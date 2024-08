10 najlepszych darmowych wykresów Gantta dla komputerów Mac w 2024 roku

Wykresy Gantta są idealne do zarządzania projektami, ponieważ zapewniają wizualny przegląd osi czasu i zakresu projektu. Ułatwiają oszacowanie oś czasu projektu i zidentyfikować potencjalne wąskie gardła w przepływie pracy.

A kiedy są osadzone w oprogramowanie do zarządzania projektami , wykresy Gantta zyskują supermoce - mogą być połączone z zadaniami i osobami przypisanymi, przenosić powiązane zadania, gdy zmieniają się terminy i pokazywać postęp projektu w czasie rzeczywistym.

Niestety, wiele Oprogramowanie do wykresów Gantta działają tylko (lub lepiej) na systemach Windows. Jeśli jednak jesteś użytkownikiem komputera Mac, nie martw się - istnieją narzędzia, które działają na Twoim urządzeniu. Dowiedz się więcej z tej listy 10 programów do tworzenia wykresów Gantta dla użytkowników komputerów Mac.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do tworzenia wykresów Gantta dla komputerów Mac?

Wybierając oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta dla komputerów Mac, należy wziąć pod uwagę następujące funkcje:

Interfejs użytkownika: Interfejs użytkownika powinien być łatwy w użyciu i zrozumiały. Powinien ułatwiać dostęp do wszystkich potrzebnych funkcji Automatyzacja: Powinieneś być w stanie zautomatyzować rutynowe kroki i proste cykle pracy, aby zaoszczędzić czas poświęcany natworzenie wykresów Gantta3. Współpraca: Oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta powinno ułatwiać współpracę, umożliwiając członkom zespołu przypisywanie, widok i komentowanie zadań Monitorowanie wydajności: Monitorowanie wydajności jest niezbędnym elementem każdego oprogramowania do tworzenia wykresów Gantta. Funkcja ta pozwala na śledzenie postępu różnych zadań i analizowanie ich wpływu na pracę zespołuogólną oś czasu projektu Czytaj dalej, aby poznać 10 najlepszych narzędzi do tworzenia wykresów Gantta na komputerach Mac.

10 najlepszych programów do tworzenia wykresów Gantta dla komputerów Mac

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to oparty na chmurze pakiet zapewniający wydajność z Widok wykresu Gantta do zarządzania projektami. Sprawia, że wykresy Gantta wyglądają pięknie dzięki przejrzystemu interfejsowi użytkownika i konfigurowalnym elementom.

Podobnie jak reszta platformy, Wykres Gantta ClickUp'a dla komputerów Mac jest przyjemne w użyciu, z responsywnym interfejsem typu "przeciągnij i upuść" i wsparciem dla wielu współpracowników pracujących jednocześnie nad tym samym wykresem.

Poznaj nasze narzędzie do tworzenia wykresów Gantta poprzez pobieranie ClickUp dla MacOS i zaczynając od tego prosty szablon Gantta .

ClickUp najlepsze funkcje

Automatyczna identyfikacja potencjalnych wąskich gardeł dzięki inteligentnemu śledzeniu ścieżek krytycznych

Dynamiczny widok osi czasu, w tym automatyczna zmiana harmonogramu wszystkich połączonych zadań po przeniesieniu zadania zzależności* Sortowanie jednym kliknięciem według terminu, priorytetu, osób przypisanych, daty utworzenia i innych opcji sortowania

Śledzenie postępów w projektach w czasie rzeczywistym z dynamicznymi wartościami procentowymi

Widok z lotu ptaka wszystkich trwających projektów na jednym wykresie Gantta z czytelnym kodowaniem kolorami

Responsywny interfejs "przeciągnij i upuść" umożliwiający wielu współpracownikom wprowadzanie zmian na wykresie

Limity ClickUp

Użytkownicy planu Free nie mogą eksportować wykresów Gantta jako plików PDF lub PNG

Nowi użytkownicy mogą uznać zakres możliwości dostosowywania za przytłaczający (coś, co można złagodzić poprzez zaczynając od szablonów wykresów Gantta zamiast zaczynać od zera)

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Plan Toggl

przez TogglPlan Toggl to narzędzie do planowania i zarządzania projektami, które zapewnia widok wykresu Gantta. Możesz tworzyć wykresy Gantta dla dowolnego projektu i łatwo wyświetlać status zadań i postęp. Toggl pełni również funkcję kalendarza zespołu i planera projektów.

