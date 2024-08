Przełamywanie metody ścieżki krytycznej (CPM) w zarządzaniu projektami

W świecie złożonych projektów terminowa realizacja jest koniecznością.

W końcu niedotrzymywanie terminów jest jak noszenie neonu z napisem "niewiarygodny" dla klientów. Aby zapewnić powodzenie, kluczowe jest przyjęcie realistycznego i skrupulatnego podejścia do planowania.

Możesz nie mieć nadludzkich zdolności, ale masz metodę ścieżki krytycznej.

Ta potężna technika może pomóc w nadmiernym doładowaniu zarządzania projektami poprzez precyzyjną analizę zależności zadań i sekwencji krytycznych! 💥

Ten artykuł wyjaśnia metodę ścieżki krytycznej, jej zalety, przypadki użycia i główne elementy. Dostarczy również wskazówek krok po kroku i zasugeruje kilka pomocnych rozwiązań oprogramowanie do zarządzania projektami aby ułatwić wdrożenie metody ścieżki krytycznej, nawet dla początkujących.

Czym jest metoda ścieżki krytycznej?

Metoda ścieżki krytycznej to seria lub sekwencja obowiązkowych do zrobienia zadań określających ogólną oś czasu projektu. Takie zadania nazywamy działaniami krytycznymi i są one niezbędne do powodzenia i terminowej realizacji projektu. ⏲️

Metoda ścieżki krytycznej, znana również jako analiza ścieżki krytycznej (CPA), jest techniką wykorzystywaną przez osoby zarządzające projektami do tworzenia dokładnych formularzy harmonogramów dla całego projektu. Dokonują tego poprzez identyfikację krytycznych zależnych zadań, obliczając czas ich trwania za pomocą specjalistycznej formuły (lub algorytmu ścieżki krytycznej).

Łatwo zobacz oś czasu ścieżki krytycznej, harmonogram i działania w konfigurowalnym widoku wykresu Gantta typu "przeciągnij i upuść" w ClickUp

Często również używają wykresów Gantta lub innych diagramów, aby zwizualizować i lepiej zrozumieć oś czasu projektu . Kierownicy projektów używają go, aby uzyskać zakończony widok z lotu ptaka na cały projekt i jego zależne zadania, aby podejmować lepsze decyzje.

Metoda ta została opracowana w latach 50. przez Jamesa E. Kelleya z Remington Rand i Morgana R. Walkera z DuPont, którzy chcieli obniżyć koszty związane z nieefektywnym harmonogramowaniem. Para ta wynalazła również technikę oceny i przeglądu programu (PERT), podobną metodę często stosowaną obok metody ścieżki krytycznej.

Metoda ścieżki krytycznej vs. PERT

CPM i PERT są zarówno metodyki zarządzania projektami do planowania i harmonogramowania. W przeciwieństwie do CPM, który jest modelem deterministycznym, PERT jest probabilistyczny, co oznacza, że uwzględnia zakres możliwych czasów trwania dla każdego zadania, aby zapewnić bardziej elastyczne oszacowanie osi czasu.

Aby zagłębić się w różnice między nimi, zapoznaj się z poniższą tabelą:

Korzyści ze stosowania metody ścieżki krytycznej w zarządzaniu projektami

Kierownicy projektów znajdą wiele korzyści ze stosowania metody ścieżki krytycznej, w tym:

Dokładne szacowanie: Dzięki metodzie ścieżki krytycznej można dokonywać przewidywań, ustawić realistyczne oczekiwania i z powodzeniem planować pozostałą część projektu Efektywny plan: Łatwe tworzenie dobrze skonstruowanego, realistycznego i adaptowalnego harmonogramu projektu ścieżki krytycznej i zapobieganie poważnym komplikacjom na drodze do zakończenia projektu Priorytetyzacja zadań: Metoda ścieżki krytycznej pomaga zidentyfikować krytyczne zadania, które muszą znaleźć się na szczycie listy priorytetówlista priorytetów oraz najbardziej logiczną kolejność ich zakończenia Optymalizacja zasobów: Gdy już wiesz, co musi zostać zrobione, do kiedy i w jakiej kolejności, możesz efektywnie przydzielać pracę iprzydzielać inne zasoby5. Usprawniona komunikacja: Dzięki zdefiniowanemu, zwizualizowanemu harmonogramowi łatwiej jest upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie, co przyczynia się do płynniejszego cyklu pracy

