10 najlepszych alternatyw i konkurentów Lucidchart dla diagramów w 2024 r

W ciągu ostatnich kilku lat przejście z pracy stacjonarnej na hybrydową i zdalną stworzyło ogromną lukę dla organizacji i liderów, którzy chcą kontynuować pracę zdalną efektywną współpracę zespołową . Rozłączenie sprawiło, że bardzo popularne aplikacje do tworzenia diagramów, takie jak Lucidchart, stały się niezbędne do utrzymania współpracy zespołowej - bez względu na to, gdzie zespół był fizycznie zlokalizowany.

Ostatecznie organizacje zaczęły polegać na narzędziach do tworzenia diagramów, ale wiele z nich pytało, czy istnieją lepsze alternatywy dla Lucidchart. Przetwarzanie i tworzenie schematów blokowych , planów pięter, schematów organizacyjnych lub innych diagramów firmowych wymaga dostępnych i łatwych w użyciu narzędzi - zwłaszcza w obliczu wzrostu popularności praca zdalna .

Niestety, programy do tworzenia diagramów różnią się między sobą, a wybór jednego z nich zależy od konkretnych potrzeb. Dlatego przygotowaliśmy listę 10 najlepszych alternatyw Lucidchart w 2024 roku, aby dać ci zestawienie wszystkich dostępnych opcji.

Najpierw jednak przyjrzyjmy się jednej z najpopularniejszych opcji, Lucidchart.

Dlaczego warto szukać alternatywy dla Lucidchart?

Lucidchart to internetowe narzędzie do tworzenia diagramów, wykorzystywane przez ludzi z różnych branż do tworzenia szczegółowych diagramów z obrazów, danych lub danych szablony . Umożliwia współpracę z innymi użytkownikami i jest wyposażony w wiele integracji, w tym Google Workspace i Atlassian, między innymi w celu usprawnienia procesu.

przez Lucidchart Lucidchart jest dostępny w czterech planach:

Free Indywidualny (7,96 USD miesięcznie) Zespół (9 USD na użytkownika miesięcznie) Enterprise (cena niestandardowa)

Każdy z nich ma swoje limity i ograniczenia funkcji. Dlatego niektórzy użytkownicy uważają, że Lucidchart nie spełnia oczekiwań.

Na przykład, jest całkowicie oparty na sieci i nie ma żadnych aplikacji komputerowych do użycia. Takie obszary mogą być dla niektórych po prostu niepokojące, a dla innych całkowicie odrzucające.

Jeśli masz jakieś konkretne wymagania, których brakuje w tym narzędziu, możesz rozważyć te 10 alternatyw Lucidchart, które pomogą Ci uzyskać dokładnie to, czego potrzebujesz.

10 najlepszych alternatyw Lucidchart do tworzenia diagramów w 2024 roku

1. ClickUp

ClickUp Whiteboards oferuje wszystkie kreatywne i ułatwiające współpracę funkcje potrzebne do tworzenia schematów blokowych marzeń

Zadania takie jak tworzenie diagramów, zadania, dokumenty, arkusze kalkulacyjne, śledzenie celów, śledzenie czasu, alokacja zasobów, a nawet poczta elektroniczna były kiedyś obsługiwane oddzielnie. ClickUp zastępuje je, łącząc najlepsze narzędzia do zarządzania projektami, współpracy i tworzenia schematów blokowych aplikacje zwiększające produktywność w scentralizowanym centrum.

ClickUp jest jedną z najlepszych alternatyw dla Lucidchart, ponieważ ma te same funkcje współpracy wizualnej, ale jest znacznie bardziej wydajny, aby zwiększyć produktywność zespołu. Co więcej, jest to wysoko oceniany i preferowany przez startupy, gigantów i małe firmy na całym świecie.

ClickUp jest idealny dla zespołów, które chcą pracować mądrzej i wydajniej na mistrzowsko intuicyjnej platformie. Dzięki kilku godnym uwagi funkcjom można ją dostosować do każdego rodzaju przepływu pracy.