Jeśli po zapoznaniu się z funkcjami i limitami Toggl Plan nie jesteś pewien, czy chcesz go wypróbować, zapoznaj się z listą alternatyw dla Toggl.

Najlepsze funkcje Toggl Plan

Segmentowany widok Gantt sprawia, że łatwo jestidentyfikację zadań długoterminowych* Dodawanie kontekstu za pomocą załączników do plików, komentarzy i list kontrolnych

Responsywny design zapewnia, że wykres dostosowuje się do zmiany rozmiaru okna

Integracja z popularnymi aplikacjami, takimi jak Asana, Trello, Jira, Zendesk i Basecamp

Limity planu Toggl

Można dodać tylko jeden załącznik do pliku na zadanie

Nie można ukryć "zrobionych" zadań, chyba że korzystasz z droższego planu Business

Cennik planu Toggl

Darmowa wersja próbna

Teams: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Business: $15/miesiąc za użytkownika

Toggl Plan oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 30 recenzji)

4.3/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

3. TeamGantt

przez TeamGantt TeamGantt to potężne oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta dla komputerów Mac z dobrze wyglądającym interfejsem użytkownika i naciskiem na współpracę zespołową. Zawiera funkcje, takie jak czaty dla konkretnych zadań, automatyzacja zadań i planowanie projektów oraz intuicyjny interfejs "przeciągnij i upuść".

TeamGantt najlepsze funkcje

Współpraca w czasie rzeczywistym, niezależnie od liczby osób zaangażowanych w projekt

Piękne kolorowe wykresy Gantta i osie czasu

Interfejs "przeciągnij i upuść" ułatwiający zmianę harmonogramu zadań

Automatyzacja planowania zadań w celu zaoszczędzenia czasu (brak konieczności ręcznego dostosowywania terminów)

Limity TeamGantt

Czasami powolne ładowanie

Drobne, sporadyczne usterki, takie jak niewyświetlanie kamieni milowych (sprawdź te)TeamGantt alternatywy!)

Cennik TeamGantt

Free

Lite: $24/miesiąc na menedżera + 5 współpracowników na menedżera

$24/miesiąc na menedżera + 5 współpracowników na menedżera Pro: $59/miesiąc za użytkownika + nieograniczona liczba współpracowników

$59/miesiąc za użytkownika + nieograniczona liczba współpracowników Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika + nieograniczona liczba współpracowników

TeamGantt oceny i recenzje:

G2: 4.8/5 (800+ recenzji)

4.8/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4. Smartsheet

przez SmartsheetSmartsheet to popularne oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta dla użytkowników komputerów Mac. Oferuje funkcje takie jak zależności między zadaniami, kontrola przeciągania i upuszczania na osi czasu oraz automatyczne powiadomienia, które pomagają śledzić postępy w projekcie. Smartsheet zapewnia również wsparcie dla współpracy z wieloma interesariuszami, zapewniając bardziej efektywną komunikację i łatwiejsze przydzielanie zadań.

Warto zauważyć, że wielu konkurentów oferuje podobne funkcje, więc warto sprawdzić, czy porównać Smartsheet z alternatywnym oprogramowaniem zanim zdecydujesz się na płatny plan.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Zapewnia szczegółową kontrolę nad uprawnieniami dostępu, bezpieczeństwem i zarządzaniem danymi

Zmiany i aktualizacje w czasie rzeczywistym dla wszystkich członków Teams

Automatyzacja cykli pracy, takich jak powtarzające się prośby o opinie w określonych odstępach czasu

Posiada aktywną społeczność użytkowników-ekspertów, którzy dzielą się najlepszymi praktykami i rozwiązaniami związanymi z oprogramowaniem

Limity Smartsheet

Ograniczone możliwości formatu

Niektórzy użytkownicy uważają, że oprogramowanie może stać się nieporęczne, gdy mamy do czynienia z wieloma podpoziomami zadań

Cennik Smartsheet

**Free

Pro: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Business: $32/miesiąc za użytkownika

$32/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Smartsheet oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 000 recenzji)

5. Praca zespołowa

przez Praca zespołowaPraca zespołowa to platforma do zarządzania projektami z narzędziem do tworzenia wykresów Gantta dla komputerów Mac. Umożliwia śledzenie wielu projektów i jednoczesną pracę nad tym samym wykresem z członkami zespołu.

Ponadto, oferuje ona zakres narzędzi do raportowania do pomiaru wydajności projektu.

