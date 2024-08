Wykresy PERT a wykresy Gantta: Plusy, minusy i jak stworzyć własny wykres

Wciąż zastanawiasz się, który widok zarządzania projektami jest najlepszy?

Odetchnij z ulgą, bo nie jesteś sam.

Razem Wykresy PERT i Wykresy Gantta są kluczowymi widokami zarządzania projektami, służącymi do mapowania, organizowania i wykonywania zadań w całym zespole. Jest to szczególnie ważne podczas tworzenia i zarządzania złożonymi projektami z wieloma współpracownikami i zależnościami.

Oba widoki pomagają utrzymać wszystkich na tej samej stronie i zjednoczyć Teams w dążeniu do tego samego celu. Brzmi jak świetna synergia zespołu, prawda?

Jednak te dwa narzędzia nie są wymienne.

Każde z nich ma unikalne zalety, wady i przypadki użycia, które są kluczowe dla menedżerów projektów o których należy pamiętać na każdej scenie kariery i niezależnie od branży.

Niniejszy przewodnik zagłębia się w niuanse PERT i Wykresy Gantta wraz z zaletami i wadami, aby pomóc ci zrozumieć jakie sytuacje wymagają jakiego narzędzia. Jako bonus, pokażemy ci również, jak zbudować je w następujący sposób narzędzie do zarządzania projektami jak ClickUp. 🙂

🔍 Czym są wykresy PERT?

Wykresy PERT, skrót od Program Evaluation Review Technique, to diagramy sieciowe, które organizują oś czasu projektu przy użyciu graficznej reprezentacji aby podzielić go na poszczególne zadania w oparciu o szacowany czas zakończenia.

Jeśli jesteś już zapalonym Użytkownik map myśli , wykresy PERT będą miały wiele sensu.

Ciekawostka: Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy opracowała te wykresy w latach 50. ubiegłego wieku w celu koordynowania podwykonawców odpowiedzialnych za uzbrajanie atomowych okrętów podwodnych. Oczywiście od tego czasu wykresy PERT przeszły długą drogę i są obecnie używane głównie do osiągania znacznie mniej złożonych celów. 😅

4 krytyczne elementy wykresu PERT

Zawiłości wykresu PERT pozostały niezmienione. Istnieją cztery ważne części składające się na ten wykres, które obejmują:

Każdy kamień milowy projektu jest reprezentowany jako węzeł na diagramie sieciowym Zadania łączące każdy kamień milowy są reprezentowane jako strzałki Strzałki działają również jako zależności które pokazują, które kamienie milowe muszą zostać zakończone przed osiągnięciem innych Każda strzałka ma do trzech znaczników czasu na zakończenie zadania: optymistyczny czas, pesymistyczny czas i najbardziej prawdopodobny czas

Brzmi trochę skomplikowanie, ale w zasadzie dodając wszystkie znaczniki czasu razem, otrzymasz szacowany czas zakończenia wraz z przeglądem przepływu projektu.

Należy pamiętać, że wszystko zależy od złożoności projektu. Możliwe, że będziesz potrzebować wielu ścieżek do jego zakończenia. Na przykład, jeśli budujesz platformę oprogramowania, programowanie musi odbywać się jednocześnie z testowaniem, projektowaniem front-endu i nie tylko.

W tym miejscu do gry wkraczają wykresy PERT metoda ścieżki krytycznej w zarządzaniu projektami .

Widok obciążenia pracą według zadań pozostałych na ścieżce krytycznej za pomocą jednego przełącznika w ClickUp!

Metoda ścieżki krytycznej pomaga zobaczyć tylko niezbędne zadania i najmniejszą ilość czasu wymaganą do zakończenia projektu. Zasadniczo pomaga wizualizować najbardziej podstawową oś czasu dla projektu, eliminując wszelkie dodatkowe bałagany z bezpośredniego widoku.