Może tworzyć diagramy i pomagać w zarządzaniu produktami i projektami, śledzeniu błędów i zarządzać zasobami akademickimi i administracyjnymi dla studentów lub administratorów. Oto niektóre z jego najbardziej godnych uwagi funkcji:

W pełni konfigurowalny

Właściciele lub administratorzy ClickUp Workspace mogą wybierać spośród ponad 35 aplikacji ClickApps, aby dostosować doświadczenie swojego zespołu. Każdy ClickApp dodaje inną funkcjonalność do platformy, a Ty możesz włączyć dowolną ich liczbę! Niektóre z nich obejmują:

Klip : Nagrywanie ekranu umożliwia tworzenie filmów z ekranu jednym kliknięciem bez opuszczania platformy

Dokumenty Strona główna: Organizuj i pracuj nad wszystkimi dokumentami z jednego centralnego miejsca

LineUp : Daj każdej osobie kolejność zadań do wykonania w następnej kolejności lub zapewnij zespołowi jasność co do tego, co znajduje się w kolejce

Tętno : Zobacz, kto jest online, nad czym ludzie pracują i co robili dzisiaj w czasie rzeczywistym

Śledzenie czasu : Obliczanie czasu trwania zadania na podstawie jego podzadań

Wszystkie te aplikacje ClickApps pozwalają zwiększyć produktywność zespołu!

Mind Maps Mapy myśli ClickUp pozwalają planować i organizować projekty, pomysły lub istniejące zadania. Pozwala na tworzenie

diagram przepływu swoich pomysłów i zilustrować relacje i hierarchię między koncepcjami. Jest idealny do tworzenia planu zespołu, organizowania pomysłów i wizualizacji struktur zadań.

Korzystanie z niego jest tak proste, jak rysowanie na papierze, tylko że ma dodatkową zaletę natychmiastowego zapisywania. Pozwala to na łatwe udostępnianie go całemu zespołowi, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco z postępami projektu.

Tablice

Tablice mogą być bezpośrednio połączone z zadaniami, co znacznie ułatwia planowanie treści

W miarę jak coraz więcej organizacji przechodzi na zdalne i hybrydowe środowiska pracy, rośnie zapotrzebowanie na więcej narzędzi krytycznych dla współpracy. Jednym z takich narzędzi jest tablica. Tablice w ClickUp wyróżniają się na tle innych, ponieważ umożliwiają przekształcanie pomysłów w czasie rzeczywistym bezpośrednio w praktyczne projekty. Umożliwia wszystkim członkom zespołu współpracę w czasie rzeczywistym, a każdy widzi ruch kursora innych osób. Umożliwia również dodawanie treści do tablicy na różne sposoby, takie jak między innymi teksty, notatki, obrazy i filmy.

Szablony diagramów

Zacznij tworzyć diagramy za pomocą tego szablonu Simple Mind Map od ClickUp i obserwuj, jak Twój przepływ pracy ożywa. 💜

Zaplanuj każdy krok doświadczenia użytkownika przed fazą rozwoju dzięki temu szablonowi User Story Mapping Whiteboard od ClickUp

Skorzystaj z szablonu diagramu przepływu danych ClickUp, aby pokazać, w jaki sposób informacje przechodzą przez dowolny system lub proces.

ClickUp pros

Jest bardzo łatwy w użyciu i ma zaawansowane funkcje

Posiada wiele narzędzi upraszczających obsługę wielu zadań i projektów

wsparcie 24/7 na światowym poziomie

Może być używany do zarządzania projektami i zadaniami, a także jako baza wiedzy

Dostęp na urządzeniach mobilnych, co ułatwia śledzenie projektów

Wady ClickUp

Może być zbyt złożony dla indywidualnych potrzeb

Nie wszystkie widoki ClickUp są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

ClickUp pricing

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : 7 USD za użytkownika miesięcznie

: 7 USD za użytkownika miesięcznie Biznes : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise : Kontakt ClickUp aby uzyskać niestandardowe ceny

: Kontakt ClickUp aby uzyskać niestandardowe ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

jeśli potrzebujesz pełnego pakietu oprogramowania do obsługi swoich Obciążenia w przedsiębiorstwie i procesów, chętnie pomożemy Ci osiągnąć sukces! Skontaktuj się z działem sprzedaży, gdy będziesz gotowy.

