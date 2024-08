Kompletny przewodnik po zarządzaniu projektami Scrum (2024)

Czy jesteś gotowy, aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu projektami Scrum _?

Scrum może wydawać się trudną metodologią naukową, której zrozumienie wymaga trzech stopni naukowych Harvardu, ale tak nie jest! Jest to w rzeczywistości jedna z najbardziej wydajnych i usprawnionych metod zarządzania projektami stosowanych obecnie.

Zarządzanie projektami metodą Scrum polega na podzieleniu złożonego projektu na małe, łatwe do zarządzania części zwane sprintami. Pod koniec każdego cyklu sprintu prezentujesz swój projekt niestandardowym klientom i uwzględniasz ich opinie przed przejściem do kolejnego cyklu.

Do zrobienia cuda dla wydajności i przekształcenia zespołu programistów w zespół A!

W tym artykule omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o zarządzaniu projektami Scrum, aby pomóc Ci zrozumieć, jak najlepiej go wykorzystać.

Zaczynajmy.

Czym jest zarządzanie projektami Scrum? Scrum to nowoczesna metodologia zarządzania projektami, która podziela projekt na różne cykle rozwoju, zwane sprintami, które zwykle trwają 2-4 tygodnie, aby pomóc w szybkim osiągnięciu rezultatów.

Po zakończeniu każdego sprintu, przedstawiasz go interesariuszowi (zazwyczaj klient), który przekaże ci informacje zwrotne na temat tego, co mu się podoba, a co nie. Następnie możesz uwzględnić ich opinie przed przejściem do następnego sprintu.

Co oznacza skrót Scrum?

Chociaż Scrum może wydawać się akronimem dla czegoś złożonego, wcale tak nie jest.

Scrum to po prostu termin zapożyczony ze sportu, jakim jest rugby. W rugby gracze zbierają się w ciasny format zwany scrum. Ponieważ zarządzanie projektami Scrum wymaga, aby członkowie zespołu byli tak zgrani, termin ten został użyty do jego opisania.

A ponieważ te teamy muszą być ze sobą tak mocno połączone, Scrum jest idealnym sposobem na pokonanie większości problemów związanych z zarządzaniem projektami wyzwań stojących przed wirtualnymi teamami związane z zdalne zarządzanie projektami .

Czym scrum różni się od tradycyjnego zarządzania projektami?

W tradycyjnym zarządzaniu projektami pracuje się nad projektem jako całością. W scrumie każdą funkcję opracowuje się osobno, a gdy jest już gotowa, przedstawia się ją niestandardowym klientom.

Na przykład, gdybyś tworzył urządzenie dla swoich niestandardowych klientów, spędziłbyś rok na wysiłkach rozwojowych, które mogłyby obejmować konceptualizację, kodowanie i testowanie maszyny.

**Zaprezentowałbyś je swoim klientom dopiero wtedy, gdy byłoby gotowe do zrobienia

Chociaż pozwala to na nieprzerwaną pracę, ma jeden kluczowy problem:

ponieważ zbudowałeś narzędzie bez żadnego rzeczywistego wkładu klienta w rozwój, nie ma gwarancji, że im się spodoba

Pomyśl o tym: Jak często klientom podoba się każda pojedyncza funkcja_ _którą wypuszczasz?

częściej niż nie, będą mieli kilka skarg, prawda?

*Zarządzanie projektami w trybie scrum może temu zaradzić

Sprawdź nasze porównanie Waterfall do Scrum aby dowiedzieć się więcej.

Czym jest proces Scrum?

W Scrumie każdą funkcję opracowuje się osobno, a gdy jest już gotowa, przedstawia się ją niestandardowym klientom. Otrzymasz od nich informacje zwrotne, które możesz uwzględnić przed przejściem do innych funkcji produktu.

W ten sposób klient jest aktywnie zaangażowany w proces rozwoju, a końcowy produkt oprogramowania ma wyższą jakość, ponieważ został starannie opracowany z myślą o jego potrzebach.

wynik?

Niestandardowy klient:

Na czym opiera się Scrum?

Scrum to oparta na Agile metodologia zarządzania projektami, która została opracowana przez Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda na początku lat 90-tych. Napisali oni również Scrum Guide, który wyjaśnia, w jaki sposób metoda Scrum, AKA metoda kaskadowa , działa.

Chwila..

What's Zwinne zarządzanie projektami ?

Jest to struktura zarządzania oparta na podejściu sprintu.

Aby lepiej zrozumieć rozwój Agile, należy zapoznać się z Manifestem Agile.

Co to jest_ Manifest Agile ?

