10 Xmind Alternatywy dla mapowania myśli w 2024 roku

Istnieje wiele narzędzi do wyboru, jeśli chodzi o burzę mózgów, wizualizację danych i tworzenie map złożonych pomysłów.

Xmind jest popularnym wyborem do tworzenia mapy myśli ale co jeśli szukasz alternatywy?

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz czegoś, co lepiej pasuje do twojego budżetu, czy też szukasz narzędzia z unikalnymi funkcjami wykraczającymi poza zwykłą mapę myśli, alternatyw dla Xmind jest mnóstwo. Poruszajmy się po tym krajobrazie razem.

Czego należy szukać w alternatywach dla Xmind?

Rozważając alternatywę dla XMind, ważne jest, aby pamiętać o kilku kryteriach.

Poszukaj narzędzia, które oferuje intuicyjne i elastyczne sposoby tworzenia map myśli, wsparcie współpracę w miejscu pracy , ma możliwości eksportu, integruje się z innymi aplikacjami i najlepiej jest, jeśli ma plan Free lub przystępną cenę.

Oceny i recenzje dla aplikacji oprogramowanie do tworzenia map myśli również powinno wzbudzać zaufanie.

10 najlepszych alternatyw Xmind do wykorzystania w 2024 roku

Oto nasze ulubione alternatywy Xmind na rynku. Jesteśmy przekonani, że jedno z tych narzędzi będzie właściwym wyborem dla Ciebie i Twojego zespołu do tworzenia map myśli.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Był czas, kiedy do tworzenia diagramów potrzebne były osobne aplikacje, wizualizacji danych , zarządzanie projektami, zadania, dokumenty, arkusze kalkulacyjne, śledzenie celów, śledzenie czasu, alokacja zasobów i e-mail. Teraz jest ClickUp: Platforma typu "wszystko w jednym", która łączy w sobie najlepsze rozwiązania w zakresie wydajności i aplikacje do współpracy dla usprawnienia doświadczenia użytkownika.

ClickUp przewyższa inne narzędzia jako alternatywa dla Xmind dzięki ulepszonym funkcjom współpracy, znacznie zwiększając wydajność zespołu. Jego atrakcyjność jest uniwersalna, rezonując ze startupami, małymi Businessami i korporacyjnymi gigantami na całym świecie.

ClickUp jest idealny dla Teams szukających intuicyjnej platformy do zwiększenia wydajności, ponieważ posiada wszystkie funkcje, o które można poprosić. Od zarządzania produktami i projektami po śledzenie błędów i zarządzanie zasobami akademickimi, ClickUp jest kompleksowym rozwiązaniem, niezależnie od tego, czy potrzebujesz mapy myśli, narzędzi do współpracy, wizualizacji danych, mapy pojęć lub inne rodzaje diagramów.

Właściciele obszaru roboczego ClickUp lub administratorzy mogą wybierać spośród ponad 35 aplikacji ClickApp, aby dostosować doświadczenie zespołu. Każdy ClickApp dostarcza unikalne funkcje. Niektóre przykłady obejmują nagrywanie ekranu, scentralizowany hub dla wszystkich dokumentów, kolejki pracy, monitorowanie zespołu i śledzenie czasu.

ClickUp najlepsze funkcje

Mapy myśli ClickUp umożliwiają planowanie i organizowanie projektów, pomysłów lub istniejących zadań. Twórz mapy myśli, aby narysować schemat przepływu swoich pomysłów i budować relacje i hierarchie między koncepcjami - idealne do planów zespołowych, organizacji pomysłów i struktury zadań

Tablice ClickUp wyróżniają się tym, że umożliwiają przekształcanie pomysłów w konkretne projekty. Współpraca w czasie rzeczywistym narzędzia ułatwiają pracę zespołową. Wszyscy członkowie Teams widzą ruchy kursora innych osób. Do tablicy można dodawać różnorodną zawartość, taką jak teksty, notatki, obrazy i wideo

