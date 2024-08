10 najlepszych programów do tworzenia map myśli w 2024 roku

Droga od pomysłu do realizacji nigdy nie jest linią prostą! Pomyśl o tym. Niezależnie od tego, czy projektujesz nowe logo, czy planujesz kolejny koncert Taylor Swift, wszystko zaczyna się od iskry, pomysłu.

Droga do realizacji jest wybrukowana dziesiątkami, jeśli nie setkami, kamieni milowych i połączonych pomysłów. Jak dokumentować, śledzić, zarządzać i rozwijać każdy węzeł informacji powiązany z każdym pomysłem?

Odpowiedź: Mapy myśli

Jako pisarz, mapy myśli to świetny sposób na rejestrowanie moich myśli, tworzenie połączeń i splatanie ich w spójną narrację. Wizualizacja moich pomysłów w notatniku zasadniczo zmieniła moją zdolność do ich realizacji.

Jednak praca w zespole, notatniki i fizyczne tablice mogą być ograniczające.

Na szczęście mamy do wyboru dziesiątki cyfrowych rozwiązań do tworzenia map myśli. Osobiście wypróbowałem dziesiątki z nich i wybrałem dziesięć najlepszych.

Czym jest mapa myśli?

Mapa myśli to wizualna, diagramatyczna reprezentacja informacji wokół hierarchii powiązań. Mapy myśli są doskonałym narzędziem do burzy mózgów i tworzenia pomysłów ponieważ są:

Nieliniowe : Możesz iść tam i z powrotem, debatując nad pomysłem i dodając informacje bez limitów podejścia liniowego

: Możesz iść tam i z powrotem, debatując nad pomysłem i dodając informacje bez limitów podejścia liniowego Otwarte : Możesz użyć ich jako pustego płótna, aby rozpocząć i rozwinąć swoje pomysły w dowolnym kształcie

: Możesz użyć ich jako pustego płótna, aby rozpocząć i rozwinąć swoje pomysły w dowolnym kształcie Współpraca : Możesz przechwytywać dane wejściowe od wielu osób bez wpływu na strukturę/integralność pomysłu

: Możesz przechwytywać dane wejściowe od wielu osób bez wpływu na strukturę/integralność pomysłu Adaptacyjny: Możesz rozwijać pomysły i dodawać więcej informacji później

Oto moja lista czynników branych pod uwagę przy wyborze oprogramowania do tworzenia map myśli.

Jak wybrać oprogramowanie do tworzenia map myśli?

Wybierając odpowiednie oprogramowanie do tworzenia map myśli, szukałem następujących funkcji i korzyści.

Węzły i połączenia

Na podstawowym poziomie, upewnij się, że możesz tworzyć punkty danych [węzły] i rysować połączenia między nimi. W zależności od potrzeb, powinieneś mieć możliwość tworzenia różnych rodzajów węzłów.

Na przykład, jeśli tworzysz mapę myśli kryteriów akceptacji opracowywanej funkcji, będziesz potrzebować węzłów dla:

Osoba użytkownika

Historia użytkownika

Lista kontrolna potrzeb

Dane testowe

Poszukaj oprogramowania do tworzenia map myśli, które umożliwia tworzenie wszystkich tych rodzajów węzłów i połączeń.

Elastyczność

Mapy myśli mają wiele rodzajów. Nauczyciele/trenerzy tworzą mapy myśli, aby wizualizować koncepcje ułatwiające naukę. Teams zajmujący się analizą danych używają ich do wizualizacji danych. Konsultanci i menedżerowie rysują mapy myśli w formie drzew decyzyjnych w celu rozwiązywania problemów.

Jako pisarz, potrzebowałem map do artykułów takich jak ten, który właśnie czytasz, a także do powieści kryminalnej, nad którą potajemnie pracuję! Tak więc elastyczność jest kluczem.

Współpraca

Największą zaletą cyfrowego oprogramowania do tworzenia map myśli jest to, że Teams z różnych lokalizacji geograficznych mogą wspólnie dodawać, edytować, usuwać lub rozwijać pomysły. Dosłownie zapewnia to, że wszyscy są na tej samej stronie!

Pracując z zespołami na całym świecie, potrzebowałem aplikacji do tworzenia map myśli, która zawierałaby funkcje współpracy, takie jak udostępnianie, edycja w czasie rzeczywistym i wiele innych.

Możliwość działania

Mapa myśli to świetny sposób na przejście od pomysłu do planu działania. Jednak, aby podjąć działanie, potrzebny jest inny zestaw funkcji.

Najważniejsze ze wszystkich moich rozważań było to, że narzędzie do tworzenia map myśli współpracuje z moim narzędziem do zarządzania projektami, aby połączyć/przekształcić pomysły:

Zadania do wykonania

Dokumenty do udostępniania i odsyłania

Komentarze do śledzenia postępów

Notatki samoprzylepne i przypomnienia

Mając ustawione oczekiwania wobec oprogramowania do tworzenia map myśli, przyjrzyjmy się najlepszym opcjom dostępnym obecnie na rynku.

Oprogramowanie do tworzenia map myśli w skrócie

Potrzebujesz więcej szczegółów? Zanurzmy się od razu.