Jest to krótkie podsumowanie tego, co oznacza Agile i zasady Agile, które nim kierują.

czujesz się trochę zagubiony? Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej Zwinne praktyki programistyczne ._

Każda metodologia Agile jest zgodna z Manifestem Agile i dzieli duże projekty Enterprise na mniejsze sprinty, aby uwzględnić opinie użytkowników na wszystkich poziomach.

Czekaj, co masz na myśli mówiąc metodologia zwinna ies_?

czy istnieje więcej niż jedna _metodologia zarządzania projektami _Agile?

Tak!

Scrum jest po prostu inną metodą Agile.

Istnieje mnóstwo innych metodologii Agile, takich jak Kanban , Chudy , Extreme Programming (XP) i wiele więcej!

Najlepszą częścią każdej metodologii jest to, że można je łączyć, aby uczynić je bardziej efektywnymi. Na przykład, można połączyć Scrum i Kanban, aby stworzyć bardziej usprawnioną metodologię Zwinny cykl pracy nad oprogramowaniem .

Jaka jest różnica między Scrum a Agile?

Teams Scrum są zazwyczaj mniejsze i bardziej doświadczone niż zespoły Agile. Ponadto są one bardziej samowystarczalne, a Scrum Master przyjmuje rolę coacha zamiast autorytatywnego kierownika projektu.

Bardziej szczegółowe spojrzenie na Scrum vs. Agile, kliknij tutaj .

Jakie są elementy Scrum?

Zarządzanie projektami Scrum dzieli się na trzy elementy: artefakty, role i wydarzenia. Dodatkowo, nie są one tak mylące jak elementy tabeli okresowej!

Są to po prostu podstawowe składniki metody Scrum:

A. Czym są Artefakty Scrum ?

Artefakt Scrum jest podstawowym narzędziem, które zapewnia projektowi Scrum skupienie, którego potrzebuje, aby pozostać na właściwym torze. Składa się z rejestru produktu, rejestru sprintu i przyrostu produktu.

Oto podstawowe artefakty używane w Scrumie:

Dziennik produktu: A rejestr produktu to zakończona lista elementów pracy, które muszą zostać zakończone w projekcie. Zasadniczo jest to lista kontrolna tego, co cały wirtualny zespół ma do zrobienia. Ponieważ musisz regularnie uwzględniać opinie klientów, każdy element rejestru produktu musi być stale aktualizowany i modyfikowany.

Uwaga_: Pozycje rejestru produktowego są zwykle wyświetlane jako historie użytkownika to opisy funkcji produktu _z perspektywy klienta. Historyjka użytkownika zapewnia, że programiści opracowują elementy rejestru z uwzględnieniem perspektywy użytkownika

Sprint backlog: Asprint backlog jest listą następujących elementówkażdy element backlogu produktu które cały zespół będzie realizował w danym sprincie.

Asprint backlog jest listą następujących elementówkażdy element backlogu produktu które cały zespół będzie realizował w danym sprincie. Przyrost: Przyrost jest użytecznym produktem końcowym, który jest wydawany po każdym sprincie. Zasadniczo jest to produkt dostarczany w ramach sprintu w Scrumie.

Istnieją trzy indywidualne role, które są wspólne dla każdego Scrum team :

Właściciel Produktu (ang. Product Owner)Scrum Master zaleca się, aby wszyscy menedżerowie przeszli szkolenie _Scrum , aby zostać certyfikowanym Scrum master z organizacji takiej jak PMI , Scrum.org lub Scrum Alliance.

3. Kim jest zespół programistów?

Członkowie zespołu programistów aktywnie pracują nad projektem Scrum. To oni są odpowiedzialni za dostarczenie działającego oprogramowania na koniec bieżącego sprintu. Przeciętna wielkość zespołu programistów mieści się w zakresie od 3 do 7 członków.

Uwaga: Zespół Scrumowy jest wielofunkcyjny zespół , co oznacza, że obejmuje on członków zespołu posiadających specjalistyczne umiejętności, takie jak kodowanie, projektowanie, copywriting, kontrola jakości itp.

Tak więc, podczas gdy Scrum przekształci twój zespół programistów w Drużynę A, niestety nie ma w nim miejsca dla B.A Baracusa!

C. Jakie jest 5 wydarzeń Scruma?

Scrum ma ustawienie powtarzających się wydarzeń lub Ceremonie Scrum które stanowią wsparcie dla frameworka i metodologii Agile. Są to:

Sprint (ang.)Spotkanie dotyczące planu sprintu być w stanie dostosować się do tych zmian?

Na szczęście ClickUp oferuje zamiast tego wiele widoków, aby dostosować się do cyklu pracy Scrum Twojego zespołu.