Kiedy stosować metodę ścieżki krytycznej

Analiza ścieżki krytycznej powinna mieć miejsce na początku cyklu życia projektu. Zazwyczaj przeprowadza się ją na scenie planowania przed ustaleniem harmonogramu. W niektórych przypadkach, osoby zarządzające projektami przeprowadzają ją nawet wcześniej i włączają ją do propozycji projektu .

Z łatwością opracuj propozycję projektu za pomocą tablic ClickUp, aby wizualnie zobaczyć każdy krok lub fazę projektu

Branże zajmujące się złożonymi projektami, takie jak budownictwo , inżynieria i planowanie wydarzeń, są tymi, które najbardziej korzystają z metody ścieżki krytycznej. Oprócz projektów obejmujących wiele ruchomych części, metoda ścieżki krytycznej może być również pomocna, jeśli chodzi o czas lub projektów o ograniczonych zasobach . 🚨

Kluczowe elementy metody ścieżki krytycznej

Zanim zaczniemy poznawać CPM krok po kroku, zapoznajmy się z jej głównymi pojęciami i ich znaczeniem. Potraktuj następną sekcję jako słowniczek metody ścieżki krytycznej! 📖

Działania w projekcie

W CPM działania mogą być krytyczne lub niekrytyczne. Działania krytyczne to te, które zostały zidentyfikowane jako ważne i włączone do ścieżki krytycznej. Niekrytyczne działania w projekcie to wszystkie inne zadania. Są one mniej wrażliwe na czas lub mniej istotne, co zapewnia większą elastyczność w planowaniu.

Oto uproszczony przykład: Jeśli twój projekt ma na celu budowę domu, położenie fundamentów i instalacja dachu byłyby uważane za działania krytyczne, podczas gdy dekoracja wnętrz należałaby do kategorii niekrytycznej. 🏠

Zależności między zadaniami

Działania mają swoje relacje, tj. zależności. Oznacza to, że zadania muszą być wykonywane w określonej kolejności. Na przykład, niektóre zależne zadania muszą zakończyć się przed rozpoczęciem innych lub muszą rozpocząć się jednocześnie.

Kontynuując nasz przykład z budową domu - nie możesz rozpocząć meblowania pokoju, dopóki nie skończysz kłaść podłogi, a farba na ścianach nie wyschnie. 🛋️

Diagram ścieżki krytycznej sieci

Sieciowy diagram ścieżki krytycznej to schemat blokowy służący do wizualizacji osi czasu projektu i zależności zadań. Składa się z węzłów, które są zwykle reprezentowane przez prostokąty lub okręgi, oraz łączników, tj. strzałek.

Wizualizacja struktury działań w ten sposób ułatwia zrozumienie i identyfikację działań krytycznych. Diagram ścieżki krytycznej czasami wyróżnia obszary różnymi kolorami, aby odróżnić je od niekrytycznych sekwencji zadań.

