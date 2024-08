Podczas zarządzania projektem lub po prostu burzy mózgów, twoje myśli i nowe pomysły mogą się splątać jak włóczka po tym, jak kot skończy się nią bawić. A mapa myśli jest jak igła dziewiarska - pomaga splatać pomysły w piękny sweter planu! 🧶

Szablony map myśli pozwalają wizualizować i organizować koncepcje i informacje, zapewniając gotowe ramy, których można użyć od razu. Każdy, od studentów po kierowników projektów, może skorzystać z takiego narzędzia do planowania, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

W tym artykule podzielimy się 10 naszymi ulubionymi szablonami map myśli. Skorzystaj z ich licznych zalet i zobacz, jak Twój proces uczenia się, nauczania lub planowania projektu się rozwija!

Co to jest szablon mapy myśli?

Szablon mapy myśli to wstępnie zbudowana cyfrowa mapa myśli, która zapewnia ramy do rozpoczęcia sesji burzy mózgów . Mapy cyfrowe mają wiele zalet w porównaniu z mapami papierowymi.

Pozwalają na więcej miejsca i swobodę popełniania błędów i modyfikacji. Zapewniają również dodatkową funkcjonalność, taką jak dodawanie multimediów, linków i innych elementów.

Mapy myśli są podobne do mapy pojęć które świetnie nadają się do nakreślania złożonych relacji między kilkoma głównymi pojęciami. Innym powiązanym narzędziem jest schemat blokowy który jest diagramem przedstawiającym krok po kroku proces lub system.

Rysuj połączenia i łącz obiekty, aby tworzyć mapy drogowe lub przepływy pracy na podstawie swoich pomysłów wraz z zespołem w ClickUp Whiteboards

10 darmowych szablonów map myśli

Czy to do użytku osobistego, nauczania w szkole lub planowanie projektu szablon mapy myśli pomaga ożywić koncepcje 🌱

Wybraliśmy 10 naszych ulubionych szablonów na dobry początek. Działają one w ClickUp , Word i Google Docs, a najlepsze jest to, że większość z nich jest darmowa. Zapoznaj się z naszą najlepszą listą i wybierz szablon, który pasuje do Twojego stylu myślenia.

1. ClickUp Prosty szablon mapy myśli

Szablon prostej mapy myśli ClickUp

Szablon Prosty szablon mapy myśli od ClickUp pozostaje wierny swojej nazwie - jest to nasze najbardziej prostolinijne narzędzie do tworzenia map myśli do wizualizacji pomysłów i zadań.

W tym szablonie mapy myśli główna koncepcja nazywana jest korzeniem, podczas gdy podtematy to węzły. Ich relacje są reprezentowane przez połączenia, które można oznaczyć kolorami, aby wprowadzić dodatkową warstwę informacji.

Szablon jest dostępny w dwóch trybach:

Tryb zadań: Węzły są interaktywne i reprezentują zadania. Kliknięcie na nie powoduje otwarcie okna zadań i ujawnienie lub dodanie większej ilości szczegółów na ich temat, takich jak osoby przydzielone, listy kontrolne i załączniki. Możesz także dodawać komentarze i śledzić czas Tryb pusty: Węzły są statyczne i nie zawierają żadnych dodatkowych informacji. Ten tryb jest przeznaczony raczej do wizualizacji niż planowania projektu

Ten szablon mapy myśli jest tak intuicyjny, jak to tylko możliwe - wszystkie opcje są dostępne za jednym kliknięciem. Przeciągnij i upuść węzły, aby je przenieść i kliknij je dwukrotnie, aby edytować tekst. Powiększanie i pomniejszanie oraz nawigacja po szablonie poprzez rozwijanie i zwijanie warstw - do robienia notatek, generowania pomysłów i współpracy w czasie rzeczywistym z zespołem. Pobierz ten szablon

2. Szablon pustej mapy myśli na tablicę ClickUp

Szablon pustej mapy myśli na tablicę ClickUp

Jeśli wolisz coś bardziej kolorowego i interaktywnego, skorzystaj z tego szablonu Szablon pustej mapy myśli ClickUp Whiteboard Template spróbuj zacząć od pustego płótna. Jest to mapa myśli w Tablica ClickUp pozwalając na większą elastyczność i swobodę wyrażania swojej kreatywności. 🌈

Dzięki projektowi mapy myśli w Whiteboards możesz nie tylko tworzyć wiele map myśli, ale także dekorować je innymi elementami, takimi jak:

Tekst

Obrazy

Filmy

Karteczki samoprzylepne

Dokumenty

Karty witryn internetowych

Elementy wizualne szablonu zapewniają dodatkowe informacje bez przepełniania mapy. Nie krępuj się bazgrać, dodawać inne kształty i modyfikować schemat kolorów - wszystko, aby przekazać swój punkt widzenia!