Do wyboruszablony schematów blokowych iszablony tablic w oparciu o Twoje potrzeby, branżę i cykl pracy

Dzięki automatyzacji ClickUp pożegnaj się z ręczną obsługą powtarzalnych zadań związanych z mapą myśli. Zautomatyzuj je i skoncentruj się na pracy o wyższej wartości. A co najlepsze? Nie jest wymagane kodowanie! Skorzystaj z gotowych receptur automatyzacji lub dostosuj je, aby zautomatyzować zadania, takie jak przypisywanie zadań i zmiana osób przypisanych w przypadku zmiany statusu, aktualizowanie pracy w oparciu o zmiany lokalizacji i aktualizowanie priorytetów w oparciu o zmiany w projekcie

Limity ClickUp

Trochę krzywej uczenia się dla nowych użytkowników

Może wydawać się przytłaczająca ze względu na wszystkie funkcje

Sporadyczne raportowanie opóźnień

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Lucidchart

przez Lucidchart Lucidchart to popularne narzędzie do tworzenia map myśli o poważnym charakterze, rezygnujące z zabawnych elementów, takich jak naklejki i emotikony, na rzecz bardziej dopracowanego, profesjonalnego podejścia do tworzenia map myśli i wizualizacji danych. Ta systematyczna metodologia jest najlepszą alternatywą dla analitycznych myślicieli i tych, którzy preferują proste, bezsensowne tworzenie diagramów. Jeśli to różni się od twojego podejścia do tworzenia map myśli, możemy wskazać ci kilka Alternatywy dla Lucidchart które mogą być odpowiednie.

Chociaż szablony Lucidchart i obszerna biblioteka elementów umożliwiają tworzenie dowolnego rodzaju diagramów, to jednak najjaśniej świeci, gdy jest używany przez zespoły IT i inżynierów oprogramowania. Jest to platforma do dokumentowania podróży użytkowników, Business mapowanie procesów i konfiguracje sieciowe, ułatwiając płynną organizację cyklu pracy zespołu.

Najlepsze funkcje Lucidchart

Dzięki Lucidchart możesz zarządzać biblioteką ulubionych elementów map myśli i tworzyć niestandardowe szablony w oparciu o najczęściej używane schematy blokowe

Oprócz niestandardowych szablonów, Lucidchart pełni również funkcję wbudowanej biblioteki szablonów do szybkiego i wydajnego tworzenia map myśli

Kompatybilność Lucidchart z różnymi aplikacjami jest wyróżniającą się funkcją, a integracja z obszarem roboczym Google jest szczególnie płynna. Możesz wygodnie przechowywać diagramy map myśli na Dysku Google i włączać je do spotkań zaplanowanych za pośrednictwem Kalendarza Google

Limity Lucidchart

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że wraz ze wzrostem złożoności diagramów map myśli, program ma tendencję do opóźnień, co utrudnia pracę nad skomplikowanymi diagramami sieci i innymi złożonymi diagramami infrastruktury

Jeśli preferujesz bardziej elastyczne, odręczne podejście do tworzenia diagramów map myśli, możesz potrzebować czegoś więcej niż darmowego oprogramowania Lucidchart, aby zaspokoić swoje potrzeby. W tym celu należy dodać program Lucidspark-Lucid's whiteboard za dodatkową opłatą, chociaż dostępna jest bezpłatna wersja próbna

Cennik Lucidchart

**Free

Indywidualny: $7.95/miesiąc za użytkownika

$7.95/miesiąc za użytkownika Teams: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Lucidchart oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (2,450+ recenzji)

4.6/5 (2,450+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,950+ opinii)

3. Mindomo

przez Mindomo Mindomo to świetna alternatywa dla Xmind, idealna do zarządzania i prezentowania wyników sesji burzy mózgów.

Wyróżniającą się funkcją tej popularnej aplikacji jest narzędzie do tworzenia map myśli jest wbudowany tryb prezentacji, który pozwala przekształcić mapę myśli w interaktywną prezentację, która pozostawia PowerPoint w kurzu. Funkcja ta, w połączeniu z ikonami, obrazami, hiperlinkami i funkcjami multimedialnymi, umożliwia użytkownikom tworzenie dynamicznych, kompleksowych wizualnych przeglądów pomysłów i koncepcji.

