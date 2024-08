25 najlepszych darmowych programów do zarządzania projektami: Plany do wypróbowania w 2024 roku

Zarządzanie projektami może często przypominać żonglowanie; śledzenie ruchomych części, zapewnianie terminowych postępów i utrzymywanie płynnej komunikacji. Ponieważ praca zdalna stała się normą, ta żonglerka zyskała kilka dodatkowych piłek. Dzięki Bogu, oprogramowanie do zarządzania projektami może przyjść z pomocą!

A co by było, gdybyś dowiedział się, że możesz osiągnąć efektywne zarządzanie projektami bez nadwyrężania swojego budżetu? Witamy w świecie darmowego oprogramowania do zarządzania projektami! Zachowując równowagę między przystępną ceną a skutecznością, narzędzia te zmieniają zasady gry dla zespołów na całym świecie.

Na tym blogu zagłębiamy się w 25 darmowych narzędzi do zarządzania projektami zaprojektowanych w celu usprawnienia przepływu pracy. Od śledzenia zadań po komunikację z interesariuszami - wszystkie te narzędzia są dostępne, a co najlepsze? Nie kosztują ani grosza. Zanurzmy się!

Czym jest oprogramowanie do zarządzania projektami?

Oprogramowanie do zarządzania projektami ma na celu pomoc w zarządzaniu działaniami, zasobami, informacjami i zadaniami związanymi z projektem. Oferuje strukturę i organizację dla projektów dowolnej wielkości, dzięki czemu zespoły monitorują postęp projektu od początku do końca.

Większość narzędzi do zarządzania projektami zazwyczaj zawiera wyspecjalizowane funkcje usprawniające cykl zarządzania projektem: Alokacja zasobów porównanie i lista Trello Alternatives .

Najlepsze funkcje zarządzania projektami w Trello:

Wtyczki łączące z innymi aplikacjami i narzędziami do zarządzania projektami

Widoki projektu, w tym tablice Kanban, osie czasu i kalendarze

Niestandardowe pola do strukturyzowania informacji dla całego projektu

Automatyzacja bez użycia kodu w każdej tablicy Trello

Szablony projektów dla powtarzalnych przepływów pracy

Co otrzymujesz w darmowej wersji Trello:

Jedna integracja na tablicę

Do 10 MB na pliki

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami w Trello:

"Jak dotąd Trello wykonuje świetną robotę. To, co jest reklamowane, jest wykonywane zgodnie z oczekiwaniami. Jedyną rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, jest nowoczesny interfejs użytkownika. Naprawdę chciałbym mieć nowy i świeży wygląd tego oprogramowania, który sprawi, że doświadczenie użytkownika będzie bardziej efektywne." - G2Crowd "Trello to świetne narzędzie, ale jest ograniczone pod względem projektów, którymi może zarządzać. Trello jest idealne do małych zadań, ale nie do dużych." - Zweryfikowana recenzja Capterra

5. Wrike - Dobry do planowania strategicznego i funkcji podobnych do arkusza kalkulacyjnego

Przez Wrike

Wrike to proste narzędzie do zarządzania projektami, które dobrze sprawdza się w przypadku małych zespołów.

Posiada również pulpit nawigacyjny strumienia aktywności, który pomaga zobaczyć, kto nad czym pracuje. Ich śledzenie zgłoszeń może również pomóc wielu zespołom programistycznym.

Ale czy jego darmowa wersja może rozwiązać wszystkie twoje kwestie zarządzania projektami ?

Niestety nie. Darmowa wersja Wrike jest dość ograniczona. Stracisz dostęp do najlepszych funkcji i wielu innych dopóki nie przejdziesz na plan premium.

Najlepsze funkcje zarządzania projektami Wrike:

Funkcja śledzenia czasu w celu porównania rzeczywistego czasu spędzonego z szacowanym

Priorytety zadań, dzięki którym zespoły wykonują zadania we właściwej kolejności

Pulpity nawigacyjne projektu dla lepszego zarządzania zadaniami

Tablice Kanban zapewniają pełną widoczność zadań

Integracje z ponad 400 innymi aplikacjamiAplikacje SaaS Co otrzymujesz w darmowej wersji Wrike:

Zadania, foldery, projekty

Udostępnianie plików

Widok tabeli

Skrzynka odbiorcza

aplikacje na systemy iOS i Android

Nieograniczona liczba użytkowników

Brak ograniczeń czasowych

Widok tablicy i widok arkusza kalkulacyjnego

Zarządzanie zadaniami i podzadaniami

Udostępnianie plików

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami w Wrike:

"Czasami zmiana niektórych opcji wpłynie na wszystkie foldery; innym razem chcesz, aby opcja została zastosowana do podfolderów, ale zostanie zastosowana tylko do głównego folderu. Konfiguracja narzędzia może być dość długim procesem bez odpowiedniego przeszkolenia" Porady technologiczne "Szczerze mówiąc, nie ma nic, co mógłbym zmienić lub czego bym nie lubił w Wrike. Jedyne, co byłoby pomocne, to gdyby istniał łatwiejszy sposób na przeniesienie rozmów w Wrike do naszych e-maili Google. Czasami zapominam sprawdzić moje wiadomości w Wrike i dlatego chciałbym otrzymywać wiadomości synchronicznie w moim e-mailu." - G2Crowd Nie jesteś już pewien co do Wrike? Spójrz na nasz_ Wrike i ClickUp porównanie!

A na dokładkę, oto 9 najlepszych alternatyw Wrike .

6. Bitrix24 - Dobry do planowania projektów

Przez Bitrix24

Bitrix24 jest intuicyjnym, darmowym oprogramowanie do planowania i rozwiązanie do zarządzania projektami, które próbuje zaspokoić wiele potrzeb biznesowych jednocześnie. Świetne dla niektórych firm, zwłaszcza małych, ale zależy to zarówno od osobowości, jak i nawyków zespołu.

