Lean vs. Agile: na czym polega różnica? 2024

zdezorientowany między Agile i Lean?

Jeśli zapoznałeś się z nowoczesnymi metodach zarządzania projektami być może słyszałeś o frameworkach takich jak Lean i Agile... dużo!

I choć te dwa podejścia są często używane łącznie, są to dwie bardzo różne metodologie zarządzania projektami.

czym więc one są?

co ważniejsze, czym różni się Lean od metodologii Agile?

W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo obu metodom i omówimy ich różnice pod względem podejścia, celów i nie tylko. Zwrócimy również uwagę na najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami, które pomoże ci efektywnie zarządzać zarówno projektami Lean, jak i Agile.

Zaczynajmy!

Lean vs. Agile: krótka historia

Najpierw zobaczymy, jak powstały obie te metodologie.

W końcu różnice w Lean Agile zaczynają się właśnie tutaj.

1. Agile

W latach 80-tych programiści komputerowi korzystali z tradycyjnych metod programowania, takich jak Metodologia kaskadowa do zarządzania projektami rozwoju oprogramowania. Proces ten był nie tylko czasochłonny, ale także kosztowny.

jak?

Świat rozwoju oprogramowania szybko się rozwijał.

A rozwój zazwyczaj oznacza dostosowywanie się do zmian.

W modelu Waterfall rozwój produktu może trwać miesiące, a czasem nawet lata. Tak więc zanim oprogramowanie lub produkt zostanie wydany, staje się już przestarzały w odniesieniu do bieżących potrzeb.

Aby temu zaradzić, powstał Manifest Agile.

Metodologia Agile opiera się na 4 wartościach i 12 zasadach opisanych w Manifeście Agile.

Agile pomaga Teams lepiej dostosowywać się do zmian poprzez angażowanie interesariuszy w cały proces. W ten sposób można lepiej planować, rozwijać i wdrażać działające oprogramowanie.

2. Lean

W latach 70. Taiichi Ohno opracował system znany jako Toyota Production System (TPS). Jego celem było zmniejszenie kosztów zapasów i poprawić wydajność łańcucha dostaw samochodów poprzez wyeliminowanie wszelkiego rodzaju odpadów.

TPS został zainspirowany przez system zarządzania zapasami w sklepach spożywczych i wykorzystywał sygnały wizualne do wskazywania potrzeb inwentaryzacyjnych dokładnie wtedy, gdy elementy były potrzebne. Zmniejszyło to ogólną ilość odpadów i zoptymalizowało cały proces produkcji.

System ten został następnie wykorzystany do stworzenia formularza zasad Lean manufacturing.

ale w jaki sposób Lean software development _weszło do gry?

Mary i Tom Poppendiek napisali kompleksowy przewodnik rozwoju oprogramowania, zainspirowany zasadami Lean manufacturing.

Przyjrzyjmy się teraz, czym dokładnie jest Lean i Agile.

Czym jest metodologia Agile? Agile to metodologia tworzenia oprogramowania która pomaga rozwijać projekty z podejściem iteracyjnym.

W przeciwieństwie do tradycyjnej metodologii zarządzania projektami, w podejściu Agile duży projekt jest podzielony na krótsze cykle rozwoju znane jako sprinty. Każdy sprint trwa zazwyczaj od 2 do 4 tygodni.

Oto przykład ilustrujący tę zasadę Agile:

Powiedzmy, że budujesz robota.

W tradycyjnej metodzie zarządzania projektami, takiej jak Waterfall, planowanie i rozwijanie robota przed jego ostatecznym wdrożeniem może zająć miesiące.

Mogłoby to doprowadzić do sytuacji, w której funkcja AI, którą uważałeś za całkiem fajną, okazała się bezużyteczna. To, czego klient naprawdę chciał, to robot z idealną równowagą.

Dzięki metodologii Agile można było tego uniknąć.

jak?

W metodyce Agile klienci są aktywnie zaangażowani w proces rozwoju. Pod koniec każdego sprintu dostarczają informacje zwrotne, a Zespół Agile wdraża niezbędne zmiany w kolejnym cyklu.

To ciągłe doskonalenie pozostawia mniej miejsca na błędy, pomagając zbudować robota, który doskonale odpowiada potrzebom klientów.

Dowiedz się jak eksperci Agile wdrażają_ _proces zarządzania projektami Agile w swoich cyklach pracy

Czym jest metodologia Lean?

