11 Darmowych szablonów wykresów PERT dla projektów i zadań

Branża zarządzania projektami rozwija się szybciej niż kiedykolwiek. Jest jednak jeden istotny problem, który hamuje jej rozwój - nieefektywne zarządzanie projektami.

Około 54% organizacji nie może dziś śledzić swoich wskaźników KPI, co powoduje marnowanie 12% ich zasobów.

Czy jako kierownik projektu chciałbyś, aby narzędzie do zarządzania projektami które sprawi, że śledzenie zależności będzie płynniejsze, a terminy bardziej osiągalne? Zakończ swoje poszukiwania na wykresach PERT.

W tym wpisie na blogu szczegółowo omówimy wykresy PERT i przedstawimy listę 11 najlepszych szablonów, które pomogą ci w zarządzaniu projektami.

Czym są szablony wykresów PERT?

Wykres PERT wizualnie przedstawia zadania i zależności projektu oraz pomaga planować, harmonogramować, organizować i koordynować złożone projekty.

PERT oznacza Ocena projektu Technika przeglądu. Po uwzględnieniu niepewności, technika ta pomaga określić optymalny czas wymagany do zakończenia projektu.

Oprogramowanie tworzy Wykresy PERT ułatwiają i przyspieszają zarządzanie projektami. Dzięki tym wykresom można trzymać się wyznaczonych terminów, szczególnie w przypadku projektów ze zmieniającymi się osiami czasu.

Wykresy PERT są podobne do schematów blokowych i mają kamienie milowe połączone strzałkami. Strzałki pokazują zależności między zadaniami i zapobiegają nieporozumieniom lub wąskim gardłom. Liczba kamieni milowych projektu i czas wymagany do zakończenia zadań określają złożoność wykresu PERT.

Łatwo jest pomylić Wykresy PERT z wykresami Gantta ponieważ oba pomagają w zarządzaniu projektami poprzez tworzenie map i organizowanie projektów. Jednak pierwszy z nich jest używany głównie do wewnętrznego planowania, podczas gdy drugi jest bardziej odpowiedni do komunikacji z interesariuszami.

Co składa się na dobry szablon wykresu PERT?

Dobry szablon wykresu PERT ma kilka cech, które pomagają w zarządzaniu projektami. Od przyjaznego dla użytkownika interfejsu po śledzenie zależności, powinien on mieć wszystkie funkcje, które ułatwiają zarządzanie projektami.

Omówmy niektóre z nich.

Przyjazny dla użytkownika : Dobry szablon jest łatwy w użyciu, nawet dla osób z limitem lub niewielkim doświadczeniem w zarządzaniu projektami. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi można tworzyć wydajne i intuicyjne wykresy

: Dobry szablon jest łatwy w użyciu, nawet dla osób z limitem lub niewielkim doświadczeniem w zarządzaniu projektami. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi można tworzyć wydajne i intuicyjne wykresy Możliwość dostosowania : Powinien być łatwy do niestandardowego dostosowania do potrzeb projektu. Szablon z niestandardowymi polami, statusami i widokami jest najlepszy do dostosowania go do unikalnych wymagań

: Powinien być łatwy do niestandardowego dostosowania do potrzeb projektu. Szablon z niestandardowymi polami, statusami i widokami jest najlepszy do dostosowania go do unikalnych wymagań Wizualizacja : Szablon powinien oferować przejrzyste wizualne reprezentacje zależności zadań, czasów trwania i kamieni milowych

: Szablon powinien oferować przejrzyste wizualne reprezentacje zależności zadań, czasów trwania i kamieni milowych Monitorowanie postępów: Szablon z możliwością aktualizacji statusów zadań i monitorowania postępów w czasie rzeczywistym pomaga utrzymać projekt na właściwym torze

Szablon z możliwością aktualizacji statusów zadań i monitorowania postępów w czasie rzeczywistym pomaga utrzymać projekt na właściwym torze Śledzenie zależności: Wykres PERT musi umożliwiać łatwe ustalanie zależności między zadaniami i zarządzanie nimi

Inne rzeczy, które należy sprawdzić przy wyborze szablonu to zarządzanie szczegółami zadań, powiadomienia i alerty oraz narzędzia do współpracy.

11 Free PERT Chart Templates

Wybraliśmy 11 najlepszych szablonów wykresów PERT w oparciu o powyższe funkcje, które pomogą zrewolucjonizować zarządzanie projektami.

Ponieważ nie ma dwóch takich samych szablonów, wybór tego, który oferuje funkcje spełniające twoje potrzeby jest kluczowy.

