10 szablonów mapowania strumienia wartości (VSM) usprawniających procesy zespołowe

Mogą istnieć setki procesów związanych z przygotowaniem produktu lub usługi dla klienta - niektóre z nich są niezbędne, podczas gdy kilku można całkowicie uniknąć. Kluczowe pytanie brzmi: _Jak odróżnić procesy wnoszące wartość od tych, które jej nie wnoszą?

Mapowanie strumienia wartości może pomóc ci zejść pod powierzchnię i dobrze przyjrzeć się cyklowi dostaw. Po raz pierwszy wdrożony przez Toyotę narzędzie to pomaga stworzyć diagram przedstawiający przepływ materiałów, informacji i procesów w celu wskazania niezoptymalizowanych obszarów.

Jest to żmudne i skomplikowane ćwiczenie, zwłaszcza jeśli cykl produkcyjny jest długi i składa się z wielu ruchomych elementów. Właśnie dlatego najlepsi menedżerowie polegają na szablonach, aby łatwo wizualizować przepływy procesów.

W tym artykule przedstawimy najlepsze szablony do mapowania strumienia wartości, aby poprawić wydajność, zmniejszyć marnotrawstwo i dostarczyć lepszą wartość niestandardową dla swoich klientów . 💛

Co to jest szablon mapowania strumienia wartości?

Mapowanie strumienia wartości (VSM) to wizualne narzędzie do analizy bieżących cykli pracy, które prowadzą od zamówienia produktu do jego dostawy. Obejmuje to reprezentowanie przepływu informacji, materiałów i procesów w firmie przy użyciu złożonych technik tworzenia wykresów przepływu.

Szablon mapowania strumienia wartości upraszcza ćwiczenie tworzenia diagramów, zapewniając gotowe ramy do ilustrowania, badania i ulepszania procesów produkcyjnych. Chodzi o to, aby zidentyfikować i minimalizować marnowanie zasobów lub niestandardowe kroki oraz zoptymalizować logistykę produkcji pod kątem celów, takich jak lepsza wydajność, skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek lub zwiększenie zadowolenia klientów.

Mapy strumienia wartości nadają się do wizualizacji procesów w dowolnej skali, zarówno prototypowania, jak i produkcji masowej. Oprócz dostrajania systemu produkcyjnego, mogą one zachęcać do:

Współpracę między funkcjami

Redukcję kosztów

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Pomiary satysfakcji niestandardowych klientów

Co składa się na dobry szablon mapy strumienia wartości?

Ponieważ dostępne są tysiące szablonów map strumienia wartości, znalezienie odpowiedniego nie jest bułką z masłem. Oto kilka cech, które powinien posiadać dobry szablon:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Wysokiej jakości szablon powinien oferować prosty interfejs, który umożliwia korzystanie z niego osobom o różnym poziomie wykształcenia i wiedzy specjalistycznej (menedżerom produktu, technikom, operatorom itp.) Opcje współpracy : Mapowanie strumienia wartości zazwyczaj wymaga współpracy osób z kilku teamów. Odpowiedni szablon powinien oferować funkcje współpracy, które to umożliwią, w tymtablice cyfrowe, edycję w czasie rzeczywistym oraz narzędzia do robienia notatek i komentowania Narzędzia wizualne: Szablon powinien umożliwiać używanie kształtów specyficznych dla mapy strumienia wartości do wizualizacji procesów i przepływów (takich jak ikona fabryki dla dostawców lub niestandardowych klientów i paski dla udostępnianych procesów) Projektowanie metodą "przeciągnij i upuść": Powinien posiadać łączniki i redaktor typu "przeciągnij i upuść" do ustanawiania powiązań między różnymi procesamielementami na schemacie blokowym5. Wsparcie alokacji zasobów: Szablon powinien oferować jasny widok ograniczeń czasowych, personalnych i budżetowych, aby ułatwić podejmowanie decyzji o alokacji zasobów w oparciu o dane

Sortuj zadania według statusu i dla osób przypisanych i zrozum tygodniowe obciążenia pracą w tym widoku

10 szablonów map strumienia wartości do wykorzystania w 2024 roku

Przejrzeliśmy setki szablonów do mapowania strumienia wartości i wybraliśmy 10 najlepszych z nich ClickUp , 24Slides i VisualParadigm, które oferują najwięcej funkcji. Sprawdź je i znajdź ten, który odpowiada Twoim preferencjom mapowania strumienia wartości! 😍

1. Szablon do mapowania strumienia wartości ClickUp

Szablon mapowania strumienia wartości ClickUp

Trudno jest nie być subiektywnym podczas identyfikowania marnotrawstwa w firmie - jesteś przyzwyczajony do obecnych procesów i możesz nie widzieć miejsca na korekty. Szablon Szablon do mapowania strumienia wartości ClickUp pozwala uzyskać obiektywną perspektywę na cykl pracy poprzez zebranie ludzi z wielu Teams i wykorzystanie pomocy wizualnych.

