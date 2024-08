Scaled Agile Framework (SAFe) dla zwinności biznesowej: Wszystko, co musisz wiedzieć

Żaden projekt nie jest dziełem solowym. Jest to wspólne arcydzieło osiągnięte przez osoby harmonizujące ze sobą jak zespół muzyków. Na czele tego zespołu stoi kierownik projektu - wykwalifikowany dyrygent, który orkiestruje zespołem.

Ale co by było, gdyby ta mała grupa muzyków przekształciła się w rozbudowaną orkiestrę? Kiedy Enterprise lub projekty się rozrastają, potrzebne jest nowe podejście do zarządzania projektami.

To właśnie tutaj scaled agile framework (SAFe) pomaga przekroczyć granice tradycyjnego zarządzania projektami. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób SAFe pomaga organizacjom skalować zwinną strukturę w zespołach, a nawet w całym przedsiębiorstwie, aby osiągnąć najwyższą wydajność.

**Co to jest Scaled Agile Framework (SAFe)?

Scaled Agile Framework, czyli SAFe, to kompleksowy i skalowalny zwinny framework opracowany w celu zarządzania i realizacji złożonych projektów na dużą skalę z udziałem wielu Teams. Udostępnia zasady, najlepsze praktyki i proceduralne cykle pracy, które pozwalają organizacjom na przyjęcie zwinnych metodologii, takich jak Lean, Scrum czy Kanban bardziej skalowalne.

Znajduje świetne zastosowanie w tworzeniu oprogramowania i zarządzaniu produktami w przedsiębiorstwach, ponieważ wymagają one zwinności biznesowej przy jednoczesnym wydawaniu wysokiej jakości produktów i aktualizacji w sposób iteracyjny i terminowy.

**Jakie są podstawowe elementy Scaled Agile Framework?

Ponieważ SAFe został opracowany przede wszystkim w celu budowania zwinnych teamów, u jego podstaw leży wartość współpracy, dostosowania i synchronizacji. SAFe wykorzystuje strumienie wartości i zwinne zestawy wydań (ART), aby to zapewnić

Strumienie wartości

Strumienie wartości to ustawienie kompleksowych procesów, które organizacja może wykorzystać do stworzenia ciągłego przepływu wartości dla wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy.

Te wizualne narzędzia przedstawiają wszystkie kroki, działania i procesy, które składają się na ideację, rozwój, dostawę i konsumpcję produktu lub usługi przez użytkownika końcowego. Podkreślają również wszelkie obszary wymagające poprawy lub niewykorzystane możliwości.

Wielofunkcyjny charakter strumieni wartości sprawia, że są one doskonałym narzędziem do dostosowania teamów, zrozumienia zależności i zapewnienia zbiorowego wysiłku na rzecz realizacji nadrzędnych celów. Taka koncentracja na wartościach sprawia, że procesy biznesowe i cykle pracy mają większe znaczenie dla użytkowników końcowych.

Agile Release Trains (ART)

Agile Release Train (ART) jest podstawową jednostką SAFe. ART to zespoły złożone z doświadczonych i wielofunkcyjnych osób zwinnych teamów i interesariuszy. Projektują, rozwijają i dostarczają rozwiązania do strumienia wartości. Te samozarządzające się zwinne zespoły działają w ramach stałej, określonej ramami czasowymi kadencji zwanej Program Increment (PI).

Przekrojowy plan PI obejmuje połączenie zespołów Agile w celu opracowania wspólnej misji. Każdy PI trwa zazwyczaj około 8-12 tygodni i zapewnia jakość poprzez ciągłe iteracje, testy i okresowe inspekcje.

Strumienie wartości i zwinne pociągi wydań stanowią podstawę skalowania zwinnych praktyk. Są to najbardziej krytyczne elementy SAFe, które zapewniają przejrzystość, strategiczny kierunek, zwinne dostarczanie i kulturę ciągłego uczenia się.

Jakie są cztery poziomy SAFe?

SAFe działa na czterech poziomach, które zależą od wielkości organizacji, obszarów zainteresowania i dojrzałości. Czteropoziomowa struktura, która ułatwia wdrażanie zwinnych praktyk skalowania, obejmuje:

Poziom Teams

Ten poziom, znany również jako konfiguracja Essential SAFe, dotyczy przede wszystkim działań zespołów deweloperskich. Ten zbiór wielofunkcyjnych zespołów programistycznych pracuje nad dostarczaniem wartości w określonych ramach czasowych, zwanych sprintem lub iteracją.

