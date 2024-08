10 najlepszych narzędzi do tworzenia schematów blokowych dla komputerów Mac w 2024 roku

Schemat blokowy nie jest zwykłym diagramem - to hack na życie.💡

Czy mapowanie procesów biznesowych lub walcząc z wąskimi gardłami sprzedaży, schemat blokowy pomaga wizualizować wszystkie zmienne i ratować dzień dzięki logicznym rozwiązaniom. 🦸

Tworzenie schematów blokowych ręcznie i od podstaw może być jednak stresujące, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z długimi i skomplikowanymi zadaniami złożonymi przepływami pracy . Na szczęście istnieje wiele narzędzi do tworzenia schematów blokowych, które mogą przyjść ci z pomocą - nawet jeśli jesteś użytkownikiem Maca!

Dawno minęły czasy, gdy użytkownicy komputerów Mac musieli przeskakiwać przez obręcze, aby znaleźć przyzwoite aplikacje do tworzenia diagramów. Zapoznaj się z naszym wyborem 10 najlepszych oprogramowanie do tworzenia schematów blokowych dla komputerów Mac i znajdź idealnego partnera do rysowania! 🖌️

Czego należy szukać w najlepszym oprogramowaniu do tworzenia schematów blokowych dla komputerów Mac?

Najlepsze oprogramowanie do tworzenia schematów blokowych dla komputerów Mac powinno charakteryzować się następującymi cechami:

Łatwość obsługi: Oprogramowanie do tworzenia schematów blokowych powinno mieć interfejs typu "przeciągnij i upuść", aby pomóc w tworzeniu profesjonalnych schematów blokowych przy minimalnym wysiłku lub wiedzy technicznej Integracje: Powinno umożliwiać integrację kluczowych aplikacji, które pomagają włączyć schematy blokowe do działań zawodowych Opcje współpracy: Narzędzie powinno wspierać współpracę między zespołami. Na przykład zespół ds. strategii chciałby przeprowadzić burzę mózgów przy użyciu schematów blokowych w czasie rzeczywistym Wbudowane szablony: Powinieneś otrzymać bogate w funkcje i estetyczne szablony schematów blokowych dla różnych branż i ról. Poszukaj oprogramowania do tworzenia schematów blokowych z wbudowanymi diagramami/szablony schematów blokowych aby nie trzeba było tworzyć ich od podstaw Wygodny pasek narzędzi do edycji: Dzięki dobrze zaprojektowanemu paskowi narzędzi do edycji i wbudowanym bibliotekom obrazów, kształtów i symboli, będziesz w stanie uchwycić pomysły i tworzyć atrakcyjne schematy blokowe bez bałaganu Skalowalność: Oprogramowanie do tworzenia schematów blokowych powinno obsługiwać dane na dużą skalę lub złożone schematy blokowe w miarę rozwoju firmy

10 najlepszych programów do tworzenia schematów blokowych dla komputerów Mac w 2024 roku

W oparciu o powyższe kryteria można znaleźć od podstawowego do zaawansowanego oprogramowania do tworzenia schematów blokowych dla komputerów Mac. Nasza lista zawiera 10 najbardziej niezawodnych produktów, które oferują najlepszą wartość. 💝

ClickUp Whiteboards oferuje wszystkie kreatywne i ułatwiające współpracę funkcje potrzebne do tworzenia wymarzonych schematów blokowych

ClickUp jest darmowym oprogramowanie do zarządzania projektami które podwójnie sprawdza się jako narzędzie do tworzenia schematów blokowych. Polegaj na intuicyjnym interfejsie platformy, aby tworzyć oszałamiające przepływy pracy diagramy dowolnego typu lub złożoność. 😍

Rozpocznij swoją przygodę z flowchartingiem od Tablice ClickUp . Niezależnie od tego, czy pracujesz nad projektem samodzielnie, czy z zespołem, tablice Whiteboard są Twoimi płótnami do zbierania danych wejściowych w czasie rzeczywistym, pomagając Ci stworzyć kompleksowy schemat blokowy do dowolnego celu.