To jest Szablon Tablica -Pomyśl o niej jak o cyfrowym płótnie, na którym członkowie Twojego zespołu mogą udostępniać swoje perspektywy i wspólnie pracować nad wizualizacją i rozwiązywaniem problemów. Tablica ClickUp mają wbudowane narzędzia do łączenia pomysłów i łączenia ich z zadaniami, dokumentami i plikami w celu scentralizowania pracy.

Dzięki temu szablonowi otrzymujesz gotową mapę do analizy aktualnego stanu Twoich procesów. Widok Tablicy oferuje cztery zakodowane kolorami sekcje - Define Product Family, Current State Documentation, Future State Design, i Implementation Plan. Dostosuj węzeł początkowy i końcowy procesu (żółte diamenty oznaczają punkty końcowe dostawcy i klienta) i zdefiniuj oś czasu dla poszczególnych scen.

Narzędzie pozwala zostawiać notatki, załączać pliki i definiować cele w celu nakreślenia logistyki dostaw. Zadania usprawniające można tworzyć i przypisywać bezpośrednio w szablonie.

Tablice ClickUp są wyposażone w funkcje śledzenia zadań i raportowania, co ułatwia ustalenie odpowiedzialności za naprawienie określonej nieefektywności procesu mapy strumienia wartości. 🔧

2. Szablon zautomatyzowanej mapy strumienia wartości ClickUp Tablica Template

ClickUp Automated Value Stream Map Tablica Template (Szablon zautomatyzowanej mapy strumienia wartości ClickUp)

Chcesz precyzyjnie zidentyfikować możliwości poprawy i wyeliminować zgadywanie z równania mapy strumienia wartości? Polegaj na szablonie ClickUp Automatyzacja mapy strumienia wartości Tablica szablon aby wyciągnąć pomocną dłoń!

Biorąc pod uwagę, że jest to szablon do analizy map strumienia wartości, podobnie jak poprzednia opcja, jest on pełen dodatków, które zachęcają do współpracy i pracy zespołowej. Opcje takie jak edycja w czasie rzeczywistym, pozostawianie notatek i połączenie z zadaniami i Dokumentami pozostawiają wiele miejsca na burzę mózgów na temat wąskich gardeł procesu.

Jest to szablon zgodny ze standardami branżowymi z regularnymi symbolami fabrycznymi mapowania strumienia wartości, blokami danych oraz łącznikami osi czasu i przepływu informacji, aby ustawić procesy od końca do końca. Zachęcamy kierowników operacyjnych do korzystania z szablonu w celu wizualizacji i omówienia najnowszych elementów cyklu przetwarzania.

Domyślnie szablon zawiera dziewięć Pól niestandardowych do dodawania atrybutów do procesów:

Dostępne sekundy Dział Czas cyklu (min) Czas przetwarzania (dni) Czas tworzenia wartości dodanej (min) Czas sprawności (%) Pracownik Zmiany Zmiana Nadgodziny (min)

Szablon ma dwa widoki - widok Tablicy do burzy mózgów i widok Procesów do rejestrowania i monitorowania wszystkich trwających procesów w jednym miejscu.

3. Tablica z szablonem łańcucha wartości ClickUp

Szablon Tablicy Łańcucha Wartości ClickUp

Sieć łańcucha wartości reprezentuje postęp podstawowych i wspierających działań, które wnoszą wartość do produktu. Można to zrobić za pomocą szablonu Tablica z szablonem łańcucha wartości ClickUp który umożliwia mikroanalizę procesów takich jak zaopatrzenie, magazynowanie, działania HR, a nawet obsługa posprzedażna.

Szablon oznaczony odpowiednimi kolorami zapewnia ramy do budowania kompleksowego łańcucha wartości. Kwadratowe pola służą do definiowania działań podstawowych, a prostokątne do działań drugorzędnych.