Rozwój oprogramowania Lean opiera się na zasadach metodologii Lean.

Są to siedem zasad metodologii Lean to:

Eliminacja marnotrawstwa

Budowanie jakości

Tworzenie wiedzy

Odroczyć commit

Dostarczaj szybko

Szanuj ludzi

Optymalizuj całość

Każda zasada Lean ma na celu optymalizację procesu produkcji poprzez eliminację marnotrawstwa. Próbuje również zminimalizować ryzyko przy jednoczesnej maksymalizacji wartości dla klienta.

_Czekaj... co oznacza "eliminacja marnotrawstwa"?

Eliminacja marnotrawstwa odnosi się do zrobienia wszystkiego, co nie wnosi wartości dodanej do procesu.

Może to być wszystko, od niepotrzebnych spotkań i dokumentacji po nieefektywne metody.

Kluczowe różnice między Agile a Lean

Teraz, gdy już wiesz, na czym polega metoda Agile i podejście Lean, wiesz już, że są one różne, prawda?

Aby wszystko było jaśniejsze, oto szczegółowa lista kluczowych różnic między Agile a Lean:

1. Różnice w metodologii

Tutaj nie ma niespodzianek.

Jest to najbardziej znacząca różnica między metodologią Agile a myśleniem Lean.

A. Metodologia Agile

Proces Agile zajmuje się optymalizacją procesu rozwoju projektu. Jego celem jest uczynienie procesu elastycznym, przejrzystym i adaptowalnym.

dlaczego?

Rozwój Agile ma wartość ciągłego doskonalenia i niestandardowych klientów.

W tym celu projekt Agile przechodzi przez iteracyjne cykle rozwoju (sprinty), a zespół Agile aktywnie angażuje klienta od początku do końca.

B. Metodologia Lean

Podejście Lean obraca się wokół optymalizacji procesu produkcji. Chodzi o minimalizację ryzyka i eliminację marnotrawstwa (szczupła produkcja).

W rzeczywistości "eliminacja marnotrawstwa" jest jedną z pierwszych zasad metody Lean.

Wykluczając wszystko, co nie przyczynia się do ostatecznego wyniku projektu, proces produkcji automatycznie skraca się i staje się wydajny. Na dłuższą metę pozwala to zaoszczędzić mnóstwo cennych pieniędzy i czasu.

2. Różnice w podejściu

Podczas gdy zarówno metody Lean, jak i Agile są doskonałymi podejściami do tworzenia oprogramowania, różnią się one nieznacznie w swoim podejściu do rozwoju:

A. Podejście Agile

W praktyce Agile projekt jest rozwijany w krótkich przyrostowych, iteracyjnych cyklach lub sprintach.

Metoda iteracyjna i przyrostowa odnosi się do podziału projektu na różne fazy, z których każda składa się z planu, wdrożenia, testowania i oceny. Proces ten jest powtarzany aż do osiągnięcia pożądanego rezultatu.

B. Podejście Lean

Podejście Lean ma na celu wprowadzenie małych przyrostowych zmian w procesie produkcyjnym w celu zwiększenia wydajności. Chociaż może to skutkować krótszymi cyklami rozwoju, nie jest to głównym celem Lean.

3. Różnice w oś czasu projektu

Podczas gdy zarówno metody Lean, jak i Agile mają na celu dostarczenie produktu tak wcześnie, jak to możliwe, ich oś czasu projektu jest inna:

A. Oś czasu projektu Agile

Metoda Agile lub Zespół Scrum pracuje w krótkich cyklach, aby szybko dostarczyć produkt. Każdy cykl lub sprint trwa zazwyczaj od 2 do 4 tygodni.

B. Oś czasu projektu Lean

Teams Lean skracają oś czasu projektu poprzez optymalizację przepływu procesów. Zazwyczaj ograniczają ilość pracy w procesie, co skraca ogólną oś czasu projektu. Jednak w przeciwieństwie do Agile, nie ma określonych ram czasowych.

4. Różnice w zespole

Metody Lean i Agile opierają się na różnych strukturach zespołów:

A. Zespół Agile

Zespół Agile to mały, samoorganizujący się zespół, osób o różnych funkcjach .

_Co to oznacza?