10 najlepszych programów do tworzenia map myśli w 2024 roku #[Free & Paid]

Kiedy powiedziałem, że wypróbowałem dziesiątki programów do tworzenia map myśli, prawdopodobnie zastanawiałeś się, czy naprawdę jest ich więcej niż dwanaście na rynku. Wyjaśnijmy to najpierw.

Według stanu na 2024 r., G2 zawiera listę 65 produktów w kategorii map myśli [ponad pięć tuzinów, jeśli chcesz]. Jeśli jest jedna rzecz, której nauczyłem się próbując ich wszystkich, to to, że nie wszystkie programy do tworzenia map myśli są sobie równe.

Dlatego też poddałem te narzędzia rygorystycznym testom, aby znaleźć najlepsze oprogramowanie do tworzenia map myśli. Przyjrzyjmy się im jeden po drugim.

1. ClickUp

Wielowęzłowe mapy myśli z ClickUp

ClickUp to wszechstronne, elastyczne i kompleksowe narzędzie do tworzenia map myśli oprogramowanie do zarządzania projektami pełne innowacji i funkcji współpracy, w tym wyjątkowe mapy myśli. Mapy myśli ClickUp umożliwia dokumentowanie pomysłów, rysowanie połączeń, mapowanie cykli pracy i łączenie koncepcji w jednym miejscu. Najpotężniejszą funkcją map myśli ClickUp jest jednak możliwość przejścia od pomysłu do działania.

Używałem map myśli ClickUp do pracy z zespołami zajmującymi się produktami / wprowadzaniem produktów na rynek, zbierania pomysłów na artykuły, tworzenia konspektów, a następnie przekształcania ich w zadania, ustalania terminów, przydzielania ich do przeglądu i doprowadzania ich do publikacji.

Kluczowym wyróżnikiem map myśli ClickUp jest to, że są one integralną częścią cyklu pracy zwiększającego wydajność. Podczas gdy większość wyspecjalizowanych narzędzi umożliwia tworzenie map myśli dla samego tworzenia map myśli, ClickUp umożliwia wykorzystanie map myśli do osiągnięcia celów pracy - tj. od pomysłu do działania.

Najlepszy do tworzenia map myśli z zarządzaniem projektami

Jeśli pracujesz z wieloma interesariuszami, zarządzasz dużymi projektami, żonglujesz wieloma równoległymi inicjatywami, ClickUp Mapy Myśli jest najlepszym narzędziem do wprowadzenia kreatywności i współpracy, bez wpływu na regularny cykl pracy.

Dzięki ClickUp możesz:

Brainstorm : Wskazać centralny pomysł i swobodnie badać możliwości

: Wskazać centralny pomysł i swobodnie badać możliwości Tworzyć połączenia : Połączyć dokumenty, zadania, listy kontrolne itp.

: Połączyć dokumenty, zadania, listy kontrolne itp. Twórz plan działania : Przekształć węzły w zadania i zorganizuj je w projekty/obszary robocze

: Przekształć węzły w zadania i zorganizuj je w projekty/obszary robocze Wdrażaj: Użyj ClickUp'awizualne zarządzanie projektami do śledzenia, monitorowania i realizacji projektów

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z mapami myśli, ClickUp Ci to zapewni. Wybierz z zakresu szablony map myśli i zacząć od razu. Oto kilka na dobry początek.

Zapisz główne idee i rozdziel je za pomocą szablonu mapy myśli ClickUp Szablon tablicy z pustą mapą myśli ClickUp : Odpal puste płótno i notuj to, co właśnie badasz. Dodawaj kształty, teksty, połączenia i nie tylko.

Szablon prostej mapy myśli ClickUp : Stwórz prostą mapę myśli opartą na węzłach lub zadaniach za pomocą tego szablonu. Dostosuj szablon, aby wizualizować swoje zadania i koncepcje na swój sposób!

Najlepsze funkcje ClickUp

Możliwość połączenia map myśli z zarządzaniem projektami

Możliwości naTablica ClickUp aby umożliwić również tworzenie map myśli

Możliwość dodawania notatek, przesyłania obrazów, rysowania odręcznego lub łączenia artefaktów ClickUp

Kompleksowe szablony dla różnych przypadków użycia, npmapa wpływu,mapa procesu,mapa strumienia wartościi nie tylko

limity ClickUp

Jako kompleksowa platforma do pracy, ClickUp oferuje szeroki zakres zaawansowanych funkcji, z których jedną jest tworzenie map myśli. Dla osób, które potrzebują tylko prostej mapy myśli, ClickUp może być nieco trudny do nauczenia.

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise:Kontakt w sprawie cen* ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD na członka miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

**Co użytkownicy mówią o ClickUp?

"ClickUp to narzędzie, które zapewnia nam łatwość użytkowania. Możemy z łatwością poruszać się po zadaniach, ustawiać projekty i przypisywać zadania, które są niezwykle intuicyjne, nawet dla tych, którzy są nowicjuszami w narzędziach do zarządzania projektami. Zapewnia nam również przyjazny dla użytkownika interfejs, który jest przełomem dla naszego zespołu, ponieważ pomaga nam płynnie w zarządzaniu projektami bez konieczności dodatkowej nauki." - Certyfikowana recenzja G2 "Podoba mi się to, że jako menedżer mam przegląd wszystkich projektów, nad którymi pracuje mój zespół" -.. Certyfikowana recenzja G2

2. Miro

Źródło: Miro

Miro to specjalnie zaprojektowane oprogramowanie do tworzenia map myśli, skoncentrowane na wspieraniu innowacji organizacyjnych. Do zrobienia tego oferuje funkcje do warsztatów, mapowania procesów i przepływu pracy, wizualnego zarządzania projektami i wizualizacji danych.