Irytujące jest to, że prawdopodobnie używasz już kilku z tych narzędzi. W takim przypadku integracja może być lepszym rozwiązaniem niż szukanie kompleksowego rozwiązania, które jest mylące!

Ale jako darmowy planista projektów oferuje zadania, wykresy Gantta i zależności między zadaniami. Jedynym ograniczeniem jest liczba użytkowników i przestrzeń dyskowa.

Bitrix24 najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Integracja CRM do zarządzania projektami klientów

Ustawianie zadań i celów z przypomnieniami o terminach

Wykresy Gantta dla postępu zadań

Narzędzia do współpracy zespołowej w czasie rzeczywistym

Śledzenie czasu projektu i raportowanie

Co otrzymujesz w darmowej wersji Bitrix24:

Zarządzanie zadaniami

Tablice KanbanZarządzanie zasobami i poznaj inne najlepsze alternatywy dla Todoist .

Todoist najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Listy zadań z poziomami priorytetów i terminami realizacji

Śledzenie projektu za pomocą kolorowych wykresów

Funkcje współpracy dla zadań zespołowych

Możliwości integracji z różnymi aplikacjami

Przypomnienia o zadaniach za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS lub powiadomień push

Oto, co otrzymujesz w darmowej wersji aplikacji Todoist:

Dostęp na ponad 10 platformach

Powtarzające się terminy płatności

Połączenie zabezpieczone protokołem SSL

Podzadania i podprojekty

Priorytety zadań (cztery poziomy)

80 aktywnych projektów

Pięć osób na projekt

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami w Todoist:

"Nie znalazłem sposobu na integrację z Kalendarz Google w sposób, który działa dla mnie. Synchronizuje zadania, ale sposób, w jaki to robi, nie jest płynny ze sposobem, w jaki pracuję, więc jest to prawdopodobnie spowodowane błędem użytkownika lub moimi osobistymi preferencjami, a mniej prawdopodobne, że jest to odzwierciedlenie programu." - G2Crowd "Używam ToDoist do śledzenia zadań przesyłanych mi przez klientów. Nie używam go do zarządzania projektami, obszernych notatek czy przepływu pracy, a raczej jako prostej listy rzeczy do zrobienia w projektach, które muszą zostać ukończone. Czasami nie trzeba zapisywać wielu szczegółów - wystarczy mieć pewność, że zadanie zostało wykonane, a ToDoist to najlepsze oprogramowanie, jakie znalazłem do tego celu" - Zweryfikowana recenzja Capterra

11. Airtable - Dobry do projektów opartych na arkuszach kalkulacyjnych

Przez Airtable

Airtable to pięknie zaprojektowane rozwiązanie łączące tabelę z bazą danych. Wykorzystuje to, co kochasz w Excel i Arkusze Google i umieszcza nowoczesną projekt internetowy na nim.

Pomyśl o Airtable jak o fantazyjnym arkuszu kalkulacyjnym, który pomoże Ci śledzić zapasy , listy elementów referencyjnych lub jako CRM startowy.

Zasadniczo, Airtable jest super przyjazną, nieintuicyjną bazą danych na miarę XXI wieku, zakłócającą tradycyjną systemy zarządzania bazami danych które opierają się na SQL lub innych złożonych językach.

Jeśli w przeszłości korzystałeś z Excela jako narzędzia do zarządzania projektami, to możesz zainteresować się Airtable. Nie polecamy jednak arkuszy kalkulacyjnych do zarządzania projektami.

dlaczego?

Ponieważ dedykowane najlepsze darmowe narzędzia do zarządzania projektami wykonuj pracę lepiej!

Bonus: Przeczytaj o Najlepsze alternatywy Airtable .

Najlepsze funkcje zarządzania projektami w Airtable:

Integracje z Box, Salesforce i Google Calendar w celu pobierania innych danych

Narzędzie Interface Designer do tworzenia i udostępniania niestandardowych interfejsów

Udostępniane formularze do wypełniania rekordów w bazie Airtable

Narzędzia programistyczne do tworzenia solidnych systemów raportowania

Automatyzacje z funkcjonalnością Javascript

Oto, co otrzymasz w bezpłatnej wersji Airtable:

Nieograniczone bazy

Nieograniczone widoki planowania

Bogate rekordy pól

Możliwość komentowania

2 GB przestrzeni dyskowej

Dwa tygodnie danych historycznych

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami w Airtable:

"Uwielbiam Airtable, ponieważ jestem w stanie budować proste, ale użyteczne niestandardowe programy i bazy danych, znając praktycznie zero kodu. Chociaż istnieją naprawdę kluczowe funkcje, które sprawiają, że Airtable nie jest idealny, to z pewnością jest o wiele lepszy niż zwykły arkusz kalkulacyjny." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Nienawidzę tego, że nie ma możliwości przypominania / kontynuowania, zwłaszcza wiedząc, że reklamują się jako narzędzie do współpracy zespołowej, które jest używane do obsługi klienta" - G2CrowdPorównanie Airtable i ClickUp do zarządzania projektami.

12. TeamGantt - Dobry dla wizualnych osi czasu projektu

Przez TeamGantt

jak wykresy Gantta sprawiają, że wszystko jest jasne jak słońce?

W takim razie TeamGantt jest stworzony dla Ciebie.

To darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami, które skupia się wyłącznie na wykresach Gantta.

To narzędzie imponuje możliwością tworzenia i wizualizacji wykresów Gantta, dzięki czemu można zobaczyć, jakie zadania mogą się nakładać i kto jest za co odpowiedzialny.

Jest to również świetne narzędzie do mierzenia postępów zespołu i poszczególnych osób w stosunku do kamieni milowych projektu .