Zwłaszcza jeśli masz mało czasu, może to pomóc w ustaleniu priorytetów dla najważniejszych zadań, które musisz ukończyć jak najszybciej i pominąć wszelkie dodatkowe zadania, które nie są wymagane do przejścia do przodu lub mogą zostać przesunięte na później bez wpływu na projekt.

Korzystając z wykresu PERT jako narzędzia do planowania, możesz określić, jak wygląda najlepsza ścieżka i ile czasu zajmie jej wykonanie przy użyciu ustalonych oś czasu.

Jak wygląda wykres PERT?

W tym momencie prawdopodobnie zastanawiasz się, jak może wyglądać wykres PERT w Twojej firmie cykl pracy w zarządzaniu projektami . Cóż, w swojej najbardziej podstawowej formie, wykres PERT używany do określenia ścieżki krytycznej projektu wygląda mniej więcej tak:

via Lucidchart Pomyśl "diagram", gdy myślisz o wykresie PERT, i pozwól, aby pomogło to Twojej kreatywności!

Opracuj przepływ najważniejszych zadań projektu, łącząc je ze sobą za pomocą funkcji podobnych do PERT, które można znaleźć we wszystkich typach oprogramowania do zarządzania projektami. Mogą to być szablony diagramów, narzędzia map myśli, a nawet tablice cyfrowe aby pomóc Ci nakreślić swój cykl pracy w najlepszy możliwy sposób.

Narysuj połączenia między kształtami, zadaniami, notatkami i dokumentami, aby stworzyć idealny wykres PERT z funkcjami takimi jak ClickUp Whiteboards lub Mind Maps

Plusy i minusy wykresów PERT w zarządzaniu projektami

Nie ma jednego uniwersalnego sposobu zarządzania projektami. Wykres PERT może wydawać się idealnym rozwiązaniem dla Twojego zespołu i chociaż nikt nie jest idealny w PERT, ważne jest, aby poznać mocne i słabe strony każdej metodologii przed zanurzeniem się w niej po uszy.

Najpierw dobre rzeczy. 🥰

Jakie są zalety korzystania z wykresów PERT? Możesz:

Prognozować, śledzić i przeglądać czas wymagany do wykonania każdego zadania

Dodaćwolny czas na redystrybucję zasobów do bardziej krytycznych zadań w trakcie pracy

Przeprowadzanie analiz typu "co jeśli", aby zobaczyć, jak zmieni się projekt, jeśli dodasz zadanie lub zmienisz czas trwania innego

Identyfikowanie powtarzających się czynności w celuskalować zarządzanie projektami w czasie

Dostosuj projekt w czasie - zwłaszcza jeśli napotkasz przesunięcie na ścieżce krytycznej

Brzmi całkiem nieźle, co? Wykresy PERT są popularne nie bez powodu.

Mimo to ważne jest, aby zrozumieć również ich wady:

Osie czasu dla każdego zadania są subiektywne. Jeśli nie opierasz każdego czasu trwania na doświadczeniach z poprzednich projektów lub realistycznych oczekiwaniach, możesz przypadkowo ustawić zespół na porażkę

Zbyt wąskie skupienie się na ścieżce krytycznej może zlekceważyć ważne zadania drugorzędne, które również mogą pomóc w powodzeniu projektu

Wykresy PERT są trudne do ustawienia i wymagają częstych aktualizacji. Sam proces może być czasochłonny, a ponieważ ścieżka krytyczna może się często zmieniać, wykresy PERT szybko stają się nieaktualne

Oś czasu jest ważna, podobnie jak koszty i zasoby wymagane do ukończenia każdego zadania. Należy uważać, aby nie przepracować zespołu lub nie przekroczyć budżetu, stawiając wykres PERT ponad wszystko inne

Te zalety i wady sprawiają, że wykresy PERT są doskonałe dla niektórych, ale nie wszystkich aspektów zarządzania projektami. W tym miejscu do akcji wkraczają inne narzędzia, takie jak wykresy Gantta.

zacznij od_ *Szablony wykresów* _!**_

🔍 Czym jest wykres Gantta?