Zacząłem używać Miro, gdy musiałem tworzyć moodboardy dla teamów projektowych, które przenosiły moją zawartość do produkcji. Od tego czasu poczułem się na tyle komfortowo, że używam go do wszystkich celów związanych z wizualnym rozwiązywaniem problemów.

Proces ma zbyt wiele wąskich gardeł? Zrób jego mapę. Nowy produkt potrzebuje ścieżki użytkownika? Zrób mapę. Nie możesz wymyślić tematów do napisania? Wyciągnij chmurę losowych słów w poszukiwaniu inspiracji.

Najlepszy do rozwiązywania problemów i innowacji

Cyfrowe narzędzie do współpracy Miro zostało zaprojektowane w celu umożliwienia innowacji i rozwiązywania problemów. Jest to świetne rozwiązanie dla Teams, którzy muszą wrócić do tablicy, aby zrozumieć kontekst i udokumentować stan obecny, czy to poprzez mapowanie podróży klientów, mapy witryn, wireframing, czy zarządzanie retrospektywami.

Znalazłem świetne zastosowanie dla różnych szablony cyklu pracy też mają.

Miro najlepsze funkcje

Możliwość przekształcania map myśli w prezentacje lub nagrywania ich jako interaktywne wideo

ponad 300 adaptowalnych szablonów

Tryb automatycznego układu do organizowania map myśli poprzez wyrównanie gałęzi i węzłów

Miro limit

Na początek, plan Free Plan oferuje tylko 3 edytowalne tablice, co może być limitem dla osób prywatnych i małych firm, które nie mogą sobie pozwolić na wysokie subskrypcje.

Z naszych obserwacji wynika, że Miro ma świetne możliwości tworzenia map myśli. Ma jednak ograniczone możliwości podejmowania działań i zarządzania innowacyjnymi projektami.

Ceny Miro

Free: $0

Starter: $8/miesiąc na użytkownika

Business: $16/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Miro oceny i recenzje

**Co użytkownicy mówią o Miro?

"Miro głęboko zmieniło sposób, w jaki współpracujemy i pracujemy z innymi. Bardzo łatwo jest wdrożyć nawet zewnętrznych interesariuszy. Niekończąca się tablica, która jest widoczna i dostępna dla wszystkich, pomaga nam wnieść na pokład różne doświadczenia i wiedzę.

Integracja z Dyskiem Google pomogła w komunikacji, ponieważ możemy dodawać linki do stron internetowych i plików, a wszystkie te informacje są dostępne dla wszystkich." - Recenzja z certyfikatem G2 "Używam Miro w edukacji do projektów opartych na współpracy zespołowej. Łatwo jest ustawić szablony, z których mogą korzystać uczniowie. Jest łatwy do opanowania przez uczniów, którzy nigdy z niego nie korzystali." - Recenzja z certyfikatem G2 Bonus: Miro integruje się z ClickUp więc możesz użyć tego pierwszego dla jego szablony do burzy mózgów i przenieś wszystkie elementy do ClickUp

3. Coggle

Źródło: Coggle

Coggle to wizualna aplikacja do tworzenia notatek, która wykracza poza wypunktowane listy. Wspiera tworzenie map myśli, schematów blokowych, map procesów, systemów i algorytmów.

Moje pierwsze użycie Coggle było związane z podejmowanie decyzji . Potrzebowałem złożonego schematu przepływu "tak" i "nie", który prowadzi do podjęcia decyzji. Chciałem uczynić go atrakcyjnym wizualnie i dać do wykorzystania mojemu zespołowi obsługi klienta. Coggle świetnie się do tego nadawał.

Najlepszy dla teamów potrzebujących elastyczności funkcji

Coggle oferuje więcej funkcji wizualnych niż przeciętne oprogramowanie do tworzenia map myśli. Najbardziej podobało mi się to, że pozwala mi tworzyć pętle, łączyć gałęzie, dodawać wiele punktów początkowych i dołączać nieograniczoną liczbę obrazów i pływających tekstów.

To do zrobienia wyzwala we mnie rzemieślnika i czasami przesadzałem. Ale to była świetna zabawa!