2. Draw.io

przez Draw.io Draw.io jest oprogramowaniem open-source do tworzenia diagramów, co oznacza, że jest całkowicie darmowe. Pomimo ograniczonych opcji projektowania, jest to jedna z najlepszych alternatyw dla Lucidchart ze względu na jego bezpłatny charakter i kilka funkcji. Ograniczone opcje projektowania sprawiają jednak, że jest on idealny do prostszych projektów.

Do tworzenia diagramów sieciowych można użyć Draw.io, schematy blokowe , Diagramy UML , schematy organizacyjne i modele ER.

Oprogramowanie jest hostowane w przeglądarce i może być używane online lub offline na wszystkich systemach operacyjnych. Ponieważ integruje się z Google Drive, OneDrive, Confluence Server/Cloud, Dropbox i innymi, świetnie nadaje się do projektów wymagających współpracy.

Aby uprościć tworzenie diagramów, aplikacja posiada kilka szablonów i obsługuje wiele formatów importu i eksportu. Posiada również wygodną funkcję wyszukiwania, która umożliwia szybszą pracę nad projektami. Aby korzystać z Draw.io, nie trzeba zakładać konta.

Compare Draw.io vs. Lucidchart !

Draw.io pros

Jest całkowicie darmowy

Integruje się między innymi z Dyskiem Google, OneDrive i GitHub

Łatwo tworzy dobrej jakości diagramyw tym diagramy powinowactwa* Umożliwia grupowanie kształtów

Draw.io cons

Nie posiada zaawansowanych funkcji innych aplikacji z tej listy, takich jak ClickUp

Czasami podczas otwierania istniejącego diagramu widok jest zwykle w pełni powiększony, co może być nieco niepokojące

Ceny Draw.io

Draw.io jest darmowy Sprawdź te alternatywy Draw.io !

3. Creately

przez Creately Creately to narzędzie do tworzenia diagramów, które działa równie dobrze, jeśli nie lepiej niż Lucidchart, ale jest bardziej przystępne cenowo.

Posiada łatwy w użyciu interfejs, schludny i wolny od bałaganu. Posiada również obszerną bibliotekę szablonów dla wszystkich tematów i branż oraz funkcje automatyzacji i przeciągania i upuszczania, aby szybko i łatwo tworzyć schematy blokowe i inne diagramy. Kontekstowy pasek narzędzi, który sugeruje kształty, których można użyć podczas rysowania, nie jest dostępny w Lucidchart.

Creately posiada kilka współpraca w czasie rzeczywistym narzędzia takie jak wideokonferencje. Pozwalają one na płynną współpracę ze współpracownikami i śledzenie zmian, gdy zajdzie taka potrzeba. Obsługuje również wszystkie urządzenia, dzięki czemu możesz zabrać swoją pracę ze sobą, gdziekolwiek jesteś.

Oprogramowanie posiada ponad 50 typów diagramów i obsługuje wiele języków. Integruje się ze Slackiem, więc jeśli twój zespół dużo pracuje na Slacku, jest to ogromny plus.

Ważne zalety

Bardzo łatwy w użyciu z doskonałymi funkcjami współpracy

Każdy może natychmiast zobaczyć zmiany wprowadzone przez innych, co ułatwia reagowanie i podejmowanie decyzji

Darmowa wersja zawiera kilka funkcji

Jest przystępna cenowo w porównaniu do innych na tej liście

Instynktowny i prosty w użyciu

Zupełnie minusy

Trudno jest zaimportować rekord SVG

Użytkownicy zgłaszają trudności w łączeniu kształtów i linii

Bardzo wysoka cena

Darmowy plan

Plan osobisty w cenie $4/miesiąc

Plan zespołowy w cenie 4,75 USD/miesiąc/na użytkownika

Plan korporacyjny (cena niestandardowa)

Sprawdź te_ Narzędzia do tworzenia diagramów UML !

4. Visio

przez Visio Żadna lista alternatyw dla Lucidchart nie byłaby kompletna bez jednej z najbardziej znanych nazw w dziedzinie wizualnego tworzenia diagramów, Visio firmy Microsoft .