Zabawne jest to, że jak na oprogramowanie, które jest dumne ze swoich wykresów Gantta, otrzymujesz tylko JEDEN wykres Gantta w darmowym planie. Rany!

TeamGantt najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Łatwe do odczytania wykresy Gantta do planowania

Przypisywanie zadań z zależnościami i kamieniami milowymi

Zarządzanie dostępnością zespołu

Śledzenie czasu dla lepszej analizy produktywności

Oto, co otrzymujesz w darmowej wersji TeamGantt:

Jeden projekt

Podstawowe planowanie projektu i współpraca

Trzech użytkowników

Dostępność zespołu i obciążenie pracą

Co kierownicy projektów myślą o TeamGantt:

"Darmowa wersja pozwala tylko na jeden projekt. Kolejna wersja nie jest jednak aż tak droga." - G2 Crowd "Podoba mi się wszechstronność i łatwość korzystania z tego programu i zarządzania zadaniami." - Zweryfikowana recenzja Capterra szukasz świetnego oprogramowania do tworzenia wykresów Gantta? Przeczytaj nasz artykuł na temat najlepszych darmowe oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta_ a jeśli jesteś firmą budowlaną, nasz artykuł na temat najlepszych oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi_ .

Sprawdź te_ TeamGantt alternatywy !

13. Projekty pracy zespołowej - dobre do zarządzania klientami i kamieniami milowymi

Via Praca zespołowa Teamwork Projects to bardzo dobrze znany system lub oprogramowanie do zarządzania projektami, przeznaczone raczej dla odbiorców potrzebujących zarządzania przedsiębiorstwem z pojedynczym logowaniem, zgodnością z HIPAA i wsparciem premium.

Ich płatne plany mają wiele opcji dla zespołów i oferują zestaw narzędzi, takich jak fakturowanie.

Ich darmowy poziom jest jednak dość ograniczony.

Wielu klientów i zespołów decyduje się na te zaawansowane funkcje, ale jest to ryzykowne, jeśli nie chcesz być związany długoterminowym planem cenowym. Przykładowo, w planie Pro otrzymujesz wiele integracji, takich jak Dropbox i Slack, znacznie więcej miejsca na dane i do 50 użytkowników.

Teamwork Projects najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Tworzenie i przypisywanie zadań i podzadań

Wykres Gantta dlaoś czasu projektu wizualizacja

Funkcje śledzenia czasu i fakturowania

Przechowywanie plików i wersjonowanie dla efektywnego zarządzania dokumentami

Wbudowane narzędzia komunikacji zespołowej

Co otrzymujesz w bezpłatnej wersji projektów pracy zespołowej:

Dwa aktywne projekty

Ograniczone tablice zadań

Podzadania

Motywy kolorystyczne

Co ludzie myślą o Teamwork Projects:

"Oprogramowanie wydaje się być popularne tylko w Europie, więc istnieje kilka aplikacji innych firm, które opracowały coś związanego z Teamwork, ale ma dostęp do API i webhooków, aby to zrekompensować." - G2Crowd "Teamwork doskonale sprawdza się w zadawaniu zadań i podstawowym zarządzaniu projektami, ale nie licz na to, że zapewni wgląd w firmę lub portfel i/lub duży obraz sytuacji. Jest to dobre narzędzie dla małych zespołów, które martwią się o pipeline i kontrolę ruchu, ale nie dla dużych, połączonych zespołów, które wymagają zarządzania kontami, oceny wydajności lub nadzoru nad budżetem." - Zweryfikowana recenzja Capterra Try out these Alternatywy pracy zespołowej !

14. Freedcamp - dobry dla CRM

Przez Freedcamp

Freedcamp oferuje wiele widoków, w tym widok listy, tablicy Kanban i wykresu Gantta.

Posiada również ścianę do komunikacji społecznościowej i prywatnych zadań, a także białe etykiety dla przestrzeni klienta, fakturowania i możliwości CRM.

Darmowy plan jest jednak bardzo ograniczony, a płatne plany zaczynają się od 1,49 USD za użytkownika miesięcznie.

Według ich własnych słów, jest to plan "minimalistyczny"!

Chcielibyśmy jednak, aby plan darmowy był jeszcze bardziej minimalistyczny.

Najlepsze funkcje zarządzania projektami Freedcamp:

Listy zadań z samoprzylepnymi notatkami do natychmiastowego przechwytywania informacji

Widok kalendarza ułatwiający planowanie i monitorowanie zadań

Dedykowane fora dyskusyjne do współpracy zespołowej

Śledzenie zgłoszeń dla efektywnego zarządzania problemami

Przechowywanie plików w chmurze dla łatwego zarządzania dokumentami

Oto, co otrzymujesz w darmowej wersji Freedcamp:

Nieograniczona liczba użytkowników i zadań

Śledzenie czasu pracy

Tablice dyskusyjne

Menedżer haseł

Osobisty menedżer zadań

Podzadania

Co ludzie myślą o Freedcamp:

"Freedcamp nie aktualizuje się tak często, jak bym chciał. Oprogramowanie powinno stale się zmieniać, aby być na bieżąco z trendami i potrzebami branży." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Nie podoba mi się fakt, że nie ma aplikacji mobilnej. Byłoby świetnie komunikować się i zarządzać zadaniami bezpośrednio z telefonu komórkowego." - G2Crowd

15. Smartsheet - Dobry do obsługi klienta i automatyzacji przepływu pracy

Via Smartsheet

Smartsheet to dynamiczne narzędzie do zarządzania projektami, które oferuje podobny do arkusza kalkulacyjnego interfejs do organizowania i śledzenia zadań, projektów i współpracy zespołowej. Dzięki funkcjom takim jak wykresy Gantta, zarządzanie zasobami i zautomatyzowane przepływy pracy, Smartsheet umożliwia użytkownikom usprawnienie procesów, ustalanie priorytetów i efektywne dotrzymywanie terminów.

