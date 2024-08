13 najlepszych narzędzi i aplikacji do burzy mózgów, które ożywią twoje pomysły

Podczas spotkań, które toczą się w szybkim tempie, łatwo jest zapomnieć o obiecujących pomysłach, które po prostu przewijają się w dyskusji.

Biorąc skuteczne notatki ze spotkań zdecydowanie pomaga, ale nie tak bardzo, jak potężne oprogramowanie do burzy mózgów, które pozwala przenieść pomysły od koncepcji do danych powstania.

Narzędzia te doskonale nadają się do poszerzania podejścia do burzy mózgów, zachęcania do kreatywności i odkrywania nowych metod planowania projektów, które mogą po prostu całkowicie zmienić sposób pracy.

Na tym blogu przedstawimy 13 naszych ulubionych programów do burzy mózgów, w tym ich zalety, wady, najlepsze funkcje, ceny i recenzje. 💪🏼

Jakie są zalety narzędzi do burzy mózgów?

Chociaż oprogramowanie do burzy mózgów może wydawać się niszową inwestycją, jego zalety obejmują kilka przypadków użycia.

Wymyślanie nowych pomysłów nigdy nie jest niczym złym, a wręcz jest zalecane!

Niezależnie od tego, czy chcesz zmienić sposób podejścia do projektu, innej przekąski, aby urozmaicić swój dzień, czy bardziej funkcjonalnego układu dla ukochanego biura głównego - żyjemy dla dreszczyku emocji związanego z odkrywaniem czegoś nowego.

I TBH, staromodny długopis i papier po prostu już nie wystarczają do rozwijania tych nowych pomysłów.

Oprogramowanie do burzy mózgów zostało zaprojektowane tak, aby pomóc Ci wyrazić swoje pomysły, rejestrując je cyfrowo przy użyciu sprawdzonych metod technik burzy mózgów .

Jedna z najlepszych i najbardziej wydajnych strategii burzy mózgów jest mapa myśli.

Jak wysoce wizualny ciąg myśli, mapy myśli są doskonałym narzędziem do opracowywania szczegółów, wieloetapowych procesów i planów projektów. Pomyśl o tym prawie jak o drzewie genealogicznym, w którym jedno zadanie łączy się z następnym, rozgałęziając się od jednego wyraźnego punktu początkowego lub celu. Oprogramowanie do tworzenia map myśli pozwala uzyskać wgląd, przeprowadzić burzę mózgów i ożywić swoje pomysły na niekończącej się kanwie - ale nie wszystkie mapy myśli oprogramowanie jest równie elastyczne lub bogate w funkcje.

Dodatkowo, możesz tworzyć na wiele sposobów! Nawet na tablica cyfrowa . 🎨

Całkiem nieźle, co? 🙂

Wciąż jednak pozostaje pytanie - kto używa oprogramowania do burzy mózgów?

Krótka odpowiedź: wszyscy.

Oprogramowanie do burzy mózgów i oprogramowanie do zarządzania projektami często udostępniają podobne funkcje. Współpraca, kreatywność, struktura i wydajność są kluczem - ale to nie znaczy, że musisz być kierownikiem projektu, aby czerpać korzyści z oprogramowania do burzy mózgów.

Pisarze, studenci, nauczyciele, marketerzy i osoby zajmujące się marketingiem projektanci - wszyscy są zależni od procesu burzy mózgów na swoich polach. I choć procesy te mogą wyglądać inaczej, jeśli chodzi o szczegóły, narzędzia i techniki, których używają, są niemal identyczne.

Przejdźmy więc do rzeczy - jakie są najlepsze narzędzia do burzy mózgów na rynku ATM?

13 najlepszych programów do burzy mózgów dla każdego przypadku użycia

Przed zainwestowaniem w jakiekolwiek nowe oprogramowanie, ważne jest, aby najpierw zrozumieć własne potrzeby.

Oto 13 naszych ulubionych programów do burzy mózgów, a także ich kluczowe funkcje, zalety, limity, ceny i recenzje, które pomogą ci dokonać najlepszego możliwego wyboru w twojej wyjątkowej sytuacji.