Visio jest własnością firmy Microsoft i jest częścią zestawu narzędzi 365. Jest to bardzo potężne narzędzie do tworzenia diagramów, które umożliwia łatwą współpracę nad projektami dzięki adnotacjom, współautorstwu i funkcjom integracji Skype. Umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym w celu zwiększenia produktywności zespołu.

Oprogramowanie to posiada intuicyjny interfejs. W porównaniu do Lucidchart ma więcej szablonów, konfigurowalnych kształtów i diagramów startowych.

Wszelkie diagramy utworzone w Visio są dostępne dla wszystkich dzięki różnym funkcjom dostępności, takim jak narrator. Jego godne uwagi funkcje obejmują między innymi wysoki poziom bezpieczeństwa, modelowanie procesów biznesowych, diagramy przepływu danych i mapy 3D.

Visio pros

Może wykorzystywać tysiące symboli z różnych kategorii, takich jak urządzenia, przepływy itp.

Posiada kilka funkcji, które są łatwe w użyciu

Integracja z innymi produktami pakietu Office jest świetna

Łatwo jest znaleźć zasoby Visio online.

Visio cons

Formatowanie jest wyzwaniem, gdy masz duże projekty i trudno jest je wszystkie wyświetlić

Jest bardzo drogi

Ma mniej integracji

Visio ceny

Standardowy Visio kosztuje $309.99, a Visio Professional $579.99 za jednorazowy zakup. Możesz subskrybować Visio plan 1 za 5 USD na użytkownika miesięcznie lub Visio plan 2 za 15 USD miesięcznie na osobę

Compare Visio to Lucidchart !

5. Gliffy

przez Gliffy Jednym z powodów, dla których Gliffy jest tak popularny, jest łatwość obsługi dla początkujących. Posiada łatwy interfejs "przeciągnij i upuść", a dzięki wielu szablonom i motywom nie musisz mieć doświadczenia z narzędziem do tworzenia diagramów, aby z niego korzystać.

Gliffy jest jedną z wygodniejszych alternatyw dla Lucidchart, ponieważ można pobrać wersję Chrome, gdy nie masz połączenia z Internetem.

Chociaż nie posiada interfejsu API umożliwiającego tworzenie własnych rozwiązań integracyjnych, integruje się z popularnymi aplikacjami, takimi jak JIRA, WordPress i Confluence.

Zalety Gliffy

Możliwość korzystania w trybie offline

Łatwy w konfiguracji i użyciu

Nieograniczony dostęp do szablonów

Łatwe udostępnianie pracy

Gliffy konsekwencje

Dostosowywanie obiektów jest ograniczone i brakuje mu podstawowych funkcji do złożonego tworzenia diagramów

Nie posiada darmowej wersji

Nie jest tak wszechstronnym narzędziem do tworzenia diagramów jak ClickUp czy Lucidchart

Gliffy ceny

$8/miesiąc/za 1-9 użytkowników

$6/miesiąc/na 10-50 użytkowników

Enterprise (ceny niestandardowe)

6. Xmind

przez Xmind XMind to świetny wybór dla osi czasu, mapy myśli i schematy blokowe. Z funkcjami takimi jak oś czasu, matryca i wykres rybiej ości ma znaczną przewagę nad Lucidchart, jeśli chodzi o mapowanie myśli. XMind ma minimalistyczne funkcje schematów blokowych aby inspirować kreatywność i generować pomysły. Jeśli więc chcesz przeprowadzić burzę mózgów, XMind nadaje się do tego lepiej niż Lucidchart. Oferuje również wiele sposobów na przechwytywanie myśli i nadawanie im struktury w celu zachowania porządku.

Nie musisz być online, aby korzystać z XMind, ponieważ jest to aplikacja, którą można zainstalować na wszystkich platformach. Pozwala to na płynną dystrybucję projektów w celu zwiększenia wydajności i produktywności.

Dostępne są dwie wersje: starsza i prostsza XMind 8 oraz mocniejsza i bardziej skomplikowana XMind 2020. Ta druga ma więcej funkcji i opcji dostosowywania.