Przeglądaj najlepsze funkcje

Panel wiadomości do dodawania/przeglądania komentarzy

Opcja autozapisu do śledzenia wersji. Można również utworzyć kopię dowolnej z poprzednich zmian i pracować na niej

Nieograniczone przesyłanie obrazów

Coggle limits

Oferuje ograniczoną liczbę kolorów map myśli, co utrudnia pracę nad złożonymi projektami, które wymagają wielu wariantów

Interfejs użytkownika wydaje się bardzo minimalistyczny, z mniejszą przestrzenią dla kreatywności

Coggle pricing

Free Forever na zawsze: $0

Awesome: $5/miesiąc

Organizacja: $8/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Coggle oceny i recenzje

**Co użytkownicy mówią o Coggle?

"Po pierwsze, cała moja praca jest automatycznie archiwizowana za pośrednictwem mojego konta Google, a następnie mogę również udostępniać mapy myśli moim współpracownikom lub praktycznie każdemu, kto ma konto Google. Współpraca i aktualizacje w czasie rzeczywistym nigdy nie były tak łatwe i bezproblemowe". - Certyfikowana recenzja Capterra "Biorąc pod uwagę, że jest to aplikacja internetowa, nie może się równać z w pełni funkcjonalnymi aplikacjami natywnymi dostępnymi na rynku. Nadal uważam, że jest nieco trudna lub niewygodna w użyciu do prezentacji, szczególnie w przypadku dużych map myśli, trudnych do zwinięcia / skupienia branchów." - Certyfikowana recenzja Capterra

4. MindMeister

źródło: MindMeister_

MindMeister to jedno z najpopularniejszych narzędzi do tworzenia map myśli. Oferuje kompleksowe ustawienie funkcji dla wielu przypadków użycia i potrzeb.

Moja przygoda z oprogramowaniem do tworzenia map myśli zaczęła się prawdopodobnie od MindMeister. Byłem w erze wypróbowywania każdego narzędzia do zarządzania projektami i odkrywałem MeisterTask.

Używałem MindMeister w rozszerzeniu do tworzenia prezentacji i wizualizacji pomysłów dla interesariuszy. Jest atrakcyjny wizualnie i ma nowoczesne podejście.

Najlepsze dla kreatywnych teamów

MindMeister oferuje rozbudowany zestaw narzędzi dla zespołów kreatywnych, takich jak piękne motywy, stylizacja tematów, stylizacja linii, składnia markdown i wiele innych. Następnie umożliwia przekształcanie map myśli w prezentacje lub wersje demonstracyjne zgodnie z potrzebami.

Najlepsze funkcje MindMeister

Tryb konspektu umożliwia widok listy, ułatwiając przeglądanie wielu map w jednym miejscu

Tryb skupienia pomaga wyróżnić ważne aspekty, eliminując rozpraszanie uwagi podczas burzy mózgów

Załączniki i integracja z dziesiątkami narzędzi zwiększających wydajność pracy

MindMeister limit

MindMeister oferuje tylko półroczne i roczne plany, co utrudnia korzystanie z niego firmom, które potrzebują go przez ograniczony czas

Ceny MindMeister

Podstawowy: 0

Personal: 3,5 USD/miesiąc na użytkownika rozliczane rocznie

Pro: 5,5 USD/miesiąc na użytkownika rozliczane rocznie

Business: $8,5/miesiąc na użytkownika rozliczane rocznie

MindMeister oferuje również niestandardowe ceny dla instytucji edukacyjnych i organizacji pozarządowych.

Oceny i recenzje MindMeister

**Co użytkownicy mówią o MindMeister?

"Używałem tego narzędzia do burzy mózgów z moim zespołem [To także super zabawa], tworzenia lekcji dla dzieci, klasowego programu nauczania / podróży edukacyjnej, a nawet storyboardu! MindMeister jest bardzo elastyczny i daje wiele możliwości kreatywnego wykorzystania." - Certyfikowana recenzja G2 "Dobry dla podstawowych map myśli, ciągle traci zawartość dla głębokich map myśli" -.. Certyfikowana recenzja G2

5. MindNode

Źródło: MindNode

MindNode to wizualne narzędzie do burzy mózgów zaprojektowane, aby pomóc skupić się na tym, co ważne i zminimalizować rozpraszanie uwagi. Pomaga użytkownikom przyjąć zorganizowane podejście do zarządzania informacjami.

To, co przyciągnęło mnie do MindNode, to funkcja wizualnych etykiet, która pomogła dodać kontekst do tego, co mapowałem. Tryb skupienia zapewniał, że nie traciłem z oczu szczegółów podczas planowania całości.

Najlepszy dla teamów zorientowanych na rozwiązania

MindNode został zaprojektowany, aby pomóc Ci skupić się nawet podczas eksploracji szerokiej gamy pomysłów. MindNode umożliwia to dzięki:

Organizacji : Kontury i mapy myśli obok siebie

: Kontury i mapy myśli obok siebie Kontekst : Etykiety wizualne do ustalania priorytetów i grupowania pomysłów

: Etykiety wizualne do ustalania priorytetów i grupowania pomysłów Tryb skupienia : Podświetlanie bieżącego branch'u

: Podświetlanie bieżącego branch'u Szybki wpis: Rejestrowanie pomysłów, nad którymi można pracować później