Podobnie jak w poprzednim szablonie, możesz przenosić węzły tam, gdzie ich potrzebujesz. Wybierz znak plus obok węzła, aby dodać węzeł podrzędny. Możesz dodać łączniki (strzałki), aby wskazać relację między węzłami, niezależnie od ich warstwy lub położenia.

Tworzenie mapy myśli online domyślnie odbywa się w trybie pustym, więc węzły nie są powiązane z zadaniami. W razie potrzeby można tworzyć zadania oddzielnie i umieszczać je wokół mapy. Pobierz ten szablon

3. Szablon mapowania myśli projektu ClickUp

Szablon do tworzenia map myśli w ramach projektu ClickUp

Kiedy mamy do czynienia ze złożonymi projektami, pomocne jest podzielenie ich na komponenty, aby uzyskać jaśniejszy obraz wykonywanych zadań i zrozumieć ich zależności. Szablon Szablon mapowania projektu ClickUp jest idealnym narzędziem do tego celu.

Ta darmowa mapa myśli zawiera kilka widoków. Pierwszym z nich jest Przewodnik dla początkujących, dokument wyjaśniający różne elementy i sposób ich użycia.

Kolejnym jest Widok listy pomysłów. Jest to miejsce przechowywania wszystkich danych. W polach można podsumować kluczowe informacje o każdym zadaniu, takie jak status, osoba przypisana, zespół i komentarz. Następnie możesz grupować, filtrować i sortować zadania, aby nadać im priorytety.

Wreszcie, szablon zawiera widok mapy myśli w trybie zadań. Węzły i łączniki są wyświetlane w różnych kolorach, wskazując ich statusy. Możesz zmienić kategorie i kolory, aby lepiej dopasować je do swoich potrzeb przepływu pracy projektu . Kliknij dwie strzałki obok tekstu węzła, aby zarządzać wszystkimi szczegółami zadania.

Zauważ, że możesz bez wysiłku stworzyć mapę myśli dla dowolnego innego projektu. Utwórz hierarchię zadań w widoku listy, a następnie dodaj nowy widok mapy myśli i voila - mapa pojawi się magicznie w ciągu kilku sekund. ✨ Pobierz ten szablon

4. Szablon mapy myśli do zarządzania agencją ClickUp

Szablon mapy myśli do zarządzania agencją ClickUp

Zarządzanie agencją jest jak dyrygowanie orkiestrą. Wymaga umiejętności, precyzji, kreatywności i poczucia rytmu, aby występ był harmonijny i dynamiczny.

To Szablon mapy myśli zarządzania agencją od ClickUp pomaga połączyć wszystkie pomysły, zadania i strategie, aby stworzyć symfonię produktywności. 🎶

Podczas gdy poprzednie szablony map myśli są łatwe w użyciu nawet dla najbardziej niedoświadczonych użytkowników, ten jest bardziej zaawansowany i wymaga przyzwyczajenia. Na szczęście szablon zawiera kompleksowy przewodnik, który pomoże ci opanować wszystkie jego funkcje.

Szablon zajmuje całą przestrzeń i składa się z wielu folderów, z których każdy zawiera kilka list i widoków. Foldery obejmują najważniejsze aspekty zarządzania agencją:

CRM : Listy leadów, transakcji, kont i kontaktów

: Listy leadów, transakcji, kont i kontaktów Zakres pracy : Dokumenty określające pracę wykonywaną dla każdego klienta

: Dokumenty określające pracę wykonywaną dla każdego klienta Rozliczenia i fakturowanie : Faktury i lista śledzenia faktur

: Faktury i lista śledzenia faktur PostSale Engagements : Przychodzące zamknięte transakcje, projekty i zarządzanie zasobami

: Przychodzące zamknięte transakcje, projekty i zarządzanie zasobami Projekty dla małych i dużych klientów : Zarządzanie projektami i dokumenty dotyczące spotkań online

: Zarządzanie projektami i dokumenty dotyczące spotkań online Informacje zwrotne od klientów: Formularz opinii i wyniki

Szablon zawiera osiem gotowych automatyzacji w celu usprawnienia przepływu pracy . Można je edytować i tworzyć niestandardowe zautomatyzowane akcje. Pobierz ten szablon

5. Szablon mapy myśli przepływu użytkownika ClickUp

Ten szablon mapowania użytkowników umożliwia tworzenie wizualnych reprezentacji złożonych pomysłów, takich jak przepływy użytkowników, szkielety i diagramy inżynieryjne

Aby stworzyć najlepsze możliwe doświadczenie użytkownika, należy je starannie zaprojektować. Dzięki temu szablonowi Szablon User Flow od ClickUp możesz mapować proces aby zrozumieć, jak to wygląda dla użytkownika. W ten sposób kreatywni specjaliści mogą wychwycić niespójności i luki w logice i naprawić je przed uruchomieniem aplikacji lub strony internetowej.

