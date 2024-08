Przewodnik po wykresach PERT z 6 przykładami i szablonami dla zespołu

Na pewno słyszałeś o wykresach Gantta, korzystałeś z map myśli i wiemy, że uwielbiasz dobre schematy blokowe... ale co z wykresami PERT?

Wykresy PERT kiedyś walczyły z trudną reputacją ze względu na pracochłonny proces konfiguracji, edycji i aktualizacji - ale nie są tak trudne, jak kiedyś sądziliśmy.

Te diagramy przepływu pracy przeszły długą drogę od czasu ich wynalezienia w 1950 roku przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych. Teraz powróciły z całą mocą zarządzania projektami, dla której zostały stworzone, bez bólu głowy związanego z konfiguracją.

Z pomocą elastyczne i wydajne oprogramowanie do zarządzania projektami wykresy PERT powracają. I chociaż ten styl diagramu może być mniej znany w porównaniu do innych Metody zwinne , wykresy PERT są szybsze w tworzeniu i łatwiejsze w zarządzaniu niż kiedykolwiek wcześniej!

Wykresy PERT są bardzo wizualne i oferują wiele korzyści w zakresie identyfikowania zależności między zadaniami, dotrzymywania terminów i nie tylko! Przeczytaj z nami, jak zagłębić się we wszystkie wykresy PERT i zapoznaj się z sześcioma pomocnymi przykładami wykresów PERT dla różnych programów i przypadków użycia. 📈

Czym jest wykres PERT?

Nie krzyczymy na ciebie, PERT ma być pisany wielką literą. 🙂

Diagramy PERT, skrót od Program Evaluation Review Technique, dzielą główne zadania na łatwiejsze do zarządzania elementy akcji i ułóż je graficznie na oś czasu projektu .

Planuj i organizuj projekty, pomysły lub istniejące zadania w ClickUp, aby uzyskać najlepszy wizualny zarys

Złożoność wykresu PERT zależy od liczby kamieni milowych projektu wzdłuż ścieżki krytycznej i szacowany czas wykonania każdego zadania.

czym jest ścieżka krytyczna?

Ścieżka metoda ścieżki krytycznej (CPM) to popularne podejście do zarządzania projektami, które koncentruje się tylko na najważniejszych zadaniach potrzebnych do ukończenia projektu.

Określanie ścieżki krytycznej

jest korzystne w przypadku projektów, które niebezpiecznie opóźniają się w stosunku do harmonogramu lub wydają się zbyt skomplikowane, aby je rozpocząć.

Identyfikując absolutnie niezbędne elementy, które są niezbędne do ukończenia projektu i układając je na wykresie PERT, zespół odnajduje kierunek. 🧭

Jak mapy myśli każde zadanie na wykresie PERT wyraźnie wiąże się z jednym wyraźnym celem lub tematem, ale istnieją cztery kluczowe elementy, które wyróżniają wykresy PERT:

Każdy węzeł na wykresie PERT reprezentuje określony kamień milowy Zadania kamieni milowych są połączone strzałkamijak schemat blokowy3. Strzałki przedstawiają kolejność zadań i zależności między nimi, aby zapobiec powstawaniu wąskich gardeł Każdy kamień milowy i zadanie są powiązane czasowo z ustalonym terminem

Kiedy więc zsumujesz cały przydzielony czas na zadanie na wykresie PERT, będziesz miał jasny obraz tego, ile czasu zajmie ukończenie projektu. 🙌🏼

Gotowy do tworzenia własnych wykresów PERT? Mamy sześć przykładów wykresów PERT, które pomogą Ci rozpocząć tę podróż. 🗺

6 przykładów wykresów PERT w ClickUp, LucidChart, Adobe i Smart Draw

Podobnie jak piękna kora mięty pieprzowej, wykresy PERT mają różne kształty i rozmiary, ale zachowują te same podstawowe elementy w każdej formie.

Oto sześć przykładów wykresów PERT dla zespołów z różnych branż i różnych przypadków użycia. Śledź lub odtwórz jeden z nich razem z nami! Te przykłady wykresów PERT są bezpłatne. 🤓💸

1. Przykład wykresu PERT marketingu treści ClickUp

Przykład wykresu PERT dla marketingu treści w ClickUp

W tym przykładzie wykresu PERT dla content marketingu śledzimy cykl życia pojedynczego zadania blogowego z kształtem Start Date reprezentującym moment utworzenia zadania i kształtem Publish Date reprezentującym moment oznaczenia zadania jako ukończone.