Najlepsze funkcje MindNode

Przekształcanie węzłów w zadania i dodawanie ich do Przypomnień Apple

Dostępny dla osób o specjalnych potrzebach

Widżety dla systemów iOS i macOS

Gotowe do użycia motywy

MindNode limit

tylko iOS, co limituje współpracę ze wszystkimi

Ceny MindNode

Free Editor: $0

MiniNode plus: $2.99/miesiąc

Oceny i recenzje MindNode

**Co użytkownicy mówią o MindNode?

"Osoby korzystające i doceniające ekosystem Apple z pewnością odnajdą się w niej swobodnie i bardzo komfortowo, dzięki szczególnej dbałości o szczegóły, grafikę i udostępnione zasoby." - Certyfikowana recenzja Capterra "Mindnode pomaga mi zorganizować sferę prywatną w pracy lub w życiu osobistym. Nie pozwala jednak na zbyt wiele współpracy z innymi." - Certyfikowana recenzja Capterra

6. Xmind

Źródło: Xmind

Xmind to darmowe oprogramowanie do tworzenia map myśli - szwajcarski nóż wojskowy do myślenia i kreatywności. Umożliwia Teamsom przechwytywanie pomysłów na płótnie, organizowanie ich w połączone strąki i niestandardowe dla lepszego udostępniania.

Podczas gdy podstawową siłą mapy myśli jest Free Canva, Xmind czyni ją nieco bardziej zorganizowaną dzięki strukturom, z których wiele jest niezwykle wciągających, a nawet dziwacznych. Raz, gdy zacząłem od struktury, która była dla mnie niewłaściwa, nauczyłem się, że mogę ją zmienić w locie - co uratowało mi życie!

Najlepszy do ustrukturyzowanego myślenia

Xmind został zaprojektowany w celu uproszczenia złożonych procesów myślowych. Obejmuje wiele struktur w tej samej gałęzi, hierarchiczny porządek i funkcje opowiadania historii w celu kompleksowego zrozumienia badanych pomysłów.

Najlepsze funkcje Xmind

Wiele struktur do tworzenia map myśli, w tym wykresy logiczne, mapy usztywniające, wykresy rybiej ości, osie czasu i inne

Etykiety, notatki, znaczniki i granice w zestawie narzędzi

Komendy LaTeX do prezentacji formuł matematycznych i chemicznych

Xmind limit

Nieoptymalne doświadczenie wdrażania z powodu braku wstępnie zdefiniowanych cykli pracy

Może być mylący dla tych, którzy nie są przyzwyczajeni do zaawansowanych funkcji Xmind

Niektórzy użytkownicy narzekają, że jest ciężki i powolny

Ceny Xmind

Free Plan

Pro: $59.99/rok/miejsce lub $19.99/kwartał/miejsce

Pro dla wielu użytkowników: Rabaty przy zakupie 5 lub więcej licencji

Academia: $34.99/rok/miejsce

Organizacje non-profit/organizacje pozarządowe/samorządy: $41.99/rok/siedzisko

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Xmind

**Co użytkownicy mówią o Xmind?

"XMind to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto chce poprawić swoją wydajność i kreatywność. Mam tu wszystko, czego potrzebuję do burzy mózgów, organizowania myśli i współpracy z innymi."

- Certyfikowana recenzja Capterra "Xmind to doskonałe narzędzie, które dba o wyrażanie pomysłów w zabawny i skuteczny sposób dzięki swojej platformie, która jest dostępna dla każdej małej firmy dzięki swojej wartości ekonomicznej. "

- Certyfikowana recenzja G2

7. FigJam

Źródło: FigJam

FigJam to produkt do tworzenia map myśli i planowania wizualnego od Figma, narzędzia do wspólnego projektowania. FigJam umożliwia zespołom wspólne tworzenie produktów poprzez dokumentowanie pomysłów, rozważanie możliwych decyzji i omawianie informacji zwrotnych - wszystko w wizualnym obszarze roboczym.

Podczas gdy pracowałem z projektantami, którzy używają Figma do swoich prototypów, FigJam był miejscem, w którym należało być. Szczególnie do udostępniania informacji zwrotnych, wizualnie i przejrzyście, FigJam ma wszystko, czego potrzebujesz.

Choć zaczęło się od przekazywania informacji zwrotnych, jego łatwość obsługi i dostęp sprawiły, że stał się intuicyjny dla wszystkich działań związanych z burzą mózgów, ideowaniem i tworzeniem map myśli.

Najlepszy do przekazywania informacji zwrotnych i wspólnego podejmowania decyzji

FigJam został zaprojektowany jako sposób dla Teams na oferowanie sobie nawzajem informacji zwrotnych na temat projektów. Wspiera informacje zwrotne w postaci czatu na żywo, komentarzy, emotikonów, znaczków, notatek, a nawet plików audio!

Wszystko, czego potrzebujesz do współpracy w kontekście!