Samoorganizujący się : zespoły same decydują o sposobie do zrobienia danej pracy

: zespoły same decydują o sposobie do zrobienia danej pracy Międzyfunkcyjny: członkowie zespołu mają różne obszary specjalizacji, ale pracują nad wspólnym celem

Zespół składa się z takich członków jak menedżer produktu (właściciel produktu), menedżer ds Trener Agile lub Scrum master , programiści, analitycy biznesowi itp.

B. Zespół Lean

W Szczupłe zarządzanie projektami , tworzysz wiele Teams Lean, składających się z członków z odpowiednich działów.

Na czele każdego zespołu stoi lider, który zarządza zespołem i poszczególnymi projektami. I chociaż członkowie zespołu Lean powinni być zdolni, niekoniecznie muszą być samoorganizujący się i wielofunkcyjni.

5. Różnice w celach ogólnych

Zwinne metody rozwoju Lean dążą do osiągnięcia różnych celów:

A. Cel Agile

W rozwoju Agile celem jest stworzenie czegoś, co jest zgodne z wymaganiami użytkownika końcowego lub interesariusza.

B. Cele Lean

Dla Rozwój Lean celem jest wyeliminowanie każdego procesu, który nie wnosi wartości dodanej do zrobienia produktu.

6. Różnice w obszarze zainteresowania

Oto jak Agile Lean różnią się od siebie:

A. Obszar koncentracji Agile

Rozwój Agile koncentruje się na zakresie projektu i wartości dla klienta.

W zwinnym tworzeniu oprogramowania zakres produktu oprogramowania odnosi się do jego funkcji i funkcjonalności. Wartość dla klienta jest traktowana priorytetowo, ponieważ pod koniec każdego sprintu zbierane są informacje zwrotne i wdrażane są zmiany w następnym cyklu.

B. Obszar zainteresowania Lean

Z drugiej strony, rozwój oprogramowania Lean polega na poprawie przepływu procesów i jakości.

Nacisk kładziony jest na poprawę procesów i jakości (celem jest zero defektów).

Zwykle osiąga się to za pomocą podejścia znanego jako mapowanie strumienia wartości.

co to jest mapowanie strumienia wartości? Mapowanie strumienia wartości to metoda wykorzystywana do wizualizacji serii wydarzeń pomiędzy datą powstania produktu a jego dostarczeniem do klienta.

Related: Narzędzia programistyczne

Agile vs. Lean: Jakie są podobieństwa?

dlaczego ludzie często grupują framework Agile i Lean razem?

Dzieje się tak dlatego, że obie metodologie mają wspólne wartości, takie jak zdolność do szybkiego dostosowywania się do zmian.

Oto kilka innych podobieństw między Lean Agile:

ciągłe doskonalenie : obie metodyki skupiają się na regularnej inspekcji metody pracy pod kątem możliwych ulepszeń

: obie metodyki skupiają się na regularnej inspekcji metody pracy pod kątem możliwych ulepszeń Wartość dla klienta priorytetyzacja : niezależnie od tego, czy jest to aktywne zaangażowanie Agile w informacje zwrotne od klienta, czy koncentracja Lean na dostarczaniu jakości, obie mają na celu zapewnienie zwiększonej wartości dla klienta

: niezależnie od tego, czy jest to aktywne zaangażowanie Agile w informacje zwrotne od klienta, czy koncentracja Lean na dostarczaniu jakości, obie mają na celu zapewnienie zwiększonej wartości dla klienta Efektywna oś czasu : Metodologia Agile wdraża produkty w częstych wydaniach wersji, podczas gdy w zarządzaniu projektami Lean proces rozwoju obejmuje jak najmniejszą liczbę kroków. Oba te podejścia koncentrują się na utrzymaniu wydajności.

: Metodologia Agile wdraża produkty w częstych wydaniach wersji, podczas gdy w zarządzaniu projektami Lean proces rozwoju obejmuje jak najmniejszą liczbę kroków. Oba te podejścia koncentrują się na utrzymaniu wydajności. Ciągły przepływ wyników: z procesem rozwoju podzielonym na części Agile stale dostarcza wartość w przyrostach, podczas gdy Lean stale daje wyniki z ciągłą eliminacją marnotrawstwa

Jak efektywnie zarządzać projektami Agile i Lean

jak więc zarządzać projektami Agile i Lean?

Z odpowiednie narzędzia agile oczywiście!

Um... nie. Nie można używać każdego narzędzia!

Aby sprawnie zarządzać projektami, potrzebujesz odpowiedniego oprogramowania do zarządzania projektami.