Utworzono w Tablice ClickUp ten diagram pokazuje, przez ilu członków zespołu i przez ile zatwierdzeń musi przejść zadanie blogowe przed opublikowaniem ostatecznej wersji roboczej. Widzimy, że po utworzeniu zadania, zespół SEO, menedżer treści, grafik i pisarz współpracują ze sobą, aby wykonać różne czynności w tym procesie.

Szczególnie podczas nauczania nowych członków zespołu o jednym z głównych procesów lub wyjaśniania przepływu pracy innym działom, ten wykres PERT daje jasny przegląd podstawowych kroków. Z tego miejsca można w razie potrzeby zagłębić się w mniejsze szczegóły i podzadania.

2. Przykład wykresu PERT uruchamiania witryny ClickUp

Przykład wykresu PERT uruchomienia strony internetowej w ClickUp

Teraz, gdy mamy już podstawową koncepcję, przyjrzyjmy się bardziej złożonemu przepływowi pracy! Ten przykład wykresu PERT w ClickUp pokazuje wieloetapowy proces związany z uruchomieniem strony internetowej.

Na tym wykresie PERT widzimy, że każda strzałka jest oznaczona tygodniem, aby pokazać, kiedy każde zadanie pojawi się w projekcie. Ważną rzeczą, o której należy pamiętać w tym przykładzie, jest to, że każde zielone kółko reprezentuje zadanie - ale to, czego nie widzimy, to wszystkie zadania podzadania i mniejsze kroki związane z ukończeniem każdego większego elementu. W klasycznym stylu wykresu PERT, jest to ogólna migawka tylko kamieni milowych projektu lub istotnych elementów działań.

Chociaż ten wykres PERT został utworzony w ClickUp Whiteboards, można go również odtworzyć za pomocą aplikacji

Tryb pusty w Mind Maps

! Nauczymy Cię, jak to zrobić nieco później w tym artykule. 🤓 ⬇️

3. Wykres PERT oprogramowania

przykład wykresu PERT autorstwa Nicka Cottera z Growann

Ponieważ wykresy PERT zaczynają się od wysokopoziomowego widoku projektu, świetnie nadają się do mapowania podróży użytkowników i wizualizacji, w jaki sposób dane przemieszczają się z punktu A do punktu B w systemie. Dla członków bez dogłębnego zrozumienia określonego tematu lub zespołów wielofunkcyjnych wykresy PERT pomagają rozbić skomplikowane kwestie na jasne, zwięzłe pomysły.

W tym przypadku ten przykład wykresu PERT jest używany wewnętrznie przez inżyniera oprogramowania w celu określenia, gdzie występują problemy i wizualnego przekazania tych ustaleń swojemu zespołowi.

Użyliśmy wykresu PERT podczas tworzenia naszej aplikacji internetowej dla naszej firmy. Nie jestem inżynierem, ale mój współzałożyciel jest, więc ważne było dla niego zbudowanie wykresu, który pokazuje przepływ naszych systemów i to, w jaki sposób są one zależne lub niezależne od siebie. Pozwala mi to wizualizować przepływ danych, renderowanie aplikacji i oś czasu przepływu danych w różnych systemach. Korzystając z tego wykresu, mój współzałożyciel może łatwo wyartykułować, gdzie obecnie pojawiają się problemy z naszą aplikacją i podzielić się nimi z innymi osobami i mną w naszym zespole

Nick Cotter , założyciel Growann

4. Lucidchart Wykres PERT

via Lucidchart Wykresy PERT mogą przynieść korzyści każdemu projektowi - nawet remontowi domu! Ten przykład wykresu PERT autorstwa Lucidchart pokazuje wieloetapową kolejność operacji dla nowej kompilacji i śledzi tylko ścieżkę krytyczną. Chociaż ten wykres nie jest idealny do dopracowania drobnych szczegółów, jest pomocny przy porównywaniu szacowanego czasu na ukończenie projektu z ilością czasu, który już poświęciłeś.

Kilka czynników ma wpływ na zarządzanie projektem budowlanym codzienne procesy sprawiają, że posiadanie wykresu PERT jest niezbędne. Gdy przekazujesz klientom informacje o postępach prac lub wyjaśniasz, dlaczego część procesu budowlanego została opóźniona, wykresy PERT pomagają szybciej zidentyfikować większe problemy.