ClickUp oferuje inne fantastyczne narzędzie do tworzenia diagramów o nazwie Mapy myśli która jest bardziej odpowiednia dla złożonych scenariuszy strategicznych. Użyj Mind Maps, aby uporządkować swoje myśli i pomysły lub ułatwić owocne sesje burzy mózgów z zespołem! 🧑‍🤝‍🧑

Zaawansowany pasek narzędzi ClickUp sprawia, że edycja staje się dziecinnie prosta. Dodawaj obrazy, linki, dokumenty i filmy, łącz obiekty z tworzyć oś czasu , rysować relacje, bawić się kształtami i symbolami i nie tylko. Przekształć element na swojej tablicy bezpośrednio w zadanie i wykonaj je - jak to działa? produktywność zespołu ? 🔥

Skorzystaj z szablonu Swimlane Flowchart od ClickUp, aby zwizualizować procesy i lepiej zrozumieć swoje przepływy pracy i projekty

Jeśli zaczynanie od zera Cię onieśmiela, gotowe szablony ClickUp pozwolą Ci błyskawicznie stworzyć diagramy. Na przykład rozważ Szablon Swimlane Flowchart od ClickUp do wizualizacji ruchomych części procesu wraz z kluczowymi graczami lub działami. Szablon pomaga zidentyfikować i przypisać role zespołowe i ułatwiać rozwiązywanie problemów za pomocą interesariuszami, takimi jak klienci i inwestorzy.

Inne opcje obejmują szablony dla Diagram rybiej ości , Diagram pola siłowego oraz Diagram pokrewieństwa Tablica . 📈

Najlepsze cechy ClickUp

Rosnąca biblioteka konfigurowalnych szablonów

Wysokiej klasy tablice i mapy myśli z wyjątkowymi narzędziami do edycji

Integracja z ponad 1000 aplikacji i programów, takich jak Miro, Zapier i Dysk Google

Możliwość dodawania wszystkich rodzajów multimediów do schematów blokowych

Intuicyjny interfejs "przeciągnij i upuść

Dostępny na wszystkich urządzeniach (oprócz komputerów Mac, ClickUp można używać na urządzeniach z systemem Linux, Windows, iOS i Android)

Ograniczenia ClickUp

Poznanie wszystkich funkcji tworzenia diagramów wymaga czasu

Niektórzy użytkownicy uważają, że nawigacja w aplikacji mobilnej ClickUp jest trudna

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze : $0

: $0 Nieograniczony : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Biznes Plus : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen *Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego.

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (6,500+ recenzji)

: 4.7/5 (6,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

2. EdrawMax

przez EdrawMax EdrawMax to wszechstronne oprogramowanie do tworzenia diagramów do tworzenia diagramów rybiej ości, map myśli, wykresów i nie tylko. Oferuje różne projekty, funkcje i narzędzia do tworzenia schematów blokowych, infografik oraz diagramów sieciowych i branżowych.

Projekt przeciągnij i upuść jest niezwykle łatwy do uchwycenia i pozwala łączyć różne elementy schematu blokowego za pomocą kilku kliknięć. Pasek narzędzi jest funkcjonalny i szczególnie przydatny dla osób doświadczonych w projektowaniu graficznym i aplikacjach do publikowania na komputerze.

EdrawMax umożliwia rozpoczęcie pracy od zera lub wykorzystanie jednego z wielu szablonów jako podstawy. Aplikacja zawiera również standardowe symbole branżowe do tworzenia profesjonalnie wyglądających schematów blokowych. Wszystko jest wysoko konfigurowalne, więc nie będziesz miał problemów z wizualizacją swoich planów, projektów i projektów. 🎨

EdrawMax to doskonała opcja dla doświadczonych projektantów, ale początkujący użytkownicy mogą uznać interfejs platformy za nieco skomplikowany.

Najlepsze cechy EdrawMax

Możliwość dodawania załączników do schematów blokowych

Interfejs typu "przeciągnij i upuść

Setki szablonów

Rozbudowana biblioteka symboli

Ograniczenia EdrawMax

Przydałoby się więcej integracji

Niektórzy użytkownicy komputerów Mac wspominali o problemach z czułością myszy podczas korzystania z platformy

Ceny EdrawMax (Team & Business)

Team Annual Plan : $505.75 (dla pięciu użytkowników, rozliczany rocznie)

: $505.75 (dla pięciu użytkowników, rozliczany rocznie) Business Plan: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje EdrawMax

G2 : 4.3/5 (60+ recenzji)

: 4.3/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (150+ recenzji)

3. Miro

przez Miro Miro jest jednym z najlepszych narzędzi zwiększających produktywność oferując wiele opcji współpracy wizualnej. Jedną z jego flagowych funkcji jest najwyższej klasy powiększalna Infinite Whiteboard do tworzenia schematów blokowych. Możesz stworzyć schemat blokowy do dowolnego celu, niezależnie od tego, czy chodzi o prezentację złożonych przepływów pracy, podział procesów na fazy, czy też mapowanie podróży klienta .