Teams deweloperskie wykorzystują zwinne praktyki, takie jak Scrum , Kanban lub Extreme Programming (XP), aby osiągnąć te cele i zarządzać swoją pracą. Ten poziom jest idealny dla mniejszych organizacji z mniej niż trzema zespołami zwinnymi. Taka struktura pomaga im przyjąć zwinne zasady nawet bez tworzenia Agile Release Train (ART), które są dedykowane i długoterminowe, cross-funkcjonalne Teams które pracują nad osiągnięciem jednego celu.

Poziom programu

Poziom programu koncentruje się na koordynowaniu zwinnych teamów w celu dostarczania większych rozwiązań dla wspólnego punktu bólu lub luki rynkowej. Tutaj można zaobserwować pojawienie się ART, składającego się z 50 do 125 członków podzielonych na podzespoły w celu synchronizacji i dostarczenia wartości w ramach Interwału Planu (PI).

Poziom dużego rozwiązania

Poziom dużego rozwiązania jest supersetem poziomu programu, ponieważ obejmuje dwa lub więcej ART koordynujących rozwój i dostarczanie bardziej złożonych rozwiązań. Obejmuje dodatkowe elementy, takie jak zaległości w rozwiązaniach, strumienie wartości i pasy startowe architektury w celu dostosowania Teams i projektów do zdyscyplinowanego zwinnego dostarczania.

Poziom Portfolio

Poziom portfolio jest najwyższym poziomem skalowalnego ustawienia zwinnego. Dostosowuje strategię i realizację w całej organizacji do jej celów biznesowych. Gromadzi strumienie wartości, programy i duże rozwiązania, aby utworzyć portfele tematyczne. Korzystanie z lean i agile operacje i zarządzanie portfolio skracają czas wprowadzania produktów na rynek i dostarczają właściwe rozwiązania we właściwym czasie, co przekłada się na lepsze wyniki biznesowe.

Wszystkie zwinne teamy działają w ramach tych hierarchicznych systemów pracy niczym rosyjska lalka zwinności biznesowej. Wzajemne powiązania między różnymi poziomami stanowią wsparcie dla skalowalności i przepływu informacji w celu tworzenia i dostarczania rozwiązań oraz ciągłego osiągania celów organizacyjnych.

Zasady leżące u podstaw Scaled Agile Framework

SAFe czerpie inspirację z różnych metod lean i zasad zwinności . Niektóre z definiujących zasad SAFe obejmują:

Zasady Lean-Agile

Podstawą SAFe jest podejście lean-agile. Charakteryzuje się ono szczupłym zarządzaniem i kładzie nacisk na kulturę skoncentrowaną na kliencie, ciągłe doskonalenie, płynną współpracę i ciągłe opracowywanie rozwiązań. Zachęca zespoły programistów do przyjęcia zasad agile z domieszką zasad lean, aby zwiększyć szybkość reagowania na wymagania klientów.

Widok ekonomiczny

SAFe bierze pod uwagę ekonomiczną wartość czasu. Kładzie nacisk na dostarczanie wyników wcześnie i często, aby stworzyć zróżnicowanie i poprawić rentowność. Jednocześnie dąży do zmniejszenia opóźnień i obniżenia kosztów, planowanie wydań i dostarczać iteracyjnie, aby zmaksymalizować zyski.

Myślenie systemowe

SAFe przedstawia organizację jako wzajemnie powiązany system ze współzależnymi procesami i praktykami. Zachęca do myślenia systemowego, które wyjaśnia, w jaki sposób poszczególne jednostki w organizacji przyczyniają się do wyników biznesowych i jak zmiana w jednej części może wpłynąć na inne.

Czynnik zmienności

Zamiast opierać się zmienności, SAFe zaleca jej przyjęcie. Zaleca wykorzystywanie innowacji i strategicznych interwencji w celu radzenia sobie ze zmianami i dostosowywania się w miarę, jak projekt zostanie zakończony.

Zintegrowane cykle uczenia się

SAFe promuje stopniowe budowanie poprzez szybkie, zintegrowane cykle uczenia się. Cykl uwzględnia opinie klientów i zalecenia dotyczące ciągłego ulepszania produktu. Cykle te poprawiają się z każdą iteracją, dzięki czemu produkt jest wysoce adaptacyjny i reaguje na zmieniające się wymagania lub warunki rynkowe.