Najlepsze funkcje FigJam

Wieloplatformowe mapy myśli działają świetnie również w aplikacji na iPada

Integracja z najlepszymi narzędziami do zwiększania wydajności i tworzenia produktów

Jambot, bot AI pomagający w burzy mózgów lub automatyzacji cykli pracy

Limity FigJam

Nie pozwala użytkownikom na dodawanie tabel do map myśli

W związku z tym nie umożliwia również korzystania z funkcji lub formuł w ich obrębie

Oprócz notatki audio, użytkownicy oczekują również opcji wideokonferencji

Ceny FigJam:

Starter: Free

Professional:$3/miesiąc/miejsce [Free dla studentów i edukatorów]

Organizacja: $5/miesiąc/siedzenie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje FigJam:

**Co użytkownicy mówią o FigJam?

"FigJam naprawdę rozwinął się w pozytywny sposób w ciągu ostatniego roku, odkąd jest dostępny. Integracja z Figma jest oczywiście jednym z głównych plusów, pozwalając na przechowywanie wszystkich plików w jednym miejscu." - Certyfikowana recenzja Capterra "Uwielbiam niesamowitą elastyczność FigJam. Niezależnie od tego, czy ułatwiam spotkanie z moim zespołem produktowym, prowadzę studio projektowe, mam sesję inspiracji / hangoutu, czy śledzę mój Brag Doc, mogę używać FigJam do WSZYSTKIEGO!" - Certyfikowana recenzja G2

8. InVision

Źródło: InVision

InVision to jedna z pierwszych i najpopularniejszych platform do współpracy wizualnej. Choć zaczęła się jako oprogramowanie do prototypowania dekadę temu, obecnie jest szeroko wykorzystywana również do tworzenia map myśli i tablic.

InVision's freehand był świetnym sposobem na współpracę przy planowaniu, budowaniu teamu, a nawet przeglądaniu dokumentów lub projektów. Mogliśmy wybierać konkretne części i zostawiać komentarze, tak jak w Dokumentach Google. Funkcja głosowania przyspiesza podejmowanie decyzji!

Uważam, że to raczej niefortunne, że Freehand jest teraz sprzedawany Miro, który sam w sobie jest potężnym narzędziem. Ale hej, dwa w cenie jednego, jak sądzę.

Najlepszy dla teamów projektowych

Teams zajmujące się projektowaniem i rozwojem produktów, które już korzystają z InVision, znajdą w nim wsparcie dla swoich technik burzy mózgów. Jest to również wspaniała aplikacja do przekształcania pomysłów na produkty w atrakcyjne wizualnie prototypy.

Najlepsze funkcje InVision

Współpracujący obszar roboczy z wieloosobową kanwą, udostępnianą wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom

Różne rodzaje węzłów, takie jak notatki samoprzylepne, tabele, podkreślenia, timery, emoji i inne

Dwukierunkowa integracja z głównymi narzędziami zwiększającymi wydajność, takimi jak Slack, Zoom, Teams itp.

Limity InVision

Silnie skoncentrowany na projektowaniu produktów w celu wsparcia uogólnionego mapowania myśli

Użytkownicy niezaznajomieni z narzędziami do współpracy wizualnej doświadczą stromej krzywej uczenia się

Ceny InVision

InVision oferuje dwa produkty o różnych strukturach cenowych omówionych poniżej.

Produkt 1 - InVision Freehand [sprzedany firmie Miro w zeszłym roku]

Free na zawsze

Pro: $4.95/miesiąc/użytkownika

Produkt 2 - InVision Cloud

Free forever

Pro: $7.95/miesiąc/użytkownik

oceny i recenzje InVision

**Co użytkownicy mówią o InVision?

Większość recenzji i opinii na temat InVision dotyczy narzędzia do prototypowania. Dzieje się tak również dlatego, że narzędzie do tworzenia map myśli jest obecnie własnością Miro. Oto kilka opinii na temat InVision jako ogólnego produktu.

"Jestem pod wrażeniem tego narzędzia, odkąd z niego korzystam. Używaliśmy tego narzędzia do tworzenia makiet projektowych, a także sugestywnych szkieletów do dyskusji z klientem" Certyfikowana recenzja G2 "Najlepszą częścią aplikacji InVision jest to, jak płynnie łączy się ona z Twoim obszarem roboczym. Jest po prostu doskonała do pokazywania klientom prototypów moich projektów." - Certyfikowana recenzja Capterra

9. MindGenius

Źródło: MindGenius

MindGenius to aplikacja do tworzenia map myśli skupiająca się na tworzeniu jasności i wglądu dla użytkowników. Pozwala Businessowi organizować, wizualizować, upraszczać i realizować pomysły we współpracy.

Co zrobić, jeśli masz dziesiątki standardowych procedur operacyjnych i ogromną bazę wiedzy, ale wszystko to jest zamknięte w silosowych dokumentach? Cóż, kiedyś rozwiązałem ten problem za pomocą Mind Genius. Funkcje zarządzania ryzykiem były dobrym bonusem.

Najlepszy do zarządzania wiedzą

Filozofią MindGenius jest tworzenie udostępniania jasności dla Teams. Dlatego też posiada wszechstronne funkcje konsolidacji danych, zarządzania zasobami, rozwijania złożonych tematów, identyfikowania luk w wiedzy i nie tylko.