Miro pozwala użytkownikom wybrać gotowy szablon, aby rozpocząć pracę. Dostępna jest szeroka galeria opcji, w tym Flowchart Template, Lotus Diagram Template i Data Flow Diagram Template.

Jeśli zdecydujesz się na płatny plan, możesz projektować niestandardowe schematy blokowe od podstaw, a nawet udostępniać je innym użytkownikom w Galerii społeczności Miroverse.

Jeśli chodzi o integracje, Miro, podobnie jak jego czołowi konkurenci dobrze współpracuje z popularnymi aplikacjami do produktywności i komunikacji, takimi jak Zoom, Slack, Google Workspace i Atlassian.

Najlepsze cechy Miro

Zaawansowane funkcje współpracy wizualnej

Przyzwoite możliwości integracji do tworzenia schematów blokowych

Społecznościowa galeria szablonów stworzonych przez użytkowników

Nieskończona tablica do tworzenia schematów blokowych, map myśli i burzy mózgów

Konfigurowalne szablony (dla płatnych użytkowników)

Ograniczenia Miro

Użytkownicy bez rysików mogą uznać platformę za trudną w użyciu

Przydałoby się więcej szablonów dla różnych przypadków użycia w oprogramowaniu do tworzenia schematów blokowych

Ceny Miro

Darmowy : $0

: $0 Starter : $8/miesiąc na członka

: $8/miesiąc na członka Biznes : $16/miesiąc na członka

: $16/miesiąc na członka Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń.

Oceny i recenzje Miro

G2 : 4.8/5 (4,500+ recenzji)

: 4.8/5 (4,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,000+ recenzji)

4. Lucidchart

przez Lucidchart Lucidchart jest godnym polecenia oprogramowanie do tworzenia wykresów które warto mieć przy sobie, jeśli chcesz tworzyć profesjonalnie wyglądające schematy blokowe, makiety, mapy myśli i inne Diagramy UML (Unified Modeling Language) .

Oprogramowanie do tworzenia schematów blokowych jest bardzo łatwe w użyciu, nawet dla zupełnie początkujących - wystarczy kilka kliknięć, aby wyczarować diagramy klasy wykonawczej jak profesjonalista! 🦾

Proces wdrażania Lucidchart jest bardzo pomocny. Platforma oferuje dostosowane narzędzia i szablony w oparciu o typ branży określony podczas rejestracji. Możesz także importować dane do swoich schematów blokowych i bawić się projektem, kształtami, czcionkami i kolorami, aby uzyskać pożądane rezultaty.

Zaawansowana współpraca w czasie rzeczywistym jest jedną z najmocniejszych stron Lucidchart - dodawaj komentarze, udostępniaj projekty członkom zespołu, twórz zadania i osadzaj je w schemacie blokowym!

Wielu użytkowników uwielbia automatyczną funkcję wyrównywania Lucidchart, która pozwala wyrównać nowo dodany obiekt z krawędzią innego obiektu - prawdziwa mała radość dla perfekcjonistów! 🤓

Chociaż Lucidchart jest przede wszystkim platformą online, użytkownicy Chrome mogą synchronizować niektóre dokumenty do użytku offline.

Compare Lucidchart vs Microsoft Visio !

Najlepsze cechy Lucidchart

Obsługa importu i eksportu plików (dla programów takich jak Microsoft Visio i OmniGraffle)

Doskonałe doświadczenie użytkownika

Tryb offline (jeśli używasz przeglądarki Chrome na komputerze Mac)

Automatyczne wyrównywanie obiektów dotworzenie diagramów UML i więcej

Imponująca biblioteka szablonów

Ograniczenia Lucidchart

Wydajność może spadać podczas obsługi dużych i złożonych diagramów

Udostępnianie pojedynczego dokumentu może być mylące w porównaniu do innych programów do tworzenia schematów blokowych dla użytkowników komputerów Mac

Ceny Lucidchart

Darmowy : $0

: $0 Indywidualny : Od 7,95 USD

: Od 7,95 USD Zespół : Od 9 USD za użytkownika

: Od 9 USD za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Lucidchart

G2 : 4.6/5 (2,500+ recenzji)

: 4.6/5 (2,500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,500+ recenzji)

Sprawdź te_ Lucidchart alternatywy !