Smartsheet - najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Zautomatyzowane alerty i przypomnienia, by utrzymać zespoły na dobrej drodze

Udostępnianie plików w chmurze dla płynnej współpracy

Formatowanie warunkowe do wizualnego wyróżniania ważnych danych

Aktualizacje w czasie rzeczywistym i widoczność statusu projektu

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Dysk Google i Salesforce

Oto, co otrzymujesz w bezpłatnej wersji Smartsheet:

10 planów projektów

Nieograniczona liczba współpracowników

5 pulpitów nawigacyjnych dla widoków projektów wysokiego poziomu

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami za pomocą Smartsheet:

"Smartsheet ma ogromny potencjał. Dzięki niemu automatyzacja wielu naszych wewnętrznych procesów ręcznych stała się łatwa i wydajna. Uwolniło to czas, który poświęcaliśmy na kontaktowanie się z ludźmi w celu uzyskania zgody. Smartsheet robi to teraz za nas. Używamy go codziennie, przez cały dzień do tak prostych rzeczy, jak informowanie wszystkich na bieżąco o tym, co wszyscy robimy, do zarządzania wszystkimi naszymi prośbami o szkolenia i automatycznego przenoszenia elementów przez potok. Z powodzeniem zintegrowaliśmy go z większością naszych procesów" - G2Crowd "Jest trochę krzywej uczenia się dla tych, którzy są zainteresowani głębszym zanurzeniem się. Potrzeba trochę czasu, aby nauczyć się formuł, które są podobne do tych w Excelu, ale na tyle "inne", że mogą sprawić, że poczujesz się jak w pętli. Sugerujemy, aby wybrać jedną lub dwie osoby w zespole, które staną się ekspertami merytorycznymi w Smartsheet, którzy mogą poprowadzić zespół przez przejście." - G2Crowd Sprawdź jak_ ClickUp w porównaniu do Redbooth .

16. Basecamp - Dobry dla początkujących użytkowników

Przez Basecamp

Basecamp to popularne oprogramowanie do zarządzania projektami i komunikacji zespołowej, ułatwiające współpracę w zespole.

Jedną z głównych wad Basecamp jest to, że nie zapewnia on takiego samego poziomu dostosowania i elastyczności, jak niektóre inne programy do zarządzania projektami. Chociaż Basecamp został zaprojektowany jako łatwa w użyciu platforma, jego sztywność może utrudniać dostosowanie oprogramowania do konkretnych projektów lub zespołów.

Jeśli szukasz prostego menedżera zadań z funkcjami komunikacji w czasie rzeczywistym dla członków zespołu, Basecamp może być świetnym wyborem.

Basecamp najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Oś czasu zarządzania projektem, aby zobaczyć wszystko od początku do końca

Wykresy wzniesień pozwalające wizualnie zobaczyć postępy w górę lub w dół w czasie

Menu Hej! usprawnia powiadomienia w jednym menu

Zameldowanie z automatyczną ankietą dla zespołu

Czat i system wiadomości

Oto, co otrzymujesz w bezpłatnej wersji Basecamp:

20 użytkowników

Trzy projekty

1 GB przestrzeni dyskowej

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami za pomocą Basecamp:

""Kiedy używałem go do współpracy w małym zespole, był świetny. Kiedy zacząłem używać go do komunikacji z klientami i rezultatów, frustrowało to zarówno mnie, jak i mój zespół" - Zweryfikowana recenzja Capterra "Ogólnie rzecz biorąc, Basecamp to solidny produkt, którego używam prawie codziennie do zarządzania projektami. Nie miałem żadnych poważnych problemów z oprogramowaniem, ale chciałbym mieć możliwość łatwego odwoływania się do wskazówek i sztuczek, aby usprawnić mój przepływ pracy." -_ Zweryfikowana recenzja Capterra

17. ActiveCollab - Dobry dla freelancerów i małych agencji

Przez ActiveCollab

Jeśli jesteś fanem prostego designu, tablic Kanban i eleganckiego UX, spójrz na ActiveCollab . Łatwe w użyciu narzędzie, które pozwala usprawnić projekty, komunikować się z zespołem oraz współpracować z klientami .

Podziel projekty na zadania z elastycznymi datami rozpoczęcia i terminami, które możesz przypisać do zespołu lub zaprosić klientów do przeglądania w razie potrzeby.

ActiveCollab może być wizualizowany jako lista lub w widoku Kanban, ma zintegrowany stoper do śledzenia czasu na zadaniach i ma zintegrowaną aplikację do czatowania lub udostępniania plików.

ActiveCollab najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Funkcja śledzenia czasu z interaktywnym wykresem Gantta

Narzędzia komunikacyjne w aplikacji i udostępnianie plików

Zależności zadań i automatyczna zmiana harmonogramu

Śledzenie budżetu w celu monitorowania finansów projektu

Co otrzymujesz w darmowej wersji ActiveCollab:

Do trzech członków

Nieograniczona liczba projektów i klientów

Zależności zadań i automatyczne planowanie

Aplikacja mobilna i desktopowa

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami za pomocą ActiveCollab:

Nasz zespół zarządza wszystkimi projektami za pomocą ActiveCollab, w tym budżetowaniem, zadaniami i zarządzanie czasem . Bez niego zgubilibyśmy się w morzu e-maili i wiadomości na Slacku" - Zweryfikowana recenzja Capterra "Chciałbym, żeby łączył się z innymi narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak basecamp, asana itp. Współpracuję z wieloma wykonawcami i dostawcami i gdybym mógł zrobić wszystko w aktywnym collabie, a następnie utworzyć bilet na ich platformach, byłoby super." - Zweryfikowana recenzja Capterra

18. Paymo - dobre do zarządzania zasobami

Przez Paymo Paymo to darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami dla pojedynczych użytkowników i menedżerów zespołów, którzy chcą zarządzanie zasobami . Oferuje również tablice Kanban i śledzenie czasu pracy, które umożliwiają freelancerom śledzić czasu dla każdego klienta.

