11 Szablony i techniki burzy mózgów

Burza mózgów wydaje się być łatwa, prawda? Wszystko, co musisz zrobić, to rzucić kilka pomysłów i zobaczyć, co się trzyma. Ale czasami, dodanie odrobiny struktury do swojego burzy mózgów może pomóc w planowaniu projektu i współpraca zespołowa .

Szablon burzy mózgów pomaga Tobie i członkom Twojego zespołu pozostać na dobrej drodze i zachować pisemny zapis wszelkich błyskotliwych pomysłów, na które wpadliście.💡

Odłóż więc na bok karteczki samoprzylepne i zapoznaj się z naszą kolekcją 11 darmowych szablonów burzy mózgów w Word, Google Docs i ClickUp.

Co to jest szablon burzy mózgów?

Szablon burzy mózgów to dokument, który pomaga generować pomysły, robić notatki i wspierać pracę zespołową podczas sesji burzy mózgów. Może również pomóc w ustalaniu priorytetów pomysłów, tak aby w pierwszej kolejności skupić się na najważniejszych rzeczach.

Szablon burzy mózgów może mieć formę schematu blokowego, mapy myśli , tablica cyfrowa lub dowolna liczba innych formatów w zależności od przypadku użycia. Po znalezieniu techniki burzy mózgów, którą lubisz, możesz dostosować ją do swojego przepływu pracy.

Szablon burzy mózgów powinien zawierać dużo pustego miejsca na zapisywanie rzeczy, ale nie powinien być pustą tablicą. Kolory, kształty i symbole mogą pomóc uporządkować pomysły i zobaczyć, jak wszystkie do siebie pasują. 🛠️

Co składa się na dobry szablon do burzy mózgów?

Dobry szablon do burzy mózgów koncentruje się na konkretnym technice burzy mózgów . W końcu wymyślanie pomysłów na nowy produkt wymaga innego zestawu narzędzi technik kreatywnego myślenia niż rozwiązywanie problemów technicznych lub prowadzenie sprint projektowy .

Wspólna burza mózgów i techniki tworzenia pomysłów obejmują:

Brainwriting: Zamiast wykrzykiwania pomysłów i zapisywania ich przez moderatora, ta technika kreatywnego myślenia polega na przekazywaniu dokumentu papierowego lub cyfrowego i zapisywaniu przez każdego członka zespołu własnych pomysłów - w tym pomysłów, którymi mogliby się wstydzić podzielić na głos przed całym zespołem.

Zamiast wykrzykiwania pomysłów i zapisywania ich przez moderatora, ta technika kreatywnego myślenia polega na przekazywaniu dokumentu papierowego lub cyfrowego i zapisywaniu przez każdego członka zespołu własnych pomysłów - w tym pomysłów, którymi mogliby się wstydzić podzielić na głos przed całym zespołem. **Round robin: Technika kreatywna round-robin jest podobna do brainwritingu, z tym wyjątkiem, że za każdym razem, gdy dokument jest przekazywany, kolejny członek zespołu dodaje swoją opinię, co daje szereg różnych perspektyw. 👀

Szalone ósemki: Szablon szalonych ósemek wykorzystuje technikę burzy mózgów z ośmioma kwadratami, które członkowie zespołu wypełniają jeden po drugim. Na każdy kwadrat przypada tylko jedna minuta, co zachęca do szybkiego myślenia i tworzenia koncepcji w ramach ośmiu miejsc na pomysły.

Szablon szalonych ósemek wykorzystuje technikę burzy mózgów z ośmioma kwadratami, które członkowie zespołu wypełniają jeden po drugim. Na każdy kwadrat przypada tylko jedna minuta, co zachęca do szybkiego myślenia i tworzenia koncepcji w ramach ośmiu miejsc na pomysły. Odwrócona burza mózgów: Odwrócona burza mózgów odwraca scenariusz. Zamiast próbować wymyślać świetne pomysły, rozważ rzeczy, które pogorszyłyby sytuację. Może to pomóczidentyfikować pierwotną przyczynę kłopotliwego problemu.

Sesje burzy mózgów polegają na współpracy wizualnej, więc używaj szablonów, które można łatwo dostosować i które oferują integrację z innymi aplikacjami narzędziami do zarządzania projektami i oprogramowanie do burzy mózgów . W przypadku zespołu zdalnego warto skorzystać z oprogramowania szablon wirtualnej tablicy lub mapa pojęć którą członkowie zespołu mogą edytować w czasie rzeczywistym.

Kiedy używasz techniki burzy mózgów, która jest zgodna z Twoimi celami, możesz spodziewać się bardziej produktywnej i udanej sesji burzy mózgów.

11 szablonów burzy mózgów do wykorzystania w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy musisz skupić się na rozwiązywaniu problemów, generowaniu pomysłów, czy myśleniu w szerszej perspektywie, te 11 szablonów na rok 2024 pomoże ci włączyć myślenie w zespole, abyś mógł pozostać na dobrej drodze.

1. Szablon burzy mózgów ClickUp

Szablon burzy mózgów ClickUp

To Szablon burzy mózgów ClickUp stawia na strukturę i organizację. Zawiera sześć niestandardowych pól, w tym "Opis problemu", "Zasoby" i "Zwycięskie rozwiązanie", dzięki czemu możesz śledzić, który główny pomysł należy do której kategorii.

Możesz także wybierać spośród sześciu różnych typów widoków, w tym osi czasu, działu i priorytetów, dzięki czemu nadaje się do szerokiej gamy projektów, aby obsłużyć jak najwięcej pomysłów.

Jest to szablon przyjazny dla początkujących, który obsługuje automatyzację podczas tworzenia nowego zadania, publikowania komentarza lub ustawiania niestandardowego pola - dzięki czemu każdy ma pełny obraz sytuacji. Pobierz ten szablon

2. Szablon burzy mózgów ClickUp

Szablon burzy mózgów ClickUp

Szablon Szablon burzy mózgów ClickUp to prosty i nieskomplikowany szablon do zbierania nowych pomysłów od członków zespołu i innych interesariuszy. Można go używać w marketingu, operacjach, zarządzaniu projektami i nie tylko, aby szybko generować pomysły.

Po prostu udostępnij szablon swojemu zespołowi i zobacz, jakie kreatywne pomysły wymyślą. Szablon ten zachęci członków zespołu do zdefiniowania swoich najlepszych pomysłów za pomocą Kryteria SMART i ma miejsce na bardziej szczegółowe opisanie dużych pomysłów. Pobierz ten szablon

3. Szablon retrospektywnej burzy mózgów ClickUp Sprint

Szablon retrospektywnej burzy mózgów ClickUp Sprint

Szablon Szablon retrospektywnej burzy mózgów ClickUp Sprint to pośredni szablon burzy mózgów, który jest kompatybilny z ClickUp funkcja wirtualnej tablicy . Jest przeznaczona do użytku po sprincie projektowym, dzięki czemu można określić, co poszło dobrze, a co nie.

Szablon ten zawiera kolumny oznaczone kolorami, aby oddzielić elementy działań, cele retrospektywne i inne kategorie, a także zawiera jasne instrukcje, jak z niego korzystać.

Jest to świetne rozwiązanie dla startupów, zwinnych zespołów i innych organizacji, które chcą poprawić swoje podejście do zarządzania projektami dokumentacja projektu . Pobierz ten szablon

4. Szablon tablicy ClickUp 5 powodów

Szablon tablicy ClickUp 5 Whys

Szablon Szablon tablicy ClickUp 5 Whys to szablon do burzy mózgów dla początkujących, którego celem jest rozwiązywanie problemów. Poprzez wielokrotne odpowiadanie na pytanie "Dlaczego?" dotyczące każdego problemu, będziesz w stanie poruszać się po wykresie, aż dotrzesz do jego głównej przyczyny.

To szablon 5 Why zawiera funkcję Whiteboard ClickUp, dzięki czemu świetnie nadaje się dla zdalnych zespołów, webinarów i wirtualnych sesji burzy mózgów w celu generowania najlepszych pomysłów.

Użyj szablonów takich jak ten, aby dotrzeć do sedna problemów, których nie można rozwiązać za pomocą innej typowej techniki burzy mózgów. Pobierz ten szablon

5. Szablon burzy mózgów ClickUp Squad

Szablon burzy mózgów ClickUp Squad

Szablon Szablon burzy mózgów ClickUp Squad pomaga śledzić pomysły poszczególnych członków zespołu, co jest świetnym rozwiązaniem, jeśli zarządzasz zespołem zdalnym. Zawiera kategorie takie jak Zdrowie zespołu, Rytm zespołu i Konsensus zespołu, dzięki czemu można zobaczyć, jak te pomysły pasują do ogólnych celów zespołu.

Szablony takie jak ten można wykorzystać podczas spotkań zespołu związanych ze sprzedażą, projektami kreatywnymi i projektowymi, realizacja projektu i nie tylko. Pobierz ten szablon

6. Szablon biznesowej burzy mózgów ClickUp

Szablon biznesowej burzy mózgów ClickUp

Szablon Szablon biznesowej burzy mózgów ClickUp to zabawny i atrakcyjny szablon do współpracy wizualnej, który koncentruje się na czterech głównych obszarach:

To, co kochasz

Co wiesz

Czego potrzebuje świat

Za co ludzie zapłacą

Każdy członek zespołu może zapisać swoje pomysły w każdej kategorii, pomagając zidentyfikować mocne strony zespołu, obszary zainteresowań i nowe pomysły biznesowe dzięki tej kreatywnej burzy mózgów. Pobierz ten szablon

7. Szablon do zarządzania pomysłami ClickUp Innovation

Szablon do zarządzania pomysłami ClickUp Innovation

Użyj szablonu Szablon zarządzania pomysłami ClickUp Innovation do śledzenia pomysłów na projekty na różnych etapach rozwoju poprzez sortowanie ich w sześciu głównych kolumnach:

Zatwierdzone

Ocena

Nowy pomysł

Wstrzymany

Odrzucony

Badania

Każdy pomysł ma osiem niestandardowych pól, w których można podać szczegóły, takie jak typ pomysłu, koszt, łatwość wdrożenia i wpływ. Można to wykorzystać do działań związanych z myśleniem projektowym lub do tworzenia procesu aby wprowadzić koncepcje w życie.

Sortuj pomysły na projekty według statusu, daty uruchomienia i innych typów widoków, aby mieć oko na ich postęp i obserwować ich rozwój. 🌻 Pobierz ten szablon

8. Szablon mapowania projektu ClickUp

Szablon mapowania projektu ClickUp

Szablon Szablon mapowania projektu ClickUp to rodzaj mapowania myśli, który jest przydatny na wczesnym etapie projektu etapach projektu gdy trzeba zobaczyć, jak cały proces pasuje do siebie.

Możesz podzielić elementy projektu na kategorie, takie jak Rezultaty, Metryki i Operacje, a także użyć statusów, takich jak Anulowane, Ukończone lub W toku, aby określić, które zadania należy traktować priorytetowo w procesie, a które zostały już wykonane.

Pomysły są połączone ze sobą kolorowymi liniami, dzięki czemu można pokazać, jak wszystko jest ze sobą połączone w naturalny sposób. Użyj tego szablonu burzy mózgów wraz z szablonem mapa drogowa projektu aby rozpocząć nowy projekt i znaleźć się na tej samej stronie z innymi interesariuszami i uczestnikami. Pobierz ten szablon Bonus: Szablony map bąbelkowych do wizualizacji i burzy mózgów

Szablon diagramu pokrewieństwa ClickUp

Szablon diagramu pokrewieństwa ClickUp oferuje ustrukturyzowane podejście do organizowania pomysłów i spostrzeżeń, ułatwiając pogłębione dyskusje i sesje burzy mózgów.

Wraz z funkcją Whiteboard w ClickUp, zespoły mogą wizualizować powiązania, kategoryzować myśli i skutecznie ustalać priorytety działań, a wszystko to w czasie rzeczywistym. Ta solidna kombinacja jest szczególnie skuteczna dla zdalnych zespołów, które chcą zaangażować się we wspólne rozwiązywanie problemów i generowanie pomysłów, zapewniając, że wszystkie głosy zostaną wysłuchane, a pomysły zostaną dokładnie zbadane. Pobierz ten szablon

10. Szablon burzy mózgów Google Docs Mind Map by GDOC

Via GDOC

Szablon Google Docs Mind Map Brainstorm od GDOC ma "minimalistyczny" układ, którego można użyć do poprowadzenia sesji burzy mózgów. Ten format pomaga wszystkim w myśleniu, aby stworzyć koncepcje z sesji burzy mózgów.

Obejmuje kroki takie jak "Znajdź pomysł" i "Zarządzaj tematami" - choć może być potrzebne dodatkowe miejsce, aby opisać swoje pomysły bardziej szczegółowo i rozwiązać bardziej dogłębne koncepcje.

Ponieważ jest on zbudowany w Dokumentach Google, Ty lub dowolni uczestnicy możecie dostosować rozmiar, kształt, czcionki i inne cechy, a także wyeksportować go do użytku w PowerPoint i Keynote. Jest to świetne rozwiązanie dla zespołów pracujących w G Suite w celu generowania pomysłów. Pobierz ten szablon

11. Szablon Microsoft Word Simple Business Mind Map by Template.net

Via Template.net

Ten szablon Microsoft Word Simple Business Szablon mapy myśli template.net jest przeznaczony dla firm, z podpowiedziami takimi jak finanse, produkt oraz sprzedaż i marketing.

Każda szeroka kategoria zawiera podtematy, które można wykorzystać do burzy mózgów na temat pomysłów na finansowanie, biznesplanów, marketingu cyfrowego i nie tylko.

Ten szablon nie jest przeznaczony tylko dla programu Microsoft Word. Można go również pobrać w formacie PowerPoint, Google Docs, Apple Pages lub PDF, aby wykorzystać go podczas następnej sesji burzy mózgów i pobudzić kreatywność. Pobierz ten szablon

Techniki i przykłady dla sesji burzy mózgów

Techniki burzy mózgów to świetny sposób na wydobycie z zespołu najlepszych pomysłów i pomoc w nieszablonowym myśleniu. Dzięki zaawansowanym funkcjom ClickUp możesz wykorzystać te szablony podczas następnej sesji burzy mózgów!

Generowanie pomysłów z AI

Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje sposób, w jaki zespoły przeprowadzają burze mózgów, oferując wyjątkowe korzyści, takie jak natychmiastowa analiza danych, rozpoznawanie wzorców i generowanie innowacyjnych pomysłów w oparciu o ogromne repozytoria informacji.

Wykorzystując sztuczną inteligencję, zespoły mogą przezwyciężyć typowe przeszkody związane z burzą mózgów, takie jak blokady twórcze i myślenie grupowe, umożliwiając bardziej zróżnicowaną i wszechstronną eksplorację pomysłów. Narzędzia AI mogą sugerować nowe perspektywy i rozwiązania, których ludzcy uczestnicy mogliby nie wziąć pod uwagę, tworząc bardziej kreatywną i produktywną sesję burzy mózgów. ClickUp Brain asystent AI ClickUp pomaga zespołom w generowaniu pomysłów, dostarczając wnikliwych sugestii opartych na danych projektowych i pomagając w ustalaniu priorytetów zadań, co czyni go nieocenionym narzędziem podczas każdej sesji burzy mózgów.

Lepsza burza mózgów dzięki asystentowi AI ClickUp

Organizuj pomysły za pomocą map myśli

Mapy myśli to doskonały sposób na wizualne organizowanie i łączenie pomysłów. Użyj ClickUp Mind Maps aby stworzyć wizualną reprezentację sesji burzy mózgów. Możesz przeciągać i upuszczać węzły, dodawać opisy, a nawet generować nowe zadania bezpośrednio z mapy.

Twórz mapy myśli w ClickUp, aby podzielić główne pomysły

Używaj tablic do pisania w mózgu Tablica ClickUp pozwala zespołom na wirtualną burzę mózgów, tak jak w tradycyjnej sali konferencyjnej. To wizualne narzędzie do współpracy zachęca do swobodnego przepływu pomysłów i oferuje szybszy sposób wizualizacji połączeń między koncepcjami.

Burza mózgów, opracowywanie strategii lub mapowanie przepływów pracy dzięki wizualnym tablicom ClickUp do współpracy

Odkrywaj nowe pomysły dzięki tym darmowym szablonom burzy mózgów

Kreatywne wymyślanie nowych pomysłów to tylko część procesu. Najlepsze szablony do burzy mózgów to narzędzia organizacyjne które pomagają tobie lub twoim perspektywom rozwijać nowe pomysły i zapisywać je. W ten sposób możesz wrócić do nich później i śledzić swoje postępy.

Możesz wykorzystać te szablony do rozwiązywania problemów, wspierania współpracy lub po prostu zapisywania wszystkich swoich pomysłów dotyczących konkretnego projektu.

Wypróbuj jeden z powyższych 11 darmowych szablonów lub odwiedź stronę Centrum szablonów ClickUp aby uzyskać jeszcze więcej rozwiązań.