Mindomo oferuje również Mapy Myśli - unikalne połączenie map myśli i funkcji multimedialnych zarządzanie zadaniami . Funkcja ta umożliwia przekształcanie pomysłów w wykonalne zadania, przypisywanie ich członkom zespołu, ustawienie terminów i śledzenie postępów.

Mindomo zapewnia, że proces burzy mózgów jest oparty na współpracy i dynamiczny, co ułatwia zespołom wdrażanie i realizację strategii.

Najlepsze funkcje Mindomo

Korzystaj z kluczowych funkcji map myśli za darmo, z opcją uaktualnienia do zaawansowanych funkcji

Korzystaj z funkcji map zadań, aby przełożyć pomysły z burzy mózgów na konkretne zadania i śledzić postępy

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Google Drive, Dropbox i Microsoft Teams

Wspieranie współpracy zespołowej dzięki komentarzom, edycji w czasie rzeczywistym i zarządzaniu zadaniami

Usprawnienie sesji burzy mózgów dzięki funkcjom automatyzacji, które ograniczają zbędne czynności

Uzyskaj wnikliwy przegląd wyników burzy mózgów i postępów w realizacji zadań dzięki konfigurowalnym pulpitom

Użyj jednej z wielu wbudowanych funkcji Mindomoszablonów map myśli aby rozpocząć sesję burzy mózgów

Wykorzystaj funkcje AI Mindomo, aby pomóc w podsumowaniu sesji map myśli, generowaniu nowych pomysłów i budowaniu planów działania

Limity Mindomo

Szeroki zakres funkcji map myśli Mindomo może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Funkcje AI nie są dostępne w planie Free

Ceny Mindomo

Free

Premium : $5.50/miesiąc na użytkownika

: $5.50/miesiąc na użytkownika Profesjonalny: $13.50/miesiąc na użytkownika

$13.50/miesiąc na użytkownika Teams: W zależności od wielkości zespołu. Odwiedź stronę cenową Mindomo, aby uzyskać więcej informacji

Oceny i recenzje Mindomo:

G2 : 4.5/5 (10+ recenzji)

: 4.5/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (30+ recenzji)

4. Diagramy.net

przez Diagrams.net Diagrams.net, obecnie znany jako Draw.io, jest doskonałym wyborem dla tych, którzy doceniają wartość darmowego oprogramowania do tworzenia map myśli o otwartym kodzie źródłowym. Oferuje on wersję na pulpit, która zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa podczas tworzenia schematów blokowych.

Wersja online Diagrams.net umożliwia udostępnianie przepływów użytkownika lub diagramów zespołowi i współpracę nad nimi w czasie rzeczywistym. Funkcja udostępniania jest obsługiwana przez Google Drive, dzięki czemu jest to znajomy interfejs dla większości członków zespołu.

Najlepsze funkcje Diagrams.net

Diagrams.net oferuje trzy rodzaje szablonów diagramów, wiele elementów typu "przeciągnij i upuść" oraz narzędzia do rysowania odręcznego do łatwego tworzenia diagramów. Elementy są dostosowane do różnych typów diagramów, w tym schematów organizacyjnych, diagramów sieciowych, a nawet planów pięter

Po udostępnianiu obszaru roboczego diagramu można wyświetlać ruchy kursora członków zespołu, umożliwiać zbiorową edycję i wspierać współpracę

Platforma nie służy do zrobienia kopii zapasowej danych. Zapewnia możliwość niestandardowego dostosowania preferencji zarządzania danymi, a nawet oferuje wersję na pulpit, która zapewnia zakończoną kontrolę nad informacjami

Ograniczenia Diagrams.net

Niektórzy użytkownicy uważają, że skalowanie elementów w celu dopasowania ich do rozmiaru płótna lub do rozmiaru odpowiedniego do drukowania stanowi wyzwanie