XMind pros

Jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami

Przyjemne wizualnie diagramy

Użytkownicy mają kilka opcji struktury swoich map myśli

Szybki i responsywny interfejs użytkownika

Generowanie plików Markdown dla map myśli

XMind cons

Potrzeba kilku kroków, aby oznaczyć etykietę dla każdej dostosowanej gałęzi

Potrzebuje więcej opcji dostosowywania

XMind pricing

$39.99/6 miesięcy

$59.99/rocznie

7. Mindmeister

przez Mindmeister Mindmeister jest wszechstronnym narzędziem z dwoma cechami, które sprawiają, że jest tak lubiany jak jest. Po pierwsze, jego prosty i intuicyjny interfejs ułatwia tworzenie map myśli. Po drugie, w przeciwieństwie do Lucidchart, który jest rozliczany na podstawie liczby użytkowników, Mindmeister jest rozliczany miesięcznie. Oznacza to, że cały zespół może korzystać z jednego konta zamiast płacić za każdego z osobna, co czyni go bardziej przystępnym cenowo niż większość. Posiada również kilka opcji dostosowywania i świetne funkcje współpracy.

Niektóre godne uwagi cechy Mindmeister obejmują tworzenie kopii zapasowych 24/7, współpracę zespołową, priorytetyzacja projektów i zarządzanie oraz narzędzia do tworzenia prezentacji. Umożliwia także ustalanie terminów realizacji projektów.

Dostępna jest wersja darmowa i płatna. Wersja darmowa umożliwia publikowanie i udostępnianie linków do rysunków diagramów, ale aby je wyeksportować, należy przejść na wersję płatną.

Mindmeister pros

Jest łatwy w użyciu i ma dobre wyniki

Możliwość dodawania kosztorysów, linków do stron internetowych i notatek

Możliwość eksportowania swoich dzieł w różnych formatach

Obsługuje różne rodzaje mediów oprócz tekstu

Mindmeister minusy

Może być używany tylko online

Opcje eksportu są dostępne tylko na płatnych kontach

Ceny Mindmeister

Plan darmowy

Plan osobisty : $2.49/miesiąc/na użytkownika

: $2.49/miesiąc/na użytkownika Plan Pro : $4.19/miesiąc/na użytkownika

: $4.19/miesiąc/na użytkownika Plan biznesowy: $6.29/miesiąc/na użytkownika

8. Miro

przez Miro Jeśli chcesz skorzystać z innej popularnej alternatywy Lucidchart, która pomoże Ci efektywnie współpracować i scentralizować komunikację w całym zespole lub organizacji, nie szukaj dalej niż Miro .

Miro posiada solidny zestaw narzędzi, który pozwala Twojemu zespołowi na burza mózgów pomysłów , mapowanie procesów i opracowywanie strategii. Zawiera również inteligentne frameworki i wiele szablonów przyspieszających pracę. Wśród jego godnych uwagi funkcji są notatki samoprzylepne, nieskończone płótno i osadzone filmy.

Aplikacja ta integruje się z ponad 70 aplikacjami i interfejsem API, aby pomóc w optymalizacji różnych aspektów produktów. Oferuje również zaawansowane zabezpieczenia (takie jak szyfrowanie SSL i dziennik audytu), aby zapewnić bezpieczeństwo pracy i plików.

Miro pros

Posiada zaawansowane funkcje bezpieczeństwa

Jest darmowy i łatwy do zarejestrowania i rozpoczęcia użytkowania

Zapewnia dobrą współpracę z członkami zespołu

Ma elastyczność potrzebną do układania różnych pomysłów dla różnych osób i celów

Miro cons

Niektóre opcje edycji dla różnych narzędzi są ograniczone

Nie jest łatwo zmienić planszę

Jest drogi

Miro pricing

Podobnie jak w przypadku większości produktów z tej listy, istnieją cztery plany, z których można skorzystać, aby nabyć Miro:

Plan darmowy

Plan zespołowy : $8/miesiąc/na użytkownika

: $8/miesiąc/na użytkownika Plan biznesowy : $16/miesiąc/na użytkownika

: $16/miesiąc/na użytkownika Enterprise: (cena niestandardowa)

Porównanie Miro to Lucidchart & Miro to Mural !

