji funkcji współpracy nad treścią takie jak edycja w czasie rzeczywistym, udostępnianie dokumentów i przechowywanie w chmurze. Możesz sort of tworzyć osie czasu , Wykresy Gantta , schematy blokowe lub kalendarze w Dokumentach Google .

Jeśli jednak chcesz udokumentować duży projekt, ta aplikacja Google nie wystarczy. 💇

Brakuje zaawansowanych funkcji współpracy, takich jak śledzenie postępów, śledzenie czasu , niestandardowe statusy zadań i wiele innych. Są one niezbędne, jeśli chcesz monitorować wydajność projektu i ożywić wizję przestrzeni.

2. Trudny w użyciu jako system bazy wiedzy

Oto trzy powody, dla których Dokumenty Google nie są najbardziej wszechstronne bazą wiedzy :

A. Organizacja plików

"Ugh, gdzie jest ten _dokument _który otworzyłem sekundę temu?"

"Pamiętam, że kolega z zespołu udostępnił mi ten dokument, ale nigdzie nie mogę go znaleźć!"

brzmi znajomo?

Tworzenie przyzwoitego systemu archiwizacji w Dokumentach Google może wydawać się wędrówką.

Podróż jest długa, a drogi wyboiste.

Będziesz nawet musiał korzystać z Dysku Google, aby ręcznie tworzyć foldery i organizować dokumenty w oparciu o ich projekty.

Zamiast tego, dzięki alternatywie dla Dokumentów Google, możesz spędzić ten czas produktywnie!

B. Udostępnianie i uprawnienia

Udostępnianie i uprawnienia mogą być totalnym hamulcem w Dokumentach Google.

Czasami zapominasz dać dostęp członkowi zespołu, a innym razem wybierasz opcję "każdy z linkiem".

Scenariusz pierwszy spowoduje stratę czasu i zamieszanie, a scenariusz drugi, cóż... powiedzmy, że w pewnym sensie swobodnie udostępniłeś swoje dokumenty w Internecie.

C. Nie można zagnieżdżać stron

Dokumenty Google nie pozwalają na zagnieżdżanie stron (tworzenie podstron).

dlaczego zagnieżdżone strony są ważne dla zarządzania wiedzą?

Możliwość zagnieżdżania stron oznacza, że można stworzyć dobrze ustrukturyzowany dokument, w którym niektóre strony są ustawione jako podstrony innych stron głównych.

Bez nich złożone dokumenty będą trudne do zorganizowania.

Znajdź najlepszą alternatywę Dokumentów Google dla swojego zespołu

Nie zrozum nas źle, Dokumenty Google to przydatne oprogramowanie do edycji dokumentów.

ale to mniej więcej wszystko, co potrafi

Na szczęście istnieją inne narzędzia do współpracy, które pozwolą ci przebić się przez Google Docs.

Jeśli nie wiesz od czego zacząć, dlaczego nie zacząć od ClickUp?

ClickUp nie tylko pozwala tworzyć dokumenty i edytować je wraz z członkami zespołu w czasie rzeczywistym, ale także pozwala z łatwością zarządzać projektami.

Od pomocy w mapowaniu pomysłów w mapach myśli po śledzenie terminów, ClickUp jest najlepszym narzędziem do zarządzania projektami Alternatywa dla pakietu Microsoft Office . Dołącz do ClickUp za darmo już dziś aby poznać najlepsze narzędzie do zarządzania dokumentami!