10 najlepszych darmowych kreatorów map koncepcyjnych i oprogramowania w 2024 roku

Teams często stają przed wyzwaniami, które stają na drodze ich kreatywności. Wyzwania takie jak brak inspiracji, przeładowanie informacjami i ograniczone perspektywy utrudniają realizację innowacyjnych pomysłów.

Dzięki oprogramowaniu do tworzenia map koncepcyjnych, Teams mogą przełamać bloki kreatywności i znaleźć inspirację poprzez wizualne mapowanie pomysłów i tworzenie połączeń między złożonymi koncepcjami. 🌐

Kreator map koncepcyjnych pomaga poruszać się po zagraconych informacjach i łatwo znajdować ważne spostrzeżenia. Kiedy ludzie mają wspólną przestrzeń do dzielenia się pomysłami, cały zespół wykorzystuje moc zbiorowego myślenia i przenosi idee na nowy poziom .

Jeśli jesteś gotowy, aby rozpocząć proces twórczy, wypróbuj szablon mapy koncepcyjnej ClickUp i odblokuj nowy poziom organizacji i współpracy. Nakreśl zakres projektu , etykiety członków Teams i zostawiaj opinie w czasie rzeczywistym! 🎨

Styl i format map koncepcyjnych w ClickUp

Czym jest kreator map koncepcyjnych?

Kreator map koncepcyjnych to narzędzie programowe, które umożliwia osobom lub teamom wizualne mapowanie pomysłów i połączeń między złożonymi koncepcjami. Pomaga użytkownikom organizować informacje, przeprowadzać burze mózgów i współpracować z innymi w czasie rzeczywistym.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do tworzenia map koncepcyjnych?

Istnieje kilka kluczowych czynników, które liderzy zespołów powinni wziąć pod uwagę przy wyborze kreatora map koncepcyjnych. Dokonanie właściwego wyboru może znacząco wpłynąć na efektywność współpracy, wizualizację pomysłów i ogólne powodzenie projektu! 🏆

Oto kilka najważniejszych funkcji, na które należy zwrócić uwagę:

Opcje niestandardowe do personalizacji wyglądu mapy koncepcyjnej, dodawania wskazówek wizualnych i tworzenia szablonów map koncepcyjnych do wykorzystania w przyszłości

do personalizacji wyglądu mapy koncepcyjnej, dodawania wskazówek wizualnych i tworzenia szablonów map koncepcyjnych do wykorzystania w przyszłości Aplikacje desktopowe i mobilne umożliwiające połączenie z różnych urządzeń i platform, w tym przeglądarek, aplikacji komputerowych i urządzeń mobilnych

umożliwiające połączenie z różnych urządzeń i platform, w tym przeglądarek, aplikacji komputerowych i urządzeń mobilnych Funkcje współpracy do udostępniania i edytowania map koncepcyjnych w czasie rzeczywistym, zostawiania komentarzy i przydzielania zadań członkom zespołu

do udostępniania i edytowania map koncepcyjnych w czasie rzeczywistym, zostawiania komentarzy i przydzielania zadań członkom zespołu Bezpieczeństwo platformy w celu ochrony wrażliwych danych, w tym szyfrowanie danych, kontrola dostępu i regularne tworzenie kopii zapasowych

w celu ochrony wrażliwych danych, w tym szyfrowanie danych, kontrola dostępu i regularne tworzenie kopii zapasowych Integracje umożliwiające połączenie z innymi aplikacjami do pracy, w tymoprogramowanie do zarządzania projektami, narzędziami komunikacyjnymi lub platformami udostępniania plików, dousprawnić cykl pracy i poprawić wydajność

umożliwiające połączenie z innymi aplikacjami do pracy, w tymoprogramowanie do zarządzania projektami, narzędziami komunikacyjnymi lub platformami udostępniania plików, dousprawnić cykl pracy i poprawić wydajność Nowoczesny interfejs umożliwiający dostęp i edycję map koncepcyjnych bez stromej krzywej uczenia się

Mając na uwadze te funkcje, zanurzmy się w najlepsze oprogramowanie do tworzenia map koncepcyjnych, aby wesprzeć kreatywność i produktywność Twojego zespołu proces rozwoju !

