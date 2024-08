15 najlepszych aplikacji usprawniających zarządzanie projektami (darmowych i płatnych)

Biegnij ze mną - zaczynamy od ćwiczenia. 🏋🏻‍♀️

Wypisz wszystkie aplikacje do cyklu pracy, z których korzystasz - od dostawcy poczty e-mail do arkusze kalkulacyjne do CRM lub stosu technologicznego.

Czy możesz teraz wypisać wszystkie narzędzia, z których korzysta Twój kierownik projektu? A może 2-3 innych współpracowników?

Jeśli zabrakło ci przestrzeni na pierwszej stronie, prawdopodobnie dostrzegłeś problem. Istnieje tak wiele aplikacji do zrobienia cyklu pracy, a co gorsza, wiele narzędzi z twojej listy prawdopodobnie robi to samo. 👀

Jeśli to prawda w twojej sytuacji, nadszedł czas, aby przemyśleć sposób, w jaki działasz zarządzania cyklem pracy .

To, że widzisz nową aplikację do zarządzania cyklem pracy, niekoniecznie oznacza, że musisz ją pobrać. . Zamiast żonglować narzędziami, zacznij szukać sposobów na połączenie kropek.

AKA, poszukaj pełnowymiarowej, potężnej, wszechstronnej aplikacji do zarządzania cyklem pracy. 🤓

Czym jest aplikacja do zarządzania cyklem pracy?

Aplikacja do zarządzania cyklem pracy to narzędzie programowe, które pomaga osobom lub zespołom planować, organizować i usprawniać procesy pracy. Zazwyczaj zawiera funkcje takie jak śledzenie zadań, zarządzanie projektami, narzędzia do współpracy, automatyzacja dokumentów i raportowanie.

I chociaż nie ma jednej magicznej aplikacji, która rozwiązałaby wszystko, niektóre narzędzia pomagają być całkiem blisko!

Przeanalizujmy i porównajmy kluczowe aplikacje do zarządzania cyklem pracy online, aby zacząć korzystać z najlepszych narzędzi do optymalizacji unikalnych procesów.

Bonus:_ Przykłady przepływu pracy i przypadki użycia !

Jak wybrać najlepszą aplikację do zarządzania cyklem pracy?

Oto nasza zatwierdzona przez ClickUp lista kontrolna, jak ustawić się na powodzenie w zarządzaniu cyklem pracy:

1. Zapisz swój cykl pracy

Pamiętasz ćwiczenie z początku tego wpisu? Niespodzianka! Jesteś już w połowie drogi do ukończenia tego mini-zadania.

Uzyskanie projekt pod kontrolą zaczyna się tutaj! Dokumentuj swoją pracę bezpośrednim, prostym językiem. Nie owijaj w bawełnę, aby wyeliminować miejsce na błędy lub błędną interpretację, gdy nowi członkowie Teams przyjrzą się temu samodzielnie!

Nasza sugestia?

Narysuj to! Jeśli jesteś wzrokowcem -jak wielu z nas - pokaż swój cykl pracy zamiast opowiadać. A jeśli chcesz pójść o krok dalej, sprawdź Zupełnie nowe Tablice ClickUp do przenoszenia rysunków, schematy cyklu pracy i procesów. 🎨

Udostępnianie tego dokumentu zespołowi, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie i otworzyć przepływ komunikacji dla tych, którzy mogli zrobić coś inaczej. 💜

Niektóre ważne szczegóły do zapamiętania to:

👉 Jakie zadania wchodzą w grę?

kto jest właścicielem każdego zadania? Nie zapomnij o wzmiance o każdym zadaniu.

👉 Określ kluczowe terminy i ścieżka krytyczna 👉 Do zrobienia czegokolwiek? szablony cyklu pracy ?

2. Identyfikacja relacji, zależności i blokerów

Przekopmy się trochę głębiej.

Masz już rozplanowane zadania, terminy ich wykonania, a praca zespołu została podzielona między poszczególnych członków. Ale jakie są relacje między tymi zadaniami?

Nie możesz rozpocząć każdego zadania na raz, ale określając relacje, zależności i blokady między elementami działań, możesz bardziej szczegółowo określić, kiedy rozpocznie się i zakończy każda faza.

3. Przygotuj się na aktualizacje i bądź gotowy na zmiany

Zarządzanie cyklem pracy nigdy nie jest do zrobienia. Zawsze znajdą się nowe sposoby na optymalizację procesów, aby utrzymać zespół w ruchu jak dobrze naoliwiona maszyna.

