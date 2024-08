5 świetnych alternatyw i konkurentów MindMeister na rok 2024 (zalety, wady, ceny)

Rozumiemy to.

Przez twój umysł może przepływać mnóstwo genialnych pomysłów, a MindMeister to świetne miejsce do ich wizualizacji i utrwalenia.

Ale to nie wszystko, do czego służy MindMeister.

Jeśli szukasz oprogramowania do zrobienia mapy, które może zrobić trochę więcej niż tylko mapowanie myśli, to alternatywa MindMeister jest zdecydowanie tym, czego potrzebujesz.

Ale z setkami oprogramowanie do tworzenia map myśli skąd wiesz, który z nich jest tak genialny jak twoje pomysły?

W tym artykule omówimy, dlaczego potrzebujesz alternatywy dla MindMeister i przejrzymy pięć fantastycznych alternatyw MindMeister, wraz z ich kluczowymi funkcjami, zaletami, wadami, cenami i ocenami klientów.

zapoznajmy się z tymi alternatywami!

Co to jest MindMeister?

Via MindMeister MindMeister to internetowy program do tworzenia map myśli.

Można go używać do burza mózgów , planowanie projektu i inne kreatywne zadania.

Kiedy już stworzyłeś mapę myśli możesz udostępniać ją innym, a nawet publikować online, aby cały świat mógł ją zobaczyć. 📸

Oto kilka innych rzeczy, do zrobienia za pomocą tego oprogramowania do tworzenia map myśli:

Wspólne tworzenie map myśli

Niestandardowe motywy map

Prowadzenie prezentacji przy użyciu trybu prezentacji

Drukowanie map

3 powody, dla których potrzebujesz alternatywy dla MindMeister

Chociaż powyższe funkcje brzmią świetnie, MindMeister ma kilka limitów:

1. Brak funkcji zarządzania zadaniami

MindMeister jest odpowiednim narzędziem do prostego robienia notatek i ideacji. Mimo to, aplikacja mapy jest dość limitowana w dziale zarządzania zadaniami.

Jasne, twój zespół może używać MindMeistera do rozwijania i omawiania pomysłu na projekt, ale co się dzieje, gdy trzeba podjąć działania w związku z tym pomysłem?

MindMeister po prostu nie ma żadnych możliwości śledzenie projektów funkcje pomagające w realizacji tego planu.

Sigh 😔

Gdyby tylko istniało narzędzie do zarządzania zadaniami, które_ miało zarówno funkcje mapy myśli, jak i zarządzania projektami ...

2. Ograniczony darmowy plan

Darmowy plan MindMeister nie pozwala użytkownikom eksportować map myśli ani nawet dodawać do nich załączników w postaci plików i obrazów.

Co więcej, użytkownik otrzymuje tylko trzy mapy myśli za darmo!

próbujesz obliczyć, jak to będzie działać dla twojego zespołu?

nie martw się. Zrobiliśmy to za ciebie

Nasze obliczenia pokazują, że darmowy plan MindMeister jest po prostu zbyt limitowany dla każdego kreatywnego zespołu.

3. Limit integracji

Jest jeszcze coś, co można policzyć na palcach: Integracje MindMeister.

Oprogramowanie MindMeister integruje się tylko z dziewięcioma narzędziami, które obejmują Dropbox , Evernote oraz Dokumenty Google .

Więc jeśli twój zespół nie korzysta już z tych dziewięciu integracji, będziesz miał trudności z przełączaniem się między tonami różnych aplikacji tylko po to, aby do zrobienia czegoś .

5 najlepszych alternatyw dla MindMeistera

To jasne, że MindMeister nie da rady.

Ale nie martw się.

Oto pięć najlepszych dostępnych obecnie alternatyw dla MindMeister:

1. ClickUp

ClickUp to wiodące na świecie oprogramowanie do zarządzania projektami i tworzenia map myśli. Od zapewnienia dostawcy zaawansowanych funkcji zarządzania zadaniami po wydobywanie najlepszych pomysłów, ClickUp jest najlepszą alternatywą dla MindMeister.

Kluczowe funkcje ClickUp

Oto tylko niektóre ze sposobów, w jakie ClickUp może zapewnić przepływ kreatywnych soków u Ciebie i Twojego zespołu: 💡

1. Mapy myśli Mapy myśli pomoc

planować projekty , tworzyć mapy pomysłów, a nawet organizować istniejące zadania. Mapy myśli ClickUp'a również posiadają dwa doskonałe tryby:

A. Tryb zadania

Mapowanie cyklu pracy dla istniejących projektów poprzez szybkie tworzenie, edytowanie i usuwanie zadań (i podzadań) bez opuszczania widoku mapy.