Najlepsze funkcje MindGenius

Inkluzywność : MindGenius zawiera inkluzywny i dostępny moduł dla osób z neurozróżnicowaniem

: MindGenius zawiera inkluzywny i dostępny moduł dla osób z neurozróżnicowaniem Nawigator map : Pomaga zespołom zrozumieć złożone pomysły poprzez rozbicie ich na małe, proste, centralne koncepcje

: Pomaga zespołom zrozumieć złożone pomysły poprzez rozbicie ich na małe, proste, centralne koncepcje Wizualne pulpity: Śledzenie postępów, identyfikacja wąskich gardeł i rozwiązywanie problemów

Limity MindGenius

Brak wsparcia dla szerokiego zakresu platform/rodzajów urządzeń

Interfejs może być mylący dla nowych użytkowników

Ceny MindGenius

Wersja próbna Free: 14 dni

Osoby indywidualne/małe Teams: $12/miejsce/miesiąc

Rabat ilościowy: Dostępne na podstawie liczby licencji

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje MindGenius

**Co użytkownicy mówią o MindGenius?

"MindGenius to oprogramowanie, z którego korzystamy od dłuższego czasu i w wyniku którego podnieśliśmy jakość naszej pracy i pomogliśmy nam w codziennym zarządzaniu projektami. Teraz jesteśmy w stanie informować naszych klientów na bieżąco." - Certyfikowana recenzja G2 "Używamy tego oprogramowania do wizualizacji złożonych struktur majątkowych dla osób o wysokiej wartości netto. Dobrze się do tego nadaje, a klienci doceniają ten sposób wizualizacji." - Certyfikowana recenzja Capterra

10. Creately

Źródło: Creately

Creately to nowy gracz na rynku oprogramowania do tworzenia map myśli. Oferuje nieskończoną tablicę do wizualizacji wielu koncepcji / pomysłów.

Jednym z moich największych problemów z niektórymi narzędziami, które wypróbowałem, był rozmiar płótna. Na przykład, podczas tworzenia rocznych planów zawartości, muszę wstawić setki punktów danych [pomysły na artykuły, formularze, autorów, redaktorów itp.] do jednej kanwy.

Kiedy narzędzie ma ograniczoną przestrzeń, byłem zmuszony zmniejszyć rozmiar czcionki itp. aby zmieścić wszystko. Creately rozwiązało ten problem dzięki nieskończonej kanwie. Mogłem łatwo przesuwać lub powiększać część, na której chciałem się skupić, i pomniejszać, aby zobaczyć duży obraz.

Najlepszy do wspólnego tworzenia map myśli

Creately jest przeznaczony dla dużych Teams do wspólnej pracy, niezależnie od złożoności ich pomysłów. Zawiera funkcje takie jak:

Udostępnianie online z kontrolą dostępu

Kursory tekstu i wskaźniki w czasie rzeczywistym do śledzenia uczestników w tym samym obszarze roboczym

Możliwość śledzenia innych współpracowników

Najlepsze funkcje

ponad 50 rodzajów diagramów, w tym schematy przepływu, mapy koncepcyjne, mapy podróży i inne

1000sszablony tablic do wyboru

dwukierunkowa synchronizacja dzięki integracji z kilkoma narzędziami zapewniającymi najwyższą wydajność

Tajne limity

Szeroki zakres funkcji może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Stroma krzywa uczenia się

Nie jest zoptymalizowany do użytku mobilnego

Bardzo atrakcyjne ceny

Free Forever

Osobiste: $5/miesiąc

Teams: $5/miesiąc/użytkownika

Business USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Ciekawe oceny i recenzje

G2: 4.4/5 [1,238 reviews]

Capterra: 4.2/5 [163 reviews]

Co użytkownicy mówią o Creately?

"Creately to platforma do optymalnej współpracy w zakresie wizualizacji. Platforma zapewnia przyjazne podejście do użytkowników i bardzo wydajne narzędzia. Ze względu na jej prosty charakter, użytkownicy mogą szybko opanować jej obsługę i sprawnie z niej korzystać." - Certyfikowana recenzja G2 "Korzystam z Creately w szerokim zakresie potrzeb związanych z projektami. Mapy domów respondentów do spisu naszego projektu nie musiały już być zrobione odręcznie i na papierze. Creately rozwiązało to za mnie. Jestem w stanie tworzyć najbardziej złożone diagramy i schematy przepływu w celu przedstawienia skomplikowanych systemów przepływu pracy i struktur zespołu." - Certyfikowana recenzja Capterra W ten sposób dochodzimy do końca najlepszych narzędzi do tworzenia map myśli dostępnych obecnie na rynku. Chcesz zacząć od razu? Oto kilka popularnych przypadków użycia, które możesz wypróbować.

Przypadki użycia map myśli

Zacząłem tworzyć mapy myśli jako sposób na radzenie sobie z przytłoczeniem. Kiedy wydaje się, że jest zbyt wiele do zrobienia, zbyt wiele elementów do żonglowania, pomaga mi umieszczenie wszystkiego na płótnie, dzięki czemu mogę ustalić priorytety i skutecznie się nimi zająć.

Może to dotyczyć projektowania zaproszeń ślubnych lub kolejnego przełomowego produktu AI.

Rozwiązywanie problemów

Każde rozwiązanie wymaga następujących elementów:

Definicja problemu : Co dokładnie chcemy zmienić?

: Co dokładnie chcemy zmienić? Kontekst : Dlaczego i jak doszliśmy do obecnego stanu

: Dlaczego i jak doszliśmy do obecnego stanu Składniki wpływające : Dane czynniki i założenia

: Dane czynniki i założenia Potencjalne rozwiązania: Możliwości i konsekwencje/opłacalność każdego rozwiązania

Użyj mapy myśli, aby nanieść wszystkie te elementy na płótno. Podkreśl czynniki wpływające i dodaj wagę do każdego z nich. Przypisz użytkowników do każdego węzła w celu przyszłej pracy.