Kamienie milowe

Dzięki SAFe, zespoły ustalają realistyczne kamienie milowe w oparciu o obiektywną ocenę działających systemów. Taki model pozwala teamom na dostosowanie się do zmieniających się wymagań, oczekiwań interesariuszy i postępów poczynionych w trakcie całego procesu rozwoju.

Ułatwienie przepływu wartości

SAFe sugeruje nieprzerwany przepływ wartości poprzez limitowanie elementów pracy w toku (WIP), zmniejszanie wielkości partii i zarządzanie długością kolejek. Zaleca również eliminację nieefektywności i nadmiarowości poprzez wykorzystanie zwinnych szablonów i tablice Kanban, aby utrzymać stałe tempo postępu prac. Strategie te usprawnią przepływ pracy i przyspieszą zakończenie projektu.

przeglądaj zadania i projekty jednym rzutem oka i bez wysiłku przeciągaj i upuszczaj zadania, sortuj i filtruj dzięki w pełni konfigurowalnemu widokowi Tablicy Kanban w ClickUp_

Zastosuj i zsynchronizuj kadencję

SAFe zapewnia, że Teams są zgrane i współpracują efektywnie dzięki spójnemu rytmowi pracy zwanemu kadencją. Obejmuje to wydarzenia takie jak planowanie sprintu, przegląd sprintu i retrospektywy sprintu na początku i na końcu każdego sprintu lub iteracji. Oprócz współpracy i koordynacji, kadencja pomaga zidentyfikować możliwości biznesowe lub pole do rozwoju.

Odblokuj wewnętrzną motywację

Liderzy wdrażający skalowalne ustawienia zwinne muszą starać się odblokować wewnętrzną motywację pracowników wiedzy. Można to zrobić poprzez oferowanie atrakcyjnego wynagrodzenia, udostępnianie konstruktywnych informacji zwrotnych, oferowanie własności projektu i nagradzanie doskonałości.

Decentralizacja procesu decyzyjnego

SAFe promuje rozwój samoorganizujących się, autonomicznych Teams. Decentralizacja procesu decyzyjnego polega na umożliwieniu tym wielofunkcyjnym teamom podejmowania szybkich, wpływowych i krytycznych decyzji bez czekania na przywództwo. Wzmocnienie pozycji zespołów na najniższym szczeblu sprawi, że Twój biznes będzie bardziej zwinny i efektywny.

Zorganizuj się wokół wartości

Ta zasada zwinnego skalowania umieszcza wartość skoncentrowaną na kliencie w centrum wszystkich operacji i decyzji biznesowych. SAFe określa systemy i procesy, które koncentrują się na dostarczaniu wartości klientom i szybkim reagowaniu na ich zmieniające się potrzeby.

Wbudowana jakość

Chociaż SAFe nadaje priorytet szybkiemu dostarczaniu wartości, nie umniejsza to znaczenia jakości produktu. Skupienie się na jakości jest wbudowane w SAFe z solidnym mechanizmem oceny i przeglądu jakości realizacja projektu i procesy rozwojowe. Tylko wtedy, gdy produkt przejdzie te kontrole jakości w różnych punktach kontrolnych, zostanie wydany dla klienta.

Korzyści z używania Scaled Agile Framework w organizacji

Teraz, gdy masz już solidne zrozumienie SAFe i jego podstawowych zasad, przyjrzyjmy się wartości, jaką wnosi on do organizacji. Oto kilka korzyści płynących z SAFe:

Skalowalność

SAFe powstało z potrzeby skalowania agile w celu sprostania złożonym wymaganiom projektu. Jako taka, skalowalność jest jego podstawową zaletą. Framework został zaprojektowany tak, aby sprostać wymaganiom dużych Enterprise lub Business oferujących bardzo dynamiczne produkty. Zapewnia ustrukturyzowane podejście do skalowania zasad i praktyk zwinnych na różnych poziomach, w różnych teamach i strumieniach wartości w celu uzyskania pożądanych wyników.

Krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek

SAFe zachęca do iteracyjnego i przyrostowego rozwoju produktów. Takie serie wydań produktów, z najnowszą wersją przewyższającą poprzednią, pozwalają Businessowi na ciągłe i częste dostarczanie wartości klientom. Wynikiem tego jest szybsze wprowadzanie produktów lub funkcji na rynek. Wysoce responsywny mechanizm rozwoju i wdrażania produktów może również zapewnić firmom przewagę konkurencyjną.