Zazwyczaj oprogramowanie do zarządzania projektami powinno być w stanie:

Zarządzać zadaniami i projektami

Automatyzację cykli pracy

Ułatwienia zdalną współpracę zespołów * Integracja z różnymi narzędziami obszaru roboczego

Dodatkowo, czy to Agile, czy Metodologia Scrum , Kanban, Lean, Six Sigma lub dowolną metodologię zarządzania projektami, oprogramowanie powinno być w stanie je obsłużyć.

dlaczego?

Każda metodologia wymaga oddzielnych funkcji od swoich narzędzi.

Dodatkowo, to nie jest tak, że każdy team wybiera jedno podejście i trzyma się go na zawsze!

Nie można więc kupować nowego oprogramowania za każdym razem, gdy zespół korzysta z innej metodologii zarządzania projektami.

Na szczęście masz do dyspozycji potężne narzędzia, takie jak ClickUp, które skutecznie obsługują wszystkie zadania i projekty, bez względu na preferowaną metodologię.

**Ale co to jest ClickUp?

ClickUp jest światowym najwyżej oceniane oprogramowanie do zarządzania projektami Lean Agile . Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy, aby:

Wdrożyć Agile, Lean, Scrum , Kanban , Extreme Programming lub dowolną inną metodologię

Śledzenie wszystkich projektów rozwoju oprogramowania Agile

Zarządzanie zespołem Agile lub kilkoma zespołami Lean

Zaplanuj plan sprintu i nie tylko Spotkania Scrum ClickUp to jedyne oprogramowanie, którego potrzebujesz!

Zobaczmy, jak ClickUp może pomóc w dostosowaniu się do technik Lean i Agile:

1. Niestandardowe statusy zadań dla różnych scen projektu

Każdy projekt wymaga własnego ustawienia statusów.

Na przykład, inżynier oprogramowania może mieć takie sceny jak "Git Upload" i "Debugowanie" dla swojego projektu Lean UX. Z kolei projekt rozwoju zawartości może mieć kroki takie jak "Edycja" i "Kontrola jakości".

Dzięki funkcji Niestandardowych statusów ClickUp nie będzie to stanowiło problemu.

Oprogramowanie to umożliwia tworzenie niestandardowych statusów, które dokładnie odzwierciedlają potrzeby projektu. Bądź tak opisowy i kreatywny, jak tylko chcesz!

Szybkie spojrzenie na status zadania wystarczy, aby określić, na jakiej jest ono scenie. W ten sposób lider zespołu lub każda osoba pracująca nad projektem może natychmiast sprawdzić, jak postępuje jego realizacja.

2. Ustawienie celów do osiągnięcia w sprintach

Niezależnie od preferowanej metodologii zarządzania projektami, będziesz mieć wiele celów projektu , takie jak "opracuj 20% produktu w sprincie 1" lub "zwiększ ruch na stronie o 10%".

_Więc do zrobienia śledzenia ich?

Trzy słowa: ClickUp'sCele funkcja !

Cele to wysokopoziomowe kontenery, które można podzielić na mniejsze, mierzalne Cele.

Wybierz jedną z wielu jednostek do pomiaru celu, takich jak:

Waluta: kwota pieniędzy

kwota pieniędzy Liczba: zakres liczb od 0 do nieskończoności

zakres liczb od 0 do nieskończoności Zadania: lista zadań, które należy zakończyć, aby osiągnąć cel

lista zadań, które należy zakończyć, aby osiągnąć cel Prawda/Fałsz: tylko dwa możliwe wyniki (zrobione lub nie zrobione)

3. Współpraca przez komentarze i widok czatu

kiwanie głową i jednowyrazowe odpowiedzi nie prowadzą do zrobienia dobrej rozmowy, prawda?

Aby pomóc zespołom komunikować się efektywnie, każde zadanie ClickUp posiada dedykowaną przestrzeń Komentarza.

Pomaga to ułatwić całą komunikację związaną z projektem w zespole Lean lub Scrum.

Użyj tej sekcji, aby:

Wymieniać się informacjami związanymi z projektem

Etykiety dla członków, aby podkreślić ważne komentarze

Radzić sobie z problemami i impasami w odpowiednim kontekście

Udostępnianie odpowiednich plików i połączonych zadań w dowolnej sekcji

Przypisywanie komentarzy określonym członkom zespołu, aby nie pozostały niezauważone

Dla lepszego współpraca i budowanie zespołu , użyj Widok czatu do prowadzenia rozmów niezwiązanych z żadnymi zadaniami.