Wielu użytkowników uważa, że interfejs użytkownika wydaje się nieco przestarzały w porównaniu z innymi platformami do tworzenia diagramów

Ceny Diagrams.net

Free

Diagramy.net oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (385+ recenzji)

4.4/5 (385+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (700+ recenzji)

5. Miro

przez Miro Miro jest szeroko stosowaną platformą przeznaczoną do zarządzania projektami w oparciu o tablicę. Służy jako arena, na której wszystkie kreatywne umysły w zespole mogą się zjednoczyć, aby udostępniać swoje innowacyjne pomysły.

Miro zostało zaprojektowane tak, aby symulować doświadczenie burzy mózgów na prawdziwej tablicy, niezależnie od tego, czy zespół jest zebrany w biurze, czy współpracuje zdalnie z różnych lokalizacji.

Każdy członek zespołu może metaforycznie chwycić marker, aby wnieść swój wkład. Dzięki funkcjom takim jak cyfrowe notatki Post-It i funkcja rysowania odręcznego, aplikacja stara się naśladować doświadczenie osobistej sesji burzy mózgów.

Oczywiście Miro nie jest dla każdego. Jeśli szukasz podobnego narzędzia, które będzie lepiej pasować, sprawdź nasze pomysły na Alternatywy dla Miro .

Miro najlepsze funkcje

Miro wspiera narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym, umożliwiając Tobie i członkom Twojego zespołu dodawanie komentarzy, notatek i elementów lub przeciąganie i upuszczanie istniejących elementów w celu natychmiastowej reorganizacji diagramu

Biblioteka Miro zawiera kształty, ikony, łączniki i gotowe schematy blokowe, upraszczając proces tworzenia diagramów, nawet w przypadku złożonych pomysłów

Gdy proces jest już jasno zdefiniowany, możesz przypisać zadania ielementy działań w oparciu o schemat blokowy. Miro płynnie integruje się z narzędziami do zarządzania projektami Atlassian, w tym Jira i Confluence, a także innymi popularnymi narzędziami do zarządzania zadaniami, takimi jak ClickUp

Limity Miro

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z importowaniem grafiki, w szczególności z nieprawidłowym skalowaniem podczas importowania grafiki

Mimo że Miro oferuje wersję Free, brakuje w niej wielu wyróżniających się funkcji platformy. Niektórzy użytkownicy wyrażają niezadowolenie z płacenia ceny premium, gdy korzystają tylko z jednej lub dwóch zaawansowanych funkcji

Ceny Miro

**Free

Starter: $8 za użytkownika miesięcznie

$8 za użytkownika miesięcznie Business: $16 za użytkownika miesięcznie

$16 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Miro oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (4,850+ recenzji)

4.8/5 (4,850+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,250+ opinii)

6. Freeplane

przez Freeplane Freeplane to oprogramowanie typu open-source, które koncentruje się na danych powstania i zarządzaniu wiedzą oraz planowaniu projektów.

Narzędzie to oferuje zaawansowane opcje niestandardowe, umożliwiające dodawanie atrybutów, opisów i skryptów do map myśli w celu szczegółowego planowania projektów. Jego wyróżniającą się funkcją jest ukrywanie i pokazywanie branchów, co pozwala na efektywne zarządzanie pomysłami podczas sesji burzy mózgów.

Najlepsze funkcje Freeplane

Aplikacja jest zakończona i całkowicie darmowa, co czyni ją jedną z najlepszych alternatyw dla Xmind dla zespołów dbających o budżet

Możliwość korzystania z zaawansowanych funkcji map myśli, takich jak atrybuty węzłów, skrypty i style

Filtrowanie i ukrywanie branchów w celu skupienia się na konkretnych aspektach projektu

Integracja z zewnętrznymi programami za pomocą przeglądarek HTML, Java i Flash

Wsparcie społeczności open-source przy rozwiązywaniu problemów i opracowywaniu nowych funkcji

Limity Freeplane

Brak wbudowanego systemu chmury, udostępnianie i współpraca mogą być bardziej skomplikowane

Interfejs użytkownika może wydawać się przestarzały w porównaniu do nowszych platform

Ceny Freeplane

Free

Freeplane oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. GitMind

przez GitMind GitMind to darmowy narzędzie online do tworzenia map myśli i burzy mózgów które pozwala łatwo wizualizować złożone pomysły i procesy.