Płynniejsza współpraca i jednolite dostosowanie

Przywództwo Lean Agile sprawia, że różne zespoły programistyczne, działy i poziomy organizacji znajdują się na tej samej stronie. Wiążąc ART i PI ze wspólnymi celami, SAFe promuje wyrównanie między różnymi Teams, niszczy silosy i poprawia ogólną wydajność całej organizacji.

Zwiększona wydajność

Ponieważ SAFe koncentruje się na dostarczaniu wartości i minimalizuje marnotrawstwo działań, kładzie podwaliny pod zwiększoną wydajność biznesu. Strategiczne dostosowanie zespołów i usunięcie nieefektywności pomaga zespołom działać efektywniej i skuteczniej osiągać cele.

Zwiększone zaangażowanie pracowników

SAFe zwiększa zaangażowanie pracowników, umożliwiając teamom przejęcie własności ich pracy i motywując ich wewnętrznie, zwiększając ich satysfakcję z pracy. Ponadto eliminuje nadmiarowość i marnotrawstwo, co pozwala zespołom realizować bardziej wymagające lub złożone zadania.

Poprawa jakości

Wbudowana jakość jest jednym z kluczowych elementów SAFe. Aby to zapewnić, framework wykorzystuje praktyki takie jak rozwój oparty na testach, ciągła integracja i regularne inspekcje w celu zapewnienia zgodności ze standardami wysokiej jakości. Takie proaktywne środki poprawy jakości zmniejszają liczbę defektów i poprawiają ogólną jakość produktu.

Zdolność adaptacyjna

SAFe podąża za iteracyjnym i przyrostowym podejściem do rozwoju i wdrażania produktu lub funkcji. Do zrobienia tego w szybkich sprintach pozwala firmom szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe, niestandardowe wymagania klientów lub informacje zwrotne. Wynikająca z tego kultura ciągłego doskonalenia zapewnia, że Teams mogą szybko dostosowywać się do zmieniających się potrzeb i podpowiedź zgodnie z oczekiwaniami.

uzyskaj szybki wgląd w sprinty swoich teamów dzięki widokowi ClickUp Sprint List_

Zmniejszenie ryzyka

Ustrukturyzowany charakter SAFe, w połączeniu z naciskiem na regularne planowanie i inspekcje, pozwala na wczesne wykrywanie i ograniczanie ryzyka. Podpowiedź na takie problemy na wczesnych scenach procesu rozwoju zapobiega ich narastaniu i zagrażaniu projektowi jako całości.

Nawigacja wyzwań skalowania Agile

Chociaż SAFe obiecuje wiele korzyści, ma też sporo wyzwań. Wcześniejsze przygotowanie się na nie może ułatwić powodzenie wdrożenia i przyjęcia SAFe. W związku z tym, poniżej przedstawiamy kilka typowych wyzwań, przed którymi mogą stanąć firmy:

Opór przed zmianami

Chociaż SAFe sprawi, że Twój biznes będzie odporny na zmiany, spodziewaj się pewnego oporu wobec tych zmian. Teams i osoby, które czują się komfortowo z tradycyjnymi i istniejącymi metodami zarządzania projektami, mogą nie być tak otwarci na zakłócenia spowodowane zmianą ogólnoorganizacyjną.

Rozwiązanie:

Wspieranie kultury otwartej komunikacji

Edukacja pracowników na temat tego, w jaki sposób przyjęcie SAFe może przynieść im korzyści

Zaangażowanie interesariuszy w proces decyzyjny i dalsze przedstawianie im oczekiwanych korzyści w celu nadania tempa transformacji

Prowadzenie szeroko zakrojonych szkoleń i programów onboardingowych w celu przyspieszenia adopcji. Zachęcanie do uzyskiwania certyfikatów SAFe w celu rozwijania zwinnego środowiska

Silosy organizacyjne

SAFe kładzie nacisk na współpracę międzyfunkcyjną i międzybranżową. Aby to umożliwić, konieczne jest, aby Business przełamał silosy. Jednak tradycyjne Businessy ze starszymi wersjami systemów mogą mieć zakorzenione silosy danych pomiędzy działami i teamami, które mogą utrudniać wdrożenie SAFe.