Ze świeżym spojrzeniem lub z perspektywy czasu możesz dostrzec nowe możliwości, których wcześniej nie dostrzegałeś.

Dodatkowo, dotarłeś do ekscytującej części! Moja praca została zrobiona, teraz nadszedł czas, aby podłączyć i odtworzyć swoje procesy w wybranym narzędziu, aby kontynuować budowanie lepszych cykli pracy.

15 najlepszych aplikacji do cyklu pracy dla Twojego Teams w 2024 roku

1. ClickUp

łatwo organizuj swoje projekty w unikalnej hierarchii ClickUp, a następnie niestandardowo wizualizuj swoją pracę w ponad 15 widokach

Jedna z najbardziej elastycznych aplikacji do zarządzania cyklem pracy, ClickUp zwiększa wydajność i skaluje się wraz z rozwojem firmy. Oferuje wiele sposobów wizualizacji mojej pracy - bez względu na to, co to jest Widok ClickUp lista, Tablica, Box, Kalendarz, widok Gantt i wiele innych.

Twórz projekty dla każdego z cykli pracy, a następnie twórz i przypisuj powiązane zadania do osób w zespole. Aplikacja posiada nawet funkcje wielu osób przypisanych! Możesz więc przypisać kilku członków do jednego zadania i nie jesteś ograniczony do jednego zadania na osobę. Porozmawiajmy o współpracy i przejrzystości. 😍

Kluczowe funkcje ClickUp do zarządzania cyklem pracy

Listy kontrolne: Tworzenie listy elementów, które muszą zostać sprawdzone przed zakończeniem procesu

Podzadania: Tworzenie kolejnych zadań do wykonania lub dodania do głównego zadania

Niestandardowe statusy : Niestandardowy cykl pracy z statusami dopasowanymi do każdego projektu

Integracje: Zarządzaj i współpracuj nad przepływami pracy Git, zsynchronizuj śledzenie czasu z Harvest i wysyłaj zadania do i ze Slack. I nie są to jedyne możliwości!

Powtarzające się zadania : Automatycznie powoduje powtarzanie ważnych zadań w określonych odstępach czasu

Pasek narzędzi wielozadaniowych: Łatwe zaznaczanie wielu zadań lub grup zadań i wprowadzanie dowolnej liczby zmian za pomocą jednego kliknięcia

Przeciągnij i upuść : Przeciągaj i upuszczaj zadania bez względu na to, gdzie znajdują się w ClickUp - widok Tablicy, Listy lub Boxu

Ulubione : Stwórz własny, niestandardowy pasek boczny, który zawiera sortowanie, filtrowanie, a nawet ulubiony widok

Mobilne aplikacja dostępna na iOS i urządzeniach z systemem Android

Szablony: Skorzystaj z gotowych szablonów przepływu pracy ClickUp, aby stworzyć mapę przepływu pracy swojego zespołu. Prosty szablon mapy myśli ClickUp to świetny, przyjazny dla początkujących szablon cyklu pracy!

Wizualizuj swój cykl pracy za pomocą elastycznego szablonu Simple Mind Map od ClickUp

✅ ClickUp pros

Mnóstwo integracji aby usprawnić swoje procesy

Zaawansowane możliwości automatyzacji w tym ponad 50 gotowych automatyzacji zwiększających wydajność pracy

Wybierz opcjęszablon z rosnącej biblioteki ClickUp lub stwórz własny, aby powielić swój cykl pracy w przyszłych projektach

❌ Wady ClickUp

Przy tak wielu funkcjach i sposobach dostosowywania cyklu pracy, niektórzy użytkownicy mogą mieć bardziej stromą krzywą uczenia się

Możliwość personalizacji i niestandardowego dostosowania platformy może być zbyt restrykcyjna dla niektórych osób szukających podstaw

Cennik ClickUp

Free Forever Plan : Najlepszy do użytku osobistego

: Najlepszy do użytku osobistego Unlimited Plan : Najlepszy dla małych Teams ($7/członka miesięcznie)

: Najlepszy dla małych Teams ($7/członka miesięcznie) Business Plan : Najlepszy dla średniej wielkości lub wielu Teams ($12/członka miesięcznie)

: Najlepszy dla średniej wielkości lub wielu Teams ($12/członka miesięcznie) Enterprise Plan: Skontaktuj się z ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen

Dlaczego klienci 💜 ClickUp

"Byłem w stanie z powodzeniem zastąpić 5 innych aplikacji i cieszyć się znacznymi oszczędnościami kosztów, a także wieloma innymi korzyściami płynącymi z używania jednego narzędzia do zarządzania całą moją firmą. Instynktownie przechodzę do ClickUp, gdy muszę zarządzać zadaniami i projektami, jest to jedyne narzędzie, które mam otwarte w zmaksymalizowanym oknie przez cały dzień podczas pracy."_ - Alec S. on Capterra

G2: 4.7/5 (4,260+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (2,740+ recenzji)

2. Trello

via Trello Trello jest znany z Tablice Kanban : łatwy sposób na przeglądanie zadań i ich aktualnych statusów. Ma to wiele sensu w zarządzaniu cyklem pracy, ponieważ przenosisz zadanie z jednego statusu do innego, takiego jak "w trakcie" lub "zrobione"

Trello blokuje cię w systemie widoku tablicy, ale dostarcza spójność w całym zespole.

Compare Jira vs Trello !

Kluczowe funkcje Trello do zarządzania cyklem pracy

Etykiety i znaczniki

Funkcja przeciągnij i upuść

Wykresy postępu

Przypomnienia i terminy płatności

Widok tablicy Kanban

Statusy z tablicami

Integracje

✅ Zalety Trello

Łatwa identyfikacja wąskich gardeł i statusów zadań dzięki tablicom Kanban

Mnóstwo różnych przypadków użycia dla tablic Trello niezależnie od tego, czy zajmujesz się sprzedażą, operacjami na ludziach, jesteś freelancerem, czy tworzysz oprogramowanie

Łatwa komunikacja za pomocą kart Trello

❌ Wady Trello

Ograniczona przestrzeń na notatki

Brak natywnego time trackera

Ograniczony plan Free i drogie plany płatne

Cennik Trello

Trello oferuje darmowy plan z płatnymi planami zaczynającymi się od $6/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Trello

G2: 4,4/4 (ponad 12 640 opinii)

Capterra: 4,5/5 (ponad 20 890 opinii)

Zastanawiasz się nad odejściem od Trello? Porównaj Trello z jego najlepszą alternatywą pierwszy.

3. Asana

via Asana Asana jest prosta w użyciu i pomoże w zarządzaniu przepływem pracy. Jako aplikacja do zarządzania przepływem pracy, Asana usprawnia cykl pracy , pomaga w zarządzaniu zadaniami i sprowadza zarządzanie projektami do najprostszych pojęć.

Brakuje jej podstawowych funkcji zarządzania projektami, takich jak Wykres Gantta -ale nadal będzie służyć jako centralny hub dla twojej pracy. Porównanie Asana vs ClickUp !

Kluczowe funkcje Asany do zarządzania cyklem pracy

Obszary robocze

Kanał aktywności i powiadomień

Załączniki do zarządzania plikami

Wiele widoków

Uprawnienia do projektów

Pola niestandardowe

✅ Zalety Asany

Atrakcyjna wizualnie i prosta w użyciu

Szybkie przenoszenie i przypisywanie zadań dzięki funkcji przeciągnij i upuść

Świetna do organizowania prostych zadań

❌ Wady Asany

Ograniczone możliwości zarządzania zadaniami, które mogą utrudniać współpracę z zespołem

Ograniczony Free Plan i płatne plany mogą być drogie nawet dla mniejszych Teams

Mniejsza elastyczność w zakresie widoków, funkcji, priorytetów zadań i ich organizacji

Cennik Asana

Asana oferuje swój plan podstawowy za darmo, a płatne plany zaczynają się od 13,49 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Asana

G2: 4,3/5 (ponad 8 210 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 10 720 opinii)

Check out **Najlepsze alternatywy dla Asany !

4. Lucidchart

via Lucidchart

Lucidchart to platforma do tworzenia diagramów typu "wszystko w jednym", która pomoże ci przemyśleć i sporządzić mapę każdej fazy twojego projektu.

Idealnie nadaje się do tworzenia schematów blokowych, specyfikacji produktów lub schematy organizacyjne . Tworzy łańcuch komendy, a następnie w spójny sposób uwzględnia wszelkie nieprzewidziane sytuacje. Następnie można udostępniać schematy w całej organizacji lub zespole, aby pomóc wszystkim dokładnie zobaczyć, co należy zrobić w następnej kolejności.

Sprawdź ten przewodnik na_ najlepsze aplikacje organizacyjne !

Jego zaawansowane funkcje zapewniają możliwości AI oraz Integracja z Visio .

