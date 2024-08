Jeśli chodzi o zarządzanie projektami wykonywanie podstawowych zadań we właściwej kolejności jest kluczem do ukończenia projektu na czas. A gdy w proces zaangażowanych jest wielu członków zespołu, sprawy mogą się szybko skomplikować.

Schematy blokowe upraszczają złożone procesy i ułatwiają ich śledzenie. Mogą pomóc zidentyfikować wąskie gardła, usprawnić przepływ pracy i poprawić ogólną wydajność, dzięki czemu są cennym narzędziem do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w różnych branżach.

Korzystając z szablonu schematu blokowego, można upewnić się, że wszystko odbywa się we właściwej kolejności i uzyskać lepsze wyobrażenie o jak ustalać priorytety zadań przedstawiając swój przepływ pracy na łatwym do zrozumienia wykresie lub infografice.

Aby rozpocząć pracę ze schematami blokowymi, wystarczy przejrzeć naszą listę 10 darmowych szablonów schematów blokowych!

Jak szablony schematów blokowych mogą pomóc w organizacji pracy?

Schemat blokowy to wizualna reprezentacja procesu biznesowego lub struktury, która wykorzystuje wskazówki, takie jak pola i strzałki, aby pokazać, jak wszystko do siebie pasuje.

Prosty diagram schematu blokowego może przedstawiać proces liniowy, taki jak mapa drogowa produktu lub mapa podróży klienta podczas gdy bardziej złożony schemat blokowy może zawierać wiele ścieżek lub rozgałęzień, aby pokazać, co się stanie, jeśli określone warunki zostaną lub nie zostaną spełnione.

Pusty szablon schematu blokowego to gotowy projekt schematu blokowego przeznaczony dla określonego przypadku użycia, który można wypełnić własnymi szczegółami projektu.

Istnieje wiele różnych typów do wyboru, takich jak szablon organizacyjnego schematu blokowego lub szablon kołowego schematu blokowego. Diagram przepływu danych pokazuje, w jaki sposób dane przepływają przez firmę, podczas gdy schemat organizacyjny przedstawia strukturę organizacyjną, a diagram przepływu pracy pokazuje dogłębnie proces krok po kroku.

Możesz użyć schematów blokowych, aby pomóc w burzy mózgów lub podejmowanie decyzji lub jako szablon schematu procesu zatrudniania w celu usprawnienia wdrażania i nie tylko.

10 darmowych szablonów schematów blokowych

Tworzenie biznesowego schematu blokowego od podstaw może być pracochłonne, więc zacznij od podstawowych szablonów schematów blokowych i rozwijaj je od tego momentu. Oto 10 darmowych szablonów schematów blokowych do wyboru, które obejmują przepływy danych, przepływy użytkowników, mapowanie procesów i nie tylko.

1. Szablon schematu blokowego ClickUp Swimlane

Użyj diagramu swimlane, aby pokazać, kto jest odpowiedzialny za jakie zadania

To Szablon schematu blokowego Swimlane od ClickUp wykorzystuje diagram typu swimlane, aby pokazać zestaw zadań, które muszą być wykonane przez wiele działów lub członków zespołu.

Co to jest szablon swimlane ? Jest to szablon diagramu, który wyświetla wiele obowiązków obok siebie, jak równoległe tory na basenie.

Największą zaletą schematu blokowego swimlane jest jego zdolność do zilustrowania interakcji i obowiązków między różnymi osobami, zespołami lub działami zaangażowanymi w proces. Łatwo jest zwizualizować, które zadania mogą rozpocząć się w tym samym czasie, a które muszą zostać ukończone przed rozpoczęciem kolejnego zadania. Możesz użyć różnych symboli schematu blokowego, aby pokazać punkt początkowy i końcowy, a także zadania decyzyjne i punkty kontrolne. Pobierz ten szablon

2. Szablon schematu blokowego danych ClickUp

Ten schemat przepływu danych pokazuje przepływ informacji w organizacji

Przenoszenie informacji w organizacji rzadko jest prostym procesem. Musisz śledzić, gdzie dane wchodzą i wychodzą z systemu, gdzie są przechowywane i jak przechodzą z jednej części systemu do drugiej. W tym miejscu przydaje się szablon diagramu przepływu danych!

To Szablon schematu blokowego danych ClickUp pomaga wizualizować ten proces za pomocą okręgów, prostokątów i innych kształtów schematów blokowych oznaczonych kolorami. Zmień układ kształtów i dodaj etykiety do podstawowego szablonu schematu blokowego, aby stworzyć własny.