Oferuje wiele szablonów, które pozwalają szybko rozpocząć proces burzy mózgów, a przyjazny dla użytkownika interfejs zapewnia szybkie tworzenie szczegółowych i uporządkowanych map myśli. GitMind dostarcza również możliwość udostępniania map myśli, ułatwiając współpracę.

Najlepsze funkcje GitMind

Jest to darmowa platforma, która dostarcza mnóstwo funkcji związanych z tworzeniem map myśli

Korzystaj z rozbudowanych wbudowanych szablonów, aby rozpocząć sesję burzy mózgów

Łatwa współpraca i udostępnianie map myśli zespołowi

Używaj kodowania kolorami i innych funkcji wizualnych, aby skutecznie strukturyzować i organizować mapy myśli

Limity GitMind

Niektórzy użytkownicy zauważyli, że to wszechstronne narzędzie może stać się powolne w przypadku bardziej złożonych diagramów

Brak trybu offline, co sprawia, że jest on zależny od połączenia z Internetem

Ceny GitMind

Podstawowy: Free

Miesięcznie: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Roczny: $4.08/miesiąc na użytkownika

$4.08/miesiąc na użytkownika Trzy lata: $2.19/miesiąc na użytkownika

GitMind oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (3+ recenzji)

: 4.8/5 (3+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (9+ recenzji)

8. Coggle

przez Coggle Coggle to świetne narzędzie do tworzenia i udostępniania map myśli i schematów blokowych. Podkreśla łatwość użytkowania dzięki prostemu interfejsowi i narzędziom do współpracy w czasie rzeczywistym.

To narzędzie do tworzenia map myśli i burzy mózgów umożliwia tworzenie gałęzi i pętli w celu zademonstrowania przepływu pomysłów i procesów. Integracja Coggle z Google Drive ułatwia zarządzanie plikami i współpracę w zespole.

Najlepsze funkcje Coggle

Prosty i intuicyjny interfejs do szybkiego tworzenia map myśli i schematów blokowych

Współpraca z zespołem w czasie rzeczywistym i widok wprowadzanych zmian

Integracja z Dyskiem Google dla łatwego zarządzania i udostępniania plików

Tworzenie pętli i branchów na diagramach w celu efektywnego przedstawiania złożonych pomysłów i procesów

Limity Coggle

Wersja Free jest nieco limitowana, z dostępnymi tylko podstawowymi funkcjami

Niektórzy użytkownicy zauważyli, że interfejs, choć prosty, nie posiada zaawansowanych opcji formatu

Ceny Coggle

Free Forever

Awesome : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Organizacja: $8/miesiąc na użytkownika

Coggle oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (6+ recenzji)

: 4.8/5 (6+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (40+ recenzji)

9. Mindjet

przez Mindjet Mindjet, obecnie znany jako MindManager, to wszechstronne narzędzie do tworzenia map myśli do wizualizacji informacji, organizowania projektów i zarządzania zadaniami.

Wyróżniającą się funkcją jest przekształcanie map myśli w dynamiczne prezentacje, interaktywne pulpity lub plany projektów. MindManager integruje się również z popularnymi aplikacjami, takimi jak Microsoft Teams, SharePoint i Outlook, zwiększając wydajność i wysiłki komunikacyjne.