Bonus: Compare Miro vs. Lucidchart

5. Przykład Smart Draw

via Smart Draw To Przykład wykresu Smart Draw PERT działa również jako szablon, który pomaga zrozumieć ogólną ideę. I chociaż większość z nas najprawdopodobniej nie projektuje samolotów, jest to świetny przykład tego, jak złożone przepływy pracy można szybko uprościć i nadal przynosić korzyści zespołowi, pokazując krytyczne elementy działań i czas pozostały do zakończenia projektu.

6. Przykłady wykresów Adobe PERT

przez Adobe Express Jeśli szukasz diagramu z odrobiną dodatkowego polotu, Adobe Express zawiera mnóstwo przykładów wykresów PERT dla mniejszych przepływów pracy z niestandardowymi kolorami i czcionkami. Chociaż te wykresy PERT są trudniejsze w działaniu, jeśli chodzi o śledzenie zadań, są szybkie w konfiguracji i przydatne do prezentowania pomysłów innym działom lub grupom, które nie mają rozległej wiedzy na temat projektu.

Ponieważ wykresy PERT obejmują większe elementy działań w projekcie, przykład wykresu PERT firmy Adobe pomoże w przekazaniu ogólnej idei za pomocą prostych kroków w procesie, który nie wymaga dodatkowych szczegółowych elementów działań - na przykład planów podróży, programów zajęć lub prezentacji szkolnych.

Jak utworzyć wykres PERT

Pierwszym krokiem w tworzeniu wykresu PERT jest wybór najlepszej platformy do zarządzania projektami, na której można go zbudować! ClickUp to kompleksowe rozwiązanie zwiększające produktywność, przeznaczone dla zespołów z różnych branż, umożliwiające łączenie pracy i współpracę nad projektami dowolnej wielkości. ClickUp jest wyposażony w setki elastycznych funkcji w tym ponad 15 sposobów wizualizacji projektów, zarządzania czasem i przydzielania zasobów w najbardziej efektywny sposób. Wśród konfigurowalnych widoków przepływu pracy znajdują się: Lista, Gantt, Oś czasu, Tablica, i ClickUp Mind Maps -AKA, Twoje nowe ulubione źródło do tworzenia dynamicznych i szczegółowych wykresów PERT.

Burza mózgów i rysowanie dowolnych map myśli w trybie pustym w ClickUp

Zbuduj wykres PERT przy użyciu Mapy myśli w ClickUp tworząc węzły, dodając oznaczone kolorami łączniki i zmieniając kolejność zadań. Główną zaletą ClickUp Mind Maps jest to, że można je łatwo tworzyć, edytować i udostępniać. A jeśli Twój projekt wciąż przechodzi z etapu planowania do etapu realizacji, użyj trybu pustego, aby naszkicować swój dowolny diagram, a następnie przekonwertuj węzły na Zadania ClickUp aby rozpocząć realizację swoich planów.

Innym sposobem na zbudowanie wykresu PERT jest współpraca z oprogramowanie tablicy cyfrowej .

Tablice ClickUp

to jedyne narzędzie do tworzenia wirtualnych tablic, które pozwala przenieść pomysły z fazy burzy mózgów do fazy rozwoju bez opuszczania tablicy. Obiekty i kształty mogą być przekształcane w zadania bezpośrednio z tablicy ClickUp Whiteboard, wraz z wszelkimi powiązanymi plikami, Dokumenty ClickUp i media dla dodatkowego kontekstu.

Konwertuj kształty na zadania w ClickUp Whiteboard, aby natychmiast zacząć wdrażać swój schemat blokowy w życie

Tablice zostały zaprojektowane do tworzenia wszelkiego rodzaju diagramów przepływu pracy, w tym wykresów PERT. Ale dla kogoś, kto wcześniej nie korzystał z oprogramowania do tablic lub tego typu wykresów, nie ma problemu! ClickUp posiada szablon wykresu PERT dla Whiteboards z kształtami, tekstem, strzałkami i legendą.

Szablon wykresu PERT od ClickUp

Pobierz ten szablon

Jaka jest różnica między wykresem Gantta a wykresem PERT?

Jeśli zaczynasz myśleć, że

Wykresy PERT

wyglądają i brzmią bardzo podobnie do wykresów Gantta, nie mylisz się - ale jest kilka różnic, o których należy pamiętać.

Planuj projekty, zarządzaj zależnościami i ustalanie priorytetów zadań z widokiem Gantta w ClickUp

Największą różnicą między tymi dwoma podejściami do zarządzania projektami jest to, kiedy z nich korzystać.