Rozwiązanie: Użyj oprogramowanie do zarządzania projektami do centralizacji danych i usuwania silosów. Oprócz skutecznego zarządzania danymi, narzędzia do zarządzania projektami mogą ułatwić pracę zespołową, łącząc osoby z różnych zespołów i działów do pracy na tej samej platformie.

Zarządzanie zależnościami

Wraz ze wzrostem liczby zespołów rośnie złożoność zadań i działań. Choć możliwe jest skalowanie operacji, zarządzanie zależnościami może stawać się coraz trudniejsze. Co więcej, zależności te muszą być koordynowane w celu zapewnienia zsynchronizowanej dostawy. Niezastosowanie się do tego wymogu może powodować opóźnienia i blokować ciągłość dostarczania.

Rozwiązanie:

Regularny harmonogramPlanowanie PI sesje w celu identyfikacji zależności i zarządzania nimi

Umożliwienie teamom współpracy i samodzielnego podejmowania decyzji w celu uniknięcia sytuacji, w której zależności utrudniają postęp prac

Organizowanie regularnych sprintów w celu śledzenia i monitorowania postępów oraz zarządzania zależnościami

Problemy ze skalowalnością

Chociaż SAFe oferuje cztery poziomy wdrożenia, skalowanie zwinnych praktyk jest możliwe tylko w ramach określonego rozmiaru. W końcu to, co może działać dla małego teamu, niekoniecznie musi wiernie przekładać się na wdrożenia na dużą skalę.

Rozwiązanie:

Wykorzystanie ART do zarządzania większymi teamami i skalowanie małymi, przyrostowymi krokami

Ustalenie punktów odniesienia w celu dodania kolejnego poziomu SAFe, takiego jak przejście na poziom dużego rozwiązania, gdy masz dziesięć lub więcej ART

Ciągłe sprawdzanie struktury organizacyjnej i dostosowywanie technik skalowania w oparciu o wyniki i informacje zwrotne

Nadmierny nacisk na proces

SAFe podąża za ustrukturyzowanym podejściem do procesów biznesowych. Chociaż takie skupienie się na procesach może poprawić wyniki, sztywne ich przestrzeganie może również utrudniać współpracę i zdolność adaptacji.

Rozwiązanie:

Promocja zwinnego sposobu myślenia poprzez podkreślanie elastyczności nad sztywnością

Zachęcanie Teamsów do zgłębiania tego "dlaczego" stoją za procesami, aby mogli wyrwać się z form opartych na procesach i zaproponować innowacyjny i kontekstowy cykl pracy

dodawaj członków zespołu do dyskusji i współpracuj z ClickUp Chat w jednej przestrzeni i unikaj przeskakiwania między oprogramowaniem_

Utrzymanie komunikacji

Komunikacja jest podstawą SAFe. Słaba komunikacja między teamami, liderami, kierownictwem i interesariuszami może prowadzić do nieporozumień i narazić wszystko na ryzyko. Każdy błąd w komunikacji może zagrozić wyrównaniu i wpłynąć na wyniki.

Rozwiązanie: Narzędzie do zarządzania projektami może ułatwić synchroniczną i komunikację asynchroniczną kanały.

**Jak wdrożyć Scaled Agile Framework?

Wdrożenie SAFe obejmuje szereg przemyślanych i celowych strategii - od formularza scrum teams do pełnoprawnego zarządzania portfolio. To dużo do zrobienia.

Na szczęście, zarządzanie projektami w ClickUp jest katalizatorem, który przyspiesza i wygładza to przejście. Oto przegląd tego, jak można to zrobić:

podziel cele, zadania, punkty agile i statusy projektów w wysoce konfigurowalnym ClickUp 3.0 Dashboard_

Zarządzanie zadaniami

Z jego potężnymi możliwościami zarządzanie zadaniami możliwości, ClickUp pomaga zwinnym zespołom planować, monitorować i wykonywać różne działania. Niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie PI, czy zarządzanie backlogiem, zespoły mogą uzyskać ogólny widok pracy i śledzić postępy za pomocą jednego pulpitu.

Wiele widoków

grupuj, filtruj lub ukrywaj zadania na wykresach Gantta w ClickUp 3.0, aby śledzić i połączyć cykle pracy we wszystkich swoich zadaniach

Różne widoki na ClickUp wyświetlają szczegóły projektu za pomocą modyfikowalnych parametrów. Nadają one strukturę zwinnemu środowisku i ułatwiają współpracę. Na przykład, można użyć Tablic Kanban do widoków na poziomie zespołu, wykresów Gantta do planowania wydań i sprintów, tablic do testowania i innych. Każdy widok oferuje świeżą perspektywę i wgląd w proces rozwoju.