Kluczowe funkcje Lucidchart do zarządzania cyklem pracy

Tworzenie i edycja kształtów dla diagramów przepływu pracy i procesów

Ukrywanie warstw w diagramach

Import z podobnych narzędzi

Automatyzacja tworzenia diagramów

Notatki do komentowania/współpracy

✅ Zalety Lucidchart

Platforma oparta na chmurze, dostępna z dowolnego urządzenia

Integracja z platformami zwiększającymi wydajność, takimi jak aplikacje Google, obszar roboczy i Slack

Import danych zinne fajne aplikacje takich jak Excel, Zapier i Salesforce

❌ Wady Lucidchart

Brak trybu offline

Ograniczone funkcje zawarte w planie podstawowym

Przestarzały interfejs

Sprawdź teAlternatywy dla Lucidchart #### Ceny Lucidchart

Lucidchart oferuje darmowy plan z płatnymi planami zaczynającymi się od $7.95 dla użytkowników indywidualnych lub $9/użytkownika dla planów zespołowych.

Oceny niestandardowe Lucidchart

G2: 4,6/5 (ponad 1600 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1,410 opinii)

Compare Lucidchart to Miro !

Najlepsze dla procesów zarządzania cyklem pracy

Po zaprojektowaniu mapy będziesz potrzebować sposobu na śledzenie każdego szczegółu i śledzenie tego, co się dzieje.

Te narzędzia pomogą ci stworzyć mapę postępów po wdrożeniu procesu.

5. Fluix

via Fluix

Jeśli szukasz cyklu pracy zarządzanie w budownictwie lub firm produkcyjnych, Fluix może być odpowiednim narzędziem.

Jego wielozadaniowe cykle pracy umożliwiają automatyzację niemal każdego procesu: inspekcji na polu, BHP, dystrybucji zestawów narzędzi, szkolenia pracowników i nie tylko. Możesz utworzyć formularz we wbudowanym edytorze formularzy lub wybrać go z biblioteki aplikacji, przypisać zadanie do osób odpowiedzialnych, ustawić termin wykonania i monitorować postęp zadania.

Ponadto wszystkie te funkcje są dostępne w trybie offline, co ma kluczowe znaczenie dla Teams pracujących w odległych obszarach bez regularnego dostępu do Internetu.

Co więcej, możliwości raportowania pozwalają wyodrębnić dane zebrane za pomocą formularzy i przeanalizować je w celu uzyskania wglądu i dalszych działań. Możesz również zintegrować swoje konto Fluix z różnymi analitycznym cyklem pracy narzędzia i zsynchronizuj dane między wieloma platformami.

Kluczowe funkcje Fluix do zarządzania cyklem pracy

Przypisywanie zadań

Konstruktor formularzy

Mobilne formularze PDF i formularze internetowe

Dystrybucja dokumentów

Podpis elektroniczny

Praca w trybie offline

Szablony konstrukcyjne

✅ Profesjonaliści Fluix

Niewielka krzywa uczenia się i łatwość ustawień

Cykle pracy zaprojektowane dla iPadów

Funkcje przechowywania i integracji w chmurze

❌ Wady Fluix

Cykle pracy zaprojektowane dla iPada mogą być limitowane

Brak wsparcia dla współpracy, takiej jak udostępnianie dokumentów

Ceny Fluix

Fluix nie oferuje darmowego planu. Fluix zaczyna się od 30 USD / użytkownika miesięcznie z dziesięcioma użytkownikami. Od tego momentu cena różni się w zależności od liczby użytkowników i dodatków, które zaczynają się od dodatkowych 5 USD / użytkownika miesięcznie.

Fluix - niestandardowe oceny klientów

G2: 4.8/5 (ponad 10 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 30 recenzji)

6. Process Street

via Process Street

Szablony i jeszcze więcej szablonów.

Siłą Process Street jest szablonowe podejście do procesów. Każdy z procesów można umieścić na liście kontrolnej, a następnie zapisać i używać w wielu obszarach roboczych.

Jest to świetne rozwiązanie, jeśli musisz zarządzać elementami zamknięcia zmiany, elementami konserwacji na hali produkcyjnej lub wszelkimi elementami do zrobienia w ostatniej chwili przed wysłaniem produktu do dostawcy. Można go nawet użyć w dziale kadr przed onboarding nowego pracownika lub rozmowy z potencjalnym klientem.

Popularną funkcją jest logika warunkowa, która umożliwia ustawienie różnych scenariuszy dla list kontrolnych i szablonów. Daje to Twojemu Teamsowi kierunek nawet pośród wielu opcji.