10 najlepszych programów do tworzenia map koncepcyjnych w 2024 roku

Łatwo dodawaj węzły, zadania i połączenia do intuicyjnej mapy myśli ClickUp

ClickUp to kompleksowa platforma wydajności z setkami w pełni konfigurowalnych funkcji, które pozwalają zespołom pracować tak, jak chcą. Bez względu na to, jakiego stylu projektu używają członkowie Twojego zespołu, dostępnych jest ponad 15 widoków do wizualizacji pomysłów i zadań, w tym Tablice ClickUp i Mapy myśli .

Te potężne narzędzia do współpracy wizualnej w ramach platformy są zaprojektowane tak, aby cross-functional teams aktualizowane przez cały czas, niezależnie od tego, czy pracujesz w czasie rzeczywistym, czy asynchronicznie. Przenieś planowanie projektu na wyższy poziom, łącząc wiele obiektów za pomocą prostych operacji przeciągania i upuszczania.

Dodaj jeszcze więcej kontekstu do swojego głównego pomysłu lub kluczowych koncepcji, przesyłając obrazy, dodając połączone strony internetowe i tworząc zadania ClickUp, które można śledzić. Co najlepsze, ClickUp umożliwia połączenie z ponad 1000 innych aplikacji, dzięki czemu Teams mają dostęp do swojej pracy z jednego miejsca!

Najlepsze funkcje ClickUp

Sprawdź więcej_ szablony map koncepcyjnych !

Limity ClickUp

Tak wiele potężnych narzędzi do współpracy może stanowić krzywą uczenia się dla niektórych użytkowników

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever Plan

Unlimited Plan : $7 za użytkownika miesięcznie

: $7 za użytkownika miesięcznie Business Plan : $12 za użytkownika miesięcznie

: $12 za użytkownika miesięcznie Enterprise Plan : Kontakt w sprawie cen ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (6,500+ recenzji)

: 4.7/5 (6,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

2. Xmind

przez XmindXMind to oprogramowanie do tworzenia map pojęć dla użytkowników do tworzenia diagramy wizualne swoich myśli, pomysłów i projektów. Oferuje różne typy map, takie jak mapy myśli, diagramy rybiej ości i schematy organizacyjne, zapewniając elastyczność dla różnych przypadków użycia.

Dzięki kompatybilności z systemami Windows i Mac OS, XMind nadaje się zarówno do użytku biznesowego, jak i osobistego. Intuicyjna konstrukcja ułatwia rozpoczęcie pracy i tworzenie wizualizacji. Niestandardowe opcje udostępniania, hiperlinki i tryb prezentacji oferują dodatkową elastyczność w łączeniu fraz i udostępnianiu informacji!

Najlepsze funkcje Xmind

Wsparcie formatów obejmuje PNG, PDF, SVG, Markdown, Word, Excel, PowerPoint (dla trybu prezentacji) i inne

Widok mapy umożliwiający dostosowanie formatu do celów wyświetlania i widoku

Tabela drzewiasta do prezentacji tematów za pomocą zagnieżdżonych prostokątów

Inteligentny motyw kolorystyczny zapewniający spójny wygląd i działanie

Załączniki notatek audio na mapie koncepcyjnej

Limity Xmind

Minimalna liczba artykułów w Centrum pomocy, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów

Brak funkcji zarządzania projektami lub zadaniami

Ceny Xmind

Skontaktuj się z Xmind, aby uzyskać szczegółowe informacje o cenach

Oceny i recenzje Xmind

G2 : 4.4/5 (40+ recenzji)

: 4.4/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (90+ recenzji)

Poznaj różnice między a_ mapą myśli a mapą koncepcyjną !

3. GitMind

przez GitMind GitMind to łatwe w użyciu oprogramowanie do tworzenia map koncepcyjnych. Dzięki interfejsowi "przeciągnij i upuść" można szybko dodawać pola, strzałki, obrazy i teksty do diagramów. Oprogramowanie oferuje zaawansowane funkcje, takie jak obrysowywanie, niestandardowe kształty, udostępnianie edycji, komentowanie i eksportowanie.