Najlepsze funkcje pracy zespołowej

Zależności między zadaniami w celu szybkiej identyfikacji wąskich gardeł

Ustawienie priorytetu zadania, aby pomóc zespołowi skupić się na najważniejszej pracy

Równowaga między funkcją a łatwością obsługi

Integruje się z oprogramowaniem powszechnie używanym przez wirtualne zespoły, takim jak Google Workspace, Databox, Toggl Track oraz różnymi narzędziami deweloperskimi, księgowymi i marketingowymi

Teamwork limits

Limit funkcji niestandardowych

Droższe niż większość narzędzi z tej listy

Cennik Teamwork

**Free

Starter: $8.99/użytkownika miesięcznie

$8.99/użytkownika miesięcznie Dostarczanie: $13.99/użytkownika miesięcznie

$13.99/użytkownika miesięcznie Grow: $24.99/użytkownika miesięcznie

Teamwork oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 1000 recenzji)

4,4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 700 recenzji)

6. Monday.com

za pośrednictwem Monday.comMonday.com to "system operacyjny do pracy", którego celem jest pomoc w usprawnieniu cyklu pracy i aplikacji. Oprócz funkcji wykresu Gantta, Monday oferuje przegląd projektów, a także widoki pulpitu i Kanban.

Możesz mieć oko na obciążenie pracą każdego członka zespołu, aby równomiernie rozłożyć pracę na cały zespół.

Jak każde oprogramowanie, Monday ma również swoje limity. Zebraliśmy listę najważniejszych z nich Alternatywy dla Monday aby pomóc Ci zdecydować, czy jest to odpowiednie oprogramowanie dla Ciebie.

Monday najlepsze funkcje

Łatwe w utrzymaniu narzędzie do zarządzania zadaniami i projektami

Wsparcie dla szybkiego, bezproblemowego importu plikówArkusze kalkulacyjne Excel (pliki CSV) i konwertuje je na inteligentne tablice, które można oglądać jako wykresy Gantta

Łatwe do ustawienia automatyzacje eliminujące powtarzalne, ręczne zadania

Integruje narzędzia do współpracy, wydajności i projektowania

Monday limits

Brak zaawansowanych funkcji zależności między zadaniami

Brak opcji przypisywania komentarzy na wykresach Gantta do członków zespołu

Ceny Monday

Free

Podstawowy: $8/użytkownika na miesiąc

$8/użytkownika na miesiąc Standardowy: $10/użytkownika na miesiąc

oceny i recenzje #### Monday

G2: 4,7/5 (ponad 6 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 6 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 3,000 recenzji)

7. SmartDraw

Przykład wykresu PERT z programu SmartDraw SmartDraw to oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta i diagramów dla urządzeń Mac. Jest idealny dla wysoce technicznych przypadków użycia, takich jak inżynierowie i tworzenie aplikacji .

Ponadto, wielu użytkowników uważa, że jest on odpowiedni dla Enterprise, ponieważ może zapewnić pojedyncze logowanie tysiącom użytkowników w organizacji.

SmartDraw najlepsze funkcje

Posiada inteligentny silnik formatów, który pomaga tworzyć wykresy

Zawiera szablony dla ponad 70 formatów wizualnych, w tym wykresów Gantta

Integruje się z MS Office, G Suite, Jira i nie tylko

Importuje Visio i pliki Lucidchart

Limity SmartDraw

Oprogramowanie czasami ulega awarii

Niektórzy użytkownicy uważają nawigację za mylącą

Ceny SmartDraw

Pojedynczy użytkownik: 9,95 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

9,95 USD miesięcznie, rozliczane rocznie 5+ użytkowników: $5.95/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

SmartDraw oceny i recenzje

8. GanttPRO

via GanttPRO GanttPRO różni się od wielu opcji na tej liście, ponieważ jest to narzędzie do zarządzania projektami oparte na wykresach Gantta. Bez dzwonków i gwizdków - planujesz, szacujesz i śledzisz pracę za pomocą wykresów Gantta. Dzięki takiemu poziomowi skupienia, wielu użytkowników uważa GanttPRO za łatwe do nauczenia się i używania.