Oto szczegółowe spojrzenie na te widoki:

A. Wymagane widoki zadań ClickUp posiada dwa wymagane widoki zadań do obsługi dwóch najpopularniejszych stylów zarządzania projektami:

Widok listy Jeśli Twoje Teams Scrum lubią W stylu GTD do zrobienia, to ten widok jest właśnie dla nich. Tutaj złożone zadania są wyszczególnione na liście kontrolnej, którą można sprawdzać w trakcie postępów.

Jest to idealny widok do śledzenia list sprintów dla wielu zadań podczas sesji planowania sprintów lub wydań. Ponieważ każde zadanie znajduje się na liście jedno po drugim, można szybko zająć się każdym z nich po kolei.

Te listy naprawdę ratują życie, zwłaszcza w kryzysowych momentach!

Widok tablicy Jeśli chcesz połączyć Scrum i Kanban to jest to widok dla ciebie. Jednak ta tablica zadań jest również świetna, jeśli po prostu chcesz mieć trochę funkcji Kanban w swoim zespole Tablica Scrum .

Tutaj, twoje zadania są ułożone na tablicy Tablica Kanban gdzie można je przeciągać i upuszczać w celu dokonania szybkich zmian.

Tablica zadań poprawia widoczność projektu, ponieważ członkowie teamu mogą w każdej chwili zobaczyć, kto jest odpowiedzialny za konkretne zadania.

B. Widok z pudełka czy nie nienawidzisz być osobą, która podsłuchuje ludzi na temat tego, nad czym pracują?

Widok Box jest świetny do ogólnego przeglądu zadań zespołu, ponieważ są one sortowane według osoby przypisanej.

Właściciel produktu i kierownik projektu mogą korzystać z tego widoku, aby łatwo śledzić, kto nad czym pracuje, podobnie jak w przypadku tablicy zadań.

C. Widok kalendarza Czy naprawdę chcesz znosić ból związany z koniecznością przepisywania wszystkich złożonych zadań do fizycznego kalendarza?

Widok kalendarza ClickUp jest świetny do wspólnego podejmowania decyzji. Może pomóc właścicielowi produktu i kierownikowi projektu w planowaniu ich zadań w ramach sprintu. Jest to również przydatny sposób decydowania o tym, kiedy będzie można dodać elementy backlogu do sprintu Scrum.

W celu zwiększenia elastyczności, kierownik projektu Agile może wyświetlić swój kalendarz jako:

Dni: widok wszystkich zadań zaplanowanych na daną datę

widok wszystkich zadań zaplanowanych na daną datę 4-Dni: przeglądanie harmonogramu zadań w ciągłym okresie czterech dni

przeglądanie harmonogramu zadań w ciągłym okresie czterech dni Tydzień: widok tygodniowego harmonogramu sprintu

widok tygodniowego harmonogramu sprintu Miesięczny: pokazuje mapę drogową projektu w ujęciu miesięcznym

D. Me Mode Na koniec, widok wszystkich prac, które są tylko dla Ciebie!

Tryb Me w ClickUp to idealny sposób na tylko śledzenie zadań, komentarzy i list przypisanych do Ciebie. W ten sposób nie będziesz rozpraszany przez zadania innych członków zespołu i będziesz mógł lepiej się skupić.

2. Listy sprintów aby łatwo śledzić swoje sprinty

Ponieważ Scrum i zwinne tworzenie oprogramowania obracają się wokół sprintów, twoje free oprogramowanie do zarządzania projektami musi je skutecznie koordynować.

ClickUp może tworzyć listy sprintów, aby rozdzielić rezultaty dla każdego sprintu Scrum. Ponieważ są to zasadniczo listy kontrolne, można je szybko sprawdzać w trakcie postępów.

Właściciel produktu może nawet dodać punkty historii Scrum do każdej listy, aby lepiej określić, ile czasu zajmie wykonanie każdego elementu zaległości produktowych.

Ponieważ są one tak łatwe do odczytania i użycia, to Zwinny trener może z łatwością wykorzystać go do przeszkolenia wielu Teams do radzenia sobie z zarządzaniem projektami Scrum.

3. Zwinne pulpity nawigacyjne dla wizualnych przeglądów projektów oprogramowania

Teams Scrum są jak mistrzowie Formuły 1!

Czy nie powinni więc mieć pulpitów tak fajnych jak w bolidach F1?

ClickUp daje Ci uber-cool Dashboards do szczegółowego przeglądu postępów w projekcie.

_Dlaczego potrzebujesz wizualnych przeglądów?

Co byś wolał:

przeglądanie ogromnych kolumn danych w arkuszu kalkulacyjnym, czy szczegółowe wykresy, które dokładnie przedstawiają postępy w czasie?