Można również użyć Wykresy Gantta i PERT do wizualizacji osi czasu projektu i ścieżek krytycznych, ale więcej na ten temat w sekcji "jak to zrobić"! 👀

Formuły i metryki

Metoda ścieżki krytycznej składa się z szeregu obliczeń w celu określenia czasu trwania zadań i ścieżki krytycznej. Podstawowymi wskaźnikami są:

Najwcześniejszy czas rozpoczęcia (ES): Najwcześniejsza możliwa data rozpoczęcia działania z uwzględnieniem zależności Najwcześniejszy czas zakończenia (EF): Najwcześniejsza możliwa data zakończenia działania, biorąc pod uwagę jego ES i czas trwania Najwcześniejszy czas rozpoczęcia (LS): Ostatnia możliwa data rozpoczęcia działania przed spowodowaniem znacznego opóźnienia projektu Najpóźniejszy czas zakończenia (LF): Najpóźniejsza możliwa data zakończenia zadania w oparciu o jego LF i czas trwania Czas trwania zadania (t): Całkowity czas potrzebny do zakończenia zadania

Formuła ścieżki krytycznej składa się z dwóch części, które wyjaśnimy poniżej.

Przejście do przodu

Używamy przejścia do przodu, aby obliczyć ES i EF.

ES pierwszej aktywności na dowolnej ścieżce zawsze będzie wynosić 1, ponieważ wskazuje początek, tj. pierwszy dzień projektu.

ES wszystkich innych działań jest równe najwcześniejszemu punktowi końcowemu poprzedniego działania plus 1:

ES = EF poprzedniej aktywności + 1

EF równa się sumie ES i czasu trwania aktywności minus 1:

EF = ES + t - 1

Przejście wstecz

W przejściu wstecz obliczamy LS i LF.

LF ostatniej aktywności na dowolnej ścieżce będzie zawsze taki sam, ponieważ wskazuje koniec, tj. ostatni dzień projektu.

LS aktywności równa się różnicy między LF a czasem trwania zadania plus 1:

LS = LF - t + 1

LF aktywności równa się LS kolejnej aktywności minus 1:

LF = LS następnej aktywności - 1

Float/Slack

Pływak float lub slack reprezentuje, jak długo zadanie niekrytyczne może być opóźnione bez wpływu na całą oś czasu projektu. Krytyczne zadania nie dopuszczają opóźnień, więc ich wynik float automatycznie wynosi 0.

Istnieją dwa rodzaje float:

Total float: Kwota opóźnienia, która nie ma wpływu na datę zakończenia projektu (LS lub LF - ES lub EF) Free float: Kwota opóźnienia, która nie wpływa na datę rozpoczęcia kolejnego zadania (ES kolejnego działania - EF bieżącego działania)

Jak obliczyć ścieżkę krytyczną w zarządzaniu projektami

Teraz, gdy opanowałeś już wszystkie elementy metody ścieżki krytycznej, nadszedł czas, aby przetestować swoją wiedzę. W tej sekcji pokażemy jak obliczyć ścieżkę krytyczną projektu w sześciu krokach. 🧮

Sortowanie, filtrowanie lub grupowanie zadań dla lepszej widoczności na liście ClickUp

Pro tip: Jeśli wybierzesz opcję narzędzie do zarządzania projektami jak ClickUp możesz oszczędzić sobie ręcznej i powtarzalnej pracy. Zamiast zaczynać od zera, skorzystaj z gotowych szablonów Szablon analizy ścieżek krytycznych ClickUp .

Z licznymi zarządzanie zadaniami funkcje i intuicyjne wykresy Gantta, to narzędzie sprawia, że CPM jest bardziej dostępny i usprawniony! 🙌

Krok 1: Utwórz listę zadań

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest określenie zakresu projektu. Zbierz wszystkie działania w jednym miejscu i zdefiniuj cele, budżet i termin realizacji.

Lista wszystkich zadań w projekcie w celu określenia jego zakresu

Widok listy w ClickUp zapewnia do tego idealne ramy. Jest to arkusz kalkulacyjny, w którym można wyświetlić listę wszystkich zadań, podzadań i istotnych informacji na ich temat w niestandardowych polach, takich jak:

Daty rozpoczęcia i zakończenia

Czas trwania

Odpowiedzialny dział

Dokumenty towarzyszące

Zachęcamy do dodawania innych pól niestandardowych, aby ułatwić planowanie projektów. Masz do dyspozycji ponad 20 typów pól, w tym listę rozwijaną, pole wyboru, ocenę i pasek postępu.

