7 przydatnych kroków w procesie podejmowania decyzji (z szablonami)

Decyzje są faktem - niezależnie od tego, czy musisz zdecydować, co chcesz zjeść na obiad, którego kandydata zatrudnić na główną rolę w IT, czy też jakie produkty wprowadzić na rynek w tym roku. Każdego dnia dokonujemy wyborów, które mogą prowadzić do postępu lub skutkować konsekwencjami.

Za tymi decyzjami kryje się złożony, wieloetapowy proces.

Przejęcie kontroli nad tym procesem zwiększa możliwości podejmowania decyzji i prowadzi do osiągania lepszych wyników. Nie tylko uczymy się, jak podejmować świetne decyzje, ale także wyciągamy wnioski ze złych decyzji, aby nie popełniać tych samych błędów dwa razy.

W tym przewodniku po procesie decyzyjnym poznasz siedem kluczowych kroków do podejmowania lepszych decyzji. Omówimy różne rodzaje metod podejmowania decyzji, które możesz wykorzystać w swoim biznesie.

Ponadto podkreślimy szablony decyzyjne aby Twój zespół mógł opracowywać produkty o wysokiej wydajności i realizować cele firmy. 👀

Czym jest proces podejmowania decyzji?

Proces podejmowania decyzji to procedura krok po kroku mająca na celu tworzenie rozwiązań problemów w oparciu o kompilację informacji, analizę różnych opcji i wybór sposobu postępowania.

Począwszy od zidentyfikowania problemu, aż po przeanalizowanie wszystkich opcji i wdrożenie planu siedmioetapowy proces decyzyjny dobrze nadaje się do podejmowania decyzji biznesowych, a także bardziej skomplikowanych wyborów osobistych. 🌻

Rodzaje metod podejmowania decyzji

Istnieje kilka różnych rodzajów skutecznych modeli podejmowania decyzji, w tym racjonalne, kreatywne i intuicyjne - to tylko kilka z nich. Wybór odpowiedniego modelu zależy od poziomu umiejętności podejmowania decyzji, ilości posiadanego czasu, charakteru decyzji i ogólnej strategii podejmowania decyzji.

Oto krótkie zestawienie różnych modeli podejmowania decyzji, aby spróbować znaleźć możliwe rozwiązania dla swoich blokad. 🤔

Racjonalny model podejmowania decyzji

Racjonalny i świadomy model podejmowania decyzji koncentruje się na logicznym przedstawieniu wszystkich różnych alternatywnych rozwiązań. Jest to najpopularniejszy model, ale może również wymagać dużo czasu na badania.

Dzięki temu modelowi zidentyfikujesz wszystkie potencjalne rozwiązania, a następnie przeanalizujesz zalety i wady każdego z nich, aby podjąć skuteczną decyzję. Jest to najlepszy model do rozwiązywania problemów, które mają duży wpływ na projekty lub cały biznes, ponieważ wymaga przemyślanego i metodycznego podejścia.

Intuicyjny model podejmowania decyzji

Model intuicyjny polega na dokonywaniu wyborów w oparciu o przeczucia i instynkt. Jest idealny w sytuacjach, w których istnieją ograniczenia czasowe ponieważ można działać szybko.

Podejście to jest jednak najlepiej zarezerwowane dla doświadczonego personelu podejmującego decyzje biznesowe, który wcześniej zajmował się podobnymi problemami. Ponieważ nie pracujesz z danymi, musisz mieć wcześniejsze doświadczenie z rozpoznawaniem wzorców, aby skutecznie wykorzystać tę metodę.

Model decyzyjny oparty na rozpoznawaniu wzorców

Model ten łączy w sobie metody racjonalne i intuicyjne, ale czynnikiem definiującym jest to, że oceniasz tylko jedno możliwe rozwiązanie, a nie wszystkie dostępne alternatywy. Oto jak działa ten model:

Zidentyfikuj problem Pracuj nad rozwiązaniem, wizualizując w myślach wpływ i wyniki Wdrożenie planu w życie, jeśli oczekiwany wynik jest akceptowalny

Ponownie, ten model podejmowania decyzji najlepiej nadaje się dla ekspertów i liderów biznesu. Jest idealny do wykorzystania w sytuacjach, w których występuje presja czasu.