Oto jak pulpity ClickUp pomagają w zarządzaniu projektami Scrum:

A. Wykresy prędkości Wykres Velocity w ClickUp pomaga śledzić tempo zakończonych zadań.

Wszystkie zadania są podzielone na dwutygodniowe lub tygodniowe interwały, a ich średnia prędkość jest wyświetlana tutaj. ClickUp może również automatycznie grupować dane z listy sprintów, aby ułatwić ich dodawanie.

Przydają się one podczas spotkania dotyczącego planowania sprintu, ponieważ zasadniczo przewidują ilość pracy, jaką zespół może wykonać w następnym sprincie.

B. Wykres Burndown Teams używają burndown chart w wydaniu i sprincie, aby śledzić, jak ich zespół Agile radzi sobie w stosunku do celu. Wykres Burndown w ClickUp podkreśla również ilość pracy, która jest w toku

Wykres Burndown podkreśla różne metryki, takie jak:

Cel postępu: idealne tempo zakończenia zadania, aby osiągnąć swój przyrost

idealne tempo zakończenia zadania, aby osiągnąć swój przyrost Projected progress: aktualny postęp zespołu w oparciu o zakończone zadania

aktualny postęp zespołu w oparciu o zakończone zadania Aktywny: aktualna liczba zakończonych zadań

C. Wykresy spalania Burnup Charts podkreślają ilość pracy, którą zespół programistów już zakończył.

W ten sposób kierownicy projektów mogą odnieść się do tego wykresu podczas Codziennego Scruma, aby zmotywować swój zespół do szybkiego ukończenia pracy, szczególnie w czasie kryzysu.

D. Zbiorcze wykresy przepływów Skumulowane wykresy przepływu ClickUp podkreślają postęp zadania w wielu przedziałach czasowych.

Zadania są podzielone na różne kolory w zależności od ich aktualnego statusu. Pomaga to szybko zidentyfikować wąskie gardła i wykonać krok w celu ich rozwiązania.

4. Niestandardowe statusy do zarządzania różnymi scenami zadania

Pamiętaj, że metodologia Scrum nadaje się nie tylko do tworzenia produktów.

Korzysta z niej również mnóstwo innych teamów!

I choć metodologia Scrum w dużej mierze pozostaje taka sama, każdy zespół i projekt ma swoje specyficzne potrzeby i fazy projektu.

Dla przykładu, sceny projektowe dla procesu tworzenia oprogramowania i projektu marketingowego znacznie się od siebie różnią, prawda? Projekty związane z oprogramowaniem miałyby fazę "kontroli jakości", co jest niespotykane w większości działów marketingu.

Dlatego też oprogramowanie do zarządzania projektami powinno mieć możliwość tworzenia niestandardowych statusów dla każdego projektu.

Dokładnie to robi ClickUp..

jak już powiedzieliśmy, nie jesteśmy Soup Nazis!

Sprawdź ten widok Tablicy dla projektu marketingowego.

_Jak często zdarzają się sytuacje, w których zadania umykają uwadze?

Zwłaszcza, gdy zostawiasz komentarz w narzędziu projektu, ale wszyscy zapominają - dopóki nie nadejdzie czas prezentacji.

Ten problem kończy się dzisiaj!

Ponieważ metoda Scrum polega na szybkim czasie realizacji, komunikacja również musi być błyskawiczna.

Nie możesz sobie pozwolić na czekanie godzinami, aż Twój zespół podejmie działania w związku z Twoją opinią, prawda?

Dzięki ClickUp nie będzie to problemem!

Przypisane komentarze w ClickUp pozwalają przekształcić komentarze w zadania i przypisać je do członka zespołu. ClickUp następnie powiadomi ich o tych komentarzach, a nawet pojawi się w ich powiadomieniach Strona główna . Po zakończeniu zadania mogą nawet oznaczyć komentarz jako rozwiązany, aby uniknąć niepotrzebnych działań następczych!

całkiem fajne, prawda?

Nie są to jednak wszystkie funkcje ClickUp.

Otrzymujesz mnóstwo dodatkowych funkcji do powodzenia w zarządzaniu projektami:

Wnioski

Zarządzanie projektami Scrum może wydawać się zniechęcające, ale z odpowiednim oprogramowaniem nie musi takie być!

Może ono pomóc w natychmiastowym zwiększeniu wydajności i łatwym tworzeniu złożonych produktów. A ponieważ chcesz zarządzać projektami oprogramowania za pomocą najskuteczniejszego dostępnego narzędzia, nadszedł czas, aby zarejestrować się w ClickUp. Ma wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania celami zespołu Agile, ceremoniami Scrum, tablicami Scrum i elementami zaległości produktowych!