Łatwo dodawaj węzły, zadania i połączenia do intuicyjnej mapy myśli ClickUp

ClickUp to platforma wydajności typu "wszystko w jednym" dla teamów dowolnej wielkości, umożliwiająca centralizację pracy i współpracę nad nowymi pomysłami. Jego stale rosnąca lista wysoce funkcjonalnych funkcji obejmuje Wysoce wizualne mapy myśli ClickUp i Tablice ClickUp -idealne do szybkiego opracowywania nowych pomysłów w szczegółowe plany działania i natychmiastowego działania zgodnie z tymi planami.

Rozpocznij nowy Mapa myśli od zera w trybie pustym, wybierz jedną z następujących opcji gotowego szablonu lub narysuj go ręcznie na swoim Tablica Canva możliwości są naprawdę nieograniczone.

A nawet nie powiedzieliśmy ci jeszcze najlepszej części.

Możesz przekonwertować dowolny kształt na swojej mapie myśli i tablicy bezpośrednio na zadanie ClickUp, dzięki czemu łatwiej niż kiedykolwiek zaczniesz zarządzać swoimi pomysłami w tym samym miejscu, w którym się pojawiły.

Ponadto, ClickUp integruje się z ponad 1000 innych narzędzi do pracy w tym G Suite, Dropbox i GitHub, dzięki czemu mapy myśli są o wiele bardziej wartościowe dla zespołu od samego początku.

Kluczowe funkcje

DynamikaDokumenty ClickUp do tworzenia udostępnianych przewodników, blogów i wiki

Udostępnianie aktualizacji, połączonych elementów, działań i nie tylko dzięki czatowi w aplikacji ClickUp i komentarzom w wątkach

Over15 unikalnych sposobów wizualizacji pracy, w tym Gantt, kalendarz, lista, widok osi czasu i inne

Zarządzanie projektami z dowolnego urządzenia lub okna dzięki aplikacji mobilnej ClickUp iRozszerzenie Chrome* Rozwijaj swoje mapy myśli poprzez łączenie zadań, rysowanie relacji między zadaniami i opcje udostępniania

Zaawansowane funkcje tworzenia diagramów z trybem pustym, tablicami ClickUp i wieloma szablonami

Plusy

Szybkie ustawienie i łatwy do opanowania interfejs typu "przeciągnij i upuść"

Bogactwo funkcjiFree Forever Plan* Mnóstwo narzędzi do współpracy dla całego zespołu

W pełni konfigurowalne funkcje dostosowują się do każdego stylu pracy i skalują się wraz z rozwojem firmy

Ponad 1000 integracji usprawniających cykl pracy

Wady

Nie wszystkie widoki są dostępne w aplikacji mobilnej (jeszcze!)

Dostosowanie się do tak wielu zaawansowanych funkcji może wymagać nieco nauki

Ceny

Free Forever: Tablice, mapy myśli, nieograniczona liczba zadań i członków, 100 MB przestrzeni dyskowej i więcej

Tablice, mapy myśli, nieograniczona liczba zadań i członków, 100 MB przestrzeni dyskowej i więcej Unlimited (7 USD za członka, miesięcznie): Nieograniczona przestrzeń dyskowa, nieograniczona liczba integracji, nieograniczona liczba pulpitów

Nieograniczona przestrzeń dyskowa, nieograniczona liczba integracji, nieograniczona liczba pulpitów Business (12 USD na członka, miesięcznie): Unlimited Teams, niestandardowe eksportowanie, zaawansowane udostępnianie publiczne

Unlimited Teams, niestandardowe eksportowanie, zaawansowane udostępnianie publiczne Business Plus ($19 na członka, na miesiąc): Niestandardowe dane powstania, niestandardowe uprawnienia, zwiększona automatyzacja

Niestandardowe dane powstania, niestandardowe uprawnienia, zwiększona automatyzacja Enterprise ()skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen): Enterprise API, onboarding z przewodnikiem, dedykowany Success Manager

Ocena ClickUp

G2: 4.7/5 (4,510+ opinii)

Capterra: 4.7/5 (2,270+ opinii)

2. Miro

Via MiroMiro jest współpracą oprogramowanie do tablic cyfrowych dla zdalnych zespołów do tworzenia map myśli, schematów organizacyjnych i map drogowych na jednym, nieskończonym płótnie. Jest to pomocne dla twórców produktów, zdalnych teamów, a nawet badaczy UX, którzy mogą pracować asynchronicznie nad dużymi projektami.