Wykres Gantta to widok projektu na osi czasu, ale zorganizowany jako poziomy wykres słupkowy z dwoma wymiarami: osią Y i osią X.

Na osi Y znajduje się lista poszczególnych zadań powiązanych z projektem, wraz z podstawowymi zmiennymi dla każdego zadania, takimi jak właściciel zadania.

znajduje się lista poszczególnych zadań powiązanych z projektem, wraz z podstawowymi zmiennymi dla każdego zadania, takimi jak właściciel zadania. Oś X przedstawia oś czasu lub widok kalendarza, czasami podzielony na dni, tygodnie lub miesiące, aby objąć cały przewidywany czas trwania projektu.

Każdy pasek na wykresie reprezentuje pojedyncze zadanie. Pokazuje, kiedy zadanie się rozpoczyna i rozciąga się wzdłuż osi czasu, aby pokazać, kiedy musi zostać zakończone. Jest to doskonały sposób dla kierowników projektów i innych członków zespołu na łatwe śledzenie bieżących, nadchodzących i zaległych zadań.

Poza tymi dwoma podstawowymi wymiarami, Zależności wykresu Gantta pokazują zadania, które nie mogą zostać rozpoczęte lub zakończone, dopóki inne nie zostaną zrobione jako pierwsze. Relacje i zależności między zadaniami występują w każdym projekcie, więc ważne jest, aby mieć na nie oko. Zawsze będą występować sytuacje, w których jedno zadanie czeka na zakończenie innego, blokuje inne lub jest połączone z innymi zadaniami wykonywanymi w tym samym czasie.

Prostota wykresów Gantta jest tym, co pomogło im stać się jednymi z najbardziej popularnych metodologii zarządzania projektami dostępne. Można znaleźć Przypadki użycia wykresu Gantta w zakresie od budownictwa po planowanie wydarzeń, marketing, edukację i wiele innych. Wszystko to można sprowadzić do poniższego wykresu Gantta:

natychmiastowe przeciąganie zadań z Twojej Listy do prostego wykresu Gantta za pomocą widoku Gantta w ClickUp_

Plusy i minusy korzystania z wykresu Gantta w projekcie

Wykresy Gantta są popularne nie bez powodu. Kierownicy projektów z różnych branż polegają na nich ze względu na ich kluczowe zalety:

Wykresy Gantta są łatwe do odczytania i oferują mnóstwo przejrzystości, co jest świetne dla członków zespołu,cross-functional teamsi interesariuszy

Są elastyczne! Można łatwo aktualizować terminy poszczególnych zadań

Wykresy Gantta zawierają ważne informacje, takie jak terminy, zależności i inne,kamienie milowe projektu łatwo zwizualizować na pierwszy rzut oka

Można je podzielić na wiele sekcji, aby zarządzać wieloaspektowymi projektami w strawnych fragmentach

Jednocześnie wybór wykresu Gantta nie sprawi, że projekt w magiczny sposób odniesie powodzenie. Podobnie jak w przypadku każdego innego narzędzia, będziesz musiał zmierzyć się z pewnymi potencjalnymi wadami tej metody planowania:

Wykresy Gantta mogą być dla ciebie zbyt uproszczone. Szczególnie w przypadku złożonych projektów lub zadań, osoby zarządzające projektami mogą poszukiwać więcej szczegółów niż tylko terminów, zależności i osi czasu

Niektóre wykresy Gantta nie mają elementów hierarchicznych, co może utrudniać ustalanie priorytetów zadań

Szczególnie w przypadku dużych projektów z wieloma zadaniami, wykresy Gantta mogą stać się ogromne i prawie niemożliwe do wyświetlenia jako pojedynczy przegląd

Podobnie jak w przypadku wykresów PERT, czasy zakończenia zadań na wykresach Gantta są szacowane. Ich dokładność zależy wyłącznie od osoby tworzącej wykres Gantta i może być myląca, jeśli jest niedokładna

Wykresy Gantta mają ograniczone możliwości wyświetlania wolnych czasów dla poszczególnych zadań lub ścieżki krytycznej do ukończenia projektu

🥊 Ostateczne starcie: kiedy używać wykresów PERT vs. Gantta

A więc, do zrobienia?