Oprócz listy zadań, możesz je również przydzielać, załączać pliki i prowadzić dyskusje z zespołem w komentarzach.

Niestandardowy system zarządzania projektami poprzez układanie kolumn zgodnie z własnymi preferencjami, takimi jak status, osoba przypisana, priorytety i inne

Nie jesteś fanem arkuszy kalkulacyjnych i list? Kierownicy projektów mogą zrobić wszystko w stylu Kanban Widok Tablicy ClickUp aby być na bieżąco z harmonogramem projektu, odkryć ograniczenia zasobów i zobaczyć rzeczywisty postęp w kierunku zakończenia projektu.

Krok 2: Zdefiniuj zależności między zadaniami

Dokładna identyfikacja zależności jest kluczowa dla szacowanego czasu i planu. Przedyskutuj z zespołem i wykorzystaj swoje wcześniejsze doświadczenia, aby ustalić najbardziej logiczną kolejność zadań.

Aby zdefiniować relacje między zadaniami w ClickUp, kliknij prawym przyciskiem myszy na zadanie i wybierz opcję Dependencies. Do wyboru są trzy rodzaje zależności:

Waiting on: Zadania, które muszą zostać zakończone przed wybranym zadaniem Blokada: Zadania, które nie mogą się rozpocząć przed zakończeniem wybranego zadania Powiązane: Zadania, które są powiązane, ale nie są zależne od wybranego zadania

Wymyśl idealną kolejność zadań

Definiowanie relacji jest jeszcze łatwiejsze w widoku Gantt. Wystarczy wybrać punkt po dowolnej stronie paska zadań i przeciągnąć go na odpowiadający mu punkt na innym zadaniu.

Najlepsze jest to, że widok ten umożliwia automatyczną zmianę kolejności zależnych od siebie zadań. Aby go aktywować, otwórz rozwijaną listę Show i włącz opcję Reschedule Dependencies.

Krok 3: Wizualizacja

Użyj diagramu sieciowego, struktura podziału pracy (WBS) , Wykres PERT lub inną metodę wizualizacji, aby uczynić złożoną strukturę zadań projektu bardziej zrozumiałą. Narysuj schemat blokowy i uporządkuj zadania w oparciu o ich kolejność chronologiczną i zależności.

Spraw, aby oś czasu projektu była łatwiejsza do uchwycenia za pomocą diagramu sieciowego, wykresu Gantta ClickUp lub innej metody

Możesz użyć długopisu i papieru, programu do edycji tekstu lub rysowania lub oprogramowania do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp. Tablica ClickUp Widok umożliwia burzę mózgów i współpracę z zespołem przy podejmowaniu decyzji. Możesz błyskawicznie tworzyć dobrze wyglądające wykresy WBS lub PERT. Użyj kształtów i łączników, aby stworzyć strukturę. Dodaj dodatkowe elementy, takie jak obrazy i dokumenty, aby diagram był bardziej bogaty w informacje.

Jak zwykle, możesz zacząć od szablonu, aby zaoszczędzić czas. ClickUp oferuje wiele gotowych szablonów, takich jak ten uniwersalny Szablon wykresu PERT ClickUp lub ClickUp Prosty szablon wykresu PERT .

Chociaż różnią się pod względem struktury, Wykresy Gantta są również wygodnym sposobem na wyobrażenie sobie kolejności zadań w projekcie i oszacowanie czasu ich trwania. W ClickUp wykresy Gantta są interaktywne i elastyczne. Umożliwiają jednoczesne rysowanie mapy drogowej i planowanie zadań za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Krok 4: Oszacowanie czasu trwania zadania

Kolejnym krokiem jest określenie czasu trwania każdego zadania, tj. ile dni zajmie jego zakończenie. Oszacuj na podstawie swojego doświadczenia, danych historycznych i standardów branżowych. Skonsultuj się z innymi, w szczególności z ekspertami, aby uzyskać wiele perspektyw i dokonać najdokładniejszych prognoz.