Paymo najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Komentarze do zadań w czasie rzeczywistym dla efektywnej komunikacji w zespole

Wizualna oś czasu projektu z wykresami Gantta

Zaawansowane zarządzanie zadaniami z wieloma użytkownikami

Widżet śledzenia czasu dla lepszego zarządzania czasem

Tworzenie faktur do zarządzania finansami projektu

Oto, co otrzymujesz w darmowej wersji Paymo:

Jeden użytkownik

1 GB miejsca

Raportowanie

Śledzenie czasu pracy

API

Co ludzie myślą o Paymo:

"Absolutnie uwielbiam szczegółową kontrolę nad raportami i możliwość zarządzania użytkownikami, projektami, zadaniami i nie tylko." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Poleciłbym tę usługę każdej średniej wielkości firmie, która szuka dobrego, solidnego oprogramowania do śledzenia isseu." - Zweryfikowana recenzja Capterra

19. Podio - dobre do przesyłania wiadomości

Przez Podio

Podio jest prawie jak koktajl darmowego oprogramowania do zarządzania projektami i narzędzi do przesyłania wiadomości. Oferuje rozmowy w aplikacji i przegląd wszystkich zadań.

Obsługuje liczne integracje z popularnym oprogramowaniem, takim jak ZenDesk, Evernote i Google Drive.

Podio najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Zintegrowane narzędzia do współpracy zespołowej z udostępnianiem plików

Możliwości raportowania z wizualnymi pulpitami projektów

Integracja aplikacji dla rozszerzonej funkcjonalności

Zautomatyzowane przepływy pracy usprawniające zadania

Oto, co otrzymujesz w bezpłatnej wersji Podio:

Pięciu użytkowników

Integracje

Nieograniczone obszary robocze

Możliwości czatu

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami z Podio:

"Niezawodna komunikacja z zespołem dzięki funkcji czatu. Dobre zarządzanie zadaniami osobistymi, a także zarządzanie wiedzą . Mimo że przechowywaliśmy nasze pliki w usłudze w chmurze, "indeksowaliśmy" i sortowaliśmy naszą wiedzę za pośrednictwem Podio" - Zweryfikowana recenzja Capterra "System CRM Podio można dostosować do własnych potrzeb. Można łatwo tworzyć oddzielne obszary robocze i dodawać aplikacje potrzebne do łatwego dostępu i potrzeb organizacyjnych." - G2Crowd

20. MeisterTask - dobre rozwiązanie do zarządzania projektami w chmurze

Via Meistertask

Dowolny Tablica Kanban fanatyków w domu? MeisterTask jest właśnie dla was. To narzędzie do zarządzania projektami stara się uczynić tablice Kanban bardziej praktycznymi.

Twoje zadania, komentarze, notatki, terminy itp. są skonfigurowane jak tablice Kanban w jednym miejscu. Jest to elastyczna tablica projektów i oparte na chmurze narzędzie do zarządzania projektami.

MeisterTask najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Przydzielanie zadań i śledzenie postępów

Tablice Kanban do zarządzania zadaniami

Nieograniczone automatyzacje

Osie czasu w stylu Gantta do planowania i przydzielania zadań

Co otrzymujesz w darmowej wersji MeisterTask:

Nieograniczone projekty i nieograniczona liczba użytkowników

Dwie integracje (Slack lub Zendesk)

Listy kontrolne, komentarze, tagi, funkcje śledzenia zadań i czasu

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Udostępnianie plików i załączników (do 20 MB)

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami w MeisterTask:

"Jedyną rzeczą, z której nie jestem naprawdę zadowolony, jest brak możliwości wsadowego przenoszenia zadań z jednej sekcji do drugiej. Nie wiem, dlaczego możemy to robić! Można przenieść tylko jedno zadanie na raz. Ponadto pasek przewijania jest dość mały i trudno go kliknąć, ponieważ jest dość wąski. Darmowa wersja nie obsługuje zadań cyklicznych, więc warto o tym pamiętać, jeśli nie zamierzasz za nią płacić." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Chciałbym, aby darmowa wersja miała więcej projektów - coś w rodzaju 4 do 6 byłoby świetne. Mój budżet może pozwolić mi na zakup pełnej (myślę, że Pro) wersji. W tej chwili używam jej tylko dla siebie, ale widzę, jak może z niej korzystać firma. Podobnie jak w przypadku większości aplikacji To-do, brakuje przyzwoitej funkcji drzemki. Czasami jestem w trakcie pracy nad zadaniem i potrzebuję jeszcze kilku minut, aby je dokończyć - drzemka jest zawsze pomocna." - Zweryfikowana recenzja Capterra

21. Zenkit - Dobry do planowania wielu widoków

Via Zenkit

Szukając najlepszego oprogramowania do zarządzania projektami, warto rozważyć Zenkit. Zenkit zapewnia przyzwoity zakres funkcji i szablonów ułatwiających konfigurację przestrzeni roboczej.

Chociaż ułatwiają one konfigurację, limit 5000 elementów może stanowić barierę wejścia dla większości zapracowanych zespołów.