To zadanie może wydawać się nudne, ale ten szablon mapy myśli wcale taki nie jest. Wykorzystuje on zabawne kształty, kolory i grafikę, aby przekazać różne kroki i elementy, dzięki czemu proces jest znacznie bardziej dynamiczny, aby zaprezentować główną ideę.

W tym szablonie różne kształty reprezentują terminale, działania i punkty decyzyjne. Możesz dodać łączniki, aby wskazać kierunek przepływu i dołączyć zrzuty ekranu, aby pokazać, jak każdy krok wygląda z perspektywy użytkownika. Podobnie jak w przypadku innych szablonów Whiteboard, możesz wstawiać dodatkowe elementy, pracować z różnymi stylami i widokami, aby zapewnić większą wartość. Pobierz ten szablon

6. Szablon mapy myśli ClickUp do śledzenia błędów i problemów

Szablon mapy myśli śledzenia błędów i problemów

Aby upewnić się, że ich produkt działa i dobrze się sprzedaje, programiści muszą stale pracować nad jego doskonaleniem. Ponieważ wiąże się to z dużą ilością informacji, potrzebują sposobu na ich organizację i wizualizację. Tym właśnie jest szablon Szablon śledzenia błędów i problemów ClickUp jest wszystkim!

Jest to potężny narzędzie komunikacji łączące zespoły inżynieryjne, wsparcia i produktowe, a także klientów i innych interesariuszy. Pomaga ograniczyć liczbę przyziemnych i niepotrzebnych spotkań, zapewniając jednocześnie, że wszyscy wykonują prawidłowe kroki związane ze śledzeniem problemów i błędów.

Ten szablon na poziomie folderu zawiera kilka list i widoków:

Przewodnik po szablonach

Lista główna defektów

Zgłoszone błędy

Ograniczenia i obejścia

Dokumenty zespołu (procesy i często zadawane pytania)

W głównym folderze można również znaleźć Formularz zgłaszania błędów. Rozdaj go użytkownikom, aby zebrać opinie. Po wypełnieniu, ClickUp automatycznie przekształci go w zadanie, aby zaoszczędzić czas. Możesz także dodawać automatyzacje i integrować się z ulubionymi narzędziami deweloperskimi, takimi jak GitHub, GitLab i BitBucket.

Utwórz mapę myśli z dowolnej listy, aby zwizualizować czekającą Cię pracę lub zarys raportowania błędów i procesy rozwiązywania. Aby to zrobić, przejdź do listy wyborów i dodaj nowy widok mapy myśli. Wybierz strukturę zadań, aby użyć istniejącej hierarchii i zachować interaktywność mapy. Pobierz ten szablon

7. Szablon mapowania myśli jakości projektu w programie Word przez Template.net

Skorzystaj z szablonu Microsoft Word Project Quality Mind Map od Template.net, aby opracować solidny plan zapewnienia jakości i zapewnić satysfakcję klienta

Jako dostawca produktów lub usług, Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że Twoi klienci otrzymują wartość swoich pieniędzy. To sprawia, że wracają, sprzyja długoterminowej lojalności i wzmacnia Twoją markę. 💪

Najskuteczniejszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest solidny plan zapewnienia jakości projektu. Skorzystaj z szablonu Project Quality Mind-Mapping Session w programie Word od Template.net, aby opracować plan i zwizualizować jego strukturę.

Szablon ma trzy główne gałęzie:

Zarządzanie jakością: Podejście proaktywne, zawiera instrukcje dotyczące zapobiegania problemom i promowania jakości od samego początku Plan zarządzania jakością: Określa strategie i zasoby, które należy wykorzystać w celu zapewnienia jakości Kontrola jakości: Podejście reaktywne, odnosi się do monitorowania i kontroli produktów, usług i procesów oraz wykrywania i rozwiązywania problemów

Aby pobrać ten szablon lub inne przykłady map myśli, musisz zasubskrybować jeden z płatnych planów Template.net. Pobierz ten szablon

8. Szablon mapy myśli krótkiej historii w programie Word przez Template.net

Szablon mapy myśli Microsoft Word Short Story od Template.net to zaufany pomocnik dla każdego autora opowieści

Chociaż krótkie opowiadania są mniej imponujące niż powieści, nadal wymagają ogromnej ilości pracy. W końcu trzeba spakować cały wszechświat kreatywności do małej konstelacji. 🌌

Na szczęście istnieje wiele pomocnych narzędzi, które pomogą ci zorganizować informacje i stworzyć wciągającą historię. Jednym z nich jest szablon Short Story Mind Maps w programie Word od Template.net.