9. OmniGraffle

przez OmniGraffle Jeśli masz już umiejętności projektowania i doświadczenie w tworzeniu diagramów, powinieneś rozważyć OmniGraffle. Jeśli chodzi o alternatywy dla Lucidchart, aplikacja ta jest przeznaczona wyłącznie dla użytkowników komputerów Mac i iOS. Jeśli posiadasz system Windows lub Android, zapoznaj się z innymi opcjami na tej liście.

OmniGraffle to aplikacja offline z mnóstwem opcji dostosowywania, które pomagają osiągnąć pożądany rezultat. Oprócz prototypowania i tworzenia diagramów, pozwala ona również na projektowanie wektorów, dzięki czemu możesz zaprojektować prawie wszystko, co chcesz, używając kształtów.

Omni Group, twórcy aplikacji, oferuje kilka aplikacji, których można użyć jako uzupełnienie OmniGraffle.

Zalety OmniGraffle

Integruje się i jest uzupełniany przez inne aplikacje dewelopera

Posiada kilka narzędzi i opcji dostosowywania

Może być używany online

Możesz zaprojektować prawie wszystko, co chcesz z kształtów

Wady OmniGraffle

Nie jest dla początkujących

Jego szablony są ograniczone

Jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników komputerów Mac

Ceny OmniGraffle

$12.49/miesiąc

124,99 USD/rocznie

10. Coggle

przez Coggle Niektóre oprogramowanie do tworzenia diagramów może być nieco zbyt skomplikowane, zwłaszcza w porównaniu z niektórymi alternatywami Lucidchart z tej listy. Jednak Coggle ma prostą kompilację, dzięki której można tworzyć proces projektowania tak prosty, jak to tylko możliwe.

Coggle umożliwia łatwe tworzenie i udostępnianie schematów blokowych i map myśli. Pozwala również na łatwą współpracę, ponieważ można zaprosić członków zespołu do współpracy nad zadaniami. Co więcej, wszelkie udostępnione projekty pojawiają się natychmiast w przeglądarce wszystkich użytkowników.

Dzięki Coggle możesz tworzyć elastyczne diagramy z pętlami i łączeniem gałęzi oraz tworzyć wiele punktów początkowych dla swoich diagramów za pomocą ponad 1600 ikon. Otrzymujesz również nieograniczoną liczbę przesyłanych obrazów, pływających tekstów i obrazów do dodawania adnotacji do mapy. Aplikacja zawiera szeroki wybór szablonów, które pomogą Ci rozpocząć pracę w mgnieniu oka.

Możesz zintegrować Coggle z Dyskiem Google, aby zabezpieczyć swoje dane.

Zalety Coggle

Jest atrakcyjny wizualnie

Łatwy do pobrania i użycia

Dostęp z dowolnego urządzenia w dowolnym czasie

Płynnie współpracuje z usługami Google

Coggle cons

Może być trudna w użyciu do prezentacji

Ma ograniczoną liczbę kolorów

Coggle może stać się nieporęczny lub działać wolno, gdy mapa myśli staje się zbyt duża

Ceny Coggle

Coggle ma trzy plany cenowe:

Darmowy na zawsze

Awesome plan : $5/miesiąc/na użytkownika

: $5/miesiąc/na użytkownika Plan dla organizacji: $8/miesiąc/na użytkownika

Czas przejść na najlepszą alternatywę Lucidchart

Najlepsza alternatywa dla Ciebie to taka, która odpowiada na wszystkie problemy, z którymi borykasz się na co dzień. Powyższe 10 alternatyw Lucidchart świetnie nadaje się do tworzenia diagramów i radzi sobie z kilkoma innymi zadaniami. Mamy nadzieję, że znajdziesz wśród nich coś dla siebie.

Jeśli jednak mielibyśmy wskazać jedną alternatywę, byłby to ClickUp!

Obsługuje nie tylko tworzenie diagramów, ale także wiele funkcji, takich jak automatyzacja, nagrywanie ekranu i inne narzędzia do zarządzania zespołem i projektami. Możesz usiąść za kierownicą i stworzyć darmowe konto ClickUp !