Wprowadź informacje w wyznaczonych polach w widoku listy lub zaktualizuj je bezpośrednio w widoku Gantt, zmieniając rozmiar pasków zadań.

Krok 5: Identyfikacja ścieżki krytycznej

Odkryj najdłuższą sekwencję działań krytycznych i ile masz luzu w przypadku działań niekrytycznych

Korzystając z wcześniej udostępnianych formuł, oblicz ES, LS, EF, LF i Slack. Zacznij od pierwszego zadania, którego czas rozpoczęcia wynosi 1, a następnie zdefiniuj EF i LF na podstawie czasu jego trwania. Powtórz to samo dla wszystkich pozostałych zadań.

Najdłuższa sekwencja działań krytycznych (tych, które mają 0 luzu) jest twoją ścieżką krytyczną . Możesz także mieć wiele ścieżek krytycznych.

Obliczenia te są znacznie łatwiejsze w zarządzaniu dzięki ClickUp Gantt View . W swoim wykres Gantta projektu ponownie wybierz opcję Pokaż, ale tym razem włącz opcję Ścieżka krytyczna i/lub czas Slack .

Ścieżka krytyczna będzie wyświetlana z innym schematem kolorów, podświetlając zadania z zależnością blokującą na czerwono. 🛑

Po włączeniu opcji Slack Time, fioletowy pasek pojawi się obok niekrytycznych działań, aby zobrazować przestrzeń, na którą pozwalają. 🟣

Innym sposobem na odróżnienie zadań krytycznych od niekrytycznych jest dodanie etykiet priorytetów i kodów kolorystycznych. Można na przykład przypisać czynnościom krytycznym etykiety o wysokim priorytecie, a czynnościom niekrytycznym etykiety o niskim priorytecie, a oprogramowanie odpowiednio je pokoloruje.

Krok 6: Wykonaj i zrewiduj

Wreszcie, zacznij wprowadzać swój projekt w życie zadanie po zadaniu. 🧱

W miarę wykonywania zadań możesz zdać sobie sprawę, że niektóre z nich nie są konieczne lub napotkasz nieoczekiwane ograniczenia zasobów. Opóźnienie spowodowane takimi wydarzeniami nazywane jest ścieżką krytyczną.

Monitoruj uważnie działania, aby zapewnić zgodność z harmonogramem i wychwycić wszelkie zmiany w planie na czas.

Użyj ClickUp'a Śledzenie celów funkcja pozwalająca pozostać na dobrej drodze do osiągnięcia celów dzięki jasnym ośmiornicom czasu, mierzalnym celom i automatyzacji śledzenia postępów

W ClickUp możesz Cele ClickUp i automatycznie śledzić postępy. Wybieraj pomiędzy celami dotyczącymi zadań, liczbowymi, pieniężnymi i Prawda/Fałsz, a następnie zarządzaj nimi wszystkimi w jednym miejscu. Dzięki ścisłemu monitorowaniu celów i postępów możesz mieć pewność, że Twój projekt pozostaje na właściwej ścieżce przez cały czas. 🛣️

Przykład analizy ścieżki krytycznej

Pamiętasz nasz wcześniejszy przykład budowy domu? Rozwińmy go! Pokażemy ci, jak zastosować analizę ścieżki krytycznej do rzeczywistego przykładu.

Będziemy korzystać z tego samego szablonu analizy ścieżki krytycznej ClickUp.