Wykresy PERT zapewniają wysokopoziomowy widok osi czasu projektu, ponieważ koncentrują się na ścieżce krytycznej. Sprawia to, że jest to przydatny zasób dla zespołów wewnętrznych, ale w przypadku konieczności zgłaszania szczegółowych aktualizacji interesariuszom i przełożonym, Wykresy Gantta są najlepszym rozwiązaniem .

Oto bardziej szczegółowe spojrzenie na to, kiedy należy używać wykresów PERT, a kiedy Gantta:

Porównanie wykresów PERT i Gantta oraz kiedy używać każdego z nich_ | Wykresy PERT | Wykresy Gantta | | ------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------- | | Używany przez wewnętrzne zespoły jako narzędzie do planowania projektu | Może być używany jako narzędzie do prezentacji szczegółowego postępu | | Skupia się na kamieniach milowych wysokiego poziomu i ścieżce krytycznej | Skupia się na zarządzaniu zadaniami i podzadaniami, które składają się na każdy kamień milowy | Dla zespołów, które chcą wiedzieć, jak długo potrwa realizacja całego projektu | Dla zespołów, które chcą wiedzieć, jak długo potrwa realizacja poszczególnych zadań | Dla zespołów, które chcą wiedzieć, jak długo potrwa realizacja poszczególnych zadań | Aby zobaczyć, jak zależności między zadaniami wpływają na oś czasu całego projektu | Aby zobaczyć, jak zależności między zadaniami wpływają na właścicieli zadań | Aby zobaczyć, jak zależności między zadaniami wpływają na właścicieli zadań

Nie jesteś gotowy, aby wybrać jeden z diagramów? Nie ma problemu! Z

Widok Gantta w ClickUp

można szybko zwizualizować główne kamienie milowe wśród zadań projektu, po prostu przełączając się na ikonę

Narzędzie do obliczania ścieżki krytycznej

w prawym górnym rogu diagramu.

Przeglądaj obciążenie pracą według zadań pozostałych na ścieżce krytycznej za pomocą jednego przełącznika w ClickUp!

Daje to diagramowi podobny do wykresu PERT widok z lotu ptaka najważniejszych zadań bez utraty szczegółów zadania, które można zobaczyć na wykresie Gantta. Najlepsze z obu światów. 💕

Zapoznaj się z korzyściami, przypadkami użycia i różnicami między_

Wykresy PERT i Gantta

.

Czym są zależności między zadaniami i dlaczego są ważne?

Pamiętasz PEMDAS? 👀

Zestaw zasad z podstawówki, który instruował nas, kiedy dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić? Cóż, zależności zadaniowe są w pewnym sensie tym samym.

Jasna kolejność działań jest absolutnie niezbędna do realizacji projektu na czas, a wykresy PERT opierają się na nich, aby były skuteczne! Relacje i zależności między zadaniami komunikują przepływ zadań w każdym projekcie, które muszą być wykonane w określonej kolejności. Lekceważenie tych relacji prowadzi do powstawania wąskich gardeł, opóźnień i marnowania zasobów - wszystkich najmniej lubianych rzeczy przez kierownika projektu.

Bez określenia relacji między zadaniami w projekcie, nie może on ruszyć do przodu, ale wykresy PERT zostały zaprojektowane tak, aby pomóc w ich identyfikacji w miarę kształtowania się diagramu.

Niektóre zależności między zadaniami są łatwe do znalezienia, ale inne... już nie tak bardzo. Na przykład zależności logiczne (zwane również zależnościami przypadkowymi) naturalnie występują na pewnych etapach przepływu pracy i nie można ich uniknąć. Tak jak scenariusz pojawia się przed filmem lub skarpetki przed butami, mam nadzieję. 🧦

Inne rodzaje zależności od zadań obejmują:

Zależności od zasobów : Gdy dwa lub więcej zadań wymaga tych samych zasobów do ukończenia, ale ich podaż nie może być wykorzystana w tym samym czasie

: Gdy dwa lub więcej zadań wymaga tych samych zasobów do ukończenia, ale ich podaż nie może być wykorzystana w tym samym czasie Zależności międzyzespołowe : Gdy zadanie projektowe wpływa na członków zespołu z różnych działów

: Gdy zadanie projektowe wpływa na członków zespołu z różnych działów Zależności zewnętrzne: Wszelkie nieoczekiwane zdarzenia, które są poza kontrolą członka zespołu i mają wpływ na projekt

I wiele, wiele więcej. 😳

Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o relacje i zależności między zadaniami ? Mamy dla Ciebie więcej niezbędnych terminów i wskazówek!