Kreatywny model podejmowania decyzji

To podejście do podejmowania decyzji łączy w sobie elementy modelu racjonalnego i intuicyjnego. Zaczyna się od zebrania informacji na temat problemu i przedstawienia potencjalnych rozwiązań. Zamiast rozważać wady i zalety każdego z nich, pozwala się intuicji i podświadomości przejąć kontrolę, prowadząc do sposobu działania, który jest następnie testowany.

Ta iteracyjna metoda rozwiązywania problemów jest idealna do burzy mózgów i dla doświadczonych decydentów, takich jak przedsiębiorcy.

Model podejmowania decyzji Vroom-Yetton

Model Model Vroom-Yetton wykorzystuje siedem pytań typu "tak lub nie" i pięć skutecznych stylów podejmowania decyzji, aby poprowadzić Cię do najlepszej decyzji. Jest to jeden z bardziej złożonych modeli, ponieważ musisz użyć drzewa decyzyjnego, aby dotrzeć do najlepszej opcji w oparciu o to, jak odpowiesz na pytania i jaki styl wybierzesz.

Utwórz pustą nową tablicę Tablica, aby rozpocząć projektowanie wykresu

Ten model jest najlepszy dla Teams i wspólnego podejmowania decyzji. Struktura ma wbudowane kroki do segmentacji pracy i przypisywania odpowiedzialności za podejmowanie decyzji.

7 kroków w procesie podejmowania decyzji

Gotowy do odkrycia lepszego sposobu podejmowania świadomych decyzji? Przejdź przez ten siedmioetapowy model podejmowania decyzji, gdy staniesz przed trudnym dylematem. Od zbierania informacji po rozważanie wszystkich opcji, będziesz podejmować bardziej świadome decyzje, które mogą przyspieszyć realizację Twoich celów. ✨

1. Zidentyfikuj decyzję, którą musisz podjąć

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest ustalenie, jaką decyzję próbujesz podjąć. Może masz blokadę, jeśli chodzi o realizacja projektu a może masz niedobór zasobów.

Cokolwiek to jest, musisz jasno zdefiniować problem i zakres prac zanim jeszcze zaczniesz myśleć o rozwiązaniach. Aby dowiedzieć się, jaką decyzję należy podjąć, należy zadać sobie następujące pytania:

Jaki jest konkretny problem Bądź ostrożny z byciem zbyt szerokim lub łączeniem wielu problemów razem. Określ dokładnie, na czym polega problem i których członków zespołu on bezpośrednio dotyczy

Bądź ostrożny z byciem zbyt szerokim lub łączeniem wielu problemów razem. Określ dokładnie, na czym polega problem i których członków zespołu on bezpośrednio dotyczy Czy istnieje cel związany z tą decyzją? Nadaj priorytet wszystkim problemom, które są bezpośrednio połączone z celami projektu. Uczyń problem mierzalnym, abyś mógł zobaczyć, jak wpływa on na cel po podjęciu decyzji

Nadaj priorytet wszystkim problemom, które są bezpośrednio połączone z celami projektu. Uczyń problem mierzalnym, abyś mógł zobaczyć, jak wpływa on na cel po podjęciu decyzji Skąd będziesz wiedzieć, czy podjęta decyzja miała wpływ? Podejmując decyzje, oczekujesz wyników. Ustal, w jaki sposób ocenisz, czy podjęta decyzja jest właściwa

Matryca decyzyjna siatki założeń pomaga określić najlepsze wyniki przy użyciu odpowiednich informacji w celu zidentyfikowania alternatywnych rozwiązań

2. Zbieranie informacji wewnętrznie i zewnętrznie

Podejmowanie świadomych decyzji jest prawie zawsze lepsze niż dokonywanie losowego wyboru. Ten krok procesu decyzyjnego ma kluczowe znaczenie dla powodzenia.

Zacznij od zebrania odpowiednich informacji wewnętrznie. Poszukaj sytuacji z przeszłości, w których twój team lub firma poradziła sobie z podobnym problemem i znalazła rozwiązanie. Przegląd dokumentacja projektu aby uzyskać wgląd w to, co doprowadziło do danego problemu.

Pracuj w swoim dziale i w powiązanych działach, aby zebrać dane historyczne dotyczące podobnych problemów i związanych z nimi decyzji. Przejrzyj ich wcześniejsze doświadczenia i zanotuj wszelkie spostrzeżenia lub istotne informacje.