Twoim zadaniem jest przeprowadzenie burzy mózgów na temat wszystkich procesów niezbędnych do stworzenia produktu i posortowanie ich do odpowiedniej kategorii za pomocą samoprzylepnych notatek. Dostosuj przepływ łańcucha wartości poprzez połączenie procesów z różnych działów, takich jak projektowanie, wydajność, dystrybucja, marketing i obsługa klienta.

Gdy już to zrobisz, spójrz na swoją mapę i wskaż obszary, które nie przynoszą tak dużej wartości dla Twojej firmy - może to być nieudana reklama, przestarzały program lub wysokie koszty transportu. Udokumentuj swoje ustalenia w sekcji Podsumowanie szablonu.

Skorzystaj z widoku Przewodnika dla początkujących, aby uzyskać wskazówki i porady dotyczące korzystania z szablonu. Pamiętaj, aby aktualizować statusy zadań w szablonie, aby informować interesariuszy za każdym razem, gdy wdrażasz zmianę procesu.

4. Szablon matrycy ryzyka wartości ClickUp

Szablon matrycy ryzyka wartości ClickUp

Podejmując decyzję o podjęciu nowego projektu lub dokonaniu znaczącej zmiany w swojej firmie, musisz rozważyć ryzyko wraz z potencjalną wartością dodaną. Dźwignia finansowa Szablon matrycy ryzyka wartości ClickUp aby podejmować mądre decyzje i ustalać priorytety dla projektów i działań o stosunkowo niskim ryzyku i wysokiej wartości.

Szablon posiada matrycę ryzyka wartości, która definiuje związek między wartością i złożonością zadań produkcyjnych. Przełączaj się między widokami listy i tablicy, aby organizować inicjatywy niskiego i wysokiego ryzyka.

Główny widok listy przedstawia wszystkie pomysły w formie zadań. Dodaj osobę przypisaną do każdego zadania za pomocą jednego z pól niestandardowych kategorii o nazwie Pracownik, Produkt, Admin, Biznes i Klient. Określ wartość, ryzyko i poziomy priorytetów aby sklasyfikować swoje zadania.

Użyj dwóch pozostałych widoków listy - Lista zadań o niskiej wartości i Lista zadań o wysokiej wartości - aby posortować pomysły z poprzedniego widoku. Są one przydatne podczas pracy z dziesiątkami zadań.

Widok Tablica to Tablica Kanban wyświetlając zadania jako karty i sortując je zależnie od ich kategorii. Możesz użyć innych kryteriów do pogrupowania kart, wybierając pole Group By w prawym górnym rogu ekranu.

Po nakreśleniu wszystkich zadań, nanieś je na matrycę, aby uzyskać przejrzysty przegląd priorytetowych zadań i preferowaną kolejność ich wykonywania.

5. Szablon audytu i doskonalenia procesów ClickUp

Szablon audytu i doskonalenia procesów ClickUp

W miarę ewolucji Twojej firmy, cykle pracy, które były wydajne w przeszłości, mogą stać się przestarzałe. Jeśli chcesz dokonać ponownej oceny procesów pod kątem efektywności kosztowej i wydajności, zacznij przeprowadzać audyty za pomocą szablonu Szablon Audytu i Usprawniania Procesów ClickUp .

Dzięki temu narzędziu można przeprowadzić rzetelną analizę bieżących procesów, wskazać wady i nadmiarowości, które zmniejszają wydajność lub rentowność, a także wprowadzić środki naprawcze.

Szablon dzieli plan audytu na cztery sekcje:

Analiza CATWOE: Skrót od Customer (klient), Actor (aktor), Transformation (transformacja), Worldview (światopogląd), Owner (właściciel) i Environment analysis (analiza środowiska) - służy do uporządkowania perspektyw interesariuszy w sprzecznych scenariuszach Koncepcja modelu: Określa plan audytu Analiza procesów: Lista procesów, które zostaną poddane audytowi oraz kryteria przewodnie Zarządzanie zmianą: Określa podejścia (metody i sposoby), których należy użyć, aby przejść do lepszych procesów

Każda sekcja umożliwia tworzenie zadań, dodawanie osób przypisanych oraz ustawienie ich terminów i priorytetów. Użycie Pola niestandardowe ClickUp aby dodać kategorie procesów lub zadań w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Proponowane zmiany można śledzić za pomocą dziewięciu etykiet statusu: Nierozpoczęte, W trakcie, Zakończone, Do zrobienia, Zatwierdzone, Odrzucone, Oczekujące, Anulowane, i Zarchiwizowane.