Miro integruje się z ponad 70 aplikacjami, aby poszerzyć swoje możliwości o narzędzia do tworzenia ankiet, śledzenia zadań na tablicy, osadzania dokumentów i zwiększania przestrzeni dyskowej na pliki.

Kluczowe funkcje

Setki gotowych szablonów dla schematów blokowych, map myśli i innych

Wbudowane funkcje wideo i czatu

Zoom do określonych obszarów na tablicy w trybie prezentacji Miro

Połączenia wideo z zespołem z poziomu tablicy

Organizacja folderów do śledzenia tablic

Plusy

Wysoce wizualny i łatwy w użyciu

Wiele narzędzi do współpracy bezpośrednio z tablicy

Łatwa integracja z innymi usługami

Wady

Właściciele Tablic nie mogą przyznać dostępu do edycji

Ograniczone funkcje w planie Free i drogie opcje płatnego planu

Może to być nieco przytłaczające, jeśli dopiero zaczynasz korzystać z cyfrowych tablic

Cennik

**Free

Teams: $8 za członka, miesięcznie

$8 za członka, miesięcznie Business: $16 za członka, za miesiąc

$16 za członka, za miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Ocena Miro

G2: 4.8/5 (3,670+ recenzji)

Capterra: 4,7/5 (710+ opinii)

3. Lucidchart

Via LucidchartLucidchart to cyfrowe narzędzie do tworzenia diagramów dla firm, które chcą przeprowadzić burzę mózgów i wizualizować złożone systemy lub struktury. Podobnie jak w przypadku innych popularnych narzędzi do tworzenia tablic, użytkownicy mogą tworzyć szczegółowe mapy myśli w Lucidchart przy użyciu wielu kształtów, szablonów i funkcji "przeciągnij i upuść".

Kluczowe funkcje

Automatyzacja układu do szybkiego tworzenia diagramów opartych na danych

Ponad 500szablonów map myśli* Ogromna biblioteka kształtów do prostego przeciągania i upuszczania na mapie myśli

Plusy

Szeroki wybór szablonów

Generuje wpisy, które można płynnie zintegrować

Import danych z popularnych aplikacji, w tym Zapier, Excel i Salesforce

Wady

Limit funkcji offline

Przestarzały wygląd interfejsu

Ograniczona wersja Free

Ceny

Free

Indywidualny : Już od $7.95

: Już od $7.95 Teams : Już od $9 za użytkownika

: Już od $9 za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Ocena Lucidchart

G2: 4.5/5 (670+ recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1 200 recenzji)

Check out these Lucidchart Alternatives !

4. Nieskończoność

Via Nieskończoność Infinity to oprogramowanie do zarządzania projektami z wieloma konfigurowalnymi widokami do rozwijania pomysłów. Funkcje współpracy wbudowane w Infinity pomagają zespołom wyjść z nowymi koncepcjami poza fazę burzy mózgów dzięki kalendarzom, tabelom, wykresom Gantta, listom i kolumnom do wspólnego zarządzania danymi.

Kluczowe funkcje

Wiele widoków projektów, aby pomóc pomysłom nabrać kształtu

Niestandardowe atrybuty dodające kontekst do pomysłów

Obszar roboczy pozwala łatwo organizować i przechowywać dane

Plusy

System hierarchii pomaga podzielić projekty na strukturę przypominającą mapę myśli

Wiele opcji łatwego udostępniania projektów

Kilka gotowych szablonów

Wady

Brak Free Planu

Ograniczone funkcje pozwalające w pełni wykorzystać wiele widoków projektów Infinity

Ograniczone integracje

Ograniczone uprawnienia i ustawienia osobiste

Cennik

Duo (dwóch członków) : Podstawowa od 99 USD, możliwość uaktualnienia do wersji Pro za 149 USD

: Podstawowa od 99 USD, możliwość uaktualnienia do wersji Pro za 149 USD Teams (pięciu członków) : Podstawowa od 199 USD, możliwość uaktualnienia do wersji Pro za 299 USD

: Podstawowa od 199 USD, możliwość uaktualnienia do wersji Pro za 299 USD Startup (10 członków) : Basic od 299 USD, możliwość uaktualnienia do wersji Pro za 399 USD