Korzystaj z funkcji ClickUp Docs, aby współpracować ze swoim zespołem i skuteczniej gromadzić informacje

Następnie wyjdź poza swoją organizację, aby znaleźć dostępne informacje. Badania rynku to doskonały sposób na sprawdzenie, czy konkurencja ma podobne problemy. Przejrzyj badania i rozważ współpracę z konsultantem, jeśli potrzebujesz więcej informacji lub specjalistycznej wiedzy.

3. Określenie potencjalnych rozwiązań

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji, nadszedł czas, aby rozpocząć przegląd dostępnych opcji. W większości przypadków istnieje więcej niż jedno potencjalne rozwiązanie problemu. Podjęcie właściwej decyzji będzie zależało od potrzeb firmy i otoczenia rynkowego w danym momencie.

Załóżmy na przykład, że pracujesz jako kierownik projektu marketingowego, a Twoim celem w tym kwartale jest zwiększenie konwersji o 300%. Możliwe opcje to zainwestowanie w płatną reklamę, stworzenie nowej zawartości bloga lub przeprowadzenie kampanii w mediach społecznościowych.

Istnieją również scenariusze, w których możesz wybrać kilka różnych modeli decyzyjnych lub rozwiązań, a nie tylko jeden sposób działania. Uważaj na uprzedzenia - szczególnie jeśli pracowałeś nad podobnym problemem w przeszłości.

To, że dane rozwiązanie sprawdziło się raz, nie oznacza, że zawsze będzie najlepszym wyborem w podobnych sytuacjach. ✍️

4. Zważ dowody dotyczące każdej opcji

Teraz, gdy znasz już swoje opcje, nadszedł czas, aby zacząć ważyć dowody, aby zobaczyć, jaki jest najlepszy sposób działania. Sprawdź, jak Twoja firma lub konkurenci reagowali na podobne sytuacje w przeszłości.

Sporządź listę plusów i minusów dla każdej z opcji. Zastanów się, czy któraś z nich oferuje dodatkowe korzyści oprócz rozwiązania danego problemu. Do zrobienia tego wykorzystaj szablony do planowania strategicznego oraz metody takie jak analiza SWOT i matryce decyzyjne .

5. Podjęcie ostatecznej decyzji

Nadszedł czas, aby podjąć ostateczną decyzję i wybrać kierunek działania. Na podstawie zebranych informacji i przeglądu wszystkich opcji zdecyduj, jak chcesz postąpić.

Być może połączysz aspekty kilku różnych rozwiązań. Być może wybierzesz jedno konkretne podejście do rozwiązania problemu. Rozważ wszystkie dowody, przejrzyj alternatywy i wybierz najlepsze rozwiązanie.

6. Podejmij działania w związku z podjętą decyzją

Poświęciłeś czas i wysiłek, aby przejrzeć dostępne opcje i dokonać wyboru. Następnie musisz stworzyć plan i wprowadzić go w życie.

Stwórz plan projektu określający zainteresowane strony i członków zespołu, którzy odegrają w nim rolę. Adres alokacja zasobów i zaplanować budżet, aby uwzględnić nowe rozwiązania. Ustal priorytety projektów i zadań oraz podkreśl wszelkie zależności, które mogą mieć wpływ na wynik twoich działań.

Stwórz jasne ramy oczekiwań dla wszystkich członków zespołu i zidentyfikuj osoby decyzyjne w fazie działania. Jako Chris Small, wiceprezes Soundstripe, powiedział "Komunikacja jest łatwa, gdy istnieje tylko jeden kanał między decyzją a działaniem"

Podziel swój plan działania na przypisane zadania, podzadania i zagnieżdżone podzadania w ClickUp

Podziel zadania na łatwe do zarządzania etapy i upewnij się, że wszyscy wiedzą, kto jest odpowiedzialny za jakie decyzje i działania. ✅

7. Przeprowadzenie przeglądu

W kroku pierwszym ustaliłeś metryki i kryteria oceny rozwiązań problemów. Sprawdź, czy podjąłeś właściwą decyzję, przeprowadzając przegląd procesu decyzyjnego.

Oto kilka pytań, które warto sobie zadać na koniec procesu decyzyjnego:

Czy podjęto dobrą decyzję?

Czy decyzja miała jakieś negatywne skutki?

Jak decyzja wpłynęła na interesariuszy?

Czy istniało lepsze rozwiązanie?

Czy problem został rozwiązany?

Gdzie mogłeś zrobić coś lepiej w procesie podejmowania decyzji?