Umożliwia współpracę z wieloma użytkownikami w czasie rzeczywistym i integrację z aplikacjami takimi jak Slack i Google Drive w celu zapewnienia płynnej komunikacji. GitMind dostarcza szablony dla różnych typów map koncepcyjnych, ułatwiając rozpoczęcie pracy. Oferuje również opcje niestandardowe z motywami, ikonami i obrazami, aby nadać mapom przejrzystości!

Najlepsze funkcje GitMind

Malarz formatów do kopiowania wszystkich formatów pierwszego węzła do drugiego węzła

Globalne wyszukiwanie w celu znalezienia mapy koncepcji lub mapy myśli według słów kluczowych

Relacje do połączenia dwóch węzłów na mapie koncepcyjnej

Generator map koncepcyjnych z trybem konspektu

Galeria szablonów do szybkiego tworzenia nowych pomysłów

Limity GitMind

Brak narzędzi do zarządzania projektami

Skalowalność jest ograniczona dla większych Teams

Ceny GitMind

Skontaktuj się z GitMind, aby uzyskać szczegółowe informacje o cenach

Oceny i recenzje GitMind

G2 : 4.8/5 (3 recenzje)

: 4.8/5 (3 recenzje) Capterra: 4.7/5 (5+ recenzji)

4. Canva

przez Canva Canva to darmowe oprogramowanie graficzne online do tworzenia oszałamiających wizualizacji i projektów, w tym map koncepcyjnych. Dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi typu "przeciągnij i upuść" oraz potężnym narzędziom do projektowania, każdy może stworzyć diagramy gotowe do prezentacji . Uaktualnienie do płatnych planów odblokowuje w pełni zaopatrzoną bibliotekę obrazów, ilustracji i czcionek do niestandardowych projektów.

Dzięki szerokiemu zakresowi szablonów i opcji udostępniania, możesz łatwo dzielić się swoją pracą z innymi. Wygeneruj unikalny URL do udostępniania konkretnym osobom lub bezpośrednio opublikuj swoją pracę na platformach społecznościowych!

Najlepsze funkcje Canva

Wzmacniacz obrazu do korygowania ciemnych, rozmytych i przesyconych zdjęć

Rejestrator wideo online pomagający wyjaśnić złożone koncepcje

Projekty siatki dla zdjęć i innych elementów projektu

Dynamiczne przesyłanie wiadomości za pomocą animacji tekstu

Konwerter plików PDF na PPT

Limity Canva

Pobieranie wielu plików jest automatycznie kompresowane do pliku zip

Nieodpowiednie dla osób prywatnych lub małych i średnich firm (sprawdź teAlternatywy dla Canva)

Cennik Canva

Canva Free

Canva Pro : 119,99 USD/rok dla jednej osoby

: 119,99 USD/rok dla jednej osoby Canva for Teams: 149,90 USD/rok łącznie dla pierwszych pięciu osób

Oceny i recenzje Canva

G2 : 4.7/5 (4,000+ recenzji)

: 4.7/5 (4,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (11 170+ recenzji)

5. Freeplane

przez Freeplane Freeplane to darmowa i open-source'owa platforma do tworzenia map pojęć. Dzięki Freeplane użytkownicy mogą wizualnie połączyć koncepcje za pomocą wielu linii i zilustrować relacje, a także hierarchie między nimi.

Niezależnie od tego, czy jest używany do osobistych projektów, celów edukacyjnych czy profesjonalnej współpracy, Freeplane zapewnia przestrzeń do skutecznego mapowania koncepcji i wizualnej organizacji informacji.

Najlepsze funkcje Freeplane

Dodatki rozszerzające i niestandardowe oprogramowanie

Stylizacja warunkowa do identyfikacji kluczowych pojęć

Motywy trybu jasnego i ciemnego

Mała biblioteka szablonów

Sprawdzanie pisowni

Limity Freeplane

Brak funkcji współpracy dla zespołów w celu zbadania różnych przykładów map koncepcyjnych

Przestarzały interfejs w porównaniu do innych programów do tworzenia map koncepcyjnych

Ceny Freeplane

Freeplane jest darmowy w użyciu

Freeplane oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. TheBrain

przez TheBrain TheBrain to oprogramowanie do tworzenia map koncepcyjnych, pomagające użytkownikom organizować swoje myśli i pomysły. Dzięki interaktywnemu formatowi mapy myśli, każdy może wizualnie uporządkować informacje do nauki, planowanie strategiczne i rozwiązywanie problemów.