4. Automatyzacja cyklu pracy w celu zautomatyzowania ponad 50 powtarzalnych zadań

możliwe, że każdego dnia masz do czynienia z mnóstwem powtarzalnych zadań wykonywanych ręcznie

i jesteśmy pewni, że są to zadania, których najbardziej nie lubisz wykonywać

Ale nie martw się. ClickUp'sAutomatyzacja funkcja wprowadza mnóstwo automatyzacji zadań w miejscu pracy, aby rozwiązać ten problem.

Można jej łatwo użyć do automatyzacji powtarzalnych zadań, co pozwala zaoszczędzić czas i uwolnić zasoby na zadania, które faktycznie ich wymagają.

Oto jak działa automatyzacja cyklu pracy w ClickUp:

If a wyzwalacz happens and a warunek jest prawdziwy, określona akcja jest wykonywana automatycznie.

To wszechstronne oprogramowanie oferuje 50+ wstępnie zbudowanych automatyzacji, które pomogą Ci rozpocząć pracę.

Niektóre z nich to:

Gdy zmienia się status zadania, automatycznie zmienia osobę przypisaną

Zastosowanie szablonu podczas tworzenia zadania

Aktualizacja priorytetu zadania po wyczyszczeniu jego listy kontrolnej

Zmiana etykiet, gdy nadejdzie termin wykonania zadania

Archiwizuj zadanie, gdy zmieni się jego priorytet

Możesz nawet tworzyć własne niestandardowe automatyzacje, aby dostosować je do swoich potrzeb.

5. Pulpity do wizualnego przeglądu projektu ClickUp's Pulpity

umożliwiają szybki wizualny przegląd projektów Agile Software Development lub Lean. _Sorta jak centrum kontroli misji statku kosmicznego

korzyści?

Lider zespołu lub nawet cały zespół Scrum może uzyskać jasny obraz wszystkiego, co dzieje się w obszarze roboczym.

Aby uzyskać maksymalną elastyczność, można niestandardowo dostosować pulpit za pomocą różnych wykresów, takich jak:

Wykresy prędkości : podkreśla tempo zakończonych zadań

podkreśla tempo zakończonych zadań Wykresy spalania : pokazuje ilość pracy już zakończonej w projekcie

pokazuje ilość pracy już zakończonej w projekcie Wykresy Burndown : wyświetla ilość pracy pozostałej do wykonania w projekcie

wyświetla ilość pracy pozostałej do wykonania w projekcie Skumulowane wykresy przepływu : widok postępu projektu w czasie

6. Wykresy Gantta do łatwego monitorowania osi czasu projektu

masz dość używania arkusza kalkulacyjnego do śledzenia osi czasu lub postępów w projekcie?

Pożegnaj się ze sposobem myślenia z lat 90-tych! ClickUp'sWykresy Gantta są idealne do śledzenia i zarządzania osią czasu projektu.

Szybkie spojrzenie na wykres Gantta wystarczy, aby określić, czy sprawy są na dobrej drodze, czy nie.

a co najlepsze?

Wykresy Gantta są wyposażone w mnóstwo funkcji automatyzacji.

Mogą one:

Automatycznie dostosowywać zależności między zadaniami w przypadku zmiany harmonogramu elementów

Porównywać oczekiwany i aktualny postęp projektu

Obliczać procentowy postęp projektu w oparciu o zadania zakończone/całkowite zadania

Obliczanie ścieżki krytycznej aby zidentyfikować zadania, którym należy nadać priorytety

Pomoc zZwinne zarządzanie cyklem pracy

Wnioski

Oczywiście, praktyki Lean i Agile różnią się w kilku aspektach.

Jednakże, podczas gdy każda metodologia rozwoju jest idealna dla różnego rodzaju projektów, nadal będziesz potrzebował właściwego oprogramowania do zarządzania projektami, aby zarządzać wszystkim.

Na szczęście wystarczy do tego ClickUp, najlepsze oprogramowanie Agile i Lean na rynku!

Od pomocy w podążaniu za Zwinny sposób myślenia aby zwiększyć zwinność swojego biznesu, ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz.

Dlaczego więc nie zarejestrować się za darmo już dziś i osiągnij sukces w zarządzaniu projektami?