: Basic od 299 USD, możliwość uaktualnienia do wersji Pro za 399 USD Business (25 członków) : Basic od 499 USD, możliwość uaktualnienia do wersji Pro za 699 USD

: Basic od 499 USD, możliwość uaktualnienia do wersji Pro za 699 USD Firma (50 członków) : Basic od 999 USD, możliwość uaktualnienia do wersji Pro za 1299 USD

: Basic od 999 USD, możliwość uaktualnienia do wersji Pro za 1299 USD Unlimited (nieograniczona liczba członków) : Basic od $1,999, możliwość uaktualnienia do Pro za $2,499

: Basic od $1,999, możliwość uaktualnienia do Pro za $2,499 Enterprise: Ceny niestandardowe

Ocena Infinity

G2: 4.6/5 (ponad 10 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 10 recenzji)

5. MindMeister

Zarządzanie pomysłami w mapach myśli w MindMeister MindMeister to narzędzie do tworzenia map myśli, które pozwala uporządkować pomysły i zwiększyć kreatywność podczas sesji burzy mózgów. Oprogramowanie automatycznie wyrównuje węzły, dzięki czemu tworzenie map myśli jest szybkie i łatwe. Umożliwia kreatywne myślenie, jednocześnie pomagając użytkownikom współpracować w czasie rzeczywistym, robić notatki, przeprowadzać burze mózgów i planować projekty.

Kluczowe funkcje

Wiele motywów ze stylami, kolorami i opcjami formatu

Tryb prezentacji pełnoekranowej

Funkcja komentarzy do współpracy zespołowej

Narzędzia do tworzenia diagramów

Plusy

Konfigurowalne motywy map myśli

Wiele opcji eksportu

Łatwy do opanowania

Wady

Ograniczone integracje

Ograniczone funkcje w planie Free

Brak funkcji śledzenia w celu realizacji pomysłów

Cennik

Podstawowy plan : Free

: Free Personal plan : Od 4,99 USD miesięcznie

: Od 4,99 USD miesięcznie Pro plan : Od 8,25 USD miesięcznie

: Od 8,25 USD miesięcznie Business plan: Od 12,49 USD miesięcznie

MindMeister Ocena

G2: 4.4/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 220 recenzji)

Check out these **Alternatywy dla MindMeister!

6. WiseMapping

Via WiseMapping WiseMapping to darmowe oprogramowanie do burzy mózgów, które koncentruje się na tworzeniu map myśli w publicznych i prywatnych obszarach roboczych. Jest to oprogramowanie internetowe, które pozwala użytkownikom tworzyć złożone mapy myśli.

Kluczowe funkcje

Styl i format tekstu

Wiele opcji udostępniania i eksportowania

Kilka funkcji przeznaczonych dla nauczycieli i do użytku w klasie

Funkcja przeciągnij i upuść

Opcja współpracy lub osobistego obszaru roboczego

Plusy

Free do użytku osobistego

Duży nacisk na zastosowania edukacyjne

Koncentruje się na rozwijaniu pomysłów za pomocą map myśli

Wady

Funkcje burzy mózgów są ograniczone do map myśli

Brak możliwości wspólnej edycji w czasie rzeczywistym

Zaprojektowany raczej dla sal lekcyjnych niż menedżerów projektów lub produktów

Ceny

WiseMapping jest Free do użytku osobistego i komercyjnego.

Ocena WiseMapping

G2: 4.3/5 (8 recenzji)

Capterra: N/A

7. Mindly

Via Mindly Mindly umożliwia tworzenie unikalnych cyfrowych map myśli w celu przechwytywania pomysłów, burzy mózgów, planowania projektów lub przygotowywania się do spotkań.

Kluczowe funkcje

Ochrona kodem dostępu do map myśli

Niestandardowe schematy kolorów i elementy map

Wizualny schowek do reorganizacji pomysłów i opcji stylizacji

Plusy

Wiele opcji eksportu

Dostępność na wielu urządzeniach

Świetne do tworzenia wizualnej hierarchii pomysłów

Wady

Limit funkcji w wersji Free

Brak funkcji zadań lub zarządzania

Ograniczone integracje

Cennik

Mindly oferuje opcję Free, ale ceny pełnej wersji różnią się w zależności od urządzenia.