Najlepsze funkcje Mindjet

Przekształcanie map koncepcji i map myśli w interaktywne pulpity, dynamiczne prezentacje lub szczegółowe plany projektów

Integracja z Microsoft Teams, SharePoint i Outlook w celu zwiększenia wydajności pracy

Korzystaj z funkcji wykresu Gantta, aby uzyskać wizualny przeglądoś czasu projektu i postępu prac

Korzystaj z wielu gotowych szablonów i struktur, aby szybciej i wydajniej przeprowadzać burze mózgów

Limity Mindjet

Mindjet jest jedną z droższych opcji na rynku narzędzi do burzy mózgów, co może sprawić, że będzie mniej atrakcyjny dla mniejszych Business lub Teams

Niektórzy użytkownicy uważają, że oprogramowanie ma stromą krzywą uczenia się ze względu na szeroki zakres funkcji

Ceny Mindjet

Essentials : $9/rok

: $9/rok Professional : $179/rok

: $179/rok Enterprise: Skontaktuj się z Mindjet w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Mindjet

G2 : 4.5/5 (180+ recenzji)

: 4.5/5 (180+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (60+ recenzji)

10. SimpleMind

przez SimpleMind SimpleMind to intuicyjne narzędzie do tworzenia map myśli, które zapewnia wsparcie dla wieloplatformowej synchronizacji, co oznacza dostęp do map myśli z dowolnego urządzenia.

Narzędzie oferuje zakres opcji niestandardowych, takich jak dodawanie plików multimedialnych do map myśli lub zmiana układów i stylów w celu lepszej wizualizacji. SimpleMind przenosi burzę mózgów na wyższy poziom, dostarczając narzędzia, które promują kreatywność i elastyczność.

Najlepsze funkcje SimpleMind

Korzystaj z wieloplatformowej synchronizacji, aby uzyskać dostęp do map myśli w dowolnym miejscu i czasie

Niestandardowe mapy myśli poprzez dodawanie plików multimedialnych lub zmianę stylów i układów

Tworzenie nieograniczonych map myśli i umieszczanie elementów w dowolnym miejscu na stronie, nie tylko w połączeniu z główną ideą

Udostępnianie map myśli za pomocą różnych środków, w tym Dropbox, Google Drive i e-mail

Limity SimpleMind

Wersja Free jest dość podstawowa, a większość funkcji jest zablokowana w wersjach premium

Niektórzy użytkownicy zauważyli, że interfejs użytkownika jest mniej intuicyjny niż w przypadku innych narzędzi do tworzenia map myśli

Ceny SimpleMind

Free

Niestandardowe: Skontaktuj się z SimpleMind w sprawie cen

Oceny i recenzje SimpleMind

G2 : 4.8/5 (6+ recenzji)

: 4.8/5 (6+ recenzji) Capterra: 5/5 (4+ recenzji)

Zanurz się głębiej dzięki innowacyjnym funkcjom map myśli ClickUp

Teraz, gdy masz już przedsmak tego, co te niesamowite alternatywy mogą zaoferować, nadszedł czas, aby zagłębić się i rozpocząć podróż do optymalnej wydajności. ClickUp to nie tylko fantastyczna alternatywa dla Xmind, ale także potężne narzędzia, takie jak tablica i funkcje tworzenia map myśli.

Jeśli szukasz narzędzia, które może odmienić sesje burzy mózgów, planowanie projektów, a nawet codzienne zadania, zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z nim Mapy myśli ClickUp . Uwolnij moc wizualnego planu i wprowadź swoje pomysły w życie w sposób zorganizowany i intuicyjny.

Alternatywnie, jeśli szukasz bardziej interaktywnej, opartej na współpracy platformy do burzy mózgów w zespole, sprawdź Tablice ClickUp . Te cyfrowe tablice umożliwiają współpracę w czasie rzeczywistym, pozwalając zespołowi tworzyć pomysły, planować i opracowywać strategie bez względu na lokalizację.

Każde ze wzmiankowanych tu narzędzi ma unikalne zalety; wybór ostatecznie zależy od potrzeb i preferencji. Ale po co się ograniczać? Poznaj dynamiczne funkcje ClickUp. Jesteś o krok od zrewolucjonizowania sposobu, w jaki pracujesz!