Diagram dzieli się na pięć części, z których każda reprezentuje istotny aspekt opowiadania historii:

Fabuła

Fabuła

Konflikt

Postacie

Temat

Możesz dodać więcej gałęzi, aby zmapować konkretne pomysły. Ten intuicyjny Mapa myśli słów pozwala wizualnie łączyć i rozszerzać elementy opowieści, zapewniając spójną i przekonującą narrację dla celów marketingowych lub innych. Pobierz ten szablon

9. Puste Szablon mapy myśli w Dokumentach Google przez GDoc

Prowadź swój proces myślowy za pomocą szablonu mapy myśli Google Docs Blank Mind Map Template by GDoc

Jeśli planowanie jest dla Ciebie bolączką, wypróbuj ten szablon Szablon pustej mapy myśli w Dokumentach Google od GDoc . Zapewnia solidne, wielofunkcyjne ramy dla strukturyzowania i organizowania pomysłów i planów. 🛠️

Spośród przykładów map myśli na tej liście, ten nie może być prostszy. Postępuj zgodnie z instrukcjami pobierania i uruchom szablon w Dokumentach Google. Wypełniaj go pole po polu, zaznaczaj pola wyboru obok zadań w miarę ich wykonywania i obserwuj, jak wszystko się urzeczywistnia, gdy rejestrujesz więcej pomysłów w dokumencie.

Dzięki ponad 12 węzłom podtematów szablon zapewnia mnóstwo miejsca na pomysły, ale zawsze można go rozszerzyć. Jego minimalistyczny design jest czysty i nie odwraca uwagi od ważnych kwestii. Pobierz ten szablon

10. Szablon mapy myśli do zarządzania projektami w Dokumentach Google przez GDoc

Skorzystaj z tego szablonu mapy myśli do zarządzania projektami Google Docs od GDoc, aby z łatwością obsługiwać dowolny projekt

Początki są często najtrudniejszą częścią zarządzania projektami. Nawet jeśli masz wyjątkowy pomysł, ujęcie go w słowa i zdefiniowanie wykonalnych celów może czasami wydawać się niekończącym się maratonem. 😮‍💨

W tym miejscu z pomocą przychodzi szablon mapy myśli do zarządzania projektami GDoc w Dokumentach Google. Jest to narzędzie do planowania kolejnych kroków każdego projektu i śledzenia wszystkich jego kluczowych aspektów.

Szablon ten jest wstępnie wypełniony, co daje solidną podstawę do pracy przy rozpoczynaniu planowania i umożliwia wstawienie logo marki, aby nadać mu własny charakter. Szablon obejmuje następujące etapy projektu:

Integracja projektu Zarządzanie harmonogramem Zarządzanie kosztami Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie zamówieniami

Zawsze możesz zmodyfikować szablon, aby lepiej pasował do bieżącego projektu lub preferowanego przepływu pracy. Pobierz ten szablon

Co składa się na dobry szablon mapy myśli?

Skuteczna mapa myśli powinna śledzić i umożliwiać wizualizację procesu myślowego. Aby służyć temu celowi, szablon dobry szablon mapy myśli musi:

Mieć przejrzysty układ : Logiczna hierarchia, która zapewnia większą przejrzystość i definiuje główne tematy, podtematy i ich relacje

: Logiczna hierarchia, która zapewnia większą przejrzystość i definiuje główne tematy, podtematy i ich relacje Być dobrze zaprojektowany : Kształty, kolory i inne elementy wizualne sprawiają, że dokument jest bardziej angażujący i estetyczny

: Kształty, kolory i inne elementy wizualne sprawiają, że dokument jest bardziej angażujący i estetyczny Możliwość dostosowania : Szablon musi być dostosowany do różnych zastosowań i celów

: Szablon musi być dostosowany do różnych zastosowań i celów Ułatwiać komunikację: Współpraca w czasie rzeczywistym funkcje, takie jak notatki i komentarze, pomagają w burzy mózgów jako zespół

Wybierz najlepsze szablony map myśli dla swojego projektu

Nie jesteś pewien, który szablon wybrać? Zapoznaj się z krótkim podsumowaniem ich najważniejszych zalet:

Bez względu na cel lub zakres projektu, mapa myśli mapy sprawiają, że złożone koncepcje i procesy stają się bardziej przejrzyste i łatwiejsze w zarządzaniu. Zacznij korzystać z tych szablonów już dziś i zaplanuj swoją drogę do błyskotliwości! 🦸