5. MindManager

przez MindManager MindManager to program do tworzenia map myśli (duh!) do tworzenia zasobów wizualnych, takich jak mapy koncepcyjne , matryce i schematy blokowe. Ma to na celu scentralizowanie informacji i przekształcenie strategicznych pomysłów w plany i wykonalne plany, które ewoluują wraz z rozwojem firmy.

MindManager pomaga generować schematy blokowe w mgnieniu oka dzięki swoim bogatym funkcjom, które obejmują:

Znaczniki priorytetów Przeciągnij i upuść Wbudowane szablony Filtry dla diagramów

Współpraca w MindManager jest łatwa dzięki narzędziom, takim jak akceleratory tekstu, które umożliwiają dodawanie wzmianek (@nazwa) lub tagów (

zasoby), aby schematy blokowe były strawne dla zespoły wielofunkcyjne .

Opcja współedytowania jest kolejnym miłym akcentem - pozwala pracować nad schematami blokowymi z innymi osobami i widzieć zmiany w czasie rzeczywistym w porównaniu do innych programów do tworzenia schematów blokowych dla użytkowników komputerów Mac.

Warto zauważyć, że MindManager został stworzony głównie dla systemu Windows. Mimo że jest dostępny na komputerach Mac, wrażenia użytkownika mogą się różnić ze względu na ograniczone funkcje i integracje.

Najlepsze funkcje MindManager

Opcja współedytowania w kreatorze schematów blokowych

Przyjazny dla użytkownika interfejs dla diagramów przepływu procesów

Przyzwoite możliwości integracji, zwłaszcza z aplikacjami MS Office

Ogromna kolekcja szablonów schematów blokowych

Idealny do burzy mózgów i tworzenia map myśli

Ograniczenia MindManager

Niektórym użytkownikom nie podobały się ciągłe reklamy wyświetlane na ekranie

Użytkownicy komputerów Mac mają mniej funkcji i integracji niż użytkownicy systemu Windows

Nie jest to świetna opcja, jeśli szukasz darmowego oprogramowania do tworzenia schematów blokowych

Ceny MindManager

Essential : $99/rok

: $99/rok Professional : $179/rok

: $179/rok Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje MindManager

G2 : 4.5/5 (150+ recenzji)

: 4.5/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (50+ recenzji)

6. Microsoft Visio

przez Microsoft Visio Wprowadzony w 1992 roku, Microsoft Visio jest jednym z najstarszych narzędzi do tworzenia diagramów i grafiki wektorowej. Na przestrzeni dziesięcioleci dodano do niego kilka narzędzi i szablonów, które pomagają w tworzeniu łatwych do wykonania technicznych schematów blokowych.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz schematu organizacyjnego, diagramu sieciowego dla API i projektów systemowych, czy planu budynku - Visio jest wiernym starym kumplem, który cię wspiera! 🗝️

Visio jest pro-współpracujące - możesz dodawać współautorów do swoich projektów, jednocześnie przeglądać zmiany w czasie rzeczywistym i używać komentarzy do omawiania konfliktów. Chociaż jest to zgrabna konfiguracja, sesje współautorskie są podatne na opóźnienia lub zawieszanie się na flowchart maker .

Będąc produktem firmy Microsoft, Visio doskonale integruje się z aplikacjami takimi jak Arkusze Google, PowerPoint i Excel. Posiada ograniczoną kompatybilność z oprogramowaniem firm innych niż Microsoft co może być uciążliwe dla niektórych użytkowników.

Niestety, Visio nie oferuje dedykowanej aplikacji desktopowej dla urządzeń Mac. Można jednak używać przeglądarki Safari lub Chrome, aby uzyskać dostęp do wersji internetowej platformy i przeglądać, tworzyć i edytować diagramy.

Najlepsze funkcje Microsoft Visio

Dostęp przez Internet dla użytkowników komputerów Mac

Opcje współtworzenia

Dobra integracja z innymi aplikacjami i programami firmy Microsoft

Kreator schematów blokowych nadaje się do tworzenia wykresów technicznych, diagramów przepływu danych, a nawet schematów organizacyjnych

Ograniczenia Microsoft Visio

Może nie być najłatwiejszy w użyciu dla początkujących

Kilku użytkowników zgłosiło problemy z formatowaniem i częste usterki

W przypadku oprogramowania do tworzenia schematów blokowych dla komputerów Mac, ten program do tworzenia schematów blokowych może nie być ulubioną opcją

Ceny Microsoft Visio

Visio Plan 1 : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Visio Plan 2: $15/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Visio

G2 : 4.2/5 (600+ recenzji)

: 4.2/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,000+ recenzji)

7. Mitra

przez Mitra Mitra to brazylijski startup oferujący samoobsługową analitykę biznesową. Jest to wyjątkowa pozycja na naszej liście, ponieważ jest to bardziej oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) niż narzędzie tylko do tworzenia wykresów.

