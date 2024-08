11 najlepszych aplikacji i narzędzi do współpracy zespołowej w 2024 roku

Wraz z globalnym dążeniem do pracy zdalnej, współpraca zespołowa stała się kotwicą powodzenia w zarządzaniu projektami.

Wiele Teamsów zmaga się jednak z długimi e-mailami, zagmatwanymi wątkami wiadomości i zagubionymi dokumentami. Na szczęście aplikacje do współpracy zrewolucjonizowały sposób, w jaki pracujemy: Usprawniły rozmowy, scentralizowały dokumenty i sprawiły, że wszyscy są na tej samej stronie.

Dzięki mnogości narzędzie do zarządzania projektami do zrobienia, jak wybrać najlepszą aplikację do współpracy? Przeprowadzimy Cię przez 11 najlepszych oprogramowanie do współpracy w tym roku. Gotowy na doładowanie zarządzania projektami? Do dzieła!

Czego należy szukać w aplikacjach do współpracy?

Nie wszystkie aplikacje do współpracy są sobie równe. Jak więc zawęzić obszar poszukiwań? Zwróć uwagę na te kluczowe funkcje:

Intuicyjny design : Aplikacja do zarządzania projektami i współpracy powinna być przyjazna dla użytkownika. Jeśli spędzasz więcej czasu na zastanawianiu się, jak korzystać z aplikacji, niż na faktycznej pracy, to nie ma szans

: Aplikacja do zarządzania projektami i współpracy powinna być przyjazna dla użytkownika. Jeśli spędzasz więcej czasu na zastanawianiu się, jak korzystać z aplikacji, niż na faktycznej pracy, to nie ma szans Aktualizacje w czasie rzeczywistym : Szukaj narzędzia do współpracy online lub aplikacji, które synchronizują się natychmiast, dzięki czemu każdy ma dostęp do najbardziej aktualnych danych

: Szukaj narzędzia do współpracy online lub aplikacji, które synchronizują się natychmiast, dzięki czemu każdy ma dostęp do najbardziej aktualnych danych Zintegrowana komunikacja : Bezproblemowe funkcje czatu mogą być przełomem, dzięki czemu wszystkie zadania i komunikacja są w jednym miejscu

: Bezproblemowe funkcje czatu mogą być przełomem, dzięki czemu wszystkie zadania i komunikacja są w jednym miejscu Niestandardowe : Twoje narzędzie do współpracy powinno być elastyczne, aby dostosować się do indywidualnych i zespołowych potrzeb z różnych funkcji

: Twoje narzędzie do współpracy powinno być elastyczne, aby dostosować się do indywidualnych i zespołowych potrzeb z różnych funkcji Bezpieczeństwo: Najlepsze narzędzia do współpracy online gwarantują, że dane są bezpieczne i chronione przed niepożądanymi zmianami lub dostępem

11 najlepszych aplikacji do współpracy dla Teams w 2024 roku

Wiesz już, co sprawia, że aplikacja do współpracy jest naprawdę znakomita. Ale przy tak wielu rybach w cyfrowym morzu, gdzie zarzucić sieć?

Niezależnie od tego, czy szukasz płynnego plan komunikacji solidne integracje lub po prostu narzędzie do zarządzania projektami, które sprawia, że praca zespołowa jest dziecinnie prosta, mamy coś dla Ciebie.

</div>

Rozpocznij współpracę z ponad 15 widokami w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to nie tylko kolejna aplikacja do zarządzania projektami. To solidny obszar roboczy zaprojektowany z myślą o zespołach różnej wielkości i z różnych branż. W ClickUp królują konfigurowalne obszary robocze, pozwalające organizacjom na precyzyjne dostosowanie ich cyfrowego środowiska.

W szybko zmieniającym się świecie biznesu i zarządzania projektami, praktyczne spostrzeżenia są na wagę złota. ClickUp's narzędzia do raportowania oferują jasne, zwięzłe i konfigurowalne widoki postępów, wyzwań i powodzeń Twojego zespołu. Pożegnaj się ze zgadywaniem i przywitaj się z decyzjami opartymi na danych!