Tryb zadań to świetny sposób na sprawdzenie, jak wszystkie projekty są ze sobą połączone.

Oto co można zrobić w trybie zadań:

Użyj różnych kolorów łączników, aby zidentyfikowaćFolder,ListalubZadanie. Po osiągnięciu zadania iPodzadanie kolor będzie wskazywał status tego zadania

ZastosujFiltry aby wyświetlić tylko wymagane branches

Chwyć diament gałęzi, aby przenieść zadanie z jednej listy na drugą 💎

Intuicyjna funkcja przeciągnij i upuść w trybie zadań pozwala na mapę cyklu pracy istniejących projektów za pomocą zaledwie kilku kliknięć!

B. Tryb pusty

czujesz się zainspirowany?

Utwórz mapę myśli od podstaw, która jest niezależna od istniejącej struktury zadań w trybie pustym. 📝

Możesz w pełni niestandardowe kolory łączników i przekonwertować je później na zadania.

Oto co można zrobić w trybie pustym:

Użyj opcji re-layout, aby automatycznie ułożyć wszystkie węzły

Użyj paska narzędzi węzła lub klawiatury, aby usunąć lub utworzyć węzeł

Przenieść węzeł i jego połączone gałęzie, po prostu przeciągając go do dowolnego innego węzła

Ale to nie wszystko.

Niezależnie od tego, czy wybierzesz tryb pusty, czy tryb zadań, widok mapy myśli pozwala również do zrobienia innych fajnych rzeczy, takich jak:

Zmieniać nazwy zadań

Zaznaczanie wielu zadań w celu ich łatwej organizacji

Używać funkcjiPasek narzędzi wielozadaniowych do konwertowania zadań na podzadania, dodawania zadań oraz ustawienia terminów i priorytetów

Zoom i pomniejszanie bez względu na rozmiar mapy myśli 🔎

nie chcesz mieć sesji burzy mózgów samemu?

nie martw się! Udostępnianie publiczne umożliwia udostępnianie map myśli członkom zespołu i klientom w celu współpracy w czasie rzeczywistym.

2. Komentarze

Każde zadanie w ClickUp ma dedykowaną przestrzeń dla Komentarze . W ten sposób Teams mogą wysyłać szybkie wiadomości związane z zadaniami bez zastanawiania się gdzie wiadomość została wysłana lub czy nie zostanie zagubiona.

Można również Przypisywanie komentarzy członkom zespołu, jeśli komentarz wymaga podjęcia działania. Po zakończeniu zadania członek zespołu może rozwiązać komentarz.

3. Notatnik

The Notatnik to idealne miejsce do zapisywania szalonych pomysłów, które przychodzą ci do głowy, nawet gdy nie śpisz w łóżku o 4 nad ranem!

Nikt inny nie może zobaczyć twojego Notatnika, więc nie krępuj się zapisywać czegokolwiek na liście.

Następnie możesz przekonwertować te myśli na wykonalne zadania, które chcesz udostępniać swojemu zespołowi, gdy będziesz gotowy.

4. Dokumenty

Utwórz Dokumenty , wiki i bazy wiedzy w dowolnym miejscu w ClickUp.

Twoje dokumenty mogą mieć nieograniczoną liczbę stron i możesz udostępniać je wybranym osobom.

Możesz nawet wzmianki o członkach zespołu i tworzyć zadania z poziomu dokumentu.

Użyj Relacje z dokumentami do łączenia dokumentów między sobą lub z zadaniami.

W ten sposób można uzyskać dostęp do dokumentów w więcej niż jednym miejscu bez konieczności powielania ich za każdym razem!

5. Wykresy Gantta i widok osi czasu

Mapy myśli pomagają opracowywać genialne plany.

ale czym jest genialny plan bez harmonogramu?

przecież wiesz!

Dlatego Widok Gantt umożliwia planowanie czasu, zarządzać obciążeniem pracą i zobacz, które zadania są od siebie zależne.

jak?

Wystarczy narysować linie między ustawionymi zadaniami i można wizualizować Zależności między zadaniami .

Możesz również najechać kursorem na pasek postępu, aby zobaczyć, jak blisko jesteś do zakończenia pracy nad Folderem lub Listą.