Platforma pomaga wizualizować analizy biznesowe, przepływy procesów, zarządzanie produkcją i planowanie budżetu - jedną z jej funkcji jest wykorzystanie diagramów do zastąpienia zarządzania danymi za pomocą arkuszy kalkulacyjnych. Wynikowe wykresy oferują cenny wgląd w sposób działania firmy, pomagając zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Mitra umożliwia wykorzystanie danych z arkuszy kalkulacyjnych do tworzenia schematów. Możesz ustalać reguły biznesowe za pomocą formuł i budować wizualne procesy połączone z centralną bazą danych. Skonfiguruj niestandardowe schematy blokowe dla prawie każdej krytycznej działalności biznesowej, takiej jak planowanie, budżetowanie i zarządzanie wydajnością. 👷

Mitra jest konfigurowalna i integruje się z bieżącym programem ERP lub oprogramowaniem do przetwarzania danych.

Najlepsze cechy Mitra

Diagramowanie skoncentrowane na procesach

Pomaga wizualizować arkusze kalkulacyjne

Platforma bez kodu

Integruje się z dowolnym oprogramowaniem do danych

Ograniczenia Mitra

Może nie być dostępna we wszystkich krajach

Jest to stosunkowo nowy startup z ograniczoną pulą użytkowników

Ceny Mitra

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Mitra

G2 : Brak recenzji

: Brak recenzji Capterra: Brak recenzji

8. OmniGraffle

przez OmniGraffle Szukasz programów do tworzenia schematów blokowych dla komputerów Mac? Znalazłeś! 💻

OmniGraffle to jeden z najlepszych programów do tworzenia schematów blokowych na urządzenia Mac. Umożliwia tworzenie diagramów, szkieletów, tablic i schematów blokowych od podstaw lub korzystanie z setek bezpłatnych szablonów. Jeśli bardziej interesują Cię szablony, odwiedź Graffletopia, centrum zasobów platformy, aby zapoznać się z ponad 10 000 plików szablonów dla dokumentów OmniGraffle.

Masz pełną swobodę w dostosowywaniu swoich kreacji. Baw się interfejsem "przeciągnij i upuść" i korzystaj z bogactwa kolorów, kształtów i czcionek, aby mieć pewność, że schemat blokowy jest przyjemny dla oczu. 👁️‍🗨️👁️‍🗨️

OmniGraffle jest dla komputerów Mac tym, czym Microsoft Visio dla Windows. Ale w przeciwieństwie do swojego odpowiednika Microsoft, który zachowuje swoje funkcje techniczne, OmniGraflle wkracza na terytorium estetyczne i oferuje więcej opcji projektowania!

Jeśli przesiadasz się z Windowsa na Maca jako użytkownik Visio, OmniGraffle pozwala zaimportować istniejące pliki, ale z ograniczeniami. Do korzystania z tej opcji potrzebny jest plan Pro, a program nie może eksportować do nowszych formatów Visio.

Najlepsze funkcje OmniGraffle

Kreator schematów blokowych zaprojektowany dla urządzeń Mac

Obsługa importu i eksportu Visio

Ogromny wybór szablonów i wzorników

Projektowanie metodą "przeciągnij i upuść" w narzędziu do tworzenia schematów blokowych

Ograniczenia OmniGraffle

Ustawienia drukowania mogłyby zostać ulepszone

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z zapisywaniem plików

Manipulowanie liniami połączeń może być trudne

Ceny OmniGraffle

Subskrypcja : $12.49/miesiąc

: $12.49/miesiąc Licencja standardowa : $149.99 (płatność jednorazowa)

: $149.99 (płatność jednorazowa) Licencja Pro: 249,99 USD (płatność jednorazowa)

Oceny i recenzje OmniGraffle

G2 : 4.1/5 (100+ recenzji)

: 4.1/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (30+ recenzji)