6. Szablon karty projektu doskonalenia procesów biznesowych ClickUp

Szablon karty projektu doskonalenia procesów biznesowych ClickUp

Dla osób zarządzających projektami, ciągłe doskonalenie procesów ma kluczowe znaczenie dla utrzymania przewagi nad konkurencją i poprawy niestandardowe powodzenie wśród klientów strategie. The Szablon karty projektu doskonalenia procesów biznesowych ClickUp umożliwia ustawienie zorganizowanego dokumentu do planowania i wdrażania udoskonalonych cykli pracy.

Szablon ten ma prosty format tabelaryczny. Rozpocznij nową inicjatywę, podając szczegóły dotyczące organizacji, projektu i menedżera (menedżerów). Otrzymasz dedykowane tabele do zdefiniowania role i obowiązki interesariuszy i zespołu projektowego.

Rdzeń tego szablon karty projektu to sekcja Przegląd. W tym miejscu należy uwzględnić zakres projektu, ryzyka i problemy związane z procesem, wskaźniki postępu, rezultaty i kamienie milowe.

W przypadku optymalizacji procesów, możesz zagłębić się w szczegóły dotyczące czasu cyklu, błędów lub opinii klientów, aby zidentyfikować punkty bólu, które ograniczają wydajność. Dokumentowanie tych zawiłości ułatwi zespołowi decyzyjnemu sugerowanie realistycznych ulepszeń.

Jeśli obsługujesz złożone zależności projektu , zalecamy użycie Kalendarz lub Widoki wykresu Gantta w ClickUp, aby narysować uporządkowaną oś czasu inicjatyw usprawniających na mapach strumienia wartości.

7. Szablon mapy procesu ClickUp

Szablon mapowania procesów ClickUp

Szablon Szablon mapy procesu ClickUp to Twój skrót do obniżenia kosztów, poprawy wydajności i zmniejszenia ilości odpadów. Ten szablon zapewnia szczegółowy wgląd w powiązania między różnymi krokami składającymi się na procesy, pomagając wykryć i naprawić wąskie gardła. ✔️

Ten szablon zadania jest zasadniczo lista do zrobienia składająca się z 22 podzadań. Każde z nich reprezentuje cel mapowania procesu i zawiera krótkie instrukcje, jak go osiągnąć. Na przykład, pierwsze podzadanie wybiera proces wymagający poprawy, podczas gdy drugie wymaga zidentyfikowania pracowników zaangażowanych w jego realizację.

Możesz pozostawić notatki, dodać załączniki i utworzyć plik lista działań dla Ciebie i Twojego zespołu. Wykorzystaj pięć poniższych pól niestandardowych, aby nadać strukturę swoim procesom i mapom strumienia wartości:

Współczynnik zakończonych działań Typ mapy procesu Agenda procesu Mapa procesu Połączony Osoba(y) odpowiedzialna(e)

Piękno tego szablonu polega na wsparciu zależności zadań - wystarczy kilka kliknięć, aby upewnić się, że określone zadanie nie może zostać rozpoczęte lub zakończone przed innym.

Każdy rodzaj procesu lub mapa pojęć jest trudne bez wizualnej struktury. Wypróbuj Widok tablicy w ClickUp do tworzenia bogatych wizualnych reprezentacji powiązań między koncepcjami, procesami i pomysłami.

8. Szablon karty projektu doskonalenia procesów ClickUp

Szablon karty projektu doskonalenia procesów ClickUp

Operacyjne i produkcyjne projekty mapowania strumienia wartości mogą szybko popaść w chaos bez odpowiedniej dokumentacji. Ale nie wtedy, gdy masz Szablon karty projektu doskonalenia procesów ClickUp aby Cię wesprzeć! 🫡

Ten prosty szablon polega na wyszczególnieniu, kto ma co zrobić i mierzeniu powodzenia za pomocą ustalonych wskaźników. Zobaczmy jak to zrobić.

Dla przykładu, weźmiemy pod uwagę producenta karmy dla psów borykającego się z częstym zanieczyszczeniem mięsa. Usprawnienie procesu polega na zainstalowaniu stanowiska do mycia rąk dla osób zajmujących się mięsem i poprawie przepływu powietrza.