Ocena Mindly

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Coggle

Via Coggle Coggle jest intuicyjnym, cyfrowym narzędziem do tworzenia map myśli oprogramowanie do tworzenia schematów blokowych do planowania procesów i dzielenia pomysłów. Dla początkujących użytkowników mapy myśli są łatwe do opanowania, ale oprogramowanie może być ograniczające dla bardziej doświadczonych użytkowników, którzy chcą planować złożone projekty.

Kluczowe funkcje

Wspólne rysowanie i edycja w czasie rzeczywistym

Dodawanie adnotacji do map myśli za pomocą pływającego tekstu, multimediów i obrazów

Zapisana historia edycji wszystkich zmian

Automatyczne porządkowanie branchów

Plusy

Wygodne udostępnianie przez URL

Intuicyjny interfejs z branchami, które automatycznie układają się w celu szybkiego tworzenia szkiców

Wiele sposobów na połączenie połączonych tematów na jednej mapie

Wady

Mapy myśli w darmowej wersji Coggle są automatycznie publiczne

Niewiele innych narzędzi do burzy mózgów poza mapami myśli

Brak aplikacji mobilnej

Ceny

Free Forever

Awesome : Od 5 USD miesięcznie

: Od 5 USD miesięcznie Organizacja: Od 8 USD za członka miesięcznie

Ocena Coggle

G2: 4.4/5 (5+ recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

9. Scapple

Via Złom Scapple to oprogramowanie do burzy mózgów, które zapewnia użytkownikom cyfrową kanwę do zapisywania pomysłów i wracania do nich później. Pomyśl o nim jak o wirtualnym notatniku do zapisywania szybkich pomysłów, zdań i notatek, gdy jesteś w ruchu. Idealny dla twórców, takich jak autorzy piosenek, pisarze i literaci, Scapple jest najczęściej używany do zrobienia listy rzeczy do zrobienia i tworzenia prostych map myśli ze strzałkami, dymkami tekstu i kształtami.

Kluczowe funkcje

Połączenie notatek w Scapple za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść"

Grupowanie notatek na podstawie kształtów i tła

Organizowanie notatek powiązanych pomysłów w stylu chmury słów

Funkcje importu i eksportu danych

Plusy

Łatwy w użyciu i szybki do nauczenia

Prosty i przejrzysty interfejs

Wady

Brak wersji próbnej, a płatne plany są drogie

Brak wsparcia dla urządzeń mobilnych

Może być zbyt prosta dla złożonych pomysłów i projektów

Cennik

Scapple oferuje 30-dniową wersję próbną

Licencja standardowa: Dla systemów macOS i Windows, 18 USD

Licencja edukacyjna: Dla systemów macOS i Windows, 14,40 USD

Ocena Scapple

G2: 4.5/5 (2+ recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 150 recenzji)

10. Stormboard

Via Stormboard Stormboard to cyfrowa tablica dla zdalnych Teams do współpracy, prowadzenia spotkań i monitorowania projektów. Podobnie jak tablica ogłoszeń dostępna na praktycznie każdym urządzeniu, Stormboard ma kilka funkcji elementów wizualnych, takich jak notatki , obrazy, połączone funkcje i prezentacje, aby pobudzić kreatywność podczas sesji burzy mózgów.

kluczowe funkcje ####

Funkcje zarządzania pomysłami, takie jak foldery i priorytety zadań

Panel nawigacyjny umożliwiający skupienie się na określonych obszarach tablicy

Śledzenie projektów i zarządzanie zaległościami

Plusy

Wysoce wizualny i interaktywny

Mnóstwo szablonów

Dostęp na urządzenia mobilne i pulpit

Wady

Limitowany Free Plan, szczególnie dla średniej wielkości Teams

Mnóstwo funkcji, których opanowanie może zająć trochę czasu

Cennik

Osobisty : Free

: Free Startup: 5 USD na użytkownika, na miesiąc

5 USD na użytkownika, na miesiąc Business: $10 za użytkownika, za miesiąc

$10 za użytkownika, za miesiąc Enterprise: $16.67 za użytkownika, za miesiąc

Ocena Stormboard

G2: 4,3/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

11. Conceptboard

Via ConceptBoard ConceptBoard to narzędzie do cyfrowej tablicy dla Teams do burzy mózgów i wspólnego opracowywania nowych pomysłów, z klientami, grupami i partnerami zewnętrznymi, tak jakby byli w tym samym pokoju.