9. Creately

przez Creately Creately to platforma do zarządzania pracą bez użycia kodu, wyposażona w smart visual canvas. Projektuj schematy blokowe i diagramy, aby zilustrować różne etapy procesu, nakreślić struktury zarządzania projektami , wizualizacja przepływów pracy lub ożyw abstrakcyjne pomysły biznesowe! 💸

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi Creately tworzenie schematów blokowych to czysta przyjemność. Narzędzia są wyświetlane w górnym menu i można pracować z kursorami w czasie rzeczywistym, aby współpracować z zespołem, śledzić zmiany i wyświetlać zsynchronizowane podglądy, aby upewnić się, że jesteś na bieżąco z najnowszymi zmianami.

Użytkownicy komputerów Mac mogą eksportować swoje schematy blokowe w różnych formatach, takich jak PNG i PDF, lub używać dodatków Google lub Microsoft do ich udostępniania.

Jeśli chodzi o twórców schematów blokowych, Creately oferuje darmowy plan z ograniczeniami - nie masz dostępu do wszystkich funkcji, a wszystko, co tworzysz, jest upubliczniane, co nie jest dobrym rozwiązaniem dla osób pracujących z poufnymi informacjami.

Najlepsze funkcje Creately

Inteligentna wizualna kanwa

Śledzenie kursora w czasie rzeczywistym

Bezpłatne szablony do tworzenia diagramów przepływu pracy, schematów organizacyjnych i kształtów schematów blokowych

ponad 1000 kształtów i łączników

Użytkownicy komputerów Mac mogą korzystać z integracji Github, Slack, Google Workspace i Confluence

Ograniczenia Creately

Poruszanie się po kanwie może być trudne, jeśli pracujesz nad złożonym projektem

Twoje schematy blokowe stają się publiczne, jeśli korzystasz z darmowej wersji

Ceny Creately

Darmowa : $0

: $0 Starter : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Business : $89/miesiąc (nieograniczona liczba użytkowników)

: $89/miesiąc (nieograniczona liczba użytkowników) Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Creately

G2 : 4.4/5 (700+ recenzji)

: 4.4/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (150+ recenzji)

10. Diagramy.net

przez Diagrams.net Wymyślne, zaawansowane funkcje i wielofunkcyjność mogą być atrakcyjne. Ale czasami wszystko, czego potrzebujesz, to proste narzędzie, które pozwala od razu rysować - Diagrams.net (draw.io) wyrzuca wszystkie komplikacje przez okno.

Zapomnij o logowaniu, tworzeniu haseł i obsłudze subskrypcji. Wystarczy wejść na stronę, nacisnąć Start now i rozpocząć pracę nad flowchartem - to takie proste!

Dostępne kształty znajdują się po lewej stronie ekranu, a opcje dostosowywania po prawej. Gdy skończysz, wybierz format eksportu i zapisz diagram w wybranej lokalizacji.

Użytkownicy komputerów Mac mogą nawet pobrać aplikację Diagrams, aby tworzyć schematy blokowe offline! Ta platforma ma okrojony interfejs do tworzenia diagramów, co oznacza, że nie ma rozbudowanych funkcji współpracy lub narzędzi do tworzenia dokumentacji jak ClickUp lub Miro.

Diagrams.net najlepsze cechy

Minimalistyczny interfejs wykorzystujący proste obiekty schematów blokowych

Brak wymogu logowania lub konfiguracji

Duży wybór kształtów

Możliwość importowania kształtów

Łatwe tworzenie prostych schematów blokowych procesów i schematów organizacyjnych od podstaw

Ograniczenia Diagrams.net

Brak zaawansowanych funkcji w porównaniu z niektórymi profesjonalnymi aplikacjami do tworzenia diagramów i schematów blokowych danych

Ograniczona liczba kształtów i symboli

Ceny Diagrams.net

Darmowy

Diagramy.net oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (350+ recenzji)

: 4.4/5 (350+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (700+ recenzji)

Wciąż nie możesz zdecydować się na najlepszy program do tworzenia schematów blokowych?

Wybór najlepszego oprogramowania do tworzenia schematów blokowych dla komputerów Mac jest jak zakup nowego, eleganckiego samochodu - chcesz mieć te funkcje, ale także styl i estetykę z tyłu głowy. Wiele z wymienionych tutaj programów oferuje darmową wersję próbną lub darmową wersję, więc skorzystaj z jazdy próbnej, jeśli nadal się wahasz! 🚗