Ale co tak naprawdę sprawia, że ClickUp jest najlepszym narzędziem do współpracy online? Jego rozległe możliwości integracji. Niezależnie od tego, czy chodzi o platformy komunikacyjne, systemy CRM czy narzędzia do projektowania, ClickUp płynnie łączy się z nimi wszystkimi, stając się centralnym hubem cyfrowego wszechświata Twojego zespołu.

Najlepsze funkcje ClickUp

ZDokumenty ClickUppraca zespołowa nad dokumentami, wprowadzanie zmian w czasie rzeczywistym i udostępnianie nigdy nie było łatwiejsze

Burza mózgów w podróży dziękiTablica ClickUp i natychmiast przekształcaj pomysły z tablicy w projekty, które można wykorzystać w praktyce

Monitoruj czas realizacji projektów, włączać zadania,oddelegowane obowiązkii stworzyć idealny cykl pracy związany z zarządzaniem projektami, a wszystko to pod jednym dachem

ZWidok czatu ClickUpdyskutuj, udostępniaj i organizuj czaty dla różnych projektów lub teamów, a wszystko to w jednej, ujednoliconej przestrzeni

Szybkie importowanie dzięki funkcji importowania jednym kliknięciem ClickUp. Przenoś swoje projekty płynnie, bez żadnych przeszkód

Limity ClickUp

Początkujący użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby zapoznać się z liczbą funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise:Kontakt w sprawie cen *ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Pobierz aplikację ClickUp ### 2. Obszary robocze Google

przez Obszary robocze Google Witamy w cyfrowym zestawie narzędzi, który zmienił oblicze nowoczesnego obszaru roboczego: Google Obszar roboczy. Poza zwykłymi e-mailami i kalendarzami, pakiet ten zawiera dynamiczny szyk współpraca zespołowa narzędzia od Dokumentów przez Arkusze po Slajdy.

Prawdziwy urok? Współpraca w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy jesteś pisarzem, kierownikiem projektu, czy zespołem startupowym, Obszar roboczy Google oferuje intuicyjną platformę do współtworzenia, udostępniania i dopracowywania projektów na bieżąco.

Obszar roboczy Google - najlepsze funkcje

Umożliwia równy wkład wszystkim użytkownikom, niezależnie od lokalizacji, roli czy urządzenia

Kompleksowy pakiet obejmujący biznesowe wersje Dysku Google, Czatu, Spotkań, Dokumentów, Arkuszy Google i nie tylko w ramach jednej subskrypcji

Pomaga pracownikom zoptymalizować czas dzięki intuicyjnym narzędziom zaprojektowanym z myślą o inteligentniejszej pracy

Obszary robocze Google

Dostęp offline może stanowić problem ze względu na specyficzne formaty plików Google

Wiele domen wymaga oddzielnego zakupu obszaru roboczego

Dostęp wymaga konta Google

Cennik obszaru roboczego Google

Business Starter: $6 za użytkownika/miesiąc

$6 za użytkownika/miesiąc Business Standard: $12 za użytkownika/miesiąc

$12 za użytkownika/miesiąc Business Plus: 18 USD za użytkownika/miesiąc

18 USD za użytkownika/miesiąc Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

Obszary robocze Google - oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 40 500 recenzji)

4,6/5 (ponad 40 500 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 14 700 recenzji)

3. SmartTask

przez SmartTask Dla profesjonalistów, którzy kochają wydajność z odrobiną wizualnego polotu, SmartTask stoi wysoko w królestwie aplikacji do zarządzania projektami. To narzędzie to nie tylko śledzenie zadań. Jest to kompleksowa platforma, która łączy w sobie zarządzanie zadaniami ze śledzeniem, współpraca w miejscu pracy i wizualną oś czasu projektu.

Teams w marketingu, operacjach lub zarządzający projektami na dużą skalę znajdą jego funkcje szczególnie sprzyjające usprawnieniu zarządzania cyklem pracy.