1. Szablon wykresu PERT ClickUp

Szablon wykresu PERT od ClickUp pomaga stworzyć szczegółową wizualną oś czasu dla projektu, dzięki czemu można pozostać na bieżąco i upewnić się, że żaden szczegół nie zostanie przeoczony.

Uzyskaj szczegółową wizualną oś czasu i zidentyfikuj zależności dzięki temu szablonowi wykresu PERT od ClickUp.

Tworzenie wykresu plan projektu jest kamieniem węgielnym pomyślnego zakończenia projektu. Plan Szablon wykresu PERT od ClickUp pomaga projektowi odnieść sukces, zapewniając, że każdy szczegół jest traktowany z należytą uwagą.

Dzięki temu szablonowi można nie tylko uzyskać szczegółową wizualną oś czasu, ale także zidentyfikować zależności i czas trwania działań. Można również podzielić projekt na mniejsze części.

Szablon pomaga również tworzyć zadania z niestandardowymi statusami, polami i widokami. Dzięki tym funkcjom można lepiej śledzić postępy w projekcie, wizualizować oś czasu i łatwo identyfikować kolejność zadań. Szablon jest przyjazny dla początkujących, a proces jego tworzenia jest niezwykle prosty. Skorzystaj z ClickUp Docs, aby utworzyć listę zadań, przypisać czas trwania każdego zadania, określić kolejność i utworzyć diagram PERT.

Użyj tego szablonu, aby sprawnie zakończyć wszystkie zadania bez konfliktów w harmonogramie. Dzięki niemu wszyscy członkowie zespołu będą na bieżąco informowani o postępach w realizacji projektu.

2. ClickUp Prosty szablon wykresu PERT

Podziel projekty na prostsze zadania dla lepszej organizacji dzięki szablonowi ClickUp Simple PERT Chart Template

Szukasz czegoś bardziej intuicyjnego, a jednocześnie przyjaznego dla początkujących? ClickUp Prosty szablon wykresu PERT to świetny sposób na zapewnienie przejrzystości i promowanie współpracy w zespole projektowym.

Dzięki temu szablonowi łatwo jest zrozumieć strukturę projektu na pierwszy rzut oka. Pozwala podzielić projekty na prostsze i mniejsze zadania. Możesz ustawić niestandardowe statusy, takie jak "otwarty" i "zamknięty", aby śledzić postęp. Łatwy widok pozwala zidentyfikować wszelkie potencjalne problemy, dzięki czemu można je proaktywnie rozwiązywać.

Szablon ten zapewnia dodatkowe korzyści w postaci etykiety, priorytetów, zagnieżdżonych podzadań i nie tylko, co pozwala na lepsze śledzenie postępów zarządzanie priorytetami .

Pozostań na tej samej stronie, wizualizuj swoje zadania w projekcie i współpracuj efektywnie dzięki prostemu szablonowi wykresu PERT.

3. ClickUp Prosty szablon Gantt

Szablon wykresu Gantta od ClickUp

Szablon ClickUp Prosty szablon Gantta jest doskonałym dodatkiem do zarządzania projektami. Umożliwia łatwą i atrakcyjną wizualizację zależności i zapewnia przegląd projektu.

Trzy statusy zadań, "zakończone", "w trakcie realizacji" i "do zrobienia", są oznaczone kolorami dla szybkiego zrozumienia. Szablon udostępnia również trzy niestandardowe pola (faza projektu, postęp projektu i załączniki).

Zastosuj cztery różne typy widoków od rozwoju produktu do zarządzania projektami.

4. Szablon schematu przepływu procesu ClickUp

Wizualnie przedstaw cykle pracy, aby zidentyfikować i wyeliminować wąskie gardła za pomocą szablonu Tablicy Map Procesów ClickUp

Niektóre części projektów będą miały więcej procesów niż inne. Procesy te wymagają starannej dokumentacji w celu standaryzacji. Szablon Szablon schematu przepływu procesów ClickUp to skuteczny sposób na standaryzację wszystkich procesów bez konieczności spędzania godzin na tworzeniu schematu przepływu.

Podobnie jak poprzednie szablony, ten również jest przyjazny dla początkujących i oferuje rozszerzone możliwości. Otrzymujesz niestandardowe statusy, pola, widoki i doskonałe możliwości zarządzania projektami.

Zarządzanie, mapa i wizualizować proces poprzez tworzenie diagramów i udostępnianie ich członkom zespołu, aby byli na bieżąco.

Ponieważ dokumentujesz wszystkie kroki, łatwo jest znaleźć i rozwiązać problemy. Ponadto, otrzymujesz kompleksową dokumentację do wykorzystania w przyszłości.