Dokładny szablon wykresu przepływu danych zapewnia wizualną reprezentację, która upraszcza zrozumienie, analizę, projektowanie i ulepszanie systemów i procesów opartych na danych. Promują one skuteczną komunikację, ułatwiają wykrywanie błędów i przyczyniają się do ogólnej wydajności i niezawodności systemu. 📚 Pobierz ten szablon

3. Szablon schematu blokowego mapowania projektu ClickUp

Ten schemat blokowy może pomóc w grupowaniu zadań w kategorie w celu łatwej wizualizacji

Mapa projektu to jeden z najskuteczniejszych sposobów na podzielenie się swoją wizją z interesariuszami i upewnienie się, że wszyscy są na tej samej stronie. Wyświetlając swoje cele, oś czasu i rezultaty na prostej mapie projektu można zredukować złożony projekt do konkretnych kroków, które są ze sobą powiązane. 🛠️

To Szablon schematu blokowego mapowania projektu od ClickUp wykorzystuje ikony do reprezentowania obszarów projektu, takich jak metryki i operacje, za pomocą oprogramowania do tworzenia schematów blokowych, takiego jak Mapy myśli .

Mapa projektu to tylko jeden z rodzajów map myśli, których można użyć do burzy mózgów, zarządzania zespołem członków lub wykazać się zakres prac interesariuszom za pomocą diagramów przepływu pracy.

Try out oprogramowanie flowchart dla komputerów Mac ! Pobierz ten szablon

4. Szablon schematu blokowego procesu ClickUp

Schemat blokowy może podzielić złożony proces na proste kroki

Można użyć szablonu Szablon schematu blokowego procesu ClickUp do reprezentowania niemal wszystkich rodzajów procesów biznesowych. Ten szablon schematu blokowego procesu rekrutacyjnego jest przeznaczony dla zespołów HR, z oddzielnymi kolumnami dla rekrutera, menedżera ds. rekrutacji i potencjalnego pracownika, ale można go również wykorzystać do procesu wdrażania, procesu wyjścia lub innej struktury organizacyjnej lub procesu schematu blokowego.

Szablon wizualizuje proces lub schemat blokowy, ponieważ strzałki pokazują kolejność i kierunek zadań, podczas gdy prostokąty pokazują kluczowe zadania, takie jak "Wyślij wiadomość e-mail z odrzuceniem" lub "Zaplanuj ostateczną rozmowę kwalifikacyjną"

Szablony schematów blokowych, takie jak ten, można wykorzystywać w ClickUp do dostosowywania diagramów przepływu pracy. Pobierz ten szablon

5. Szablon przepływu procesu ClickUp

Użyj szablonu przepływu procesu, aby nakreślić kluczowe kroki w procesie

To Szablon przepływu procesu ClickUp wykorzystuje kolorowe kwadraty, aby pokazać kluczowe etapy procesu biznesowego, w tym planowanie, wykonanie i ocenę. Największą zaletą schematu przepływu procesu jest to, że zapewnia on wizualną reprezentację przepływu pracy, umożliwiając łatwą identyfikację wąskich gardeł, nieefektywności i obszarów wymagających poprawy.

Chociaż szablony schematów blokowych, takie jak ten, zapewniają prostotę, można znaleźć więcej szablony map procesów dla ClickUp, Excel i Word dla bardziej złożonych projektów wymagających szczegółowych diagramów przepływu pracy w celu wizualnego przedstawienia procesu.

Niezależnie od tego, czy chcesz zwizualizować proces rekrutacji, proces sprzedaży, czy coś innego, korzystanie z szablonów schematów przepływu procesów, takich jak ten, jest świetnym miejscem do rozpoczęcia pracy. Pobierz ten szablon

6. Szablon przepływu użytkownika ClickUp

zwizualizuj doświadczenie użytkownika za pomocą tego szablonu przepływu użytkownika

Szablony schematów przepływu użytkownika pomagają poprawić wrażenia użytkownika poprzez wizualizację tego, co użytkownik napotyka podczas odwiedzania witryny lub korzystania z aplikacji.

Chcesz, by zapisał się na Twoją listę e-mailową lub kupił produkt? Rozmieść kroki - jeden po drugim - aby zobaczyć, ile działań zajmuje im dotarcie do celu za pomocą wizualnych diagramów przepływu pracy.

Wizualizacja przepływu użytkowników upraszcza zrozumienie podróży klienta i pomaga zespołom zoptymalizować doświadczenia użytkowników, aby poprawić ich wyniki KPI . Usprawnia również komunikację i współpracę między członkami zespołu, zapewniając przejrzystą reprezentację podróży użytkownika.

Możesz użyć tego Szablon przepływu użytkownika ClickUp aby rozpocząć. Zastąp obrazy zrzutami ekranu z własnej strony internetowej lub szkieletem, aby zwizualizować doświadczenie użytkownika w szablonach wykresów przepływu procesów. Pobierz ten szablon

7. Szablon schematu blokowego mapy koncepcyjnej ClickUp

ten darmowy szablon schematu blokowego łączy koncepcje z wynikami

To Szablon schematu blokowego mapy koncepcyjnej ClickUp stawia na kreatywność. Jest idealny do sesji burzy mózgów i planowania na wczesnym etapie. Kreatywne projekty schematów blokowych dzielą duże koncepcje na podkoncepcje i pokazują, które pomysły prowadzą do jakich rezultatów.