Najlepsze funkcje SmartTask

Zaawansowane filtrowanie zadań z rozbudowanymi funkcjami komunikacji

Śledzenie czasu i budżetu, niestandardowe pola, wykresy i wiadomości błyskawiczne

Wsparcie powtarzających się zadań i pięć konfigurowalnych widoków

Limity SmartTask

Oprogramowanie do zarządzania projektami może być skomplikowane dla niektórych użytkowników

Według użytkowników, aplikacje mobilne mogą doświadczać sporadycznych opóźnień

Śledzenie czasu może być zawodne przy wielu otwartych oknach, potencjalnie powodując bałagan

Ceny SmartTask

Free Forever

Premium: $7.99 za użytkownika/miesiąc

$7.99 za użytkownika/miesiąc Business: $10.99 za użytkownika/miesiąc

$10.99 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

SmartTask oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 60 recenzji)

4.5/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 30 recenzji)

4. Zoom

przez Zoom Współczesny świat dobrze o tym wie. Zoom to nie tylko narzędzie do wideokonferencji; stał się synonimem wirtualnych spotkań.

Od masowych spotkań korporacyjnych po kameralne sesje burzy mózgów, przyjazny dla użytkownika interfejs Zoom i solidny zestaw funkcji sprawiają, że jest on wybierany przez profesjonalistów ze wszystkich sfer - nauczycieli, biznesmenów, freelancerów, a nawet zwykłych użytkowników.

Najlepsze funkcje Zoom

Teams Chat do efektywnej współpracy poza spotkaniami i rozmowami

Wirtualna biblioteka tła i dedykowany rynek aplikacji z integracjami

Obsługa do 1000 uczestników w planie Enterprise z funkcją tablicy online

Limity Zoom

Limity uczestników, nawet w płatnych planach

Nie nadaje się jako całościowe oprogramowanie biurowe i do współpracy zespołowej

Ceny Zoom

**Free

Pro: 149,90 USD za rok/użytkownika

149,90 USD za rok/użytkownika Business : $199.90 za rok/użytkownika

: $199.90 za rok/użytkownika Business Plus: 250 USD rocznie/użytkownika

250 USD rocznie/użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Zoom

G2: 4,5/5 (ponad 52 500 recenzji)

4,5/5 (ponad 52 500 recenzji) Capterra: 4.6/5 (13,400+ opinii)

5. Stado

przez Stado Toniesz w e-mailach i rozproszonych wątkach na czacie? Flock na ratunek. Ta aplikacja do komunikacji płynnie łączy czaty zespołowe, rozmowy wideo i narzędzia zwiększające wydajność pod jednym cyfrowym dachem. Jest to doskonałe rozwiązanie dla dużych i małych Teams, dla których priorytetem jest szybka, zintegrowana komunikacja bez zbędnego bałaganu.

Flock najlepsze funkcje

Przeprowadzanie ankiet w kanałach i wybór anonimowych odpowiedzi

Konferencje wideo w aplikacji i bezpieczne udostępnianie plików

Integruje się z wielomaaplikacjami zapewniającymi wydajność i usługami

Limity Flock

Zaawansowane niestandardowe ustawienia dostępne tylko dla planu na poziomie Enterprise

Użytkownicy raportują początkową stromą krzywą uczenia się

Niektórzy użytkownicy mogą znaleźćzarządzanie projektami funkcje niewystarczające

Cennik Flock

Free

Pro: $4.50/miesiąc za użytkownika

$4.50/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Flock oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (235+ recenzji)

4.4/5 (235+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

6. Microsoft Teams

przez Microsoft Teams Z domu Microsoft pochodzi Teams, potęga współpracy zaprojektowana dla nowoczesnego Enterprise. Poza czatami i połączeniami, Teams integruje się z Office 365, tworząc ujednolicony obszar roboczy. Dla większych korporacji lub zespołów głęboko osadzonych w ekosystemie Microsoft, Teams oferuje płynne, połączone ze sobą doświadczenie.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Kompleksowe funkcje połączeń, w tym poczta głosowa i transfery

Aplikacja Tablica do burzy mózgów z automatyczną synchronizacją i śledzeniem historii wersji

Oszczędzające czas "zapisane ustawienia" do tworzenia grup lub zespołów

Limity Microsoft Teams

Limit integracji z produktami innych firm niż Microsoft

Może być zbyt skomplikowana dla prostych zadań

Brak rozszerzenia niestandardowego i trudna integracja z oprogramowaniem komunikacyjnym innych firm niż Microsoft