Lista wszystkich zadań wraz z terminami, osobami przypisanymi, dokumentami i innymi ważnymi informacjami w szablonie analizy ścieżki krytycznej ClickUp

Zacznijmy od listy wszystkich zadań, które musimy wykonać, aby zbudować dom:

Planowanie i projektowanie Przygotowanie placu budowy Budowa fundamentów Szkieletowanie i prace konstrukcyjne Instalacje Malowanie Umeblowanie Architektura krajobrazu

Zanotujemy również podzadania. Na przykład na scenie planowania i projektowania będą to:

Zatrudnienie architekta Określenie układu domu Uzyskanie wszystkich pozwoleń Określimy również pożądaną datę rozpoczęcia i zakończenia projektu od 18 maja do 5 marca.

Tworzenie diagramu osi czasu za pomocą szablonu ClickUp PERT Chart Template

Następnie utworzymy diagram w widoku Tablicy. Na początek skorzystamy z szablonu ClickUp PERT Chart Template. Biorąc pod uwagę zależności i przydzielając większe kształty zadaniom, które wymagają najdłuższego czasu, stworzymy schemat blokowy, aby zwizualizować nadchodzącą pracę.

Kończenie diagramu, zwracanie uwagi na równoległe zadania i inne zależności

Zauważ, jak kroki rozwidlają się po kroku Installations? Ma to na celu wskazanie, że:

Malowanie zewnętrzne może nastąpić w dowolnym momencie po instalacjach

Malowanie wewnętrzne nie może mieć miejsca, dopóki instalacje nie zostaną zakończone

Malowanie wewnętrzne i zewnętrzne może odbywać się jednocześnie, co oznacza, że zadania te są równoległe

Meblowanie nie może nastąpić przed wyschnięciem malowania wnętrz

Scena kształtowania krajobrazu może rozpocząć się dopiero po wyschnięciu farby zewnętrznej

Po zakończeniu tworzenia diagramu wyświetl zależności w widoku listy lub widoku Gantta.

Oszacowanie czasu trwania każdego działania i formularz realistycznego harmonogramu za pomocą wykresu Gantta

Następnie oszacujemy czas trwania zadań, wpisując liczbę dni w wyznaczonym polu w widoku listy. Biorąc pod uwagę te informacje, zaplanujemy zadania i/lub podzadania w widoku Gantt.

Określenie ścieżki krytycznej projektu i zdefiniowanie luzu dla elastycznych, niekrytycznych działań

Wreszcie, obliczymy ścieżkę krytyczną oraz Slack. W naszym przypadku luz jest niewielki, ponieważ większość działań ma kluczowe znaczenie.

Jak widać na powyższym obrazku, jedynym zadaniem z luzem jest malowanie zewnętrzne. Gdy instalacje zostaną zakończone, malowanie zewnętrzne może nastąpić w dowolnym momencie, pod warunkiem, że przeznaczono wystarczająco dużo czasu na suszenie i ewentualnie zagospodarowanie terenu.

Powiedzmy, że nastąpiła zmiana planów, a nasi wykonawcy podłóg poprosili o zmianę terminu na następny tydzień. W takim przypadku pasek podzadania zostanie przeniesiony w nowe miejsce. Po włączeniu automatycznej zmiany harmonogramu pozostałe zadania zostaną odpowiednio zaktualizowane! ✔️

Nawiguj oś czasu projektu jak profesjonalista dzięki metodzie ścieżki krytycznej

Metoda ścieżki krytycznej może być doskonałą pomocą podczas pracy nad wymagającym projektem. Umożliwia ona skrupulatną ocenę i sekwencjonowanie zadań, zapewniając dotrzymywanie terminów, utrzymywanie harmonogramu projektu w porządku, utrzymywanie zdrowych relacji z klientami oraz napędzanie rzeczywistego postępu i rozwoju.

**Kiedy twoje zadania są uporządkowane, reszta projektu układa się na swoim miejscu

Z narzędziem takim jak ClickUp możesz wypróbować CPM za darmo i przy minimalnym wysiłku. Zacznij już dziś! ✨