Użytkownicy mogą ulepszać swoje mapy, dodając zdjęcia, wideo, dokumenty i połączone do każdego węzła. A dzięki wygodnej synchronizacji można uzyskać dostęp do sesja burzy mózgów i zadania do wykonania z pulpitu, przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego!

Najlepsze funkcje TheBrain

Wsparcie dla pulpitów, urządzeń mobilnych i przeglądarek

Połączone tematy w celu znalezienia powiązanych informacji

Etykiety dokumentów ze wskaźnikami priorytetów

Załączniki wydarzeń i przypomnień

Widoki konspektu i mapy myśli

Limity TheBrain

Brak skalowalności do tworzenia potężnych szablonów map koncepcyjnych

Brak narzędzi do współpracy dla Teams

Ceny TheBrain

Free Edition

Tylko licencja : 219 USD jednorazowej opłaty

: 219 USD jednorazowej opłaty Licencja i usługa : 299 USD za pierwszy rok, odnowienie po 159 USD rocznie

: 299 USD za pierwszy rok, odnowienie po 159 USD rocznie Tylko usługa: 16 USD miesięcznie

Oceny i recenzje TheBrain

G2 : 4.6/5 (4 recenzje)

: 4.6/5 (4 recenzje) Capterra: 4/5 (3 recenzje)

7. Mind42

przez Mind42 Mind42 to darmowy kreator map koncepcyjnych do tworzenia dowolnego rodzaju diagramów wizualnych. Jego interfejs typu "przeciągnij i upuść" pozwala na połączenie pomysłów i ich wizualną organizację. Dzięki konfigurowalnym szablonom i ikonom można tworzyć profesjonalnie wyglądające mapy koncepcyjne.

Aby współpracować nad nowymi pomysłami, masz możliwość zaproszenia innych osób do widoku mapy lub wprowadzania w niej zmian. Pozwala to na płynną wymianę myśli i wkład członków zespołu lub współpracowników!

Najlepsze funkcje Mind42

Rozwijana lista redaktorów umożliwiająca rozwinięcie pytania głównego lub głównego tematu

Statystyki dla opublikowanych map myśli

Współpraca w czasie rzeczywistym

Skróty klawiaturowe

Automatyczne zapisywanie

Limity Mind42

Wsparcie dla reklam

Węzły są układane automatycznie

Ceny Mind42

Mind42 jest Free do użycia

Mind42 oceny i recenzje

G2 : 3.4/5 (10+ recenzji)

: 3.4/5 (10+ recenzji) Capterra: N/A

8. MindGenius

przez MindGenius MindGenius to oprogramowanie do tworzenia map koncepcyjnych z narzędziami do współpracy, funkcjami zarządzania zadaniami i możliwościami tworzenia osi czasu. Umożliwia dzielenie się złożonymi informacjami, organizowanie pomysłów, udostępnianie koncepcji zespołom i planowanie zadań.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownicy mogą bez wysiłku tworzyć mapy koncepcyjne wypełnione tekstem, obrazami i konfigurowalnymi właściwościami. Ustanawiając jasne ramy priorytetów, Teams mogą pracować wydajniej i szybciej osiągać swoje cele.