Funkcje Key Process Street do zarządzania cyklem pracy

Szybkie tworzenie dokumentów procedur

Integracja z tysiącami aplikacji internetowych

Przypisywanie elementów listy kontrolnej

Tworzenie formularzy

Ustawienie terminów płatności

Logika warunkowa w cyklach pracy

✅ Profesjonaliści z Process Street

Prosty interfejs użytkownika

Możliwość łatwego tworzenia ustrukturyzowanych dokumentów

Możliwość dodawania plików audio i wideo do dokumentów

Łatwe śledzenie codziennej aktywności dzięki kanałowi aktywności

❌ Wady Process Street

Brak wersji offline

Brak aplikacji komputerowych

Brak priorytetowego wsparcia w planie podstawowym

cennik #### Process Street

Process Street oferuje plan Free dla użytkowników indywidualnych. Plany pomocy kosztują $$$a za użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Process Street

G2: 4.6/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 550 opinii)

Check out these Process Street Alternatives !

7. Tallyfy

via Tallyfy

Jeśli wolisz swoje listy kontrolne w widoku Tablicy lub kart, to Tallyfy może być dobrą opcją do myślenia procesowego. Jego tryb to Blueprint, co jest wymyślnym słowem na szablon.

Wystarczy ustawić procesy, dodać wszelkie informacje do odpowiedniej karty, a następnie wprawić je w ruch. Otrzymujesz również aktualizacje postępów na każdej karcie i jakie prace zostały zrobione do zrobienia danego elementu.

Menedżerowie otrzymują widok z lotu ptaka na to, co zrobił każdy pracownik, aby lepiej zarządzać ryzykiem lub problemami.

Kluczowe funkcje Tallyfy do zarządzania cyklem pracy

Formularze dla nowych projektów

Śledzenie czasu rzeczywistego

Logika warunkowa i branching

API i webhooki

Komentowanie

Raportowanie problemów

✅ Zalety Tallyfy

Organizowanie danych za pomocą ustrukturyzowanych pól formularza

Łatwe ukrywanie zadań

Segmentowanie czatów za pomocą funkcji "raportowania problemów"

❌ Wady Tallyfy

Niestandardowe możliwości w ograniczonym zakresie

Przestarzały interfejs użytkownika, który może być trudny w nawigacji

Brak gotowych szablonów

Cennik Tallyfy

Plany Tallyfy zaczynają się od 5 USD/użytkownika miesięcznie i dochodzą do 30 USD/użytkownika miesięcznie za dodatkowe aplikacje poza dokumentami. Tallyfy nie oferuje planu Free, ale oferuje nieznaczne rabaty w przypadku płatności rocznych.

Niestandardowe oceny klientów Tallyfy

G2: 5/5 (1 recenzja)

Capterra: 4.3/5 (10+ recenzji)

Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji cyklu pracy

Twórz natychmiastowe cykle pracy między najczęściej używanymi narzędziami, takie jak dodawanie wiadomości e-mail oznaczonych gwiazdką do arkusza kalkulacyjnego Google lub inicjowanie wiadomości e-mail do przełożonego po zakończeniu przydzielonego zadania.

Narzędzia te umożliwiają łączenie setki narzędzi zwiększających wydajność aby ułatwić Ci życie.

8. Zapier

via Zapier

Zapier koordynuje pracę pomiędzy różnymi narzędziami, proste.

Ułatwia rozpoczęcie pracy i oferuje mnóstwo kombinacji - więcej niż można sobie wyobrazić.

Możesz połączyć swoje narzędzie komunikacyjne na swój e-mail lub prześlij informacje z formularza do swojego oprogramowanie do zarządzania projektami (jak ClickUp!). Cokolwiek chcesz zautomatyzować, Zapier prawdopodobnie znalazł na to sposób.

ClickUp został nazwany jednym z Najszybciej rozwijających się aplikacji Zapier i możesz zobaczyć wszystko, co możesz zrobić za pomocą ClickUp i Zapier tutaj. Na większych planach można wdrożyć wieloetapowe działania do zrobienia procesów.

Kluczowe funkcje Zapier do zarządzania cyklem pracy

Ustawienie wyzwalaczy z dowolnej aplikacji wspieranej przez Zapier

Logowanie się do aplikacji internetowych i automatyzacja zadań

Tysiące dostępnych narzędzi

Logika warunkowa

Wieloetapowość

✅ Zalety Zapier

Kilka szablonów zautomatyzowanego cyklu pracy (sprawdź toCykl pracy przy projektowaniu stron internetowych guide)

Prowadzenie bieżącej listy historii automatyzacji

Możliwość automatyzacji wielu zadań za pomocą jednego wyzwalacza

❌ Wady Zapier

Może być dość drogie

Krzywa uczenia się, jeśli nie ma jeszcze wstępnie ustawionego połączenia między dwiema aplikacjami

Cennik Zapier

Zapier oferuje darmowy plan i wiele płatnych opcji planu, zaczynając od $29.99/użytkownika rozliczanego miesięcznie.