Dodaj styl do swojej tablicy za pomocą kształtów, notatek, rysunków i multimediów, a następnie zaprezentuj swoje pomysły za pomocą funkcji współpracy, takich jak wskaźniki na żywo, wideokonferencje i udostępnianie ekranu.

Kluczowe funkcje

Różne opcje stylizacji wizualnej

Konfigurowalne, gotowe szablony

Udostępnianie tablicy za pomocą połączonego linku chronionego hasłem

Plusy

Przejrzysty i intuicyjny interfejs

Połączenia wideo i audio oraz udostępnianie ekranu

Wady

Niewiele funkcji do zarządzania pomysłami poza fazą burzy mózgów

Ograniczone narzędzia do edycji tekstu

Ceny

Free

Premium: $6 na użytkownika, na miesiąc

$6 na użytkownika, na miesiąc Business: $9.50 za użytkownika, za miesiąc

$9.50 za użytkownika, za miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen, minimum 250 licencji

Ocena Conceptboard

G2:4.5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 30 opinii)

12. Mindnode

Via MindNode Mindnode to aplikacja do cyfrowej burzy mózgów służąca do organizowania, przechwytywania i udostępniania nowych pomysłów w formie mapy myśli. Mindnode ułatwia użytkownikom wizualne wyrażanie swoich myśli i tworzenie połączeń między różnymi pomysłami.

Kluczowe funkcje

Możliwość zapisywania pomysłów w formie tekstu lub obrazu

Publiczne udostępnianie dokumentów za pośrednictwem usługi MyMindNode

Plusy

Przejrzysty interfejs

Łatwy w użyciu

Wady

Limit szablonów i ikon do wyboru

Umożliwia tylko podstawową edycję w darmowej wersji Mindnode

Nie jest idealny do złożonych projektów lub pomysłów

Cennik

Mindnode oferuje podstawową edycję Free. Aby uzyskać dostęp do Mindnode na iPadzie, iPhonie lub komputerze Mac, potrzebny jest płatny plan, który zaczyna się od 2,49 USD miesięcznie na użytkownika.

Ocena Mindnode

G2: 4,2/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 10 recenzji)

13. Ayoa

Via Ayoa Ayoa to narzędzie do tworzenia map myśli oprogramowanie z narzędziami zwiększającymi wydajność takimi jak tablice kanban, tablice, komunikatory i zarządzanie zadaniami. Jest odpowiedni dla użytkowników, którzy chcą wizualnego sposobu, aby być na bieżąco z zadaniami. Platforma umożliwia zapraszanie współpracowników do pracy w czasie rzeczywistym i pozwala użytkownikom na łatwą komunikację z członkami zespołu.

Kluczowe funkcje

Tablice do współpracy

Narzędzia do współpracy i czatu w czasie rzeczywistym

Publiczne udostępnianie map myśli

Plusy

Jest łatwy w użyciu

Zadania można oglądać na różne sposoby

Wady

Interfejs może wyglądać na nieco zajęty

Ceny

Free trial : Siedem dni

: Siedem dni Mapa myśli : Od 10 USD za użytkownika miesięcznie

: Od 10 USD za użytkownika miesięcznie Zadanie : Od 10 USD za użytkownika miesięcznie

: Od 10 USD za użytkownika miesięcznie Ultimate: Od 13 USD za użytkownika miesięcznie

Ocena Ayoa

G2: 4.4/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

Użyj oprogramowania do burzy mózgów podczas następnej sesji burzy mózgów

Oprogramowanie do burzy mózgów powinno pomóc ci myśleć na dużą skalę, być kreatywnym i wprowadzać swoje pomysły w ruch. Chociaż istnieje mnóstwo narzędzi, które przynoszą korzyści w ograniczonym zestawie przypadków użycia, powinieneś poszukać platformy, która pomoże ci wyjść poza obecną sytuację.

AKA, szukaj ClickUp. 🤓

ClickUp, numer jeden na tej liście i w naszych sercach, jest jedynym oprogramowaniem z wbudowanymi Tablicami i Mapami Myśli, które mogą przekształcić Twoje pomysły w wykonalne zadania. Zarejestruj się w ClickUp za darmo, na zawsze, i wznieś swoje procesy burzy mózgów na nowy poziom. 🏔