Projekt marki

Projekt marki wykracza daleko poza logo. Oznacza cel, dążenie i energię każdej marki. Dlatego podczas pracy nad projektami brand design musiałem brać pod uwagę szeroki zakres czynników i podejmować trudne decyzje.

Mapy myśli pomagają uchwycić wszystkie czynniki wpływające na markę. Dzięki mapie myśli możesz dokumentować wymagania, tworzyć prototypy, omawiać opinie, przerabiać, iterować i projektować markę, która odzwierciedla Ciebie.

Mapowanie procesów/podróży

Mapy myśli to świetny sposób na mapowanie procesów. Niezależnie od tego, czy jest to proces logistyczny e-commerce, czy podróż klienta przez aplikację mobilną, mapy myśli mogą je skrystalizować na ekranie.

Możesz użyć prostego schematu blokowego lub wykresu rybiej ości do obsługi czynników stycznych. Możesz uczynić go tak prostym lub tak złożonym, jak twój proces, aby dokładnie odzwierciedlał to, co dzieje się na miejscu.

Szablon diagramu rybiej ości ClickUp

Storyboarding

Storyboarding to moja ulubiona funkcja map myśli. Używam go do mapowania wszystkich postaci lub punktów fabularnych w mojej powieści. Tworzę podział scen dla mojego scenariusza. Czasami pracuję z programistami, pomagając im pisać historie użytkowników.

W przypadku tego artykułu zacząłem od mapy struktury, elementów, celów i niezbywalnych elementów. Pomogło to usprawnić ten artykuł, dzięki czemu jest on pouczający i wciągający!

W ten sposób techniki map myśli można zastosować do każdego przypadku użycia, aby uzyskać niezwykłe korzyści.

Korzyści z używania map myśli do zarządzania projektami

Przez długi czas postrzegałem zarządzanie projektami jako działalność analityczną i organizacyjną, podczas gdy tworzenie map myśli było przedsięwzięciem kreatywnym lub abstrakcyjnym. Do niedawna nie myślałem o połączeniu ich na tej samej stronie.

Jeśli zarządzanie projektami polega na śledzeniu i monitorowaniu zadań, to mapa myśli jest tego prekursorem. Dobre praktyki tworzenia map myśli mogą usprawnić zarządzanie projektami na następujące sposoby.

Uzyskanie przejrzystości

Mapy myśli pomagają zespołom w uzyskaniu wspólnego zrozumienia koncepcji, problemów i możliwości. Wyjaśnia nieporozumienia i eliminuje czynniki rozpraszające.

Włącz przepływ

Mapowanie procesów i techniki mapowania cyklu pracy umożliwiają ruch i rozmach. Mapy myśli pomagają zespołom przechodzić od jednego kroku do drugiego, prowadząc ideę w kierunku skutecznego działania.

Tworzenie struktury

Mapy myśli można wykorzystać do wyeliminowania bałaganu w umyśle. Możesz posortować różne koncepcje w zgrabną strukturę, dzięki czemu możesz pewnie podejmować kolejne kroki.

Ułatwienie zapamiętywania

Ludzie są bardziej skłonni do zapamiętywania wizualizacji niż zwykłego tekstu. Zwłaszcza w przypadku złożonych procesów, takich jak podróż klienta lub cykl automatyzacji pracy, mapy myśli są świetnym sposobem na ułatwienie zapamiętywania.

Przetwarzanie danych

Wizualizacja danych to świetny przypadek użycia map myśli. Pomaga organizować złożone i kompleksowe dane w wizualizacje, które są łatwe do wykorzystania i zrozumienia.

Czy jesteś już gotowy, aby spróbować swoich sił w tworzeniu map myśli?

Włącz najlepsze oprogramowanie do tworzenia map myśli do swojego stosu narzędzi zwiększających wydajność

Każda organizacja potrzebuje elastycznego narzędzia do tworzenia map myśli. Od robienia notatek ze spotkań po mapowanie wielowymiarowego przetwarzania, solidne oprogramowanie do tworzenia map myśli może uprościć nawet najbardziej skomplikowane problemy.

Narzędzia takie jak InVision są świetne dla zespołów projektowych. Miro jest przeznaczone do rozwiązywania problemów związanych z innowacjami. FigJam najlepiej służy Teams, które muszą oferować informacje zwrotne i iterować projekty. Każde z najlepszych oprogramowanie do tablic świetnie nadaje się do tworzenia map myśli.

Jeśli potrzebujesz czegoś specjalnego, rozważ ClickUp.

Oprogramowanie do tworzenia map myśli ClickUp zostało zaprojektowane tak, aby bez wysiłku zintegrować ideację z zarządzaniem projektami. Umożliwia przejście od mglistego pomysłu do solidnego planu projektu w mgnieniu oka.

Mapy myśli ClickUp to supermoc menedżera projektu. Nie wierz nam na słowo. Pobierz ClickUp za darmo i daj życie swoim pomysłom! 🧠 🌈 ✨