Oceny klientów Zapier

G2: 4,5/5 (ponad 900 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Sprawdź te_ alternatywy Zapier !

9. IFTTT

via IFTTT

Skrót od If This Then That, IFTTT to rozwiązanie dla teamów, które chcą połączyć i zautomatyzować swoją pracę rozproszoną na wielu urządzeniach, usługach lub aplikacjach. Umożliwia niestandardowe dostosowywanie i kontrolowanie naszych integracji za pomocą wyzwalaczy i działań w celu tworzenia automatyzacji bez użycia kodu.

Kluczowe funkcje IFTTT do zarządzania cyklem pracy

Mnóstwo automatyzacji

Szablony automatyzacji zwane "apletami"

Funkcje niestandardowe

Kilka integracji

✅ Zalety IFTTT

Możliwość automatyzacji procesów dla ponad 700 usług, w tym edukacji, poczty e-mail, a nawet sprawdzania pogody

Ogromna biblioteka automatyzacji stworzonych przez innych użytkowników IFTTT, z których może korzystać każdy

Świetny do automatyzacji powtarzalnych zadań, które ułatwiają życie

❌ Wady IFTTT

Niektóre aplikacje mogą już wykonywać automatyzacje dostarczane przez IFTTT

Trudny w użyciu na Androidzie

Trochę krzywej uczenia się, aby poruszać się po języku i sformułowaniach IFTTT

Trudność w tworzeniu zautomatyzowanych cykli pracy dla złożonych działań lub zadań

Ceny IFTTT

IFTTT oferuje Free Plan z dwoma dodatkowymi płatnymi planami zaczynającymi się od $$$a.

Oceny klientów IFTTT

G2: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 170 recenzji)

Sprawdź te IFTT alternatywy !

10. Marka

via Make

Dawniej Integromat, Make jest miłym skrótem. Podobnie jak Zapier, Make umożliwia połączenie najczęściej używanych aplikacji. Make zapewnia nieco bardziej szczegółowe informacje i dane niż Zapier i łączy więcej aplikacji kierowanych przez programistów.

Podobnie jak Excel, możesz również skorzystać z funkcji ułatwiających nawigację i uruchamianie cykli pracy.

Kluczowe funkcje Make do zarządzania cyklem pracy

Szczegółowe informacje o procesie

Ulepszone funkcje wyszukiwania

Zaawansowane pobieranie danych

Routery dla wielu procesów

Tysiące operacji każdego miesiąca

✅ Stwórz profesjonalistów

Łatwe połączenie aplikacji za pomocą prostego przeciągania i upuszczania

Potężne automatyzacje bez znajomości kodu lub programowania

Wsparcie dla kilku przypadków użycia, w tym sprzedaży,marketingfinanse, HR i wiele innych

Połączenie z popularnym oprogramowaniem do cyklu pracy, takim jak CRM inarzędzia marketingowe ❌ Make cons

Może stanowić wyzwanie, jeśli nie jesteś bardzo techniczny

Samouczki mogą być trudne do naśladowania

Stroma krzywa uczenia się

ceny #### Make

Make oferuje Free Plan i wiele płatnych planów zaczynających się od $$$a 10,59 rozliczanych miesięcznie.

Niestandardowe oceny klientów Make

G2: 4.8/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 230 opinii)

11. Pipefy

via Pipefy

Pipefy zapewnia integracje, ale oferuje również szablony w określonych obszarach biznesowych, takich jak sprzedaż, wdrażanie klientów lub zatrudnianie.

Szablony te upraszczają listę kontrolną procesów i zapewniają niesamowite gotowe szablony, aby naprawdę zakończyć pracę.

System kart Pipefy pomaga tworzyć zautomatyzowane zadania, łączyć je z odpowiednimi działaniami, a następnie usiąść i czekać, aż praca zostanie zrobiona. Zostaniesz o tym powiadomiony.

To świetny sposób na ustawienie zautomatyzowanych procesów, a następnie obserwowanie ich w akcji.