Szablon ten można na przykład wykorzystać do usprawnienia procesu rekrutacji. Ustaw zadania i zdefiniuj procesy za pomocą widoku schematu zatrudniania. Możesz także utworzyć kompleksowy przewodnik za pomocą widoku "Getting Started Guide".

Korzystanie z wykresu jest łatwe; użyj ClickUp Doc, aby przeprowadzić burzę mózgów na temat celów, dodaj szczegóły za pomocą pól niestandardowych, wizualizuj proces za pomocą widoku tablicy i użyj wykresu Gantta, aby określić sekwencje zadań.

5. Szablon pulpitu zarządzania projektami ClickUp

Kontroluj rozwój projektu, budżet, obciążenie pracą zespołu i status dzięki szablonowi do zarządzania projektami ClickUp

Potrzebujesz solidnego szablonu, który usprawni zarządzanie projektami? Szablon pulpitu zarządzania projektami ClickUp do zrobienia to i jeszcze więcej. Od pomocy w utrzymaniu się na szczycie projektu po zarządzanie nim harmonogramem projektu ten szablon może spełnić wszystkie Twoje potrzeby.

Posiada on osiem pól niestandardowych: Planowany koszt, Rzeczywisty koszt, Pozostały budżet i Faza projektu. Ulepsza również śledzenie projektu z ostrzeżeniami o zależnościach, etykietami i funkcjami śledzenia czasu.

Dostępnych jest siedem widoków, które pozwalają uporządkować informacje i ułatwić do nich dostęp. Oto niektóre z nich:

Getting Started Guide View: Przegląd narzędzi do zarządzania

Widok Tablicy: Wizualne przedstawienie każdego zadania i jego statusu

Widok aktywności: Umożliwia śledzenie postępów

Widok planowania obciążenia: Przegląd obciążenia pracą i zasobów

Widok wydajności zespołu: Przegląd wydajności zespołu

Możesz przypisać cztery statusy do swoich zadań - zakończone, w trakcie realizacji, wstrzymane i do zrobienia. Dzięki pulpitowi ClickUp możesz przeglądać postępy w czasie rzeczywistym za pomocą zaawansowanych wizualizacji danych.

Szablon ten zapewnia zespołowi łatwą współpracę w celu zapewnienia spójnych działań. Możesz również wysyłać przypomnienia do swojego zespołu za pomocą funkcji e-mail.

6. Szablon podziału pracy ClickUp

Miej oko na wszystkie części swojego projektu dzięki szablonowi podziału pracy ClickUp

Duże projekty są często złożone i wymagają wsparcia. Skutecznym sposobem zarządzania złożonymi projektami jest podzielenie projektu na możliwe do zarządzania zadania. Szablon Szablon podziału pracy ClickUp pomaga podzielić zadania i uporządkować je w jednym miejscu.

Utwórz cele dla każdego małego zadania, przypisz je do różnych członków zespołu i ustaw oddzielne osie czasu za pomocą tego szablonu. Następnie uszereguj zadania według ich ważności.

Szablon zapewnia kompleksowy i przejrzysty przegląd wszystkich zadań i osi czasu projektu. Możesz lepiej oszacować koszty i potrzebne zasoby, zidentyfikować ryzyko i opracować sposoby na ulepszenie projektu wydajność procesu .

Szablon podziału pracy oferuje niestandardowe widoki, pola i statusy dla lepszego zarządzania. Aby struktura podziału pracy odniosła powodzenie, zacznij od jasnego nakreślenia celów projektu.

7. Szablon oceny projektu ClickUp

ClickUp Project Assessment Template oszczędza czas i zwiększa możliwości zarządzania projektami.

Szablon oceny projektu ClickUp dostarcza kompleksowy widok oceny projektu. Oceny pomagają ustanowić kontrolę jakości, zarządzać ryzykiem, komunikować się z interesariuszami i zapewniać ciągłe doskonalenie.

Choć jest to szablon przyjazny dla początkujących, oferuje profesjonalne wizualizacje, które ułatwiają i przyspieszają śledzenie postępów.

Możesz ocenić swoje wyniki w odniesieniu do wcześniej ustalonych celów i podjąć kroki w celu poprawy tam, gdzie jest to wymagane. Możesz także sprawdzić, czy twoje cele są zgodne z zadaniami projektu i postępem dzięki lepszej wizualizacji.

Szablon umożliwia utworzenie projektu dla każdego celu oceny, organizowanie każdego zadania w kategorie i współpracę z interesariuszami. Użyj Listy, wykresu Gantta, Kalendarza i innych elementów, aby opracować cykl pracy i ustawić automatyzacja cyklu pracy dla lepszego śledzenia postępów.