Zenkit najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Planowanie wielowidokowe z Kanban, tabelą, listą lub kalendarzem

Hierarchia zadań i konfiguracja zależności

Narzędzia do współpracy z zadaniami zespołowymi i wzmiankami

Śledzenie czasu dla lepszego zarządzania produktywnością

Możliwości integracji dla zarządzania projektami

Co otrzymujesz w darmowej wersji Zenkit:

Nieograniczone kolekcje

3 GB przestrzeni dyskowej

Do pięciu członków

Do pięciu zespołów

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami za pomocą Zenkit:

"Jest łatwy w użyciu od pierwszego dnia, ponieważ większość narzędzi jest bardzo przyjazna dla użytkownika. Podoba mi się wydajność, jaką zapewnia dzielenie się informacjami i zadaniami z moim zespołem." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Dla darmowych użytkowników przechowywanie danych jest bardzo niskie, to jedyna wada Zenkit. Również interfejs użytkownika staje się zbyt zagracony na niektórych etapach, istnieje wiele możliwości ulepszenia interfejsu." - G2Crowd

22. Toggl Plan - Dobry do zarządzania czasem

Via Toggl Plan

Toggl Plan to jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami, umożliwiające efektywne planowanie pracy zespołu i zarządzanie zadaniami.

Oprogramowanie jest bardzo łatwe w użyciu i odpowiednie dla kierowników projektów zarządzających małymi zespołami.

Toggle Track najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Widok osi czasu dla usprawnionego planowania projektu

Tablica zadań do zarządzania obciążeniem zespołu

Łatwy interfejs "przeciągnij i upuść" do dostosowywania zadań

Współdzielone osie czasu i tablice zadań do współpracy zespołowej

Zadania oznaczone kolorami dla lepszej kategoryzacji zadań

Co otrzymujesz w darmowej wersji Toggl Plan:

Do pięciu użytkowników

Nieograniczona liczba zadań

Nieograniczone kamienie milowe projektu

Współdzielone osie czasu

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami za pomocą Toggl Plan:

"Czułem, że brakuje mi doświadczenia mobilnego. Jest niesamowity do planowania długoterminowego, a nawet tygodniowego, ale staje się niewygodny, gdy przychodzi do planowania dziennego lub szczegółowego planowania harmonogramu. Świetnie nadaje się do regularnych ustaleń, ale staje się nieporządny, gdy przychodzi do nadzwyczajnych wydarzeń." - dodaje Zweryfikowana recenzja Capterra "Toggl wprowadził kilka świetnych zmian w interfejsie użytkownika w ostatnich latach, ale bardziej solidny sposób dostosowywania interfejsu i widoków byłby dodatkowym atutem, zwłaszcza że jest to program, z którego korzystam prawie cały dzień i często sprawdzam. Przydałyby się dodatkowe widoki timerów, a nawet motywy kolorystyczne." - G2Crowd

23. Zoho Projects - dobre do zarządzania dokumentami

Via Zoho Projects Projekt Zoho to kolejne wydajne oprogramowanie do zarządzania projektami. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zarządzać dokumentami, wygodnie współpracować z zespołem, czy też naprawiać błędy za pomocą narzędzie do śledzenia błędów , Zoho może sobie z tym poradzić.

Zoho Projects najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Kompleksowe zarządzanie zadaniami z niestandardowymi polami

Widok wykresu Gantta do planowania projektów

Narzędzia do śledzenia czasu i proces zatwierdzania kart czasu pracy

Dogłębna analityka z konfigurowalnymi raportami

Zintegrowane systemy zarządzania dokumentami

Co otrzymujesz w darmowej wersji Zoho Projects:

10 MB miejsca na pliki

Dwa projekty

Przeglądarka wykresów Gantta

Kalendarz i fora

10 użytkowników

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami za pomocą Zoho Projects:

"Interfejs użytkownika może być nieco zagmatwany (trudny dla początkujących)." - Zweryfikowana recenzja Capterra "W Zoho Projects podoba mi się to, że pomaga mi w utrzymaniu wydajności w wykonywaniu zadań w określonym czasie dzięki funkcji śledzenia czasu. To oprogramowanie jest łatwe do zintegrowania z innymi programami Zoho i pomaga nam w śledzeniu postępów i utrzymaniu produktywności naszego zespołu." - G2Crowd Wypróbuj te_ Alternatywy Zoho !

24. Nifty - Dobry do śledzenia kamieni milowych projektu

Przez Nifty Nifty to narzędzie do zarządzania projektami, którego celem jest skupienie się na zarządzaniu pracą, a nie na narzędziach. Współpraca z zespołem i klientami w jednej aplikacji z wieloma funkcjami, takimi jak czat, zadania, dokumenty i kalendarz. Utwórz dla swoich projektów i zautomatyzuj śledzenie postępów.

Ustalaj cele i harmonogramy, współpracuj nad zadaniami, stwórz centrum wiedzy, twórz dokumenty i wiki oraz zrównoważyć obciążenie pracą .

Wizualizuj swój projekt w Nifty jako kamienie milowe (podobne do widoku Gantta) lub wybierz jeden z trzech innych widoków, w tym oś czasu, widok Swimlane przypominający tablicę lub widok z lotu ptaka z przeglądem Master.