Opierając się na zaletach i wadach obu stylów zarządzania projektami, ten wykres może pomóc w podjęciu najlepszej decyzji w zależności od sytuacji zespołu:

Oczywiście każda sytuacja jest inna. Nawet w przypadku porównania obok siebie istnieją inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę - ponadto istnieje wiele sytuacji, w których sensowne jest posiadanie zarówno wykresu PERT, jak i wykresu Gantta.

Ponieważ oba wykresy znacznie się od siebie różnią, połączone informacje z wykresów PERT i Gantta mogą w znacznym stopniu przyczynić się do zrobienia przejrzystości i zarządzania procesem planowania.

Jak stworzyć własny wykres Gantta i PERT?

Ostatni krok w tym procesie jest prosty: przekształcenie what i why w how.

Podczas gdy wykresy Gantta były tradycyjnie ustawiane w arkuszach kalkulacyjnych, obecnie istnieje wiele innych rozwiązań opcji oprogramowania do tworzenia dynamicznych wykresów Gantta aby proces ten był płynniejszy, bardziej wizualny, przyjazny dla użytkownika i umożliwiał podejmowanie działań.

Niezależnie od free narzędzie do zarządzania projektami te same zasady, które tu zobaczysz, mogą być zastosowane w całej Tablicy! Użyj tego jako przewodnika do tworzenia własnych wykresów, w oparciu o narzędzia, które już posiadasz.

Wystarczy wiedzieć, że ClickUp jest dostawcą wszystkich intuicyjnych funkcji potrzebnych do tworzenia wykresów Gantta i PERT za darmo, na zawsze . 😉

Widok Gantta, Mapy myśli i Tablice ClickUp weszły do czatu

Ale najpierw, co to jest ClickUp ?

pobierz ClickUp za darmo i uzyskaj dostęp do swojej pracy na dowolnym urządzeniu, w dowolnym czasie_

ClickUp to aplikacja typu "wszystko w jednym", zaprojektowana do zarządzania wszystkim - od codziennych spraw do załatwienia po złożone projekty, a nawet cały cykl pracy w firmie. Aplikacja ClickUp została stworzona z myślą o zespołach dowolnej wielkości i z różnych branż 15 sposobów na widok mojej pracy w tym Widok Gantt programu ClickUp , Mapy myśli przypominające wykres PERT oraz narzędzie Tablica do współpracy.

Skoro mamy to już za sobą, przejdźmy do konkretów - zacznijmy od wykresów Gantta!

Ponieważ ClickUp ma na celu optymalizację procesów i oszczędność czasu, wiele czynności, które zwykle musiałbyś wykonać ręcznie, aby aktualizować wykresy Gantta i PERT, jest zautomatyzowanych na tej platformie. Pokażemy Ci to 🙂

Oś czasu nabierze kształtu, gdy nakreślisz zadania w swoim projekcie. Aby utworzyć wykres Gantta w ClickUp, jest to pierwszy i najważniejszy krok. Naturalnym miejscem do rozpoczęcia pracy z każdym oprogramowaniem do zarządzania projektami - w tym ClickUp - jest widok listy.

Jest to prosty, pionowy stos wszystkiego, co masz do zrobienia. Bardzo podobna do listy zakupów spożywczych. Ale to, co jest świetne w ClickUp, to fakt, że możesz po prostu przełączyć się z widoku listy na widok Gantta, aby nadać priorytet informacjom, których szukasz.