Świętuj kamienie milowe, tworząc je w ClickUp za pomocą tego szablonu oceny projektu.

8. Szablon Tablicy z osią czasu projektu ClickUp

Wizualizuj całą oś czasu projektu na jednej wygodnej tablicy za pomocą tego szablonu

The Szablon do tablicy z osią czasu projektu ClickUp tworzy przejrzystą i zorganizowaną oś czasu. Szablon umożliwia wyświetlenie całej osi czasu na jednym ekranie tablica .

Umożliwia niestandardowe dostosowanie drobniejszych szczegółów, w tym zadań, czasów trwania i zależności, w celu lepszego planowania zadań. Umożliwia przypisanie dwóch statusów dla lepszego śledzenia postępu - otwarty i ukończony.

Wszyscy członkowie Teams i interesariusze mogą bezpośrednio śledzić aktualizacje statusu.

Atrakcyjne i kompleksowe wizualizacje pomagają lepiej zrozumieć koncepcje i harmonogramy projektów.

Szablon obsługuje pojedynczy widok do śledzenia postępów bez bałaganu, wraz z funkcjami takimi jak etykiety, wiele osób przypisanych, etykiety priorytetów itp.

9. Szablon wykresu PERT w programie PowerPoint według Office Oś czasu

przez OfficeTimeline Szukasz wykresu, który nadaje się do planowania i raportowania projektów? Szablon wykresu PowerPoint PERT firmy Office Timeline jest doskonałym narzędziem do zrobienia obu tych rzeczy.

Pomaga planować zadania projektowe w sposób efektywny i bezproblemowy. Określ priorytet swoich zadań i wizualizuj informacje w sposób zrozumiały dla wszystkich zaangażowanych osób.

PowerPoint tworzy szablon, dzięki czemu jest on łatwo dostępny i można go udostępniać członkom zespołu. A to nie wszystko. Automatycznie aktualizuje również harmonogram za pomocą wtyczki Office Oś czasu dla PowerPoint, eliminując kłopoty związane z robieniem tego ręcznie.

10. Szablon wykresu PERT do prezentacji od Slide Hunter

Twórz własne diagramy PERT w PowerPoint 2010 i 2013 za pomocą tego szablonu.

Kolejny znakomity szablon PowerPoint, ten Szablon wykresu PERT do prezentacji do zrobienia dokładnie tego, co mówi. Sprawia, że prezentacje są bardziej atrakcyjne dzięki wykresowi PERT.

Ten szablon umożliwia tworzenie wykresów PERT w programach PowerPoint 2010 i 2013. Można go również używać do projektowania cykli pracy, tworzenia harmonogramów i projektowania slajdów z łatwością.

11. Szablon wykresu PERT w programie Excel od Excelonist

Użyj tego szablonu, aby utworzyć wykres PERT w programie Excel

Jeśli jesteś dobrze zorientowany w zarządzaniu arkuszami kalkulacyjnymi i czujesz się komfortowo pracując z programem Excel, to szablon wykresu PERT w programie Excel od Excelonist jest idealny dla Ciebie. Szablon ten zapewnia wszechstronność w tworzeniu wykresu PERT przy użyciu solidnych funkcji programu Excel.

Zdefiniuj kamienie milowe projektu, przydziel oczekiwane ramy czasowe dla każdego zadania i zidentyfikuj zależności między zadaniami - wszystko to w swoim ulubionym arkuszu kalkulacyjnym. Ten szablon przenosi możliwości zarządzania projektami wykresu PERT do programu Excel i automatycznie dostosowuje się do wprowadzonych danych, ułatwiając planowanie, zarządzanie i aktualizowanie osi czasu projektu.

Niezależnie od tego, czy jesteś entuzjastą programu Excel, czy po prostu wolisz wygodę znanego narzędzia, ten szablon zapewnia moc wykresów PERT na wyciągnięcie ręki.

Usprawnij swój proces dzięki odpowiedniemu szablonowi wykresu PERT

Dawno minęły czasy tworzenia zbyt skomplikowanych i czasochłonnych wykresów PERT. Dziś żyjemy w czasach, w których tworzenie wykresu PERT jest łatwe! Te dynamiczne i przyjazne dla użytkownika szablony wykresów PERT pozwalają usprawnić planowanie i śledzenie postępów bez wysiłku.

ClickUp to nowoczesne rozwiązanie z ponad tysiącem wstępnie zaprojektowanych szablonów dla różnych przypadków użycia, w tym projektowania, marketingu, operacji i CRM. Upraszcza procesy i ułatwia życie bez ponoszenia żadnych kosztów.