Najlepsze funkcje zarządzania projektami w Nifty:

Śledzenie kamieni milowych i osi czasu projektu

Zarządzanie zadaniami z automatycznymi aktualizacjami postępów

Narzędzia do współpracy zespołowej

Przydzielanie zadań i ustalanie priorytetów

Zintegrowane kanały komunikacji

Co otrzymujesz w darmowej wersji Nifty:

Nieograniczona liczba członków zespołu, gości i klientów

100 MB przestrzeni dyskowej

2 projekty

Zadania, kamienie milowe, dyskusje i dokumenty

Automatyzacja przepływu pracy oraz niestandardowe role i uprawnienia

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami w Nifty:

"Nifty to produkt, który doskonale sprawdza się w wielu środowiskach klienckich. Łatwość obsługi sprawia, że jest to potężne narzędzie do zarządzania portfolio naszych klientów" - Stefan Schmidt, partner wykonawczy, Hemmersbach

"Nifty jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju, możesz znaleźć kilka błędów tu i tam, ale zespół zawsze bardzo szybko reaguje, gdy coś zgłosisz lub wyślesz prośbę o funkcję. Jeśli chodzi o interfejs, nie ma się do czego przyczepić. Myślę, że Nifty zmierza we właściwym kierunku, potrzebuje tylko trochę czasu, aby dojrzeć, ale w międzyczasie jest doskonale funkcjonalny i robi to, co mówi, ułatwiając zarządzanie projektami" - G2Crowd

25. Jira - dobre rozwiązanie dla zespołów programistycznych i integracji

Via: Oprogramowanie Jira Jira to darmowe narzędzie do zarządzania projektami, służące do śledzenia błędów i zarządzania zgłoszeniami. Zapewnia funkcje rozwoju oprogramowania, takie jak zaawansowane opcje raportowania, w tym obciążenie użytkownika, średni wiek zgłoszenia i ostatnio utworzone zgłoszenia. Pozwala to kierownikom projektów analizować wydajność projektu, zarządzać zaległymi zgłoszeniami i podejmować decyzje oparte na danych w celu planować efektywne Sprinty .

Jira najlepsze funkcje zarządzania projektami:

Incident Investigation Dashboard do szybszego rozwiązywania problemów z wdrażaniem kodu

Przypisywanie zadań lub tworzenie Problemy Jira bezpośrednio z pull requesta

Śledzenie czasu z kolorowym oznaczeniem do wizualnego zarządzania projektem

Tablice Scrum do podziału złożonych zadań

Szablony śledzenia projektów

Co otrzymujesz w bezpłatnej wersji Jira:

Nieograniczona liczba klientów

100 powiadomień e-mail dziennie

Co ludzie myślą o zarządzaniu projektami za pomocą Jira:

"Ogólnie rzecz biorąc, Jira jest po prostu świetnym narzędziem z fantastycznym, przyjaznym dla użytkownika interfejsem, który ogólnie zapewnia miłe wrażenia z użytkowania." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Trzeba przyznać, że na początku Jira może być nieco przytłaczająca, zwłaszcza dla nowych użytkowników. Poznanie i zrozumienie niezliczonych funkcji może zająć trochę czasu. Ale gdy już się je opanuje, jest to potężne narzędzie na wyciągnięcie ręki." - G2Crowd **Sprawdź te ***Alternatywy dla Jira* !

Cechy, których należy szukać w darmowym oprogramowaniu do zarządzania projektami

Omówiliśmy już najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami. Teraz przyjrzyjmy się bliżej niezbędnym funkcjom, które warto dodać do zestawu narzędzi zwiększających produktywność zespołu!

Dokumenty do współpracy

Dzisiejsze systemy zarządzania dokumentacją to oparte na chmurze repozytorium dokumentacja projektu , SOP oraz notatki ze spotkania . Ten poziom dzielenia się wiedzą promuje spójność i wysokiej jakości treści do wykorzystania w całej organizacji. W rezultacie firmy osiągają trzy rzeczy:

Dokumentowanie procesów, procedur i najlepszych praktyk, aby krytyczne informacje nie zostały utracone, gdy członkowie zespołu odchodzą lub przechodzą do innych ról Skrócenie czasu potrzebnego na wyszukiwanie informacji lub wykonywanie zadań Spełnianie wymogów regulacyjnych i utrzymywanie ścieżek audytu w celu zapewnienia zgodności z prawem

Narzędzia do tworzenia pomysłów

Zespoły wykorzystują ideację w swoich projektach, aby opracowywać świeże, kreatywne rozwiązania problemów, z którymi się borykają. Podczas zarządzania projektami te rozwiązania oprogramowania do zarządzania projektami są równie cenne dla zespołów marketingowych i sprzedażowych, jak i dla zespołów produktowych.

Zarządzanie zasobami

Zespoły mają różne sposoby organizowania swoich zadań, ponieważ każdy projekt ma swój własny zestaw celów, zakres i zasoby. Zarządzanie zasobami daje zespołom kontrolę nad planowanie wydajności i poziomowanie zasobów .

Zarządzanie zadaniami

Jeśli potrzebujesz platformy do skalowania zarówno zarządzania zadaniami, jak i projektami, narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, zapewniają to, czego zespoły potrzebują w zasięgu ręki, aby zarządzać osobistymi listami rzeczy do zrobienia, złożonymi projektami i wszystkim pomiędzy.

Śledzenie celów

W miarę rozwoju firmy trudniej jest proaktywnie komunikować strategię firmy z najwyższego poziomu do poziomu zespołu i poszczególnych osób. Z tego powodu liderzy działów zwracają się w stronę aplikacje do śledzenia celów takich jak ClickUp, aby podzielić inicjatywy wysokiego szczebla na szczegółowe zadania.

Kanały komunikacji

Z 69% osób pracuje z domu podczas pandemii i 16% firm zatrudnia pracowników zdalnych tylko na całym świecie, jasne jest, że hybrydowa siła robocza pozostanie tutaj. Najlepszym podejściem do utrzymania skutecznej komunikacji w częściowo lub całkowicie zdalnym miejscu pracy jest wykorzystanie wielu rozwiązań komunikacyjnych aby pokryć różnorodne typowe przypadki użycia. Większość organizacji będzie potrzebować:

Narzędzie do czatu, takie jak Slack, do codziennej komunikacji, a także do ogłoszeń zespołowych i ogólnoorganizacyjnych

Anarzędzie do nagrywania ekranu takie jak Loom do rozwiązywania błędów i przechodzenia przez złożone procesy

Narzędzie do wideokonferencji, takie jak Zoom, do codziennych stand-upów, cotygodniowych all-hands i improwizowanych synchronizacji

Śledzenie czasu

Śledzenie czasu zadań, spotkań i wszelkich działań związanych z pracą (patrząc na ciebie, szkolenie w zakresie zgodności) jest niezbędną praktyką dla każdego członka zespołu.