Cennik Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/miesiąc za użytkownika, płatne rocznie

4 USD/miesiąc za użytkownika, płatne rocznie Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie

6 USD/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc za użytkownika, płatne rocznie

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (ponad 14 100 recenzji)

4,3/5 (ponad 14 100 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 9 200 recenzji)

7. Discord

przez Discord Discord, pierwotnie raj dla graczy, przekształcił się w tętniącą życiem platformę dla społeczności i teamów wszelkiego rodzaju. Jego kanały głosowe, pokoje tekstowe i rozległe integracje sprawiają, że jest to fantastyczne narzędzie dla twórców, grup hobbystycznych, a nawet profesjonalnych teamów pragnących mniej formalnej przestrzeni do współpracy.

Discord - najlepsze funkcje

Prywatne serwery tylko z zaproszeniami

Kanały tematyczne umożliwiające skoncentrowane dyskusje między członkami Teams

Udostępnianie tekstu, głosu, wideo i ekranu

Limity Discorda

Niektórzy uważają, że interfejs użytkownika dla wiadomości tekstowych jest mylący

Duża liczba rozmów może utrudniać przeglądanie historii wiadomości

Brak zabezpieczeń klasy Enterprise i służy głównie do interakcji społecznych; lepiejalternatywy dla Discorda są dostępne

Discord ceny

Free

Nitro: $9.85/miesiąc za użytkownika

$9.85/miesiąc za użytkownika Nitro Classic: $4.92/miesiąc za użytkownika

$4.92/miesiąc za użytkownika Server Boost: $4.99/miesiąc na użytkownika

$4.99/miesiąc na użytkownika Nitro Basic: $2.95/miesiąc na użytkownika

Discord oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (320+ recenzji)

8. Rocket.Chat

przez Rocket.Chat Szukasz konfigurowalnej platformy komunikacyjnej? Rocket.Chat odpowiada na to wezwanie. To narzędzie o otwartym kodzie źródłowym oferuje czat, wideokonferencje i wiele integracji, dzięki czemu Teams mogą kształtować platformę zgodnie ze swoimi potrzebami. Grupy obeznane z technologią lub te, dla których liczy się wartość spersonalizowaną komunikację hub znajdzie Rocket.Chat jest szczególnie atrakcyjny.

Najlepsze funkcje Rocket.Chat

Efektywna etykieta użytkownika z @ wzmiankami

Połączenia wideo i głosowe z udostępnianiem ekranu

Dostępność w wersji mobilnej, internetowej i na pulpit z funkcjami takimi jak tłumaczenie wiadomości

Limity Rocket.Chat

Interfejs nie jest tak intuicyjny jak w przypadku alternatywnych rozwiązań

Funkcja aplikacji mobilnej pozostaje w tyle za innymi konkurentami

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z synchronizacją powiadomień między aplikacją komputerową i mobilną

Cennik Rocket.Chat

Społeczność: Free

Free Enterprise: $7/użytkownika miesięcznie

Rocket.Chat oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (320+ recenzji)

4.2/5 (320+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (140+ recenzji)

Bonus: Sprawdź Najlepsze narzędzia open source do zarządzania projektami

9. Mockplus

przez Mockplus Uwaga dla projektantów i teamów produktowych. Mockplus to więcej niż narzędzie; to plac zabaw do prototypowania, współpracy i projektowania optymalizacja cyklu pracy .

Intuicyjny interfejs sprawia, że Teams mogą wcielać w życie swoje wizje projektowe, zbierać opinie i iterować - wszystko w ujednoliconej przestrzeni.

Najlepsze funkcje Mockplus

Bezproblemowe eksportowanie projektów z głównych platform, takich jak Sketch i Adobe XD

Komunikacja bezpośrednio na projektach i tworzenie interaktywnych prototypów hi-fi

Wsparcie dla różnych typów dokumentów do podglądu online

Limity Mockplus

Zależność od stabilnej sieci wysokiej jakości

Specjalnie dostosowany dla projektantów, potencjalnie limitujący użyteczność między zespołami

Ceny Mockplus

Free

Ultimate: $10.95 za użytkownika/miesiąc

$10.95 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Mockplus oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (15 opinii)

4.5/5 (15 opinii) Capterra: 4.4/5 (7 opinii)

10. Chanty

via Chanty W tętniącym życiem świecie komunikacji zespołowej, Chanty wyróżnia się prostotą i wydajnością. To więcej niż tylko aplikacja do czatowania, Chanty integruje zarządzanie zadaniami, aby zapewnić zespołom śledzenie.