The Widok osi czasu jest podobny do widoku Gantt, z tą różnicą, że można mieć wiele zadań w rzędzie.

Widok osi czasu wyświetla zadania projektu liniowo, dzięki czemu można wizualizować mapę drogową projektu z łatwością.

Można również Oś czasu grupy do dalszego planowania i udostępnianie ich z kimkolwiek!

Nadal nie wiesz, czym różnią się wykresy Gantta od osi czasu? Tutaj znajdziesz więcej informacji_ Wykres Gantta a oś czasu.

ClickUp pros

Wady ClickUp

Nie można eksportować pulpitów

Sprawdź mapę drogową ClickUp tutaj aby zobaczyć, jak naprawiamy te drobne wady i uzyskać naszą listę najlepszych alternatyw dla ClickUp .

Poznaj również wszystkie ekscytujące funkcje które ta alternatywa MindMeister ma dla Ciebie w zanadrzu!

Cennik ClickUp

ClickUp ma potężny darmowy plan dla nieograniczonej liczby użytkowników. Płatne wersje zaczynają się już od 7 USD/użytkownika miesięcznie.

ClickUp oceny klientów

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

2. Microsoft Visio

Via Microsoft VisioMicrosoft Visio to narzędzie do tworzenia diagramów które pozwala tworzyć schematy organizacyjne, mapy myśli, a nawet plany pięter.

Jednak najtańszy płatny plan Microsoft Visio jest bardzo ograniczony.

Nie otrzymujesz adnotacji, gotowych szablonów, ani nawet natychmiastowych aktualizacji!

Oto jak zareagujesz, gdy natkniesz się na aktualizacje projektów sprzed miesiąca, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś:

Kluczowe funkcje Microsoft Visio

Połączenie aplikacji ze źródłami danych w celu uzyskania przeglądu wyników firmy

KonwersjaExcelarkusze kalkulacyjne na wykresy

Gotowe szablony do burzy mózgów

Konfigurowalne kształty, kolory i łączniki

Profesjonaliści Microsoft Visio

Współpraca nad diagramem przy użyciu usługi Microsoft Teams

Udostępnianie, edytowanie i widokmapa procesu z dowolnej przeglądarki lub urządzenia, w tym iPhone'a i iPada

Dostęp do biblioteki symboli, szablonów i kształtów ⬛🔺🟠

Członkowie zespołu mogą wyświetlać, komentować i udostępniać zaawansowane diagramy Visio w aplikacji Teams bez licencji Visio

Wady programu Microsoft Visio

Brak wersji dla pulpituMapy myśli na Mac iOS i użytkowników Linuksa

Najtańszy płatny plan może być tylko używany w przeglądarce. Będziesz musiał dokonać aktualizacji, aby korzystać z niego na pulpicie

używany w przeglądarce. Będziesz musiał dokonać aktualizacji, aby korzystać z niego na pulpicie Nie jest tak intuicyjny jak inne programy do tworzenia map

Ceny Microsoft Visio

To narzędzie do tworzenia map myśli nie oferuje planu Free, a płatne plany zaczynają się od $5/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Microsoft Visio

G2: 4,3/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1700 recenzji)

3. MindManager

Via MindManager MindManager to narzędzie do tworzenia map, które zapewnia 360-stopniową perspektywę organizacji w celu zmniejszenia zamieszania, poprawy komunikację w zespole oraz zwiększyć wydajność .

Jednak w przypadku tego narzędzia do tworzenia map myśli, będziesz musiał zapłacić kilka drogich dodatków, jeśli chcesz mieć funkcje takie jak współedytowanie, publikowanie, udostępnianie i integracja z Microsoft Teams.

wygląda na to, że będziesz musiał wydać setki, aby wpaść na pomysł wart milion dolarów!

Kluczowe funkcje MindManager

Wbudowane funkcje biznesowe i edukacyjneszablony map myśli* Funkcja przeciągania i upuszczania

Przechwytywanie obrazów, połączeń i notatek za pomocą MindManager Snap

Współpraca w czasie rzeczywistym nad diagramami

Zalety MindManager

Zabieranie map myśli ze sobą za pomocą aplikacji mobilnej

Utwórz plikschemat organizacyjny, schemat blokowy,mapa myśli lub mapa pojęć* Dostęp do wykresów Gantta, funkcji budżetowania i osi czasu

To narzędzie do współpracy jest dostępne dla użytkowników systemów Mac iOS i Windows

Wady MindManager

Stroma krzywa uczenia się

Ograniczony wybór obrazów i ikon do wyboru

Brak dostępnego planu Free

Ceny MindManager

To oprogramowanie do mapowania ma plany cenowe, które zaczynają się od $327.00 jako jednorazowa płatność / na użytkownika. Integracje kosztują od 99 do 118 USD rocznie.