Śledzenie czasu pomoże we współpracy zespołowej, dzięki czemu szybciej zakończysz zarządzanie projektami. W najlepszym przypadku śledzenie czasu dostarczy danych do podejmowania lepszych decyzji biznesowych i możliwości automatyzacji.

Automatyzacja

Automatyzacja zastępuje powtarzalną pracę, która wyczerpuje kreatywną energię, dzięki potężnym przepływom pracy w aplikacji dla każdego rodzaju zadania.

Korzyści z darmowego oprogramowania do zarządzania projektami

Oprogramowanie do zarządzania projektami oferuje liczne korzyści, które mogą usprawnić pracę zespołu i zwiększyć produktywność. Dzięki tym narzędziom zespoły mogą skutecznie organizować zadania, śledzić postępy w realizacji projektów i wspierać środowisko współpracy.

Oprogramowanie do zarządzania projektami jest wyposażone w funkcje takie jak zadania, współdzielone kalendarze, zarządzanie dokumentami, czat zespołowy i kompleksowe raportowanie projektów. Funkcje te nie tylko pomagają w strukturyzacji zadań projektu, ale także w monitorowaniu obciążenia pracą każdego członka zespołu, zapewniając, że wszystkie zadania są przydzielane efektywnie.

Korzyści z najlepszego oprogramowania do zarządzania projektami obejmują:

Zmniejszone koszty pracy: Eliminacja zbędnych czynności i automatyzacja powtarzalnych zadań zmniejszy czas i wysiłek wymagany do wykonania zadań. W rezultacie do wykonania tej samej ilości pracy potrzeba mniej godzin

Eliminacja zbędnych czynności i automatyzacja powtarzalnych zadań zmniejszy czas i wysiłek wymagany do wykonania zadań. W rezultacie do wykonania tej samej ilości pracy potrzeba mniej godzin Większa odpowiedzialność i poczucie odpowiedzialności: Dokumentowanie jasnych oczekiwań i celów zadań w narzędziu do zarządzania projektami sprawia, że członkowie zespołu są odpowiedzialni za swoją pracę

Dokumentowanie jasnych oczekiwań i celów zadań w narzędziu do zarządzania projektami sprawia, że członkowie zespołu są odpowiedzialni za swoją pracę Szybsze wprowadzanie produktów na rynek: Dostosowanie komunikacji i procesów do potrzeb klientamiędzyfunkcyjne przepływy pracy w ramach jednej platformy pomoże zespołom szybciej zarządzać i realizować projekty

Dostosowanie komunikacji i procesów do potrzeb klientamiędzyfunkcyjne przepływy pracy w ramach jednej platformy pomoże zespołom szybciej zarządzać i realizować projekty Ulepszone zarządzanie czasem: Planowanie inadawanie priorytetów zadaniom o wyższej wartości uwalnia przestrzeń, aby włożyć energię w najważniejszą pracę, a mniej w zadania administracyjne

Planowanie inadawanie priorytetów zadaniom o wyższej wartości uwalnia przestrzeń, aby włożyć energię w najważniejszą pracę, a mniej w zadania administracyjne Lepsza alokacja zasobów: Przypisywanie zadań odpowiednim osobom rozdziela umiejętności i wiedzę specjalistyczną między projektami i zmniejsza opóźnienia spowodowane przeciążeniem pracą

Przypisywanie zadań odpowiednim osobom rozdziela umiejętności i wiedzę specjalistyczną między projektami i zmniejsza opóźnienia spowodowane przeciążeniem pracą Lepsza współpraca: Komentarze i dyskusje w aplikacji do zarządzania projektami dają zespołom i interesariuszom dedykowaną przestrzeń do zadawania pytań, przekazywania informacji zwrotnych i uzgadniania krytycznych decyzji projektowych

Komentarze i dyskusje w aplikacji do zarządzania projektami dają zespołom i interesariuszom dedykowaną przestrzeń do zadawania pytań, przekazywania informacji zwrotnych i uzgadniania krytycznych decyzji projektowych Scentralizowane informacje: Przechowywanie i udostępnianie informacji zmniejsza prawdopodobieństwo utraty lub błędnego przekazania danych. Zespoły odnoszą również korzyści z posiadania zapisów projektu, pomysłów i dokumentacji w zasięgu jednej platformy

Znajdź najlepsze darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami dla swojego zespołu

Wybrane oprogramowanie do zarządzania projektami powinno być w stanie wykonać swoją pracę. Jednocześnie cały zespół powinien być w stanie korzystać z jego zalet bez konieczności decydowania się na płatny plan.

Najgorszą sytuacją jest ta, w której entuzjastycznie rozpoczynasz pracę z nowym narzędziem projektowym, tylko po to, by zostać powstrzymanym przez brak jego funkcji i funkcjonalności, co skłania cię do skorzystania z płatnego planu rozwiązania.

Dlaczego więc nie wypróbować ClickUp?

Ma więcej darmowych funkcji funkcje niż jakiekolwiek inne najlepsze narzędzia do zarządzania projektami, które wymieniliśmy tutaj.

Niezależnie od tego, czy chcesz przydzielać zadania, tworzyć cele, śledzić czas, korzystać z automatyzacji, możliwości są nieograniczone.

Więc wypróbuj ClickUp za darmo już dziś ponieważ zasługujesz na wydajne i łatwe zarządzanie projektami, które nie wypali dziury w Twojej kieszeni.