Najlepsze funkcje GanttPRO

Pozwala grupować zadania, podzadania i kamienie milowe w ramach projektu

Przydatne do zarządzania zasobami: Automatycznie oblicza koszty zadań i projektów w oparciu o zasoby połączone z zadaniami i koszt zasobów za godzinę

Posiada oddzielne obszary robocze dla wykresów osobistych i zespołowych

Daje opcje przyznawania członkom zespołu uprawnień do widoku i edycji

Limity GanttPRO

W wersji Free oprogramowanie umieszcza znak wodny na wyeksportowanych wykresach

Brak płynności podczas powiększania i pomniejszania oraz korzystania z suwaka

Ceny GanttPRO

wersja próbna: Free

Basic: $7.99/użytkownika miesięcznie

$7.99/użytkownika miesięcznie Pro: $12.99/użytkownika miesięcznie

$12.99/użytkownika miesięcznie Business: $19.99/użytkownik miesięcznie

$19.99/użytkownik miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

GanttPRO oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 300 recenzji)

4.8/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 300 recenzji)

9. nTask

przez nTask nTask to oprogramowanie do zarządzania projektami z interaktywnymi wykresami Gantta. Przydaje się do ustalania priorytetów zadań, zarządzania ryzykiem i śledzenia postępów. Narzędzie wykresu Gantta w nTask jest zintegrowane z resztą platformy, co oznacza, że możesz pobierać informacje o projekcie z różnych widoków i pulpitów do swojego wykresu.

Najlepsze funkcje nTask

Wysyła powiadomienia w czasie rzeczywistym za każdym razem, gdy aktualizowany jest status projektu

Umożliwia przypisywanie problemów i zagrożeń do członków zespołu bez opuszczania widoku wykresu Gantta

Pokazuje połączone zadania nadrzędne za pomocą pojedynczego kliknięcia

Integruje się z setkami programów, w tym kalendarzami, arkuszami kalkulacyjnymi, pamięcią masową w chmurze i aplikacjami komunikacyjnymi, takimi jak Slack

Limity nTask

Powolne ładowanie projektów, wykresów i wyników zapytań

Wykresy Gantta nie są dostępne w planie Free

Cennik nTask

**Free

Premium: 4 USD miesięcznie za 1 użytkownika (ceny warstwowe zależne od liczby użytkowników)

4 USD miesięcznie za 1 użytkownika (ceny warstwowe zależne od liczby użytkowników) Business: 12 USD miesięcznie za 1 użytkownika (ceny warstwowe zależne od liczby użytkowników)

12 USD miesięcznie za 1 użytkownika (ceny warstwowe zależne od liczby użytkowników) Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

nTask oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (17 recenzji)

4,4/5 (17 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

10. Strefa pracy

przez Workzone Workzone to oprogramowanie do zarządzania projektami znane ze wsparcia obsługi posprzedażowej i przejrzystego interfejsu użytkownika. Pomimo bogatych funkcji, łatwo się go nauczyć, zwłaszcza dzięki samouczkom dostarczanym przez zespół Workzone.

Najlepsze funkcje Workzone

Zespół Workzone zapewnia nieograniczone szkolenia i wsparcie dla klientów

Wysoki poziom możliwości dostosowywania, dzięki czemu można tworzyć cykle pracy i wykresy, które pasują do sposobu pracy

Wielu recenzentów twierdzi, że otrzymali szybkie i przyjazne odpowiedzi od zespołu obsługi klienta

Możliwość tworzenia osobistych list do zrobienia i ustawienia automatycznych przypomnień e-mail

Limity Workzone

Tylko plan Enterprise posiada funkcję ścieżki krytycznej

Niektórzy użytkownicy mają trudności z tworzeniem i niestandardowym dostosowywaniem szablonów

Ceny Workzone

Bez wersji próbnej

Teams: $24/użytkownika miesięcznie

$24/użytkownika miesięcznie Profesjonalista: $34/użytkownika miesięcznie

$34/użytkownika miesięcznie Enterprise: $43/użytkownika miesięcznie

Workzone oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (50 recenzji)

4.3/5 (50 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

Uzyskaj kluczowe informacje dzięki najlepszemu oprogramowaniu do tworzenia wykresów Gantta dla komputerów Mac

Wykresy Gantta dają wgląd w to, co zwykła oś czasu lub nawet Tablica Kanban nie może. Pokazują one, które zadania będą wykonywane w jakim czasie trwania projektu, pomagając w planowaniu, ustalaniu priorytetów i bardziej efektywnym zarządzaniu zasobami. Pomagają wykryć i naprawić potencjalne opóźnienia, zanim do nich dojdzie.

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu można zmaksymalizować wartość uzyskiwaną z Wykresy Gantta . Zacznij tworzyć wykresy Gantta dla komputerów Mac w mgnieniu oka przez tworząc darmowy obszar roboczy na ClickUp .