MindManager - niestandardowe oceny klientów

G2: 4,4/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 50 recenzji)

4. XMind

Via XMind XMind to narzędzie do tworzenia map myśli które zachęca do tego, aby Twoje pomysły rosły na drzewach.🌲

Jedną z wad tego oprogramowania do tworzenia map myśli jest to, że musisz zarejestrować się na co najmniej sześć miesięcy.

nie martw się, ClickUp czeka na Ciebie z otwartymi ramionami 🌹

Kluczowe funkcje XMind

Tryb konspektu przełącza mapę myśli w dokument oparty na liście

Funkcja równań, która pozwala dodawać równania matematyczne i chemiczne

Szablony map myśli, takie jak mapy bąbelkowe i burze pytań

Wybór motywów i niestandardowe kształty, linie i kolory

Zalety XMind

Tryb Zen pomagający skoncentrować się na jednej mapie myśli

Wybór spośród różnych struktur, takich jak wykres rybiej ości, matryca, oś czasu i schemat organizacyjny

Eksport map myśli jako pliki PNG, PDF lub Markdown

Import z innych narzędzi do tworzenia map myśli, takich jak MindManager, MindNode i FreeMind

Wady XMind

Brak dostępnego planu Free

Brak funkcji zarządzania projektami

Brak możliwości tworzenia zadań z map myśli

Ceny XMind

To narzędzie do tworzenia map ma plany cenowe, które zaczynają się od 39,99 USD za sześć miesięcy (limit do pięciu systemów).

Oceny niestandardowe XMind

G2: 4.3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 70 recenzji)

Sprawdź te Alternatywy Xmind !

5. Rysunek Google

Via Google Rysunki Rysunki Google to alternatywne dla MindMeister darmowe narzędzie, które pozwala tworzyć osobiste dzieła sztuki, takie jak meme, szkic lub GIF.

Kluczowe funkcje Rysunków Google

Szablony dla różnych diagramów, takich jak oś czasu, cykl i hierarchia

Strzałki, linie, pola tekstowe, różne kształty i biblioteka darmowych obrazów

Komentowanie i edytowanie rysunków w czasie rzeczywistym z członkami zespołu

Tworzenie schematów blokowych diagramy,mapy pojęća nawet memy

Profesjonaliści z Rysunku Google

Tworzenie map myśli bez ograniczeń

Współpraca z Dokumentami Google, Arkuszami Google i nie tylko

Udostępnianie mapy myśli online jako szablonu, aby inne osoby również mogły z nich korzystać

Twoja mapa myśli jest automatycznie zapisywana i przechowywana na Dysku Google

Wady Rysunku Google

Brak aplikacji mobilnych

To narzędzie do tworzenia map jest oparte na sieci, więc nie można go używać w trybie offline

Nie jest tak intuicyjne jak inne programy do tworzenia map myśli

Rysunek Google ceny

Do korzystania z tego oprogramowania do tworzenia map myśli wymagane jest konto Google

Rysunek Google oceny klientów

G2: N/A

Capterra: N/A

Ostatnia gałąź twojej mapy myśli

MindMeister pozwala przechwytywać i rozwijać pomysły, ale czy to oznacza, że jest dobrym narzędziem do zarządzania projektami kreatywnymi?

Niestety, MindMeister nie dostarcza zespołom zarówno funkcji tworzenia map myśli, jak i zarządzania projektami.

Na szczęście istnieje kilka programów do tworzenia map myśli, które z łatwością mogą zająć miejsce MindMeister.

I chociaż wskazaliśmy kilka przyzwoitych alternatyw dla MindMeister, ClickUp powinien być jedynym przystankiem na mapie.

ClickUp oferuje nie tylko piękne mapy myśli, ale także mnóstwo innych funkcji do współpracy w zespole i zarządzania zadaniami, takich jak Wykrywanie współpracy , Priorytety zadań oraz Powtarzające się zadania . Pobierz ClickUp za darmo już dziś i poznaj narzędzie do tworzenia map myśli, które działa!