Małe i średnie Teams szukające nieskomplikowanej, ale solidnej platformy do współpracy znajdą w Chanty powiew świeżości.

Najlepsze funkcje Chanty

Oferuje wiadomości audio z przyjaznym dla wyszukiwania czatem i nieograniczoną historią wiadomości

Funkcje zarządzania zadaniami z widokiem tablicy Kanban

Łatwa integracja z innymi narzędziami komunikacyjnymi

Limity Chanty

Według użytkowników, niektórzy mogą napotkać problemy z wydajnością lub opóźnienia w ładowaniu

Niektóre funkcje są dodatkowo płatne lub wymagają aktualizacji

Limit zaawansowanych funkcji analitycznych imożliwości raportowania, co może utrudniaćprzejrzystość projektu Chanty pricing

Free

Business: $4/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Chanty

G2: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

4.5/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 30 opinii)

11. Slack

przez Slack Slack to aplikacja do przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym, która poprawia komunikację w zespole, zmniejsza liczbę e-maili i zwiększa wydajność. Jest ona podzielona na kanały, w których Teams mogą tworzyć, dołączać i uczestniczyć w dyskusjach. Dzięki funkcjom bezpośrednich wiadomości i połączeń, członkowie zespołu mogą prowadzić prywatne rozmowy lub organizować spotkania bez opuszczania aplikacji.

Najlepsze funkcje Slack

Integracja z wieloma innymi narzędziami, takimi jak Google Drive, Trello i Salesforce w celu usprawnienia cyklu pracy.

Prywatne kanały i bezpośrednie wiadomości pozwalające na skupienie się na rozmowach.

Udostępnianie plików i współpraca z wbudowanymi przeglądarkami i redaktorami dokumentów.

Połączenia głosowe i wideo, a także funkcje udostępniania ekranu na potrzeby wirtualnych spotkań.

Limity Slack

Niektórzy użytkownicy raportują, że aplikacja może być zasobożerna, wpływając na wydajność innych aplikacji.

Wersja Free ogranicza dostęp do limitowanej historii wiadomości i liczby integracji.

Cennik Slack

Pro: 7,25 USD/miesiąc za użytkownika

7,25 USD/miesiąc za użytkownika Business: $12.50/miesiąc za użytkownika

$12.50/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Slack oceny i recenzje

G2Crowd : 4.5/5 (16500+ recenzji)

: 4.5/5 (16500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (15000+ recenzji)

Sprawdź te_ Alternatywy dla luzu !

ClickUp: Najlepsza aplikacja do współpracy dla Teamsów

Przy tempie dzisiejszego cyfrowego świata, posiadanie holistycznego narzędzia, które łączy w sobie wszystkie niezbędne funkcje współpracy, ma ogromne znaczenie.

ClickUp właśnie do tego dąży. Jego Tablice to nie tylko przestrzenie do bazgrania; to płótna dla innowacji, ułatwiające wizualne sesje burzy mózgów, które przekształcają pomysły w wykonalne plany. Funkcja Docs zapewnia, że żaden ważny dokument nie będzie bawił się z tobą w chowanego. Wszystko jest scentralizowane, uporządkowane i dostępne za jednym kliknięciem.

Dawno minęły czasy przełączania się między platformami w celu omówienia projektu. ClickUp integruje konwersacje dokładnie tam, gdzie toczy się akcja, upewniając się, że kontekst nigdy nie zostanie utracony w tłumaczeniu. Współpraca nie polega na żonglowaniu narzędziami; chodzi o płynną synergię, płynne rozmowy i posiadanie odpowiednich zasobów na wyciągnięcie ręki.

W rozległym świecie aplikacji do współpracy, ClickUp świeci najjaśniej. Bo w końcu po co zadowalać się czymś dobrym, skoro można mieć to, co najlepsze?