Szablony schematów blokowych takie jak te wykorzystują funkcję Whiteboards w ClickUp, co oznacza, że możesz przeciągać i upuszczać elementy na wykres, osadzać dokumenty Word, a nawet rysować. Wykorzystaj je do tworzenia kreatywnych schematów blokowych, aby stworzyć atrakcyjne wizualne wyjaśnienie koncepcji, które masz na myśli.

Bonus:_ **Szablony diagramów kontekstowych ! Pobierz ten szablon

8. Prosty szablon schematu blokowego PowerPoint od SlideModel

Via SlideModel

Jeśli potrzebujesz gotowych do prezentacji szablonów schematów blokowych dla programu Microsoft PowerPoint, ten szablon prostego schematu blokowego PowerPoint od SlideModel może spełnić twoje oczekiwania. Format ten działa w stylu szablonu mapy procesu zarządzania i wykorzystuje proste kształty i kolory, aby pomóc ci rozróżnić różne pomysły i strzałki, abyś mógł zobaczyć, jak są one połączone.

Wystarczy zastąpić tekst własnymi pomysłami i obrazami za pomocą szablonów schematów blokowych stworzonych dla programu PowerPoint.

Chociaż jest to darmowy szablon schematu blokowego PowerPoint, musisz zapłacić za Microsoft PowerPoint, aby korzystać ze wszystkich jego funkcji. Gdy to zrobisz, uzyskasz również dostęp do biblioteki obrazów i będziesz mógł wybierać spośród przyciągających wzrok animacji i przejść. Pobierz ten szablon

9. Szablon schematu blokowego programu Excel autorstwa Infinity Excel

Via Infinity Excel

Excel może mieć reputację programu do analizy liczb, ale ma również szereg szablonów schematów blokowych, których można używać wraz z innym oprogramowaniem.

Jeśli nie wiesz jak utworzyć schemat blokowy w Excelu aby rozpocząć, skorzystaj z tego szablonu schematu blokowego Excel od Infinity Excel. Pokaże on, jak tworzyć nowe kształty, linie łączące i punkty kontrolne, aby dodać więcej pizazz do arkuszy kalkulacyjnych Excel. ✨ Pobierz ten szablon

10. Szablon schematu blokowego Microsoft Word od Template.net

Via Template.net

Microsoft Work może być przede wszystkim edytorem tekstu, ale warto wiedzieć, że jak utworzyć schemat blokowy w programie Microsoft Word dzięki czemu można włączyć schematy blokowe do dokumentów.

Ten szablon schematu blokowego Microsoft Word od Template.net jest dostępny w kilku rozmiarach, dzięki czemu można go wydrukować, pobrać lub wyeksportować jako plik PDF. Pobierz ten szablon

Co składa się na dobry szablon schematu blokowego?

Dobry szablon schematu blokowego jest łatwy do dostosowania i przedstawia złożone procesy w interesujący wizualnie sposób. Na tym właśnie polega korzystanie ze schematów blokowych! W rzeczywistości szablony schematów blokowych, które są zagracone, używają nietypowych kształtów lub kolorów lub zawierają tajemnicze symbole schematów blokowych, nie będą służyć zamierzonemu celowi.

Wybór najlepszych szablonów schematów blokowych dla każdego przypadku użycia jest ważny, zwłaszcza jeśli będziesz je udostępniać nowym członkom zespołu lub zewnętrznym interesariuszom, którzy po raz pierwszy przyswajają te informacje. Powinni oni być w stanie od razu "zrozumieć" schemat blokowy.

Możesz również poszukać oprogramowanie do schematów blokowych które dobrze integruje się z istniejącymi narzędziami lub aplikacjami i umożliwia osadzanie lub łączenie z innymi zasobami zewnętrznymi.

Zwiększ swoją produktywność dzięki darmowym szablonom schematów blokowych

Te darmowe szablony schematów blokowych nie tylko ożywiają prezentacje. Dokumentując swoje procesy za pomocą schematu blokowego, można lepiej zwizualizować to, co należy zrobić, i wykorzystać automatyzację przepływu pracy w celu zwiększenia produktywności .

Ponadto te przydatne pomoce wizualne pomagają uzyskać ogólny obraz tego, co się dzieje i zapewniają, że wszyscy interesariusze i współpracownicy są na tej samej stronie.

Zacznij od tych 10 darmowych szablonów schematów blokowych lub przejdź do strony Centrum szablonów ClickUp gdzie znajdziesz jeszcze więcej świetnych szablonów uporządkowanych według kategorii.