Kluczowe funkcje Pipefy do zarządzania cyklem pracy

Połączenia z ponad 500 aplikacjami

Szablony procesów

Bezpieczna baza danych firmy dla działań

Logika warunkowa

✅ Zalety Pipefy

Szczegółowe raportowanie umożliwiające śledzenie statusów projektów

Połączenie różnych procesów na platformie

Portale usługowe do zarządzania dokumentami, zasadami i formularzami wniosków

Natywne integracje z Slack, GitHub, Bitbucket i Google Hangouts

❌ Wady Pipefy

Ograniczone opcje niestandardowe w planie Free

Brak przypisanych komentarzy

Limit funkcji mobilnych

Brak kluczowych funkcji śledzenia zespołu

Ceny Pipefy

Pipefy oferuje Free Plan dla użytkowników indywidualnych i małych Teams, z płatnymi planami zaczynającymi się od $30/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Pipefy

G2: 4,6/5 (ponad 180 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 270 opinii)

Check out these **Alternatywy dla Pipefy !

Najlepsze dla zarządzania wiedzą

Możesz również potrzebować centralnej lokalizacji do przechowywania wszystkich dokument procesu arkusze kalkulacyjne, prezentacje i informacje o produktach.

12. Notion

via Notion

Jest to nowość, która szybko zyskuje na popularności. Jego funkcje edycji inline, prosty interfejs użytkownika i łatwość użycia sprawiły, że stał się popularną opcją. Notion służy raczej do pisania i edytowania dokumentów, niekoniecznie do przechowywania dużych załączników.

Możesz szybko tworzyć tabele, dokumenty i inne dane bezpośrednio w jednym interfejsie, eliminując punkty tarcia w postaci innych narzędzi, takich jak Microsoft Office lub Dokumenty Google.

Kluczowe funkcje Notion do zarządzania cyklem pracy

Notatki i dokumenty

Asystent pisania Notion AI

Baza wiedzy

Arkusz kalkulacyjny i baza danych

Funkcja przeciągnij i upuść

✅ Zalety Notion

Potężne funkcje tworzenia notatek

Tworzenie bloków kodu w notatkach z unikalnymi opcjami formatu

Mnóstwo szablonów

Świetne rozwiązanie do współpracy zespołowej

❌ Wady Notion

Złożony interfejs użytkownika

Ograniczone funkcje śledzenia celów

Brak wizualizacji zależności

Może być trudno zautomatyzować pracę

Notion ceny

Notion oferuje plan Free, a płatne plany zaczynają się od $$$a rozliczanego miesięcznie.

Oceny klientów Notion

G2: 4,6/5 (ponad 490 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 590 opinii)

Sprawdź te Alternatywy dla Notion !

13. Slite

via Slite

Slite jest ściśle nastawiony na pisanie, komunikowanie się i tworzenie procesów. Sekretny sos tkwi w opcjach menu.

Interfejs przypominający Slack pomaga twórcom zarządzać dokumentami, nadawać im etykiety i szybko je kategoryzować. Twórz kanały dla różnych fragmentów informacji, a następnie dalej zarządzaj tymi kanałami, aby były bardziej szczegółowe.

Interfejs użytkownika Slite może zapewnić więcej wskazówek niż Notion.

Kluczowe funkcje Slite do zarządzania cyklem pracy

Edycja bogatego tekstu

Tabele, osadzanie i załączniki

Wspólne pisanie

Tworzenie list kontrolnych i dokumentów procesowych

10 GB przestrzeni dyskowej

✅ Zalety Slite

Łatwe ustawienie

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Możliwość aktywnej współpracy w zespole

❌ Wady Slite

Ograniczona liczba integracji

Ograniczone wsparcie offline

Brak indeksu Google

Cennik Slite

Slite oferuje Free Plan i płatne plany zaczynające się od $8/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Slite

G2: 4,7/5 (ponad 120 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

Check out these Słabe alternatywy !

Najlepszy dla cyklu pracy, spotkań i komunikacji

Bez względu na to, jak zorganizowane jest zarządzanie cyklem pracy, wyczyszczona komunikacja jest klejem, który trzyma wszystko razem! Konstruktywne spotkania, informacje zwrotne i współpraca to klucz do optymalizacji procesów.

14. Calendly

via Calendly

Dzięki łatwym funkcjom planowania i niebieskim akcentom przypominającym Zoom, Calendly jest królem momentów "czekaj, myślę, że już tego używałem".

I TBH, prawdopodobnie naprawdę go polubiłeś.

Calendly ułatwia planowanie wirtualnych lub osobistych spotkań. Niezależnie od tego, czy spotykasz się tylko z jedną osobą, czy w grupie, możesz łatwo udostępniać połączony link ze swoją dostępnością, aby umożliwić gościom ustalenie czasu.