Podejmowanie działań jest ważne, ale poświęcenie czasu na weryfikację swoich decyzji jest równie istotne. Zaplanuj przegląd procesu decyzyjnego w swoim kalendarzu oś czasu projektu aby zebrać informacje na temat tego, co zadziałało, a co nie. Współpraca z członkami Teams w celu omówienia ich widoków na proces i wyniki.

Szablony podejmowania decyzji dla zespołu

Gotowy do wdrożenia dobrych procesów decyzyjnych? Te szablony decyzyjne od ClickUp ułatwią Ci życie, niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji biznesowych, czy kierownikiem projektu prowadzącym zespół rockstar. 💪

1. Dokument ramowy dotyczący podejmowania decyzji

Stwórz mapę drogową dla podejmowania decyzji i wpływu na projekt dzięki dokumentowi Decision-Making Framework Document od ClickUp

Dokument Dokument dotyczący ram podejmowania decyzji od ClickUp to prosty sposób na stworzenie analizy rozwiązywania problemu i wyboru najlepszego rozwiązania.

Wypełnij kroki szablonu, w tym identyfikując problem, potencjalne rozwiązania i wpływ na Business. Szkielet pozwala umieścić wszystkie pomysły w jednym miejscu, umożliwiając lepszą analizę.

2. Drzewo decyzyjne

Mapa wyborów, które możesz podjąć i ich potencjalnych rezultatów z szablonem drzewa decyzyjnego ClickUp

Użyj Drzewo decyzyjne ClickUp do mapowania możliwych opcji i rozwiązań na wizualnej tablicy. Szablon ten jest idealny dla Teams, które chcą promować wewnętrzne dyskusje na temat najlepszych podejść.

Oznaczone kolorami kroki ułatwiają identyfikację przeszkód i wyzwań w trakcie całego procesu. Co najlepsze, szablon został zaprojektowany z myślą o współpracy, dzięki czemu można uzyskać wkład od różnych członków zespołu z różnych działów.

3. Dziennik decyzji dotyczących zarządzania projektami

Skorzystaj z dziennika decyzji w zarządzaniu projektami ClickUp, aby skategoryzować każdy krok w procesie decyzyjnym

Z Dziennik decyzji w zarządzaniu projektami ClickUp rejestruje i śledzi wszystkie procesy decyzyjne w łatwym do zarządzania pulpicie. Pięć różnych opcji statusu i trzy niestandardowe pola ułatwiają sprawdzenie, w jakiej scenie procesu znajduje się każda decyzja.

Cztery typy widoków pozwalają sortować według kalendarza, aby zobaczyć, co dzieje się teraz lub wyświetlić tablicę decyzji, aby uzyskać szerszy przegląd.

4. Dziennik decyzji

Kompleksowy dziennik decyzji ClickUp ułatwia monitorowanie i ocenę procesu podejmowania decyzji w działach, projektach i na poziomie firmy

Dokumentuj kryteria decyzyjne, monitoruj postępy i oceniaj wyniki dzięki Dziennik decyzji ClickUp . Zaprojektowany jako kompleksowe narzędzie, jest idealny do zarządzania racjonalnym procesem decyzyjnym od początku do końca. Użyj go, aby stworzyć plan rozwiązywania problemów w działach, na poziomie firmy i w konkretnych projektach.

Opanuj proces podejmowania decyzji dzięki ClickUp

Decyzje podejmujesz każdego dnia - a w biznesie jest to kluczowy element pozwalający na spotkanie się z celami. Poświęcenie czasu na wybór właściwego podejścia w oparciu o konkretne potrzeby biznesowe jest niezbędne, niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu, czy przedsiębiorcą.

Niezależnie od tego, czy podejmujesz ważne decyzje, które mają wpływ na wyniki finansowe firmy, czy też szukasz innowacyjnych sposobów obsługi swoich niestandardowych klientów, ważne jest, aby przemyśleć podejmowane decyzje. Działanie w pośpiechu może prowadzić do błędów, ale odpowiednie procesy, takie jak powyższa siedmiostopniowa struktura i metody, mogą pomóc w lepszym podejmowaniu decyzji.

Ustaw siebie i swój team na powodzenie i zacznij od ClickUp aby usprawnić procesy decyzyjne. Od szablonów, które ułatwiają rejestrowanie decyzji, po drzewa decyzyjne do mapowania procesu myślowego, znajdziesz niezliczone sposoby na skuteczniejsze podejmowanie decyzji. 🙌