Najlepsze funkcje MindGenius

@Chat do rozmowy z członkami zespołu wewnątrz mapy koncepcyjnej

Niestandardowe tła dla dowolnego tematu

Integracja z MS Teams do organizowania koncepcji

Narzędzia do zarządzania zadaniami do śledzenia obciążenia pracą

Widoki mapy myśli i osi czasu

Limity MindGenius

Drogie plany w porównaniu do innych programów do tworzenia map koncepcyjnych

Nie nadaje się do międzyfunkcyjnych zadań lub projektów

Ceny MindGenius

Subskrypcja : 13,33 USD za licencję miesięcznie

: 13,33 USD za licencję miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z MindGenius, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje MindGenius

G2 : 4.7/5 (15+ recenzji)

: 4.7/5 (15+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (15+ recenzji)

9. Creately

przez Creately Creately to intuicyjne oprogramowanie do tworzenia map koncepcyjnych, które ułatwia wizualizację złożonych pomysłów i koncepcji. Dzięki Creately użytkownicy mogą tworzyć profesjonalnie wyglądające mapy myśli, diagramy UML, schematy organizacyjne, schematy blokowe i diagramy sieciowe, bez konieczności posiadania jakiejkolwiek wiedzy technicznej.

Narzędzie posiada łatwy w użyciu interfejs i bibliotekę profesjonalnie zaprojektowanych elementów map koncepcyjnych, które ułatwiają rozpoczęcie pracy. Pełni również funkcję potężnych narzędzi do współpracy, dzięki czemu użytkownicy mogą udostępniać swoje diagramy innym osobom w czasie rzeczywistym w celu uzyskania opinii, edycji i nie tylko.

Najlepsze funkcje Creately

Kursory tekstu i wskaźniki myszy w czasie rzeczywistym

Zadania i funkcje komentowania

Wsparcie dla rysowania odręcznego i znaczników

ponad 8 000 profesjonalnych szablonów

Historia zmian każdego elementu

Limity Creately

Limit miejsca w planach podstawowych

Niestandardowe szablony są funkcją płatną

Ceny Creately

Free wersja

Starter : 8 USD za użytkownika miesięcznie

: 8 USD za użytkownika miesięcznie Business : $149 miesięcznie

: $149 miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z Creately, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje Creately

G2 : 4.3/5 (520+ recenzji)

: 4.3/5 (520+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (160+ recenzji)

10. InVision

przez InVision InVision to oprogramowanie do tworzenia map koncepcyjnych, umożliwiające użytkownikom tworzenie wizualnych reprezentacji pomysłów i koncepcji. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi "przeciągnij i upuść" umożliwia użytkownikom tworzenie atrakcyjnych wizualnie i informacyjnych map, które są zarówno estetyczne, jak i łatwe do interpretacji.

Oferuje również szereg funkcji, które ułatwiają udostępnianie map, współpracę nad projektami i publikowanie ich online. InVision udostępnia nawet darmowe szablony na początek, pozwalając dostawcom uczyć się we własnym tempie. Dzięki swoim potężnym możliwościom, InVision jest doskonałym narzędziem dla każdego, kto chce szybko tworzyć mapy koncepcyjne.

Najlepsze funkcje InVision

Historia wersji umożliwiająca widok i powrót do automatycznie zapisanych wersji

Integracja z Adobe XD, Zoom, Figma i nie tylko

Niestandardowe szablony do tworzenia map koncepcyjnych

Specjalistyczne role administratorów

Uprawnienia dla gości

Limity InVision

Brak funkcji dotworzenie schematu blokowego lubmapa strony dla prototypu* Brak możliwości zarządzania zespołem i obciążenia pracą

InVision pricing

Wersja Free

Pro : $4/miesiąc za aktywnego użytkownika

: $4/miesiąc za aktywnego użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z InVision, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny i recenzje InVision

G2 : 4.4/5 (670+ recenzji)

: 4.4/5 (670+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (720+ recenzji)

Rozpocznij tworzenie map projektów za pomocą Concept Map Maker

Dzięki setkom konfigurowalnych funkcji ClickUp możesz spersonalizować platformę, aby rozwijała się wraz z Twoim zespołem. Od pustego płótna po dynamiczną mapę koncepcyjną, ClickUp Whiteboards usprawnia cykl pracy i organizację wizualną, czyniąc pracę łatwiejszą i przyjemniejszą dla Teams! 🤩

Odkryj, jak ClickUp może zmienić Twoje podejście do tworzenia map koncepcyjnych i zarządzania projektami. Rozpocznij bezpłatny obszar roboczy ClickUp już dziś!