W tym przypadku menedżer (nazwijmy go Tim) użyje szablonu, aby najpierw zdefiniować interesariuszy, takich jak inwestorzy, dostawcy, operatorzy maszyn, inżynierowie jakości żywności i kierowcy dostawczy. Następnie Tim zaproponuje rozwiązanie, opisując wskaźniki powodzenia, zakres prac i rezultaty.

Szablon pomaga wyszczególnić kamienie milowe dla postępujących osiągnięć. W naszym przykładzie pierwszym kamieniem milowym może być optymalizacja czasu dostaw mięsa w celu zminimalizowania narażenia środowiska. Tim może ustalić, kto jest odpowiedzialny za proces w szablonie, aby zachować przejrzystość zespołu.

Niezależnie od branży, warto rozważyć uwzględnienie w karcie scenariuszy "co jeśli" i potencjalnego ryzyka związanego z wdrożeniem. Aktywuj ClickUp's Powtarzające się zadania funkcja regularnego sprawdzania i upewniania się, że proponowane procesy przebiegają zgodnie z planem.

9. Szablon mapy strumienia wartości od 24Slides

Szablon mapy strumienia wartości od 24Slides pomaga wizualizować procesy i identyfikować wąskie gardła

Szukasz prostej struktury, która pozwoli Ci wyświetlić procesy niezbędne do dostarczenia produktu do klienta końcowego? Ten szablon mapy strumienia wartości od 24Slides jest właśnie tym, czego potrzebujesz.

Ten szablon PowerPoint nie oferuje zaawansowanych funkcji współpracy i identyfikacji wąskich gardeł narzędzi komunikacyjnych , ale może być więcej niż wystarczające do wizualizacji przepływów i identyfikacji wąskich gardeł podczas prezentacji.

Szablon składa się z ośmiu slajdów, z których każdy zawiera mapę strumienia wartości do reprezentowania różnych aspektów procesów. Utwórz oś czasu, aby określić, ile czasu zajmuje dostarczenie produktu, wyświetl ulepszenia w procentach i określ, które procesy mają największą wartość.

Ten szablon jest w pełni konfigurowalny. Zmieniaj kolejność slajdów, edytuj paletę kolorów, zmieniaj czcionkę i dodawaj angażujące elementy wizualne, aby dostosować prezentację do swoich odbiorców.

10. Szablon mapy strumienia wartości od VisualParadigm

Użyj szablonu analizy mapy strumienia wartości VisualParadigm dla swoich procesów i zobacz, jak je ulepszyć

Ulepszanie wydajność procesów nie jest łatwym wyczynem - trzeba dobrze przyjrzeć się cyklom pracy i monitorować najdrobniejsze szczegóły dotyczące wszystkiego, czy to dostaw zamówień, czy lokalizacji obiektu. Szablon VisualParadigm do stworzenia mapy strumienia wartości umożliwia zrobienie tego bez rozpoczynania od zera.

Szablon jest dostarczany z kolorowymi gotowymi mapami strumienia wartości, które umożliwiają wizualizację procesów poprzez dodanie odpowiednich informacji do właściwego pola. Otrzymasz jednoarkuszowy przegląd krytycznych procesów, obszarów zasobów i szacunkowych wydajności.

Szablon ten jest na tyle uniwersalny, że pasuje do wszystkich branż. Edytor online oferuje wiele niestandardowych opcji - zmień kształty, kolory, czcionki i strzałki, aby układ był odpowiedni dla Ciebie.

Gotowy szablon można zapisać w różnych formatach, w tym JPG, PDF, PNG i SVG.

Szablony map strumienia wartości: Diabeł tkwi w szczegółach

Pomyśl o mapowaniu strumienia wartości jak o patrzeniu na swoje procesy pod mikroskopem - obserwujesz każdy najmniejszy szczegół, aby wychwycić nieprawidłowości i nieefektywności i zobaczyć, jak je ustawić. Szablony, które omówiliśmy, oferują solidny plac zabaw do regulowania i ulepszania procesów z realistycznym podejściem.

Analiza procesów wymaga innych narzędzi, takich jak schematy blokowe i szablony planów pracy znaleźć je na ClickUp ponieważ ma ponad 1000 opcji szablonów dla różnych działów! 🌹