Stamtąd wydarzenie jest dodawane do kalendarza! To wszystko - takie proste!

Kluczowe funkcje zarządzania pracą w Calendly

Automatyczne przypomnienia, działania następcze i wyzwalacze integracji

Preferencje i kontrola dostępności

Wiele opcji lokalizacji spotkań osobistych i wirtualnych

Integracja z Calendly z ponad 70 aplikacjamiw tym ClickUp!

✅ Zalety Calendly

Dodaj Calendly bezpośrednio do swojej strony internetowej lub e-maila, aby ułatwić planowanie

Automatyzacja komunikacji przed i po spotkaniach

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Zoom i Zapier

❌ Wady Calendly

Poleganie na integracjach może być trudne dla zaproszonych osób

Nie działa dobrze z niektórymi wersjami Outlooka

Cennik Calendly

Calendly oferuje Free Plan i wiele płatnych planów zaczynających się od $10/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Calendly

G2: 4,7/5 (ponad 1 290 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 010 opinii)

Check out these **Alternatywy dla Calendly !

15. Slack

via Slack

Kochamy Slack ! Z porównywalną koncepcją i ilością radości jak AIM, Slack jest elastyczną i zorganizowaną platformą do przesyłania wiadomości, która oferuje szybszą alternatywę dla e-maili.

Zorganizuj swój zespół w kanały, aby uzyskać łatwe połączenie między działami, biurami i strefami czasowymi - nawet innymi firmami.

Pozwól swojej firmie na odrobinę kreatywności dzięki kanałom zaprojektowanym z myślą o łączeniu ludzi! Stwórz kanał dla entuzjastów jazdy na rowerze, kucharzy amatorów, zwierząt domowych i miłośników Gwiezdnych Wojen - zwłaszcza jeśli większość Twojej firmy pracuje asynchronicznie lub z domu.

Ostrzeżenie: kanały mogą być świetną zabawą, ale też łatwo wymknąć się spod kontroli. Prawdopodobnie będziesz musiał oczyścić kanał przynajmniej raz w roku.

wskazówka: odłóż powiadomienia ze Slacka na weekend, bo inaczej będziesz słyszeć ten dźwięk nawet we śnie.

Kluczowe funkcje zarządzania pracą w Slack

Rozmowy audio i wideo

Ponad 2 000 integracji

Kreator cyklu pracy dla automatyzacji

Udostępnianie plików

✅ Profesjonaliści Slack

Łatwe przesyłanie wiadomości błyskawicznych, udostępnianie plików i dostępność

Ponad 2000 integracji i mnóstwo automatyzacji może uczynić Slack bardziej wydajnym i użytecznym

Ogromna biblioteka emoji dla kreatywnych reakcji

Wyszukiwanie we wszystkich konwersacjach Teams

❌ Wady Slack

Musi polegać na integracjach, aby popchnąć swoją pracę do przodu za pomocą Slack

Brak możliwości tworzenia podkanałów w celu lepszego zarządzania zadaniami

Braki w ogólnymzarządzanie obciążeniem pracą funkcji, takich jak ustawienie celów, tworzenie i przypisywanie zadań oraz śledzenie postępów

Statusy są ograniczone do poszczególnych użytkowników, a nie projektów

Cennik Slack

Slack oferuje darmowy plan z płatnymi opcjami zaczynającymi się od $8/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Slack

G2: 4,5/5 (ponad 29 650 opinii)

Capterra: 4,7/5 (ponad 21 210 opinii)

Check out these Alternatywy dla luzu !

ClickUp: Najlepsza aplikacja do cyklu pracy dla Twojego teamu

Nadal masz tę listę, którą utworzyłeś na górze tej strony?

Jak wiele z tych narzędzi mógłbyś połączyć bardziej efektywnie lub nawet całkowicie z nich zrezygnować dzięki tym narzędziom?

A oto podchwytliwe pytanie: czy w ogóle pomyślałeś o uwzględnieniu przetwarzania dokumentów / słów lub arkuszy kalkulacyjnych? Są to narzędzia, które również mogą zostać zrobione.

A co z lepkie notatki ? To zdecydowanie nie jest dobry sposób na śledzenie procesów biznesowych lub statusów!

Prawdopodobnie używasz więcej narzędzi niż myślisz, a te aplikacje do obiegu dokumentów są najlepszym sposobem na ich zastąpienie! Obserwuj wzrost wydajności dzięki tym narzędziom przepływu pracy.