Twórz własny wykres Gantta i niestandardowy sposób wizualizacji swojej pracy, klikając między różnymi widokami w ClickUp

W miarę wypełniania szczegółów, takich jak podzadania, daty rozpoczęcia, terminy i aktualizowania zadań za pomocą niestandardowych statusów, wykres Gantta automatycznie zacznie wyświetlać więcej informacji przy każdym spojrzeniu. Zacznij dodawać zależności do poszczególnych zadań, aby rozpocząć tworzenie przepływu projektu.

pokaż, jak jedno zadanie zależy od drugiego, rysując połączenie między nimi na wykresie Gantta w ClickUp_

Większość tradycyjnych wykresów Gantta byłaby w tym momencie ukończona, ale my dopiero zaczynamy.

Pamiętasz niemożność znalezienia wolnego czasu lub ścieżki krytycznej podczas korzystania z typowego wykresu Gantta? Nie musi tak być. Wystarczy skorzystać z funkcji ClickUp opcje obliczania ścieżki krytycznej i wolnego czasu w widoku wykresu Gantta, aby automatycznie obliczyć oba.

jedną z korzyści płynących z korzystania z oprogramowania do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp, jest możliwość obliczania ścieżki krytycznej i wolnego czasu za pomocą prostego przełącznika

I oto masz swój własny wykres Gantta! Dodatkowo, ponieważ znajduje się on w ClickUp, jest już połączony z Twoim cyklem pracy, a wszelkie korekty postępu lub czasu zadania będą automatycznie aktualizowane i widoczne na pierwszy rzut oka.

Rozpocznij pracę z kilkoma szablonami wykresów Gantta, aby pominąć ustawienia:

Wykresy PERT są nieco bardziej złożone, ale z wykresem Gantta już zbudowanym w ClickUp, możesz łatwo rozpocząć tworzenie diagramu pERT dzięki dwóm kluczowym funkcjom. Mapy myśli ClickUp pozwalają na stworzenie diagramu sieciowego, który nakreśla przepływ projektu, osiągając wiele z tych samych korzyści, co większość wykresów PERT.

pokaż, jak Twój cykl pracy przechodzi z jednej fazy do drugiej dzięki wysoce wizualnym funkcjom tworzenia diagramów, takim jak ClickUp Mind Maps_ Tablice w ClickUp umożliwiają tworzenie własnych wykresów dowolnego rodzaju, w tym wykresów PERT! Dodawaj kształty, które możesz konwertować bezpośrednio na zadania ClickUp i rysuj połączenia między nimi, aby łatwo pokazać przepływ pracy.

wykres PERT to krok dalej dzięki notatkom, zadaniom, dokumentom i rysunkom, które możesz połączyć bezpośrednio z cyklem pracy i zacząć działać jak najszybciej dzięki ClickUp Whiteboards_

Pro tip: ClickUp oferuje mnóstwo szablonów aby rozpocząć korzystanie z obu narzędzi i widoku Gantt -dla każdego poziomu doświadczenia.

dodaj trochę struktury do swojego niekończącego się płótna dzięki jednemu z dziewięciu szablonów ClickUp stworzonych specjalnie dla tablic Whiteboard

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, tworzenie wykresów PERT przy użyciu Mapy myśli ClickUp i Tablic jest łatwa do złapania, ale wymaga nieco więcej kreatywności niż proste przełączenie, aby utworzyć wykres Gantta na platformie. Prawda jest jednak taka, że to właśnie w tym tkwi prawdziwa moc wykresów PERT.

Funkcje mapy myśli i tablicy Tablica pozwalają wykorzystać zalety wykresów PERT, jednocześnie automatycznie łącząc je z cyklem pracy. Mówiąc prościej: ideą tych funkcji jest szybsze i łatwiejsze realizowanie pomysłów - a kto nie lubi usprawnionych procesów? 😍

Chcesz dowiedzieć się więcej? Nie ma lepszego momentu na rozpoczęcie korzystania z ClickUp.

Zacznij sprawiać, by proces planowania projektów był łatwiejszy, bardziej wizualny i całkowicie przejrzysty dzięki automatyzacji wykresów Gantta i PERT w ClickUp.

Jeśli spodobało Ci się to porównanie, sprawdź nasze Podział Kanban vs Gantt !