Współpraca

Współpracuj z członkami zespołu w ClickUp Docs, aby niestandardowe czcionki, dodawać relacje zadań lub połączone zadania bezpośrednio w dokumencie

Mówiąc o współpracy, ClickUp jest idealną platformą dla zespołów o różnych rozmiarach i możliwościach. Dzięki ClickUp Docs zespoły mogą udostępniać pliki i dokumenty wszystkim zainteresowanym stronom i eliminować silosy działowe. Jednocześnie komunikacja w czasie rzeczywistym poprzez komunikatory, komentarze, przydzielanie zadań itp. pomaga zespołom współpracować ze sobą.

Zależności zadań

dodawanie zależności bezpośrednio w zadaniu w ClickUp, aby zapewnić, że praca zostanie zakończona we właściwej kolejności i będzie przebiegać zgodnie z określonym harmonogramem

Zarządzanie projektami SAFe kładzie nacisk na zarządzanie zależnościami, co jest możliwe dzięki ClickUp. Funkcje ClickUp, takie jak oś czasu i swimlanes, wyjaśniają relacje między zadaniami i działaniami. Taka widoczność ułatwia organizowanie zależności i nadawanie priorytetów różnym zadaniom w celu zarządzania nieprzerwanym przepływem wartości.

Niestandardowe statusy

Szukaj, ustawiaj lub sortuj statusy zadań w widoku listy ClickUp, aby zobaczyć postęp w trakcie wszystkich prac

ClickUp umożliwia użytkownikom definiowanie niestandardowych statusów w celu dostosowania cyklu pracy zgodnie z terminologią SAFe i zdefiniowanymi scenami. W związku z tym zespół programistów może dostosować status projektu jako "W planowaniu PI", "Blokowany przez zależność", "Gotowy do inspekcji" itp. i dostosować go do procesów SAFe. Umożliwia również śledzenie postępów w celu dopasowania do ceremonii i kamieni milowych SAFe.

Szablony

Szablony do zwinnego zarządzania projektami na ClickUp

Dzięki ClickUp praktycy agile nie muszą już tracić czasu na odkrywanie koła na nowo. Znajdziesz tu bibliotekę Szablony do zwinnego zarządzania projektami w ClickUp które można w 100% dostosować do specyfikacji projektu. Wprowadź kilka poprawek i wszystko gotowe, aby ożywić środowisko SAFe!

To tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o wsparcie wdrożenia SAFe przez ClickUp. To kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami pomaga zwinnym zespołom w planowaniu, koordynacji i komunikacji. ClickUp nie tylko pomaga zwalczać wyzwania związane z wdrożeniem SAFe, ale także jest dostawcą narzędzi do zrobienia tego zgodnie z zasadami SAFe.

Można nawet powiedzieć, że wdrożenie ClickUp jest Twoim skrótem do powodzenia wdrożenia SAFe. Połączenie z naszymi ekspertami aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ClickUp pomaga wcielać w życie SAFe .

FAQs

**1. Czym jest Scaled Agile Framework (SAFe)?

Scaled Agile Framework (SAFe) to szeroko stosowany zwinny framework opracowany, aby pomóc Enterprise wdrożyć zasady agile i lean w projektach na dużą skalę. Pomaga on firmom wyjść poza pojedyncze Teams, aby osiągnąć większe cele.

**2. Jak SAFe ma się do innych zwinnych frameworków?

W przeciwieństwie do Kanban i Scrum, które koncentrują się na możliwościach na poziomie zespołu, SAFe kładzie nacisk na skalowalność i dostosowanie. Wykorzystuje zasady lean-agile, role, ceremonie, kamienie milowe itp., aby sprostać wyzwaniom dużych Enterprise. Stosuje również czteropoziomową hierarchiczną strukturę organizacyjną, aby koordynować i kierować różnymi teamami w celu osiągnięcia celów organizacyjnych.

3. **Jak mogę powodzić wdrożenie SAFe w mojej organizacji?

Wdrożenie SAFe wymaga starannego planu i commitu na poziomie organizacji. Wdrożenie będzie przebiegać w następujących fazach: