11 skutecznych technik i metod tworzenia pomysłów dla zespołu (z szablonami!)

Pamiętasz ten odcinek SpongeBoba, w którym musi napisać 500 słów na temat tego, czego nie robić na światłach stopu i kończy się na tym, że spędza godziny na robieniu czegokolwiek innego, ponieważ nie może wymyślić, co napisać?

TBH, techniki tworzenia pomysłów i ogólny proces mogą czasami sprawiać takie wrażenie, zwłaszcza gdy presja na ciągłe tworzenie świeżych pomysłów jest tak realna. Aby pozostać na szczycie trendów branżowych - i wyprzedzić konkurencję - firmy dążą do utrzymania niekończącego się dopływu nowych, innowacyjnych pomysłów. Nie jest to jednak tak łatwe, jak mogłoby się wydawać...😅

Wymyślenie kolejnej wielkiej rzeczy to ciężka praca, a do jej wykonania potrzeba czegoś więcej niż trzygodzinnego bloku w kalendarzu i otwartej sali konferencyjnej. Strategia i ostrożność planowanie stoją za każdym powodzeniem sesji burzy mózgów. Dlaczego?

Ponieważ rozwijanie unikalnych i atrakcyjnych rynkowo pomysłów wymaga dobrze zorganizowanego podejścia, odpowiednio zaprojektowanych ćwiczeń i właściwych zasobów.

Ku twojemu zaskoczeniu (i radości), nie musisz identyfikować się jako osoba kreatywna, aby wymyślać kreatywne pomysły. Rozwój pomysłów to coś więcej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Bardzo niewiele z nich sprowadza się do osobistego instynktu lub przeczuć.

Udane sesje ideacji są skuteczne i przyjemne, a każda sesja udostępnia pewne wyraźne podobieństwa. Podążaj za nami, aby dowiedzieć się wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby ułatwić sobie własne sesje ideacji - osobiście lub z domu - w tym czym jest ideacja, jej 11 najlepszych technik i nasze ulubione pomocne szablony . 🤓

Czym są techniki tworzenia pomysłów?

Ideacja to proces formułowania pomysłów lub koncepcji - jest źródłem nowych pomysłów. Ma to mnóstwo zalet, w zakresie od szybszego, bardziej elastycznego rozwiązywania problemów do wspieranie wspólnoty w Teams . Ponadto zapobiega to stagnacji.

Uczynienie z ideacji swojej misji zwiększa wydajność, stymuluje i zachęca zespół oraz pomaga lepiej zrozumieć, w jakim kierunku powinna podążać firma Cele SMART . 💜

Pomysłowość jest kluczem do powodzenia firmy i wyższe ogólne wskaźniki ideacji są połączone ze zwiększonymi przychodami! Sprowadza się to do kultury pracy: stwórz ciągłe doskonalenie kultura, aby ostatecznie wymyślić lepsze rozwiązania i uczynić zarządzanie nimi najwyższym priorytetem.

Jedną z największych przeszkód w wymyślaniu nowych pomysłów jest po prostu stworzenie bezpiecznej przestrzeni do ich udostępniania. Strach przed negatywną informacją zwrotną i nierówne hierarchie przywództwa powodują, że członkowie zespołu czują się niekomfortowo lub wahają się podczas takich sesji. A presja wywierana na Teams przez przełożonych w celu rozwiązania wyzwań nie sprawi, że w magiczny sposób pojawią się właściwe pomysły.

Co więcej, jako lider chcesz mieć pewność, że zespół czuje się na tyle komfortowo, by dzielić się pomysłami przez cały czas - a nie tylko wtedy, gdy mówi o tym kalendarz. Rozwiązaniem jest utrzymanie pozytywnego środowiska zawodowego wokół udostępniania nowych pomysłów, zachęcania do przekazywania informacji zwrotnych, słuchania i wsparcia.

Nie jesteś sam w dążeniu do tego celu. Dlatego też mamy 10 sprawdzonych technik ideacji, które pozwolą ci na przepływ kreatywnych soków na drodze do powodzenia ideacji!

11 technik i strategii ideacji dla Twojego teamu

Rozważmy następujący scenariusz: siedzisz w nieco chłodnej sali konferencyjnej, robisz notatki, wpatrujesz się w tablicę i słuchasz koncepcji rzucanych przez twoich kolegów. Czas mija, kilka pomysłów zostaje wybranych do realizacji w przyszłym tygodniu, a spotkanie zostaje zamknięte. Ale co by było, gdyby istniało bardziej praktyczne podejście do generowania świeżych, praktycznych pomysłów?

Kiedy burza mózgów została wprowadzona po raz pierwszy w 1953 roku i opierała się na czterech podstawowych zasadach:

Generowanie znacznej liczby pomysłów Unikać krytyki Zachęcaj do dzikich pomysłów Rozwijaj nawzajem swoje koncepcje

Jednak w ostatnich dziesięcioleciach postęp technologiczny podpowiedział specjalistom ds. innowacji i kreatywności, aby opowiedzieli się za bardziej systematycznym podejściem do generowania, udoskonalania i realizacji pomysłów - przy jednoczesnym zachowaniu tych podstawowych zasad.

W wyniku tego mamy teraz zorganizowaną ideację, AKA: specjalistyczne działania, metody i modele rozwijania pomysłów i przyspieszania rozwoju firmy. I staje się ona coraz bardziej popularna.

Od budowania podejścia marketingowego po reorganizację produktu, to systematyczne podejście do ideacji pomaga teamom w różnych branżach uporać się z niemal każdym problemem. Oto kilka technik burzy mózgów opartej na pracy zespołowej, które sprawią, że sesje ideacji będą bardziej angażujące i skuteczne:

1. AI dla ideacji

AI może być wykorzystywana jako technika ideacji poprzez generowanie nowych pomysłów w oparciu o duże ilości danych i identyfikowanie wzorców i skojarzeń, których ludzie mogą nie rozpoznać. ClickUp AI może pomóc w procesie tworzenia pomysłów, wykorzystując algorytmy uczenia maszynowego do analizy danych i dostarczania spostrzeżeń, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji . Oto kilka konkretnych sposobów, w jakie ClickUp AI może pomóc w tworzeniu pomysłów:

Generowanie pomysłów: ClickUp AI może analizować dane w celu generowania nowych pomysłów i koncepcji w oparciu o wzorce i skojarzenia, których ludzie mogą nie rozpoznać. Wydobywając dane z projektów, zadań i działań Twojego zespołu, ClickUp AI może zasugerować nowe podejścia lub rozwiązania, które mogły zostać przeoczone. Analiza trendów: ClickUp AI może analizować dane w celu identyfikacji pojawiających się trendów i możliwości innowacji. Może to pomóc Twojemu zespołowi wyprzedzić konkurencję i opracować nowe produkty i usługi, które zaspokoją zmieniające się potrzeby klientów. Personalizacja: ClickUp AI może personalizować produkty i usługi w oparciu o indywidualne preferencje i zachowania. Analizując dane dotyczące preferencji klientów, ClickUp AI może sugerować dostosowane produkty i usługi, które spełniają określone potrzeby i preferencje. Optymalizacja: ClickUp AI może analizować procesy i systemy, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i zasugerować nowe podejścia. Może to pomóc Twojemu zespołowi usprawnić operacje, zmniejszyć ilość odpadów i poprawić wydajność. Pomoc w burzy mózgów: ClickUp AI może pomóc w sesjach burzy mózgów, dostarczając automatyczne sugestie oparte na danych wejściowych dostarczonych przez Twój zespół. Może to pomóc stymulować nowe pomysły i zachęcać do kreatywnego myślenia.

2. Mapy myśli

A mapa myśli to narzędzie w formie diagramu, które pomaga rejestrować i łączyć ze sobą pomysły, aby szybciej je przywoływać i generować nowe koncepcje. Pomyśl o tym prawie jak o sieci, która pomaga śledzić tok myśli i pomaga zapamiętać, w jaki sposób jeden pomysł ewoluował lub był połączony z innym.

Mapuj cały przepływ swojego projektu i pokaż, jak każde zadanie postępuje do następnego z mapami myśli w ClickUp

Mapę myśli można narysować ręcznie na tablicy lub skorzystać z szablonu, aby nieco ułatwić ten proces. Co więcej, istnieje mnóstwo narzędzi, które pomogą Ci w pełni wykorzystać mapę myśli poprzez połączenie jej z cyklem pracy free oprogramowanie do zarządzania projektami jak ClickUp ! Mapy myśli ClickUp to wysoce wizualne narzędzia do tworzenia logicznych ścieżek między zadaniami, które można układać, edytować i usuwać za pomocą kilku kliknięć. Można je tworzyć od podstaw w Trybu Pustym lub opierać się na Prosty szablon mapy myśli ClickUp jako zasób do oszczędność czasu podczas tworzenia diagramu, a następnie zamień węzły w zadania, aby natychmiast zacząć działać zgodnie ze swoimi pomysłami.

Twórz mapy myśli od podstaw i zoptymalizuj swoją kreatywność dzięki trybowi Blank Mode w ClickUp

Jest to prawdopodobnie największa zaleta tworzenie mapy myśli w wyznaczonym oprogramowaniu do zarządzania projektami - eliminując szarą strefę między świetnym pomysłem a przekształceniem go w plan działania.

Ponadto są one niezwykle wszechstronne. Przypadki użycia map myśli obejmują zakres od zarządzania edukacją do Testy SEO -nawet zasoby ludzkie i planowanie remontu strony głównej. Mapy myśli dają swobodę dostosowywania przepływu planów z jednej fazy do drugiej i są łatwe do dostosowania, więc nie ma presji, że cokolwiek jest ustawione w kamieniu, gdy idziesz.

3. Metoda 6-3-5

Po pierwsze: do tej metody potrzebna jest sześcioosobowa drużyna.

Jest to wysiłek w pełni oparty na współpracy, a dzięki tej metodzie możesz uzyskać całkiem sporą liczbę pomysłów, jeśli szukasz świeżego spojrzenia na problem lub listy możliwych rozwiązań. Oto podział:

każdy uczestnik przedstawia trzy rekomendacje do udostępniania grupie

zespół pracuje nad rozwinięciem każdej rekomendacji w ciągu pięciu iteracji

Sześć osób, po trzy pomysły, pięć iteracji: 6-3-5.

Celem jest wygenerowanie jak największej liczby koncepcji dla jednego problemu - niekoniecznie każdy pomysł musi być niezwykle szczegółowy lub dobrze przemyślany. W tej metodzie bardziej chodzi o ilość niż o jakość, ale chodzi o to, że będziesz miał tak wiele pomysłów, że na pewno znajdziesz przynajmniej jeden dobry.

Bonus:_ Concept Mapping Software

4. Round Robin

To podejście może brzmieć jak coś, co zrobione było już wcześniej, ale z małym twistem. Metoda ta zaczyna się od zaproponowania problemu w formie pytania zaczynającego się od "jak możemy to zrobić?" Jest to również znane jako zapytanie HMW.

Każdy członek zespołu narysuje (lub napisze) rozwiązanie zapytania HMW, a następnie przekaże swój pomysł w lewo. Osoba po lewej stronie będzie zasadniczo iterować ten nowy pomysł i przedstawiać jego problemy i rozwiązania w przyszłości.

Po przekazaniu każdego zapytania HMW po lewej stronie, osoba ta zanotuje jeden lub więcej powodów, dla których dane rozwiązanie może się nie powieść. Następnie przedstawi koncepcję i związane z nią wyzwania, a jako grupa wymyśli sposoby na uniknięcie niepowodzenia rozwiązania.

Pomysł polega na poprawie synergii zespołu poprzez wzajemne korzystanie z pomysłów w szybkim tempie. Jest to również świetna metoda na uzyskanie informacji zwrotnej na temat czegoś, nad czym już pracujesz i świeżej perspektywy na wypadek, gdyby istniały jakieś luki w logice lub zasobach.

Jedną z możliwych przeszkód jest jednak to, że round-robin lepiej wykonywać osobiście. Sposobem na zaradzenie temu rozwiązaniu jest jednak potężne narzędzie do współpracy lub tablica cyfrowa .

dziel się swoimi pomysłami w momencie ich powstawania i rozwijaj je razem ze swoim zespołem w ClickUp Whiteboards

Zamiast przekazywać kartkę papieru między grupami, udostępnianie pomysłami na nieskończonej Canvie z kursorami na żywo i edycją w czasie rzeczywistym, aby pracować obok siebie bez nakładania się. Ponadto, wirtualne tablice mają wiele możliwości przesyłania multimediów, formatowania, rysowania odręcznego i nadawania kształtów funkcji zwiększających przejrzystość i kontekst do swoich pomysłów.

A czy wspomnieliśmy już, że ClickUp Whiteboards połączenie bezpośrednio z cyklem pracy i daje możliwość przekształcenia dowolnego kształtu na Tablicy w zadanie? To tylko kilka przemyśleń. 🧠

Bonus: Szablony kart zespołu!

5. Storyboarding Storyboarding to proces burzy mózgów mający na celu stworzenie wizualnej narracji wokół problemu. Jak opowiedziałbyś historię o problemie, z którym się borykasz?

Ożywienie opowieści pozwala uczestnikom zagłębić się w problem i znaleźć realne rozwiązania. Nie wspominając już o tym, że każdy z nas inaczej przyswaja informacje.

Nasze mózgi są tak skonstruowane, że potrafią zrozumieć wiele obrazów jednocześnie, a udostępnianie historii projektu pozwala zespołowi lepiej zrozumieć i uporządkować sekwencję wydarzeń. Już samo to pomaga odkryć źródło problemu i możliwe rozwiązania.

6. Negatywna burza mózgów

Znana również jako odwrócona burza mózgów, metoda ta jest połączeniem burzy mózgów i negatywnego podejścia. Celem negatywnej burzy mózgów jest odkrycie sposobów na pogorszenie problemu, aby wymyślić nowe sposoby jego rozwiązania.

Pomysł polega na tym, że skupiając się na przeciwnej stronie spektrum, można być bardziej kreatywnym w dochodzeniu do rozwiązania. Może to brzmieć trochę zagmatwanie, ale też całkiem fajnie! 😎

Kiedy trudno jest znaleźć jednoznaczną odpowiedź na dany problem, warto skorzystać z negatywnej burzy mózgów. Zwykle jest to zabawna procedura, która może ujawnić wady metody lub produktu. Jeśli Twój Teams znalazł się pod przysłowiową ścianą, zmień perspektywę. co sprawiłoby, że ten problem byłby jeszcze gorszy?

To zmusza twój mózg do odpoczynku i możesz być zaskoczony, jak daleko zaprowadzi cię to chwilowe odświeżenie! To prawie jak odpowiadanie na odwieczne pytanie: co byś zrobił, gdyby pieniądze nie wchodziły w grę?

Nadal nie wiesz, jak to wygląda? Nie ma sprawy, ClickUp Whiteboards jest dostarczane z odwrotną wersją szablon burzy mózgów !

natychmiast dodaj strukturę do swojej kreatywności dzięki jednej z dziewięciu wyznaczonych Tablic ClickUp zaprojektowanych w celu zmaksymalizowania procesu tworzenia pomysłów

7. Crazy 8's

Jedną z technik ideacji, którą uwielbiamy, jest Crazy 8's. Najpierw podziel czystą kartkę papieru na osiem części. ‍ Ustaw 8-minutowy stoper.

Celem tej aktywności jest narysowanie przez każdą osobę jednej koncepcji w każdym kwadracie - lub jednego pomysłu co minutę - aż do zapełnienia płótna. ‍ Po upływie każdej minuty musisz przejść do następnego podpowiedzi, niezależnie od tego, jak daleko posunąłeś się w swoim kwadracie. Masz tylko minutę na kwadrat, więc jeśli nie przejdziesz do następnego, gdy nadejdzie czas, przegapisz przepływ pomysłów i zostaniesz w tyle.

Ta strategia sprawdza się najlepiej w trakcie sceny ideacji, gdy masz już kilka podstawowych pomysłów, które możesz rozwinąć, aby szybciej wyłonić nowe, silniejsze koncepcje. Celem jest wymyślenie wielu nowych pomysłów w krótkim czasie, więc jeśli będziesz chciał wrócić do jednego z nich po upływie ośmiu minut, nadal będziesz miał na to szansę!

8. Prototypowanie

Prototypowanie jest w rzeczywistości podejściem ideacyjnym! Przed przejściem do następnej fazy projektu, prototypy pomagają dopracować każdy szczegół, problem i koncepcję.

Prototypy zapewniają widoczność, co jest fantastyczną zaletą korzystania z nich w procesie burzy mózgów. Gdy twój zespół widzi twoją koncepcję, znacznie łatwiej jest ją wesprzeć i zaoferować konstruktywne opinie.

Prototyp może być tak prosty lub tak szczegółowy, jak tylko chcesz. Jednak posiadanie przynajmniej przybliżonego pomysłu na to, z czym będziesz pracować, może działać jako odskocznia i ostatecznie pomoże ci w dopracowaniu specyfikacji, projektu i funkcji.

pokaż makietę swoich pomysłów, rysując odręcznie, dodając multimedia lub obrazy, aby kierować planowaniem prototypu w ClickUp Whiteboards_

Możesz stworzyć szybki prototyp o niskiej wierności za pomocą tuszu i papieru, jeśli dopiero zaczynasz, lub użyć cyfrowej tablicy do rysowania, organizowania i udostępniania prototypu zespołowi.

9. Burza mózgów

Często używamy tego terminu, ale co on tak naprawdę oznacza?

Burza mózgów to jedna z technik tworzenia pomysłów, która łączy nieoficjalne rozwiązywanie problemów z myśleniem lateralnym. Zasadniczo, celem jest zapewnienie członkom zespołu bezpiecznej przestrzeni, w której nie obowiązują żadne zasady, aby mogli wymyślać szalone pomysły. Niektóre z tych pomysłów są przekształcane w unikalne i innowacyjne rozwiązania, podczas gdy inne katalizują nowe pomysły.

Aby wykorzystać technika burzy mózgów zacznij od nakreślenia problemu, który chcesz rozwiązać i określenia celów potencjalnego rozwiązania. Następnie, przed zebraniem Teams, wymyśl rozwiązania na własną rękę.

Nie należy wymagać, ganić ani nagradzać uczestników za ich wkład. Dzięki temu przestrzeń burzy mózgów pozostaje wspierająca i zachęca do przepływu każdego pomysłu (bez tłumienia innych).

Spróbuj Szablon burzy mózgów ClickUp do następnego ćwiczenia ideacyjnego!

10. Szkicowanie

Elementy wizualne wywołują więcej pomysłów i oferują szerszą perspektywę. Chodzi o to, aby opracować angażujące rysunki, do których można powrócić i rozwinąć je, wieszając je w sali konferencyjnej lub przechowując je na wspólnej tablicy cyfrowej.

Szkice powinny być proste i zawierać wystarczającą ilość informacji, aby przekazać wiadomość i muszą być dostępne dla innych członków zespołu, aby mogli je współtworzyć, jeśli chcą! Na tym polega współpraca. Pomaga to również ludziom uniknąć emocjonalnego połączenia z ich małymi dziełami sztuki.

Przypomina to wszystkim, że wymyślanie nowych pomysłów jest prawdziwym wysiłkiem grupowym. Szkicując swoje koncepcje, można myśleć swobodniej i z większą wyobraźnią. Wtedy można skupić się na wyrzuceniu myśli z głowy, zamiast martwić się o jakość rysunku.

Może to być rysunek na patyku lub kilka kształtów oznaczonych etykietą, ale szkice pozwolą ci szybciej uchwycić pomysły i udostępniać je innym.

dodawaj szkice, teksty, obrazy i inne elementy, aby przyspieszyć proces zbierania opinii na temat dowolnego szybkiego rysunku lub makiety w ClickUp Whiteboards

11. Brainwriting

Brainwriting to nieco inne podejście do burzy mózgów. Zamiast wykrzykiwać koncepcje, Teams je zapisuje. Pomysły każdego członka są następnie przekazywane innej osobie, która je czyta i dodaje własne przemyślenia lub pomysły (jeśli takie ma).

Technika ta ma na celu złagodzenie stresu i niepokoju związanego z udostępnianiem pomysłów w grupie. TBH, nie każdy czuje się na tyle komfortowo, aby od razu udostępniać nowe pomysły, inni zmagają się z wyzwaniami związanymi z wystąpieniami publicznymi.

Ponadto wiele osób po prostu wpada na najlepsze pomysły, gdy są pod mniejszym stresem. Kolejna wielka zaleta brainwritingu? Może być zrobione asynchronicznie! To jest właśnie przyszłość pracy.

Zacznij korzystać z technik ideacji w ClickUp!

Aby sesja ideacyjna zakończyła się powodzeniem, należy skupić się na celu, unikać osądów i ustalić podstawowe zasady dla każdej wybranej strategii. Nawet z niekończącym się zapasem technik ideacji, ryzykujesz ich utratę bez systemu, który pozwoli Ci je śledzić.

I nie ma presji, aby zdecydować się tylko na jedną - wypróbuj je wszystkie! Każdy team jest inny, znalezienie swojego "sweet spotu" może zająć kilka prób, ale zaufaj procesowi, a pomysły same przyjdą. Dodatkowo, z oprogramowanie do zarządzania pomysłami jak ClickUp z szablony, funkcje i automatyzacja stworzony, aby poradzić sobie z tymi technikami, nie będziesz tracić czasu na zastosowanie ich podczas następnej sesji ideacji.

rysuj mapy myśli od podstaw, przeciągaj połączenia między węzłami i natychmiast przekształcaj je w zadania w ClickUp!

Skoncentrowane techniki ideacji pomagają zwiększyć wydajność procesu twórczego oraz zaoszczędzić czas i pieniądze zespołu.

ClickUp's oprogramowanie do tworzenia map myśli przekształca Twoje pomysły w jasną i konfigurowalny zarys wizualny podczas gdy jego współpracujące tablice cyfrowe dają kreatywną moc tworzenia praktycznie wszystkiego - i natychmiastowego działania.

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania pracą, umożliwiające tworzenie pomysłów i przeprowadzanie burz mózgów. Uzyskaj dostęp do nieograniczonej liczby zadań, map myśli ClickUp, tablic, 100 MB przestrzeni dyskowej i wielu innych funkcji za darmo, na zawsze. Następnie jeszcze bardziej usprawnij procesy pracy zdalnej i w zespole dzięki ponad 1000 integracji dostępny w poprzek planów . Więc na co czekasz?